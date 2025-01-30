ClickUp блог

10-те най-добри алтернативи и конкуренти на SharePoint през 2025 г.

PMO Team
PMO Team
30 януари 2025 г.

Собственост на Microsoft, SharePoint отдавна е предпочитана платформа за компании, които искат да подобрят производителността си, да си сътрудничат и да управляват съдържанието си ефективно. Популярното обаче не винаги е най-доброто.

С развитието на по-добри технологии и нуждата от по-гъвкави и иновативни инструменти, компаниите проучват други опции, които отговарят по-добре на техните изисквания.

За да ви помогнем да определите най-подходящата за вас, ще разгледаме 10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Microsoft SharePoint и ще подчертаем техните основни характеристики, предимства и недостатъци, цени и др.

Какво трябва да търсите в алтернативите на SharePoint?

Изборът на най-добрата алтернатива на SharePoint може да бъде труден, когато не знаете точно кои функции за управление на проекти да вземете под внимание. Важно е да потърсите решение за производителност, което позволява лесно споделяне, сътрудничество в екип и интеграция с вече съществуващата ви платформа.

Друга важна функционалност, която трябва да проверите, е гъвкавостта, особено за бизнеса с уникални работни процеси – платформа, която предлага персонализирани шаблони и автоматизации, които лесно могат да бъдат адаптирани към вашите специфични нужди.

И, разбира се, цените! Изберете опция с прозрачни цени – без скрити допълнителни разходи за споделяне на файлове или софтуер за управление на знания и сътрудничество. Някои платформи предлагат и безплатни версии, които можете да изпробвате, преди да преминете към платен план.

10 най-добри алтернативи и конкуренти на SharePoint

Разгледайте нашия списък с 10-те най-добри алтернативи на SharePoint, за да изберете решение с всички необходими функции за ефективно сътрудничество и повишена продуктивност в мултифункционални екипи.

1. ClickUp

Пример за всички различни изгледи на ClickUp
Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

Една от най-добрите алтернативи на SharePoint е ClickUp, благодарение на неговите високо персонализирани функции за сътрудничество, софтуер за управление на знания и възможности за споделяне на файлове, които поддържат продуктивността на вашия екип. И това без да споменаваме отличните отзиви на клиентите!

ClickUp работи като CRM, визуален инструмент за бяла дъска или платформа за управление на проекти за управление на задачи и работни натоварвания. Многобройните му функции помагат на екипите да поддържат организация, да сътрудничат ефективно и да оптимизират работните процеси, което го прави един от най-добрите инструменти за продуктивност.

Солидната комбинация от персонализация, документация, софтуер за сътрудничество и функции за управление на задачите прави приложението чудесна алтернатива на SharePoint за екипи от всякакъв размер и от всякакви индустрии.

Най-добрите функции на ClickUp

  • ClickUp Docs: Организирайте знанията на екипа си на едно място и се уверете, че всеки има достъп до ресурсите, от които се нуждае, за да работи ефективно.
  • Персонализирани изгледи: Персонализирайте работните си пространства според нуждите си. С персонализираните изгледи екипите могат да превключват между изгледи като списъчен изглед, изглед на табло и календарен изглед, всичко това в рамките на едно и също работно пространство.
  • Агилно управление на проекти: Използвайте шаблони за планиране на спринтове, диаграми за изчерпване и персонализирани работни потоци, които улесняват управлението на проекти с агилни методологии.
  • Проследяване на времето: Проследявайте времето, прекарано в задачи, задавайте прогнози и преглеждайте отчети за времето.
  • Инструменти за сътрудничество: Общувайте с екипа си, използвайки различни инструменти за сътрудничество, като чат стаи, споменавания и задачи, което улеснява комуникацията и съвместната работа.
  • Интеграции: ClickUp се интегрира с много други решения, включително Slack, Google Drive и Trello, което ви позволява да работите безпроблемно на различни платформи.
  • Шаблони: ClickUp предлага разнообразие от готови шаблони за различни случаи на употреба, като например пускане на продукти на пазара, планиране на събития и управление на съдържание.

Ограничения на ClickUp

ClickUp е един от най-функционалните инструменти за управление на проекти, но софтуерът има няколко ограничения – от сложността си до леко стръмната крива на обучение. За щастие, неговата гъвкавост и няколко примера за употреба го правят предпочитан избор за много потребители, независимо от това.

Цени на ClickUp

Оценки на клиенти за ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (над 6700 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)

📮 ClickUp Insight: 83% от работниците в сферата на знанието разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С приложение за всичко в работата като ClickUp, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място! Време е да централизирате и да се заредите с енергия!

