10-те най-добри алтернативи и конкуренти на SharePoint през 2025 г.

Собственост на Microsoft, SharePoint отдавна е предпочитана платформа за компании, които искат да подобрят производителността си, да си сътрудничат и да управляват съдържанието си ефективно. Популярното обаче не винаги е най-доброто.
С развитието на по-добри технологии и нуждата от по-гъвкави и иновативни инструменти, компаниите проучват други опции, които отговарят по-добре на техните изисквания.
За да ви помогнем да определите най-подходящата за вас, ще разгледаме 10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Microsoft SharePoint и ще подчертаем техните основни характеристики, предимства и недостатъци, цени и др.
Какво трябва да търсите в алтернативите на SharePoint?
Изборът на най-добрата алтернатива на SharePoint може да бъде труден, когато не знаете точно кои функции за управление на проекти да вземете под внимание. Важно е да потърсите решение за производителност, което позволява лесно споделяне, сътрудничество в екип и интеграция с вече съществуващата ви платформа.
Друга важна функционалност, която трябва да проверите, е гъвкавостта, особено за бизнеса с уникални работни процеси – платформа, която предлага персонализирани шаблони и автоматизации, които лесно могат да бъдат адаптирани към вашите специфични нужди.
И, разбира се, цените! Изберете опция с прозрачни цени – без скрити допълнителни разходи за споделяне на файлове или софтуер за управление на знания и сътрудничество. Някои платформи предлагат и безплатни версии, които можете да изпробвате, преди да преминете към платен план.
10 най-добри алтернативи и конкуренти на SharePoint
Разгледайте нашия списък с 10-те най-добри алтернативи на SharePoint, за да изберете решение с всички необходими функции за ефективно сътрудничество и повишена продуктивност в мултифункционални екипи.
1. ClickUp
Една от най-добрите алтернативи на SharePoint е ClickUp, благодарение на неговите високо персонализирани функции за сътрудничество, софтуер за управление на знания и възможности за споделяне на файлове, които поддържат продуктивността на вашия екип. И това без да споменаваме отличните отзиви на клиентите!
ClickUp работи като CRM, визуален инструмент за бяла дъска или платформа за управление на проекти за управление на задачи и работни натоварвания. Многобройните му функции помагат на екипите да поддържат организация, да сътрудничат ефективно и да оптимизират работните процеси, което го прави един от най-добрите инструменти за продуктивност.
Солидната комбинация от персонализация, документация, софтуер за сътрудничество и функции за управление на задачите прави приложението чудесна алтернатива на SharePoint за екипи от всякакъв размер и от всякакви индустрии.
Най-добрите функции на ClickUp
- ClickUp Docs: Организирайте знанията на екипа си на едно място и се уверете, че всеки има достъп до ресурсите, от които се нуждае, за да работи ефективно.
- Персонализирани изгледи: Персонализирайте работните си пространства според нуждите си. С персонализираните изгледи екипите могат да превключват между изгледи като списъчен изглед, изглед на табло и календарен изглед, всичко това в рамките на едно и също работно пространство.
- Агилно управление на проекти: Използвайте шаблони за планиране на спринтове, диаграми за изчерпване и персонализирани работни потоци, които улесняват управлението на проекти с агилни методологии.
- Проследяване на времето: Проследявайте времето, прекарано в задачи, задавайте прогнози и преглеждайте отчети за времето.
- Инструменти за сътрудничество: Общувайте с екипа си, използвайки различни инструменти за сътрудничество, като чат стаи, споменавания и задачи, което улеснява комуникацията и съвместната работа.
- Интеграции: ClickUp се интегрира с много други решения, включително Slack, Google Drive и Trello, което ви позволява да работите безпроблемно на различни платформи.
- Шаблони: ClickUp предлага разнообразие от готови шаблони за различни случаи на употреба, като например пускане на продукти на пазара, планиране на събития и управление на съдържание.
Ограничения на ClickUp
ClickUp е един от най-функционалните инструменти за управление на проекти, но софтуерът има няколко ограничения – от сложността си до леко стръмната крива на обучение. За щастие, неговата гъвкавост и няколко примера за употреба го правят предпочитан избор за много потребители, независимо от това.
