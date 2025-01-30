15-те най-добри платформи за подпомагане на продажбите през 2025 г.

Докато екипите по продажбите се подготвят да покорят нови върхове през 2024 г., едно е сигурно: остарелите подходи няма да са достатъчни в днешния постоянно променящ се пазар. Ключът към постигането на безпрецедентен успех се крие в използването на водещи в бранша инструменти за подпомагане на продажбите, които дават възможност на вашия екип по продажбите да работи с максимална ефективност.

Дните на тромавите ръчни процеси и пропуснатите възможности са отминали. От тези 15 най-добри инструмента и приложения за подпомагане на продажбите вашите търговски представители могат да изберат най-подходящите и да процъфтяват както никога досега. От оптимизирани работни процеси до инсайти, базирани на данни, пригответе се да разкриете пълния потенциал на вашите търговски екипи.

Какво представляват платформите за подпомагане на продажбите?

Софтуерът за подпомагане на продажбите е мощен инструмент, предназначен да повиши ефективността и ефикасността на процеса на продажби в дадена компания. Той преодолява различията между маркетинга и продажбите, като предоставя централизирана платформа, която съхранява цялото необходимо съдържание, данни и инструменти за успешно осъществяване на продажбите.

Какво трябва да търсите в платформата за подпомагане на продажбите?

Търсите подходящия инструмент за подпомагане на продажбите, който да ви помогне да опростите процесите и да съкратите цикъла на продажбите? Тези фактори ще помогнат на вашите търговски представители да отделят най-добрия вариант за вашата организация от другите инструменти за продажбена информация на пазара.

Удобен за ползване интерфейс : Удобният за ползване и интуитивен интерфейс е от решаващо значение за бързото му възприемане от вашите търговски представители. Той гарантира, че инструментът за подпомагане на продажбите е лесен за навигация и разбиране, което намалява времето за обучение и подобрява общата ефективност.

Безпроблемна интеграция със съществуващите технологии: Потърсете инструменти за подпомагане на продажбите, които предлагат безпроблемна интеграция с настоящите ви технологии, като Потърсете инструменти за подпомагане на продажбите, които предлагат безпроблемна интеграция с настоящите ви технологии, като CRM системи и комуникационни платформи. Интеграцията оптимизира работните процеси, гарантира последователност на данните и спестява време, като елиминира необходимостта търговските представители да прехвърлят ръчно данни между приложенията.

Управление и организация на съдържанието: Дайте приоритет на инструментите за подпомагане на продажбите, които улесняват управлението и организацията на съдържанието, като позволяват лесен достъп до подходящи материали за продажбите за вашите търговски представители. Ефективното управление на съдържанието гарантира, че вашият екип по продажбите може бързо да намери подходящите Дайте приоритет на инструментите за подпомагане на продажбите, които улесняват управлението и организацията на съдържанието, като позволяват лесен достъп до подходящи материали за продажбите за вашите търговски представители. Ефективното управление на съдържанието гарантира, че вашият екип по продажбите може бързо да намери подходящите ресурси , които да подпомогнат усилията им в продажбите, което води до по-добри взаимодействия с клиентите.

Опции за персонализиране и адаптиране: Изберете инструменти за подпомагане на продажбите, които позволяват персонализиране и адаптиране, за да отговорят на специфичните нужди и работни процеси на вашия екип. Всеки екип по продажбите работи по различен начин и гъвкавостта да адаптирате приложението към вашите процеси максимално увеличава неговата ефективност.

Функции за анализ и отчитане на продажбите: Потърсете инструменти за подпомагане на продажбите, които предоставят надеждни функции за анализ и отчитане на вашите търговски представители. Тези инструменти ви позволяват да проследявате представянето на вашия екип по продажбите, да идентифицирате успешни стратегии и да определите области за подобрение. Информацията, базирана на данни, дава възможност за по-добро вземане на решения и спомага за повишаване на общата продуктивност на продажбите.

Мерки за сигурност: Изберете инструменти за подпомагане на продажбите, които дават приоритет на сигурността, за да защитите чувствителните данни за продажбите и информацията за клиентите. Приложенията за подпомагане на продажбите могат да съдържат поверителна информация, данни за клиенти и конфиденциални стратегии за продажби. Силните мерки за сигурност предотвратяват неоторизиран достъп и потенциални нарушения на данните, като гарантират безопасността на вашия бизнес и клиенти.

