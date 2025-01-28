10 софтуера за управление на цифрови активи на марката за 2025 г.

Можете ли да посочите какво прави любимите ви марки незабавно разпознаваеми? Дали е впечатляващото им лого, познатата цветова гама или закачливата мелодия, която не ви излиза от главата?

Всички те са активи на марката: ключови елементи, които формират уникалната идентичност и имидж на марката.

Но управлението им може да се усеща като навигация в лабиринт. Не става въпрос само за проследяване на многобройни активи, а за поддържане на последователност на марката в различни канали, координиране на различни екипи и запазване на гъвкавост в динамичния свят на създаването и разпространението на съдържание. Ами ако имаше инструмент, който може да превърне този лабиринт в гладка магистрала?

Въведете софтуер за управление на брандови активи. Представяме списък с нашите 10 най-добри кандидати, като показваме техните основни характеристики, цени, предимства и недостатъци. Изберете идеалния инструмент, за да оптимизирате процеса на управление на брандовите активи и да увеличите влиянието на вашия бранд! ?

Какво да търсите в софтуера за управление на брандови активи?

Най-добрата платформа за управление на цифрови активи ще притежава следните качества:

Централно хранилище: Единно, централизирано цифрово хранилище, където се съхраняват всички активи на вашата марка за лесен достъп. Контрол на версиите: Води се регистър на всички промени, направени в даден ресурс, което ви позволява да се върнете към по-ранна версия, ако е необходимо. Това гарантира, че всички използват одобрени и актуални ресурси. Маркиране с метаданни: Присвояването на описателни и контекстуално релевантни ключови думи или „тагове“ на цифровите активи улеснява тяхното намиране и организиране. Разрешения: Контрол над това кой може да преглежда, изтегля, редактира или споделя активи Функции за сътрудничество: Възможност за дискусии, обратна връзка и гладки процеси на одобрение Възможности за интеграция: Свързване с друг софтуер за създаване на безпроблемни работни процеси Персонализиране: Гъвкавост, за да отговори на вашите уникални нужди и материали на марката Табло и отчети: Информация за това дали определени активи се използват прекомерно или неправилно Удобен за ползване интерфейс: Интуитивен дизайн, който намалява времето за приспособяване Портал за управление на марката: Едно гише за правилно разбиране на използването на активите на марката

10-те най-добри софтуера за управление на бранда, които можете да използвате

Готови ли сте да подобрите инструментариума си за брандиране? Ето нашият внимателно подбран списък с най-добрите софтуери, които ще ви улеснят живота, ще направят вашата марка по-последователна и ще удължат почивките ви за кафе! ☕

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

С ClickUp маркетинговите екипи могат безпроблемно да настройват, управляват и проследяват всичко – от конкретни кампании до по-широки маркетингови планове. В допълнение, той предлага солиден набор от функции, които помагат за оптимизиране на управлението на вашите брандови активи.

Можете да започнете с един от шаблоните за насоки за бранда на ClickUp, за да разберете какво съответства на идентичността на вашия бранд. Това ще ви помогне да усъвършенствате елементи като дизайна на логото, типографията, цветовата схема и ключовите послания.

Инструментите за проверка на ClickUp ви позволяват да централизирате обратната връзка и да ускорите процеса на одобрение, след което можете да планирате пускането на активите на вашата марка в маркетинговия си календар. ClickUp Docs е вашето цялостно решение за създаване, споделяне и съхранение на документи, съдържащи указания за марката.

Полетата за персонализиране и статусите на задачите на платформата са идеални за управление на задачи, свързани с бранд активи. Можете да ги филтрирате по конкретни елементи, като тип актив или предназначение.

Когато става въпрос за достъп или промяна на конкретни активи на марката, функциите за разрешения и поверителност на ClickUp ви дават пълен контрол над това кой може да има достъп или да работи по конкретни проекти или задачи.

Най-добрите функции на ClickUp

Съвместните бели дъски ви помагат да обсъждате и планирате създаването и ревизиите на брандови активи с вътрешни и външни заинтересовани страни.

ClickUp Docs за създаване, споделяне и съхранение на указания за бранда

Персонализирани полета и статуси за управление на задачи и проследяване на жизнения цикъл на активите

Инструменти за проверка, които централизират обратната връзка и ускоряват одобряването на брандовите активи

Разрешения и поверителност за управление на достъпа до конкретни активи на марката

Персонализирани табла с отчети и проследяване в реално време

Персонализирани шаблони за бюлетини прессъобщения, които спестяват време и поддържат единна идентичност на марката.

