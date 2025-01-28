10-те най-добри AI инструмента за проучване на ключови думи през 2025 г. (ревюта и цени)

Проучването на ключови думи беше изпълнено с мистерия, предположения и надежда, че ще откриете скрита възможност, която никой друг все още не е забелязал. Сега разполагаме с инструменти за изкуствен интелект (AI) за проучване на ключови думи, които правят процеса по-лесен, по-бърз и по-ефективен.
В този наръчник ще разгледаме някои от най-добрите AI инструменти за проучване на ключови думи и ще дадем препоръки кои от тях да използвате през 2024 г. ?
Какво трябва да търсите в един AI инструмент за проучване на ключови думи?
AI инструментите за проучване на ключови думи опростяват този отнемащ време процес, разкриват възможности за ключови думи и улесняват планирането, писането и публикуването на съдържание, което е предназначено да се представя добре в класациите за търсене.
Когато разглеждате различни AI инструменти за проучване на ключови думи, ето какво трябва да имате предвид:
- Функционалност: Този инструмент помага ли при проучването на ключови думи или е по-подходящ за друга част от процеса на създаване на съдържание?
- Данни и информация: Предоставя ли ви инструментът полезни данни като обем на търсенията, цена на клик (CPC) и оценки за трудността на ключовите думи?
- Репутация: Дали това е добре познат инструмент? Има ли положителна репутация в SEO общността?
- Допълнителни функции: Инструментът предлага ли нещо повече от просто проучване на ключови думи?
- Леснота на употреба: Инструментът лесен ли е за навигация, употреба и разбиране? Всички членове на вашия екип могат ли да го използват с увереност?
- Цени: Това безплатен инструмент за проучване на ключови думи ли е? Инструментът е достъпен ли? Функционалността му ограничена ли е в безплатната версия?
Всеки екип и организация ще има малко по-различна цел, затова помислете каква е вашата основна цел и кои показатели са най-важни за вас, и изберете инструмент, който ще ви помогне да я постигнете.
10-те най-добри AI инструмента за проучване на ключови думи, които да използвате
Знаете какво да търсите, но кой има време да проучва, преглежда и тества стотици различни AI инструменти за проучване на ключови думи? Ние свършихме трудната работа за вас и съставихме този списък с най-добрите инструменти за проучване на ключови думи, които да опитате през 2024 г. ?
1. ClickUp
Най-добри за цялостно управление на SEO проекти
ClickUp предлага на маркетинговите екипи нещо, което другите инструменти не предлагат: AI-базиран асистент, който е съобразен с вашата роля, цели и нужди. ClickUp Brain се справя с огромно разнообразие от задачи в процеса на съдържателния маркетинг, включително проучване на ключови думи.
Използвайте ClickUp Brain в ClickUp Docs, за да генерирате свързани идеи за ключови думи и да създадете групи от ключови думи. Сътрудничество с членовете на екипа в Docs, за да обсъдите идеи и да финализирате списъка си, след което превърнете тези идеи в действие с ClickUp Tasks.
ClickUp прави повече от това да предлага висококачествени идеи за ключови думи. Той е и мощен инструмент за управление на SEO проекти. Визуализирайте групи от теми с ClickUp Whiteboards, използвайте ClickUp Custom Fields, за да персонализирате базата данни и работните процеси, и използвайте ClickUp Recurring Checklists, за да сте сигурни, че никога повече няма да пропуснете стъпка в SEO процеса. ✅
Най-добрите функции на ClickUp
- Създайте списъци с ключови думи с висока релевантност с генератора на списъци с ключови думи на ClickUp Brain.
- Превърнете групите си от ключови думи в резюмета и конспекти на съдържанието
- Създайте график за публикуване с гъвкави шаблони за календар с съдържание
- Сътрудничество с членове на екипа и свободни професионалисти в Docs
- Следете напредъка си в SEO на персонализираните си табла в ClickUp.
- Използвайте ClickUp като основен инструмент за продуктивност за управление на проекти и отчетност.
- Използвайте шаблона за SEO проучване и управление на ClickUp, за да поддържате добра организация.
Ограничения на ClickUp
- ClickUp е платформа „всичко в едно“ с огромно разнообразие от функции и опции за персонализиране, което в началото може да ви се стори прекалено много.
- Въпреки че ClickUp Brain генерира идеи за ключови думи, той не е традиционен инструмент за проучване на ключови думи с включени данни от търсене.
