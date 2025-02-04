ClickUp блог
10-те най-добри софтуера за управление на документи, с които да се организирате през 2025 г.
Manage

10-те най-добри софтуера за управление на документи, с които да се организирате през 2025 г.

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
4 февруари 2025 г.

Като проектен мениджър, значителна част от работната ви седмица вероятно е посветена на обработката на документи и организирането на информация. Тази административна работа може да отнеме ценно време, което би могло да бъде използвано за по-важни задачи.

Софтуерът за управление на документи е проектиран да облекчи ръчната работа, като организира и категоризира файлове, присвоява права за достъп и създава работни процеси за одобрения и ревизии.

В този наръчник ще се запознаем с най-добрите софтуери за управление на документи и как да ги използваме като централизирано място за споделяне на документи и сътрудничество!

документирайте всичко ClickUp CTA

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на документи (DMS)?

При търсенето на система за управление на документи е от съществено значение да се даде приоритет на най-високо ниво мерки за сигурност, за да се защити поверителната информация, да се предотвратят нарушения на данните и да се спазват разпоредбите за защита на данните. Ключови функции като:

  • Контрол на достъпа
  • Криптиране
  • Архивиране и възстановяване на данни
  • Разрешения
  • Функции за търсене
  • Достъп до облак

Сътрудничеството също е задължителна функция във вашата система за управление на документи. Искате вашият екип да може да сътрудничи по документи в реално време, да възлага задачи, да оставя коментари и да споделя файлове по сигурен начин. И, разбира се, трябва да можете да намирате съдържание, без да въвеждате прекалено много команди!

И накрая, интеграцията с други инструменти за управление на проекти, като управление на задачи и проследяване на проекти, ще помогне на вашия екип да оптимизира междуфункционалните работни процеси. Тази интеграция насърчава сътрудничеството, споделянето на знания и подобрява процеса на вземане на решения.

10-те най-добри софтуера за управление на документи

1. ClickUp

ClickUp Docs List View пример за изисквания към продукта
С помощта на ClickUp Docs можете да покажете изискванията към вашия продукт, докато използвате вградения изглед „Списък“.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, предназначена за екипи от всякакъв размер, за създаване на красиви документи, уикита и други документи, които могат да бъдат свързани с работните процеси, за да реализирате идеите си с екипа си!

С пълни опции за персонализиране, ClickUp предлага гъвкаво преживяване, което помага да управлявате работната натовареност, да проследявате напредъка и да оставате свързани отвсякъде. Сътрудничеството е в основата на всяка функция, с множество инструменти, предназначени да поддържат междуфункционалните екипи актуализирани и съгласувани.

Освен това, ClickUp се интегрира с над 1000 други работни инструмента, което позволява на екипите да синхронизират цялата си работа и да оптимизират междуфункционалните процеси в една единствена платформа!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

  • Богатият набор от функции може да създаде крива на обучение за някои потребители.
  • Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още

Цени на ClickUp

  • Безплатен план завинаги
  • Неограничен план: 5 долара на потребител на месец
  • Бизнес план: 12 долара на потребител на месец
  • План Business Plus: 19 долара на месец за потребител
  • План за предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 6500 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. Revver

Система за управление на документи Revver
чрез Revver

Revver, по-рано Rubex, е онлайн система за управление на документи, създадена да помага на бизнеса да организира, съхранява и споделя документи по сигурен начин. Revver Docs е интегриран с популярни приложения за съхранение в облак като Google Drive, Dropbox, Box и OneDrive.

Платформата предлага и редица функции, като контрол на версиите на файловете, възможности за търсене на документи и сигурен контрол на достъпа, така че само оторизирани потребители да могат да преглеждат или редактират поверителна информация.

Най-добрите функции на Revver

  • Оптично разпознаване на символи (OCR) за автоматично архивиране на документи в предварително определено място
  • Разширено търсене за идентифициране на папки, в които липсват важни документи
  • Многофакторна автентификация за достъп до документи
  • Специализиран електронен подпис, който замества хартиените документи
  • Програма за преглед на документи на два екрана

Ограничения на Revver

  • Липсват инструменти за управление на задачите в сравнение с други системи за управление на документи.
  • За достъп до центъра за помощ на Revver е необходима регистрация.

Цени на Revver

  • Свържете се с Revver за подробности относно цените.