Удобно за ползване и интегрирано приложение с ефективно управление на съдържанието, опции за персонализиране, надеждни аналитични инструменти и първокласна сигурност ще повиши производителността на вашия екип по продажбите, ще подобри резултатите от продажбите и в крайна сметка ще доведе до изключителни резултати за вашия бизнес.

15-те най-добри платформи за подпомагане на продажбите, които да използвате през 2024 г. (безплатни и платени)

Най-доброто приложение за подпомагане на продажбите с безплатни функции

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp се е доказал като инструмент, който променя правилата на играта, предлагайки цялостен набор от функции, които оптимизират работните процеси в продажбите, подобряват сътрудничеството в екипа и повишават производителността до безпрецедентни висоти. Интуитивният му интерфейс и персонализираните опции отговарят на уникалните нужди на всеки професионалист в продажбите, което го прави инструмент, който наистина може да се адаптира към изискванията на всеки екип.

С ClickUp мениджърите по продажбите могат лесно да разпределят задачи, да следят напредъка и да получават ценна информация за представянето на екипа си. Този инструмент централизира комуникацията, като гарантира, че всички членове на екипа са на една и съща страница, което им позволява да сключват сделки по-бързо и по-ефективно. Кажете сбогом на тромавите таблици, заплетените вериги от имейли и пропуснатите възможности – ClickUp се грижи за всичко това!

Но това, което отличава ClickUp от конкурентите му, е постоянният му ангажимент към иновациите. Екипът на ClickUp непрекъснато актуализира и усъвършенства платформата, оставайки в крак с тенденциите и адаптирайки се към променящите се нужди на търговците по целия свят. От първоначалното си пускане до настоящия си статус, ClickUp си е спечелил репутацията на надежден и иновативен съюзник на търговските представители навсякъде.

Най-добрите функции на ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте всеки етап от процеса на продажбите, като използвате шаблона за продажбена тръба на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.

Много от мощните инструменти за сътрудничество могат да представляват предизвикателство за някои потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Възможност за Възможност за персонализирани цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки на клиенти за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)

2. Амбиция

Най-добър инструмент за продуктивност в продажбите

Ambition е платформа за управление на продажбите, създадена с цел да повиши ефективността и производителността на екипите по продажбите. Тя е проектирана да внесе прозрачност и отчетност в процеса на продажбите, като предлага широка гама от функции, фокусирани върху проследяване, анализ и мотивиране на представянето.

С Ambition ръководителите на продажбите могат да задават персонализирани цели и критерии за членовете на екипа си и да визуализират напредъка чрез динамични табла. Функциите за геймификация на платформата добавят елемент на конкуренция и вълнение, като насърчават отделните търговски представители да достигнат и надхвърлят целите си.

Чрез интеграция с различни CRM инструменти, Ambition осигурява проследяване на данни в реално време и предлага полезни прозрения, които да насочват подпомагането на продажбите. Аналитичният компонент също помага за идентифициране на тенденции и области за подобрение, като насърчава култура на непрекъснато учене и растеж.

Като цяло, Ambition служи като всеобхватен инструмент за търговски организации с различни размери, стремящи се да създадат по-ангажирана, мотивирана и успешна търговска сила.

Най-добрите функции на Ambition

Достъп до KPI монитори, статистики за резервации и регистри на разговори, за да улесните измерването на напредъка.

Стимули в реално време за търговските представители

Автоматизирани операции за обучение

Комуникация в приложението

Ограничения на амбициите

Възможно е да има кратко забавяне между започването на действие и неговото показване в приложението.

Твърде много филтри

Трудна интеграция с Salesforce в сравнение с други инструменти за подпомагане на продажбите

Ценообразуване на Ambition

Свържете се с Ambition за цени

Оценки на клиентите на Ambition

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (15+ отзива)

3. EngageBay

Най-добрият инструмент за подпомагане на продажбите „всичко в едно“

EngageBay служи като всеобхватно средство за подпомагане на продажбите, маркетинг и CRM. Това е надеждно средство за подпомагане на продажбите за стартиращи компании, които търсят функционалност и достъпна цена в един софтуер. С EngageBay малките и средни предприятия могат да привличат, ангажират и задържат идеалните си клиенти.

