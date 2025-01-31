10-те най-добри софтуера за SEO агенции за увеличаване на органичния трафик през 2025 г.

Опитвате ли се да следите едновременно привличането на нови клиенти, управлението на взаимоотношенията с настоящите клиенти, управлението на SEO проекти и екипи, а също и да изведете вашата агенция на по-високо ниво в бъдеще?

Управлението на ефективна SEO агенция не е лесна задача. Има повече SERP функции, търсачки, очаквания на клиенти и актуализации на алгоритми, с които трябва да се съобразявате, отколкото някога преди.

Огромният обем работа може да бъде прекалено голям и да отвлече вниманието дори на най-опитните SEO специалисти от това, което наистина има значение. Освен това, не можете да направите всичко ръчно, независимо от големината на екипа ви.

Ето защо се нуждаете от най-добрия софтуер за SEO агенции във вашия технологичен набор. Нека разгледаме най-добрите инструменти за SEO агенции, които ще ви помогнат да вземете информирани решения и да изведете вашата агенция на ново ниво. ?

Какво е софтуер за SEO агенции?

Софтуерът за SEO агенции е термин, използван за описание на SEO инструменти, които могат да ви помогнат да управлявате агенцията си като добре смазана машина, да събирате информация от търсачките, да насърчавате ефективното сътрудничество между екипите и да управлявате SEO проекти за вашите клиенти. Това е от решаващо значение за развитието на високоефективен бизнес на агенцията. ?

Управлението на SEO агенция не се състои само от SEO умения или експертиза. Както при управлението на всяка друга компания, вие също трябва да организирате екипа си, да сътрудничите в реално време или асинхронно и да проследявате напредъка.

Всъщност е доста обичайно лидерите и мениджърите на SEO агенции да изпълняват много роли ежедневно. ?

Те извършват одит, разработват стратегии, правят проучвания, пишат, оптимизират и комуникират между различните отдели в рамките на своята организация, както и с външни екипи и клиенти.

Затова способността да автоматизирате работата си колкото се може по-често и все пак да имате време да предоставите персонализирано обслужване на клиентите е от решаващо значение.

Тук софтуерът за SEO агенции запълва празнината.

Тези платформи опростяват и автоматизират вътрешните и външните дейности на SEO агенциите.

С други думи, те ви позволяват:

✅ Създайте ефективни работни процеси за управление на SEO кампании

✅ Управлявайте календарите с съдържание

✅ Следете множество кампании

✅ Преместете клиентите през продажбените фунии

✅ Контролирайте обхвата на проектите

✅ Подобрете сътрудничеството в екипа

…и още много други.

10 най-добри софтуера за SEO агенции

От проучване и оптимизация на ключови думи до отчитане и управление на проекти, нека разгледаме софтуера, който може да ви помогне да управлявате вашата SEO агенция като професионалист. ?‍?⚡️

1. ClickUp

Най-доброто за управление на SEO проекти

Когато вашата SEO фирма започне да се разраства, същото ще се случи и с екипа ви. А най-добрият начин да управлявате растящ SEO екип и клиентска база е ефективното управление на проекти.

Вероятно вече разполагате с някои стари и скъпи SEO инструменти, които сте внедрили в началото на дейността си, но те може да не са най-подходящи за бързо развиваща се SEO агенция. Имате нужда от инструмент за управление на проекти, с който да следите всичките си маркетингови инициативи, да оптимизирате работния си процес и да дадете възможност на екипите си да си сътрудничат, дори когато работят дистанционно.

За това е предназначен ClickUp.

ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти и сътрудничество, оборудвано с усъвършенствани и гъвкави функции, които ви предоставят всичко необходимо за успешното управление на SEO агенция.

Защо този инструмент е полезен за SEO агенциите? Ето няколко причини:

1️⃣ Управление на проекти: Предлага набор от функции за управление на проекти, като ClickUp Docs за уикита, SOP, резюмета на съдържание и други документи. Използвайте съвместни бели дъски за мозъчна атака и планиране на стратегии, като изграждане на връзки и SEO стратегия, и избирайте от над 15 персонализирани изгледа, за да визуализирате проектите си, включително изглед „Списък“ за управление на задачи за проучване на ключови думи, блог, оптимизация на съдържание и др.

