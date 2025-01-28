10-те най-добри AI инструмента за проучване на ключови думи през 2025 г. (ревюта и цени)

Проучването на ключови думи беше изпълнено с мистерия, предположения и надежда, че ще откриете скрита възможност, която никой друг все още не е забелязал. Сега разполагаме с инструменти за изкуствен интелект (AI) за проучване на ключови думи, които правят процеса по-лесен, по-бърз и по-ефективен.

В този наръчник ще разгледаме някои от най-добрите AI инструменти за проучване на ключови думи и ще дадем препоръки кои от тях да използвате през 2024 г. ?

Какво трябва да търсите в един AI инструмент за проучване на ключови думи?

AI инструментите за проучване на ключови думи опростяват този отнемащ време процес, разкриват възможности за ключови думи и улесняват планирането, писането и публикуването на съдържание, което е предназначено да се представя добре в класациите за търсене.

Когато разглеждате различни AI инструменти за проучване на ключови думи, ето какво трябва да имате предвид:

Функционалност: Този инструмент помага ли при проучването на ключови думи или е по-подходящ за друга част от процеса на създаване на съдържание?

Данни и информация: Предоставя ли ви инструментът полезни данни като обем на търсенията, цена на клик (CPC) и оценки за трудността на ключовите думи?

Репутация: Дали това е добре познат инструмент? Има ли положителна репутация в SEO общността?

Допълнителни функции: Инструментът предлага ли нещо повече от просто проучване на ключови думи?

Леснота на употреба: Инструментът лесен ли е за навигация, употреба и разбиране? Всички членове на вашия екип могат ли да го използват с увереност?

Цени: Това безплатен инструмент за проучване на ключови думи ли е? Инструментът е достъпен ли? Функционалността му ограничена ли е в безплатната версия?

Всеки екип и организация ще има малко по-различна цел, затова помислете каква е вашата основна цел и кои показатели са най-важни за вас, и изберете инструмент, който ще ви помогне да я постигнете.

Знаете какво да търсите, но кой има време да проучва, преглежда и тества стотици различни AI инструменти за проучване на ключови думи? Ние свършихме трудната работа за вас и съставихме този списък с най-добрите инструменти за проучване на ключови думи, които да опитате през 2024 г. ?

Най-добри за цялостно управление на SEO проекти

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате публикация в блога в ClickUp Docs от проста подсказка.

ClickUp предлага на маркетинговите екипи нещо, което другите инструменти не предлагат: AI-базиран асистент, който е съобразен с вашата роля, цели и нужди. ClickUp Brain се справя с огромно разнообразие от задачи в процеса на съдържателния маркетинг, включително проучване на ключови думи.

Използвайте ClickUp Brain в ClickUp Docs, за да генерирате свързани идеи за ключови думи и да създадете групи от ключови думи. Сътрудничество с членовете на екипа в Docs, за да обсъдите идеи и да финализирате списъка си, след което превърнете тези идеи в действие с ClickUp Tasks.

ClickUp прави повече от това да предлага висококачествени идеи за ключови думи. Той е и мощен инструмент за управление на SEO проекти. Визуализирайте групи от теми с ClickUp Whiteboards, използвайте ClickUp Custom Fields, за да персонализирате базата данни и работните процеси, и използвайте ClickUp Recurring Checklists, за да сте сигурни, че никога повече няма да пропуснете стъпка в SEO процеса. ✅

Най-добрите функции на ClickUp

Изтеглете този шаблон Задайте крайни срокове, проследявайте и управлявайте класирането си чрез шаблона за SEO проучване и управление на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

ClickUp е платформа „всичко в едно“ с огромно разнообразие от функции и опции за персонализиране, което в началото може да ви се стори прекалено много.

Въпреки че ClickUp Brain генерира идеи за ключови думи, той не е традиционен инструмент за проучване на ключови думи с включени данни от търсене.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (3900+ отзива)

2. Semrush

Най-добри за конкурентен анализ на ключови думи и картографиране на пропуски в съдържанието

чрез Semrush

Semrush е платформа за дигитален маркетинг и оптимизация за търсачки (SEO) с набор от инструменти и функции, фокусирани върху SEO, включително проучване на ключови думи и конкурентен анализ. Инструментите за проучване на ключови думи на Semrush ви позволяват да откривате пропуски в ключовите думи, да проучвате ключовите думи на конкурентите и да създавате списъци с ключови думи за нула време. ?

