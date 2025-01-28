10-те най-добри алтернативи на Google Analytics за отчитане на статистически данни за уебсайтове през 2025 г.

Ако искате уебсайт, който превръща кликовете в конверсии и стимулира растежа на вашия бизнес, трябва да обърнете внимание на вашата уеб аналитика.

Google Analytics е най-популярният инструмент за анализ от пускането му на пазара през 2005 г., но той далеч не е съвършен. Най-новата версия на Google, GA4, има несъответствия в данните, липсващи показатели и сериозни проблеми с поверителността. Това накара много собственици на уебсайтове да търсят подходящи алтернативи за напреднали анализи.

Ако търсите най-добрите алтернативи на Google Analytics за 2024 г., обмислете тези десет отлични инструмента за уеб анализи, които сме подбрали.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Google Analytics?

Ако искате да наблюдавате трафика на вашия сайт, да оптимизирате пътуването на вашите клиенти и да максимизирате конверсиите и продажбите си, всяка алтернатива на Google Analytics трябва да има следните пет ключови характеристики:

Поверителност и съответствие на данните: Ще ви е необходим инструмент за уеб анализи, който да дава приоритет на поверителността на потребителите и да отговаря на законите за защита на данните. Потърсете инструменти, които предлагат анонимизиране на данните и ви дават контрол над данните, които събирате от посетителите на уебсайта си. Точност на данните: Потърсете функции в потенциалния си инструмент за анализ, като актуализиране на данните в реално време и интелигентно вземане на проби от данни, които гарантират, че информацията, която получавате от платформата, е надеждна и може да се използва за действие. Опции за персонализиране: Трябва да имате възможност да създавате поне персонализирани отчети. Още по-добре е, ако можете да създадете персонализиран аналитичен табло, за да проследявате лесно и бързо показателите, които са най-важни за вас. Удобен интерфейс: Потребителският интерфейс на избраната от вас платформа за анализ трябва да улеснява достъпа до количествени данни и тяхното разбиране, дори за членове на екипа, които може да не разполагат с обширни технически познания. Възможности за интеграция: Потърсете алтернативи на Google Analytics, които се интегрират с вашите системи за управление на съдържание, платформи за електронна търговия и рекламни мрежи. Това е чудесен начин да централизирате данните си и да получите по-цялостен поглед върху вашите онлайн показатели.

Най-добрите алтернативи на Google Analytics зависят от вашата организация и маркетинговите цели, които сте си поставили за онлайн присъствието си. Много от алтернативите на Google Analytics в този списък предлагат безплатен план или безплатен пробен период. Това е чудесен начин да тествате функциите на различни аналитични решения и да видите кой инструмент за уеб анализи работи най-добре за вас.

10-те най-добри алтернативи на Google Analytics, които можете да използвате

1. Semrush

Чрез Semrush

Semrush е алтернатива на Google Analytics с достатъчно функции, за да се превърне в универсален инструмент за дигитален маркетинг. Платформата се отличава с инструментите си за оптимизация за търсачки (SEO) и маркетинг на съдържание. Това е чудесен вариант, ако търсите алтернативи за анализи, които да ви помогнат да подобрите съдържанието си и да проучите конкуренцията.

Най-добрите функции на Semrush

Тази платформа за анализ предлага и изчерпателни инструменти за проучване на ключови думи, които ви помагат да намерите ключови думи с висока стойност за вашия уебсайт или задачи по създаване на съдържание.

Отличен анализ на конкурентите, за да можете да идентифицирате какво използват другите за ключови думи и обратни връзки или дори как управляват своите онлайн рекламни кампании.

Отлична функция за одит на сайта, която сканира уебсайта ви за SEO проблеми, като неработещи линкове, и след това ви казва какво трябва да направите, за да ги подобрите.

Ограничения на Semrush

Данните често се актуализират с един или повече дни закъснение, така че не очаквайте да видите информация в реално време.

Някои потребители отбелязват, че отчетите биха могли да бъдат по-подробни.

Цени на Semrush

Pro: 129,95 $/месец

Guru: 249,95 $/месец

Бизнес: 499,95 $/месец

Оценки и рецензии за Semrush

G2: 4,5/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2100 отзива)

2. Mixpanel

Чрез Mixpanel

Mixpanel е аналитична платформа, която помага на организациите да проследяват и анализират взаимодействията на потребителите с техните цифрови платформи, като уебсайтове или приложения. С помощта на информацията за поведението на потребителите, предоставена от Mixpanel, организациите могат да вземат по-добри решения, основани на данни, относно своите продукти и потребителското преживяване.

Това е една от малкото алтернативи на Google Analytics, която ви показва какво правят вашите потребители и ви помага да разберете защо го правят.

