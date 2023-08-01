Confluence срещу Google Docs: кой инструмент за сътрудничество е най-добър?

Confluence и Google Docs са чудесни варианти, ако търсите място, където да се събирате с членовете на отдалечения си екип, да сътрудничите по документи и да създадете организирана библиотека с файлове. Но коя от двете е подходяща за вас?

В този наръчник сравняваме Confluence и Google Docs, за да видим кой от двата е по-добър. Проучихме най-важните функции и сравнихме двата инструмента. Бонус: Ще ви разкажем за една впечатляваща алтернатива на тези популярни инструменти за екипно сътрудничество.

Нека се впуснем и разберем кой ще излезе победител в битката между Confluence и Google Docs. 🥊

Какво е Confluence?

чрез Atlassian

Confluence е платформа за съвместна работа от известната софтуерна компания Atlassian. Инструментът иска да действа като вашето цифрово работно пространство – място, където да се събирате и да обмисляте идеи, да сътрудничите, да редактирате и да взимате решения.

Функционалността на Atlassian Confluence включва Pages (за текстови документи), Whiteboards (за дигитално сътрудничество) и Spaces (за групиране на конкретни страници), като всички те са включени във всеки план. Инструментът се подобрява постоянно, като скоро ще бъдат добавени нови функции като Databases (конкурент на Notion или Google Sheets ).

Функции на Confluence

Наборът от функции на Confluence го позиционира като добро място за работа, но кои от тях са най-подходящи, когато го сравняваме с Google Docs? Ето някои от най-забележителните функции, които и двете приложения съдържат.

Съвместна работа

чрез Atlassian

Както всеки добър инструмент за сътрудничество в предприятието, един от основните приоритети на Confluence е да улеснява съвместната работа.

Функциите за сътрудничество на Confluence позволяват на екипите да работят по-добре заедно в различни формати, включително на бели дъски. Редактирайте заедно с членовете на екипа си с редактиране в реално време, проследявана история, подчертани промени и коментари. Уведомленията помагат на всички да са в течение с актуализациите и промените.

Освен сътрудничеството по документ или бяла дъска, платформата улеснява и споделянето на информация. Персонализираните начални екрани позволяват на членовете на екипа да са в крак с проектите, които са най-важни за тях, и да виждат съобщенията на компанията.

И освен това е и сигурен. Системните администратори могат да персонализират разрешенията на потребителите, за да споделят само подходящи файлове с подходящите хора. 🔐

Шаблони

Когато започвате да използвате нов инструмент за сътрудничество от нулата, празната страница може да ви плаши. Шаблоните на Confluence правят този преход по-плавен.

От управление на проекти до имейл кампании и списъци със задачи, широката колекция от шаблони позволява на потребителите бързо да започнат да работят с онлайн документи, вместо да губят ценно време, опитвайки се да правят всичко от нулата.

Интеграции

Confluence се интегрира естествено с други продукти на Atlassian, включително Jira Software, Jira Service Management и Trello.

Освен това можете да персонализирате своя опит, като свържете Confluence с редица други приложения. Те включват Salesforce, Microsoft Teams и Google Drive. Библиотеката с приложения на Confluence е обширна и съдържа връзки към приложения, които се използват както широко (като Slack ), така и по-специализирани (като GitHub ).

Цени на Confluence

Безплатен план

Стандартен: 5,75 $/месец на потребител

Премиум: 11 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Какво е Google Docs?

чрез Google Docs

Google Docs е един от най-известните инструменти за създаване и управление на документи. Той се превърна в предпочитан избор за потребители, които искат да създават напълно персонализирани документи, без да инвестират в екосистемата на Microsoft Office.

Приложението за документи на Google е пълно с функции, които улесняват писането, редактирането и споделянето на документи. Потребителите могат бързо да създават и запазват файлове в Google Drive, да си сътрудничат чрез коментари и да запазват файлове в различни типове файлове.

В това сравнение се фокусираме върху Confluence и Google Docs, но е важно да споменем, че добавянето на други продукти от Google Workspace може да ви помогне да създадете среда, подобна на Confluence.

Комбинацията от Google Docs с Google Sheets (за бази данни), Google Jamboard (за бели дъски) и Google Drive (за управление на знания) създава богато на функции споделено работно пространство за вашия екип. ✨

Функции на Google Docs

Google Docs може да е добре познат, но какви са неговите функции? Нека видим какво предлага този популярен инструмент за създаване на документи в същите категории.

Съвместна работа

Това е инструмент за съвместна работа с документи, който ви помага да работите добре заедно. Потребителите могат да правят редакции директно или в режим на предложения, да оставят коментари за другите и лесно да виждат какво се е променило с историята на версиите.