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4. 7/5 (над 9200 отзива)
- Capterra: 4. 6/5 (3900+ отзива)
2. Semrush
Най-добри за конкурентен анализ на ключови думи и картографиране на пропуски в съдържанието
Semrush е платформа за дигитален маркетинг и оптимизация за търсачки (SEO) с набор от инструменти и функции, фокусирани върху SEO, включително проучване на ключови думи и конкурентен анализ. Инструментите за проучване на ключови думи на Semrush ви позволяват да откривате пропуски в ключовите думи, да проучвате ключовите думи на конкурентите и да създавате списъци с ключови думи за нула време. ?
Най-добрите функции на Semrush
- Създайте списъци с хиляди дълги ключови думи от една начална ключова дума.
- Намерете конкурентни ключови думи и пропуски в съдържанието с анализ на конкурентите.
- Получете ценна информация за алгоритъма на търсене, класирането на ключовите думи и препратките към данни с Google Analytics.
Ограничения на Semrush
- Ценовите планове на Semrush могат да го направят недостъпен за по-малките фирми и агенции.
- Някои потребители смятат, че поради широкия набор от функции е необходимо да се премине през период на обучение, за да се разбере как да се използва софтуерът ефективно.
Цени на Semrush
- Pro: 129,95 $/месец на потребител
- Guru: 249,95 $/месец на потребител
- Бизнес: 499,95 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Semrush
- G2: 4. 5/5 (над 1800 рецензии)
- Capterra: 4. 7/5 (над 2100 отзива)
3. Google Keyword Planner
Най-подходящи за фирми, насочени към рекламни кампании в Google
Google Ads Keyword Planner е незаменим инструмент, ако провеждате кампании в Google Ad, но е полезен и сам по себе си. Използвайте инструмента, за да намерите нови ключови думи, да получите информация и препоръки и да използвате тези знания в рекламните си кампании. ?
Най-добрите функции на Google Keyword Planner
- Създайте свой собствен план за ключови думи за Google Ads
- Вижте прогнозния трафик от търсения и колко прогнозни кликвания, импресии или конверсии можете да получите.
- Превърнете плана си в функционална кампания в Google Ads с няколко кликвания
Ограничения на Google Keyword Planner
- Тъй като това е инструмент за проучване на ключови думи на Google, ще можете да видите само прогнозни данни за органично търсене за термини в Google.
- Ако не планирате да провеждате кампании в Google Ad, друг инструмент с по-широк набор от функции може да бъде полезен.
Цени на Google Keyword Planner
- Безплатни
Оценки и рецензии за Google Keyword Planner
Оценките по-долу са за цялостната платформа Google Ads:
- G2: 4. 3/5 (над 1900 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 800 рецензии)
4. Surfer
Най-добри за създаване и одит на съдържание с SEO оптимизация
Surfer е инструмент за оптимизация на търсачки и създаване на AI съдържание, който дава на екипите възможност не само да проучват ключови думи, но и да генерират съдържание и да проверяват съществуващото съдържание. Освен инструмент за копирайтинг, задвижван от AI, Surfer предлага и безплатно разширение за Chrome, което ви позволява да проучвате всички ключови думи, от които се нуждаете, без да напускате Google. ?
Най-добрите функции на Surfer
- Открийте подходящи групи теми въз основа на вашата ниша
- Анализирайте намерението на търсенето, вижте оценките за трудността на ключовите думи и проверете месечните обеми на търсенето.
- Извършвайте проучване на ключови думи на момента с разширението Keyword Surfer.
Ограничения на Surfer
- Потребителите предполагат, че не можете да променяте тематичните групи, след като са създадени.
- Някои потребители съобщават, че функционалността за проучване на ключови думи е по-основна в сравнение с други алтернативи.
Цени на Surfer
- Essential: 69 $/месец за до 2 потребители
- Essential AI: 119 $/месец за до 2 потребители
- Разширена версия: 149 $/месец за до 5 потребители
- Advanced AI: 239 $/месец за до 5 потребители
- Макс.: 249 $/месец за до 10 потребители
- Max AI: 419 $/месец за до 10 потребители
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии на Surfer
- G2: 4. 8/5 (над 400 отзива)
- Capterra: 4,9/5 (над 300 отзива)
5. Twinword Ideas
Най-подходящи за таргетиране на нишови ключови думи и анализ на тенденции
Twinword Ideas е AI инструмент за проучване на ключови думи, създаден да търси тенденции и да ви предоставя само най-добрите ключови думи. Вместо да преглеждате ръчно дълги списъци с ключови думи, използвайте този AI генератор на ключови думи, за да получите по-релевантен избор от потенциални фрази, към които да се насочите. ?
