10-те най-добри алтернативи и конкуренти на SharePoint през 2025 г.

Собственост на Microsoft, SharePoint отдавна е предпочитана платформа за компании, които искат да подобрят производителността си, да си сътрудничат и да управляват съдържанието си ефективно. Популярното обаче не винаги е най-доброто.

С развитието на по-добри технологии и нуждата от по-гъвкави и иновативни инструменти, компаниите проучват други опции, които отговарят по-добре на техните изисквания.

За да ви помогнем да определите най-подходящата за вас, ще разгледаме 10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Microsoft SharePoint и ще подчертаем техните основни характеристики, предимства и недостатъци, цени и др.

Какво трябва да търсите в алтернативите на SharePoint?

Изборът на най-добрата алтернатива на SharePoint може да бъде труден, когато не знаете точно кои функции за управление на проекти да вземете под внимание. Важно е да потърсите решение за производителност, което позволява лесно споделяне, сътрудничество в екип и интеграция с вече съществуващата ви платформа.

Друга важна функционалност, която трябва да проверите, е гъвкавостта, особено за бизнеса с уникални работни процеси – платформа, която предлага персонализирани шаблони и автоматизации, които лесно могат да бъдат адаптирани към вашите специфични нужди.

И, разбира се, цените! Изберете опция с прозрачни цени – без скрити допълнителни разходи за споделяне на файлове или софтуер за управление на знания и сътрудничество. Някои платформи предлагат и безплатни версии, които можете да изпробвате, преди да преминете към платен план.

10 най-добри алтернативи и конкуренти на SharePoint

Разгледайте нашия списък с 10-те най-добри алтернативи на SharePoint, за да изберете решение с всички необходими функции за ефективно сътрудничество и повишена продуктивност в мултифункционални екипи.

Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

Една от най-добрите алтернативи на SharePoint е ClickUp, благодарение на неговите високо персонализирани функции за сътрудничество, софтуер за управление на знания и възможности за споделяне на файлове, които поддържат продуктивността на вашия екип. И това без да споменаваме отличните отзиви на клиентите!

ClickUp работи като CRM, визуален инструмент за бяла дъска или платформа за управление на проекти за управление на задачи и работни натоварвания. Многобройните му функции помагат на екипите да поддържат организация, да сътрудничат ефективно и да оптимизират работните процеси, което го прави един от най-добрите инструменти за продуктивност.

Солидната комбинация от персонализация, документация, софтуер за сътрудничество и функции за управление на задачите прави приложението чудесна алтернатива на SharePoint за екипи от всякакъв размер и от всякакви индустрии.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Docs : Организирайте знанията на екипа си на едно място и се уверете, че всеки има достъп до ресурсите, от които се нуждае, за да работи ефективно.

Персонализирани изгледи: Персонализирайте работните си пространства според нуждите си. С персонализираните изгледи екипите могат да превключват между изгледи като списъчен изглед, изглед на табло и календарен изглед, всичко това в рамките на едно и също работно пространство.

Агилно управление на проекти: Използвайте шаблони за планиране на спринтове, диаграми за изчерпване и персонализирани работни потоци, които улесняват управлението на проекти с агилни методологии. Използвайте шаблони за планиране на спринтове, диаграми за изчерпване и персонализирани работни потоци, които улесняват управлението на проекти с агилни методологии.

Проследяване на времето: Проследявайте времето, прекарано в задачи, задавайте прогнози и преглеждайте отчети за времето.

Инструменти за сътрудничество: Общувайте с екипа си, използвайки различни инструменти за сътрудничество, като чат стаи, споменавания и задачи, което улеснява комуникацията и съвместната работа.

Интеграции: ClickUp се интегрира с много други решения, включително Slack, Google Drive и Trello, което ви позволява да работите безпроблемно на различни платформи.

Шаблони: ClickUp предлага разнообразие от готови шаблони за различни случаи на употреба, като например пускане на продукти на пазара, планиране на събития и : ClickUp предлага разнообразие от готови шаблони за различни случаи на употреба, като например пускане на продукти на пазара, планиране на събития и управление на съдържание

Ограничения на ClickUp

ClickUp е един от най-функционалните инструменти за управление на проекти, но софтуерът има няколко ограничения – от сложността си до леко стръмната крива на обучение. За щастие, неговата гъвкавост и няколко примера за употреба го правят предпочитан избор за много потребители, независимо от това.

