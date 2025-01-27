10-те най-добри AI SEO софтуерни инструмента през 2025 г.

Когато предсказващата изкуствена интелигенция напише нашите бъдещи исторически книги, тя може да отбележи 2024 г. като годината, в която генеративната изкуствена интелигенция стана масова и хората започнаха да я използват в бизнеса.

Докато много хора обсъждат къде най-добре да използват тези нови възможности, SEO професионалистите се впуснаха с главата напред в използването на AI SEO, за да подобрят класирането в търсачките.

Въпросът е: кои са най-добрите AI SEO инструменти за създаване на висококачествено съдържание? Е, ние имаме отговорите. Нека разгледаме 10-те най-добри AI SEO инструмента, включително техните предимства и недостатъци, цени и мненията на хиляди потребители.

Повечето SEO инструменти разполагат с богат набор от функции за идентифициране на възможности за по-високо класиране в резултатите от търсенето в Bing или Google (SERP). Но те трябва да правят повече от това.

AI инструментите за SEO предлагат следното:

Машинното обучение използва данни и показатели чрез множество итерации, за да определи кои алгоритми на търсачките за съдържание получават по-високи резултати.

Обработка на естествен език (NLP), за да „прочете“ вашето съдържание и след това да направи предложения за неговото подобряване.

Генериране на текст с изкуствен интелект , което взема предвид SEO, създавайки съдържание, подходящо за търсене

Изследване на ключови думи, задвижвано от AI , за да ви помогне да намерите теми, които със сигурност ще се класират добре в търсачките.

AI SEO инструментите премахват по-голямата част от догадките и ги заменят с информирани идеи за съдържание. Те могат да автоматизират вашите SEO задачи и да подобрят вашите органични резултати от търсене, като същевременно ви помагат да създадете качествено съдържание, което подкрепя вашата дигитална маркетингова стратегия.

Вземете предвид следните характеристики, когато търсите AI SEO инструменти:

Колко добре AI SEO инструментите се интегрират с вашия текущ работен процес за създаване на съдържание производителност и решения за управление на проекти

Наборите от данни, от които AI SEO инструментите черпят информация, за да правят предложения и да генерират съдържание

Дали SEO инструментът автоматизира отнемащите време и повтарящи се задачи

Как платформата ви води през процеса, за да избегнете стръмна крива на обучение или проби и грешки

Дали AI SEO инструментите се вписват в среда за съвместна работа

Потребителите се нуждаят от AI SEO инструменти, които не само ще подпомогнат усилията им в областта на съдържателния маркетинг, но и от ефективен софтуер, който лесно се интегрира в съществуващия им работен процес. Повечето от AI инструментите в нашия списък използват същите модели и алгоритми от OpenAI, библиотеките зад ChatGPT.

Обърнете внимание на това как моделите и алгоритмите се предоставят на потребителите. Самият факт, че имате AI, не означава много – важно е как платформата използва AI.

Използвайте ClickUp AI, за да редактирате, обобщавате, проверявате правописа или коригирате дължината на съдържанието в Docs.

Няма ли да е чудесно, ако разполагате с мощен набор от AI инструменти за създаване на съдържание, ориентирани към SEO, вградени в единна и гъвкава платформа за управление на проекти и сътрудничество? Това е точно това, което предлага ClickUp AI.

Заедно с постоянните ъпгрейди, които се възползват от най-новите подобрения в изкуствения интелект, ще получите всичко необходимо за създаване на съдържание и управление на проекти. Това, което отличава ClickUp AI от другите AI SEO инструменти, са неговите подсказки за различни отдели, които не се ограничават само до SEO оптимизация.

Въпреки това, ClickUp разполага с конкретни подсказки, които помагат на екипите в тяхната цялостна SEO стратегия чрез инструменти за създаване на резюмета, проучване на ключови думи, оптимизация и обобщаване на съдържание, както и анализ на конкурентите.

Най-добрите функции на ClickUp

AI SEO инструменти, вградени в мощна платформа за сътрудничество и управление на проекти „всичко в едно“

Използва най-новите технологии за обработка на естествен език за генерирано от AI съдържание, което предвижда търсеното от читателя.

за копирайтинг и AI писател, който разбира нуждите на SEO оптимизацията, вграден директно в цялостен набор от инструменти оптимизация на съдържанието.

SEO инструмент за проучване на ключови думи за предложения и шаблон за SEO проект

Голяма библиотека с SEO подсказки, които правят използването на изкуствен интелект по-ефективно.

Позволява лесно включване на оптимизация за търсачки във вашия маркетингов план.

