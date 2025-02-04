9 най-добри софтуера за маркетинг с бяла етикета за агенции през 2025 г.

Софтуерът за маркетинг с бяла етикета е SaaS продукт, който ви позволява да предлагате експертни услуги на трети страни, брандирани като ваши собствени. Независимо дали искате да споделяте персонализирани отчети за ефективността или да преименувате допълнителни услуги за дигитален маркетинг, софтуерът с бяла етикета може да ви помогне да постигнете целта си.
Открийте инструментите и услугите за маркетинг с бяла етикета, от които се нуждаете, за да предоставите на клиентите си анализи на уебсайтове, социални медии, търсене и имейли с едно натискане на бутон. Или предоставете допълнителни услуги с бяла етикета, като локално SEO и генериране на лийдове, без да се налага да наемате нови членове на екипа или да разработвате собствен софтуер.
Разгледайте най-добрите услуги с бял етикет за агенции за дигитален маркетинг по-долу!
Какво да търсите в софтуера за маркетинг с бяла етикета?
Изборът на най-добрия софтуер за маркетинг с бяла етикета за вашата агенция за социални медии или дигитален маркетинг може да разшири вашите предложения и да подобри общата привлекателност на вашите услуги. Но при толкова много възможности за избор, откъде да започнете?
Ето основните функции, които трябва да търсите:
- Интуитивен интерфейс: Вашият софтуер с бяла етикета трябва да постига баланс между предлагането на всеобхватни функции и лесното навигиране.
- Персонализация: Вашата марка е уникална, така че и вашите инструменти трябва да бъдат такива. Уверете се , че софтуерът с бял етикет предоставя достатъчно място за брандиране, цветови схеми и лога. Искате той да се вписва безпроблемно в естетиката на вашата агенция.
- Характеристики и функционалност: Маркетингът е разнообразен. Вашият софтуер с бяла етикета трябва да обхваща колкото се може повече области: SEO, социални медии, имейл маркетинг, създаване на съдържание и анализи. Колкото по-гъвкав е, толкова по-добре.
- Поддръжка на клиенти: Дори и с най-лесния за употреба софтуер за маркетинг с бял етикет, може да се сблъскате с препятствия. Експертната поддръжка на клиенти от бърз и отзивчив екип може да ви спести забавяния, които водят до недоволни клиенти.
- Цени: Има инструменти за маркетинг с бяла етикета за всеки джоб. Предизвикателството е да намерите такъв, който ефективно балансира цена и качество.
Не забравяйте, че целта е да подобрите услугите си, да подобрите клиентското преживяване и да стимулирате растежа. Уверете се, че вашият софтуер за маркетинг с бяла етикета отговаря на всички тези изисквания ✔️
9-те най-добри софтуера за маркетинг с бял етикет, които можете да използвате
1. ClickUp
С ClickUp получавате цялостен набор от инструменти за маркетинг и управление на проекти в една универсална платформа за продуктивност. От проследяване на задачи и сътрудничество до управление на проекти в социалните медии, неговият цялостен подход към управлението на дигиталния маркетинг го прави трудно преодолим за агенции и предприятия.
Шаблонът за маркетингова агенция на ClickUp ви позволява лесно да управлявате множество кампании и клиенти, като същевременно проследявате всичките си проекти от един контролен панел. Можете да адаптирате широката гама от услуги според вашите нужди (и да я разширявате с разрастването на бизнеса си) с безброй избор от шаблони, включително:
- Шаблони за календар с съдържание
- Шаблони за маркетингови планове
- Шаблони за маркетингови екипи
- Шаблони за социални медии
- И още много други!
Най-добрите функции на ClickUp
- Толкова много опции за персонализиране
- Възможност за маркиране на хора
- Изключителни инструменти за сътрудничество в предприятията
Ограничения на ClickUp
- Услугата „бял етикет “ е достъпна само в плана „Enterprise“.
- Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение (все още!).
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (8323+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (3752+ отзива)
2. ActiveCampaign
White label на ActiveCampaign предлага персонализиране за всеки акаунт, така че дори вашите клиенти да могат да се насладят на персонализирано брандиране.
Достъпен за всички корпоративни акаунти и до известна степен за акаунти за малки предприятия, белият етикет не струва допълнително.
Можете да промените домейна, да замените логото и да настроите HTML/CSS за наистина персонализиран вид. Освен това можете да добавяте или премахвате бутони, като същевременно изтривате всички препратки към ActiveCampaign.
Най-добрите функции на ActiveCampaign
- Отлична поддръжка на клиенти
- Широка гама от функции за автоматизация
- Безпроблемна интеграция с основни приложения
Ограничения на ActiveCampaign
- Инструментите за електронна поща биха могли да бъдат по-удобни за ползване
- Ограничени възможности за отчитане по имейл
- Трудна интеграция с нестандартни приложения
Цени на ActiveCampaign
ActiveCampaign предлага няколко вида планове. По-долу са посочени цените за маркетинговия план.
- Плюс: 49 $/месец за 3 потребители
- Професионален: 149 $/месец за 5 потребители
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (10 273+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (2246+ отзива)
Разгледайте тези алтернативи на ActiveCampaign!