2. SamePage

Изображение на продукта SamePage
Чрез SamePage

SamePage е друг конкурент на SharePoint. Това е инструмент за сътрудничество по проекти, който помага за управлението, организирането и споделянето на файлове. Приложението ви позволява да сътрудничите в реално време, помагайки на екипа ви да постигне по-бързи резултати. Paylocity придоби Samepage през 2020 г. и се ориентира към изграждането на платформа за ангажираност на служителите и сътрудничество в екип, като в крайна сметка актуализира някои ключови функции.

Най-добрите функции на SamePage

  • Чат за екипа и незабавни съобщения
  • Вградена видеоконферентна система
  • Управление на задачи
  • Споделяне на файлове и сътрудничество

Ограничения на SamePage

  • В момента не се приемат нови регистрации
  • Достъпно само на настолни компютри и мобилни приложения

Цени на SamePage

  • Безплатна версия
  • Стандартен план: 7,50 $/месец на потребител
  • Pro план: 9 $/месец на потребител

Оценки на клиентите за SamePage

  • G2: 4. 5/5 (210+ отзива)
  • Capterra: 4. 8/5 (810+ отзива)

3. Google Workspace

Изображение на продукта Google Workspace
Чрез Google

Google Workspace, по-рано известен като G Suite, е облачна колекция от инструменти за продуктивност за работа в екип и сътрудничество. Макар да не е пряк конкурент на SharePoint, няколко инструмента на Google Workspace могат да бъдат алтернатива на SharePoint.

Платформи като Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Calendar, Google Docs и други са достъпни в Google Workspace, което позволява безпроблемно сътрудничество и управление на съдържанието с малко или никакви инструменти на трети страни.

Най-добрите функции на Google Workspace

  • Съхранение в облак
  • Сътрудничество в реално време по документи в Google Docs
  • Видеоконферентна връзка
  • Функционалността на електронната поща е част от основните му ключови характеристики.
  • Сигурност на данните

Ограничения на Google Workspace

  • Неподходящ за сътрудничество с трети страни
  • Ограничения за качване и съхранение (Разгледайте тези алтернативи на Google Workspace!)

Цени на Google Workspace

Google Workspace обикновено предлага четири ценови плана:

  • Business Starter: 6 $/месец на потребител
  • Business Standard: 12 $/месец на потребител
  • Business Plus: 18 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки на клиентите на Google Workspace

  • G2: 4. 6/5 (над 40 400 отзива)
  • Capterra: 4. 7 (над 14 600 отзива)

4. Huddle

Ideagen Huddle Изображение на продукта
Чрез Ideagen

Huddle е друга алтернатива на SharePoint, която предоставя ориентирана към документи среда за вътрешни екипи, клиенти и заинтересовани страни. Тя предлага уникална и сигурна платформа, която позволява на потребителите да извършват прегледи на работата, да споделят знания по сигурен начин и да си сътрудничат ефективно.

Този инструмент за сътрудничество позволява на потребителите в силно регулирани индустрии да поддържат пълен контрол над документите, което им дава възможност да постигат последователно целите на проектите.

Най-добрите функции на Huddle

  • Сигурност на правителствено ниво
  • Удобен за ползване интерфейс
  • Осигурява безпроблемно управление и достъп до версиите на документите
  • Функции за съвместна работа с външни документи, като споделяне на файлове и заявки за файлове
  • Автоматично проследяване на активността
  • Поддържа много различни файлови формати
  • Клиентски портали

Ограничения на Huddle

  • Понякога замръзва документи
  • Объркващи настройки на софтуера
  • Ограничени възможности за отчитане

Цени на Huddle

Huddle предлага четири ценови плана:

  • Essential: 15 $/месец на потребител
  • Плюс: 30 $/месец на потребител
  • Team Starter: 150 $/месец
  • Premier: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки на клиентите на Huddle

  • G2: 4. 2/5 (над 100 рецензии)
  • Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

5. Nuxeo

Изображение на продукта Nuxeo
Чрез Nuxeo

Nuxeo е система за управление на съдържание с отворен код, която позволява на екипите и мениджърите да съхраняват и управляват цифрови активи. Тази алтернатива на SharePoint позволява на потребителите да създават интелигентни приложения с малко код, които улесняват вземането на решения и подобряват клиентското преживяване.

За разлика от традиционните платформи за управление на съдържание с ограничена гъвкавост и мащабируемост, Nuxeo използва силата на изкуствения интелект, за да помогне на организациите да останат ефективни и да извлекат максимална полза от своето съдържание.

