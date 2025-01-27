10-те най-добри AI SEO софтуерни инструмента през 2025 г.

Когато предсказващата изкуствена интелигенция напише нашите бъдещи исторически книги, тя може да отбележи 2024 г. като годината, в която генеративната изкуствена интелигенция стана масова и хората започнаха да я използват в бизнеса.
Докато много хора обсъждат къде най-добре да използват тези нови възможности, SEO професионалистите се впуснаха с главата напред в използването на AI SEO, за да подобрят класирането в търсачките.
Въпросът е: кои са най-добрите AI SEO инструменти за създаване на висококачествено съдържание? Е, ние имаме отговорите. Нека разгледаме 10-те най-добри AI SEO инструмента, включително техните предимства и недостатъци, цени и мненията на хиляди потребители.
Какво да търсите в AI SEO инструментите?
Повечето SEO инструменти разполагат с богат набор от функции за идентифициране на възможности за по-високо класиране в резултатите от търсенето в Bing или Google (SERP). Но те трябва да правят повече от това.
AI инструментите за SEO предлагат следното:
- Машинното обучение използва данни и показатели чрез множество итерации, за да определи кои алгоритми на търсачките за съдържание получават по-високи резултати.
- Обработка на естествен език (NLP), за да „прочете“ вашето съдържание и след това да направи предложения за неговото подобряване.
- Генериране на текст с изкуствен интелект, което взема предвид SEO, създавайки съдържание, подходящо за търсене
- Изследване на ключови думи, задвижвано от AI, за да ви помогне да намерите теми, които със сигурност ще се класират добре в търсачките.
AI SEO инструментите премахват по-голямата част от догадките и ги заменят с информирани идеи за съдържание. Те могат да автоматизират вашите SEO задачи и да подобрят вашите органични резултати от търсене, като същевременно ви помагат да създадете качествено съдържание, което подкрепя вашата дигитална маркетингова стратегия.
Вземете предвид следните характеристики, когато търсите AI SEO инструменти:
- Колко добре AI SEO инструментите се интегрират с вашия текущ работен процес за създаване на съдържание, производителност и решения за управление на проекти
- Наборите от данни, от които AI SEO инструментите черпят информация, за да правят предложения и да генерират съдържание
- Дали SEO инструментът автоматизира отнемащите време и повтарящи се задачи
- Как платформата ви води през процеса, за да избегнете стръмна крива на обучение или проби и грешки
- Дали AI SEO инструментите се вписват в среда за съвместна работа
10-те най-добри AI SEO инструмента, които можете да използвате
Потребителите се нуждаят от AI SEO инструменти, които не само ще подпомогнат усилията им в областта на съдържателния маркетинг, но и от ефективен софтуер, който лесно се интегрира в съществуващия им работен процес. Повечето от AI инструментите в нашия списък използват същите модели и алгоритми от OpenAI, библиотеките зад ChatGPT.
Обърнете внимание на това как моделите и алгоритмите се предоставят на потребителите. Самият факт, че имате AI, не означава много – важно е как платформата използва AI.
1. ClickUp
Няма ли да е чудесно, ако разполагате с мощен набор от AI инструменти за създаване на съдържание, ориентирани към SEO, вградени в единна и гъвкава платформа за управление на проекти и сътрудничество? Това е точно това, което предлага ClickUp AI.
Заедно с постоянните ъпгрейди, които се възползват от най-новите подобрения в изкуствения интелект, ще получите всичко необходимо за създаване на съдържание и управление на проекти. Това, което отличава ClickUp AI от другите AI SEO инструменти, са неговите подсказки за различни отдели, които не се ограничават само до SEO оптимизация.
Въпреки това, ClickUp разполага с конкретни подсказки, които помагат на екипите в тяхната цялостна SEO стратегия чрез инструменти за създаване на резюмета, проучване на ключови думи, оптимизация и обобщаване на съдържание, както и анализ на конкурентите.
Най-добрите функции на ClickUp
- AI SEO инструменти, вградени в мощна платформа за сътрудничество и управление на проекти „всичко в едно“
- Използва най-новите технологии за обработка на естествен език за генерирано от AI съдържание, което предвижда търсеното от читателя.
- AI писател, който разбира нуждите на SEO оптимизацията, вграден директно в цялостен набор от инструменти за копирайтинг и оптимизация на съдържанието.
- SEO инструмент за проучване на ключови думи за предложения и шаблон за SEO проект
- Голяма библиотека с SEO подсказки, които правят използването на изкуствен интелект по-ефективно.
- Позволява лесно включване на оптимизация за търсачки във вашия маркетингов план.
- Интегрира се с водещи в индустрията програми, включително други SEO инструменти.