Интегрира се с водещи в индустрията програми, включително други SEO инструменти.

Ограничения на ClickUp

Традиционните SEO задачи може да изискват други SEO инструменти за съдържание.

Ограничени специализирани инструменти за проследяване на ефективността на търсачките във времето и изграждане на връзки

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)

2. Surfer SEO

Чрез SurferSEO

Surfer SEO се определя като инструмент за анализ на съдържание. Той комбинира стратегия за съдържание, създаване и оптимизация в един инструментариум, за да увеличи органичния трафик и да развие брандовете. Платформата разполага с най-новите генеративни AI SEO инструменти, които помагат на потребителите да очертават, генерират и оптимизират съдържание.

Най-добрите функции на Surfer SEO

Фокусирани върху SEO стратегии за позициониране на ключови думи и оптимизиране на съдържанието

Мощни инструменти за резултати от търсачки

AI генератори на съдържание и конспекти, които помагат за класирането в търсачките

Задачи, генерирани от AI, за подобряване на вашата SEO стратегия

Пълен набор от традиционни SEO инструменти

Ограничения на Surfer SEO

Стръмна крива на обучение за хора, които са нови в SEO

Липсват предварително дефинирани подсказки за по-ефективно използване на SEO инструмента

Някои потребители считат, че функцията за проучване на ключови думи е ограничена в сравнение с други SEO инструменти.

Ограничени инструменти за сътрудничество или управление на проекти

Цени на Surfer SEO

Lite: 29 $/месец за един потребител

Essential: 89 $/месец за двама потребители

Разширено: 179 $/месец за пет потребители

Макс.: 299 $/месец за 10 потребители, включени са всички добавки

Допълнителни такси за добавки

Оценки и отзиви за Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (450+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (375+ отзива)

3. WordLift

Чрез WordLift

WordLift е сравнително нов SEO инструмент, базиран на изкуствен интелект. Той претендира, че е бъдещето на SEO и генерира структурирани данни с помощта на AI-базиран инструмент за персонализирани знания.

С други думи, WordLift добавя текст към мета описанията в HTML файла, който търсачките индексират. Освен това, той предлага промени в съдържанието, които осигуряват по-добро потребителско преживяване на посетителите на вашия уебсайт.

Най-добрите функции на WordLift

Създадени, за да помогнат на електронните магазини да се класират по-добре в търсачките

Фокусира се върху създаването на структурирани данни за търсачките за по-висок органичен трафик.

Помага на потребителите да организират съдържанието, за да се показва по-добре в Google Shopping.

Един от най-добрите AI SEO инструменти в този списък, защото е изграден на базата на няколко AI платформи, а не само на OpenAI.

Използва машинно обучение в допълнение към функциите на процесора за естествен език и генеративния AI, които предлагат повечето решения.

Предлага безплатна пробна версия, за да ви помогне да ги сравните с други AI SEO инструменти.

Ограничения на WordLift

Липсват инструменти за писане за създаване на по-общо съдържание

Настройката може да се усложни при свързване на сложни сайтове с много вътрешни връзки.

Не поддържа всички видове структурирани данни

Липсва лесна интеграция с сайтове, които не са WordPress

Цени на WordLift

Стартово ниво: ~63 $ ( 59 €)/месец за един уебсайт

Професионална версия: ~106 $ ( 99 €)/месец за два уебсайта

Бизнес + електронна търговия: ~266 $ ( 249 €)/месец за пет уебсайта

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за WordLift

G2: 4. 8/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 20 отзива)

4. Jasper

Чрез Jasper

Jasper е инструмент за създаване на съдържание с AI двигател, обучен да генерира креативно и оригинално съдържание за уебсайтове, публикации в социални медии и блог статии. Системата за генериране на съдържание с AI създава съдържание, което отразява гласа на вашата компания, като същевременно подобрява класирането на уебсайта.

Освен това, Jasper е най-добрият AI SEO инструмент за създаване на подсказки за съдържание, така че вашият текст да е специално пригоден за вашата сфера на дейност и целева аудитория.

Най-добрите характеристики на Jasper

AI двигателят може да бъде обучен на бранда на компанията, за да подсили посланията на бранда.

Поддържа създаването на кратко и дълго съдържание, от публикации в социалните медии до книги.

Предоставя настройки, наречени „Умения за копирайтинг“, които създават специфични видове съдържание, като въведения или разкази.

Интегрира се с SurferSEO за оптимизация за търсачки

Поддържа AI писане на 25 различни езика

Ограничения на Jasper

Пълните SEO възможности изискват инструмент от трета страна.

