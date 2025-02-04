10-те най-добри софтуера за управление на документи, с които да се организирате през 2025 г.

Като проектен мениджър, значителна част от работната ви седмица вероятно е посветена на обработката на документи и организирането на информация. Тази административна работа може да отнеме ценно време, което би могло да бъде използвано за по-важни задачи.

Софтуерът за управление на документи е проектиран да облекчи ръчната работа, като организира и категоризира файлове, присвоява права за достъп и създава работни процеси за одобрения и ревизии.

В този наръчник ще се запознаем с най-добрите софтуери за управление на документи и как да ги използваме като централизирано място за споделяне на документи и сътрудничество!

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на документи (DMS)?

При търсенето на система за управление на документи е от съществено значение да се даде приоритет на най-високо ниво мерки за сигурност, за да се защити поверителната информация, да се предотвратят нарушения на данните и да се спазват разпоредбите за защита на данните. Ключови функции като:

Контрол на достъпа

Криптиране

Архивиране и възстановяване на данни

Разрешения

Функции за търсене

Достъп до облак

Сътрудничеството също е задължителна функция във вашата система за управление на документи. Искате вашият екип да може да сътрудничи по документи в реално време, да възлага задачи, да оставя коментари и да споделя файлове по сигурен начин. И, разбира се, трябва да можете да намирате съдържание, без да въвеждате прекалено много команди!

И накрая, интеграцията с други инструменти за управление на проекти, като управление на задачи и проследяване на проекти, ще помогне на вашия екип да оптимизира междуфункционалните работни процеси. Тази интеграция насърчава сътрудничеството, споделянето на знания и подобрява процеса на вземане на решения.

10-те най-добри софтуера за управление на документи

С помощта на ClickUp Docs можете да покажете изискванията към вашия продукт, докато използвате вградения изглед „Списък“.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, предназначена за екипи от всякакъв размер, за създаване на красиви документи, уикита и други документи, които могат да бъдат свързани с работните процеси, за да реализирате идеите си с екипа си!

С пълни опции за персонализиране, ClickUp предлага гъвкаво преживяване, което помага да управлявате работната натовареност, да проследявате напредъка и да оставате свързани отвсякъде. Сътрудничеството е в основата на всяка функция, с множество инструменти, предназначени да поддържат междуфункционалните екипи актуализирани и съгласувани.

Освен това, ClickUp се интегрира с над 1000 други работни инструмента, което позволява на екипите да синхронизират цялата си работа и да оптимизират междуфункционалните процеси в една единствена платформа!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да създаде крива на обучение за някои потребители.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още

Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги

Неограничен план : 5 долара на потребител на месец

Бизнес план : 12 долара на потребител на месец

План Business Plus : 19 долара на месец за потребител

План за предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 6500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. Revver

чрез Revver

Revver, по-рано Rubex, е онлайн система за управление на документи, създадена да помага на бизнеса да организира, съхранява и споделя документи по сигурен начин. Revver Docs е интегриран с популярни приложения за съхранение в облак като Google Drive, Dropbox, Box и OneDrive.

Платформата предлага и редица функции, като контрол на версиите на файловете, възможности за търсене на документи и сигурен контрол на достъпа, така че само оторизирани потребители да могат да преглеждат или редактират поверителна информация.

Най-добрите функции на Revver

Оптично разпознаване на символи (OCR) за автоматично архивиране на документи в предварително определено място

Разширено търсене за идентифициране на папки, в които липсват важни документи

Многофакторна автентификация за достъп до документи

Специализиран електронен подпис, който замества хартиените документи

Програма за преглед на документи на два екрана

Ограничения на Revver

Липсват инструменти за управление на задачите в сравнение с други системи за управление на документи.

За достъп до центъра за помощ на Revver е необходима регистрация.

Цени на Revver

Свържете се с Revver за подробности относно цените.

Рейтинги и отзиви за Revver

G2 : 4,3/5 (над 330 отзива)

Capterra: 4,4/5 (880+ отзива)

3. Connecteam

чрез Connecteam

Connecteam е софтуер за ангажираност на служителите и управление на екипи. Функцията му за документи улеснява екипите да си сътрудничат по документи, формуляри и анкети.

