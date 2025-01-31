10-те най-добри инструмента и софтуера за копирайтинг през 2025 г.

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво представляват инструментите за копирайтинг?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Инструментите за копирайтинг са софтуер и онлайн ресурси, които помагат на копирайтърите да създават привлекателно и въздействащо съдържание за платформи като уебсайтове, социални медии и имейли. Те помагат на професионалистите да увеличат конверсионните си проценти, да подобрят класирането си в търсачките и да увеличат видимостта си онлайн с маркетингови кампании за съдържание. Освен като помощни средства за писане, тези инструменти ви помагат и да проучвате ключови думи, да оптимизирате съдържанието и да проследявате резултатите си. " } } ] }

Все още се колебаете дали да използвате изкуствен интелект за ежедневните си задачи по писане на текстове?

Професионалните копирайтъри са свикнали да изработват и усъвършенстват внимателно всяка дума, което ги кара да се колебаят да използват инструменти, които дават същите резултати за миг.

Тези инструменти обаче стават все по-усъвършенствани, предоставяйки на копирайтърите мощни средства, които им помагат да създават бързо и ефективно висококачествено съдържание. В резултат на това тези инструменти не само правят текстовете ви по-привлекателни, но и могат да увеличат конверсиите и да подобрят общата производителност на работа.

Съставихме списък с 10-те най-добри инструмента за копирайтинг, които ще ви помогнат да оптимизирате текстовете си за търсачките и целевата аудитория. От инструменти за копирайтинг и редактиране, инструменти за оптимизиране на съдържанието и приложения за управление на проекти с вграден текстови процесор и функция за водене на бележки, този изчерпателен списък с най-добрите инструменти за копирайтинг ще ви помогне да създадете перфектния набор от технологии, с които да оптимизирате работния си процес и да работите най-добре.

Вземете любимата си напитка, настанете се удобно и се потопете в тези невероятни ресурси, които без съмнение ще повишат вашите умения за писане на рекламни текстове. ✍️⚡️

Инструментите за копирайтинг са софтуер и онлайн ресурси, които помагат на копирайтърите да създават убедително и въздействащо съдържание за платформи като уебсайтове, социални медии и имейли. Те помагат на професионалистите да увеличат процента на конверсия, да подобрят класирането в търсачките и да увеличат видимостта в интернет с маркетингови кампании за съдържание. Освен като помощни средства за писане, тези инструменти ви помагат да търсите ключови думи, да оптимизирате съдържанието и да проследявате резултатите си.

Налични са различни видове инструменти за копирайтинг, които помагат на копирайтърите да създават ефективно и убедително съдържание. Ето някои често срещани видове инструменти за копирайтинг:

С помощта на тези инструменти ще можете да създавате убедително, привлекателно и SEO-съобразно съдържание, което много по-лесно ще резонира с вашата целева аудитория.

Най-доброто за цялостно управление на проекти, планиране на съдържание, организиране на задачи

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничете си с екипа – всичко това от вашата работна среда ClickUp.

ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти и производителност, което предлага стотици усъвършенствани функции, които помагат да оптимизирате и опростите работния си процес.

Това, което прави този инструмент толкова уникален, е неговата гъвкавост. Цялата платформа е персонализирана, което я прави полезен инструмент за всякакви случаи, екипи и организации. Екипи от различни индустрии, включително копирайтъри и маркетинг екипи, защото предоставя интуитивна платформа, на която копирайтърите могат лесно да управляват задачите си, да приоритизират натоварването си и да си сътрудничат по проекти.

Използвайте цифрови бели дъски и мисловни карти за мозъчна атака и разработване на стратегии за съдържание, персонализирани изгледи като изглед „Списък“ и „Табло“, за да организирате работата си по свой начин, и ClickUp Docs, за да създавате неограничен брой документи за блогове, публикации в социални медии, рекламни текстове, резюмета на съдържание, уикита, бази от знания и много други.

ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш, за да работите по-ефективно.

