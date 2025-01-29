10-те най-добри алтернативи на Semrush за подобряване на SEO през 2025 г.

Ако искате да разширите бизнеса си, не можете да пренебрегнете оптимизацията за търсачки (SEO).

Разработването на мощна SEO стратегия може да ви помогне да подобрите позицията на вашия уебсайт в Google. По този начин, когато потенциален клиент въведе думи или фрази, свързани с вашите продукти или услуги, в търсачката, вашата компания ще бъде една от първите в списъка.

Превод: Ако не инвестирате в SEO стратегия, може да пропуснете потенциални клиенти. ?

За да стартирате SEO стратегия, се нуждаете от подходящия софтуер. Semrush е SEO инструмент, който може да ви помогне с изграждането на линкове, съдържателния маркетинг, проучването на ключови думи и проучването на конкурентите. Ако обмисляте да използвате Semrush, за да подобрите класирането си в търсачките, или искате да го замените, продължете да четете. По-долу ще разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Semrush за SEO. ?

Какво трябва да търсите в една алтернатива на Semrush?

Semrush е мощен инструмент за SEO и маркетинг на съдържание, който помага на компаниите да подобрят видимостта си в търсачките. Ако търсите заместител, обърнете внимание на други SEO инструменти, които разполагат със следните функции:

Инструмент за задълбочено проучване на ключови думи : Подходящата платформа трябва да ви помогне да откриете кои ключови думи да използвате, за да привлечете нови клиенти ?

Създаване на съдържание с изкуствен интелект : Усъвършенстваните SEO инструменти не само оптимизират съществуващото съдържание, но и помагат за написването на нови статии и привличането на потенциални клиенти.

Интеграции с платен трафик: Ако е възможно, потърсете платформа, на която можете да управлявате органичния и платения си трафик. Много платформи ви позволяват да управлявате рекламите в социалните медии и Google Ads от едно място.

Проверка на обратни връзки: Обратните връзки са линкове в интернет, които водят към вашия уебсайт (т.е. препратен трафик). Колкото повече обратни връзки имате, толкова по-бързо можете да изградите авторитета си в Google. Инструментът „всичко в едно“ за SEO ще ви помогне да поправите счупени линкове и ще ви предложи анализ на обратните връзки, за да идентифицирате нови възможности за линкове.

Проучване на конкуренцията: Не забравяйте, че вашите конкуренти също се стремят към тези желани места в Google. Подходящата алтернатива на Semrush ще ви помогне да проследявате класирането на конкурентите, да разберете техните най-популярни ключови думи и да се запознаете с техните обратни връзки.

10-те най-добри алтернативи на Semrush за използване през 2024 г.

Готови ли сте да подобрите представянето на вашата компания в търсачките? За да започнете да инвестирате в изпитана SEO стратегия, обмислете тези най-добри алтернативи на Semrush:

1. SE Ranking

чрез SE Ranking

SE Ranking е всеобхватен набор от SEO инструменти и алтернатива на Semrush, който ви помага да се изкачите в класациите на търсачките. С SE Ranking можете да проследявате класирането си, да наблюдавате обратните връзки към уебсайта си, да провеждате пълен одит на уебсайта или да проверявате всяка отделна страница за SEO.

Освен това получавате достъп до пълен набор от аналитични инструменти, с които можете да разберете какъв тип трафик (органичен или платен) постъпва към вашия уебсайт, да проследявате класирането на вашите най-популярни ключови думи и да получавате предложения за подобряване на SEO за всяка страница или публикация в блога.

Най-добрите функции на SE Ranking

Получете съвети за оптимизация, базирани на изкуствен интелект , за всяка уеб страница или публикация в блог.

Проследявайте класирането на ключовите думи за вашата компания и вашите конкуренти

Лесно провеждайте проучвания на ключови думи и откривайте свързани дълги ключови думи.

Анализирайте съществуващия референтен трафик и шпионирайте референциите на конкурентите, за да откриете откъде получават обратни връзки.

Извършете пълен одит на уебсайта, за да разберете всеки проблем (голям или малък), който може да повлияе на класирането в търсачките.

Ограничения на SE Ranking

За достъп до някои инструменти трябва да платите допълнително.

Повечето показатели отчитат само органичния трафик, което може да бъде разочароващо, ако управлявате реклами в социалните медии или PPC (плащане за клик) реклами.