От имейл кампании до публикации в социалните медии, платформата позволява на потребителите да планират и управляват различни маркетингови дейности. EngageBay предоставя цялостен набор от инструменти за управление на продажбите и стимулиране на растежа. Тя е проектирана да дава ясен преглед на продажбените канали и да проследява взаимодействията с клиентите.

CRM компонентът на EngageBay централизира цялата информация за клиентите, улеснява комуникацията и поддържа отношенията.

Най-добрите функции на EngageBay

Достъпни ценови планове

Отзивчива поддръжка на клиенти

Табло за задачи, което служи и като инструмент за проследяване на проекти

Лесно създаване на уебсайт

Напълно функционален CRM

Ограничения на EngageBay

Допълнителна такса за допълнителни функции

Функцията за синхронизиране на имейли не е налична в плановете под Pro.

Някои функции са ограничени в мобилната версия.

Малко опции за шаблони за съдържание за подпомагане на продажбите

Цени на EngageBay

Безплатно: 0 долара

Базов пакет: 12,74 $/потребител/месец

Растеж: 42,49 $/потребител/месец

Pro: 84,99 $/потребител/месец

Оценки на клиентите на EngageBay

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

Разгледайте тези приложения за продажби!

4. Fision

Най-добър инструмент за управление на съдържанието за продажби

Предлагайки цялостен подход към подпомагането на продажбите и автоматизацията на маркетинга, Fision се фокусира върху подобряването на последователността на марката и ускоряването на процеса на продажбите.

Платформата улеснява създаването, разпространението и проследяването на персонализирано цифрово съдържание за продажби, като осигурява съгласуваност между маркетинговите и търговските екипи.

С обширна библиотека от предварително одобрени бранд активи и шаблони, Fision помага за поддържането на единен вид и послание във всички комуникации.

Възможностите за автоматизация позволяват провеждането на целеви кампании, персонализиране на общуването с различни клиентски сегменти и етапи в процеса на покупка.

Интеграцията с съществуващите CRM системи предоставя информация в реално време за ангажираността на клиентите и ефективността на съдържанието.

Аналитичните инструменти в Fision подпомагат непрекъснатото оптимизиране, като подчертават какво резонира с аудиторията и предлагат области за подобрение. Общата цел на платформата е да преодолее различията между маркетинговите и продажбените екипи, като създава рационализиран подход за ангажиране на потенциални клиенти.

Най-добрите функции на Fision

Отзивчив екип за поддръжка

Платформа за подпомагане на продажбите, която може да се персонализира

Достъп до анализи на кампании

Решения за управление на цифрови активи

Ограничения на Fision

На уебсайта на Fision не са публикувани ценови планове.

Цени на Fision

Свържете се с Fision за цени

Оценки на клиентите на Fision

G2: Недостъпен

Capterra: Недостъпен

5. Dialpad

Най-доброто за облачни комуникации

Специализирана в облачните комуникации, Dialpad предлага платформа за подпомагане на продажбите, която обединява гласови, видео, съобщения и срещи на различни устройства. Тя е проектирана да се адаптира към начина, по който работят съвременните екипи по продажби и маркетинг, като осигурява гъвкавост и достъпност, независимо дали сте в офиса или работите дистанционно.

Функцията за гласова интелигентност, задвижвана от изкуствен интелект, в Dialpad транскрибира разговорите в реално време, предлагайки информация и анализи, които помагат на бизнеса да взема решения, основани на данни. С интеграции за популярни инструменти за продуктивност и сътрудничество, тя има за цел да оптимизира комуникацията в организации от всякакъв мащаб.

Сигурността също е приоритет, с криптиране на корпоративно ниво и стандарти за съответствие. Гъвкавостта и лесният за използване интерфейс на Dialpad го правят популярен избор за компании, които искат да подобрят комуникационната си инфраструктура.

Най-добрите функции на Dialpad

Отзивчива поддръжка на клиенти

Безпроблемна интеграция с Microsoft Teams и G Suite

Лесно навигиране

Интуитивен потребителски интерфейс

Ограничения на Dialpad

Няма безплатна версия

Цени на Dialpad

Оценки на клиентите на Dialpad

G2: 4. 3/5 (над 190 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 490 отзива)

6. Showpad

Най-добрата система за управление на съдържанието за продажби

Showpad е платформа, която съчетава съдържание за продажби, готовност и ангажираност в един единствен, мощен инструмент.

