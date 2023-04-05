8 креативни стратегии за управление на марката, за да максимизирате потенциала на вашата марка

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е стратегическо управление на марката?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Просто казано, стратегическото управление на марката включва създаване, поддържане и непрекъснато подобряване на личността, позиционирането и маркетинговите усилия на вашата марка. Това помага да се гарантира, че вашата марка остава конкурентоспособна и актуална на постоянно развиващия се пазар. " } } ] }

Готови ли сте да изведете вашата марка на следващото ниво, но не сте сигурни откъде да започнете?

При толкова много марки, които се борят за внимание, как можете да сте сигурни, че вашата марка е тази, която резонира с вашата целева аудитория? Или, още по-добре, да се наложи в съзнанието на купувачите в подходящия момент от тяхното пътуване.

Отговорът се крие в нестандартното мислене и в използването на креативни стратегии за управление на марката. Защото понякога е нужно само малко блясък, за да се отличи вашата марка.

Така че, ако сте сериозно настроени да изградите успешен бизнес, който да устои на изпитанията на времето, не подценявайте силата на инвестициите в софтуер и стратегии за управление на бранда, които ще ви помогнат да свършите работата както трябва.

Ще разгледаме осем креативни стратегии, които можете да приложите още днес, за да подобрите управлението на вашата марка. От изработването на креативна стратегия до позиционирането на марката и използването на инструменти за ефективно управление на марката, тези успешни примери за стратегии за управление на марката ще ви помогнат да изведете вашата марка на по-високо ниво и да останете пред конкуренцията.

Да започнем!

Какво е необходимо, за да се изгради успешна марка? Всичко започва със стратегическо и ефективно управление на марката и стратегии. Но какво точно означава това?

Просто казано, стратегическото управление на марката включва създаване, поддържане и непрекъснато подобряване на личността, позиционирането и маркетинговите усилия на вашата марка. Това помага да се гарантира, че вашата марка остава конкурентоспособна и актуална на постоянно развиващия се пазар.

Стратегическото управление на марката също помага за изграждането на лоялност у клиентите, повишаването на разпознаваемостта на марката и поддържането на отношенията със заинтересованите страни. Това помага да се гарантира, че вашата марка остава конкурентоспособна и актуална на постоянно развиващия се пазар. Като цяло, ефективното управление на марката е управление на репутацията, което води до подобрени резултати на марката, по-голяма лоялност у клиентите, повишена разпознаваемост на марката и по-силна репутация на марката.

Професионален съвет Планирайте, проследявайте и управлявайте всички задачи, проекти и други аспекти, свързани с управлението на вашата марка, и създайте безпроблемен работен процес с шаблона за управление на марката на ClickUp. Този шаблон съдържа всичко необходимо, за да сте в крак с вашите проекти, графици, ресурси, задачи и много други. Освен това, той е персонализируем, така че можете да конфигурирате изгледа на работата си, за да отговаря на нуждите на вашия проект и предпочитанията ви за работен процес.

Този шаблон за управление на марката ви позволява да оптимизирате процеса на стратегическо управление на марката. Използвайте този шаблон, за да подобрите последователността на марката, да планирате, проследявате и управлявате проекти, активи на марката, ресурси, графици и др.

Важни фактори, които трябва да се вземат предвид при разработването на стратегия за управление на марката

Ето три важни фактора, които мениджърите на марки трябва да имат предвид при разработването на успешна стратегия за управление на марката:

Разберете кои са вашите идеални клиенти и какво ги мотивира да изберат вашия продукт или услуга пред тези на конкурентите ви.

Анализирайте конкурентната среда и определете какво отличава вашата марка от останалите.

Уверете се, че ценностите на вашата марка са ясно дефинирани и съответстват на очакванията на вашата аудитория.

Но ето как стоят нещата: стратегическото управление на марката не е решение от типа „направи го и забрави го“, като рецептата на майка ти за говеждо задушено, което приготвяше всяка седмица в колежа. Това е непрекъснат процес, който изисква постоянни сесии за генериране на идеи, оценка на резултатите и коригиране на стратегията.