Най-добрите функции на Twinword Ideas
- Вижте точни данни за ключовите думи, включително обем на търсенето, органичен трафик и цена на клик (CPC).
- Спестете време при създаването на списък с свързани ключови думи с автоматично групиране на ключови думи.
- Прегледайте резултатите за ключовите думи и изградете кампанията си въз основа на най-добрите възможности за SEO класиране.
Ограничения на Twinword Ideas
- Това е инструмент, предназначен изцяло за проучване на ключови думи, така че екипите, които търсят платформа с друго съдържание или SEO функции, може да се наложи да обмислят алтернатива.
- Инструментът за търсене на ключови думи изглежда по-основен в сравнение с някои от другите налични инструменти за проучване на ключови думи.
Цени на Twinword Ideas
- Безплатни
- Плюс: 12 $/месец на потребител
- Pro: 24 $/месец на потребител
- Агенция: 59 $/месец за до 5 потребители
Оценки и рецензии за Twinword Ideas
- G2: 4. 5/5 (1 рецензия)
- Capterra: н/д
6. ChatGPT
Най-добри за разговорно проучване на ключови думи с помощта на AI
ChatGPT е AI система, която предоставя на потребителите достъп до голям обучаващ модел (LLM), който прави почти всичко – включително създаване на списък с подходящи ключови думи за проект за съдържание или уебсайт. ?
Най-добрите функции на ChatGPT
- Открийте предложения за ключови думи въз основа на вашите указания и въведени данни.
- Задавайте въпроси на AI чатбота по по-естествен начин
- Използвайте инструмента, за да създадете списъци с ключови думи, шаблони за маркетингови планове и стратегии за съдържание.
Ограничения на ChatGPT
- Потребителите, които предпочитат по-традиционен инструмент за проучване без интерфейс от типа чатбот, може да са по-подходящи за алтернатива.
- Може да е трудно да се определи точността на резултатите от ChatGPT, затова екипите може да предпочетат да използват допълнителен инструмент за проверка на фактите, преди да потвърдят SEO стратегията.
Цени на ChatGPT
- Безплатни
- ChatGPT Plus: 20 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (над 400 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)
7. Copy. ai
Най-добри за разгръщане на съдържание, генерирано от AI, и проучване на ключови думи в голям мащаб
Copy.ai е AI маркетингов инструмент, предназначен за екипи по продажби и маркетинг, които искат да използват генеративен AI за създаване и разгръщане на съдържание в голям мащаб. Подобно на повечето AI генератори на ключови думи, Copy.ai създава списък с потенциални ключови думи с подходящи подсказки, така че екипите да имат много възможности за използване в уебсайт проекти. ?
Copy. ai най-добри функции
- Създавайте групи от ключови думи и идеи за потенциални фрази, към които да се насочите.
- Обсъдете идеи за съдържание и изгответе план за съдържание
- Използвайте Copy.ai, за да създадете кратко описание на съдържанието въз основа на вашите ключови думи.
Ограничения на Copy.ai
- Тъй като това е предимно AI инструмент за създаване на съдържание, някои екипи може да сметнат, че на този инструмент му липсва специфична функционалност за проучване на ключови думи.
- Някои потребители може да сметнат закупуването на кредити за създаване на съдържание за разочароващо.
Цени на Copy.ai
- Безплатни за 1 потребител (200 кредита)
- Pro: 36 $/месец за до 5 потребители (500 кредита)
- Екип: 186 $/месец за до 20 потребители (3000 кредита)
- Растеж: 1000 долара/месец за до 75 потребители (20 000 кредита)
- Мащаб: 3000 долара/месец за до 200 потребители (75 000 кредита)
Copy. ai оценки и рецензии
- G2: 4. 7/5 (над 100 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)
8. Jasper
Най-добри за поддържане на последователност на марката при създаването на съдържание
Jasper се описва като AI помощник за маркетинговите екипи в процеса на проучване на ключови думи, предлагайки набор от инструменти и функции, които използват изкуствен интелект за създаване на съдържание и поддържане на последователността на марката. AI инструментите за писане на Jasper оптимизират процеса на създаване на съдържание за екипите. ?