Google Docs предлага полезни начини за сътрудничество в рамките на един документ, но това е всичко. Тъй като той е част от колекция от приложения, а не от платформа с пълна функционалност, ще трябва да добавите други продукти на Google или да интегрирате приложения на трети страни, за да добавите повече функции за сътрудничество.

Шаблони

Подобно на Confluence, Google Docs предлага набор от шаблони. Те са лесно достъпни от вашия документ и предоставят полезно ръководство, ако започвате от нулата.

Колекцията от шаблони е по-ограничена от тази на Confluence, като се фокусира върху по-традиционни типове документи като бележки от срещи, писма и автобиографии. Но има и опция за достъп до шаблони с правна, търговска и стратегическа тематика като безплатни партньорски добавки. 📄

Интеграции

чрез Google Docs

Лесно е да добавите нови приложения и функции към Google Docs от документа, върху който работите. Отворете менюто „Добавки“, за да видите голямо разнообразие от приложения и интеграции.

Можете да избирате от AI инструменти за писане до приложения за електронни подписи и създаване на формуляри. Освен тези интеграции на трети страни, Google е създал интеграции директно за Salesforce и Zendesk.

Цени на Google Docs

Безплатно

Confluence срещу Google Docs: сравнение на функциите

Разгледахме и двата инструмента и начина, по който работят, но как се представят един спрямо друг? Ето вашето резюме за Confluence и Google Docs по отношение на най-желаните им функции.

Съвместна работа

Google Docs е интуитивен и лесен за използване. Почти всеки го е използвал преди, което прави съвместната работа с него безпроблемна. Въпреки това, той не разполага с функции, които са стандартни в Confluence, като бели дъски, персонализируем табло и ефективна организация на документите.

За сътрудничество по текстови документи Google Docs изглежда като победител. За по-широко сътрудничество Confluence предлага повече на потребителите. 🙌

Шаблони

чрез Atlassian

И двата инструмента разполагат с колекция от готови шаблони, достъпни без допълнителни разходи. Confluence печели пред Google Docs с по-впечатляваща колекция, която не само ви предлага готови за употреба шаблони, но и полезни съвети, които ще ви помогнат да извлечете максимума от тях.

Интеграции

Confluence и Google Docs предлагат голямо разнообразие от интеграции на приложения за по-добро и по-богато на функции преживяване. И двете платформи използват пазарен подход към интеграциите, с приложения както от поддържани партньори, така и от трети страни.

Този кръг завършва с равенство. Независимо коя платформа изберете, интеграции за почти всякакви желания или нужди са лесно достъпни. 🧩

Сравнете Confluence и Microsoft Teams!

Confluence срещу Google Docs в Reddit

Confluence и Google Docs са популярни инструменти за съвместна работа по документи и управление на проекти, като и двата имат своите предимства и недостатъци. Посетихме Reddit, за да разберем какво мислят реалните потребители за тези инструменти.

За мрежови и системни администратори, потребителите на Reddit са в полза на Confluence:

„Току-що преминахме към цялата Atlassian палитра (Confluence, Jira, Bitbucket) и намирам Confluence за много изчистен и лесен за работа при съставянето на техническа документация. Никога не сме използвали Google Docs на корпоративно ниво, но след като съм го използвал за по-малки проекти в миналото, определено бих избрал Confluence [пред] Docs за всякакъв вид бизнес документация – особено ако трябва да контролирате кой има достъп до кои категории документация, въз основа на потребителски групи и роли. “

Когато потребителите на Reddit обсъждаха управлението на продукти, един от тях предложи по-добра алтернатива – ClickUp:

„Учуден съм, че никой освен ClickUp не е споменал това. Те имат вградена бяла дъска в приложението и можете да вграждате други инструменти директно в документите. Съвместното редактиране е значително по-лесно и ако го използвате за изготвяне на пътна карта и проследяване на спринтове, можете да поддържате нещата наистина подредени. ” 🤩

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива както на Confluence, така и на Google Docs

ClickUp не е обичан само от този един потребител на Reddit. Той бързо се превърна в най-добрата алтернатива на софтуера за сътрудничество и инструментите за база от знания като Confluence и Google Docs.

С ClickUp сътрудничеството е в центъра на всичко, което правите. Работете заедно в уеб-базирано работно пространство с документи, бели дъски, задачи, цели и др. Поддържайте разговора в реално време с чат, маркирайте потребители в задачи и проекти и оставяйте коментари, за да сътрудничите в документи.

И ние отиваме отвъд сътрудничеството по документи. Проекти за разработка на софтуер и други проекти протичат гладко с нашите впечатляващи функции за управление на проекти. Изградете CRM система, която работи точно както искате. Управлявайте всичките си операции от едно място.