Мобилно приложение за управление на различни активи на марката по всяко време и навсякъде

Интеграция с над 1000 други приложения

Над 15 персонализирани изгледа (включително времева линия, табло, чат и натоварване)

Ограничения на ClickUp

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с екипа : Свържете се с екипа по продажбите , за да получите персонализиран ценови план.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. Papirfly

Чрез Papirfly

Това, което отличава Papirfly, софтуер за управление на цифрови активи, е способността му да централизира и категоризира, което го прави отлично работно място за управление на права за ползване, дати на валидност и различни версии на неограничен брой активи на марката.

Но не става въпрос само за организиране на активи. Papirfly използва изкуствен интелект, за да помогне на потребителите бързо да намират активи и поддържащите ги метаданни. Тази функция улеснява намирането на подходящото лого или видео. ?

Добавете бонуса на гъвкав контрол на достъпа и ще имате платформа, перфектно пригодена към вашите нужди за управление на активи.

Най-добрите функции на Papirfly

Централизация и категоризация на неограничен брой активи

Пълен контрол върху правата за използване на активите, сроковете на валидност и версиите

Търсене на активи, задвижвано от изкуствен интелект

Гъвкав контрол на достъпа

Функционалност „плъзгане и пускане” за качване на мобилни приложения

Автоматично превежда метаданните ви от изходния текст на друг език.

Версии на активи в различни формати и размери

Ограничения на Papirfly

Цени на Papirfly

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Papirfly

G2: 4,5/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (10+ отзива)

3. Filestage

Чрез Filestage

Ако се нуждаете от платформа за управление на марката за ясен, бърз и съвместен процес на преглед на съдържанието, Filestage е идеалният избор. Тя предлага централизирано пространство за всички файлове, обратна връзка и одобрения, свързани с активите на марката, което значително оптимизира работния ви процес.

Filestage се отличава, когато става въпрос за работа с множество видове съдържание – от дизайни и макети до статии в блогове, публикации в социални медии и дори имейли. ?

Освен управление на цифрови активи, Filestage предлага автоматизирано споделяне на файлове, напомняния и актуализации на статуса. Имате нужда да се потопите дълбоко в еволюцията на даден проект? Функцията за история на версиите записва всяка версия и кръг на преглед, гарантирайки, че ценната обратна връзка за маркетинговите отдели никога не се губи.

Най-добрите функции на Filestage

Централизирана система за управление на цифрови активи за всички файлови формати, версии, коментари и одобрения

Автоматизиран процес на преглед и одобрение, за да спестите време

Възможност за работа с различни типове съдържание, от дизайнерски файлове до имейли

Система за одобрение с едно кликване

История на версиите за лесно справяне с промените и обратната връзка

Интегрира се с други инструменти като Asana и Slack за по-висока продуктивност.

Силен контрол върху споделянето на файлове, коментирането и разрешенията за изтегляне

Ограничения на Filestage

Цени на Filestage

Безплатно

Базов: 49 $/месец

Професионална версия: 249 $/месец

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за персонализирана консултация.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Filestage

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

4. Uptempo (BrandMaker)

Чрез Uptempo

Uptempo, по-рано известен като BrandMaker, е истинско съкровище за маркетинг специалистите, които искат да автоматизират работните си процеси. Той замества отнемащото време ръчно преразглеждане на нови или променени елементи на марката с персонализирани работни процеси и задействащи събития, базирани на роли.

Основната сила на Uptempo се крие в мощните му възможности за управление на проекти, които предлагат на маркетолозите пълна видимост на техните проекти. Този обзор, комбиниран с вградено планиране на капацитета на ресурсите, гарантира, че задачите се разпределят в зависимост от капацитета на натоварване на членовете на екипа. Няма повече преуморени дизайнери или бездействащи създатели на съдържание – управлението на ресурсите е лесно, което прави процеса на разработване на активите на вашата марка гладък. ⛵

Най-добрите функции на Uptempo (BrandMaker)

Автоматизирани персонализирани работни процеси

Ефективно управление на проекти за брандови активи

Реално време изгледи на натоварването на екипа за оптимизиране на ресурсите

Цялостна аналитика за ефективността на комуникациите

Безпроблемна API интеграция с платформи като Salesforce, Coupa и Adobe Workfront

Опростени процеси за създаване, преглед и одобрение на съдържание

Лесно четим табло за незабавен поглед върху състоянието на проекта или кампанията и показателите за ангажираност на потребителите.