3. SE Ranking
SE Ranking е удобен инструмент, създаден за маркетингови агенции, с много функции. Те включват проверки в реално време на SEO и PPC, помощ с социалните медии, прегледи на уебсайтове и табла, които можете да персонализирате.
Софтуерът за SEO с бяла етикета ви предоставя неограничен брой отчети и ви позволява да персонализирате платформата с вашата марка.
С лесния си за употреба дизайн и многобройните си ресурси, SE Ranking лесно се вписва в ежедневната ви работа.
Най-добрите функции на SE Ranking
- Полезни сесии за въвеждане
- Удобни табла за управление
- Помага с SEO за множество клиенти
Ограничения на SE Ranking
- Планът с по-ниски цени има ограничено проследяване
- Някои потребители се оплакват от грешки при проверката на обратните връзки.
Цени на SE Ranking
- Essential: 44 $/месец
- Pro: 87,20 $ на месец
- Бизнес: 191,20 $ на месец
Оценки и рецензии за SE Ranking
- G2: 4. 8/5 (1187+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (269+ отзива)
4. Metrics Watch
С простия си интерфейс и изчерпателни инструменти за отчитане на имейли, Metris Watch може да бъде добър избор за софтуер с бяла етикета за вашите услуги в областта на дигиталния маркетинг.
Той ви позволява да изберете цветовете и да създадете отчети за вашата марка с логото ви, след което да ги изпратите директно от избрания от вас имейл.
Кажете сбогом на тромавите PDF файлове, досадните линкове и уеб-базираните отчети. Metrics Watch доставя пълни маркетингови отчети директно в пощенските кутии на вашите клиенти.
Най-добрите функции на Metrics Watch
- Лесна и бърза настройка
- Отлична поддръжка на клиенти
- Сигнали в реално време
Ограничения на Metrics Watch
- Нуждаете се от помощ от отдела за обслужване на клиенти, за да настроите персонализирани показатели
- Ограничени възможности за дизайн
Цени на Metrics Watch
- Стартово ниво: 29 $/месец
- Pro: 50 $/месец на потребител
- Премиум: 100 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии на Metrics Watch
- G2: 4. 0/5 (1+ отзива)
- Capterra: 4. 3/5 (3+ отзива)
5. Semrush
Semrush е един от най-добрите софтуери за SEO агенции на пазара. Той предлага широка гама от функции, включително проучване на ключови думи, конкурентен анализ, анализ на обратни връзки и одит на уебсайтове. Semrush се използва от фирми от всякакъв мащаб, от малки стартиращи компании до големи предприятия.
В рамките на инструмента „Моите отчети“ фирмите могат да създават отчети с бяла етикета с интегрирани данни от Google Search Console, Google My Business, Google Analytics и Semrush.
Semrush предлага и услуга за създаване на съдържание с бяла етикета, наречена Marketplace, която е отделена от основния уебсайт.
Най-добрите функции на Semrush
- Най-добрият източник за проучване и одит на ключови думи
- Фантастична поддръжка на клиенти
- Много безплатни ресурси за обучение
Ограничения на Semrush
- Скъп, особено с добавките
- Агенциите и екипите трябва да използват споделен профил за вход
- Не е идеален за фирми, които проследяват регионално или локално SEO
Цени на Semrush
- Pro: 130 $/месец
- Guru: 250 $/месец на потребител
- Бизнес: 500 $/месец на потребител
- По поръчка: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Semrush
- G2: 4,5/5 (над 1755 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (2112+ отзива)
6. SocialPilot
Платформата за управление на социални медии SocialPilot предлага отчети за социални анализи на различни платформи.
Social Pilot е предпочитана платформа за много агенции за социални медии. Възможността да планирате до 500 публикации наведнъж, бързо да генерирате публикации с вграден AI и да си сътрудничите с членове на екипа и клиенти, го правят популярен избор за маркетингови кампании.
Неговите PDF отчети с бяла етикета представят подробни показатели за цялото ви социално съдържание, на базата на страница или публикация.
Най-добрите функции на SocialPilot
- Вградена изкуствена интелигентност за лесно създаване на публикации
- Разумни цени
- Може да управлява много профили в социалните медии
Ограничения на SocialPilot
- Отделно отчитане за всеки акаунт в социалните медии
- Отнема време да се настрои
- Ограничени интеграции с трети страни
Цени на SocialPilot
- Професионален: 26 $/месец
- Малък екип: 43 $/месец
- Агенция: 85 $/месец
- Agency+: 170 $/месец
Оценки и рецензии за SocialPilot
- G2: 4,5/5 (581+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (358+ отзива)
7. Sendible
Sendible е всеобхватен инструмент за управление на социални медии, който позволява на бизнеса, и по-специално на агенциите, да управляват ефективно и да разширяват присъствието си в социалните медии.
Sendible White Label предоставя на агенциите персонализирано брандиране и домейн, както и усъвършенствани инструменти за отчитане. Можете също да вградите приложения в инструмента за бяла етикета и да се насладите на безпроблемна интеграция.