Най-добрите функции на Nuxeo

  • Управление на проекти с изкуствен интелект
  • Управление на цифрови активи и съвместна работа с документи
  • Управление на рекламации
  • Търсене и анализ на съдържание
  • Системи за управление и автоматизация на работния процес
  • REST API за сложни взаимодействия със съдържание
  • Поддържа интеграция с други системи

Ограничения на Nuxeo

  • Сложна настройка на бекенда
  • Неудобен потребителски интерфейс
  • Слаба общност и форуми

Цени на Nuxeo

Nuxeo предлага 30-дневен безплатен пробен период, а за да получите платен абонамент, е необходимо да резервирате демо версия.

Оценка на клиентите на Nuxeo

  • G2: 4/5 (70+ отзива)
  • Capterra: 4. 2/5 (30+ отзива)

6. Confluence

Пример за база от знания в Confluence
Чрез Atlassian

Confluence е удобно за дистанционна работа пространство за екипна работа, разработено от Atlassian. То предоставя на компаниите достъп до централизирана платформа, където може да се създава, споделя и организира информация.

С многото си персонализирани и готови за употреба шаблони, Confluence е идеален за създаване на база от знания или фирмена уики. Недостатъкът обаче е, че настройването на софтуера изисква много учене.

Сравнете SharePoint и Confluence!

Най-добрите функции на Confluence

  • Многобройни шаблони за екипи и проекти за ускоряване на документирането
  • Превъзходни функции за интеграция
  • Версии на страници за проследяване на историята на промените в документите
  • Функционалност за разрешения за контрол на достъпа
  • Подходящ за мобилни устройства

Ограничения на Confluence

  • Ограничено пространство за съхранение
  • Неинтуитивна функционалност за търсене
  • Синхронизирането между няколко устройства отнема време
  • Трудности при експортирането на PDF файлове
  • Стръмна крива на обучение (разгледайте тези алтернативи на Confluence!)

Цени на Confluence

Confluence предлага три ценови плана и персонализирани пакети за екипи с повече от 100 членове:

  • Безплатно: 0 $/месец на потребител
  • Стандартен: 5,75 $/месец на потребител
  • Премиум: 11 $/месец на потребител

Оценки на клиентите за Confluence

  • G2: 4. 1/5 (3500+ отзива)
  • Capterra: 4. 4/5 (2900+ отзива)

Сравнете Confluence и Notion!

7. Jostle

Изображение на продукта Jostle
Чрез Jostle

Jostle е софтуер за сътрудничество, предназначен за подобряване на комуникацията, сътрудничеството и ангажираността на служителите. Приложението позволява на компаниите да публикуват новини за компанията, да правят важни съобщения и да провеждат анкети за обратна връзка от служителите, за да повишат производителността на екипа.

С Jostle можете да бъдете сигурни, че всеки в организацията ви разполага с централна платформа, на която да намира подходяща информация, да изяснява въпроси и да споделя успехи – независимо от местоположението или часовата зона.

Най-добрите функции на Jostle

  • Функция за анкетиране за събиране на мненията на екипа по важни решения на компанията
  • Фийд с дейности, за да държите служителите информирани и в течение
  • Форум за дискусии, който улеснява сътрудничеството, управлението на проекти и прозрачността
  • Библиотека с документи за сортиране на файлове и лесно търсене на съдържание
  • Лесна интеграция с Microsoft Office и Google Files

Ограниченията на Jostle

  • Няма налична безплатна пробна версия
  • Няма дискусии с низове, което затруднява проследяването на разговорите и темите.
  • Няма налична безплатна версия
  • Ограничена функционалност за персонализиране

Цени на Jostle

Jostle предлага четири ценови плана, но цените се определят въз основа на размера и нуждите на компанията.

  • Бронз
  • Сребро
  • Gold
  • Платина

Оценки на клиентите на Jostle

  • G2: 4. 5 (над 190 рецензии)
  • Capterra: 4. 4 (70+ отзива)

8. Box

Изображение на продукта Box
Чрез Box

Box е платформа, базирана на облак, за сигурно съхранение на файлове, управление на съдържание и сътрудничество в екип. Тя помага на организациите да централизират документацията на целия си екип и може да се прилага в множество случаи – маркетинг, продажби, човешки ресурси, финанси, инженеринг и др.

С Box потребителите могат да споделят сигурни линкове към файлове, да добавят сътрудници към групи, да одобряват файлове и да получават подписани важни документи.