Той се стреми да преодолее разликата между инструментите за подпомагане на продажбите и маркетинга, като предлага функции, които позволяват на екипите да споделят по-ефективно съдържание за подпомагане на продажбите и да взаимодействат с клиентите по по-персонализиран начин.

С помощта на анализи и статистически данни Showpad предоставя ценна обратна връзка за ефективността на съдържанието, като помага на организациите да разберат кои материали за подпомагане на продажбите резонират с тяхната аудитория. Платформата предлага и модули за обучение и коучинг, за да гарантира, че екипите по продажбите са добре подготвени и съобразени с целите на компанията.

Интеграцията с различни CRM и системи за управление на съдържанието за подпомагане на продажбите допринася за удобството, като позволява по-унифициран работен процес за подпомагане на продажбите.

Чрез подобряване на сътрудничеството и предоставяне на необходимите инструменти за по-динамичен и информиран процес на продажби, Showpad има за цел да повиши ефективността и успеха на екипите по продажбите в различни отрасли.

Най-добрите функции на Showpad

Showpad „SharedSpaces“ за сътрудничество в реално време по отношение на съдържанието за подпомагане на продажбите

Лесно навигиране в съдържанието

Интегрира се добре с други важни инструменти за подобряване на работния процес.

Автоматизирано въвеждане и обучение

Достъп до базирани на данни прозрения за вашите материали за подпомагане на продажбите

Ограничения на Showpad

Намирането на тагове може да бъде малко трудно.

Ограничен брой дизайни за вашето съдържание за подпомагане на продажбите

Цени на Showpad

Важно: Свържете се с Showpad за цени.

Плюс: Свържете се с Showpad за цени

Ultimate: Свържете се с Showpad за цени

Оценки на клиентите на Showpad

G2: 4,6/5 (над 1600 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 50 отзива)

7. Cloze

Най-доброто за управление на продажбите

Cloze е платформа, създадена да оптимизира управлението на взаимоотношенията, и действа като личен асистент за вашите професионални контакти. Тя автоматично проследява вашите взаимодействия в различни канали, като имейл, телефонни разговори и социални медии, и събира цялата информация за подпомагане на продажбите в един унифициран изглед.

По този начин Cloze помага на потребителите да управляват взаимоотношенията си с клиенти, потребители и колеги без обичайните ръчни усилия. Той предлага интелигентни напомняния и полезни идеи, които ви помагат да следите важни дати, последващи действия и други критични задачи.

Инструментите за анализ и отчитане на Cloze предоставят подробна информация за вашите взаимоотношения и взаимодействия, което позволява по-добро вземане на решения и определяне на приоритети.

Най-добрите функции на Cloze

Напомняния за последващи действия, за да не забравите да изпратите съдържание за подпомагане на продажбите в точното време.

Възможност за записване на срещи

Проследяване на имейли и съобщения

Функции на мобилното приложение и интеграция с Mac

Интеграция с Evernote и Dropbox

Ограничения на Cloze

Прекалено голям фокус върху интеграциите с Google, като се пренебрегват други важни инструменти като Asana и Trello.

Цената може да е малко висока за малки екипи.

Работният процес е малко тромав в сравнение с други софтуери за подпомагане на продажбите.

Цени на Cloze

Cloze Pro: 17 долара на месец на потребител

Бизнес сребро: 21 $/месец на потребител

Бизнес злато: 29 $/месец на потребител

Business platinum: 42 $/месец на потребител

Оценки на клиентите на Cloze

G2: 3,75 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (10+ отзива)

8. Outreach

Най-добрата платформа за ангажиране на продажбите

Outreach е водеща платформа за ангажиране на продажбите, която предлага нещо повече от просто комуникация с потенциални клиенти. С уникални функции за подпомагане на продажбите, като планиране на последователности, A/B тестване на съобщения и вградени инструменти за сътрудничество, тя позволява на вашия екип по продажбите да разработва по-персонализирани и ефективни стратегии за ангажиране.

Аналитичните данни на платформата, които могат да бъдат използвани на практика, предлагат задълбочено разбиране на поведението на потенциалните клиенти и резултатите от продажбите, което позволява постоянно усъвършенстване и подобряване на тактиките за продажби.