В основата си Sendible позволява на потребителите да планират публикации в социалните медии на различни платформи, включително Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и други, от един единствен контролен панел. Платформата включва мониторинг на споменавания в социалните медии.
В допълнение към планирането, Sendible предлага и всеобхватни възможности за мониторинг на социалните медии. Потребителите могат да проследяват споменаванията на тяхната марка в социалните медии, което им позволява да отговарят своевременно на запитвания и обратна връзка от клиенти.
Sendible включва и функции за сътрудничество, които позволяват на екипите да работят заедно върху съдържанието в социалните медии, като по този начин се гарантира единно послание на марката във всички платформи.
Най-добрите функции на Sendible
- Подходящ за агенции с множество акаунти
- Лесен за използване, много интуитивен
- Пълен преглед на календара
Ограничения на Sendible
- Малко скъп, няма безплатна версия
- Някои потребители съобщават за ограничени функции в LinkedIn и Pinterest.
- Автоматично планираните публикации понякога се отхвърлят без предизвестие.
Цени на Sendible
- Създател: 29 $/месец
- Traction: 89 $/месец на потребител
- White Label: 399 $/месец на потребител
- Индивидуален план: Свържете се с нас за цени
Оценки и ревюта на Sendible
- G2: 4,5/5 (844+ рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 120 рецензии)
8. OptinMonster
Инструментът за генериране на лийдове OptinMonster помага на агенции, блогъри и фирми да създават кампании за конверсия с инструменти за уебсайтове като изскачащи прозорци, плаващи ленти, слайд-ин прозорци и вградени формуляри.
Създаден за сериозно ангажиране и конверсии, софтуерът предоставя всичко необходимо, за да задържите посетителите на вашия уебсайт, като например:
- Попъпи прозорци Lightbox
- Геймифицирани колела
- Геолокационно таргетиране
- Откриване на намерение за напускане
- Насочване на ниво страница
OptinMonster не предлага услуга с бял етикет, но предоставя инструменти с бял етикет. Например, можете да персонализирате таблото с вашата собствена марка. След това добавете вашето лого, икона, текст и цветове.
Най-добрите функции на OptinMonster
- Изключително качество
- Гъвкави, персонализирани инструменти за уебсайтове
- Лесен за използване
Ограничения на OptinMonster
- Липса на адаптивен дизайн за мобилни устройства
- Възможно е да има време за изчакване за обслужване на клиенти
- Ограничени услуги с бяла етикета
Цени на OptinMonster
- Базов: 9 $/месец
- Плюс: 19 $/месец
- Pro: 29 $/месец
- Растеж: 49 $/месец
Оценки и рецензии за OptinMonster
- G2: 4. 3/5 (83+ отзива)
- Capterra: 4. 3/5 (70+ отзива)
9. Vendasta
Vendasta е софтуер с бяла етикета, подобрен с изкуствен интелект, който предлага (много) широк избор от приложения и решения за дигитален маркетинг, които агенциите могат да препродават.
Платформата за маркетинг с бяла етикета предоставя всичко необходимо, за да препродавате продукти с вашата марка, включително инструменти за фактуриране, продажби, маркетинг и изпълнение. Това е цялостно решение с бяла етикета за марки, които търсят специализирана платформа с бяла етикета.
Ако търсите най-голям избор от инструменти за маркетинг с бял етикет, ще се насладите на безкрайните възможности, включително:
- Маркетинг по имейл с бял етикет
- SEO инструменти с бяла етикета
- Автоматизация на маркетинга с бял етикет
- Създател на уебсайтове с бял етикет
Най-добрите функции на Vendasta
- Богат избор от продукти с бяла етикета
- Обширна библиотека с обучения
- Много подкрепящ екип
Ограничения на Vendasta
- Бэк-ендът може да бъде объркващ
- Няколко рецензенти отбелязват посредственото качество на някои услуги.
Цени на Vendasta
- Безплатно
- Essentials: 359 $/месец + 500 $ за въвеждане
- Професионален: 749 $/месец + 750 $ за въвеждане
- Премиум: 1579 $/месец + 1000 $ за въвеждане
- Персонализирано: 3099 $+/месец + въвеждане
Оценки и рецензии за Vendasta
- G2: 4,5/5 (312+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (154+ отзива)
Създавайте мощни маркетингови кампании в ClickUp
С развитието на дигиталния пейзаж, софтуерът за маркетинг с бяла етикета ще става все по-важен за предлагането на конкурентни, мащабируеми и оптимизирани услуги. Когато сложността на вашите проекти нараства, солиден софтуер за управление на маркетинговите ресурси може да ви помогне да поддържате всичко в ред!
Повишете качеството на услугите на вашата агенция, подобрете клиентското преживяване и стимулирайте растежа с всеобхватната платформа за продуктивност на ClickUp. С персонализираните си функции за сътрудничество и първокласни инструменти с бял етикет, ClickUp може да трансформира дейността на вашата агенция и да повиши уникалността на вашата марка.
Готови ли сте да изпитате безпроблемен и ефективен работен процес с безкрайни възможности за персонализиране? Стартирайте безплатно работно пространство в ClickUp още днес!