Съхранението на всички файлове, сертификати и бизнес документи на служителите на едно място може да промени изцяло работата на отделите по човешки ресурси и мениджърите. Централизираната система може да подобри ефективността и производителността, като позволява лесен достъп до документи, елиминира необходимостта от физическо съхранение и намалява риска от загуба или изгубване на файлове. С цифровото решение служителите от отдела по човешки ресурси могат лесно да търсят, извличат и споделят документи с колеги, дори ако работят дистанционно!

Най-добрите функции на Connecteam

Функционалност „Бързи действия“ за бързо предприемане на действия, които засягат всички документи

Разрешения за документи: само за преглед, качване, одобрение/отхвърляне и редактиране

Пакет с документи (папки), които да се присвоят на отделни потребители или интелигентни групи

Курсове за създаване на конкретни процеси, които служителите да преминават

Срокове на валидност за всеки документ или тип запис

Ограничения на Connecteam

Ограничени функции за сътрудничество в реално време

Липсват възможности за автоматизация на работния процес

Цени на Connecteam

Малък бизнес : Безплатен за до 10 потребители

Базов : 29 $ на месец за първите 30 потребители

Разширена версия : 49 долара на месец за първите 30 потребители

Експерт: 99 долара на месец за първите 30 потребители

Оценки и рецензии за Connecteam

G2 : 4,3/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 260 отзива)

4. Confluence

чрез Confluence

Confluence е система за работа в екип с функции за управление на документи, която позволява създаване, споделяне, организиране и обсъждане на работата с екипи от всякакъв размер. Тя помага на хората в дадена организация да си сътрудничат по проекти по-ефективно и ефикасно, като им позволява да съхраняват и споделят работата си на едно централно място.

С Confluence екипите могат да създават и споделят идеи, да редактират документи съвместно в реално време, да проследяват напредъка по проектите, да информират всички за промените чрез известия и много други. Освен това мощни функции като отчети, табла и интеграция с други инструменти помагат на екипите да бъдат в крак с проектите си!

Сравнете Confluence и Google Docs!

Най-добрите функции на Confluence

Персонализиран фийд, който показва пространствата, които човекът е посетил наскоро, чернови страници в процес на създаване и активност на страниците.

Редактиране в реално време с отдалечен екип или отдалечени служители

Интеграции с Box, Dropbox и Google Drive

Етикети на страници за ускоряване на търсенето на съдържание

Функционалност за импортиране на Word документи

Ограничения на Confluence

Екипите, които не се занимават с разработка на софтуер, ще имат затруднения при усвояването на инструмента.

Проектиран и с цена, подходяща за сътрудничество на корпоративно ниво (Вижте тези алтернативи на Confluence

Цени на Confluence

Безплатно : За 10 потребители (само месечен абонамент)

Стандартен : 5,75 долара на потребител (приблизителна цена)

Премиум : 11 долара на потребител (приблизителна цена)

Enterprise: Свържете се с Confluence за подробности

Оценки и рецензии за Confluence

G2 : 4. 1/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 2000 рецензии)

Сравнете Confluence с Notion!

5. DocuPhase

чрез DocuPhase

DocuPhase е решение за управление на документи, което помага на организациите да поемат контрол над своите процеси, базирани на хартия. То предоставя платформа за заснемане и управление на документи, оптимизиране на работните процеси и подобряване на сътрудничеството. С DocuPhase потребителите могат безопасно да съхраняват, управляват и имат достъп до всички видове документи от всяка точка на света чрез облачни или локални инсталации.

Платформата предлага набор от функции, като заснемане и индексиране на документи, възможности за търсене, маршрутизиране и одобрение на документи, инструменти за онлайн сътрудничество, одитни следи и контрол на версиите!