Цени на ClickUp

Оценки на клиенти за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 6700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)

📮 ClickUp Insight: 83% от работниците в сферата на знанието разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С приложение за всичко в работата като ClickUp, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място! Време е да централизирате и да се заредите с енергия!

2. SamePage

Чрез SamePage

SamePage е друг конкурент на SharePoint. Това е инструмент за сътрудничество по проекти, който помага за управлението, организирането и споделянето на файлове. Приложението ви позволява да сътрудничите в реално време, помагайки на екипа ви да постигне по-бързи резултати. Paylocity придоби Samepage през 2020 г. и се ориентира към изграждането на платформа за ангажираност на служителите и сътрудничество в екип, като в крайна сметка актуализира някои ключови функции.

Най-добрите функции на SamePage

Чат за екипа и незабавни съобщения

Вградена видеоконферентна система

Управление на задачи

Споделяне на файлове и сътрудничество

Ограничения на SamePage

В момента не се приемат нови регистрации

Достъпно само на настолни компютри и мобилни приложения

Цени на SamePage

Безплатна версия

Стандартен план: 7,50 $/месец на потребител

Pro план: 9 $/месец на потребител

Оценки на клиентите за SamePage

G2: 4. 5/5 (210+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (810+ отзива)

3. Google Workspace

Чрез Google

Google Workspace, по-рано известен като G Suite, е облачна колекция от инструменти за продуктивност за работа в екип и сътрудничество. Макар да не е пряк конкурент на SharePoint, няколко инструмента на Google Workspace могат да бъдат алтернатива на SharePoint.

Платформи като Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Calendar, Google Docs и други са достъпни в Google Workspace, което позволява безпроблемно сътрудничество и управление на съдържанието с малко или никакви инструменти на трети страни.

Най-добрите функции на Google Workspace

Съхранение в облак

Сътрудничество в реално време по документи в Google Docs

Видеоконферентна връзка

Функционалността на електронната поща е част от основните му ключови характеристики.

Сигурност на данните

Ограничения на Google Workspace

Неподходящ за сътрудничество с трети страни

Ограничения за качване и съхранение (Разгледайте тези алтернативи на Google Workspace !)

Цени на Google Workspace

Google Workspace обикновено предлага четири ценови плана:

Business Starter : 6 $/месец на потребител

Business Standard : 12 $/месец на потребител

Business Plus : 18 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки на клиентите на Google Workspace

G2 : 4. 6/5 (над 40 400 отзива)

Capterra: 4. 7 (над 14 600 отзива)

4. Huddle

Чрез Ideagen

Huddle е друга алтернатива на SharePoint, която предоставя ориентирана към документи среда за вътрешни екипи, клиенти и заинтересовани страни. Тя предлага уникална и сигурна платформа, която позволява на потребителите да извършват прегледи на работата, да споделят знания по сигурен начин и да си сътрудничат ефективно.

Този инструмент за сътрудничество позволява на потребителите в силно регулирани индустрии да поддържат пълен контрол над документите, което им дава възможност да постигат последователно целите на проектите.

Най-добрите функции на Huddle

Сигурност на правителствено ниво

Удобен за ползване интерфейс

Осигурява безпроблемно управление и достъп до версиите на документите

Функции за съвместна работа с външни документи, като споделяне на файлове и заявки за файлове

Автоматично проследяване на активността

Поддържа много различни файлови формати

Клиентски портали

Ограничения на Huddle

Понякога замръзва документи

Объркващи настройки на софтуера

Ограничени възможности за отчитане

Цени на Huddle

Huddle предлага четири ценови плана:

Essential: 15 $/месец на потребител

Плюс: 30 $/месец на потребител

Team Starter: 150 $/месец

Premier: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки на клиентите на Huddle

G2 : 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

5. Nuxeo

Чрез Nuxeo

Nuxeo е система за управление на съдържание с отворен код, която позволява на екипите и мениджърите да съхраняват и управляват цифрови активи. Тази алтернатива на SharePoint позволява на потребителите да създават интелигентни приложения с малко код, които улесняват вземането на решения и подобряват клиентското преживяване.

За разлика от традиционните платформи за управление на съдържание с ограничена гъвкавост и мащабируемост, Nuxeo използва силата на изкуствения интелект, за да помогне на организациите да останат ефективни и да извлекат максимална полза от своето съдържание.