Изграждането на успешна марка изисква внимателно обмисляне на всички елементи, които съставляват „рецептата“ на вашата марка. Трябва да вземете предвид конкретните съставки: вашата целева аудитория, ценности и послания, както и как те ще създадат уникална и привлекателна марка.

И точно както при готвенето, трябва да експериментирате, да пробвате и да коригирате стратегията си за управление на марката, за да сте сигурни, че позиционирането на марката ви отговаря на всички очаквания на клиентите ви.

Съвет от професионалист Тъй като има много променливи елементи, опитайте безплатните шаблони за стратегическо планиране, за да останете на правилния път и да се придвижите към желаните цели. Стратегическият план Whiteboard от ClickUp предоставя визуална пътна карта, която лесно показва какви стъпки са необходими за стратегическото планиране и как тези стъпки могат (и трябва) да се вписват една в друга в контекста на по-големия проект.

Не пропускайте никаква важна информация, като използвате тази визуална пътна карта, за да може екипът ви да координира всяка съществена стъпка.

8 креативни стратегии за управление на марката, които трябва да приложите още днес

Ето осем креативни стратегии за управление на марката и успешни примери за стратегии за марката, които трябва да знаете, за да изградите силна идентичност на марката.

1. Създайте уникална идентичност на марката

Идентичността на вашата марка е това, което тя представлява. Тя помага да отличите вашия бизнес, като прави марката ви уникална и запомняща се.

За да подобрите възприемането и репутацията на вашата марка, е препоръчително да имате предвид основните насоки за управление на марката, когато очертавате мисията, ценностите, целевата аудитория и гласа на марката.

Ето няколко забележителни примера, които ще ви помогнат да изградите силни основни ценности на компанията и да подобрите позиционирането на вашата марка:

1️⃣ Tailor Brands с гордост представя своята мисия и целева аудитория на страницата „За нас“ на своя уебсайт.

чрез Tailor Brands

2️⃣ Друг ефективен подход е да се фокусирате върху уникалните характеристики или предимства на вашия продукт. Например, като модна марка, която продава кожени якета, може да искате да подчертаете качеството на материалите, майсторството, вложено в производството им, и персонализирания стил, който предлагат.

чрез LeatherCult

3️⃣ Можете също да изградите силна идентичност на марката, която отразява ценностите и стремежите на вашата целева аудитория. Тази стратегия за брандиране може да включва разработване на отличителен визуален стил и използване на разказване на истории, за да се създаде емоционална връзка с клиентите, или участие в социални и екологични инициативи, които резонират с вашата аудитория, като TOMS.

чрез TOMS

След като сте утвърдили целта на вашата марка, влизат в игра визуалните елементи на брандинга, като запомнящо се лого и подходящи цветови схеми и шрифтове.

Малките детайли са важни; поддържането на тяхната последователност във всички ваши материали за брандиране ще ви помогне да създадете единен имидж на марката, който клиентите лесно могат да разпознаят и запомнят.

Искате клиентите ви да могат да изберат вашия продукт от рафта или да разпознаят логото ви в различни реклами. Идеята е да се откроявате, а не да се сливате с останалите, така че не се страхувайте да мислите нестандартно и да бъдете различни.

Съвет от професионалист Утвърдете ценностите на вашата марка и подобрете репутацията й с помощта на шаблони за насоки за марката! Използвайте шаблони като шаблона за насоки за марката на ClickUp, за да имате солидна основа при изготвянето на насоките за вашата марка. Той ще ви преведе през всички основни принципи и ще ви помогне да се съсредоточите върху най-важните въпроси, свързани с брандирането.

Документирайте ясно външния вид и усещането от вашата марка с този всеобхватен шаблон.