Цени на ClickUp
Оценки на клиенти за ClickUp
- G2: 4. 7/5 (над 6700 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)
📮 ClickUp Insight: 83% от работниците в сферата на знанието разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С приложение за всичко в работата като ClickUp, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място! Време е да централизирате и да се заредите с енергия!
2. SamePage
SamePage е друг конкурент на SharePoint. Това е инструмент за сътрудничество по проекти, който помага за управлението, организирането и споделянето на файлове. Приложението ви позволява да сътрудничите в реално време, помагайки на екипа ви да постигне по-бързи резултати. Paylocity придоби Samepage през 2020 г. и се ориентира към изграждането на платформа за ангажираност на служителите и сътрудничество в екип, като в крайна сметка актуализира някои ключови функции.
Най-добрите функции на SamePage
- Чат за екипа и незабавни съобщения
- Вградена видеоконферентна система
- Управление на задачи
- Споделяне на файлове и сътрудничество
Ограничения на SamePage
- В момента не се приемат нови регистрации
- Достъпно само на настолни компютри и мобилни приложения
Цени на SamePage
- Безплатна версия
- Стандартен план: 7,50 $/месец на потребител
- Pro план: 9 $/месец на потребител
Оценки на клиентите за SamePage
- G2: 4. 5/5 (210+ отзива)
- Capterra: 4. 8/5 (810+ отзива)
3. Google Workspace
Google Workspace, по-рано известен като G Suite, е облачна колекция от инструменти за продуктивност за работа в екип и сътрудничество. Макар да не е пряк конкурент на SharePoint, няколко инструмента на Google Workspace могат да бъдат алтернатива на SharePoint.
Платформи като Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Calendar, Google Docs и други са достъпни в Google Workspace, което позволява безпроблемно сътрудничество и управление на съдържанието с малко или никакви инструменти на трети страни.
Най-добрите функции на Google Workspace
- Съхранение в облак
- Сътрудничество в реално време по документи в Google Docs
- Видеоконферентна връзка
- Функционалността на електронната поща е част от основните му ключови характеристики.
- Сигурност на данните
Ограничения на Google Workspace
- Неподходящ за сътрудничество с трети страни
- Ограничения за качване и съхранение (Разгледайте тези алтернативи на Google Workspace!)
Цени на Google Workspace
Google Workspace обикновено предлага четири ценови плана:
- Business Starter: 6 $/месец на потребител
- Business Standard: 12 $/месец на потребител
- Business Plus: 18 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени
Оценки на клиентите на Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (над 40 400 отзива)
- Capterra: 4. 7 (над 14 600 отзива)
4. Huddle
Huddle е друга алтернатива на SharePoint, която предоставя ориентирана към документи среда за вътрешни екипи, клиенти и заинтересовани страни. Тя предлага уникална и сигурна платформа, която позволява на потребителите да извършват прегледи на работата, да споделят знания по сигурен начин и да си сътрудничат ефективно.
Този инструмент за сътрудничество позволява на потребителите в силно регулирани индустрии да поддържат пълен контрол над документите, което им дава възможност да постигат последователно целите на проектите.
Най-добрите функции на Huddle
- Сигурност на правителствено ниво
- Удобен за ползване интерфейс
- Осигурява безпроблемно управление и достъп до версиите на документите
- Функции за съвместна работа с външни документи, като споделяне на файлове и заявки за файлове
- Автоматично проследяване на активността
- Поддържа много различни файлови формати
- Клиентски портали
Ограничения на Huddle
- Понякога замръзва документи
- Объркващи настройки на софтуера
- Ограничени възможности за отчитане
Цени на Huddle
Huddle предлага четири ценови плана:
- Essential: 15 $/месец на потребител
- Плюс: 30 $/месец на потребител
- Team Starter: 150 $/месец
- Premier: Свържете се с отдела по продажбите за цени
Оценки на клиентите на Huddle
- G2: 4. 2/5 (над 100 рецензии)
- Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)
5. Nuxeo
Nuxeo е система за управление на съдържание с отворен код, която позволява на екипите и мениджърите да съхраняват и управляват цифрови активи. Тази алтернатива на SharePoint позволява на потребителите да създават интелигентни приложения с малко код, които улесняват вземането на решения и подобряват клиентското преживяване.
За разлика от традиционните платформи за управление на съдържание с ограничена гъвкавост и мащабируемост, Nuxeo използва силата на изкуствения интелект, за да помогне на организациите да останат ефективни и да извлекат максимална полза от своето съдържание.
