10-те най-добри инструмента за откриване на изкуствен интелект и проверка през 2025 г. (безплатни и платени)

Все по-широкото използване на изкуствен интелект (AI) в създаването на съдържание има две страни. От една страна, AI е като магьосник, който създава качествено съдържание за миг, спестявайки ви много време, което можете да инвестирате в други ценни проекти. Но не всичко е розово – генерирането на съдържание с AI има и своите недостатъци.

Освен че е потенциално неетично, съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, може да бъде ненадеждно и напълно неточно.

С усъвършенстването на AI инструментите, идентифицирането на създаденото от тях съдържание става все по-трудно. Тук на помощ идват инструментите за откриване на AI – те анализират текстове и изображения, за да установят дали са създадени от човек или от AI. ?️

В тази статия ще ви запознаем с 10-те най-добри детектора за AI съдържание на пазара, които ще ви помогнат да разграничите съдържанието, създадено от човек, от това, създадено от AI.

Какво е софтуер за откриване на изкуствен интелект?

Инструментът за откриване на изкуствен интелект анализира съдържанието, за да идентифицира тенденции и модели , които го квалифицират като създадено от човек или от изкуствен интелект. При анализиране на текстове, детекторите за съдържание, създадено от изкуствен интелект, търсят липса на дълбочина и креативност, повторение на определени думи и фрази, специфична дължина на изреченията или неточна или остаряла информация.

В случая на изображения или видеоклипове, инструментите за откриване на изкуствен интелект сканират елементи като обекти, пози или писмени символи, за да определят техния произход. ?

Инструментите, използвани за откриване на изкуствен интелект, се поддържат от мощна технология, но е важно да се спомене, че те не винаги са точни. Те могат да допуснат грешка, така че не трябва да се прибързва и да се вярва сляпо на даден инструмент.

Как да изберете най-подходящия за вашите нужди инструмент за откриване на изкуствен интелект

В морето има много инструменти за откриване на изкуствен интелект – как да уловите един качествен? Ако искате инструмент, който съчетава функционалност, лекота на употреба и надеждност, потърсете следните характеристики:

Поддръжка на модели на няколко езика: Трябва да може да разпознава текст, генериран от изкуствен интелект, създаден в GPT-3, GPT-4, Bard, Claude и други модели. Точност: Подходящият инструмент за откриване на изкуствен интелект трябва да има минимален брой фалшиви положителни и отрицателни резултати и да предлага донякъде надеждни резултати. Мащабируемост: Трябва да може да анализира големи обеми данни, без да се компрометира точността. Възможност за персонализиране: Детекторът за изкуствен интелект трябва да ви позволява да персонализирате процеса на анализ, за да се фокусирате върху конкретни критерии, които отговарят на вашите нужди. Опции за отчитане: Детекторът за AI съдържание трябва да предоставя обзор на историята на вашите анализи и да ви позволява да идентифицирате тенденции, които биха могли да допринесат за подобряването на вашето съдържание. Кръстосана платформена съвместимост: Трябва да работи еднакво добре на различни операционни системи и устройства.

Анализирахме десетки инструменти за откриване на изкуствен интелект и избрахме 10-те най-добри, които се отличават с надеждност, добри отзиви и фантастични функции. Разгледайте ги и вижте кой инструмент отговаря на вашите нужди и предлага най-много предимства.

1. Copyleaks – Най-доброто за използване на корпоративно ниво

Търсите решение за откриване на изкуствен интелект за вашата компания? Copyleaks е точно това, от което се нуждаете – инструментът предлага анализ на ниво изречение, пълно покритие на моделите (включително Bard и GPT-4) и впечатляваща надеждност.

Всъщност този детектор за изкуствен интелект има самооценена точност от 99,1% и 0,2% процент на фалшиви положителни резултати при съдържание, генерирано от изкуствен интелект. !

Тъй като Copyleaks анализира текстовете изречение по изречение, той ви дава точна информация за това кои части са написани от хора и кои са потенциално написани от изкуствен интелект. Можете дори да видите частите, преразказани от изкуствен интелект.

Copyleaks разбира 30 езика, което го прави отличен инструмент за мултинационални предприятия. Освен това, той може да анализира изходния код, което го прави фантастичен вариант за екипи за програмиране и разработка на софтуер.