Имате нужда от помощ за опростяване или подобряване на текстовете си? ClickUp вече е инструмент за управление на проекти и за AI копирайтинг! ClickUp AI ще ви спести време, като опрости процеса на писане, ще ви помогне да пишете по-ефективно и ще създаде привлекателно съдържание, генерирано от AI. Използвайте ClickUp AI, за да съставите имейл, да напишете следващата си публикация в блога или да преодолеете творческата си блокада.

Подобрете своите умения за писане и бързо превърнете мислите си в реалност по ясен, кратък и убедителен начин с ClickUp AI.

Освен функции за писане и редактиране на текстове, ClickUp предлага и управление на задачи и други функции за продуктивност, като автоматични напомняния, проследяване на времето, поставяне на цели и анализи, за да ви помогне да бъдете организирани и да максимизирате ефективността си.

Най-добри функции

Над 15 персонализирани изгледа на проекти : Изберете да преглеждате и организирате работата си по над 15 начина, включително изглед „Списък“, изглед „Табло“ и уникален изглед „Работна натовареност“.

Функции за водене на бележки и обработка на текст : Използвайте ClickUp Docs и Notepad, за да записвате кратки и дълги текстове.

Съвместно редактиране и коментари : Вижте кой работи върху същата страница и редактирайте без припокриване с функцията за съвместно редактиране и откриване. След това използвайте функцията за коментари, за да оставяте и присвоявате съобщения на конкретно лице, за да подобрите и ускорите процеса на обратна връзка.

ClickUp AI : Вашият личен : Вашият личен асистент за писане , който ви помага да създавате съдържание, генерирано от изкуствен интелект, да редактирате текстове, да обобщавате дълги и сложни текстове и много други.

Цифрови бели дъски и мисловни карти : Обсъждайте и начертайте идеи и процеси на съвместна бяла дъска или мисловна карта и лесно споделяйте работата си с всеки или я запазете за себе си.

Проверка : Централизирайте и ускорете обратната връзка, като добавяте бележки директно върху изображения, видеоклипове и PDF файлове.

Библиотека с шаблони : Шаблони за всеки : Шаблони за всеки проект , от кратки описания на съдържанието, указания за писане и др.

Мобилно приложение: Достъп до работата си по всяко време и отвсякъде

Възможности за интеграция: Свържете ClickUp с над 1000 работни инструмента, за да консолидирате приложенията си и да съберете цялата си работа на едно място.

Ограничения

Функциите на изкуствения интелект все още са в списъка с чакащи; регистрирайте се, за да бъдете добавени в списъка с чакащи.

Цени

Безплатно завинаги : Безплатен план с много функции

Без ограничения : 7 долара на месец/потребител

Бизнес : 12 долара на месец/потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,7 от 5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (3519+ отзива)

2. Wordtune

Най-доброто за пренаписване с изкуствен интелект, помощник при писане и редактор на текстове

Използвайте Wordtune като инструмент за писане на рекламни текстове, помощник при писането и редактор на съдържание.

Wordtune е един от най-мощните инструменти за копирайтинг с изкуствен интелект, налични днес. Той позволява на копирайтърите бързо и лесно да намерят подходящите думи, за да предадат своето послание, и да оптимизират копирайтинга си, използвайки генеративен изкуствен интелект, за да създадат привлекателни текстове за публикации в социалните медии, блогове, документация, рекламни текстове, описания на продукти, SEO мета описания и заглавия, уеб текстове и др.

Работи без нужда от сложни команди. Просто добавете текста си и веднага ще получите предложения за подобрения, базирани на най-модерните езикови модели. Можете да използвате този AI инструмент за копирайтинг и за да генерирате идеи или да получите подходящи синоними за всяка дума в текста си.

Най-добри функции

Съкращаване и разширяване на текст: Променете дължината на всяко изречение или параграф и достигнете необходимия брой думи.

Идеи за заглавия: Бързо генерирайте заглавия за целеви страници, блогове и други маркетингови материали.

Получете предложения за преформулиране на текстове: Копирайтърите бързо свикват да кликват върху иконата на Wordtune и да разглеждат алтернативни предложения за текстове.