Ограничения на Uptempo (BrandMaker)

Цени на Uptempo (BrandMaker)

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Uptempo (BrandMaker)

G2: 4. 0/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (10+ отзива)

5. Bynder

Чрез Bynder

Софтуерът за управление на бранда на Bynder е известен с ефективността си при организирането и управлението на цифрови активи на бранда. Благодарение на интуитивната си структура на филтри, намирането на това, от което се нуждаете, става безпроблемно.

Отличителната характеристика е Dynamic Asset Transformation (DAT) за автоматично преоразмеряване на ресурсите – кажете сбогом на ръчните инструменти за редактиране. ?️

С Bynder получавате контрол над правата за достъп и използване, като елиминирате риска от публикуване на неодобрено съдържание. Платформата е изключителна и по отношение на сигурното споделяне на съдържание, както вътрешно, така и външно, като същевременно поддържа пълен контрол върху използването на активите.

Най-добрите функции на Bynder

Интуитивна структура на филтрите за ефективна организация на активите

Контрол върху правата за достъп и използване

Сигурно споделяне на съдържание с контролирана употреба

Динамична трансформация на активи (DAT) за автоматично преоразмеряване на активи

Уеб-базирани указания за марката, които насърчават последователността във всички комуникационни канали на вашата марка

Конфигурируеми работни процеси за ефективно преглеждане и одобрение на съдържанието

Аналитичен модул за проследяване на ефективността на работния процес по проекта

Ограничения на Bynder

Цени на Bynder

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Bynder

G2: 4,5/5 (над 480 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 170 рецензии)

6. MarcomCentral

Чрез MarcomCentral

Представете си централизирано хранилище, където всички активи на компанията се съхраняват, маркират и лесно се извличат – това е MarcomCentral за вас.

MarcomCentral прави управлението на брандовите активи интуитивно, ефективно и напълно съобразено с вашата брандингова стратегия. Това е мощен инструмент за сътрудничество, който позволява на екипите да редактират брандовите активи онлайн и да намалят комуникацията между отделните екипи.

Но черешката на тортата е функцията библиотека, ориентирана към марката, където можете да подреждате съдържанието по теми и кампании, за да поддържате последователността на марката. ?

По този начин, когато имате нужда от ресурси за конкретна кампания или тема, можете лесно да ги намерите в съответната колекция, вместо да претърсвате всичките си ресурси.

Най-добрите функции на MarcomCentral

Функции за редактиране в платформата за безпроблемно сътрудничество

Куриране на библиотеки, фокусирани върху марката, за по-добра организация на съдържанието

Интеграция със Slack за поддържане на стабилен канал за комуникация

Одобрения на базата на разрешения за контролирано разпространение на рекламни материали

Информация, базирана на данни, за вземане на маркетингови решения и стратегии

Директна връзка с доставчици на печатни услуги за персонализиране и доставка по поръчка

Ограничения на MarcomCentral

Цени на MarcomCentral

Централизация : започва от около 2000 долара на месец

Персонализиране и разпространение : от около 3750 долара на месец

Разширено разпространение и изпълнение: започва от около 5000 долара на месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии на MarcomCentral

G2: 4. 1/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 0/5 (80+ отзива)

7. Filecamp

Чрез Filecamp

Filecamp извежда управлението на вашите цифрови файлове на съвсем ново ниво. Неговата функция за гранулиран достъп гарантира, че клиенти и партньори имат достъп само до конкретни файлове и папки, за които сте им дали разрешение.

Той ви позволява също да персонализирате папките си с уникални теми, които съответстват на съдържанието им. Изведнъж навигацията в цифровите активи се превръща в визуално привлекателно пътуване. ?

Търсенето на активи е лесно с функциите за ключови думи и автоматично маркиране на Filecamp, които анализират и маркират изображенията ви автоматично.

Най-добрите функции на Filecamp

Повишена сигурност с детайлен достъп до файлове и папки

Персонализирани миниатюри за визуални подсказки

Връзки за заявка на файлове за лесно и сигурно получаване на файлове

Мерки за защита на данните със сървъри, разположени в сигурни центрове за данни, и криптирани файлови трансфери.

Колекции от файлове от различни папки

Автоматично анализиране и маркиране на изображения за по-добро търсене

Контрол на версиите за осигуряване на последователност

Ограничения на Filecamp

Цени на Filecamp

Основен: 29 $/месец

Разширено: 59 $/месец

Професионална версия: 89 $/месец

Оценки и рецензии за Filecamp

G2: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

8. Brandfolder

Чрез Brandfolder

Brandfolder предлага възможност за вградено редактиране на видео, което не се среща често в подобни платформи. Тази функция ви позволява да добавяте воден знак, да изрязвате и да прекодирате видеоклипове директно в софтуера.