Най-добрите функции на Copyleaks

Анализ на ниво изречение

Пълно покритие на моделите

99,1% точност (според собствени данни)

Поддържа 30 езика

Ограничения на Copyleaks

Преглеждането на резултатите може да е бавно в сравнение с някои инструменти за откриване на AI съдържание.

Няма опция за изключване на определени части от текста

Цени на Copyleaks

9,16 $/месец за 1200 страници (всяка страница обхваща до 250 думи сканирано съдържание)

*Посочената цена се отнася за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Copyleaks

G2 : 4,8/5 (по-малко от 5 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (80+ отзива)

2. ZeroGPT – Най-добър за многоезична поддръжка

Ако за вас е важно удобството и простотата, ZeroGPT може да е най-подходящият избор за детектори на изкуствен интелект.

Платформата предлага множество предимства, които я правят привлекателна. Например, ZeroGPT поддържа множество езици, включително английски, френски, индонезийски, немски и хинди. Това я прави подходяща за преподаватели и екипи за създаване на съдържание по целия свят, за да откриват текст, генериран от изкуствен интелект, и да разбират друго съдържание, създадено от изкуствен интелект.

Друга интересна функция, която ще получите с тази платформа, е ZeroGPT API, която можете да използвате, за да интегрирате инструмента в други приложения и програми и да се насладите на откриване на AI съдържание в реално време.

Когато сканирате дадено съдържание с инструмента, ще получите проценти, представляващи вероятността то да е написано от човек или генерирано от изкуствен интелект/GPT. Като превъртите надолу, ще видите части от текста, които изглеждат генерирани от изкуствен интелект, подчертани в жълто.

Най-добрите функции на ZeroGPT

ZeroGPT API може да се използва по същия начин като другите инструменти за писане с изкуствен интелект.

Поддръжка на meerdere езици за съдържание, генерирано от изкуствен интелект

Без скрити разходи или ограничения за количеството текст, което можете да анализирате.

Ограничения на ZeroGPT

Няма опция за прикачване на файлове за анализ в детектора на съдържание

Интерфейсът може да изглежда остарял за някои потребители.

Цени на ZeroGPT

Безплатно

Оценки и рецензии за ZeroGPT

Няма отзиви

3. Winston AI – Най-добър за оптично разпознаване на символи

Winston AI е лесен за използване детектор за AI съдържание с интуитивен контролен панел. Той анализира текста ви в дълбочина и показва вероятността, изразена в проценти, той да е генериран от AI.

Платформата поддържа множество типове файлове – можете да копирате и поставите текста си или да качите docx, jpg или png файл. Winston AI разполага с най-модерна технология за оптично разпознаване на символи (OCR), която му позволява да чете текст от изображения и дори да обработва ръчно написани текстове с лекота.

AI-детекторът има самооценена точност от 99,6%. Освен че показва общата вероятност даден текст да е AI-генерирано съдържание, Winston AI дава оценка за всяко изречение, което ви позволява да проучите по-задълбочено и да откриете проблемните области.

Winston AI понастоящем поддържа английски, немски, испански и френски език.

Най-добрите функции на Winston AI

Функции OCR технология

Обработва ръчно написани текстове

Оценка изречение по изречение

Лесен за използване интерфейс на детектора за изкуствен интелект

Поддръжка на много езици

Един от малкото безплатни инструменти за откриване на AI съдържание в този списък.

Ограничения на Winston AI

Опцията за отчитане може да се подобри

Сравнително по-малко поддържани езици в сравнение с конкурентите

Цени на Winston AI

Безплатно

Essential : 12 $/месец за до 80 000 думи

Разширена версия: 19 $/месец за до 200 000 думи

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Winston AI

Capterra: 4/5 (по-малко от пет рецензии)

4. Crossplag – Най-доброто за откриване на плагиатство

Crossplag е популярен инструмент за откриване на плагиатство. Една от новите му функции е детекторът за AI съдържание, който използва алгоритми за машинно обучение, за да идентифицира точно произхода на текста и да ви каже дали е създаден от AI или от човек.

AI детекторът е обучен да разпознава моделите, присъстващи в текстовете, написани от хора. Crossplag идентифицира отклоненията от тези модели и показва проценти, които показват вероятността текстът ви да е създаден от AI.