Рейтинги и отзиви за Revver

  • G2: 4,3/5 (над 330 отзива)
  • Capterra: 4,4/5 (880+ отзива)

3. Connecteam

Управлявайте бизнес документи в Connecteam
чрез Connecteam

Connecteam е софтуер за ангажираност на служителите и управление на екипи. Функцията му за документи улеснява екипите да си сътрудничат по документи, формуляри и анкети.

Съхранението на всички файлове, сертификати и бизнес документи на служителите на едно място може да промени изцяло работата на отделите по човешки ресурси и мениджърите. Централизираната система може да подобри ефективността и производителността, като позволява лесен достъп до документи, елиминира необходимостта от физическо съхранение и намалява риска от загуба или изгубване на файлове. С цифровото решение служителите от отдела по човешки ресурси могат лесно да търсят, извличат и споделят документи с колеги, дори ако работят дистанционно!

Най-добрите функции на Connecteam

  • Функционалност „Бързи действия“ за бързо предприемане на действия, които засягат всички документи
  • Разрешения за документи: само за преглед, качване, одобрение/отхвърляне и редактиране
  • Пакет с документи (папки), които да се присвоят на отделни потребители или интелигентни групи
  • Курсове за създаване на конкретни процеси, които служителите да преминават
  • Срокове на валидност за всеки документ или тип запис

Ограничения на Connecteam

  • Ограничени функции за сътрудничество в реално време
  • Липсват възможности за автоматизация на работния процес

Цени на Connecteam

  • Малък бизнес: Безплатен за до 10 потребители
  • Базов: 29 $ на месец за първите 30 потребители
  • Разширена версия: 49 долара на месец за първите 30 потребители
  • Експерт: 99 долара на месец за първите 30 потребители

Оценки и рецензии за Connecteam

  • G2: 4,3/5 (над 30 рецензии)
  • Capterra: 4,8/5 (над 260 отзива)

4. Confluence

DevOps инструменти: Снимка на примерна страница на Confluence за катерене
чрез Confluence

Confluence е система за работа в екип с функции за управление на документи, която позволява създаване, споделяне, организиране и обсъждане на работата с екипи от всякакъв размер. Тя помага на хората в дадена организация да си сътрудничат по проекти по-ефективно и ефикасно, като им позволява да съхраняват и споделят работата си на едно централно място.

С Confluence екипите могат да създават и споделят идеи, да редактират документи съвместно в реално време, да проследяват напредъка по проектите, да информират всички за промените чрез известия и много други. Освен това мощни функции като отчети, табла и интеграция с други инструменти помагат на екипите да бъдат в крак с проектите си!

Сравнете Confluence и Google Docs!

Най-добрите функции на Confluence

  • Персонализиран фийд, който показва пространствата, които човекът е посетил наскоро, чернови страници в процес на създаване и активност на страниците.
  • Редактиране в реално време с отдалечен екип или отдалечени служители
  • Интеграции с Box, Dropbox и Google Drive
  • Етикети на страници за ускоряване на търсенето на съдържание
  • Функционалност за импортиране на Word документи

Ограничения на Confluence

  • Екипите, които не се занимават с разработка на софтуер, ще имат затруднения при усвояването на инструмента.
  • Проектиран и с цена, подходяща за сътрудничество на корпоративно ниво (Вижте тези алтернативи на Confluence )

Цени на Confluence

  • Безплатно: За 10 потребители (само месечен абонамент)
  • Стандартен: 5,75 долара на потребител (приблизителна цена)
  • Премиум: 11 долара на потребител (приблизителна цена)
  • Enterprise: Свържете се с Confluence за подробности

Оценки и рецензии за Confluence

  • G2: 4. 1/5 (над 3000 отзива)
  • Capterra: 4,4/5 (над 2000 рецензии)

Сравнете Confluence с Notion!

5. DocuPhase

Софтуер за управление на документи DocuPhase
чрез DocuPhase

DocuPhase е решение за управление на документи, което помага на организациите да поемат контрол над своите процеси, базирани на хартия. То предоставя платформа за заснемане и управление на документи, оптимизиране на работните процеси и подобряване на сътрудничеството. С DocuPhase потребителите могат безопасно да съхраняват, управляват и имат достъп до всички видове документи от всяка точка на света чрез облачни или локални инсталации.

Платформата предлага набор от функции, като заснемане и индексиране на документи, възможности за търсене, маршрутизиране и одобрение на документи, инструменти за онлайн сътрудничество, одитни следи и контрол на версиите!