2️⃣ Управление на SEO съдържание: Позволява на вашия екип да се събере на едно място, за да планира, управлява и проследява SEO съдържанието, да визуализира редакционния си календар в изгледа „Календар“ на ClickUp и др.

3️⃣ Напълно персонализирана платформа: Цялата платформа е персонализирана, което ви позволява да създадете ClickUp според вашите уникални нужди и да поддържате организация – особено когато управлявате и проследявате едновременно множество кампании, проекти и клиенти.

Тази гъвкавост е точно това, от което се нуждаете, докато бизнесът ви расте, което прави ClickUp най-добрият избор за дигитални маркетингови агенции, които искат да разширят дейността си. ?

4️⃣ Библиотека с шаблони: Ако се нуждаете от помощ, за да започнете, или сте заинтересовани от подобряване на процесите си, ClickUp предлага разнообразие от шаблони за управление на проекти за всеки случай на употреба, за да установите гладък работен процес и да подобрите дейността на вашата агенция.

Например, шаблоните за SEO проучване и управление на ClickUp ви позволяват да задавате крайни срокове, да определяте очаквани времена за изпълнение и да проследявате SERP класиранията от един единствен изглед, докато шаблоните за SEO управление на проекти на ClickUp могат да ви помогнат да управлявате SEO проекти от начало до край.

А за да сте сигурни, че няма да пропуснете важни SEO задачи, можете да използвате шаблона за SEO списък за проверка на ClickUp, който ще ви помогне да следите списъка си със задачи – от проверка на правилното настройване на таговете за заглавия до проверка за неработещи линкове и др.

SEO изисква много подвижни части и сътрудници. С ClickUp можете лесно да задавате крайни срокове, статуси, приблизителни времена, да проследявате и управлявате класирането си – всичко на едно място.

Организирайте и управлявайте SEO задачите в изглед „Списък“ с шаблона за управление на SEO проекти на ClickUp.

Най-добри функции

Персонализирани изгледи : над 15 персонализирани изгледа, за да визуализирате работата си по свой начин, включително изглед „Вграждане“

Вграден изглед : Получете ясна панорамна картина, като обедините различни източници на данни. С : Получете ясна панорамна картина, като обедините различни източници на данни. С вградения изглед , например, можете да извлечете данни от Google Sheets, Miro whiteboards или Google Data Studio директно в ClickUp. Това помага на екипа ви да види цялостната картина и да открие нови възможности.

ClickUp Goals : Следете постигането на целите си с ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка.

Персонализирана автоматизация : Създайте персонализирана автоматизация или използвайте предварително създадени рецепти в ClickUp, за да поставите ръчните и повтарящи се задачи на автопилот.

Потребителски полета : Добавете потребителски полета, за да запазите важната информация видима по всяко време.

Повтарящи се задачи : Спестете време, което иначе бихте прекарали в много рутинни ежедневни задачи. С : Спестете време, което иначе бихте прекарали в много рутинни ежедневни задачи. С повтарящите се функции в ClickUp, например, можете да зададете ежедневна задача за наблюдение на Feedly за SEO актуализации. Или седмична задача за проверка на SEO класирането на уебсайт.

Зависимости между задачите : С помощта на : С помощта на зависимостите между задачите можете да гарантирате, че определени задачи се изпълняват в конкретен ред. Например, ако дадена страница все още не е активна, можете да попречите на членовете на екипа да я свързват с другите страници, върху които работят.

Персонализирани табла с отчети в реално време : Създайте идеалното табло, за да получите обща представа за задачите си, напредъка си и др.

Мобилно приложение : Достъп до ClickUp отвсякъде и по всяко време

Възможности за интеграция : Свържете ClickUp с над 1000 други работни инструмента, за да съберете цялата си работа на едно място и да оптимизирате работния си процес.

ClickUp AI: Използвайте изкуствен интелект като SEO инструмент за проучване на ключови думи, оптимизиране на съдържание и др.

Ограничения

Може да отнеме известно време, докато свикнете с широкия набор от функции.

Таблото за управление не може да бъде експортирано.

Някои изгледи не са достъпни в мобилното приложение.