Най-добрите функции на Mixpanel

Проследявайте поведението на потребителите или събитията във вашия уебсайт, включително регистрации, използване на функции, кликвания върху бутони и др., за да разберете как потребителите взаимодействат с вашите продукти.

Анализът на фунията ви позволява да визуализирате данните за стъпките, които потребителите правят от първото си кликване до важния момент на конверсия.

Предоставя информация за това къде потребителите напускат вашия фуния и къде можете да оптимизирате тяхното преживяване.

Отлични възможности за A/B тестване, за да можете да тествате промени и вариации в вашите цифрови платформи. След това можете да измерите въздействието на тези промени върху ангажираността на потребителите, конверсиите и др.

Ограничения на Mixpanel

Потребителският интерфейс не е много интуитивен, така че очаквайте стръмна крива на обучение при тази алтернатива на Google Analytics.

Цени на Mixpanel

Starter: Безплатен

Растеж: Започва от 20 $/месец

Enterprise: Започва от 833 $/месец

Оценки и рецензии за Mixpanel

G2: 4,6/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 120 отзива)

3. Clicky

Чрез Clicky

Clicky е инструмент за уеб анализи, който предоставя на организациите анализи на уебсайтове в реално време. Тъй като предоставя данни в реално време, Clicky е особено полезен за организации, които трябва да реагират незабавно на взаимодействията на потребителите, като например уебсайтове за електронна търговия и новини.

Най-добрите функции на Clicky

Известен със своите възможности за проследяване на данни в реално време, Clicky ви позволява да наблюдавате активността на уебсайта в момента, в който тя се случва.

Отличните персонализирани табла показват най-важните за вас показатели, така че можете да създадете персонализирани табла с информация за тенденциите в трафика, най-популярните страници и др.

Heatmaps предлага визуално представяне на местата, където потребителите кликват във вашия уебсайт, за да можете да разберете техните взаимодействия и да оптимизирате дизайна си въз основа на тези данни.

Ограничения на Clicky

Потребителският интерфейс е остарял. Макар това да е достъпна алтернатива на Google Analytics за по-малките фирми, организациите на корпоративно ниво може да предпочетат по-модерна опция.

Цени на Clicky

Безплатно за един уебсайт

Pro: 9,99 $/месец

Pro Plus: 14,99 $/месец

Pro Platinum: 19,99 $/месец

Персонализирано: Свържете се с нас за информация за цените

Оценки и рецензии за Clicky

G2: 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (4+ отзива)

4. Adobe Analytics

Чрез Adobe Analytics

Adobe Analytics, част от пакета Adobe Experience Cloud, е цялостна платформа за уеб анализи. Тя улеснява организациите при измерването и анализирането на данни от техните уебсайтове и маркетингови дейности. Adobe Analytics е решение, което често се използва от по-големи организации или такива, които се нуждаят от разширени анализи.

Най-добрите функции на Adobe Analytics

Цялостно събиране на данни за вашия уебсайт, мобилно приложение, канали в социалните медии, имейл кампании, реклами в Google и др.

Данните в реално време ви позволяват да наблюдавате какво се случва, докато се случва, и да реагирате незабавно на променящото се поведение на потребителите.

Отличният анализ на пътя предлага по-задълбочено разбиране за това как потребителите стигат до вашия уебсайт или приложение, включително къде се отказват по време на пътуването.

Ограничения на Adobe Analytics

Тази алтернатива на Google Analytics е една от най-скъпите налични опции, така че по-малките организации може да не могат да си я позволят.

Цени на Adobe Analytics

Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за Adobe Analytics

G2: 4. 1/5 (990+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 220 отзива)

5. Matomo

Чрез Matomo

Matomo е платформа за уеб анализи с отворен код. Това е една от малкото алтернативи на Google Analytics, която се хоства самостоятелно. Това означава, че имате пълен контрол над събирането на данни, защото ги хоствате на собствените си сървъри.

Matomo е известен като алтернатива за анализ, която се ангажира с поверителността на данните.

Най-добрите функции на Matomo

Самостоятелно хоствано решение, което ви дава пълен контрол над вашите аналитични данни и мястото, където ги съхранявате. Не е необходимо да споделяте данни с голяма корпорация, която може да ги използва за свои маркетингови нужди.

Високо персонализируеми, позволяващи ви да задавате цели, персонализирани събития и сегментиране на данни, за да можете да получите необходимите ви данни, дори ако имате уникални изисквания за проследяване.

Matomo е известен с фокуса си върху сигурността и поверителността на данните, така че потребителите могат да анонимизират IP адреса си или да се откажат от проследяването, като същевременно остават в съответствие с GDPR, CCPA и други строги правила за поверителност на данните.

