9 най-добри софтуера за маркетинг с бяла етикета за агенции през 2025 г.

Софтуерът за маркетинг с бяла етикета е SaaS продукт, който ви позволява да предлагате експертни услуги на трети страни, брандирани като ваши собствени. Независимо дали искате да споделяте персонализирани отчети за ефективността или да преименувате допълнителни услуги за дигитален маркетинг, софтуерът с бяла етикета може да ви помогне да постигнете целта си.

Открийте инструментите и услугите за маркетинг с бяла етикета, от които се нуждаете, за да предоставите на клиентите си анализи на уебсайтове, социални медии, търсене и имейли с едно натискане на бутон. Или предоставете допълнителни услуги с бяла етикета, като локално SEO и генериране на лийдове, без да се налага да наемате нови членове на екипа или да разработвате собствен софтуер.

Разгледайте най-добрите услуги с бял етикет за агенции за дигитален маркетинг по-долу!

Какво да търсите в софтуера за маркетинг с бяла етикета?

Изборът на най-добрия софтуер за маркетинг с бяла етикета за вашата агенция за социални медии или дигитален маркетинг може да разшири вашите предложения и да подобри общата привлекателност на вашите услуги. Но при толкова много възможности за избор, откъде да започнете?

Ето основните функции, които трябва да търсите:

Интуитивен интерфейс: Вашият софтуер с бяла етикета трябва да постига баланс между предлагането на всеобхватни функции и лесното навигиране.

Персонализация: Вашата марка е уникална, така че и вашите инструменти трябва да бъдат такива. Уверете се Вашата марка е уникална, така че и вашите инструменти трябва да бъдат такива. Уверете се , че софтуерът с бял етикет предоставя достатъчно място за брандиране, цветови схеми и лога . Искате той да се вписва безпроблемно в естетиката на вашата агенция.

Характеристики и функционалност: Маркетингът е разнообразен. Вашият софтуер с бяла етикета трябва да обхваща колкото се може повече области: SEO, социални медии, имейл маркетинг, създаване на съдържание и анализи. Колкото по-гъвкав е, толкова по-добре.

Поддръжка на клиенти: Дори и с най-лесния за употреба софтуер за маркетинг с бял етикет, може да се сблъскате с препятствия. Експертната поддръжка на клиенти от бърз и отзивчив екип може да ви спести забавяния, които водят до недоволни клиенти.

Цени: Има инструменти за маркетинг с бяла етикета за всеки джоб. Предизвикателството е да намерите такъв, който ефективно балансира цена и качество.

Не забравяйте, че целта е да подобрите услугите си, да подобрите клиентското преживяване и да стимулирате растежа. Уверете се, че вашият софтуер за маркетинг с бяла етикета отговаря на всички тези изисквания ✔️

9-те най-добри софтуера за маркетинг с бял етикет, които можете да използвате

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

С ClickUp получавате цялостен набор от инструменти за маркетинг и управление на проекти в една универсална платформа за продуктивност. От проследяване на задачи и сътрудничество до управление на проекти в социалните медии, неговият цялостен подход към управлението на дигиталния маркетинг го прави трудно преодолим за агенции и предприятия.

Шаблонът за маркетингова агенция на ClickUp ви позволява лесно да управлявате множество кампании и клиенти, като същевременно проследявате всичките си проекти от един контролен панел. Можете да адаптирате широката гама от услуги според вашите нужди (и да я разширявате с разрастването на бизнеса си) с безброй избор от шаблони, включително:

Най-добрите функции на ClickUp

Толкова много опции за персонализиране

Възможност за маркиране на хора

Изключителни инструменти за сътрудничество в предприятията

Ограничения на ClickUp

Услугата „бял етикет “ е достъпна само в плана „Enterprise“.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение (все още!).

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (8323+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3752+ отзива)

2. ActiveCampaign

чрез ActiveCampaign

White label на ActiveCampaign предлага персонализиране за всеки акаунт, така че дори вашите клиенти да могат да се насладят на персонализирано брандиране.

Достъпен за всички корпоративни акаунти и до известна степен за акаунти за малки предприятия, белият етикет не струва допълнително.

Можете да промените домейна, да замените логото и да настроите HTML/CSS за наистина персонализиран вид. Освен това можете да добавяте или премахвате бутони, като същевременно изтривате всички препратки към ActiveCampaign.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Отлична поддръжка на клиенти

Широка гама от функции за автоматизация

Безпроблемна интеграция с основни приложения

Ограничения на ActiveCampaign

Инструментите за електронна поща биха могли да бъдат по-удобни за ползване

Ограничени възможности за отчитане по имейл

Трудна интеграция с нестандартни приложения

Цени на ActiveCampaign

ActiveCampaign предлага няколко вида планове. По-долу са посочени цените за маркетинговия план.

Плюс : 49 $/месец за 3 потребители

Професионален : 149 $/месец за 5 потребители

Enterprise : Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (10 273+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (2246+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на ActiveCampaign!