Създавайте чернови на имейли за секунди: Намалете значително времето, необходимо за формулиране на имейли.

Ограничения

Дължината на подсказката е ограничена

Не се интегрира по подразбиране с WordPress

Цени

Безплатно завинаги : Безплатен план с много функции

Премиум : 9,99 $ на месец/потребител

Premium for Teams: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4. 3 от 5 (49 рецензии)

Capterra: 4,4 от 5 (70 рецензии)

3. Perplexity

Най-доброто за проучвания

Използване на Perplexity за извличане на отговор, генериран от изкуствен интелект

Написването на рекламни текстове става по-лесно с Perplexity, инструмент, базиран на изкуствен интелект, който предлага интерфейс, подобен на чатбот. Вместо да използват търсачка, потребителите могат да задават въпроси на естествен език и да получават информиран отговор от изкуствения интелект. Освен това, потребителите могат да задават последващи въпроси, за да проучат по-подробно дадена тема и да получат отговор въз основа на контекста на по-ранните отговори. Това прави написването на рекламни текстове много по-ефективно и точно.

Освен това, правилното проучване е от основно значение за създаването на добре написан и оптимизиран текст. Копирайтърите трябва да се уверят, че всеки ред, който пишат, отразява правилно техния продукт или индустрия. Perplexity им позволява да задават въпроси и да получават отговори, включително линкове към надеждни източници. Вместо да преглеждат безкрайно резултатите от търсенето, копирайтърите могат да проучват всяка тема много по-бързо и да получават директен отговор.

Най-добри функции

Незабавно обобщение на текущата ви страница

Задайте бързо всеки въпрос от лентата с инструменти

Задайте въпроси за настоящата си страница

Задавайте въпроси, фокусирани върху вашата текуща област

Кликнете, за да зададете допълнителни въпроси

Ограничения

Без възможности за обобщаване

Цени

Безплатен инструмент

Оценки и отзиви на клиенти

Chrome store: 4,5 от 5 (84 рецензии)

4. Mangools Google SERP Simulator

Най-добър за преглед на SERP фрагменти и изчисляване на дължината на изреченията

Използвайте Google SERP Simulator от Mangools, за да получите предварителен преглед на SERP фрагмента в Google.

Mangools Google SERP Simulator е чудесен инструмент за копирайтъри, тъй като помага да видите и анализирате как ще изглежда един уебсайт в резултатите от търсенето в Google (SERP). Този инструмент е лесен за използване и предоставя бърз достъп до важна информация за SERP представянето на един уебсайт.

Симулаторът може да се използва за оценка на SERP ефективността на уебсайт по различни начини. Той осигурява бърз достъп до данни като класиране по ключови думи, органични резултати от търсене и платени резултати от търсене. Освен това може да се използва за измерване на ефективността на SEO кампаниите и проследяване на промените в SERP класирането във времето.

Най-добри функции

Проучване на ключови думи: Намерете ключовите думи с най-голям потенциал за класиране

Резултати от географско търсене: Проверете класирането на резултатите от търсенето за повече от 52 000 местоположения.

Проследяване на класирането: Споделяйте интерактивни и филтрируеми отчети за напредъка ви в SEO

Анализ на конкурентите по ключови думи и търсене: Проверете как се класират вашите конкуренти и вижте потенциалните възможности за растеж. Проверете как се класират вашите конкуренти и вижте потенциалните възможности за растеж.

Ограничения

Без възможности за перифразиране или предложения

Цени

Mangools Basic : 29,90 $ на месец

Mangools Premium : 44,90 долара на месец

Mangools Agency: 89,90 долара на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,6 от 5 (44 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (67 отзива)

5. Ahrefs

Най-доброто за SEO проучвания

Открийте хиляди страхотни идеи за ключови думи, анализирайте трудността на класирането им и изчислете потенциала им за трафик с Ahrefs Keyword Explorer.

Ahrefs е един от най-полезните AI инструменти за SEO, предлагащ цялостен набор от инструменти, които помагат на копирайтърите и маркетинговите екипи да създават съдържание с голямо въздействие. Освен това Ahrefs позволява на авторите да проследяват своите SEO усилия и резултати във времето, което го прави безценен инструмент за копирайтъри с всякакви нива на умения.