2. Фокусирайте се върху ‌клиентското преживяване

Персонализацията може да ви помогне да осигурите безпроблемно и приятно преживяване за клиентите. Можете да използвате изкуствен интелект (AI) и предсказуема аналитика, за да създадете съобщения и съдържание, които привличат клиентите ви, като им предоставяте по-релевантно и ангажиращо преживяване.

Ето няколко примера за стратегическо управление на марката, които можете да проучите, за да подобрите клиентското преживяване:

1️⃣ Netflix и Amazon са две водещи марки, които предлагат персонализирани преживявания. В този пример Amazon споделя препоръки за продукти въз основа на вашите минали покупки, за да даде на клиентите подходящи идеи и продукти, които да ги ангажират и да продължат пътуването им към покупката.

чрез Amazon

2️⃣ Netflix изпраща имейли с препоръки за сериали или филми въз основа на историята на гледаните от вас програми.

чрез Netflix

Така че, ако искате да изградите лоялна клиентска база и да се отличите от конкуренцията, дайте приоритет на клиентското преживяване в стратегията си за управление на марката.

Ето и някои други прости начини за подобряване на клиентското преживяване:

Опростете процеса на покупка и сведете до минимум броя на стъпките

Отговаряйте на въпросите и загрижеността на клиентите възможно най-бързо

Бъдете прозрачни по отношение на цените, политиките и информацията за продуктите

Обучете персонала да предоставя отлично обслужване на клиентите и да се справя професионално с жалбите.

Събирайте обратна връзка от клиентите, за да подобрите продуктите и услугите си.

Предлагайте стойност, която надхвърля продукта или услугата, като образователни ресурси или програми за лоялност на клиентите.

Осигурете последователни преживявания във всички точки на контакт, от онлайн до в магазина.

Наблегнете на качеството във всички аспекти на клиентското преживяване, от дизайна на продукта до опаковката и доставката.

Що се отнася до разрастването и поддържането на вашите потенциални клиенти и клиенти, трябва да им предоставите положително преживяване на всеки етап от взаимодействието и да разберете по-добре техните нужди, предпочитания и проблеми. Ето защо преживяването на клиентите трябва да бъде ключова част от вашата стратегия за бранда.

За ефективно управление на марката ще ви е необходим софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите или CRM софтуер, който да ви помогне да следите вашите клиенти, потенциални клиенти, жалби и т.н. Всеобхватният CRM инструмент може да бъде вашето едно гише за цялата информация, свързана с клиентите – управлявайте и подобрявайте репутацията на марката, следете представянето на марката и спечелете лоялността на клиентите, като поддържате организация и отзивчивост към нуждите на вашите клиенти.

Професионален съвет Създайте своя персонализирана CRM система в ClickUp или използвайте предварително създаден CRM шаблон от ClickUp, за да следите контактите си и да управлявате проектите за управление на марката на едно място. Това ви позволява да персонализирате статуса на контактите си и да добавите допълнителни полета за максимална организация и персонализация на контактите.

Управление на клиенти, продажби, задачи и други с шаблона Simple CRM Template от ClickUp в изглед „Списък“

3. Използвайте социалните медии

90% от потребителите на Instagram следват някакъв бизнес, което показва, че социалните медии са се превърнали в жизненоважна част от всяка успешна стратегия за бранд.

Защо? Това е лесен начин да се свържете с аудиторията си по по-автентичен начин и да изградите значими взаимоотношения. Освен това можете да достигнете до широка аудитория с минимални усилия. Помислете колко имейла трябва да изпратите, за да достигнете до същия брой хора, колкото с една публикация в Instagram. Това е като да сравнявате ябълки и грейпфрути.

Каква е тайната на успеха в социалните медии? Последователност във вашите маркетингови усилия.

Отговаряйте на коментари, харесвайте и споделяйте съдържание, създадено от потребители, и участвайте в подходящи разговори. Тези прости действия показват, че ви е грижа за вашата общност и искате да изградите отношения с нея.