Освен това, способността на Outreach да се интегрира с друг софтуер за подпомагане на продажбите, включително CRM системи и платформи за автоматизация на маркетинга, създава единен и оптимизиран процес на продажби. Специализираните услуги за обучение и поддръжка, предлагани от платформата, допълнително подпомагат търговските представители в постигането на техните цели, което прави Outreach универсално решение за организации, които целят да подобрят обучението си в областта на продажбите.

Най-добрите функции на Outreach

Няколко опции за часови зони за управление на взаимоотношенията с клиенти с потенциални клиенти от цял свят.

Интуитивен потребителски интерфейс

Съвместим с други решения

Възможност за създаване на дрип кампании и автоматизиране на последователности за съдържание, свързано с продажбите

Лесно създаване на графици за изпращане на имейли

Ограничения на обхвата

Търсенето в системата може да бъде малко трудно.

Кривата на обучение е висока в сравнение с други софтуери за подпомагане на продажбите.

Функцията за изскачащи напомняния понякога забавя

Не можете да създавате масови имейли толкова лесно, колкото бихте искали.

Цени на Outreach

Стандартен: Свържете се с Outreach за цени

Професионалисти: Свържете се с Outreach за цени

Оценки на клиентите на Outreach

G2: 4,3/5 (над 3100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (280 отзива)

9. Salesloft

Най-доброто за автоматизация на продажбените процеси

Като се фокусира върху автоматизацията на работния процес, Salesloft позволява на търговските представители да създават персонализирани последователности от взаимодействия, спестявайки ценно време и осигурявайки последователност.

Проследяването и анализите на имейли в реално време на Salesloft предоставят на търговските представители информация за ангажираността и отзивчивостта на клиентите, което позволява на търговските екипи да прецизират подхода си според нуждите.

Интеграцията с основните CRM системи и други бизнес инструменти осигурява безпроблемен поток на информация през различните етапи на цикъла на продажбите.

Освен това платформата предлага функции за обучение и развитие, които подпомагат професионалното израстване на лидерите в продажбите.

С акцент върху подобряването на стратегията и ефективността на продажбите чрез комбинация от автоматизация, анализи и обучение по продажби, Salesloft е ценен актив за съвременните мениджъри по продажбите.

Най-добрите функции на Salesloft

Достъп до предварително зададени шаблони за оферти и CRM

Интеграции на Calendly за срещи с потенциални клиенти

Създавайте лесно капкови кампании

Импортиране на шаблон за имейл

Възможност за проследяване на обаждания и имейли

Безпроблемна интеграция с други приложения

Ограничения на Salesloft

Телефонният набирач понякога се забива

Интеграцията с SalesForce не е най-чистата

Някои потребители съобщават за проблеми с разширението за браузъра.

Цени на Salesloft

Необходимо: Свържете се с Salesloft за цени

Разширено: Свържете се с Salesloft за цени

Premier: Свържете се с Salesloft за цени

Оценки на клиентите на Salesloft

G2: 4,5/5 (над 3600 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)

10. Highspot

Най-добър софтуер за обучение за подпомагане на продажбите

Highspot предлага набор от функции, които дават възможност на вашия екип по продажбите да се свързва с клиентите по-ефективно. Той включва инструменти за управление на съдържанието, обучение по продажби, коучинг и управление на взаимоотношенията с клиентите, за да създаде единна платформа за успешни продажби.

Функцията за оптимизация на съдържанието на Highspot гарантира, че търговските представители имат достъп до най-подходящото и ефективно съдържание за подпомагане на продажбите, което позволява по-ангажиращи взаимодействия с потенциални клиенти.

Търсенето и препоръките, базирани на изкуствен интелект, допълнително опростяват откриването на съдържание, като гарантират, че подходящото съдържание за продажби е винаги на разположение.

Highspot предоставя и подробни анализи за използването на съдържанието за продажби и ангажираността на купувачите, което позволява непрекъснато усъвършенстване на вашата стратегия за подпомагане на продажбите.

С добавянето на интерактивни модули за обучение по продажби и поддръжка в реално време, платформата на Highspot е проектирана да предостави на вашия екип по продажби инструментите, от които се нуждаят, за да се отличат в днешната конкурентна пазарна среда.