Цени

Безплатно завинаги : Безплатен план с богат набор от функции

Без ограничения : 5 долара на месец/потребител

Бизнес : 12 долара на месец/потребител

Business Plus : 19 долара на месец/потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (над 5680 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (над 3540 рецензии)

2. Ahrefs

Най-доброто за SEO анализ

Увеличете трафика от търсачките и оптимизирайте уебсайтовете с Ahrefs

Ahrefs е софтуер за оптимизация на търсачки „всичко в едно“, който предлага широка гама от функции, като например одит на конкурентите, проучване на ключови думи, изграждане на връзки и проследяване на класирането.

Той непрекъснато обхожда уеб пространството, за да наблюдава и събира голямо количество данни за нови и съществуващи уебсайтове.

Най-добри функции

Site Explorer : Този инструмент интегрира три SEO отчета, за да покаже ефективността на уебсайта в един изглед, включително анализ на обратните връзки, трафик от платени промоции и органични посещения.

Keywords Explorer : Този инструмент за ключови думи е отличен за идентифициране на ключови думи, тъй като ви позволява да разгледате предложения за ключови думи, да оцените трудността на класирането им и да прецените трафика, който могат да генерират.

Одит на уебсайта : Функцията „Одит на уебсайта“ ви позволява да проверите SEO на уебсайта, за да откриете проблеми, които може да пречат на по-високото му класиране в SERP.

Визуализация : Тази функция ви позволява да видите представянето на уебсайта в SERP във визуален формат. Можете да видите показатели като средна позиция, брой посещения и разпределение на позициите.

Проучване на конкурентите: Сравнете SEO напредъка на уебсайтовете на вашите клиенти с този на конкурентите им за определен период от време.

Ограничения

Последните промени в цените направиха софтуера за SEO Ahrefs по-скъп от преди.

Липсват някои основни инструменти, като например локално SEO.

Проучването и предложенията за ключови думи могат да бъдат по-добри и по-изчерпателни от тези на конкурентите.

Класирането по ключови думи и обемите на търсене не се актуализират ежедневно.

Цени

Lite : 83 долара на месец

Стандартен : 166 долара на месец

Разширено : 333 долара на месец

Агенция: 833 долара на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,6 от 5 (над 450 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (над 480 рецензии)

3. Google Search Console

Най-доброто за техническо SEO

Измервайте ефективността и трафика на уебсайта си и поддържайте присъствието му с Google Search Console (Изображение: Software Advice)

Една от първите стъпки за всеки SEO проект е да се гарантира, че търсачките могат да намерят и индексират уебсайта на вашия клиент. Това попада в рамките на основното техническо SEO и включва фактори като вътрешни линкове, мета тагове и карти на сайта.

И вероятно вече знаете откъде да започнете: Google Search Console. С помощта на този безплатен SEO софтуер от Google можете да разберете дали уебсайтът на вашия клиент се индексира или има някакви проблеми.

Най-добри функции

Анализ на ефективността : Тази функция предлага ценни данни за представянето на вашия сайт в търсенията в Google, включително разбивка на трафика по страни, заявки и страници.

Подаване на уебсайт : Подайте карти на сайта и URL адреси. Освен това, проверете обхвата на индекса, за да се уверите, че Google разполага с най-актуалната информация за уебсайта на вашия клиент.

Известия по имейл : Получавайте известия, когато Google открие проблеми в уебсайта на вашия клиент, за да можете да ги отстраните незабавно.

Инструмент за проверка на URL адреси : Получете изчерпателна информация за индексирането и обхождането на страниците на вашите клиенти, включително структурирани данни, AMP и видео.

Анализ на мобилната използваемост: С този доклад можете да оцените и подобрите мобилната отзивчивост на уебсайта си с персонализирани аналитични данни.

Ограничения

Интерфейсът може да бъде объркващ за начинаещите, тъй като е изпълнен с широк спектър от функции и SEO жаргон.

Той не предоставя информация в реално време, което кара потребителите да чакат минимум един ден, за да получат отчети за състоянието на уебсайта.

Данните са ограничени до 1000 реда. Ще ви са необходими платени плъгини, за да извлечете повече информация.

Цени

Безплатно

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,8 от 5 (над 140 рецензии)

4. Screaming Frog

Най-доброто за SEO одити

Проверявайте обратните връзки и събирайте данни от уебсайтове с Screaming Frog, инструмент за SEO одит на уебсайтове.