Можете да започнете с създаването на брандиран хаштаг, който клиентите да използват, за да споделят своите преживявания и да се свързват. Специфичният хаштаг също помага за укрепване на кохерентната идентичност на марката и улеснява проследяването на съдържанието, създадено от потребителите. Чрез усилване на целта на вашата марка и увеличаване на нейната видимост можете да създадете ефект на снежна топка, който привлича нови клиенти към вашата марка.

Ето един пример за стратегическо управление на марката в социалните медии, който можете да разгледате, за да подобрите репутацията на вашата марка:

1️⃣ Instagram профилът на Glossier е внимателно подбрана комбинация от съдържание, създадено от потребители, снимки на продукти и изображения, свързани с начина на живот. Като помоли последователите си да споделят своите преживявания с продуктите на Glossier и използвайки тези изображения в социалните медии, Glossier е създала общност от фенове, които се чувстват част от нещо специално.

чрез Glossier

Съвет от професионалист Използвайте шаблон за календар на съдържанието, който да ви помогне да планирате месечните си публикации в социалните медии. Той ще ви помогне да се придържате към плана си и ще ви държи отговорни. За да разкриете напълно потенциала на социалните медии, трябва да създадете и работния процес в социалните медии, чрез който да взаимодействате с аудиторията си на различни платформи.

4. Използвайте силата на разказването на истории

Рекламата на The Farmer’s Dog по време на Супербоул предизвика силни емоции както у собствениците на домашни любимци, така и у любителите на животните. Защо? Тя разказва историята на една жена и нейното куче, с която много собственици на домашни любимци и любители на животните могат да се идентифицират, защото разбират връзката между човека и неговия пухкав спътник.

Рекламата на The Farmer’s Dog за Супербоул 2023

Той разказва историята на една жена и нейното черно лабрадорче на име Беър, започвайки от времето, когато тя е била малко момиче. През цялата реклама зрителят става свидетел на приключенията на двамата, включително разходки и излети на плажа, докато те остаряват заедно.

В крайна сметка жената заминава за колеж, оставяйки Мечката зад себе си. С течение на времето обаче жената става възрастна и създава свое собствено семейство. Мечката остава до нея въпреки възрастта си, докато тя се справя с брака и майчинството.

Посланието? Кучетата са ценни. Кучетата са верни. И кучетата заслужават здравословна храна.

Използвайки силата на разказването на истории и подчертавайки важността на здравословната храна за кучета, Farmer’s Dog успя да създаде наратив, който е в синхрон с основните ценности и мисията на марката (chef’s kiss).

Доверието и близостта са в основата на силна репутация на марката. Подчертайте уникалните аспекти и ценности, които резонират с вашата целева аудитория, хуманизирайте гласа на вашата марка и я направете по-близка, за да увеличите доверието и ангажираността на потребителите и да укрепите репутацията на вашата марка.

Професионален съвет Пишете блог публикации, сценарии и други, и лесно сътрудничейте с членовете на екипа и други хора в ClickUp Docs. Тази функция предоставя страници с опции за форматиране, съвместно редактиране, етикети и история на редактирането, където можете да разработвате вашите истории, кампании, статии и други. Това Пълно ръководство за използване на ClickUp Docs съдържа стъпка по стъпка инструкции, които ще ви запознаят с функцията, за да можете да започнете по-бързо.

5. Сътрудничество с влиятелни лица

Проучвания показват, че почти 75% от хората са съгласни, че в социалните медии има прекалено много реклами. Те са прекалено много, повтарят се и в повечето случаи са нерелевантни. Ето тук влиятелните лица могат да помогнат.

Влиятелните лица са се утвърдили като надеждни лидери в съответните си ниши и имат лоялни последователи от ангажирани фенове. Някои влиятелни лица, като Чарли Дамелио, имат над 100 милиона последователи в TikTok (мега-влиятелни лица), докато други имат по-малко от 50 000 (микро-влиятелни лица). И, изненадващо, въпреки че имат по-малко последователи, микро-влиятелните лица обикновено имат по-високи нива на ангажираност с аудиторията си.

