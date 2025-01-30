11 най-добри инструмента и софтуера за отчитане през 2025 г.

Като мениджър, вашата задача е не само да поддържате екипа си фокусиран върху задачите, но и да се похвалите с постиженията му. Независимо от вашия мениджър или ръководител на екип, вие се нуждаете от солиден инструмент за отчитане, който показва – в черно на бяло – колко ефективен е вашият екип в действителност.

Но вие сте заети и сме готови да се обзаложим, че нямате часове свободно време, за да създавате отчети с интерактивни табла от множество източници на данни. Не преоткривайте колелото: просто използвайте тези 11 инструмента и софтуера за самообслужване за отчети, които ще свършат тежка работа за вас.

В този наръчник ще ви предоставим прост списък с нещата, които да търсите в един инструмент за отчитане, както и нашите 11 любими инструмента за отчитане за 2024 г.

Намирането на подходящия инструмент за отчитане не е лесна задача. С наличието на стотици софтуерни опции за бизнес анализи, трябва да намерите инструменти за отчитане, които съчетават управлението на проекти с интерактивни отчети и прости визуализации на данни за вашите проекти – а това не е лесна задача.

Обърнете внимание на следните ключови функции:

Най-доброто за отчитане на гъвкаво управление на проекти

Получете обща представа за напредъка на вашия проект в Dashboards в ClickUp.

Без да се хвалим, ClickUp предлага най-надеждните инструменти за отчитане за мениджъри и техните екипи. Нашият софтуер за отчитане позволява на мениджърите да създават всеобхватни табла за управление на ClickUp като център за контрол на мисиите си.

Това е толкова лесно, колкото добавянето на джаджи, въвеждането на вашите данни и персонализирането на визуализациите. Можете да видите цялата работа на високо ниво, за да управлявате хора, задачи, време, документи, вградени елементи и спринтове на едно място.

ClickUp е идеалният инструмент за отчитане за управление на бизнеса. Задайте тримесечните си цели и проследявайте времето на всеки служител в един единствен табло. Управлението на ресурсите ви помага да визуализирате колко добре използвате екипа си, а анализът на натоварването ви показва колко продуктивен е екипът ви, като проследява изпълнението на задачите.

Крайната цел? Да идентифицирате какво правите добре и да премахнете пречките в процесите си. Чрез визуализиране на всяка стъпка от работния процес ще управлявате по-ефективно екипите си и ще постигате по-добри резултати.

Най-добрите функции за отчитане на ClickUp

Работна натовареност и изглед на кутията : Преосмислете управлението на ресурсите с уникалния изглед на екипа на ClickUp. Проверете работната натовареност на вашия екип, за да видите кой е изложен на риск от преумора и кой е свободен да поеме повече задачи. Преосмислете управлението на ресурсите с уникалния изглед на екипа на ClickUp. Проверете работната натовареност на вашия екип, за да видите кой е изложен на риск от преумора и кой е свободен да поеме повече задачи.

Важни етапи : Превърнете задачите в важни етапи, за да визуализирате колко далеч сте стигнали в елегантна диаграма в стил Гант. Превърнете задачите в важни етапи, за да визуализирате колко далеч сте стигнали в елегантна диаграма в стил Гант.

Интеграции: Имате нужда да извличате отчети от други платформи? ClickUp лесно се интегрира с решения като Tableau. Имате нужда да извличате отчети от други платформи? ClickUp лесно се интегрира с решения като Tableau.

ClickUp Goals : Задайте цели в ClickUp и създайте графици, цели и Задайте цели в ClickUp и създайте графици, цели и проследяване на напредъка за всяка цел , за да не изгубите от поглед финалната линия.

Pulse : Имате нужда от бърз преглед на това кой е онлайн и какво прави? Отчетите на Pulse показват кой е онлайн на всеки час и върху какви задачи работи. Имате нужда от бърз преглед на това кой е онлайн и какво прави? Отчетите на Pulse показват кой е онлайн на всеки час и върху какви задачи работи.