Screaming Frog е сред най-добрите софтуери за SEO агенции, предлагани на пазара. Той ви позволява да сканирате уебсайтове и да проверявате техническите и вътрешни SEO елементи.

Това е основно SEO софтуер за извличане на данни, който индексира и каталогизира целия сайт, включително текста, мета описанията, визуалните елементи, алтернативните текстове и всички други елементи, важни за SEO.

Той също така организира информацията в табличен формат, което я прави представителна за вашите потенциални клиенти и клиенти.

Най-добри функции

Идентифицирайте неработещи линкове : Неработещите линкове могат : Неработещите линкове могат да повлияят на вашия SEO , като се отразят на времето, прекарано на уебсайта, процента на отпадане и авторитета на домейна. Screaming Frog сканира бързо вашия сайт и открива сървърни грешки и неработещи линкове (404).

Проверете заглавията и мета таговете : Оценете заглавията и мета описанията, докато сканирате, и открийте случаите, в които те са прекалено дълги, липсват подробности, отсъстват или се използват многократно в целия уебсайт.

Проверка на пренасочвания : Откривайте както постоянни, така и краткотрайни пренасочвания, откривайте пренасочващи цикли и вериги или прехвърляйте каталог с връзки, които да проверите по време на преход на уебсайта.

Създаване на файлове sitemap.xml : Генерирайте карти на сайта и карти на изображенията в XML формат. Можете да включите параметри като приоритет, честота на промяна и дата на последно актуализиране за всеки URL адрес.

Намиране на повтарящ се текст : Намерете точните пермалинки с дублирано съдържание или частично повтарящи се компоненти, като заглавия, мета тагове или заглавия, и открийте уеб страници с недостатъчна информация.

Интеграции: Можете да се свържете с Google Search Console, Google Analytics и : Можете да се свържете с Google Search Console, Google Analytics и PageSpeed Insights . Screaming Frog може да извлече информация за посетителите и трафика за всички ваши страници при сканиране, за да разберете по-добре ефективността на уебсайта.

Ограничения

Когато базата данни е голяма, нейното извличане често отнема много време, води до сривове или блокиране.

Потребителският интерфейс е остарял и не е подходящ за начинаещи. Може да обърка новите потребители.

Изисква голям капацитет за съхранение, за да функционира, сканира и съхранява информация. Няма налични алтернативи, базирани на облак.

Цени

Безплатна версия: Подходяща за индексиране на до 500 URL адреса

Платена версия: 259 $ на година/лиценз

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (85+ рецензии)

Capterra: 4,9 от 5 (над 100 рецензии)

5. Clearscope

Най-доброто за подготовка на SEO съдържателни брифинги

Оптимизирайте съдържанието си, за да привлечете трафик към уебсайта си с Clearscope

Както знаете, за добро SEO е необходимо добро съдържание. Но разработването на такова съдържание не е лесно, особено когато става въпрос за анализиране на първите 10 резултата от търсенето, за да разберете защо са толкова високо в класацията или да определите какво можете да подобрите.

За щастие, съществуват инструменти като Clearscope. Това е софтуер за SEO агенции, базиран на изкуствен интелект, който ви позволява да оптимизирате всяко съдържание, което създавате.

От проучване на ключови думи и броене на думи до очертаване и финализиране на черновата ви, той ви помага да видите как вашето съдържание се сравнява с първите 10 резултата в търсенето в Google.

Той също така дава препоръки за думите или изразите, които трябва да включите в текста си.

Най-добри функции

Отчет за ключови думи : Въведете ключова дума и получите пълен анализ на първите 10 и следващите 20 резултата от търсенето на ключовата дума в Google.

Текстов редактор : Използвайте интуитивен текстов редактор, който оценява съдържанието ви по отношение на SEO, четимост, брой думи и др.

Брифинг и общо описание : Създайте брифинги и общи описания, фокусирани върху SEO, за да започнете с правилния подход и да споделите ясни очаквания с авторите и другите участници в процеса.

Интеграции : Можете лесно да интегрирате Clearscope в настоящия си работен процес с функции като добавка за Google Docs, споделени отчети и плъгин за WordPress.

Анализ на търсенията: Открийте нови ключови думи и резултатите от търсенето им, за да разберете намерението на всяка ключова дума и да промените съдържанието си според това.