SE Ranking цени

Essential: 44 $/месец

Про: 87,20 $/месец

Бизнес: 191,20 $/месец

SE Ranking оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 200 отзива)

2. Similarweb

чрез Similarweb

Similarweb е платформа за SEO и дигитален маркетинг, която помага на компаниите да разберат по-добре своята аудитория и да изпреварят конкуренцията. Тя предлага много безплатни инструменти, включително аудитор на уебсайтове, списък с най-популярните уебсайтове и инструмент за сравнение на уебсайтове и мобилни устройства.

С платената платформа потребителите могат по-добре да разберат профилите на купувачите, да следят дигиталните резултати в сравнение с конкурентите и да провеждат пазарни проучвания в над 210 индустрии.

Най-добрите функции на Similarweb

Увеличете конверсиите чрез инструменти за рекламна информация

Използвайте над 50 показателя за трафик и ангажираност за задълбочен конкурентен анализ.

Анализирайте над 100 милиона уебсайта, за да разберете по-добре целевата си аудитория.

Бъдете в крак с предстоящите пазарни тенденции, за да оптимизирате вашата дигитална маркетингова стратегия.

Ограничения на Similarweb

Ценовата структура може да бъде ограничаваща за някои компании, особено за малките предприятия.

Таблото за управление може да бъде прекалено сложно и да затрудни намирането на това, което търсите.

Similarweb цени

Стартово ниво: 125 $/месец за един потребител

Професионална версия: 333 $/месец за един потребител

Екип: Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Similarweb

G2: 4,5/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (95+ отзива)

3. Serpstat

чрез Serpstat

Serpstat е алтернатива на Semrush, която помага на компаниите да подобрят класирането си в резултатите от търсенето. С Serpstat можете да правите проучвания на ключови думи за органичен и платен трафик, да извършвате анализ на обратните връзки и да проследявате класирането на конкурентите си.

Освен това Serpstat предлага инструменти за анализ на съдържание с изкуствен интелект, които ви позволяват да пишете статии, да генерирате заглавия и мета описания и да получавате идеи за публикации в социалните медии.

Най-добрите функции на Serpstat

Използвайте AI инструментите за писане , за да съставите цели статии от едно изречение.

Направете анализ на конкурентите, за да разберете (и да се насочите към) най-успешните им ключови думи.

Качете до 50 000 ключови думи в инструмента за групиране, за да ги групирате по сходство в резултатите от търсачката (SERP).

Извършете одит на сайта, за да откриете важни SEO грешки, които могат да повлияят на класирането ви.

Ограничения на Serpstat

Може да е трудно да персонализирате отчетите

Някои уроци са остарели, след като платформата пусна нови функции.

Serpstat цени

Индивидуален: 45 $/месец

Екип: 85 $/месец

Агенция: 335 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Serpstat оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)

4. CognitiveSEO

чрез CognitiveSEO

CognitiveSEO е платформа, базирана в облака, която позволява на компаниите и дигиталните агенции да анализират трафика на уебсайтовете, да извършват SEO оптимизация на трафика на страниците и да проследяват обема на търсенията на конкурентите. С CognitiveSEO можете да откривате възможности за обратни връзки, да забелязвате колебания в алгоритъма на Google и да намирате предложения за ключови думи за вашия план за съдържание.

Освен това, инструментът за проверка на SEO на страницата ще сканира сайта ви за грешки, които биха могли да повлияят негативно на класирането в търсачките.

Най-добрите функции на CognitiveSEO

Агрегирайте данни за обратните връзки, за да откриете най-добрите си източници на препратки.

Използвайте инструмента SERP Checker, за да проследявате класирането на ключовите думи на универсално, локално и мобилно ниво.

Персонализирайте своя собствен табло с над 35 показателя, за да разберете SEO данните в реално време.

Използвайте инструмента за оптимизация на съдържанието, за да намерите подходящи ключови думи за всеки елемент от съдържанието.

Ограничения на CognitiveSEO

Огромното количество данни и налични функции може да бъде прекалено много за начинаещите.

Платформата не предлага толкова много възможности за персонализиране, колкото някои от конкурентите си.

CognitiveSEO цени

Стартово ниво: 129,99 $/месец

Премиум: 199 $/месец

Elite: 499 $/месец

Оценки и рецензии за CognitiveSEO

G2: 4. 4/5 (70+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (2 отзива)

5. Ahrefs

чрез Ahrefs

Ahrefs предлага лесен за използване интерфейс, който ще ви помогне да подобрите вашите SEO и маркетингови усилия. С Ahrefs можете да видите колко трафик от търсения получават вашите конкуренти, да проучите какво въвеждат вашите клиенти в Google, да откриете критични SEO проблеми, които вредят на представянето на вашия сайт, и да следите класирането си по хиляди ключови думи.