Ограничения на ClickUp

ClickUp изисква предварително обучение за новите потребители.

Някои функции са достъпни само за платени абонати.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. MeisterTask

Най-добър за отчети за управление на задачи

Чрез MeisterTask

MeisterTask е преди всичко платформа за управление на задачи и сътрудничество, но извлича надеждни отчети, за да помогне на мениджърите да ръководят по-добре екипите си. MeisterTask автоматично събира данни за всички проекти и членове на екипа. Просто посетете раздела „Отчети“ в таблото си, за да видите:

Отворени задачи

Наскоро създадени задачи

Завършени задачи

Можете също да настроите персонализирани отчети, за да извличате данни за екипи, индивидуални сътрудници или изпълнение на задачи по времеви период (напр. Q4). MeisterTask генерира цветни лентови диаграми в горната част на всеки отчет, но можете да разгледате по-подробно отделните точки с данни в долната половина на отчета – въпреки че това е много информация, която трябва да се прегледа ръчно.

Най-добрите функции за отчитане на MeisterTask

Бързи персонализирани отчети с готови филтри

Можете да запазите персонализирани отчети, за да ги използвате отново в бъдеще.

Отчетите се експортират в Excel (XLS) или CSV файлове за споделяне извън компанията.

Ограничения на MeisterTask

Функциите на инструмента за отчитане показват огромно количество данни, така че е трудно да се направят бързи изводи за заинтересованите страни.

Персонализираните филтри са полезни, но не предлагат много възможности за персонализиране за корпоративни инструменти за отчитане.

Цени на MeisterTask

Основно: Безплатно

Pro: 11,99 $/месец на потребител

Бизнес: 23,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за MeisterTask

G2: 4,6/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

3. Datapine

Най-доброто за бизнес разузнавателни отчети

Чрез Datapine

Datapine е базирана в Германия, но нейният надежден софтуер за бизнес анализи (BI) е достъпен за всеки. За разлика от MeisterTask, Datapine не проследява задачите ви. Вместо това, нейните инструменти за отчитане събират маркетингови данни от вашите бази данни, файлове, социални медии, CRM/ERP и помощна служба за надеждно BI отчитане.

Този инструмент за маркетингова аналитика обаче е специализиран в визуализацията на данни, така че ако искате наистина да се впуснете в данните си, това е една силна опция. Ако имате нужда да следите отблизо представянето на екипа си, известията за данни на Datapine проактивно ви сигнализират за проблеми.

Най-добрите функции за отчитане на Datapine

80 професионални шаблона за отчети с данни, от които да избирате

Вградени анализи

Подходящ за мобилни устройства

Опции за управление на корпоративната ефективност

Ограничения на Datapine

Datapine се представя като подходящ за начинаещи, но неговите усъвършенствани инструменти за отчитане все още са прекалено сложни.

Той е по-скъп от другите опции за инструменти за отчитане.

Някои потребители съобщават за дълги периоди на отмяна

Цени на Datapine

Основен: 249 $/месец на потребител

Професионална версия: 449 $/месец за двама потребители

Премиум: 799 $/месец за трима потребители

Брандиране и вграждане: 1099 $/месец за трима потребители

Рейтинги и рецензии за Datapine

G2: 4. 6/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,9 (над 20 рецензии)

4. Whatagraph

Най-доброто за визуални маркетингови аналитични отчети

Маркетолозите живеят и дишат с данни, и затова мениджърите по дигитален маркетинг се тълпят в Whatagraph. Този инструмент за отчети за маркетинг включва визуализация на данни и персонализирано брандиране. Ако имате служител, който е включен в план за подобряване на производителността, този инструмент за отчети включва и проследяване на производителността на служителите.