Ограничения на ClickUp
- Традиционните SEO задачи може да изискват други SEO инструменти за съдържание.
- Ограничени специализирани инструменти за проследяване на ефективността на търсачките във времето и изграждане на връзки
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
Оценки и отзиви за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 6800 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)
2. Surfer SEO
Surfer SEO се определя като инструмент за анализ на съдържание. Той комбинира стратегия за съдържание, създаване и оптимизация в един инструментариум, за да увеличи органичния трафик и да развие брандовете. Платформата разполага с най-новите генеративни AI SEO инструменти, които помагат на потребителите да очертават, генерират и оптимизират съдържание.
Най-добрите функции на Surfer SEO
- Фокусирани върху SEO стратегии за позициониране на ключови думи и оптимизиране на съдържанието
- Мощни инструменти за резултати от търсачки
- AI генератори на съдържание и конспекти, които помагат за класирането в търсачките
- Задачи, генерирани от AI, за подобряване на вашата SEO стратегия
- Пълен набор от традиционни SEO инструменти
Ограничения на Surfer SEO
- Стръмна крива на обучение за хора, които са нови в SEO
- Липсват предварително дефинирани подсказки за по-ефективно използване на SEO инструмента
- Някои потребители считат, че функцията за проучване на ключови думи е ограничена в сравнение с други SEO инструменти.
- Ограничени инструменти за сътрудничество или управление на проекти
Цени на Surfer SEO
- Lite: 29 $/месец за един потребител
- Essential: 89 $/месец за двама потребители
- Разширено: 179 $/месец за пет потребители
- Макс.: 299 $/месец за 10 потребители, включени са всички добавки
- Допълнителни такси за добавки
Оценки и отзиви за Surfer SEO
- G2: 4. 8/5 (450+ отзива)
- Capterra: 4,9/5 (375+ отзива)
3. WordLift
WordLift е сравнително нов SEO инструмент, базиран на изкуствен интелект. Той претендира, че е бъдещето на SEO и генерира структурирани данни с помощта на AI-базиран инструмент за персонализирани знания.
С други думи, WordLift добавя текст към мета описанията в HTML файла, който търсачките индексират. Освен това, той предлага промени в съдържанието, които осигуряват по-добро потребителско преживяване на посетителите на вашия уебсайт.
Най-добрите функции на WordLift
- Създадени, за да помогнат на електронните магазини да се класират по-добре в търсачките
- Фокусира се върху създаването на структурирани данни за търсачките за по-висок органичен трафик.
- Помага на потребителите да организират съдържанието, за да се показва по-добре в Google Shopping.
- Един от най-добрите AI SEO инструменти в този списък, защото е изграден на базата на няколко AI платформи, а не само на OpenAI.
- Използва машинно обучение в допълнение към функциите на процесора за естествен език и генеративния AI, които предлагат повечето решения.
- Предлага безплатна пробна версия, за да ви помогне да ги сравните с други AI SEO инструменти.
Ограничения на WordLift
- Липсват инструменти за писане за създаване на по-общо съдържание
- Настройката може да се усложни при свързване на сложни сайтове с много вътрешни връзки.
- Не поддържа всички видове структурирани данни
- Липсва лесна интеграция с сайтове, които не са WordPress
Цени на WordLift
- Стартово ниво: ~63 $ (59 €)/месец за един уебсайт
- Професионална версия: ~106 $ (99 €)/месец за два уебсайта
- Бизнес + електронна търговия: ~266 $ (249 €)/месец за пет уебсайта
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и отзиви за WordLift
- G2: 4. 8/5 (30+ отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 20 отзива)
4. Jasper
Jasper е инструмент за създаване на съдържание с AI двигател, обучен да генерира креативно и оригинално съдържание за уебсайтове, публикации в социални медии и блог статии. Системата за генериране на съдържание с AI създава съдържание, което отразява гласа на вашата компания, като същевременно подобрява класирането на уебсайта.
Освен това, Jasper е най-добрият AI SEO инструмент за създаване на подсказки за съдържание, така че вашият текст да е специално пригоден за вашата сфера на дейност и целева аудитория.
Най-добрите характеристики на Jasper
- AI двигателят може да бъде обучен на бранда на компанията, за да подсили посланията на бранда.
- Поддържа създаването на кратко и дълго съдържание, от публикации в социалните медии до книги.
- Предоставя настройки, наречени „Умения за копирайтинг“, които създават специфични видове съдържание, като въведения или разкази.
- Интегрира се с SurferSEO за оптимизация за търсачки
- Поддържа AI писане на 25 различни езика
Ограничения на Jasper
- Пълните SEO възможности изискват инструмент от трета страна.