чрез Oberlo

Чрез партньорство с влиятелни лица можете да се възползвате от тяхната аудитория и да използвате тяхното влияние, за да промотирате вашата марка. Данните показват, че около 82% от хората са „много склонни“ да купят нещо, което микро-влиятелните лица препоръчват. Трудно е да се пропусне тази възможност. Те продават за вас. А най-хубавото е, че това не се възприема като продажбена тактика от страна на потребителя. Идеалният сценарий, нали?

Ето един пример за стратегическо управление на марката, който използва силата на сътрудничеството с влиятелни лица:

1️⃣ Athletic Greens е чудесен пример за марка, която успешно използва маркетинга с влиятелни лица. Ако сте гледали някой от видеоблоговете, свързани с пътувания, през последната година, вероятно сте видели една или повече кампании с влиятелни лица от Athletic Greens. Например, те са си партнирали с няколко известни YouTubers, занимаващи се с пътувания, като Кара и Нейт, с 3,44 милиона последователи, за да промотират своя всеобхватен хранителен зелен прах.

чрез Athletic Greens

Те разнообразиха своя микс от влиятелни лица, като си партнираха с различни бройки последователи в нишата на пътуванията, и по този начин достигнаха по-широка аудитория и увеличиха своята кредибилност сред потребителите. А при хранителните добавки доверието е всичко.

Професионален съвет Лесно създайте договор за влиятелни лица, който спазва вашите правила и условия, с шаблона за договор за влиятелни лица на ClickUp. Като използвате този шаблон за споделяне и подписване на споразумението, преминавате към онлайн шаблон, който ви позволява да изпращате документа си по имейл, да събирате подписи в желаната последователност и незабавно да конвертирате попълнения договор в PDF.

Изгответе следващия си договор с шаблона за договор с влиятелни лица от ClickUp.

6. Насърчавайте лоялността към марката

Лоялните клиенти са най-добрите приятели на вашата марка. Те са по-склонни да разгласяват колко много обичат вашата марка и клиентското преживяване и да препоръчват вашите продукти на семейството и приятелите си, което е поне пет пъти по-ефективно от платените реклами. Защо да не се възползвате от тази лесна възможност? За да насърчите лоялността към марката, можете да създадете програма за лоялност, която награждава клиентите за тяхната продължителна подкрепа.

Например, предлагайте ексклузивни оферти, безплатни проби и специални предложения, за да покажете признателност за тяхното доверие. Тази проста стратегия за управление на марката може да ви помогне да стимулирате повторни покупки и да накарате клиентите да се чувстват част от ексклузивна общност. А когато изпълните обещанията на вашата марка, можете да създадете положително преживяване, което да ги задържи ентусиазирани и да ги накара да се върнат за още.

Всичко се свежда до три прости неща: да изпълните обещанията на вашата марка, да създадете положителни преживявания за клиентите и да им предложите стимули, които да ги накарат да се връщат за още.

Ето един пример за стратегическо управление на марката, който насърчава лоялността към марката и подобрява нейното представяне:

1️⃣ Вземете за пример Ulta Beauty. Програмата им Ultimate Rewards предлага на клиентите редица предимства, включително ексклузивни отстъпки, безплатни продукти и подаръци за рожден ден. Колкото повече харчи потребителят, толкова повече награди печели. А спечелването на място в желанния Diamond статус кара потребителя да се чувства като член на кралското семейство на Ulta Beauty, така че естествено потребителите се стремят към най-добрия статус.

чрез Ulta

Това е подобно на получаването на така желаната персонализирана златна карта за награди на Starbucks. Това е като право на преминаване за гимназисти и студенти, когато плащат за своите ванилови фрапучино. Следвайте примера на Ulta Beauty и Starbucks и използвайте програми за лоялност, за да изградите общност от защитници на марката, които са запалени по вашите продукти и са готови да разпространяват информация за тях.