Най-добрите функции на Highspot

Споделяне на екран

Импортиране на съдържание

Създайте персонализиран отчет за взаимодействието с потенциални клиенти

Достъп до актуализирана библиотека с ресурси

Препоръки, базирани на изкуствен интелект

Вътрешно сътрудничество

Ограничения на Highspot

Може да отнеме известно време, докато се научите как да работите с тях.

Цени на Highspot

Свържете се с Highspot за цени

Оценки на клиентите на Highspot

G2: 4,7/5 (над 1000 оценки)

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

11. Gong

Най-доброто за продуктивност в продажбите

Gong е инструмент за подпомагане на продажбите, предназначен да подобри ефективността и производителността на продажбите. Той използва анализ на разговорите, за да предостави информация за ефективността на продажбените разговори и срещи, помагайки да се разбере какво работи и какво не в взаимодействията с клиентите.

Най-добрите функции на Gong

Gong предлага запис, транскрипция и анализ в реално време на продажбени разговори и срещи, предоставяйки информация и ефективно обучение на екипите по продажбите.

Gong се интегрира с популярни CRM системи.

Платформата предлага функция за проследяване на сделки, която помага на екипите по продажбите да разберат къде се намират в цикъла на продажбите.

Ограничения на Gong

Липсва интеграция с някои популярни инструменти за продажби.

Някои потребители са съобщили, че транскрипциите не са 100% точни.

Цени на Gong

Свържете се с нас за цени

Оценки на клиентите на Gong

G2: 4,7/5 (над 5300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 520 отзива)

12. LeadLoft

Най-доброто за генериране на лийдове

LeadLoft е всеобхватен инструмент за подпомагане на продажбите, който помага на бизнеса да ускори процеса на генериране на потенциални клиенти. Той предлага интегрирана платформа, чрез която екипите могат да откриват и поддържат потенциални клиенти, от първоначалния контакт до сключването на сделката.

Най-добрите функции на LeadLoft

LeadLoft предоставя база данни с милиони компании за контакти, която може да бъде филтрирана с помощта на специфични филтри.

Той позволява на потребителите да изпращат персонализирани и автоматизирани имейл кампании до потенциални клиенти.

Софтуерът се интегрира и с вашата съществуваща CRM система, за да ви предостави подробни анализи за успеха на вашите кампании за достигане до клиенти.

Ограничения на LeadLoft

Някои потребители са съобщили, че платформата изисква период на обучение, за да се разберат всички функции и възможности.

Платформата не предлага телефонна поддръжка, което някои потребители може да предпочитат.

Цени на LeadLoft

Пълен достъп: 100 $/месец (включва 2 потребители – допълнителните потребители се таксуват по 100 $/месец на потребител)

Управлявана услуга: Свържете се с нас за цени

Оценки на клиентите на LeadLoft

G2: 5/5 (10+ отзива)

Capterra: н/д

13. Fireflies. ai

Най-добър инструмент за подпомагане на продажбите с изкуствен интелект

Fireflies. ai е инструмент за подпомагане на продажбите, базиран на изкуствен интелект, който автоматично записва, транскрибира и извлича действия от срещи. Това е отличен инструмент за екипи по продажбите, които искат да се съсредоточат върху самата среща, вместо да водят бележки или ръчно да записват решения и действия.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Дискусиите и решенията от срещите се транскрибират автоматично, а ключовите идеи се подчертават.

Криптирането от край до край гарантира високо ниво на сигурност и поверителност.

Поддържа интеграция с повечето популярни инструменти за видеоконферентна връзка, като Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Изкуственият интелект на платформата може да бъде конфигуриран да присъства автоматично на срещи и да води бележки, като остава мълчалив по време на срещата.

Ограничения на Fireflies. ai

Някои потребителски отзиви сочат, че AI транскрипцията може да бъде подобрена и понякога се налага ръчна корекция.

Ограничени възможности за отчитане в сравнение с други инструменти за подпомагане на продажбите на пазара

Цени на Fireflies. ai

Безплатно

Pro: 18 $/месец на потребител

Бизнес: 29 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Fireflies. ai оценки на клиенти

G2: 4,5/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4/5 (5 отзива)

14. Dropbox Sign

Най-доброто за управление на договори

Dropbox Sign предлага лесен начин за изпращане, подписване и управление на договори, споразумения и други юридически обвързващи документи. Този инструмент за подпомагане на продажбите опростява процеса на подписване за вас и вашите клиенти, улеснявайки обработката дори на големи обеми от договори за продажби.