Най-добрите функции на DocuPhase

Оптично разпознаване на символи (OCR) за четене и интерпретиране на определени данни

Персонализирани разрешения за различни видове бизнес процеси

Автоматични предварително зададени етикети и термини за индексиране на входящите файлове

Разширени функции за търсене, за да намерите точната информация

Интеграции с NetSuite, Dynamics, Sage и други

Ограничения на DocuPhase

Ограничени възможности за обучение за усвояване и внедряване на софтуера

Насочен към автоматизация на счетоводството

Цени на DocuPhase

Свържете се с DocuPhase за цени

Оценки и рецензии за DocuPhase

G2 : 4,2/5 (15+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 70 отзива)

6. Bloomfire

чрез Bloomfire

Bloomfire е софтуер за споделяне на знания, който спомага за увеличаване на сътрудничеството и производителността в екипа. Той дава на потребителите възможност да съхраняват и споделят информация, документи, видеоклипове, изображения и друго съдържание по сигурен начин в организирана платформа. Може да се използва като вътрешна уики, интранет или дори платформа за електронно обучение.

Платформата улеснява намирането и управлението на съдържание, така че екипите да могат да работят заедно по-ефективно. Тя също така предоставя мощни възможности за търсене, така че потребителите да могат бързо да получат достъп до необходимата им информация.

Най-добрите функции на Bloomfire

Богат текстов редактор с графики, изображения, аудио и видео функционалност

Опции за маркиране за преглед и масов импорт/експорт

Обратни връзки за подкрепа на бизнес процесите

Генерирани от AI етикети за по-добро съхранение на документи

Съдържание с въпроси и отговори, подлежащо на търсене

Ограничения на Bloomfire

Липса на интеграции в сравнение с други решения за управление на документи

Липса на функции за сътрудничество

Цени на Bloomfire

Bloomfire започва от 25 долара на потребител на месец, в зависимост от обема и модела.

Оценки и рецензии за Bloomfire

G2 : 4,6/5 (над 460 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)

7. SharePoint

чрез SharePoint

Sharepoint е система за управление на документи в предприятието, която помага на екипите да споделят и управляват съдържание в екосистемата на Microsoft Office. Тя предоставя централизирано пространство, в което екипите могат да съхраняват, организират и споделят документи, данни и ресурси от всяко устройство. Sharepoint разполага и с мощни функции като инструменти за сътрудничество, които позволяват на екипите да работят заедно в реално време, и възможности за контрол на версиите, за да проследяват промените в съдържанието.

Платформата предлага и множество функции за сигурност, които спомагат за гарантиране на безопасността на данните, като например разрешения на базата на роли и възможности за одит. С тази мощна платформа екипите могат да оптимизират работния си процес, да повишат ефективността на организацията и да създадат по-благоприятна среда за сътрудничество.

Най-добрите функции на SharePoint

In-Place Holds за програмно запазване на съдържанието от изтриване или редактиране

Библиотеки с документи с версии и контрол на достъпа

Офлайн преглед и редактиране на Mac или PC

1 TB пространство за съхранение в OneDrive на потребител

Сътрудничество в реално време

Ограничения на SharePoint

За да използвате Sharepoint в пълния му потенциал, е необходимо да закупите допълнителен софтуер на Microsoft.

Не е интуитивен при софтуер, различен от Microsoft

Цени на SharePoint

SharePoint Online Plan 1 : 5 долара на потребител на месец, годишен абонамент

SharePoint Online Plan 2 : 10 долара на потребител на месец, годишен абонамент

Office 365 E3: 23 долара на потребител на месец, годишен абонамент

Оценки и рецензии за SharePoint

G2 : 4/5 (над 8200 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 4900 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на SharePoint!

8. Notion

чрез Notion

Notion е всеобхватно работно пространство за управление на документи и сътрудничество в екип. То служи като инструмент за база данни, с който екипите могат да създават, съхраняват, организират и споделят документи на едно централизирано място.

Екипите могат да създават глави и подраздели за организиране на документи, да настройват персонализирани шаблони за бърз достъп до често използвано съдържание, да добавят етикети и коментари, за да следят важната информация, и да задават задачи и крайни срокове за съвместно управление на проекти.