- Липса на мощни инструменти за сътрудничество или управление на проекти
- Няма вграден инструмент за проверка на плагиатство
- Може да създава повтарящо се съдържание
Цени на Jasper
- 7-дневен безплатен пробен период
- Създател: 49 $/месец за едно работно място
- Екипи: 125 $/месец за три места
- Бизнес: Свържете се с нас за цени
Оценки и отзиви за Jasper
- G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 1700 отзива)
Свързани инструменти: Алтернативи на Spinbot!
5. NitroPack
NitroPack подобрява класирането на сайта в търсачките, като увеличава скоростта на уебсайта. Той включва усъвършенстван механизъм за кеширане и инструменти за ускоряване на зареждането на изображения. Може също да подобри производителността на HTML, CSS и JavaScript и поддържа уебсайтове на WordPress, OpenCart, WooCommerce и Magento.
Най-добрите характеристики на NitroPack
- Намалява времето за зареждане на страниците до водещи в индустрията скорости
- Цялостни инструменти за оптимизация на изображения, включително автоматично преобразуване във формат WebP.
- Плъгините улесняват внедряването
- Подход към оптимизиране на скоростта с множество функции
Ограничения на NitroPack
- Ускорява само зареждането на уеб страници, без да засяга други аспекти на SEO.
- Поддържа ограничен брой системи за управление на уеб съдържание
- Несъвместими с някои плъгини
Цени на NitroPack
- Бизнес: 21 $/месец за един уебсайт
- Растеж: 51 $/месец за един уебсайт
- Цена: 176 долара на месец за един уебсайт
- По поръчка: Свържете се с нас за цени
Оценки и отзиви за NitroPack
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
6. Alli AI
Alli AI предлага решение за оптимизация, автоматизация и внедряване в една единствена платформа. То е предназначено за агенции, предприятия и по-големи сайтове за електронна търговия.
Alli AI наблюдава и предлага предложения за код и съдържание на по-големи уебсайтове, като добавя софтуер към сайта, позволява SEO на страницата и по този начин позволява внедряване в реално време. Изкуственият интелект постоянно наблюдава и автоматично подобрява вашия сайт.
Най-добрите характеристики на Alli AI
- Кодът за автоматизация е вграден във вашите уеб страници
- Прилага промени в кода на целия сайт или на отделни страници
- Редактирането на съдържанието се извършва на страницата, а не в отделен инструмент.
- Автоматично генерира заглавия на страници в целия сайт с автоматизирани A/B тестове.
- Включва оптимизация на скоростта на сайта.
Ограничения на Alli AI
- Предложенията за оптимизация могат да бъдат прекалено много, ако нямате инструменти за тяхното управление.
- Анализът на един сайт може да отнеме много време.
- Липсват някои ключови функции, които други SEO инструменти предлагат, като проучване на ключови думи и конкурентен анализ.
- Някои предложения подобряват SEO, но могат да окажат негативно влияние върху потребителското преживяване.
Цени на Alli AI
- Консултант: 249 $/месец за 10 сайта и потребители
- Агенция: 499 $/месец за 25 сайта и потребители
- Enterprise: 999 $/месец за неограничен брой сайтове и потребители
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и отзиви за Alli AI
- G2: 4. 3/5 (5+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (10+ отзива)
7. Byword
Byword е AI генератор на съдържание, фокусиран върху създаването на SEO статии. Потребителите въвеждат целеви ключови думи и определят стил на писане, а програмата се занимава с останалото. Тя използва алгоритми за обработка на естествен език и машинно обучение, за да генерира съдържание.
Най-добрите характеристики на Byword
- Създадени, за да генерират информационни статии, които са оптимизирани за позициониране в търсачките.
- Най-модерните алгоритми заобикалят повечето AI детектори
- Поддържа девет езика
- Позволява на потребителите да определят стил на писане
- Поддържа фонови процеси, генерирайки няколко статии едновременно.
Ограничения на Byword
- Създаването на кратък пост в социалните медии струва колкото един дълъг статия
- Няма други инструменти за SEO освен AI генерирането на текст
- Не е добро решение за нефактическо съдържание
- Няма инструменти за сътрудничество или управление на проекти
Цени на Byword
Създаването на една история струва един кредит.
- Стартово ниво: 99 $ за 25 кредита/месец
- Стандартен: 299 $ за 80 кредита/месец
- Мащаб: 999 долара за 300 кредита/месец
- Неограничен: 2499 $ за неограничени кредити
Рейтинги и отзиви за Byword
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
8. MarketMuse
MarketMuse предлага набор от инструменти за интелигентност на съдържанието и управление на SEO стратегии. Той предоставя информация за отделни страници и за „групи от съдържание“, като оценява качеството на съдържанието и авторитета на темите в групи от страници.