Whatagraph се интегрира с множество маркетингови платформи като Google Ads, Twitter, Mailchimp, Shopify, Google My Business и дори Snapchat. Ако се нуждаете от конектор, който не е наличен, Whatagraph ви помага да се свържете с всеки източник на данни.

Най-добрите функции за отчитане на Whatagraph

Шаблони за отчети, специфични за маркетинга

Персонализираното брандиране го прави чудесен избор за маркетингови или рекламни агенции.

Готовите API интеграции ускоряват обикновено досадния процес на отчитане за бизнес потребителите.

Ограничения на Whatagraph

Някои потребители споделят, че има несъответствия в данните, свързани с софтуера за отчети.

Обслужването на клиенти не винаги е отзивчиво

Цени на Whatagraph

Професионален: 223 $/месец, фактурира се ежегодно за 5 потребители

Премиум: 335 $/месец, фактурира се ежегодно за 10 потребители

Персонализирано ценообразуване: За неограничен брой потребители

Оценки и рецензии на Whatagraph

G2: 4,5/5 (над 230 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)

5. Tableau

Най-доброто за визуализация на данни в голям мащаб

Чрез Tableau

Tableau е решение за визуална аналитична отчетност от Salesforce. Ако вече използвате Salesforce за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), Tableau автоматично ще извлича данни от Salesforce, за да оптимизира още повече вашите анализи и да позволи по-добра CRM отчетност.

Софтуерът за отчети на Tableau включва интеграции с Google Sheets, Excel, Salesforce (естествено) и Google, за да събере вашите данни на едно място. Този инструмент за отчети е по-подходящ за бизнес анализи, които разглеждат предприятието като цяло, вместо да се фокусират върху задачите или представянето на всеки член на екипа.

Но ни харесва новата им функция, Tableau GPT. Тя използва генеративна изкуствена интелигентност, за да анализира бързо множество източници на данни, да открива модели и да предлага следващи стъпки.

Най-добрите функции за отчитане на Tableau

Функцията за прогнозиране с изкуствен интелект ускорява анализа

Интегрира се с източници на данни от повечето големи бази данни и аналитични платформи.

Tableau разполага с необходимата мощност за обработка на сложни визуализации на данни.

Ограничения на Tableau

Интерактивните табла на софтуера са толкова пълни с екстри, че за начинаещите са трудни за работа.

Може да се наложи да използвате повече временни решения, ако не използвате Salesforce.

Сложността на Tableau затруднява персонализираното форматиране на софтуера за отчети.

Цени на Tableau

Tableau Viewer: 15 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Tableau Explorer: 42 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Tableau Creator: 70 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Tableau

G2: 4. 3/5 (над 1600 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

6. ProWorkflow

Най-добър за отчети за работния процес и отчитане на времето

Чрез ProWorkflow

ProWorkflow е специализиран в дистанционното сътрудничество, което го прави популярен сред мениджърите в дистанционни и хибридни бизнеси. Използвайте този инструмент за отчитане, за да видите всички проекти, задачи, времеви регистри, контакти, работни потоци и ресурси на едно място. Той дори има функции за фактуриране, изпращане на съобщения, споделяне на файлове и времеви графики, така че е солиден вариант, ако се нуждаете от инструмент за управление на работния поток „всичко в едно“.

Ако сте Microsoft организация, ProWorkflow се интегрира с Microsoft Teams и Outlook – просто няма толкова много интеграции, колкото други инструменти за отчитане, така че може да се наложи да въведете отново някои данни.

Най-добрите функции за отчитане на ProWorkflow

С цена от 20 долара за неограничен брой потребители, ProWorkflow е много достъпен в сравнение с други инструменти за отчитане на данни в този списък.

ProWorkflow включва разнообразни функции освен отчети, така че е полезен за мениджъри, които се нуждаят от много инструменти в един контролен панел.

Отлични в обработката и сортирането на бизнес данни

Ограничения на ProWorkflow

Тъй като не е чисто инструмент за отчитане, ProWorkflow не разполага с мощността на други софтуери за отчитане.