С набора си от SEO инструменти и възможности за проучване, той може да помогне на писателите да създават съдържание, което е оптимизирано както за органично класиране в търсачките, така и за ангажираност на потребителите. Той предоставя полезна информация като проучване на ключови думи, функции за анализ на конкурентите, анализ на обратните връзки, анализ на съдържанието, трудност на ключовите думи, обем на ключовите думи и други показатели, за да помогне на писателите да разберат как да създават съдържание, което ще се класира добре и ще бъде ангажиращо за читателите.

Най-добри функции

SEO Dashboard: Получете обща информация, която ще ви държи в течение с напредъка ви.

Site Explorer: Тази функция проследява ефективността на вашия уебсайт и предоставя ценна информация.

AI Keywords Explorer: Keyword Explorer на Ahref е едно от най-големите им предимства, тъй като позволява на потребителите да се задълбочат в анализа. Keyword Explorer на Ahref е едно от най-големите им предимства, тъй като позволява на потребителите да се задълбочат в анализа.

Интуитивен потребителски интерфейс: Копирайтърите ще харесат интуитивния потребителски интерфейс на Ahrefs. Той е изключително лесен за навигация, дори и да не сте технически подготвен маркетинг специалист в областта на търсачките.

Ограничения

Не предлага SEO оценка на съдържанието

Цени

Lite : 99 долара на месец

Стандартен : 199 долара на месец

Разширено : 399 долара на месец

Enterprise: 999 долара на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,6 от 5 (458 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (504 отзива)

6. Sharethrough Headline Analyzer

Най-доброто за оптимизиране на заглавията

Разберете колко убедителен е заглавният ви текст и получите полезна информация, която да ви помогне да го оптимизирате с този AI инструмент за копирайтинг.

Копирайтърите често трябва да създават заглавия, които привличат вниманието на аудиторията и я карат да кликне. За да го направят, те трябва да разберат елементите на добрите заглавия и как да ги използват в своя полза. Headline Analyzer на Sharethrough е мощен инструмент, който може да помогне на копирайтърите да създават високо ефективни заглавия.

Той използва комбинация от обработка на естествен език и машинно обучение за анализ на заглавията. Помага да се идентифицират ключовите елементи, които правят едно заглавие страхотно, като дължина, избор на думи и четимост, и също така предоставя обратна връзка за това как да се подобри заглавието, за да се максимизира неговото въздействие.

Най-добри функции

Предложения за дължина на заглавията: Намерете оптималната дължина за заглавията

Резултат за ангажираност и впечатление: Получете статистически данни, които ще ви помогнат да разберете как се представя заглавието ви.

История на тестовете на заглавията: Прегледайте миналите резултати от тестовете на заглавията

Брой думи и символи: Sharethrough улеснява определянето на точната дължина на написаното от вас.

Ограничения

Без генеративни AI функции

Цени

Безплатен инструмент

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,5 от 5 (78 рецензии)

7. ChatGPT

Най-добър за обработка на естествен език и AI инструмент за копирайтинг

Използване на ChatGPT като инструмент за писане на рекламни текстове с изкуствен интелект

ChatGPT, пуснат на пазара през ноември 2022 г., е лесен за използване езиков модел с изкуствен интелект, който копирайтърите могат да използват за генериране на идеи и оптимизиране на съдържание, като рекламни текстове, текстове за публикации в социалните медии и т.н. Той се базира на големите езикови модели (LLM) GPT-3. 5 и GPT-4 на OpenAI и може да генерира текстове чрез prompt engineering.

Индивидуални лица и екипи от различни индустрии, включително копирайтъри, използват този мощен инструмент за създаване на съдържание, генерирано от изкуствен интелект. Всичко, което трябва да направите, е да въведете команда или съобщение, и ChatGPT ще отговори незабавно с подходящ отговор, което го прави един от най-добрите инструменти за копирайтинг с изкуствен интелект, които съществуват днес.