3. SE Ranking

чрез SE Ranking

SE Ranking е удобен инструмент, създаден за маркетингови агенции, с много функции. Те включват проверки в реално време на SEO и PPC, помощ с социалните медии, прегледи на уебсайтове и табла, които можете да персонализирате.

Софтуерът за SEO с бяла етикета ви предоставя неограничен брой отчети и ви позволява да персонализирате платформата с вашата марка.

С лесния си за употреба дизайн и многобройните си ресурси, SE Ranking лесно се вписва в ежедневната ви работа.

Най-добрите функции на SE Ranking

Полезни сесии за въвеждане

Удобни табла за управление

Помага с SEO за множество клиенти

Ограничения на SE Ranking

Планът с по-ниски цени има ограничено проследяване

Някои потребители се оплакват от грешки при проверката на обратните връзки.

Цени на SE Ranking

Essential : 44 $/месец

Pro : 87,20 $ на месец

Бизнес: 191,20 $ на месец

Оценки и рецензии за SE Ranking

G2: 4. 8/5 (1187+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (269+ отзива)

4. Metrics Watch

чрез Metrics Watch

С простия си интерфейс и изчерпателни инструменти за отчитане на имейли, Metris Watch може да бъде добър избор за софтуер с бяла етикета за вашите услуги в областта на дигиталния маркетинг.

Той ви позволява да изберете цветовете и да създадете отчети за вашата марка с логото ви, след което да ги изпратите директно от избрания от вас имейл.

Кажете сбогом на тромавите PDF файлове, досадните линкове и уеб-базираните отчети. Metrics Watch доставя пълни маркетингови отчети директно в пощенските кутии на вашите клиенти.

Най-добрите функции на Metrics Watch

Лесна и бърза настройка

Отлична поддръжка на клиенти

Сигнали в реално време

Ограничения на Metrics Watch

Нуждаете се от помощ от отдела за обслужване на клиенти, за да настроите персонализирани показатели

Ограничени възможности за дизайн

Цени на Metrics Watch

Стартово ниво : 29 $/месец

Pro : 50 $/месец на потребител

Премиум : 100 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Metrics Watch

G2: 4. 0/5 (1+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (3+ отзива)

5. Semrush

чрез Semrush

Semrush е един от най-добрите софтуери за SEO агенции на пазара. Той предлага широка гама от функции, включително проучване на ключови думи, конкурентен анализ, анализ на обратни връзки и одит на уебсайтове. Semrush се използва от фирми от всякакъв мащаб, от малки стартиращи компании до големи предприятия.

В рамките на инструмента „Моите отчети“ фирмите могат да създават отчети с бяла етикета с интегрирани данни от Google Search Console, Google My Business, Google Analytics и Semrush.

Semrush предлага и услуга за създаване на съдържание с бяла етикета, наречена Marketplace, която е отделена от основния уебсайт.

Най-добрите функции на Semrush

Най-добрият източник за проучване и одит на ключови думи

Фантастична поддръжка на клиенти

Много безплатни ресурси за обучение

Ограничения на Semrush

Скъп, особено с добавките

Агенциите и екипите трябва да използват споделен профил за вход

Не е идеален за фирми, които проследяват регионално или локално SEO

Цени на Semrush

Pro : 130 $/месец

Guru : 250 $/месец на потребител

Бизнес : 500 $/месец на потребител

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Semrush

G2: 4,5/5 (над 1755 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (2112+ отзива)

6. SocialPilot

чрез SocialPilot

Платформата за управление на социални медии SocialPilot предлага отчети за социални анализи на различни платформи.

Social Pilot е предпочитана платформа за много агенции за социални медии. Възможността да планирате до 500 публикации наведнъж, бързо да генерирате публикации с вграден AI и да си сътрудничите с членове на екипа и клиенти, го правят популярен избор за маркетингови кампании.

Неговите PDF отчети с бяла етикета представят подробни показатели за цялото ви социално съдържание, на базата на страница или публикация.

Най-добрите функции на SocialPilot

Вградена изкуствена интелигентност за лесно създаване на публикации

Разумни цени

Може да управлява много профили в социалните медии

Ограничения на SocialPilot

Отделно отчитане за всеки акаунт в социалните медии

Отнема време да се настрои

Ограничени интеграции с трети страни

Цени на SocialPilot

Професионален : 26 $/месец

Малък екип : 43 $/месец

Агенция : 85 $/месец

Agency+: 170 $/месец

Оценки и рецензии за SocialPilot

G2: 4,5/5 (581+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (358+ отзива)

7. Sendible

чрез Sendible

Sendible е всеобхватен инструмент за управление на социални медии, който позволява на бизнеса, и по-специално на агенциите, да управляват ефективно и да разширяват присъствието си в социалните медии.

Sendible White Label предоставя на агенциите персонализирано брандиране и домейн, както и усъвършенствани инструменти за отчитане. Можете също да вградите приложения в инструмента за бяла етикета и да се насладите на безпроблемна интеграция.