Подизпълнителите нямат толкова голям достъп до инструментите на ProWorkflow, което може да изкриви вашите бизнес данни.

Персонализирането е трудно за настройка, особено от множество източници на данни.

Цени на ProWorkflow

Професионална версия: 20 $/месец на потребител, без ограничение на броя потребители

Разширено: 30 $/месец на потребител, за минимум 5 потребители

Оценки и рецензии на ProWorkflow

G2: 4. 1/5 (35+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 240 рецензии)

7. Thoughtspot

Най-доброто за анализи, базирани на търсене

Чрез Thoughtspot

Thoughtspot се представя като мощна платформа за отчети, задвижвана от изкуствен интелект. Използвайте тази платформа, за да търсите отговори за вашия бизнес, да визуализирате данните си и да следите представянето си.

Thoughtspot не е за начинаещи, така че ще ви трябват сериозни познания в областта на данните, за да използвате тази платформа. Ако сте професионалист в областта на данните, използвайте тази платформа, за да свържете набори от данни в облака, моделирайте данни и настройте автоматизация на данни с изкуствен интелект.

Най-добрите функции за отчитане на Thoughtspot

Thoughtspot AI може да открива аномалии и да ви предупреждава за проблеми възможно най-бързо.

Liveboards предлага интерактивни отчети за бързи прозрения

Мобилното му приложение ви позволява да проверявате анализите на данни по всяко време и навсякъде.

Ограничения на Thoughtspot

С толкова много сложни функции, той е подходящ само за професионалисти в областта на данните.

Липсва гъвкавост и възможност за персонализиране на визуализациите

Цени на Thoughtspot

Екип: 95 $/месец за 5 потребители

Pro: 2500 $/месец за неограничен брой потребители, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Thoughtspot

G2: 4. 4/5 (240+ отзива)

Capterra: 4/5 (2 рецензии)

8. Looker Studio

Най-добър за персонализирано моделиране на данни

Чрез Looker Studio

Организациите, които използват Google, могат да се радват: Looker Studio е софтуер за отчети, създаден от Google за бизнеса на Google. Looker Studio създава модели на данни в реално време, което означава, че можете да наблюдавате данните си в различни области на бизнеса в един интерактивен табло. Този софтуер за бизнес анализи предлага и проактивни предупреждения, за да ускори вземането на решения.

Въпреки че Looker Studio е продукт на Google (подобно на Google Analytics ), той определено не е за начинаещи. Трябва да познавате SQL и основите на програмирането, за да се ориентирате в тази платформа.

Най-добрите функции за отчитане на Looker Studio

Looker Studio се интегрира с данните на Google, така че е идеален, ако вашият бизнес работи в Google Cloud.

Looker Studio се предлага с предварително създадени шаблони за данни.

Този инструмент за отчитане се интегрира с Looker Actions, за да автоматизира работните процеси.

Ограничения на Looker Studio

Looker Studio е сложен, така че е най-подходящ за програмисти или специалисти по данни.

Интеграцията на данни от трети страни е малко трудна

Някои бизнес потребители съобщават за забавяния и проблеми с производителността.

Липсва персонализация

Цени на Looker Studio

Персонализирано ценообразуване: Свържете се с нас за оферта

Оценки и рецензии за Looker Studio

G2: 4. 4/5 (370+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 190 рецензии)

9. GoodData

Най-доброто за отчети на корпоративно ниво

Чрез GoodData

GoodData е облачна платформа за бизнес анализи и аналитика, която разработчиците използват, за да добавят табла с данни към приложенията. Но мениджърите също се обръщат към GoodData, за да създават сериозно персонализирани табла в реално време.