Най-добрите функции на Box

  • Интелигентно откриване на заплахи и пълно управление на информацията
  • Функции за сигурност, базирани на класификация
  • Електронни подписи за безпроблемно подписване на договори и споразумения
  • Над 1500 интеграции на приложения
  • Миграция на съдържание
  • Контроли за управление на потребителите
  • Споделяне на файлове и съхранение в облак

Ограничения на Box

  • Без вградена функция за синхронизиране
  • Ограничено качване на файлове
  • Несъвместимост на софтуера
  • Неподходящ за масово прехвърляне на съдържание
  • Ограничена функция за търсене
  • Няма безплатен план

Цени на Box

Box предлага четири ценови плана:

  • Бизнес: 15 $/месец на потребител
  • Business plus: 25 $/месец на потребител
  • Enterprise: 35 $/месец на потребител
  • Enterprise plus: Персонализиран план за плащане

Оценки на клиентите на Box

  • G2: 4. 2 (над 4800 рецензии)
  • Capterra: 4. 4 (5200+ отзива)

9. Alfresco

Изображение на продукта Alfresco
Чрез Alfresco

Alfresco е система за управление на съдържание, която предлага решения на организации, които искат да свързват, защитават и управляват критична информация. Нейният софтуер с отворен код съхранява и организира информацията ефективно, като предотвратява загубата на време и повишава производителността.

За разлика от някои други алтернативи на SharePoint, екипът на Alfresco организира виртуални събития и уебинари и предоставя практическа поддръжка на клиентите.

Най-добрите функции на Alfresco

  • Постигнете съответствие с нормативните изисквания чрез управление на документи, одитни следи, политики за съхранение и контрол на достъпа, за да гарантирате правилното обработване и съхранение на съдържанието.
  • Цялостната система за управление на документи ви позволява да съхранявате, организирате и категоризирате документи в централно хранилище.
  • Насладете се на контрол на версиите, възможности за регистриране/изписване, управление на метаданни, търсене на пълен текст и инструменти за сътрудничество за ефективна работа с документи.
  • Събирайте и анализирайте данни, свързани с използването на съдържание, поведението на потребителите и производителността на системата.
  • Проектирайте, моделирайте и автоматизирайте бизнес процесите и работните потоци с моделиране на процеси, възлагане на задачи, маршрутизиране на работни потоци и проследяване на случаи.

Ограничения на Alfresco

  • Неудобен потребителски интерфейс
  • Без функционалност за плъзгане и пускане
  • Случайни проблеми при качването на документи
  • Ограничени възможности за търсене

Цени на Alfresco

Alfresco предлага персонализирани цени, съобразени с нуждите на екипа или отделните лица.

Оценки на клиентите на Alfresco

  • G2: 3. 6 (40 отзива)
  • Capterra: 4. 1 (20+ отзива)

10. Redbooth

Изображение на продукта Redbooth
Чрез Redbooth

С интуитивното си решение за управление на съдържание и проекти, Redbooth помага на организациите ефективно да планират задачи, да организират проекти и да поддържат последователна комуникация в екипа.

Redbooth има ограничени възможности за отчитане, което затруднява мениджърите да генерират подробни отчети за изпълнението на проектите.

Най-добрите функции на Redbooth

  • Готови шаблони за управление на проекти
  • Kanban табла за лесна визуализация на работния процес
  • Управление на задачи с помощта на изкуствен интелект
  • Подходящ за мобилни устройства
  • HD видеоконференции
  • Подробни отчети за производителността
  • Визуални графици на проекти

Ограничения на Redbooth

  • Сложен и тромав софтуер
  • Сложно съхранение и организация на файлове
  • Недостатъчна поддръжка за нови потребители
  • Невъзможност да се задават подзадачи с дати
  • Ограничени настройки за известия

Цени на Redbooth

  • Redbooth Pro: 9 $/месец на потребител
  • Redbooth Business: 15 $/месец на потребител
  • Redbooth Enterprise: Настройва се според нуждите на вашия екип.

Оценки на клиентите на Redbooth

  • G2: 4. 4 (98 отзива)
  • Capterra: 4. 4 (89 отзива)

ClickUp: Най-добрата алтернатива на SharePoint за вашия екип

Ако четете това в търсене на алтернативи на Microsoft SharePoint с функции за управление на съдържание и проекти, които отговарят на всички изисквания на вас и вашия екип, имате късмет!

Защо да губите време в борба с некачествен инструмент, когато има лесно решение? Поемете контрол над документацията на вашите проекти, комуникацията в екипа и управлението на задачите с ClickUp – всеобхватното решение за всички ваши нужди, свързани с производителността.

Опитайте ClickUp още днес и разберете защо това е най-добрата алтернатива на Microsoft SharePoint на пазара.

ClickUp Logo

Едно приложение, което заменя всички останали

© 2026 ClickUp