Най-добрите функции на Semrush

Създайте списъци с хиляди дълги ключови думи от една начална ключова дума.

Намерете конкурентни ключови думи и пропуски в съдържанието с анализ на конкурентите.

Получете ценна информация за алгоритъма на търсене, класирането на ключовите думи и препратките към данни с Google Analytics.

Ограничения на Semrush

Ценовите планове на Semrush могат да го направят недостъпен за по-малките фирми и агенции.

Някои потребители смятат, че поради широкия набор от функции е необходимо да се премине през период на обучение, за да се разбере как да се използва софтуерът ефективно.

Цени на Semrush

Pro: 129,95 $/месец на потребител

Guru: 249,95 $/месец на потребител

Бизнес: 499,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Semrush

G2: 4. 5/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4. 7/5 (над 2100 отзива)

3. Google Keyword Planner

Най-подходящи за фирми, насочени към рекламни кампании в Google

чрез Google Keyword Planner

Google Ads Keyword Planner е незаменим инструмент, ако провеждате кампании в Google Ad, но е полезен и сам по себе си. Използвайте инструмента, за да намерите нови ключови думи, да получите информация и препоръки и да използвате тези знания в рекламните си кампании. ?

Най-добрите функции на Google Keyword Planner

Създайте свой собствен план за ключови думи за Google Ads

Вижте прогнозния трафик от търсения и колко прогнозни кликвания, импресии или конверсии можете да получите.

Превърнете плана си в функционална кампания в Google Ads с няколко кликвания

Ограничения на Google Keyword Planner

Тъй като това е инструмент за проучване на ключови думи на Google, ще можете да видите само прогнозни данни за органично търсене за термини в Google.

Ако не планирате да провеждате кампании в Google Ad, друг инструмент с по-широк набор от функции може да бъде полезен.

Цени на Google Keyword Planner

Безплатни

Оценки и рецензии за Google Keyword Planner

Оценките по-долу са за цялостната платформа Google Ads:

G2: 4. 3/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 800 рецензии)

4. Surfer

Най-добри за създаване и одит на съдържание с SEO оптимизация

чрез Surfer

Surfer е инструмент за оптимизация на търсачки и създаване на AI съдържание, който дава на екипите възможност не само да проучват ключови думи, но и да генерират съдържание и да проверяват съществуващото съдържание. Освен инструмент за копирайтинг, задвижван от AI, Surfer предлага и безплатно разширение за Chrome, което ви позволява да проучвате всички ключови думи, от които се нуждаете, без да напускате Google. ?

Най-добрите функции на Surfer

Открийте подходящи групи теми въз основа на вашата ниша

Анализирайте намерението на търсенето, вижте оценките за трудността на ключовите думи и проверете месечните обеми на търсенето.

Извършвайте проучване на ключови думи на момента с разширението Keyword Surfer.

Ограничения на Surfer

Потребителите предполагат, че не можете да променяте тематичните групи, след като са създадени.

Някои потребители съобщават, че функционалността за проучване на ключови думи е по-основна в сравнение с други алтернативи.

Цени на Surfer

Essential: 69 $/месец за до 2 потребители

Essential AI: 119 $/месец за до 2 потребители

Разширена версия: 149 $/месец за до 5 потребители

Advanced AI: 239 $/месец за до 5 потребители

Макс.: 249 $/месец за до 10 потребители

Max AI: 419 $/месец за до 10 потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Surfer

G2: 4. 8/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 300 отзива)

5. Twinword Ideas

Най-подходящи за таргетиране на нишови ключови думи и анализ на тенденции

чрез Twinword Ideas

Twinword Ideas е AI инструмент за проучване на ключови думи, създаден да търси тенденции и да ви предоставя само най-добрите ключови думи. Вместо да преглеждате ръчно дълги списъци с ключови думи, използвайте този AI генератор на ключови думи, за да получите по-релевантен избор от потенциални фрази, към които да се насочите. ?