Най-добрите функции на Nuxeo
- Управление на проекти с изкуствен интелект
- Управление на цифрови активи и съвместна работа с документи
- Управление на рекламации
- Търсене и анализ на съдържание
- Системи за управление и автоматизация на работния процес
- REST API за сложни взаимодействия със съдържание
- Поддържа интеграция с други системи
Ограничения на Nuxeo
- Сложна настройка на бекенда
- Неудобен потребителски интерфейс
- Слаба общност и форуми
Цени на Nuxeo
Nuxeo предлага 30-дневен безплатен пробен период, а за да получите платен абонамент, е необходимо да резервирате демо версия.
Оценка на клиентите на Nuxeo
- G2: 4/5 (70+ отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (30+ отзива)
6. Confluence
Confluence е удобно за дистанционна работа пространство за екипна работа, разработено от Atlassian. То предоставя на компаниите достъп до централизирана платформа, където може да се създава, споделя и организира информация.
С многото си персонализирани и готови за употреба шаблони, Confluence е идеален за създаване на база от знания или фирмена уики. Недостатъкът обаче е, че настройването на софтуера изисква много учене.
Сравнете SharePoint и Confluence!
Най-добрите функции на Confluence
- Многобройни шаблони за екипи и проекти за ускоряване на документирането
- Превъзходни функции за интеграция
- Версии на страници за проследяване на историята на промените в документите
- Функционалност за разрешения за контрол на достъпа
- Подходящ за мобилни устройства
Ограничения на Confluence
- Ограничено пространство за съхранение
- Неинтуитивна функционалност за търсене
- Синхронизирането между няколко устройства отнема време
- Трудности при експортирането на PDF файлове
- Стръмна крива на обучение (разгледайте тези алтернативи на Confluence!)
Цени на Confluence
Confluence предлага три ценови плана и персонализирани пакети за екипи с повече от 100 членове:
- Безплатно: 0 $/месец на потребител
- Стандартен: 5,75 $/месец на потребител
- Премиум: 11 $/месец на потребител
Оценки на клиентите за Confluence
- G2: 4. 1/5 (3500+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (2900+ отзива)
Сравнете Confluence и Notion!
7. Jostle
Jostle е софтуер за сътрудничество, предназначен за подобряване на комуникацията, сътрудничеството и ангажираността на служителите. Приложението позволява на компаниите да публикуват новини за компанията, да правят важни съобщения и да провеждат анкети за обратна връзка от служителите, за да повишат производителността на екипа.
С Jostle можете да бъдете сигурни, че всеки в организацията ви разполага с централна платформа, на която да намира подходяща информация, да изяснява въпроси и да споделя успехи – независимо от местоположението или часовата зона.
Най-добрите функции на Jostle
- Функция за анкетиране за събиране на мненията на екипа по важни решения на компанията
- Фийд с дейности, за да държите служителите информирани и в течение
- Форум за дискусии, който улеснява сътрудничеството, управлението на проекти и прозрачността
- Библиотека с документи за сортиране на файлове и лесно търсене на съдържание
- Лесна интеграция с Microsoft Office и Google Files
Ограниченията на Jostle
- Няма налична безплатна пробна версия
- Няма дискусии с низове, което затруднява проследяването на разговорите и темите.
- Няма налична безплатна версия
- Ограничена функционалност за персонализиране
Цени на Jostle
Jostle предлага четири ценови плана, но цените се определят въз основа на размера и нуждите на компанията.
- Бронз
- Сребро
- Gold
- Платина
Оценки на клиентите на Jostle
- G2: 4. 5 (над 190 рецензии)
- Capterra: 4. 4 (70+ отзива)
8. Box
Box е платформа, базирана на облак, за сигурно съхранение на файлове, управление на съдържание и сътрудничество в екип. Тя помага на организациите да централизират документацията на целия си екип и може да се прилага в множество случаи – маркетинг, продажби, човешки ресурси, финанси, инженеринг и др.
С Box потребителите могат да споделят сигурни линкове към файлове, да добавят сътрудници към групи, да одобряват файлове и да получават подписани важни документи.