7. Създайте библиотека с нишово съдържание

Знаете ли, че 68% от онлайн посещенията започват с търсачка?

Точно така. Дори ако потребителите знаят вашия уебсайт наизуст, те все пак търсят вашата марка в Google и кликват върху първия резултат. А ако започнат с търсене без марка, как хората ще разберат, че вашата марка съществува?

Отговорът? Съдържание.

Създаването на библиотека с нишово съдържание е от ключово значение, ако искате да утвърдите вашата марка като авторитет в бранша и да повишите нейната популярност. По този начин вашата марка може да се появи в горната част на страницата с резултати от търсачката (SERP), където хората да кликнат върху нея. Разбира се, по-лесно е да се каже, отколкото да се направи. Процесът включва създаването на хранилище с висококачествено, информативно и ангажиращо съдържание, което се обръща директно към вашата целева аудитория.

С други думи, пишете съдържание, което съответства на намерението на търсенето.

Например, да предположим, че вашата компания продава софтуер за управление на заседания на борда. В такъв случай можете да създадете библиотека с съдържание, фокусирано върху теми като:

Най-добри практики за провеждане на виртуални заседания на борда на директорите

Как да създадете ефективни дневен ред за срещи

Сравнение на най-добрите безплатни шаблони за протоколи от заседания за оптимизиране на срещите

Чрез предоставянето на ценни идеи и ресурси по тези нишови теми можете да позиционирате вашата марка като лидер в областта и да привлечете потенциални клиенти, които ще се обърнат към вас за информация и съвети в бранша. И, разбира се, не се ограничавайте само с публикации в блога. Удвоете усилията си с различни видове съдържание, като видеоклипове, инфографики, електронни книги, бели книги и др., за да разширите обхвата си.

Ето един пример за стратегическо управление на марката, който насърчава клиентите и посетителите на уебсайта да се ангажират с вашето съдържание:

1️⃣ Останете в съзнанието на потребителите, като създадете опция за абонамент по имейл, където посетителите могат да се регистрират за вашия бюлетин. Те ще получават имейл, когато решите да споделите висококачественото си съдържание. По този начин можете да създадете солидна база данни с имейли на потенциални клиенти. Междувременно посетителите на вашия уебсайт печелят, защото вече получават тази информация директно в пощенските си кутии.

чрез ClickUp

Така следващия път, когато публикувате ръководството за управление на маркетингови кампании, което сте подготвяли с седмици, те ще бъдат първите, които ще научат за него. И ще го използват. Това е истинска печеливша ситуация.

Съвет от професионалист Бранд мениджърите могат да планират, проследяват и управляват всичко необходимо за планирането и създаването на съдържание в различни канали (уебсайт, блог, социални мрежи и имейл) на едно място с шаблона за управление на съдържанието на ClickUp. Той предоставя солидна основа, от която да започнете, и е напълно персонализируем, за да можете да конфигурирате работата си по свой начин. Използвайте този шаблон, за да подкрепите целия си работен процес – от приемането на заявки до планирането с документи, поддържането на редакционен календар и доставянето на съдържание.

Шаблон за управление на съдържанието от ClickUp в изглед „Списък“

8. Приемете иновациите

Следвайте примера на Apple, като приемате иновациите, вместо да се дистанцирате от тях. Трябва да следите най-актуалните тенденции, за да се откроите в днешния динамичен дигитален свят.

Например, изкуственият интелект завладява заглавията в LinkedIn и Twitter. Струва си да пробвате дали това работи за вашата марка. Но не спирайте дотук. Следете и конкурентите си, и предпочитанията на потребителите. И ако установите, че изоставате, не се страхувайте да промените имиджа на марката си или да опитате нови подходи към стратегията си за марката.

Ето няколко примера за компании, които приемат иновациите:

1️⃣ Вземете например Matchr. Тази услуга, която свързва бизнес изискванията на HR отдела с доставчиците на HR софтуер, е създадена през 2012 г. под името „HR Payroll Systems“, но това я ограничаваше само до софтуер за изчисляване на заплати.