Най-добрите функции на Twinword Ideas

Вижте точни данни за ключовите думи, включително обем на търсенето, органичен трафик и цена на клик (CPC).

Спестете време при създаването на списък с свързани ключови думи с автоматично групиране на ключови думи.

Прегледайте резултатите за ключовите думи и изградете кампанията си въз основа на най-добрите възможности за SEO класиране.

Ограничения на Twinword Ideas

Това е инструмент, предназначен изцяло за проучване на ключови думи, така че екипите, които търсят платформа с друго съдържание или SEO функции, може да се наложи да обмислят алтернатива.

Инструментът за търсене на ключови думи изглежда по-основен в сравнение с някои от другите налични инструменти за проучване на ключови думи.

Цени на Twinword Ideas

Безплатни

Плюс: 12 $/месец на потребител

Pro: 24 $/месец на потребител

Агенция: 59 $/месец за до 5 потребители

Оценки и рецензии за Twinword Ideas

G2: 4. 5/5 (1 рецензия)

Capterra: н/д

6. ChatGPT

Най-добри за разговорно проучване на ключови думи с помощта на AI

чрез ChatGPT

ChatGPT е AI система, която предоставя на потребителите достъп до голям обучаващ модел (LLM), който прави почти всичко – включително създаване на списък с подходящи ключови думи за проект за съдържание или уебсайт. ?

Най-добрите функции на ChatGPT

Открийте предложения за ключови думи въз основа на вашите указания и въведени данни.

Задавайте въпроси на AI чатбота по по-естествен начин

Използвайте инструмента, за да създадете списъци с ключови думи, шаблони за маркетингови планове и стратегии за съдържание.

Ограничения на ChatGPT

Потребителите, които предпочитат по-традиционен инструмент за проучване без интерфейс от типа чатбот, може да са по-подходящи за алтернатива.

Може да е трудно да се определи точността на резултатите от ChatGPT, затова екипите може да предпочетат да използват допълнителен инструмент за проверка на фактите, преди да потвърдят SEO стратегията.

Цени на ChatGPT

Безплатни

ChatGPT Plus: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4. 7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

7. Copy. ai

Най-добри за разгръщане на съдържание, генерирано от AI, и проучване на ключови думи в голям мащаб

Copy.ai е AI маркетингов инструмент, предназначен за екипи по продажби и маркетинг, които искат да използват генеративен AI за създаване и разгръщане на съдържание в голям мащаб. Подобно на повечето AI генератори на ключови думи, Copy.ai създава списък с потенциални ключови думи с подходящи подсказки, така че екипите да имат много възможности за използване в уебсайт проекти. ?

Copy. ai най-добри функции

Създавайте групи от ключови думи и идеи за потенциални фрази, към които да се насочите.

Обсъдете идеи за съдържание и изгответе план за съдържание

Използвайте Copy.ai, за да създадете кратко описание на съдържанието въз основа на вашите ключови думи.

Ограничения на Copy.ai

Тъй като това е предимно AI инструмент за създаване на съдържание, някои екипи може да сметнат, че на този инструмент му липсва специфична функционалност за проучване на ключови думи.

Някои потребители може да сметнат закупуването на кредити за създаване на съдържание за разочароващо.

Цени на Copy.ai

Безплатни за 1 потребител (200 кредита)

Pro: 36 $/месец за до 5 потребители (500 кредита)

Екип: 186 $/месец за до 20 потребители (3000 кредита)

Растеж: 1000 долара/месец за до 75 потребители (20 000 кредита)

Мащаб: 3000 долара/месец за до 200 потребители (75 000 кредита)

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4. 7/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

8. Jasper

Най-добри за поддържане на последователност на марката при създаването на съдържание

чрез Jasper

Jasper се описва като AI помощник за маркетинговите екипи в процеса на проучване на ключови думи, предлагайки набор от инструменти и функции, които използват изкуствен интелект за създаване на съдържание и поддържане на последователността на марката. AI инструментите за писане на Jasper оптимизират процеса на създаване на съдържание за екипите. ?