Ограничения на Matomo

Може да бъде бавен, особено при работа с по-големи масиви от данни, така че по-големите организации може да го намерят тромав.

Цени на Matomo

Налични са безплатни и отворени планове

Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за Matomo

G2: 4. 2/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)

6. Hotjar

Чрез Hotjar

Hotjar е лесен за използване инструмент за количествен анализ, който помага на организациите да разберат поведението на посетителите на уебсайта. Той разполага с функции като топлинни карти, записване на сесии, анкети и инструменти за събиране на обратна връзка.

Удобната за ползване платформа предлага отличен безплатен план, което я прави разумна алтернатива на Google Analytics за по-малките фирми и собствениците на уебсайтове.

Най-добрите функции на Hotjar

Отлични записи на сесиите, за да можете да получите подробна информация за поведението на потребителите на вашия уебсайт, включително пътя, по който се движат, кликовете, които правят, и всички области, в които срещат проблеми.

Разнообразни инструменти за събиране на обратна връзка от потребителите, включително анкети на сайта и формуляри за обратна връзка, за да можете да разберете по-добре аудиторията си и да видите как да подобрите нейното преживяване.

Анализът на фунията ви помага да проследявате поведението на потребителите, докато те преминават през вашата фуния за продажби, като ви дава информация за това къде те се отказват от пътуването си като клиенти и какво можете да направите, за да подобрите процента на конверсия.

Ограничения на Hotjar

Топлинните карти са ограничени до последните 30 дни.

Някои потребители смятат, че топлинните карти не винаги са точни.

Цени на Hotjar

Basic: Безплатен

Плюс: 39 $/месец

Бизнес: 99 $/месец

Мащаб: 389 $/месец

Оценки и рецензии за Hotjar

G2: 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 490 отзива)

7. Piwik

Чрез Piwik

Piwik е аналитично решение с отворен код, създадено да помага на организациите да проследяват поведението на потребителите на уебсайтове. То предлага много от стандартните инструменти, необходими за събиране и анализ на данни, но с акцент върху поверителността на данните.

Piwik е една от малкото алтернативи на Google Analytics, която се хоства самостоятелно, така че запазвате пълна собственост върху данните, като същевременно спазвате GDPR и други регламенти за защита на личните данни.

Най-добрите функции на Piwik

Piwik е самостоятелно хоствана платформа за уеб анализи, която предлага отлични опции за защита на личните данни на клиентите, като същевременно позволява на организациите да запазят пълен контрол над събирането на данни.

Проследяването на анализи в реално време позволява на организациите да виждат активността на уебсайта в момента, в който се случва, и да реагират бързо на всякакви проблеми.

Много добри опции за персонализиране на аналитичния табло, така че да можете да получите данните, които са най-релевантни за вашата организация, и да се съсредоточите върху проследяването на вашите цели.

Ограничения на Piwik

Една от алтернативите на Google Analytics, която е относително ограничена по отношение на възможностите за интеграция в сравнение с другите опции.

Плановете за предприятия могат бързо да станат скъпи

Цени на Piwik

Core: Безплатен завинаги

Enterprise: Свържете се с нас за информация за цените

Оценки и рецензии за Piwik

G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (15+ отзива)

8. Fathom

Чрез Fathom

Fathom е софтуер за уеб анализи, който, подобно на Google, предоставя информация за трафика на уебсайта и поведението на посетителите. Fathom обаче се ангажира да спазва личните данни, да остава в съответствие с GDPR и да прилага минимизиране на данните. Това е отличен вариант за организации, които искат да получат информация за поведението на потребителите, без да компрометират поверителността.

Най-добрите функции на Fathom

Известна с фокуса си върху поверителността, платформата за уеб анализи не използва бисквитки и не проследява лична информация, което я прави подходяща за организации, които искат да събират данни по уважителен начин, без проследяване от трети страни.

Простият и лесен за използване интерфейс улеснява получаването на аналитични данни за уебсайта.

Лек скрипт, който няма да забави работата на уебсайта ви, така че инструментът за анализ няма да има отрицателно влияние върху класирането на страницата ви.

Ограничения на Fathom

Получаването на необходимата информация в инструмента за анализ може да бъде малко трудно, затова бъдете готови да потърсите и проучите малко в началото.