В основата си Sendible позволява на потребителите да планират публикации в социалните медии на различни платформи, включително Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и други, от един единствен контролен панел. Платформата включва мониторинг на споменавания в социалните медии.

В допълнение към планирането, Sendible предлага и всеобхватни възможности за мониторинг на социалните медии. Потребителите могат да проследяват споменаванията на тяхната марка в социалните медии, което им позволява да отговарят своевременно на запитвания и обратна връзка от клиенти.

Sendible включва и функции за сътрудничество, които позволяват на екипите да работят заедно върху съдържанието в социалните медии, като по този начин се гарантира единно послание на марката във всички платформи.

Най-добрите функции на Sendible

Подходящ за агенции с множество акаунти

Лесен за използване, много интуитивен

Пълен преглед на календара

Ограничения на Sendible

Малко скъп, няма безплатна версия

Някои потребители съобщават за ограничени функции в LinkedIn и Pinterest.

Автоматично планираните публикации понякога се отхвърлят без предизвестие.

Цени на Sendible

Създател : 29 $/месец

Traction : 89 $/месец на потребител

White Label : 399 $/месец на потребител

Индивидуален план: Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта на Sendible

G2: 4,5/5 (844+ рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 120 рецензии)

8. OptinMonster

чрез OptinMonster

Инструментът за генериране на лийдове OptinMonster помага на агенции, блогъри и фирми да създават кампании за конверсия с инструменти за уебсайтове като изскачащи прозорци, плаващи ленти, слайд-ин прозорци и вградени формуляри.

Създаден за сериозно ангажиране и конверсии, софтуерът предоставя всичко необходимо, за да задържите посетителите на вашия уебсайт, като например:

Попъпи прозорци Lightbox

Геймифицирани колела

Геолокационно таргетиране

Откриване на намерение за напускане

Насочване на ниво страница

OptinMonster не предлага услуга с бял етикет, но предоставя инструменти с бял етикет. Например, можете да персонализирате таблото с вашата собствена марка. След това добавете вашето лого, икона, текст и цветове.

Най-добрите функции на OptinMonster

Изключително качество

Гъвкави, персонализирани инструменти за уебсайтове

Лесен за използване

Ограничения на OptinMonster

Липса на адаптивен дизайн за мобилни устройства

Възможно е да има време за изчакване за обслужване на клиенти

Ограничени услуги с бяла етикета

Цени на OptinMonster

Базов : 9 $/месец

Плюс : 19 $/месец

Pro : 29 $/месец

Растеж: 49 $/месец

Оценки и рецензии за OptinMonster

G2: 4. 3/5 (83+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (70+ отзива)

9. Vendasta

чрез Vendasta

Vendasta е софтуер с бяла етикета, подобрен с изкуствен интелект, който предлага (много) широк избор от приложения и решения за дигитален маркетинг, които агенциите могат да препродават.

Платформата за маркетинг с бяла етикета предоставя всичко необходимо, за да препродавате продукти с вашата марка, включително инструменти за фактуриране, продажби, маркетинг и изпълнение. Това е цялостно решение с бяла етикета за марки, които търсят специализирана платформа с бяла етикета.

Ако търсите най-голям избор от инструменти за маркетинг с бял етикет, ще се насладите на безкрайните възможности, включително:

Маркетинг по имейл с бял етикет

SEO инструменти с бяла етикета

Автоматизация на маркетинга с бял етикет

Създател на уебсайтове с бял етикет

Най-добрите функции на Vendasta

Богат избор от продукти с бяла етикета

Обширна библиотека с обучения

Много подкрепящ екип

Ограничения на Vendasta

Бэк-ендът може да бъде объркващ

Няколко рецензенти отбелязват посредственото качество на някои услуги.

Цени на Vendasta

Безплатно

Essentials : 359 $/месец + 500 $ за въвеждане

Професионален : 749 $/месец + 750 $ за въвеждане

Премиум : 1579 $/месец + 1000 $ за въвеждане

Персонализирано: 3099 $+/месец + въвеждане

Оценки и рецензии за Vendasta

G2: 4,5/5 (312+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (154+ отзива)

Създавайте мощни маркетингови кампании в ClickUp

С развитието на дигиталния пейзаж, софтуерът за маркетинг с бяла етикета ще става все по-важен за предлагането на конкурентни, мащабируеми и оптимизирани услуги. Когато сложността на вашите проекти нараства, солиден софтуер за управление на маркетинговите ресурси може да ви помогне да поддържате всичко в ред!

Повишете качеството на услугите на вашата агенция, подобрете клиентското преживяване и стимулирайте растежа с всеобхватната платформа за продуктивност на ClickUp. С персонализираните си функции за сътрудничество и първокласни инструменти с бял етикет, ClickUp може да трансформира дейността на вашата агенция и да повиши уникалността на вашата марка.

Готови ли сте да изпитате безпроблемен и ефективен работен процес с безкрайни възможности за персонализиране? Стартирайте безплатно работно пространство в ClickUp още днес!