Най-добрите функции на Nuxeo

Управление на проекти с изкуствен интелект

Управление на цифрови активи и съвместна работа с документи

Управление на рекламации

Търсене и анализ на съдържание

Системи за управление и автоматизация на работния процес

REST API за сложни взаимодействия със съдържание

Поддържа интеграция с други системи

Ограничения на Nuxeo

Сложна настройка на бекенда

Неудобен потребителски интерфейс

Слаба общност и форуми

Цени на Nuxeo

Nuxeo предлага 30-дневен безплатен пробен период, а за да получите платен абонамент, е необходимо да резервирате демо версия.

Оценка на клиентите на Nuxeo

G2 : 4/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (30+ отзива)

6. Confluence

Чрез Atlassian

Confluence е удобно за дистанционна работа пространство за екипна работа, разработено от Atlassian. То предоставя на компаниите достъп до централизирана платформа, където може да се създава, споделя и организира информация.

С многото си персонализирани и готови за употреба шаблони, Confluence е идеален за създаване на база от знания или фирмена уики. Недостатъкът обаче е, че настройването на софтуера изисква много учене.

Сравнете SharePoint и Confluence!

Най-добрите функции на Confluence

Многобройни шаблони за екипи и проекти за ускоряване на документирането

Превъзходни функции за интеграция

Версии на страници за проследяване на историята на промените в документите

Функционалност за разрешения за контрол на достъпа

Подходящ за мобилни устройства

Ограничения на Confluence

Ограничено пространство за съхранение

Неинтуитивна функционалност за търсене

Синхронизирането между няколко устройства отнема време

Трудности при експортирането на PDF файлове

Стръмна крива на обучение (разгледайте тези алтернативи на Confluence !)

Цени на Confluence

Confluence предлага три ценови плана и персонализирани пакети за екипи с повече от 100 членове:

Безплатно: 0 $/месец на потребител

Стандартен: 5,75 $/месец на потребител

Премиум: 11 $/месец на потребител

Оценки на клиентите за Confluence

G2 : 4. 1/5 (3500+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (2900+ отзива)

Сравнете Confluence и Notion!

7. Jostle

Чрез Jostle

Jostle е софтуер за сътрудничество, предназначен за подобряване на комуникацията, сътрудничеството и ангажираността на служителите. Приложението позволява на компаниите да публикуват новини за компанията, да правят важни съобщения и да провеждат анкети за обратна връзка от служителите, за да повишат производителността на екипа.

С Jostle можете да бъдете сигурни, че всеки в организацията ви разполага с централна платформа, на която да намира подходяща информация, да изяснява въпроси и да споделя успехи – независимо от местоположението или часовата зона.

Най-добрите функции на Jostle

Функция за анкетиране за събиране на мненията на екипа по важни решения на компанията

Фийд с дейности, за да държите служителите информирани и в течение

Форум за дискусии, който улеснява сътрудничеството, управлението на проекти и прозрачността

Библиотека с документи за сортиране на файлове и лесно търсене на съдържание

Лесна интеграция с Microsoft Office и Google Files

Ограниченията на Jostle

Няма налична безплатна пробна версия

Няма дискусии с низове, което затруднява проследяването на разговорите и темите.

Няма налична безплатна версия

Ограничена функционалност за персонализиране

Цени на Jostle

Jostle предлага четири ценови плана, но цените се определят въз основа на размера и нуждите на компанията.

Бронз

Сребро

Gold

Платина

Оценки на клиентите на Jostle

G2 : 4. 5 (над 190 рецензии)

Capterra: 4. 4 (70+ отзива)

8. Box

Чрез Box

Box е платформа, базирана на облак, за сигурно съхранение на файлове, управление на съдържание и сътрудничество в екип. Тя помага на организациите да централизират документацията на целия си екип и може да се прилага в множество случаи – маркетинг, продажби, човешки ресурси, финанси, инженеринг и др.

С Box потребителите могат да споделят сигурни линкове към файлове, да добавят сътрудници към групи, да одобряват файлове и да получават подписани важни документи.