Липса на мощни инструменти за сътрудничество или управление на проекти

Няма вграден инструмент за проверка на плагиатство

Може да създава повтарящо се съдържание

Цени на Jasper

7-дневен безплатен пробен период

Създател: 49 $/месец за едно работно място

Екипи: 125 $/месец за три места

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1700 отзива)

5. NitroPack

Чрез NitroPack

NitroPack подобрява класирането на сайта в търсачките, като увеличава скоростта на уебсайта. Той включва усъвършенстван механизъм за кеширане и инструменти за ускоряване на зареждането на изображения. Може също да подобри производителността на HTML, CSS и JavaScript и поддържа уебсайтове на WordPress, OpenCart, WooCommerce и Magento.

Най-добрите характеристики на NitroPack

Намалява времето за зареждане на страниците до водещи в индустрията скорости

Цялостни инструменти за оптимизация на изображения, включително автоматично преобразуване във формат WebP.

Плъгините улесняват внедряването

Подход към оптимизиране на скоростта с множество функции

Ограничения на NitroPack

Ускорява само зареждането на уеб страници, без да засяга други аспекти на SEO.

Поддържа ограничен брой системи за управление на уеб съдържание

Несъвместими с някои плъгини

Цени на NitroPack

Бизнес: 21 $/месец за един уебсайт

Растеж: 51 $/месец за един уебсайт

Цена: 176 долара на месец за един уебсайт

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за NitroPack

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Alli AI

Чрез Alli AI

Alli AI предлага решение за оптимизация, автоматизация и внедряване в една единствена платформа. То е предназначено за агенции, предприятия и по-големи сайтове за електронна търговия.

Alli AI наблюдава и предлага предложения за код и съдържание на по-големи уебсайтове, като добавя софтуер към сайта, позволява SEO на страницата и по този начин позволява внедряване в реално време. Изкуственият интелект постоянно наблюдава и автоматично подобрява вашия сайт.

Най-добрите характеристики на Alli AI

Кодът за автоматизация е вграден във вашите уеб страници

Прилага промени в кода на целия сайт или на отделни страници

Редактирането на съдържанието се извършва на страницата, а не в отделен инструмент.

Автоматично генерира заглавия на страници в целия сайт с автоматизирани A/B тестове.

Включва оптимизация на скоростта на сайта.

Ограничения на Alli AI

Предложенията за оптимизация могат да бъдат прекалено много, ако нямате инструменти за тяхното управление.

Анализът на един сайт може да отнеме много време.

Липсват някои ключови функции, които други SEO инструменти предлагат, като проучване на ключови думи и конкурентен анализ.

Някои предложения подобряват SEO, но могат да окажат негативно влияние върху потребителското преживяване.

Цени на Alli AI

Консултант: 249 $/месец за 10 сайта и потребители

Агенция: 499 $/месец за 25 сайта и потребители

Enterprise: 999 $/месец за неограничен брой сайтове и потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Alli AI

G2: 4. 3/5 (5+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (10+ отзива)

7. Byword

Чрез Byword

Byword е AI генератор на съдържание, фокусиран върху създаването на SEO статии. Потребителите въвеждат целеви ключови думи и определят стил на писане, а програмата се занимава с останалото. Тя използва алгоритми за обработка на естествен език и машинно обучение, за да генерира съдържание.

Най-добрите характеристики на Byword

Създадени, за да генерират информационни статии, които са оптимизирани за позициониране в търсачките.

Най-модерните алгоритми заобикалят повечето AI детектори

Поддържа девет езика

Позволява на потребителите да определят стил на писане

Поддържа фонови процеси, генерирайки няколко статии едновременно.

Ограничения на Byword

Създаването на кратък пост в социалните медии струва колкото един дълъг статия

Няма други инструменти за SEO освен AI генерирането на текст

Не е добро решение за нефактическо съдържание

Няма инструменти за сътрудничество или управление на проекти

Цени на Byword

Създаването на една история струва един кредит.

Стартово ниво: 99 $ за 25 кредита/месец

Стандартен: 299 $ за 80 кредита/месец

Мащаб: 999 долара за 300 кредита/месец

Неограничен: 2499 $ за неограничени кредити

Рейтинги и отзиви за Byword

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

8. MarketMuse

Чрез MarketMuse

MarketMuse предлага набор от инструменти за интелигентност на съдържанието и управление на SEO стратегии. Той предоставя информация за отделни страници и за „групи от съдържание“, като оценява качеството на съдържанието и авторитета на темите в групи от страници.