Функцията за качване на файлове от гости дава възможност дори на външни сътрудници да работят безпроблемно с файлове, което добавя допълнително удобство.

Brandfolder се отличава и с набор от масови действия, като едновременно маркиране, преместване и промяна на размера на множество файлове. Масовото качване е лесно благодарение на функцията „плъзгане и пускане“, а широката поддръжка на множество файлови формати прави този инструмент избор за цялостно решение за управление на бранд активи.

Най-добрите функции на Brandfolder

Вградена функция за редактиране на видео

Качване от гости за безпроблемно външно сътрудничество

Масови действия за ефективно управление на файлове

Функционалност „плъзгане и пускане”

Широка поддръжка на множество файлови формати за максимална съвместимост

Опцията за вграждане ви позволява да вмъкнете активи директно в уебсайтове.

Проследява различните версии на даден актив

Ограничения на Brandfolder

Цени на Brandfolder

Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии на Brandfolder

G2: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)

9. MerlinOne

Чрез MerlinOne

Революционната технология NOMAD™ (NO MetAData) на MerlinOne позволява на потребителите да извършват изцяло визуални търсения, независими от метаданни.

Да предположим, че искате да намерите изображение с „червена кола до палмово дърво“. ?

Традиционно бихте трябвало да се надявате, че някой е маркирал изображението с точно тези думи. Благодарение на изкуствения интелект обаче системата разбира визуалните концепции зад „червена кола“ и „палмово дърво“ и може да върне подходящи изображения или видеоклипове, дори ако към тях няма прикачени описателни текстове или етикети.

MerlinAI IMPACT е интуитивна функция, която служи като виртуален фотографски режисьор. Тя използва алгоритми за дълбоко обучение, за да анализира техническото и естетическо качество на вашите снимки, като ви помага да идентифицирате и изберете най-атрактивните изображения за вашия проект.

Най-добрите функции на MerlinOne

Визуално търсене, независимо от метаданни, с NOMAD™

MerlinAI Visual Similarity за идентифициране на сходни изображения

MerlinAI IMPACT за препоръки за изображения, базирани на данни

Удобен достъп до одобрени активи за маркетингови и творчески екипи

Функции за автоматично маркиране и разпознаване на лица за по-добра откриваемост на активите

Цялостна функция за създаване на персонализирани отчети

Ограничения на MerlinOne

Цени на MerlinOne

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за MerlinOne

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

10. Seismic (Percolate)

Чрез Seismic

Ами ако активите на вашата марка могат да ви помогнат да сключите продажби? Seismic (известен като Percolate до 2019 г.) превръща тази идея в реалност с мощната си технология за подпомагане на продажбите.

В основата на предлаганите от Seismic продукти е LiveDocs, динамичен инструмент за автоматизация на съдържанието, който ви позволява да персонализирате и актуализирате съдържанието в голям мащаб, като гарантирате, че вашите маркетингови материали са винаги съобразени с нуждите ви и актуални.

Платформата на Seismic включва интелигентно търсене в приложението, което използва усъвършенствани технологии за машинно обучение или изкуствен интелект, за да предостави високорелевантни резултати от търсенето. Тя предлага и препоръки въз основа на конкретни контексти, като например тип клиент, етап от цикъла на продажбите или конкретен продукт или услуга, които се продават.

Най-добрите функции на Seismic (Percolate)

LiveDocs за динамична автоматизация на съдържанието

Интелигентно търсене в приложението за лесно откриване на съдържание

Контекстно-чувствителни препоръки за оптимизиране на процеса на продажби

Опростени работни процеси за по-бързо одобрение на съдържанието

Усъвършенствана автоматизация за ускоряване на циклите на сделките

Интеграция с 40 платформи за максимална ефективност

Ограничения на Seismic (Percolate)

Цени на Seismic (Percolate)

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Seismic (Percolate)

G2: 3,7/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (30+ отзива)

Инструментите за управление на цифрови активи се развиват с появата на нови участници и подобряването на съществуващите опции. Да бъдеш в крак с тенденциите и иновациите дава възможност на бизнеса да се отличи в управлението на брандови активи и да поддържа конкурентно предимство.

Независимо дали управлявате творческия процес в стартираща компания или голямо предприятие, гъвкавата платформа на ClickUp може да се справи с всички маркетингови активи на вашата организация!