Най-добри функции

Текст, подобен на човешки: Изпратете на ChatGPT въпрос, свързан с копирайтинг, и получите отговор с човешки глас.

Интерактивни отговори: Не харесвате Не харесвате текста , предоставен от AI ? Помолете ChatGPT да го коригира.

Преводи: Получавайте предложения за текст на всеки език

Обобщение: Преминавайте от текст към обобщение с едно просто напомняне

Ограничения

Не се интегрира по подразбиране с други инструменти

Без възможности за редактиране на текст

Цени

ChatGPT : Безплатен

ChatGPT Plus: 20 долара на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,8 от 5 (37 рецензии)

TrustRadius: 8,4 от 10 (5 рецензии)

8. Answer The Public

Най-доброто за проучване на ключови думи

Получете информация за потребителите, която можете да използвате, за да създадете свежо и изключително полезно съдържание, продукти и услуги с AnswerThePublic.

Копирайтърите използват Answer The Public, за да проучват и разбират аудиторията си. Този инструмент предоставя изчерпателна база данни с ключови думи, свързани с всякакви теми, като дава на копирайтърите достъп до въпросите и темите, които читателите им вече задават.

Търсачката на Answer The Public се захранва от Google, Bing и Yahoo, като предоставя на копирайтърите достъп до най-актуалните данни за тенденциите в търсенето и поведението на потребителите. Инструментът също така предоставя визуално представяне на данните, което улеснява идентифицирането и проучването на теми, свързани с темата на копирайтъра. Чрез използването на този инструмент копирайтърите могат по-добре да адаптират съдържанието си към нуждите и интересите на аудиторията си.

Най-добри функции

Търсене по тема, марка или продукт

Възможност за търсене по държава и език

Филтри за въпроси, предлози, сравнения, азбучен ред и свързани

Показатели, които включват обем на търсене, трудност, цена на клик и платена трудност

Ограничения

Интерфейсът понякога е прекалено натоварен.

Цени

Безплатно

Индивидуален : 9 долара на месец

Pro : 99 долара на месец

Експерт: 199 долара на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4. 4 от 5 (26 рецензии)

Capterra: 4,5 от 5 (11 рецензии)

9. Buzzsumo

Най-доброто за разработване на съдържание

Получете незабавен достъп до актуални новини от цял свят и открийте най-добре представящото се съдържание с BuzzSumo.

Buzzsumo ви помага да създавате съдържание, което резонира с вашата аудитория. Платформата бързо идентифицира кои са тенденциите в вашата индустрия и ви позволява да създавате съдържание, което ще има максимален ефект.

Използването на Buzzsumo улеснява копирайтинга, защото можете бързо да идентифицирате актуални теми и да създадете съдържание, което е подходящо за вашата аудитория. Този инструмент предлага мощни аналитични функции, които ви помагат да разберете кое съдържание се представя най-добре и кое съдържание се нуждае от повече работа. Освен това можете да намерите влиятелни лица и други създатели на съдържание, които могат да ви помогнат да популяризирате работата си.

Най-добри функции

Анализатор на съдържание: Открийте най-привлекателното съдържание в различни страни, теми и други фактори.

Анализатор на въпроси: Сканирайте милиони публикации във форуми и намерете подходящи въпроси на клиенти.

Анализатор на обратни връзки: Проследявайте лесно използването на URL адреси и домейни

Популярна функция: Намерете креативни идеи за съдържание, които могат да се използват за новини и събития.

Ограничения

Без възможности за предложения за съдържание

Няма опции за оптимизация

Цени

Basic : 119 долара на месец

Създаване на съдържание : 249 долара на месец

PR и комуникации : 249 долара на месец

Пакет : 399 долара на месец

Enterprise: 999 долара на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,5 от 5 (95 рецензии)

Capterra: 4,5 от 5 (141 отзива)

10. Copyscape

Най-доброто за откриване на плагиатство

Copyscape може да се използва, за да се гарантира, че всяко създадено съдържание е уникално и оригинално. Това е онлайн инструмент за откриване на плагиатство, който проверява за плагиатство на всеки уебсайт, блог или документ.