Най-добрите функции на Box

Интелигентно откриване на заплахи и пълно управление на информацията

Функции за сигурност, базирани на класификация

Електронни подписи за безпроблемно подписване на договори и споразумения

Над 1500 интеграции на приложения

Миграция на съдържание

Контроли за управление на потребителите

Споделяне на файлове и съхранение в облак

Ограничения на Box

Без вградена функция за синхронизиране

Ограничено качване на файлове

Несъвместимост на софтуера

Неподходящ за масово прехвърляне на съдържание

Ограничена функция за търсене

Няма безплатен план

Цени на Box

Box предлага четири ценови плана:

Бизнес : 15 $/месец на потребител

Business plus : 25 $/месец на потребител

Enterprise : 35 $/месец на потребител

Enterprise plus: Персонализиран план за плащане

Оценки на клиентите на Box

G2 : 4. 2 (над 4800 рецензии)

Capterra: 4. 4 (5200+ отзива)

9. Alfresco

Чрез Alfresco

Alfresco е система за управление на съдържание, която предлага решения на организации, които искат да свързват, защитават и управляват критична информация. Нейният софтуер с отворен код съхранява и организира информацията ефективно, като предотвратява загубата на време и повишава производителността.

За разлика от някои други алтернативи на SharePoint, екипът на Alfresco организира виртуални събития и уебинари и предоставя практическа поддръжка на клиентите.

Най-добрите функции на Alfresco

Постигнете съответствие с нормативните изисквания чрез управление на документи, одитни следи, политики за съхранение и контрол на достъпа, за да гарантирате правилното обработване и съхранение на съдържанието.

Цялостната система за управление на документи ви позволява да съхранявате, организирате и категоризирате документи в централно хранилище.

Насладете се на контрол на версиите, възможности за регистриране/изписване, управление на метаданни, търсене на пълен текст и инструменти за сътрудничество за ефективна работа с документи.

Събирайте и анализирайте данни, свързани с използването на съдържание, поведението на потребителите и производителността на системата.

Проектирайте, моделирайте и автоматизирайте бизнес процесите и работните потоци с моделиране на процеси, възлагане на задачи, маршрутизиране на работни потоци и проследяване на случаи.

Ограничения на Alfresco

Неудобен потребителски интерфейс

Без функционалност за плъзгане и пускане

Случайни проблеми при качването на документи

Ограничени възможности за търсене

Цени на Alfresco

Alfresco предлага персонализирани цени, съобразени с нуждите на екипа или отделните лица.

Оценки на клиентите на Alfresco

G2 : 3. 6 (40 отзива)

Capterra: 4. 1 (20+ отзива)

10. Redbooth

Чрез Redbooth

С интуитивното си решение за управление на съдържание и проекти, Redbooth помага на организациите ефективно да планират задачи, да организират проекти и да поддържат последователна комуникация в екипа.

Redbooth има ограничени възможности за отчитане, което затруднява мениджърите да генерират подробни отчети за изпълнението на проектите.

Най-добрите функции на Redbooth

Готови шаблони за управление на проекти

Kanban табла за лесна визуализация на работния процес

Управление на задачи с помощта на изкуствен интелект

Подходящ за мобилни устройства

HD видеоконференции

Подробни отчети за производителността

Визуални графици на проекти

Ограничения на Redbooth

Сложен и тромав софтуер

Сложно съхранение и организация на файлове

Недостатъчна поддръжка за нови потребители

Невъзможност да се задават подзадачи с дати

Ограничени настройки за известия

Цени на Redbooth

Redbooth Pro : 9 $/месец на потребител

Redbooth Business : 15 $/месец на потребител

Redbooth Enterprise: Настройва се според нуждите на вашия екип.

Оценки на клиентите на Redbooth

G2 : 4. 4 (98 отзива)

Capterra: 4. 4 (89 отзива)

ClickUp: Най-добрата алтернатива на SharePoint за вашия екип

Ако четете това в търсене на алтернативи на Microsoft SharePoint с функции за управление на съдържание и проекти, които отговарят на всички изисквания на вас и вашия екип, имате късмет!

Защо да губите време в борба с некачествен инструмент, когато има лесно решение? Поемете контрол над документацията на вашите проекти, комуникацията в екипа и управлението на задачите с ClickUp – всеобхватното решение за всички ваши нужди, свързани с производителността.

Опитайте ClickUp още днес и разберете защо това е най-добрата алтернатива на Microsoft SharePoint на пазара.