Днес съществува софтуер за управление на човешките ресурси, който включва всички тези функции за изчисляване на заплатите. Затова през 2021 г. промениха името на Matchr и актуализираха елементите на дизайна, за да го направят по-модерен.

чрез Matchr

Ребрандирането помогна за привеждането на услугата в съответствие с името, което намали объркването на клиентите и предостави повече възможности за съпоставяне на нуждите на HR специалистите с техните софтуерни нужди. За щастие, иновациите не означават непременно преоткриване на колелото. Понякога е просто въпрос на нестандартно мислене.

2️⃣ Виртуалното пробване на обувки на Nike е отличен пример за използване на нови технологии за подобряване на клиентското преживяване.

чрез Nike

Не се страхувайте да бъдете креативни и да експериментирате с нови идеи. Никога не се знае какво може да резонира с вашата аудитория и да отличи вашата марка (добавяйки към личността на марката ви). Направете проучвания и бъдете в крак с най-новите тенденции и технологии. Следете отблизо променящите се предпочитания на потребителите и не се страхувайте да промените бранда си, за да останете актуални.

Значението на успешното управление на марката

Без ясна визия и последователно послание на марката, вашите клиенти могат да се объркат относно това, което представлява вашата компания, което да ги отведе в обятията на вашите конкуренти.

Помислете за любимата си марка – какво я отличава от конкуренцията? Това е нещо повече от самия продукт. Това е цялостното преживяване, което го съпътства.

Вземете например Nike. Nike уцелва в десятката. С убийствената си комбинация от стилни, но небрежни дизайни, креативни сътрудничества, достъпни цени и високопрофилни маркетингови кампании, които се занимават пряко със социални проблеми, Nike се превърна в любима марка на много поколения.

Те не са просто компания за обувки, а марка за начин на живот, която вдъхновява хората да преодоляват границите си и да следват страстите си. Посланието на Nike за овластяване и самоизразяване резонира с клиенти по целия свят, което ги прави нещо повече от просто компания, която продава обувки – те са културно явление.

Като цяло, клиентите са по-склонни да запомнят и препоръчат марка, която резонира с тях на по-дълбоко ниво. Инвестирайте в създаването на въздействаща марка с ефективни стратегии и инструменти за управление на марката, за да максимизирате маркетинговите си усилия.

Вземете бика за рогата и инвестирайте в подходящи стратегии за управление на марката още днес. Това ще ви помогне да подобрите репутацията на вашата компания и да я направите по-привлекателна за потенциалните клиенти. За да го направите добре, обмислете използването на инструменти за управление на проекти и наемането на професионалисти с опит в тази област, като агенции или специалисти в областта на писането на свободна практика.

Не забравяйте, че не е необходимо да избирате само една стратегия за управление на марката. Можете да се впуснете с пълна сила и да приложите всички осем стратегии или да се придържате към една или две. Ключът обаче е да поддържате непрекъснат процес, на който да отделяте цялото си внимание. А ако дадена стратегия не дава желаните резултати, откажете се от нея и опитайте нещо ново.

Ключът? Бъдете в крак с най-новите тенденции, инвестирайте в инструмент за управление на проекти, за да установите ефективен процес на управление на марката, и винаги поставяйте клиентите си на първо място. Това е проста формула, с която да подготвите марката си за дългосрочен успех.

И така, какво чакате? Време е да изведете вашата марка на следващото ниво, а ако имате нужда от помощ, за да започнете, прегледайте отново раздела с професионални съвети по-горе, където ще намерите полезни съвети и безплатни маркетингови шаблони, които ще ви помогнат да започнете!

Гост автор:

Ниди Кала е независим автор за B2B SaaS марки в областта на маркетинга, човешките ресурси и електронната търговия. Когато не пише, нейният артистичен ум е погълнат от създаването на нови страници за дневника си или от изучаването на калиграфски шрифтове.