Най-добрите функции на Jasper

Създавайте резюмета на съдържанието и първи чернови въз основа на зададените от вас ключови думи.

Анализирайте съдържанието си в сравнение с конкурентите в резултатите от търсачките (SERP)

Използвайте интеграцията Surfer, за да оптимизирате съдържанието въз основа на вашите констатации.

Ограничения на Jasper

Въпреки че с Jasper е възможно да генерирате идеи, той не разполага с традиционен инструмент за проучване на ключови думи за SEO, така че екипите, които очакват данни и информация за търсенето, трябва да обмислят алтернатива.

Оптимизацията на SEO съдържанието не е включена като функция – за това ще ви е необходим абонамент за Surfer.

Цени на Jasper

Създател: 39 $/месец на потребител

Pro: 59 $/месец за до 5 потребители

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4. 7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 1800 рецензии)

9. Bramework

Най-подходящи за подпомагане на авторите при изготвянето на първи чернови и конспекти

чрез Bramework

Bramework е AI платформа за писане, която помага на писателите и екипите за съдържание в процеса на изготвяне на първия чернови вариант. Използвайте я, за да генерирате заглавие, план и първите няколко параграфа, така че да не започвате от празна страница. ✏️

Най-добрите функции на Bramework

Добавете ключовите си думи и платформата ще генерира подходящо съдържание.

Създайте кратко описание, план или първи чернови вариант на съдържанието си с AI

Използвайте интеграцията с Semrush, за да добавите функционалност за проучване на ключови думи.

Ограничения на Bramework

Bramework няма собствен AI SEO инструмент — потребителите се нуждаят от отделен абонамент за Semrush, за да ползват тази функция.

Някои потребители съобщават, че потребителският интерфейс (UI) може да бъде подобрен.

Ценообразуване на Bramework

Grow: 19 $/месец за до 2 потребители

Pro: 99 $/месец за до 8 потребители

Оценки и рецензии на Bramework

G2: 3. 7/5 (3+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (10+ отзива)

10. Narrato

Най-добри за сътрудничество при създаването на SEO съдържание

чрез Narrato

Narrato е платформа за сътрудничество и създаване на съдържание с изкуствен интелект, предназначена за маркетингови екипи, които искат да централизират процеса на създаване на съдържание. Като част от платформата, Narrato предлага допълнителни инструменти за планиране и SEO, включително проучване на ключови думи. ?

Най-добрите функции на Narrato

Създайте списък с подходящи ключови думи с AI писателя на Narrato.

Въведете свои ключови думи, за да генерирате подходящи предложения и съдържание.

Използвайте AI асистента за съдържание, за да превърнете ключовите си думи в SEO резюме.

Ограничения на Narrato

Narrato извежда списъци с ключови думи като обикновен текст в документ, което може да затрудни екипите да ги експортират и използват ефективно.

Платформата е фокусирана върху сътрудничеството и създаването на съдържание, а не върху ключови думи за SEO.

Цени на Narrato

Единичен потребител: От 19 $/месец на потребител

Pro: 36 $/месец за до 4 потребители

Бизнес: 76 $/месец за до 4 потребители

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Narrato

G2: 4. 8/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 9/5 (10+ отзива)

В областта на SEO ние винаги търсим начини да иноватираме, да действаме по-бързо и да постигаме по-добри резултати. Един от най-добрите начини да направите това е да използвате AI инструменти за проучване на ключови думи, за да оптимизирате процеса си, да откриете невероятни възможности и да превърнете проучването си в публикуемо съдържание още по-бързо.

Ако целта ви е не само да намерите подходящите ключови думи, но и да изградите и управлявате империя от съдържание, направете ClickUp вашата платформа за проучване на ключови думи и SEO управление. Нашата персонализирана платформа ви предоставя едно място, където можете да намирате идеи, да създавате оптимизирано съдържание и да следите напредъка си. Опитайте ClickUp безплатно още днес. ?