Ще ви е необходим солиден екип за работа с данни, за да създадете инструмента за отчитане, но след като той заработи, ще разполагате с 100% персонализиран табло за отчитане, съобразено с точните нужди на вашия екип. Добрата новина е, че GoodData има настройка с малко/без код, така че можете да настроите визуализации на данни с прост интерфейс за плъзгане и пускане.

Най-добрите функции за отчитане на GoodData

GoodData опростява вградените анализи

Можете напълно да персонализирате отчетите

Наличен софтуер с бяла етикета

Ограничения на GoodData

Скъп инструмент за отчитане

Някои потребители казват, че е твърде сложен.

Липсват обучение и ресурси

Цени на GoodData

Професионална версия: 1000 долара на месец за неограничен брой потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за GoodData

G2: 4. 1/5 (350+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20 отзива)

10. Datadog

Най-доброто за отчети в областта на ИТ и DevOps

Чрез Dat adog

Datadog е платформа за управление на данни и инструмент за отчитане „всичко в едно“, който се занимава с всичко – от DevOps до анализи на сигурността и мониторинг на IoT. Неговата функционалност определено е по-напреднала, но това може да бъде предимство, ако управлявате корпоративен екип или IT отдел.

По отношение на функциите си за отчитане, Datadog предлага бизнес анализи в реално време на всеки потребител във вашата организация. Можете да проследявате буквално всичко: кликвания върху бутони, действия в системи на трети страни и дори промени в запасите.

Най-добрите функции за отчитане на Datadog

Можете да комбинирате данни за ИТ и бизнес резултатите в един табло

Създавайте персонализирани предупреждения, както и наръчници за всяко предупреждение.

Усъвършенствайте вашите показатели с поведенчески анализи

Ограничения на Datadog

Datadog няма полезна документация за проектите и обучение

Платформата няма интуитивен потребителски интерфейс.

Цени на Datadog

Безплатно

Pro: 15 $/месец на потребител

Enterprise: 23 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Datadog

G2: 4. 3/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (215+ отзива)

11. Zoho Analytics

Най-доброто за интегрирано отчитане на бизнес данни

чрез Zoho Analytics

Zoho Analytics е платформа за самообслужване за бизнес анализи и аналитика, която позволява на потребителите да анализират своите бизнес данни и да създават подробни отчети и табла. Тя може да обработва големи количества данни и да създава впечатляващи визуализации, за да опрости интерпретацията на данните.

Най-добрите функции за отчитане на Zoho Analytics

Лесен интерфейс с функция „дръпни и пусни“ за лесно създаване на отчети и табла

AI-задвижваният асистент Zia, който може да отговаря на вашите въпроси под формата на отчети.

Възможност за комбиниране на данни от различни източници за създаване на мултифункционални отчети

Подобрени функции за сътрудничество за споделяне и съвместна работа по отчети и табла

Надеждни мерки за сигурност, включително контрол на достъпа въз основа на роли

Ограничения на Zoho Analytics

Някои потребители споделят, че за начинаещите има стръмна крива на обучение.

Ограничени възможности за персонализиране в безплатната версия

Цени на Zoho Analytics

Zoho Analytics предлага четири ценови плана. Платените планове започват от 24 долара на месец.

Потребителски оценки за Zoho Analytics

G2: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 200 рецензии)

Вземете най-мощния софтуер за отчети за вашия растящ бизнес

Независимо дали искате инструмент за отчитане от типа „plug-and-play“ или искате да персонализирате напълно отчетите, нашите 11 най-добри избора за софтуер за отчитане ще изведат вашия екип на следващото ниво.

Проблемът е, че повечето от тези инструменти не са евтини и са сложни за използване. По наше скромно мнение, ClickUp е най-надеждната опция за парите си. Спестете време, намалете неудобствата и подобрете бизнеса си с вградените инструменти и шаблони за отчитане на ClickUp.

Не сте сигурни дали ClickUp е подходящ за вас? Изпробвайте го. Регистрирайте се в ClickUp, за да започнете да създавате първия си отчет – безплатно!