Най-добрите функции на Box
- Интелигентно откриване на заплахи и пълно управление на информацията
- Функции за сигурност, базирани на класификация
- Електронни подписи за безпроблемно подписване на договори и споразумения
- Над 1500 интеграции на приложения
- Миграция на съдържание
- Контроли за управление на потребителите
- Споделяне на файлове и съхранение в облак
Ограничения на Box
- Без вградена функция за синхронизиране
- Ограничено качване на файлове
- Несъвместимост на софтуера
- Неподходящ за масово прехвърляне на съдържание
- Ограничена функция за търсене
- Няма безплатен план
Цени на Box
Box предлага четири ценови плана:
- Бизнес: 15 $/месец на потребител
- Business plus: 25 $/месец на потребител
- Enterprise: 35 $/месец на потребител
- Enterprise plus: Персонализиран план за плащане
Оценки на клиентите на Box
- G2: 4. 2 (над 4800 рецензии)
- Capterra: 4. 4 (5200+ отзива)
9. Alfresco
Alfresco е система за управление на съдържание, която предлага решения на организации, които искат да свързват, защитават и управляват критична информация. Нейният софтуер с отворен код съхранява и организира информацията ефективно, като предотвратява загубата на време и повишава производителността.
За разлика от някои други алтернативи на SharePoint, екипът на Alfresco организира виртуални събития и уебинари и предоставя практическа поддръжка на клиентите.
Най-добрите функции на Alfresco
- Постигнете съответствие с нормативните изисквания чрез управление на документи, одитни следи, политики за съхранение и контрол на достъпа, за да гарантирате правилното обработване и съхранение на съдържанието.
- Цялостната система за управление на документи ви позволява да съхранявате, организирате и категоризирате документи в централно хранилище.
- Насладете се на контрол на версиите, възможности за регистриране/изписване, управление на метаданни, търсене на пълен текст и инструменти за сътрудничество за ефективна работа с документи.
- Събирайте и анализирайте данни, свързани с използването на съдържание, поведението на потребителите и производителността на системата.
- Проектирайте, моделирайте и автоматизирайте бизнес процесите и работните потоци с моделиране на процеси, възлагане на задачи, маршрутизиране на работни потоци и проследяване на случаи.
Ограничения на Alfresco
- Неудобен потребителски интерфейс
- Без функционалност за плъзгане и пускане
- Случайни проблеми при качването на документи
- Ограничени възможности за търсене
Цени на Alfresco
Alfresco предлага персонализирани цени, съобразени с нуждите на екипа или отделните лица.
Оценки на клиентите на Alfresco
- G2: 3. 6 (40 отзива)
- Capterra: 4. 1 (20+ отзива)
10. Redbooth
С интуитивното си решение за управление на съдържание и проекти, Redbooth помага на организациите ефективно да планират задачи, да организират проекти и да поддържат последователна комуникация в екипа.
Redbooth има ограничени възможности за отчитане, което затруднява мениджърите да генерират подробни отчети за изпълнението на проектите.
Най-добрите функции на Redbooth
- Готови шаблони за управление на проекти
- Kanban табла за лесна визуализация на работния процес
- Управление на задачи с помощта на изкуствен интелект
- Подходящ за мобилни устройства
- HD видеоконференции
- Подробни отчети за производителността
- Визуални графици на проекти
Ограничения на Redbooth
- Сложен и тромав софтуер
- Сложно съхранение и организация на файлове
- Недостатъчна поддръжка за нови потребители
- Невъзможност да се задават подзадачи с дати
- Ограничени настройки за известия
Цени на Redbooth
- Redbooth Pro: 9 $/месец на потребител
- Redbooth Business: 15 $/месец на потребител
- Redbooth Enterprise: Настройва се според нуждите на вашия екип.
Оценки на клиентите на Redbooth
- G2: 4. 4 (98 отзива)
- Capterra: 4. 4 (89 отзива)
ClickUp: Най-добрата алтернатива на SharePoint за вашия екип
Ако четете това в търсене на алтернативи на Microsoft SharePoint с функции за управление на съдържание и проекти, които отговарят на всички изисквания на вас и вашия екип, имате късмет!
Защо да губите време в борба с некачествен инструмент, когато има лесно решение? Поемете контрол над документацията на вашите проекти, комуникацията в екипа и управлението на задачите с ClickUp – всеобхватното решение за всички ваши нужди, свързани с производителността.
Опитайте ClickUp още днес и разберете защо това е най-добрата алтернатива на Microsoft SharePoint на пазара.