Ограничения

Скъпи планове. Дори най-евтиният план не е достъпен за малките предприятия.

Потребителският интерфейс често може да ви накара да генерирате случайно отчет, когато всъщност искате само да проверите дадена ключова дума.

Цени

Essentials: 170 долара на месец за един потребител

Бизнес: Персонализирана цена за пет потребители

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,9 от 5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,9 от 5 (55+ отзива)

6. BuzzSumo

Най-доброто за интелигентност на съдържанието

Получете незабавен достъп до актуални новини от цял свят и открийте най-добре представящото се съдържание с BuzzSumo.

Един от най-добрите начини да се класирате високо в търсачките е да идентифицирате теми и ъгли, които вероятно ще получат най-много обратни връзки и социални сигнали. Тук на помощ идва BuzzSumo.

Този инструмент е ценен за изграждането на връзки, тъй като ви позволява лесно да намерите идеи, които вече предизвикват интерес в нишата на клиента.

Освен това получавате информация за съществуващото съдържание на вашия клиент или неговите конкуренти, като например кои заглавия получават най-голямо участие в социалните медии.

Най-добри функции

Откриване на съдържание : С тази функция SEO агенциите могат да намерят темите и тенденциите, които най-много резонират с аудиторията на техните клиенти.

Изследване на съдържанието : Получете ценна информация за най-добре представящото се съдържание, като споделяния в социалните медии, трафик и обратни връзки.

Намерете влиятелни лица : Открийте най-влиятелните лица и журналисти в дадена ниша, които са най-склонни да поставят линк към вашето съдържание или да го споделят в социалните медии.

Наблюдение на марката : Проследявайте кога вашият клиент, конкурент или важно събитие се споменава в интернет. Така можете да се възползвате от възможностите да ангажирате аудиторията им или да се справите с криза, преди тя да се разпространи по-далеч. : Проследявайте кога вашият клиент, конкурент или важно събитие се споменава в интернет. Така можете да се възползвате от възможностите да ангажирате аудиторията им или да се справите с криза, преди тя да се разпространи по-далеч.

Информация за конкурентите: Следете какво работи за конкурентите на вашите клиенти и заимствайте тяхната стратегия за създаване или разпространение на съдържание или подобрете това, което правят.

Ограничения

В зависимост от вашите изисквания, това може да се окаже скъпо.

Интерфейсът може да бъде труден за използване и объркващ за начинаещите.

Данните често не са толкова релевантни, колкото се очаква, и изискват много филтриране.

Цени

Basic : 95 долара на месец за един потребител

Създаване на съдържание : 199 долара на месец за пет потребители

PR & Comms : 199 долара на месец за пет потребители

Пакет : 319 долара на месец за 10 потребители

Enterprise: 999 долара на месец за 30 потребители

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,5 от 5 (над 135 рецензии)

7. Mailshake

Най-доброто за изграждане на връзки

Изпращайте персонализирани имейли в голям мащаб и управлявайте имейл кампании с Mailshake.

Няма смисъл да създавате епично съдържание, ако никой не го вижда. А за да го покажете на широка аудитория, се нуждаете от инструмент за разпращане на имейли и изграждане на връзки. Това е Mailshake – платформа за разпращане на имейли на непознати хора, с която да промотирате вашето SEO съдържание.

С Mailshake можете да провеждате персонализирани кампании за сливане на писма с автоматични последващи имейли. Освен това можете да провеждате телефонни разговори и да ангажирате аудиторията на вашите клиенти в социалните медии.

Най-добри функции

Персонализирано изпращане на имейли : Освен имейл адресите, можете да качите лични данни на вашите контакти, като име, уебсайт и т.н., за да придадете по-човешки характер на вашите имейли.

Автоматични последващи действия : Създайте и планирайте последващи съобщения за кампанията си само веднъж, а Mailshake ще продължи да ги изпраща от ваше име, докато не получите отговор.

Анализ на данни : Можете да видите показатели като процент на отворени и отговори, за да видите и сравните ефективността на всичките си имейл кампании.

Управление на кампании в реално време : Това означава, че можете да променяте настройките на кампанията си, докато тя тече, за да поправите евентуални грешки или да приложите подобрения незабавно.

Предварително написани шаблони: Mailshake разполага с обширна библиотека от доказани съобщения за различни случаи на употреба, които можете да използвате веднага.