Използването на инструмента е много лесно – всичко, което трябва да направите, е да копирате и поставите текста си, да натиснете „Провери“ и да оставите Crossplag да свърши своята работа. ?

Най-добрите функции на Crossplag

Лесни за използване

Бързо

Обучен с над 1,5 милиарда параметри за максимална точност.

Ограничения на Crossplag

Липса на графики в интерфейса

Единственият поддържан език е английски.

Цени на Crossplag

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Crossplag

G2: 4,6/5 (по-малко от 5 рецензии)

5. GLTR – Най-доброто за технически подготвени потребители:

GLTR (съкращение от Giant Language Model Test Room) е инструмент за откриване на изкуствен интелект, разработен от MIT-IBM Watson AI Lab и HarvardNLP. Той ви позволява да проведете криминалистичен анализ на текст, за да определите дали е създаден от изкуствен интелект.

Базирано на технологията GPT-2, инструментът анализира всяка дума, за да определи колко вероятно е изкуственият интелект да я предскаже. Това става чрез фокусиране върху контекста преди въпросната дума и вероятността изкуственият интелект да генерира конкретна последователност от думи.

Така че, ако GLTR прецени, че AI инструментите често генерират думата, която ви интересува, заедно с думата пред нея, той ще я маркира.

Ако думата, която анализирате, е сред първите 10 AI прогнози, GLTR ще я оцвети в зелено. За първите 100 прогнози ще видите жълт цвят, а за първите 1000 прогнози думата ще бъде в червено. Всичко над 1000 е в лилаво.

Просто казано, ако текстът е предимно зелен, има голяма вероятност да е генериран от изкуствен интелект.

Най-добрите функции на GLTR

Предлага задълбочен анализ на текста в своите инструменти за писане с изкуствен интелект.

Оцветява текста за по-лесна навигация

Оценява позицията на думите, за да определи дали е използван изкуствен интелект.

Ограничения на GLTR

Създаден през 2019 г., така че може да не е ефективен за по-нови технологии.

Интерпретирането на резултатите може да бъде предизвикателство за начинаещите потребители.

Цени на GLTR

Безплатно

GLTR рейтинги и рецензии

Няма отзиви

6. Съдържание в мащаб – най-доброто за маркетолозите на съдържание

AI детекторът на Content at Scale предлага прост и ясен начин да оцените текст и да определите дали е създаден от хора, AI или комбинация от двете.

Инструментът е обучен с блог публикации, есета, статии от Уикипедия и хиляди други статии, за да показва надеждни и точни резултати. Той може да идентифицира дали даден текст е генериран от ChatGPT, Bard, Claude и други инструменти.

Когато стартирате анализа, инструментът оцветява текста ви, за да покаже кои части са най-вероятно генерирани от изкуствен интелект и кои са написани от хора. Зеленият цвят означава, че текстът ви е от човешки произход, докато червеният цвят е тревожен и предполага, че изкуственият интелект е „написал“ текста. Жълтият и оранжевият цвят показват, че текстът ви може да се наложи да бъде пренаписан, за да не звучи роботизирано и да бъдете на сигурно място.

Най-добрите функции на Content at Scale

Лесни за интерпретиране резултати

Предлага опция за пренаписване на AI текст, за да звучи по-човешки.

Анализира всяко изречение

Ограничения на съдържанието в мащаб

Пренаписването от изкуствен интелект не винаги е надеждно

Резултатите могат да бъдат неясни.

Цени за съдържание в мащаб

Безплатно

Про версия: 49 $/месец

Рейтинги и рецензии на Content at Scale

Няма отзиви

7. Originality. ai – Най-доброто решение „две в едно“

Originality.ai е две в едно решение – разполага с детектор за изкуствен интелект И проверка за плагиатство. Може да открива текстове, създадени от ChatGPT, Bard и други добре известни инструменти за изкуствен интелект с забележителна точност.

Originality.ai е идеален за екипи благодарение на иновативните си опции като добавяне на колеги към платформата, преглед на историята на сканиране и споделяне на резултати. Той е предназначен предимно за агенции за съдържателен маркетинг и SEO, но всеки, който иска да се увери, че съдържанието му е без изкуствен интелект, може да го използва.