Най-добрите функции на Dropbox Sign

Лесен за използване интерфейс за създаване и изпращане на документи за подписване

Удобни за ползване инструменти за управление и проследяване на състоянието на документи

Безпроблемна интеграция с други инструменти и приложения на Dropbox и поддръжка на различни файлови формати, включително PDF, Word и Excel.

Административните контроли гарантират по-високо ниво на сигурност, а платформата остава в съответствие с ключовите регулации и стандарти в бранша.

Ограничения на Dropbox Sign

Някои потребители са съобщили за ограничения във функционалността за персонализиране.

Няма безплатна пробна версия или безплатна версия, което може да възпрепятства по-малките предприятия да опитат продукта.

Цени на Dropbox Sign

Безплатно завинаги

Essentials : 15 $/месец

Dropbox + eSign : 24,99 $/месец

Стандартен : Започва от 25 $/месец

Премиум: Свържете се с нас за цени

Оценки на клиентите на Dropbox Sign

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)

15. SalesRabbit

Най-подходящо за екипи за продажби от врата на врата

SalesRabbit е софтуер за подпомагане на продажбите, който се фокусира върху подпомагането на екипите за продажби на място и от врата на врата да подобрят производителността си. Той предоставя инструменти за проследяване на генерирането на потенциални клиенти, управление и разпределяне на територии и анализ на продажбите.

Най-добрите функции на SalesRabbit

Платформата предлага оптимизирана система за управление на потенциални клиенти.

Предлага функции за разпределяне на територии за продажби и проследяване на местоположението на екипа по продажбите в реално време.

Осигурява ефективен анализ на представянето на екипа по продажбите, предлагайки информация, която помага за подобряване на стратегиите за продажби.

Ограничения на SalesRabbit

Някои потребители са съобщили, че мобилното приложение понякога е бавно и не отговаря.

Ограничените възможности за интеграция с друг софтуер за продажби могат да се окажат пречка за някои потребители.

Цени на SalesRabbit

Lite : Безплатно завинаги

Екип : 25 $/месец

Pro : 35 $/месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки на клиентите на SalesRabbit

G2 : 4,5/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,2/5 (над 100 отзива)

Оптимизиран процес на продажби

Чрез автоматизиране на повтарящи се задачи и организиране на важни материали за продажбите, инструментите за подпомагане на продажбите значително намаляват времето, което търговските представители прекарват в административни задачи, което им позволява да се фокусират повече върху продажбите.

Подобрена съгласуваност между продажбите и маркетинга

Тези инструменти помагат да се преодолее различието между екипите по продажби и маркетинг, като гарантират, че всички страни имат достъп до едни и същи актуализирани материали и данни, насърчавайки единен подход към ангажирането на потенциални клиенти и клиенти.

Подобрено обучение и въвеждане в работата

С изчерпателни функции, които включват модули за обучение и проследяване на резултатите, софтуерът за подпомагане на продажбите ускорява процеса на въвеждане на нови служители и насърчава непрекъснатото развитие на опитни професионалисти в областта на продажбите.

Информация, базирана на данни

Оборудван с възможности за анализ и отчитане, платформите за подпомагане на продажбите предоставят ценна информация за поведението на купувачите и резултатите от продажбите, което позволява на екипите да усъвършенстват стратегиите си и да подобрят резултатите.

Повишени проценти на успеваемост

Като предоставя на търговските представители подходящите инструменти и информация в подходящия момент, софтуерът за подпомагане на продажбите може значително да подобри ефективността на продажбените презентации, което увеличава вероятността за сключване на сделки.

Чрез внедряването на тези високо персонализирани инструменти за подпомагане на продажбите ще отворите свят от възможности за ефективно управление на екипите по продажбите и ще изстреляте продажбите си до нови висоти.

ClickUp е безспорен лидер сред инструментите за подпомагане на продажбите, а влиянието му върху вашия екип по продажбите ще бъде неоспоримо. Стартирайте безплатно ClickUp Workspace и се запознайте от първа ръка с бъдещето на инструментите за подпомагане на продажбите!