Той работи, като търси подобно съдържание в интернет и подчертава всички потенциални съвпадения. Това дава възможност на копирайтърите лесно да идентифицират всяко съдържание, което вече е било използвано от някой друг. С Copyscape копирайтърите могат да гарантират, че съдържанието, което създават, е изцяло оригинално.

Copyscape може да се използва и за защита на съдържанието от плагиатство. Копирайтърите могат да добавят значка на Copyscape към съдържанието си, което ще покаже, че то е защитено. Ако някой се опита да копира съдържанието, той ще бъде предупреден, че то е защитено от Copyscape.

Най-добри функции

Копирайте и поставете офлайн съдържание, за да го проверите

С Batch Search можете да проверите до 10 000 страници наведнъж.

Следете случаите на плагиатство и вашите отговори (само за онлайн съдържание)

Плащайте и проследявайте търсенията с други акаунти в Copyscape

Ограничения

Цени

Copyscape Premium: 19,95 долара на месец за до 10 страници

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,5 от 5 (25 отзива)

Capterra: 4,8 от 5 (70 рецензии)

Основните причини за включването на инструменти за копирайтинг са:

Повишена ефективност : Тези инструменти ви позволяват да работите по-ефективно, да отделите повече време, за да се съсредоточите върху по-важните задачи при писането на рекламни текстове, като диференциация и проучване, и : Тези инструменти ви позволяват да работите по-ефективно, да отделите повече време, за да се съсредоточите върху по-важните задачи при писането на рекламни текстове, като диференциация и проучване, и да спестите време от досадните задачи, като проучване на ключови думи, оптимизиране на съдържанието и проследяване на резултатите.

Повишена креативност : Инструментите за копирайтинг могат да ви помогнат да преодолеете творческата блокада и да генерирате идеи, които да поддържат креативността ви.

Последователен брандинг : Много инструменти за копирайтинг предлагат шаблони, които поддържат последователността на тона, стила, посланията и работния процес на вашата марка.

Точна граматика и правопис : Дори опитни : Дори опитни копирайтъри не са непогрешими, когато става въпрос за граматика и правопис. Инструментите за копирайтинг осигуряват допълнителна сигурност, като улавят тези неприятни грешки.

Подобрения в четимостта : като подобряват четимостта на текста ви, тези инструменти могат да ви помогнат да гарантирате, че съдържанието ви остава ясно, кратко и привлекателно за читателя.

Опростена организация на съдържанието : Трудно е да следите всичките си задачи, свързани с копирайтинг, и да преминавате от един проект към друг. Тези инструменти ви помагат да поддържате организация и гарантират, че вашите бележки, блогове, уикита, SOP и други документи, свързани с копирайтинг, са лесно достъпни.

SEO оптимизация: Да пишеш добри текстове е достатъчно трудно. Тези инструменти могат да ви помогнат с SEO оптимизацията и автоматизацията на задачите, за да се уверите, че вашите текстове са оптимизирани за търсачките.

В крайна сметка, всеки копирайтър, който иска да подобри уменията си, да оптимизира работния си процес и да създава привлекателно и ефективно съдържание, трябва да разгледа десетте най-добри инструмента за копирайтинг, посочени по-горе. За да сте сигурни, че текстовете ви постигат целите си, можете да използвате тези инструменти, за да направите задълбочено проучване, да ги редактирате и оптимизирате, както и да анализирате резултатите си.

Освен това можете да използвате ClickUp, за да оптимизирате цялата тази операция и да я направите безпроблемна. От идеята, мозъчната буря, писането, редактирането, прегледа и публикуването, ClickUp ще ви помогне да организирате всяка част от процеса. ?✍️

Започнете да използвате ClickUp безплатно още днес!

Гост автор:

Бен Пайнс е професионалист в областта на съдържателния маркетинг с над 15 години опит. Той вярва в трансформиращата сила на думите и е страстен в желанието си да помага на хората в тази област да усъвършенстват уменията си.