Ограничения

Настоящата версия поддържа само G Suite и Gmail пощенски кутии.

Той е малко по-скъп от други подобни софтуери.

Цени

План за разпространение по имейл : 58 долара на месец/потребител

План за ангажираност в продажбите: 83 долара на месец/потребител

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (99+ отзива)

8. BrightLocal

Най-доброто за локално SEO

Подобрете класирането си, издигнете репутацията си и създайте цитати с BrightLocal (Изображение: Software Advice)

За бизнеса с физически магазини, локалното SEO е изключително ефективен начин за популяризирането им в интернет. BrightLocal е софтуер за локални цитати и SEO, който предоставя ценни данни за компанията на клиента.

С BrightLocal можете да получите цялостен преглед на класирането в дадена област, да идентифицирате SEO проблеми и да се възползвате от персонализирани, брандирани отчети и портали за достъп на клиенти.

Най-добри функции

Reputation Manager : Това решение ви позволява да събирате, проследявате и отговаряте на отзивите на купувачите в множество сайтове. То ви позволява също да превърнете положителните отзиви в убедителни социални доказателства.

Одит на локалното SEO : С този инструмент можете да анализирате локалното присъствие на вашия клиент и да идентифицирате SEO проблеми, които изискват внимание и препоръки за подобрение.

Citation Builder : Тази програма бързо и прецизно подава и проследява списъка на вашите клиенти в местни цитати и платформи за агрегиране на данни.

Local Rank Tracker : Можете да получите изчерпателен преглед на местните уеб класирания и да идентифицирате най-ефективните начини за тяхното подобряване.

Всичко с бял етикет : Направете впечатление като местен SEO специалист с документи за SEO, които могат да бъдат брандирани. Всеки документ може да бъде напълно персонализиран, за да показва най-важните показатели за ефективност. : Направете впечатление като местен SEO специалист с документи за SEO, които могат да бъдат брандирани. Всеки документ може да бъде напълно персонализиран, за да показва най-важните показатели за ефективност.

Интеграция със социални медии: благодарение на връзките с Facebook и Twitter, можете да проследявате напредъка на уебсайтовете на клиентите си в интернет. Например, можете да наблюдавате увеличението на броя на прегледите, последователите и харесванията. Това помага на клиентите ви да повишат ангажираността и да засилят социалните сигнали.

Ограничения

Платформата и нейната система за анализи понякога могат да бъдат бавни и да дават грешки.

Широкият спектър от интеграции прави интерфейса малко труден за работа.

Не можете да включите няколко региона и техните ключови думи в един доклад за класиране.

Цени

Единичен бизнес : 24,17 долара на месец

Multi Business : 40,83 долара на месец

SEO Pro: 65,83 долара на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,6 от 5 (над 190 рецензии)

Capterra: 4,8 от 5 (над 230 рецензии)

9. Zoom

Най-доброто за комуникация между екипа и клиентите

Сътрудничество с екипи и клиенти отвсякъде с Zoom

В зависимост от конкуренцията, успешната SEO стратегия може да отнеме от месеци до години, за да се видят резултатите. Това прави изключително важно за SEO компаниите да поддържат постоянен контакт с партньорите си.

Zoom е сред най-известните избори за избор на надеждна платформа за видеоконферентна връзка за вашата агенция.

Zoom предлага разнообразни функции за видеоконференции в облака, като например видео и гласови функции с висока разделителна способност, телефонен набирач и Zoom Rooms. Zoom предоставя и неограничен VOIP с безплатни разговори в над 60 държави.

Най-добри функции

Аудио транскрипции : Ако предпочитате да запазите писмен запис на дискусиите от срещата, функцията Transcribe на Zoom може да създаде писмен запис на гласовете от конференцията и да го запази като VTT файл.

Виртуален фон : Изберете от колекция от вградени фонове или използвайте свои собствени фонови изображения, за да създадете професионално впечатление.

Споделяне на екран : Можете да участвате в конференции с двама или повече участници и да излъчвате екрана си. Освен това, ако правите презентация, имате възможност да покажете целия си екран или конкретни прозорци.

Запис : Можете да записвате срещи за по-късно справка. Записите могат да се запазват локално или в облака.