Най-добрите функции на Jasper
- Създавайте резюмета на съдържанието и първи чернови въз основа на зададените от вас ключови думи.
- Анализирайте съдържанието си в сравнение с конкурентите в резултатите от търсачките (SERP)
- Използвайте интеграцията Surfer, за да оптимизирате съдържанието въз основа на вашите констатации.
Ограничения на Jasper
- Въпреки че с Jasper е възможно да генерирате идеи, той не разполага с традиционен инструмент за проучване на ключови думи за SEO, така че екипите, които очакват данни и информация за търсенето, трябва да обмислят алтернатива.
- Оптимизацията на SEO съдържанието не е включена като функция – за това ще ви е необходим абонамент за Surfer.
Цени на Jasper
- Създател: 39 $/месец на потребител
- Pro: 59 $/месец за до 5 потребители
- Бизнес: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Jasper
- G2: 4. 7/5 (над 1200 отзива)
- Capterra: 4. 8/5 (над 1800 рецензии)
9. Bramework
Най-подходящи за подпомагане на авторите при изготвянето на първи чернови и конспекти
Bramework е AI платформа за писане, която помага на писателите и екипите за съдържание в процеса на изготвяне на първия чернови вариант. Използвайте я, за да генерирате заглавие, план и първите няколко параграфа, така че да не започвате от празна страница. ✏️
Най-добрите функции на Bramework
- Добавете ключовите си думи и платформата ще генерира подходящо съдържание.
- Създайте кратко описание, план или първи чернови вариант на съдържанието си с AI
- Използвайте интеграцията с Semrush, за да добавите функционалност за проучване на ключови думи.
Ограничения на Bramework
- Bramework няма собствен AI SEO инструмент — потребителите се нуждаят от отделен абонамент за Semrush, за да ползват тази функция.
- Някои потребители съобщават, че потребителският интерфейс (UI) може да бъде подобрен.
Ценообразуване на Bramework
- Grow: 19 $/месец за до 2 потребители
- Pro: 99 $/месец за до 8 потребители
Оценки и рецензии на Bramework
- G2: 3. 7/5 (3+ отзива)
- Capterra: 4. 8/5 (10+ отзива)
10. Narrato
Най-добри за сътрудничество при създаването на SEO съдържание
Narrato е платформа за сътрудничество и създаване на съдържание с изкуствен интелект, предназначена за маркетингови екипи, които искат да централизират процеса на създаване на съдържание. Като част от платформата, Narrato предлага допълнителни инструменти за планиране и SEO, включително проучване на ключови думи. ?
Най-добрите функции на Narrato
- Създайте списък с подходящи ключови думи с AI писателя на Narrato.
- Въведете свои ключови думи, за да генерирате подходящи предложения и съдържание.
- Използвайте AI асистента за съдържание, за да превърнете ключовите си думи в SEO резюме.
Ограничения на Narrato
- Narrato извежда списъци с ключови думи като обикновен текст в документ, което може да затрудни екипите да ги експортират и използват ефективно.
- Платформата е фокусирана върху сътрудничеството и създаването на съдържание, а не върху ключови думи за SEO.
Цени на Narrato
- Единичен потребител: От 19 $/месец на потребител
- Pro: 36 $/месец за до 4 потребители
- Бизнес: 76 $/месец за до 4 потребители
- По поръчка: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Narrato
- G2: 4. 8/5 (70+ отзива)
- Capterra: 4. 9/5 (10+ отзива)
Подобрете вашите SEO операции с тези AI инструменти за проучване на ключови думи
В областта на SEO ние винаги търсим начини да иноватираме, да действаме по-бързо и да постигаме по-добри резултати. Един от най-добрите начини да направите това е да използвате AI инструменти за проучване на ключови думи, за да оптимизирате процеса си, да откриете невероятни възможности и да превърнете проучването си в публикуемо съдържание още по-бързо.
Ако целта ви е не само да намерите подходящите ключови думи, но и да изградите и управлявате империя от съдържание, направете ClickUp вашата платформа за проучване на ключови думи и SEO управление. Нашата персонализирана платформа ви предоставя едно място, където можете да намирате идеи, да създавате оптимизирано съдържание и да следите напредъка си. Опитайте ClickUp безплатно още днес. ?