Най-добрите функции на DocuPhase

  • Оптично разпознаване на символи (OCR) за четене и интерпретиране на определени данни
  • Персонализирани разрешения за различни видове бизнес процеси
  • Автоматични предварително зададени етикети и термини за индексиране на входящите файлове
  • Разширени функции за търсене, за да намерите точната информация
  • Интеграции с NetSuite, Dynamics, Sage и други

Ограничения на DocuPhase

  • Ограничени възможности за обучение за усвояване и внедряване на софтуера
  • Насочен към автоматизация на счетоводството

Цени на DocuPhase

  • Свържете се с DocuPhase за цени

Оценки и рецензии за DocuPhase

  • G2: 4,2/5 (15+ отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 70 отзива)

6. Bloomfire

Софтуер за управление на документи Bloomfire
чрез Bloomfire

Bloomfire е софтуер за споделяне на знания, който спомага за увеличаване на сътрудничеството и производителността в екипа. Той дава на потребителите възможност да съхраняват и споделят информация, документи, видеоклипове, изображения и друго съдържание по сигурен начин в организирана платформа. Може да се използва като вътрешна уики, интранет или дори платформа за електронно обучение.

Платформата улеснява намирането и управлението на съдържание, така че екипите да могат да работят заедно по-ефективно. Тя също така предоставя мощни възможности за търсене, така че потребителите да могат бързо да получат достъп до необходимата им информация.

Най-добрите функции на Bloomfire

  • Богат текстов редактор с графики, изображения, аудио и видео функционалност
  • Опции за маркиране за преглед и масов импорт/експорт
  • Обратни връзки за подкрепа на бизнес процесите
  • Генерирани от AI етикети за по-добро съхранение на документи
  • Съдържание с въпроси и отговори, подлежащо на търсене

Ограничения на Bloomfire

  • Липса на интеграции в сравнение с други решения за управление на документи
  • Липса на функции за сътрудничество

Цени на Bloomfire

  • Bloomfire започва от 25 долара на потребител на месец, в зависимост от обема и модела.

Оценки и рецензии за Bloomfire

  • G2: 4,6/5 (над 460 отзива)
  • Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)

7. SharePoint

създавайте документи в Sharepoint
чрез SharePoint

Sharepoint е система за управление на документи в предприятието, която помага на екипите да споделят и управляват съдържание в екосистемата на Microsoft Office. Тя предоставя централизирано пространство, в което екипите могат да съхраняват, организират и споделят документи, данни и ресурси от всяко устройство. Sharepoint разполага и с мощни функции като инструменти за сътрудничество, които позволяват на екипите да работят заедно в реално време, и възможности за контрол на версиите, за да проследяват промените в съдържанието.

Платформата предлага и множество функции за сигурност, които спомагат за гарантиране на безопасността на данните, като например разрешения на базата на роли и възможности за одит. С тази мощна платформа екипите могат да оптимизират работния си процес, да повишат ефективността на организацията и да създадат по-благоприятна среда за сътрудничество.

Най-добрите функции на SharePoint

  • In-Place Holds за програмно запазване на съдържанието от изтриване или редактиране
  • Библиотеки с документи с версии и контрол на достъпа
  • Офлайн преглед и редактиране на Mac или PC
  • 1 TB пространство за съхранение в OneDrive на потребител
  • Сътрудничество в реално време

Ограничения на SharePoint

  • За да използвате Sharepoint в пълния му потенциал, е необходимо да закупите допълнителен софтуер на Microsoft.
  • Не е интуитивен при софтуер, различен от Microsoft

Цени на SharePoint

  • SharePoint Online Plan 1: 5 долара на потребител на месец, годишен абонамент
  • SharePoint Online Plan 2: 10 долара на потребител на месец, годишен абонамент
  • Office 365 E3: 23 долара на потребител на месец, годишен абонамент

Оценки и рецензии за SharePoint

  • G2: 4/5 (над 8200 отзива)
  • Capterra: 4,3/5 (над 4900 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на SharePoint!

8. Notion

пример за Notion Docs
чрез Notion

Notion е всеобхватно работно пространство за управление на документи и сътрудничество в екип. То служи като инструмент за база данни, с който екипите могат да създават, съхраняват, организират и споделят документи на едно централизирано място.

Екипите могат да създават глави и подраздели за организиране на документи, да настройват персонализирани шаблони за бърз достъп до често използвано съдържание, да добавят етикети и коментари, за да следят важната информация, и да задават задачи и крайни срокове за съвместно управление на проекти.