Цени на Fathom

30-дневен безплатен пробен период

14 $/месец за до 100 000 прегледани страници на месец

24 $/месец за до 200 000 прегледани страници на месец

44 $/месец за до 500 000 прегледани страници на месец

Оценки и рецензии за Fathom

G2: 5/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (10+ отзива)

9. Heap

Чрез Heap

Heap е инструмент за анализ на уебсайтове и мобилни приложения с различни функции, които помагат на организациите да разберат поведението на потребителите. Софтуерът за анализ е известен с това, че е лесен за използване, така че е популярен избор за организации, които се нуждаят от платформа за цифрова информация, без да разчитат на прекалено много технически познания.

Най-добрите функции на Heap

Отличава се с проследяване на събития, така че можете автоматично да записвате и анализирате взаимодействията на потребителите на вашия уебсайт и да анализирате данните със задна дата.

Добрите инструменти за анализ на задържането ви помагат да измервате задържането на потребителите във времето, например колко често потребителите се връщат на вашия сайт или в приложението ви, както и моделите на дългосрочното ангажиране на потребителите.

Инструментите за визуализация улесняват обмена на информация и споделянето на данни от уебсайта със заинтересованите страни.

Ограничения на Heap

Този инструмент за анализ изисква доста обучение, за да се разберат всички налични функции, така че запознаването с него може да отнеме време.

Налични са ограничен брой уроци

Цени на Heap

Наличен е безплатен план

Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за Heap

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

10. Woopra

Чрез Woopra

Woopra е аналитично решение, използвано от организации, които искат да разберат и да се ангажират с аудиторията си на по-дълбоко ниво. То може да предостави информация за поведението на клиентите в дигиталните канали, като уебсайт или мобилно приложение, и да помогне за подобряване на клиентското преживяване.

Най-добрите функции на Woopra

Уникални инструменти като подробни профили на клиенти, които комбинират количествени и качествени данни, за да създадат цялостна представа за това как клиентите взаимодействат с дигиталния отпечатък на организацията.

Отлични възможности за интеграция, така че можете да го свържете с вашите маркетингови и CRM инструменти , за да получите по-цялостен поглед върху потребителските данни.

Инструментите за анализ на фунията ви помагат да проследявате пътя на потребителите и да идентифицирате кога те се отказват или предприемат желаните действия, като ви дават възможност да усъвършенствате пътя на клиента и да подобрите потребителското преживяване.

Ограничения на Woopra

Персонализираният табло не е много лесен за използване и на някои може да се стори малко остарял.

Цени на Woopra

Core: Безплатно

Pro: 999 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за информация за цените

Оценки и рецензии за Woopra

G2: 4. 4/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4,3/5 (10+ отзива)

Създавайте подробни табла и лесно добавяйте карти, за да видите напредъка по точките на спринта, задачите по статус и грешките по изглед.

Вероятно вече познавате (и обичате!) ClickUp като инструмент за управление на проекти. Възможностите на платформата се простират до визуално управление на проекти и тя може да бъде ценен инструмент за мониторинг на аналитиката на уебсайтове.

ClickUp не предлага вградени функции за уеб анализи, но се отличава с извънредно добри визуализации на данни благодарение на таблата си и безплатните шаблони за анализи.

ClickUp Dashboards ви помага да превърнете данните от вашата платформа за уеб анализи в полезна информация чрез по-добра визуализация на данните. Можете да създавате персонализирани табла, които показват постъпващите данни във визуално привлекателни и лесни за разбиране формати.

Вашите табла в ClickUp могат да включват диаграми, графики, таблици и джаджи за представяне на KPI, което улеснява вземането на информирани решения въз основа на данни за потребителското ви преживяване.

ClickUp предлага и широка гама от готови шаблони, които могат да ви помогнат да превърнете данните в решения. Например, шаблонът за аналитичен доклад на ClickUp може да ви помогне да разберете тенденциите и моделите в данните си, за да получите по-задълбочено разбиране за пътя на потребителя. Междувременно шаблонът за доклад за анализ на данни на ClickUp е отличен за бързо събиране на информация от данните и споделяне на тази информация със заинтересованите страни в лесен за четене формат.

Започнете да анализирате уебсайта си с по-ясни данни и процеси

След като изберете най-подходящата за вашата организация алтернатива на Google Analytics за 2024 г., свържете аналитичния инструмент с вашия акаунт в ClickUp.

ClickUp се интегрира безпроблемно с хиляди приложения и услуги, така че можете да създадете едно централно място за управление, анализ и действие въз основа на потребителски данни. Това е чудесен начин да централизирате и споделяте информация с екипа си, за да можете да вземате по-добри решения въз основа на данни.

Готови ли сте да пренесете вашите уеб анализи на следващото ниво, без да разчитате на Google Analytics? Създайте си акаунт в ClickUp още днес и вижте как той може да ви помогне да предоставите по-добро преживяване на вашата онлайн аудитория.