Най-добрите функции на Ahrefs

Използвайте Site Explorer, за да получите изчерпателен анализ на цялостния ви SEO рейтинг и всички възможни SEO грешки.

Получете хиляди идеи за ключови думи, включително тяхната трудност за класиране и как те най-много увеличават трафика ви.

Софтуер за проучване на ключови думи с изкуствен интелект за оптимизиране на процеса на проучване на ключови думи

Открийте най-добре представящото се съдържание и хиляди възможности за изграждане на връзки.

Получете подробен профил за търсене и обратни връзки на всеки уебсайт, включително на конкурентите.

Ограничения на Ahrefs

За начинаещите кривата на обучение може да бъде стръмна.

Понастоящем не съществуват AI инструменти , които могат да се използват за генериране на съдържание.

Ahrefs цени

Lite : 99 $/месец

Стандартен: 199 $/месец

Разширено: 399 $/месец

Enterprise: 999 $/месец

Ahrefs оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (500+ отзива)

чрез Raven Tools

Raven Tools е платформа за SEO и отчитане, създадена за агенции за SEO и маркетинг на съдържание. Тя включва редица разширени функции, включително инструменти за обратни връзки, проучване на ключови думи, маркетингови отчети и набор от инструменти за конкурентен анализ.

Отчитайте целия платен и органичен трафик на едно място, като извличате данни от Moz, Facebook Ads, Instagram Ads, Bing Ads, Google Search Console и други.

Проучете домейните на конкурентите чрез четири източника на SEO данни, идентифицирайки над 20 точки данни.

Проверявайте SERP ежемесечно, ежеседмично или дори ежедневно.

Управлявайте кампании в социалните медии за множество клиенти на едно място

Платформата е създадена предимно за агенции, а не за индивидуални фирми.

Огромното количество данни може да бъде прекалено много за новите потребители.

Малък бизнес: 39 $/месец

Начало: 79 $/месец

Grow: 139 $/месец

Thrive: 249 $/месец

Водещ: 399 $/месец

G2: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

7. Moz Pro

чрез Moz Pro

Moz Pro е една от най-известните алтернативи на Semrush, която позволява на компаниите да увеличат трафика в уебсайта си и в крайна сметка да се изкачат в класацията на търсачките. С инструмента за проучване на ключови думи можете да въведете всеки URL адрес, за да разберете кои целеви ключови думи са най-подходящи. Можете също да изградите авторитета на домейна си чрез задълбочено проучване на обратните връзки, за да идентифицирате нови възможности.

Най-добрите функции на Moz Pro

Извършвайте седмични одити на сайта, за да разберете техническите SEO проблеми, които могат да повлияят на класирането.

Получете SERP анализ на ключовите думи, за да разберете защо страниците се класират по определен начин.

Използвайте инструмента за оптимизация на уебсайта , за да получите подробни инструкции как да подобрите класирането си.

Създайте календар за съдържание , като генерирате идеи за сходни теми от сайтове с висок рейтинг.

Ограничения на Moz Pro

Анализът на ключовите думи е фокусиран върху високочестотни и силно конкурентни термини за търсене.

Ценовите планове са по-високи от тези на някои от преките им конкуренти.

Moz Pro цени

Стандартен: 69 $/месец

Средна цена: 129 $/месец

Голям: 209 $/месец

Премиум: 419 $/месец

Оценки и рецензии за Moz Pro

G2: 4. 3/5 (300+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

8. SEO PowerSuite

чрез SEO PowerSuite

SEO PowerSuite е мощен SEO софтуер, който помага на компаниите да подобрят видимостта си в интернет. Софтуерът е разделен на четири решения: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass и LinkAssistant. С помощта на всичките четири компаниите могат да измерват трудността на ключовите думи, да разработват план за съдържателен маркетинг и да извършват проучване на линкове, за да помогнат за изграждането на авторитет на домейна.

Най-добрите функции на SEO PowerSuite

Извършете SEO одит, за да сканирате целия си сайт за технически проблеми.

Идентифицирайте спам връзки, за да подобрите класирането на съдържанието

Проверявайте и проследявайте класирането в местните резултати от търсене и Google Maps.

Ограничения на SEO PowerSuite

Платформата е разделена на четири отделни решения, а не на една комбинирана платформа.

Това не е платформа, базирана на облак.