Освен детектора за изкуствен интелект и проверката за плагиатство, Originality.ai предлага безплатни тестове за четимост, които ви помагат да създадете лесноразбираемо и интересно съдържание.

Originality. ai най-добри характеристики

Комбиниран детектор за изкуствен интелект и проверка за плагиатство

Доклади, които могат да се споделят

Опции за сътрудничество

Тестове за четимост

Оригиналност. Ограничения на AI

Ограничени опции при ценовия модел „плащаш колкото ползваш“

Много потребители съобщиха за неточни резултати.

Originality. ai ценообразуване

Плащане при ползване : Еднократно плащане от 30 долара за 3000 кредита (един кредит сканира 100 думи)

Базов абонамент: 14,95 $/месец за 2000 кредита (всеки допълнителен кредит струва 0,01 $)

Оригиналност. ai оценки и рецензии

Product Hunt: 2. 9/5 (20+ отзива)

8. Undetectable. ai – Най-доброто за хуманизиране на AI съдържание

Undetectable.ai е уникален инструмент с две важни функции. Той ви позволява да сканирате текста си и да идентифицирате AI съдържание, но също така ви позволява да „хуманизирате” частите, генерирани от AI, и да избегнете маркирането на съдържанието ви. ?

Използването на платформата е лесно – поставете текста в предоставеното поле и натиснете бутона Провери за AI. Можете да персонализирате целевата четимост и цел, за да сте сигурни, че инструментът разбира намерението ви.

Ако резултатите показват, че някои части от текста ви са генерирани от изкуствен интелект, натиснете Humanize , за да ги превърнете в съдържание, което потенциално може да заобиколи други детектори за изкуствен интелект.

Undetectable. ai най-добри характеристики

Детектор за AI съдържание и хуманизатор на текст

Поддържа до 10 000 символа наведнъж.

Лесни за използване

Разпознава текст от GPT-3, GPT-4, Bard, Claude и др.

Неоткриваемо. Ограничения на AI

Някои потребители смятат, че цената е твърде висока.

Интерфейсът може да изглежда остарял.

Неоткриваемо. Цени на ai

Безплатно (ограничени опции, без хуманизатор на текст)

Годишно : 5 $/месец за 10 000 думи – може да се персонализира

За бизнеса: Свържете се с нас за цени

Undetectable. ai оценки и рецензии

Product Hunt : 5/5 (по-малко от 10 рецензии)

G2: 5/5 (по-малко от 5 рецензии)

9. Writer – най-добър за простота и лекота на използване

Търсите безплатен, прост детектор за AI съдържание без излишни екстри? Writer отговаря на всички изисквания и съчетава изчистен интерфейс с мощна функционалност.

Единственото, което трябва да направите, е да копирате и поставите текста, който искате да сканирате, и да изберете „Анализирай текст“. Writer ще оцени съдържанието и ще покаже процент, който показва дали текстът ви е създаден от човек или от изкуствен интелект.

Има и опция за добавяне на URL адрес и анализ на произхода на съдържанието му.

Имайте предвид, че максималният брой символи, който този удобен инструмент поддържа, е 1500, така че може да се наложи да извършите няколко последователни анализа, за да проверите голям текст.

Най-добрите функции на Writer

Лесни за използване

Може да анализира съдържание чрез URL адреси

Предлага безплатна проверка на граматиката

Ограничения на писателя

Не кодира с цветове изкуствения интелект и изреченията, създадени от хора.

Няма опция за качване на текстови файлове или изображения за анализ.

Цени за писатели

Безплатно

Оценки и рецензии на автори

Няма отзиви

10. Hugging Face – Най-доброто за подкрепа от общността

Hugging Face е AI общност, в която потребителите обединяват сили, за да работят и обсъждат модели, набори от данни и приложения. Не е изненада, че платформата предлага качествен AI детектор на съдържание, който ви позволява да сканирате текстовете си и да проверите тяхната оригиналност.

Детекторът класифицира съдържанието като истинско (създадено от човек) или фалшиво (създадено от изкуствен интелект) и показва резултатите в десетични точки, което е забавно и освежаващо за технически грамотните потребители.