Най-добрите функции на Notion

  • История на версиите, която ви позволява да се върнете към по-ранни версии на даден документ
  • Безпроблемна интеграция с услуги за съхранение в облак за лесно прехвърляне на данни
  • Съвместно редактиране, което поддържа множество потребители в един документ
  • Контрол на достъпа с подробни разрешения за файлове и страници
  • Мобилен достъп за отваряне и изпращане на файлове в движение

Ограничения на Notion

  • Високата степен на гъвкавост може да бъде предизвикателство, когато не знаете откъде да започнете или как да организирате информацията ефективно (вижте алтернативите на Notion ).
  • Ограничен достъп до разширени контроли, освен ако не сте на план Enterprise

Цени на Notion

  • Безплатна версия
  • Стандартен: 8 долара на потребител на месец
  • Премиум: 15 долара на потребител на месец
  • Enterprise: Свържете се с Notion за подробности

Оценки и рецензии за Notion

  • G2: 4,7/5 (над 1700 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 1400 отзива)

9. Box

Софтуер за контрол на документи Box
чрез Box

Box е софтуер за управление на документи и услуга за споделяне на файлове. Той предоставя решения за сигурно съхранение, сътрудничество и комуникация, за да помогне на организациите да съхраняват, споделят и управляват своите документи, електронни таблици и други цифрови файлове в облака. С Box потребителите могат да имат достъп до съхранените си файлове от всяко устройство и лесно да ги споделят с колеги или външни партньори.

Платформата предлага и функции като версиониране, за да следите промените в документите във времето, криптиране за допълнителна сигурност на чувствителната информация и детайлни контроли на разрешенията, за да решите кой има достъп до кои данни. Освен това Box предоставя функции от корпоративно ниво, като интеграция със съществуващи ИТ системи и политики за сигурност, персонализиране на брандинга и потребителското преживяване, както и мощни аналитични възможности.

Най-добрите функции на Box

  • Вградена защита срещу изтичане на данни и откриване на киберзаплахи, поддържани от усъвършенствани инструменти за машинно обучение
  • Интеграция с популярни работни приложения като ClickUp, Microsoft Teams и Oracle NetSuite
  • Споделяне на файлове с едно кликване за лесно изпращане на големи файлове
  • Box Notes за създаване на планове и графици за проекти
  • Box Sign за неограничени електронни подписи

Ограничения на Box

  • Опитът да отворите няколко PDF файла от интерфейса за търсене на Box Drive може да доведе до грешка.
  • Криптирането с частен ключ е платена функция.

Цени на Box

  • Свържете се с Box за подробности

Оценки и рецензии за Box

  • G2: 4,2/5 (над 4800 отзива)
  • Capterra: 4,4/5 (над 5000 отзива)

10. Brandfolder

Инструменти за управление на документи Brandfolder
чрез Brandfolder

Brandfolder е онлайн платформа за управление на цифрови активи, която позволява на бизнеса да съхранява, организира, споделя и проследява своите брандови активи. Платформата служи като централизиран център за управление на всички брандови материали на компанията, включително изображения, лога, видеоклипове, документи, маркетингови материали, презентации и др.

С интуитивния интерфейс на Brandfolder потребителите могат бързо и лесно да имат достъп, да управляват, споделят и проследяват всички свои бранд активи на едно място. Освен това, мощните инструменти на Brandfolder улесняват контрола върху начина, по който се използват и разпространяват активите, така че брандингът на вашата компания да остане последователен във всички канали!

Най-добрите функции на Brandfolder

  • Настройки за публични и частни активи за важни документи
  • Управление на потребителите с бърз достъп до информация за тях
  • Поддръжка на множество файлови формати за създаване на документи
  • Функция за качване на файлове от външни партньори
  • Масово качване с действия „плъзгане и пускане“

Ограничения на Brandfolder

  • Изпращането на няколко документа за одобрение не е поддържана функция.
  • Липсват възможности за персонализиране при плановете, които не са за предприятия.

Цени на Brandfolder

  • Свържете се с Brandfolder за цени

Оценки и рецензии за Brandfolder

  • G2: 4,5/5 (над 1100 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 430 отзива)

Най-добрият инструмент за съвместно управление на документи: ClickUp Docs

ClickUp е идеалният избор за екипи, които търсят цялостна система за управление на документи, с която да управляват всички видове вътрешно и клиентско съдържание.

Многофункционалността на платформата се простира до широката гама от инструменти за управление на проекти и сътрудничество, което я прави цялостно решение за екипи, които искат да оптимизират работния си процес. Започнете да използвате ClickUp Workspace още днес!

ClickUp Logo

Едно приложение, което заменя всички останали

© 2026 ClickUp