Най-добрите функции на Notion

История на версиите, която ви позволява да се върнете към по-ранни версии на даден документ

Безпроблемна интеграция с услуги за съхранение в облак за лесно прехвърляне на данни

Съвместно редактиране, което поддържа множество потребители в един документ

Контрол на достъпа с подробни разрешения за файлове и страници

Мобилен достъп за отваряне и изпращане на файлове в движение

Ограничения на Notion

Високата степен на гъвкавост може да бъде предизвикателство, когато не знаете откъде да започнете или как да организирате информацията ефективно (вижте алтернативите на Notion ).

Ограничен достъп до разширени контроли, освен ако не сте на план Enterprise

Цени на Notion

Безплатна версия

Стандартен : 8 долара на потребител на месец

Премиум : 15 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с Notion за подробности

Оценки и рецензии за Notion

G2 : 4,7/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1400 отзива)

9. Box

чрез Box

Box е софтуер за управление на документи и услуга за споделяне на файлове. Той предоставя решения за сигурно съхранение, сътрудничество и комуникация, за да помогне на организациите да съхраняват, споделят и управляват своите документи, електронни таблици и други цифрови файлове в облака. С Box потребителите могат да имат достъп до съхранените си файлове от всяко устройство и лесно да ги споделят с колеги или външни партньори.

Платформата предлага и функции като версиониране, за да следите промените в документите във времето, криптиране за допълнителна сигурност на чувствителната информация и детайлни контроли на разрешенията, за да решите кой има достъп до кои данни. Освен това Box предоставя функции от корпоративно ниво, като интеграция със съществуващи ИТ системи и политики за сигурност, персонализиране на брандинга и потребителското преживяване, както и мощни аналитични възможности.

Най-добрите функции на Box

Вградена защита срещу изтичане на данни и откриване на киберзаплахи, поддържани от усъвършенствани инструменти за машинно обучение

Интеграция с популярни работни приложения като ClickUp, Microsoft Teams и Oracle NetSuite

Споделяне на файлове с едно кликване за лесно изпращане на големи файлове

Box Notes за създаване на планове и графици за проекти

Box Sign за неограничени електронни подписи

Ограничения на Box

Опитът да отворите няколко PDF файла от интерфейса за търсене на Box Drive може да доведе до грешка.

Криптирането с частен ключ е платена функция.

Цени на Box

Свържете се с Box за подробности

Оценки и рецензии за Box

G2 : 4,2/5 (над 4800 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 5000 отзива)

10. Brandfolder

чрез Brandfolder

Brandfolder е онлайн платформа за управление на цифрови активи, която позволява на бизнеса да съхранява, организира, споделя и проследява своите брандови активи. Платформата служи като централизиран център за управление на всички брандови материали на компанията, включително изображения, лога, видеоклипове, документи, маркетингови материали, презентации и др.

С интуитивния интерфейс на Brandfolder потребителите могат бързо и лесно да имат достъп, да управляват, споделят и проследяват всички свои бранд активи на едно място. Освен това, мощните инструменти на Brandfolder улесняват контрола върху начина, по който се използват и разпространяват активите, така че брандингът на вашата компания да остане последователен във всички канали!

Най-добрите функции на Brandfolder

Настройки за публични и частни активи за важни документи

Управление на потребителите с бърз достъп до информация за тях

Поддръжка на множество файлови формати за създаване на документи

Функция за качване на файлове от външни партньори

Масово качване с действия „плъзгане и пускане“

Ограничения на Brandfolder

Изпращането на няколко документа за одобрение не е поддържана функция.

Липсват възможности за персонализиране при плановете, които не са за предприятия.

Цени на Brandfolder

Свържете се с Brandfolder за цени

Оценки и рецензии за Brandfolder

G2 : 4,5/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 430 отзива)

Най-добрият инструмент за съвместно управление на документи: ClickUp Docs

ClickUp е идеалният избор за екипи, които търсят цялостна система за управление на документи, с която да управляват всички видове вътрешно и клиентско съдържание.

Многофункционалността на платформата се простира до широката гама от инструменти за управление на проекти и сътрудничество, което я прави цялостно решение за екипи, които искат да оптимизират работния си процес. Започнете да използвате ClickUp Workspace още днес!