Ако не ви харесва този формат, превъртете до края на страницата на детектора за съдържание Hugging Face AI и кликнете върху препоръката за по-добро потребителско преживяване.

Най-добрите функции на Hugging Face

Отлично за технически подготвени потребители

Подкрепа от общността

Отворен код

Ограничения на Hugging Face

Потребителите, които не са запознати с технологиите, може да не го намерят за полезен.

Резултатите не са толкова ясни, колкото при други детектори на AI съдържание.

Цени на Hugging Face

Безплатно

Оценки и рецензии на Hugging Face

Няма отзиви

Представените от нас AI инструменти работят, като предотвратяват злоупотребата с AI, докато други се стремят да използват пълния му потенциал, за да ви направят по-продуктивни. Перфектен пример за втората група е ClickUp, който ви позволява да оптимизирате работните процеси, да управлявате документи, да подобрите сътрудничеството и да събудите творческата си страна. Да видим как! ?️

Пишете по-добре с ClickUp Brain Използване на ClickUp AI за генериране на блог публикация в ClickUp Docs от проста подсказка за добавяне на подробности и други важни аспекти

ClickUp е популярна платформа за управление на проекти и задачи с десетки опции за безпроблемно сътрудничество в екип, проследяване на напредъка, управление на документи и организация на натоварването. Но нека оставим това настрана и се съсредоточим върху първокласния асистент за писане на платформата — ClickUp AI.

ClickUp AI е мощният съюзник, от който се нуждаете, когато ви липсва вдъхновение (или време) да съставите имейл, публикация в блог, договор, оферта, вестникарска статия или какъвто и да е друг вид текст. Това е вашият билет за света на перфектно изработеното съдържание!

За да разберем впечатляващите функционалности на помощника за писане, трябва да споменем и друга от отличителните характеристики на ClickUp – ClickUp Docs. Използвайте го, за да създавате, редактирате, споделяте и управлявате документите си на едно място. Представете си го като виртуален шкаф за документи, в който всичко е подредено с прецизност и лесно се намира. ?️

ClickUp AI и ClickUp Docs в действие

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

ClickUp AI и ClickUp Docs работят заедно, за да ви предоставят най-доброто възможно потребителско изживяване. Да предположим, че трябва да напишете имейл до клиент. Отваряте ClickUp Doc и въвеждате „/ai. “ След това натискате „AI tools“ и избирате първата подсказка: Напишете имейл. Трябва само да въведете името на клиента, целта, темите за разговор и желания тон на гласа, и ClickUp ще генерира перфектния имейл за секунди.

ClickUp AI не е просто генератор на съдържание — той може да ви помогне да:

Не сте сигурни как да се възползвате от предимствата на този AI инструмент за писане? Шаблоните на ClickUp идват на помощ! ?

Платформата предлага над 1000 шаблона за различни цели, от управление на работни процеси до проследяване на времето. Особено ще ви харесат шаблоните с AI подсказки, специфични за дадена роля — те се предлагат с готови инструкции, които можете да поставите в инструменти като ChatGPT, за да генерирате желаните отговори.

Най-добрите функции на ClickUp

AI асистент за писане

Улеснява мозъчната буря, създаването на съдържание, обобщаването и редактирането.

ClickUp Docs – централизиран център за управление на документи и идеалното място за проучване на функционалностите на ClickUp AI.

Висока степен на персонализация – предоставете насоки, които правят ClickUp AI по-ефективен и точен.

Предлага богата библиотека с шаблони

Ограничения на ClickUp

Многобройните опции на платформата могат да ви се сторят прекалено много на пръв поглед.

AI поддръжка за мобилното приложение (все още) не е налична.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8900 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

Поемете контрол над съдържанието си с детектори за писане с изкуствен интелект

Независимо дали използвате инструменти за откриване на AI съдържание или платформа, която предлага надежден AI асистент за писане, вие поемате контрола и гарантирате, че съдържанието ви е оригинално, уместно, интересно и лесно за четене.

С ClickUp получавате много повече от инструмент за писане – получавате платформа за управление на проекти и задачи, както и фантастични опции за проследяване на времето, сътрудничество в екип, организация и управление на документи, за да споменем само някои от тях. Регистрирайте се в ClickUp и разгледайте всичко, което предлага!