Еднократно влизане : С функцията за еднократно влизане, регистрирането за конференции става безпроблемен и последователен процес за всички служители на вашата компания.

Бели дъски: Zoom предоставя споделяема бяла дъска, която позволява на администратора и на участниците с оторизиран достъп да правят бележки. Тази функция е идеална за групови дискусии и съвместна работа по проекти.

Ограничения

Мобилното приложение не е толкова удобно за ползване, колкото уеб приложението.

Понякога се случват закъснения и прекъсвания в аудио и видеото.

Донякъде остарял потребителски интерфейс

Цени

Basic : Безплатен

Pro : 149,90 $ на година/потребител

Бизнес : 199,90 $ на година/потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (над 52 500 рецензии)

Capterra: 4,6 от 5 (над 13 400 рецензии)

10. Proposify

Най-добър за създаване на SEO предложения

Достъп до предварително одобрено съдържание и създаване на красиви предложения с Proposify

Създаването и споделянето на предложения е една от най-трудоемките части от продажбения цикъл на SEO агенцията. Proposify може да ви помогне. То позволява на професионалистите в продажбите да създават, доставят, наблюдават и подписват електронно договори, споразумения и предложения.

С този софтуер за SEO агенции можете да получите ценни данни за оптимизиране на работния си процес, да провеждате бързи взаимодействия, да правите точни прогнози и да осигурите безпроблемно одобрение за вашите клиенти.

В резултат на това вашите служители могат да спестят много часове, които иначе биха прекарали в досадни дейности, и да се съсредоточат върху основната си сила: сключването на сделки.

Най-добри функции

Библиотека с съдържание : Тази платформа предлага хранилище с готови примери, снимки и друго съдържание. Потребителите могат да подреждат резюмета на продукти, истории на успеха, сегменти и визуални елементи по папки и филтри, за да позволят лесен достъп за всички.

Редактор на дизайна : С тази функция можете да придадете отличителен брандинг и дизайн на вашата агенция на вашите предложения. От избора на шрифтове до снимки и видеоклипове, вашата идентичност остава последователна и готова да направи впечатление.

Управление на роли : Предоставяйте разрешения само за необходимата информация, което позволява на агентите да подготвят сделките по-бързо и значително намалява риска от скъпи грешки.

Показатели : Получете ценни данни за ангажираността на потенциалните клиенти с вашите договори и идентифицирайте потенциалните пречки, които пречат на успешното сключване на сделка. Определете кои части от вашето предложение получават най-голямо внимание и кои може да се нуждаят от допълнително подобрение.

Уведомления и напомняния: Получавайте уведомления в реално време, когато предложението ви получи повече ангажираност, което ви позволява да определите оптималното време за следващата си стъпка. Можете да получавате актуализации за обработката на плащания, одобрения, прегледи и т.н.

Ограничения

Често възникват проблеми с редактирането и запазването на документи . Интерфейсът може да изглежда тромав и капризен на моменти.

Дублирането на определени части, като копиране и поставяне на таблици, може да бъде трудно.

Цени

Екипен план : 49 $ на потребител/месец

Бизнес план: Започва от 590 долара на месец за 10 потребители

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,6 от 5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,5 от 5 (над 260 рецензии)

Оптимизацията за търсачки (SEO) може да отнеме много време и да бъде трудна за управление, ако работите с няколко клиента едновременно.

Но добрата новина е, че можете да изберете от горните опции и да използвате софтуера за SEO агенции, който е най-подходящ за вашия екип.

Използвайки тези инструменти за оптимизиране на работния процес, проследяване на напредъка и следене на най-новите най-добри практики в бранша, можете да постигнете по-добри резултати за клиентите си и да разраснете агенцията си.

А ако търсите решение за управление на всичките си клиентски и вътрешни проекти на едно място, ClickUp може да ви помогне да постигнете това и още много други неща.

Това е мощен инструмент, който помага на вашите екипи да управляват лесно проектите от начало до край и да подобрят общата производителност. Започнете безплатно – опитайте ClickUp и вижте каква разлика може да направи за вашата SEO агенция. ?‍?⚡️

Гост автор:

Хитеш Сахни е маркетингов консултант, копирайтър и основател на Smemark, награждавана агенция за съдържателен маркетинг, SEO и PPC за марки в областта на B2B/SaaS.