SEO PowerSuite цени

Безплатна версия : 0 долара

Професионална версия: 299 $/година

Enterprise: 499 $/година

SEO PowerSuite оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

9. SpyFu

чрез SpyFu

SpyFu е всеобхватна алтернатива на Semrush, която ви позволява да управлявате CPC (цена на клик) кампании, да се ровите в исторически данни и да изготвяте SEO отчети. С SpyFu можете да извършвате конкурентен анализ, да проучвате възможности за обратни връзки, да управлявате неограничен брой проекти за ключови думи и домейни и да персонализирате отчетите, за да отговарят на вашите уникални SEO нужди.

Най-добрите функции на SpyFu

Получете достъп до исторически данни за историята на класирането и обратните връзки.

Запознайте се с ключовите думи и рекламите на конкурентите си в Google Ads чрез PPC инструменти.

Опростете управлението на вашия SEO проект , като създадете групи ключови думи и настроите известия.

Ограничения на SpyFu

Данните за ключови думи с нисък обем могат да бъдат ограничени.

Има съобщения, че данните не са 100% точни.

SpyFu цени

Основен план : 39 $/месец

Професионален план: 79 $/месец

Рейтинги и рецензии за SpyFu

G2: 4. 6/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

10. Ubersuggest

чрез Ubersuggest

Ubersuggest е лесна за използване платформа за SEO и управление на съдържание, достъпна чрез личен табло или разширение за Chrome. Чрез платформата можете да идентифицирате най-добрите възможности за ключови думи за вашия сайт, да проведете технически одит на сайта и да откриете нови възможности за обратни връзки.

Най-добрите функции на Ubersuggest

Получавайте ежедневни известия за актуализации на класирането и критични SEO проблеми на вашия уебсайт чрез таблото за управление.

Изтеглете разширението за Chrome, за да анализирате SEO данни за всеки сайт, който посещавате.

Намерете точните уеб страници, които генерират най-добрия SEO трафик.

Ограничения на Ubersuggest

Понастоящем няма мобилно приложение.

Той извлича данни от ограничени източници, предимно Google Analytics.

Цени на Ubersuggest

Индивидуален: 29 $/месец

Бизнес: 49 $/месец

Enterprise: 99 $/месец

Ubersuggest оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)

Искате да пренесете вашите усилия в областта на дигиталния маркетинг на следващото ниво? С подходящите маркетингови инструменти можете да генерирате нови идеи за съдържание, да опростите управлението на проекти и в крайна сметка да привлечете нови клиенти. ?

ClickUp AI може да генерира безкраен брой типове документи, като резюмета на проекти, планове за уроци и други документи, за да ускори работния ви процес.

ClickUp е платформа за производителност „всичко в едно“, където SEO агенции и маркетинг екипи могат да организират кампании, да обменят идеи, да създават ново съдържание и да разпределят задачи. С ClickUp AI маркетолозите могат да стартират маркетингови кампании с бясна скорост, да създават резюмета на съдържанието, да си сътрудничат по нови идеи и да публикуват ново съдържание.

Освен това, с обширната библиотека с шаблони на ClickUp, никога няма да се налага да започвате маркетингова кампания от нулата. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничество по всички писмени материали като имейли, публикации в блогове и публикации в социални медии с ClickUp Docs

Опростете управлението на проекти и никога не пропускайте задача с известия, коментари и задачи в ClickUp

Създавайте работни процеси за проекти и измисляйте нови кампании с ClickUp Whiteboards

Ограничения на ClickUp

Някои функции все още не са достъпни на мобилни устройства.

Платформата може да се окаже прекалено сложна за нови потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Подобрете видимостта си в търсачките с алтернативи на Semrush

SEO инструментите помагат за проучване на ключови думи, следене на конкурентите, създаване на съдържание и в крайна сметка подобряване на класирането чрез оптимизация за търсачки. Подходящата алтернатива на Semrush ще ви помогне да увеличите трафика към уебсайта си и в крайна сметка да реализирате повече продажби онлайн.

Използвайте ClickUp Docs, за да управлявате важни документи и да насърчавате сътрудничеството в екипа.

Ако търсите всеобхватна маркетингова платформа, базирана на изкуствен интелект, която да подкрепи вашите SEO усилия, опитайте ClickUp. ClickUp предлага пълен набор от инструменти като Docs, Whiteboards и Task management, които ще ви помогнат да опростите управлението на проекти и да стартирате следващата си кампания.

За да започнете, опитайте ClickUp още днес. ?