ClickUp не е просто място, където можете да редактирате текстови документи или да обсъждате идеи на бяла дъска – това е едно приложение, което замества всички останали. ✨

ClickUp Docs

Съвместно откриване и редактиране, добавяне на коментари и вграждане на връзки в ClickUp Docs

ClickUp Docs ви предлага лекотата на използване на Google Docs, заедно с организационните възможности на Confluence. Насладете се на по-гладък начин за създаване, редактиране и споделяне на документи от всякакъв вид – с вградена възможност за сътрудничество.

Създавайте не само самостоятелни документи, но и колекции от страници и уикита – идеални за изграждане на мощна вътрешна база от знания с документи, шаблони и проектна документация.

Организирането и брандирането са лесни с ClickUp. Групирайте документите си по категории и вложени страници и бързо намирайте това, от което се нуждаете, с помощта на маркери. Персонализирайте ги с форматиране, изображения в заглавията и брандиране.

Нашият редактор превръща мислите в действия. Редактирайте документи с екипа си в реално време. Маркирайте други потребители, когато имате нужда от тяхното внимание, и лесно превръщайте коментарите в задачи, които можете да проследявате в ClickUp.

Docs също се свързва със задачите, а джаджите актуализират работните процеси и разпределят задачите, така че екипът ви да не пропусне нито една стъпка.

И тъй като сътрудничеството се основава на споделяне и сигурност, ние улеснихме и тези процеси. Използвайте нашите надеждни функции за управление на разрешенията, за да сте сигурни, че вашите документи достигат само до тези, които се нуждаят от достъп. Лесно създавайте линкове за споделяне и предлагайте гост или публичен достъп до документи, предназначени за широката публика.

ClickUp AI

Обобщете дълги коментари с едно кликване на бутон, използвайки ClickUp AI.

Запознайте се с функция, която ще ви помогне да свършите работата си по-бързо – ClickUp AI.

ClickUp AI е асистент, задвижван от изкуствен интелект, който ви помага да оптимизирате времето си, като улеснява повтарящите се или отнемащи време задачи.

Използвайте нашия мощен AI инструмент за водене на бележки и създаване на съдържание, за да генерирате обобщения на документи за секунди, вместо да преглеждате и пишете бележки ръчно. Или създайте списък с действия въз основа на информацията в задачите и документите си и започнете да постигате по-бърз напредък.

Нашата изкуствена интелигентност ще подобри и начина, по който комуникирате, с предложения как да направите текста си по-ясен, по-кратък и по-увлекателен. А с предварително структурирани заглавия, таблици и други елементи ще прекарвате по-малко време във форматиране и повече в създаване.

Когато става въпрос за генериране на идеи, ClickUp AI ускорява процеса и ви дава някои свежи идеи, които да обмислите. Направете мозъчна атака, за да измислите креативни стратегии за кампании, планове за събития, слогани и др.

Очаквайте още новости. Скоро ще можете бързо да генерирате обобщения на проекти и standups, да създавате задачи и подзадачи и да се наслаждавате на ClickUp AI, докато сте в движение.

ClickUp Whiteboards

Обсъждайте, добавяйте бележки и съберете най-добрите си идеи на творческо платно с ClickUp Whiteboards.

Макар Confluence да разполага с функция за бяла дъска, а Google да предлага Jamboard, нищо не може да се сравни с ClickUp Whiteboards. Сътрудничеството ви в дигиталното пространство става визуално, а след това с няколко кликвания превръщате идеите и концепциите си в изпълними задачи.

ClickUp Whiteboards поема процесите на генериране на идеи и екипно сътрудничество и ги рационализира. Вместо да записвате бележки и след това да обмисляте какви действия да предприемете, Whiteboards превръща коментарите и предложенията директно в задачи за действие.

Използвайте бели дъски за мозъчна атака, измисляне на стратегически идеи, планиране на пътувания на клиенти и визуализиране на стъпките в Agile работния процес. Работете заедно в реално време с най-добрия софтуер за бели дъски, независимо къде се намирате.

Визуализирайте идеите си, създавайте пътни карти и работни процеси с вградени обекти и добавяйте изображения и връзки, за да създадете по-завладяващо преживяване.

Сравнете SharePoint и Confluence!

Започнете с ClickUp още днес

Може би обмисляте Confluence или Google Docs, но изглежда, че най-добрият вариант всъщност е ClickUp. С редактиране в реално време и сътрудничество в Docs, Whiteboards и целия процес на управление на проекти, ClickUp просто ви дава повече.

Ако сте готови да опитате по-добър подход към съвместната работа, опитайте ClickUp безплатно още днес. ✨