Потребителите могат да използват MarketMuse, за да планират съдържание, да групират съдържание в клъстери, да провеждат конкурентен анализ на съдържанието, да преглеждат резюмета на съдържанието и да оптимизират съдържанието.
Най-добрите характеристики на MarketMuse
- Цялостен SERP анализ
- Генераторът на кратко съдържание предоставя предложения за подобряване на качеството на търсенето на съществуващи статии или за предоставяне на насоки за нови статии.
- Инструментите за планиране на съдържанието предлагат приоритет на предложените промени и позволяват проследяване.
Ограничения на MarketMuse
- Внедряването може да бъде трудно за нови потребители.
- Стръмна крива на обучение
- Редакторът на съдържание е основен
- Ограничени инструменти за сътрудничество и управление на проекти извън планирането
Цени на MarketMuse
- Безплатно: 0 $ за 10 заявки/месец
- Стандартен: 149 $/месец на потребител
- Екип: 399 $/месец за трима потребители
- Премиум: Свържете се с нас за цени
Оценки и отзиви за MarketMuse
- G2: 4. 6/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (25+ отзива)
9. Frase
Frase се рекламира като използващ интелигентен AI, за да предостави най-лесния и бърз начин за подобряване на класирането на вашето съдържание в Google. Той предоставя инструменти за създаване на резюмета на съдържанието, а след това за писане, оптимизиране и анализиране на съдържанието. Инструментите за генериране на съдържание на Frase използват AI шаблони, за да оформят текста според конкретните нужди.
Най-добрите характеристики на Frase
- SEO анализ, достъпен лесно
- Опростени инструменти за анализ на конкурентите
- Силни възможности за създаване на съдържание
- Потребителският интерфейс е добре обмислен и интуитивен.
Ограничения на Frase
- Ограничени инструменти за проучване на ключови думи
- Липсва интеграция с обичайните системи за управление на съдържание
- Няма инструменти за управление на проекти
- Обучението за създаване на съдържание и процеса на структуриране може да бъде трудно
Цени на Frase
- Solo: 14,99 $/месец на потребител, четири статии
- Базов: 44,99 $/месец на потребител, 30 статии
- Екип: 114,99 $/месец за трима потребители, неограничен брой статии
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и отзиви за Frase
- G2: 4,9/5 (275+ отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 300 отзива)
10. WriterZen
WriterZen е платформа за създаване на уебсайт съдържание, ориентирана към работния процес и оптимизирана за класиране в търсачките. Тя включва модули за откриване на теми, класиране на ключови думи и редактиране на съдържание, включително генериране на текст с изкуствен интелект и проверка за плагиатство.
Най-добрите характеристики на WriterZen
- Инструментът за откриване на теми създава групи от теми, които помагат за генерирането на множество свързани страници.
- Широк инструмент за проучване и препоръки на ключови думи, включително оценки за трудността на ключовите думи
- Редакторът на съдържание включва данни за конкурентни сайтове.
- Инструменти за екипна работа
Ограничения на WriterZen
- Потребителският интерфейс на инструмента за ключови думи може да бъде тромав за някои SEO стратегии.
- Потребителският интерфейс на редактора на съдържание е претрупан и представлява предизвикателство за създаването на идеи за съдържание.
- Липсват някои функции на SEO инструмента, като изграждане на линкове и проверка на обратни линкове.
- Ограничени инструменти за управление на проекти и сътрудничество, които да съпътстват вашите SEO усилия
Цени на WriterZen
- Lite: 23 $/месец на потребител
- Плюс: 89 $/месец на потребител
- Pro: 219 $/месец на потребител
- Ultra: 399 $/месец на потребител
Оценки и отзиви за WriterZen
- G2: 4,7/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)
Започнете да интегрирате AI SEO инструменти във вашите проекти
Дните на работа по списък с малки SEO промени вече не са достатъчни. Поставянето на ключови думи в заглавията няма да увеличи обема на търсенията или органичния трафик, а плащането на някого за изграждане на линкове няма да ви изкачи нагоре в резултатите на търсачките.
Независимо дали сте блогър, малък бизнес, глобална компания или голяма маркетингова агенция, ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност с AI подобрения, които могат да повишат вашата производителност още сега.
Ако искате най-добрия AI SEO инструмент с безкрайни възможности за продуктивност и сътрудничество, ClickUp е фантастичен избор. Той се интегрира с другите ви маркетингови инструменти, за да свършите работата по-бързо и по-добре, като същевременно позволява сътрудничество и управление на проекти. ✍️
Вече не е нужно да влизате в конзолата за търсене на Google, за да видите дали конкурентите ви изпреварват. Време е да поемете контрол над процесите си и да подобрите играта си. Започнете, като се регистрирате за безплатен пробен период на ClickUp AI или се регистрирате за нашата безплатна версия Free Forever сега!