Потребителите могат да използват MarketMuse, за да планират съдържание, да групират съдържание в клъстери, да провеждат конкурентен анализ на съдържанието, да преглеждат резюмета на съдържанието и да оптимизират съдържанието.

Най-добрите характеристики на MarketMuse

Цялостен SERP анализ

Генераторът на кратко съдържание предоставя предложения за подобряване на качеството на търсенето на съществуващи статии или за предоставяне на насоки за нови статии.

Инструментите за планиране на съдържанието предлагат приоритет на предложените промени и позволяват проследяване.

Ограничения на MarketMuse

Внедряването може да бъде трудно за нови потребители.

Стръмна крива на обучение

Редакторът на съдържание е основен

Ограничени инструменти за сътрудничество и управление на проекти извън планирането

Цени на MarketMuse

Безплатно: 0 $ за 10 заявки/месец

Стандартен: 149 $/месец на потребител

Екип: 399 $/месец за трима потребители

Премиум: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за MarketMuse

G2: 4. 6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (25+ отзива)

9. Frase

Чрез Fr ase

Frase се рекламира като използващ интелигентен AI, за да предостави най-лесния и бърз начин за подобряване на класирането на вашето съдържание в Google. Той предоставя инструменти за създаване на резюмета на съдържанието, а след това за писане, оптимизиране и анализиране на съдържанието. Инструментите за генериране на съдържание на Frase използват AI шаблони, за да оформят текста според конкретните нужди.

Най-добрите характеристики на Frase

SEO анализ, достъпен лесно

Опростени инструменти за анализ на конкурентите

Силни възможности за създаване на съдържание

Потребителският интерфейс е добре обмислен и интуитивен.

Ограничения на Frase

Ограничени инструменти за проучване на ключови думи

Липсва интеграция с обичайните системи за управление на съдържание

Няма инструменти за управление на проекти

Обучението за създаване на съдържание и процеса на структуриране може да бъде трудно

Цени на Frase

Solo: 14,99 $/месец на потребител, четири статии

Базов: 44,99 $/месец на потребител, 30 статии

Екип: 114,99 $/месец за трима потребители, неограничен брой статии

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Frase

G2: 4,9/5 (275+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 300 отзива)

10. WriterZen

Чрез WriterZen

WriterZen е платформа за създаване на уебсайт съдържание, ориентирана към работния процес и оптимизирана за класиране в търсачките. Тя включва модули за откриване на теми, класиране на ключови думи и редактиране на съдържание, включително генериране на текст с изкуствен интелект и проверка за плагиатство.

Най-добрите характеристики на WriterZen

Инструментът за откриване на теми създава групи от теми, които помагат за генерирането на множество свързани страници.

Широк инструмент за проучване и препоръки на ключови думи, включително оценки за трудността на ключовите думи

Редакторът на съдържание включва данни за конкурентни сайтове.

Инструменти за екипна работа

Ограничения на WriterZen

Потребителският интерфейс на инструмента за ключови думи може да бъде тромав за някои SEO стратегии.

Потребителският интерфейс на редактора на съдържание е претрупан и представлява предизвикателство за създаването на идеи за съдържание.

Липсват някои функции на SEO инструмента, като изграждане на линкове и проверка на обратни линкове.

Ограничени инструменти за управление на проекти и сътрудничество, които да съпътстват вашите SEO усилия

Цени на WriterZen

Lite: 23 $/месец на потребител

Плюс: 89 $/месец на потребител

Pro: 219 $/месец на потребител

Ultra: 399 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за WriterZen

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

Дните на работа по списък с малки SEO промени вече не са достатъчни. Поставянето на ключови думи в заглавията няма да увеличи обема на търсенията или органичния трафик, а плащането на някого за изграждане на линкове няма да ви изкачи нагоре в резултатите на търсачките.

Независимо дали сте блогър, малък бизнес, глобална компания или голяма маркетингова агенция, ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност с AI подобрения, които могат да повишат вашата производителност още сега.

Ако искате най-добрия AI SEO инструмент с безкрайни възможности за продуктивност и сътрудничество, ClickUp е фантастичен избор. Той се интегрира с другите ви маркетингови инструменти, за да свършите работата по-бързо и по-добре, като същевременно позволява сътрудничество и управление на проекти. ✍️

Вече не е нужно да влизате в конзолата за търсене на Google, за да видите дали конкурентите ви изпреварват. Време е да поемете контрол над процесите си и да подобрите играта си. Започнете, като се регистрирате за безплатен пробен период на ClickUp AI или се регистрирате за нашата безплатна версия Free Forever сега!