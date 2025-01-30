Най-добрите алтернативи и конкуренти на Confluence през 2025 г.

През целия си работен ден разговарям с нашите нови и съществуващи клиенти за техните нужди и предизвикателства в областта на управлението на проекти.

Едно нещо, което често се споменава, е колко много еволюира сътрудничеството в екип през последните няколко години. Компаниите приемат културата на дистанционната работа, при която екипите трябва да са на една вълна, дори когато не са непременно на едно и също място.

Инструменти като Confluence бяха страхотни през 2014 г., но днес фирмите вече не се доверяват толкова на старите софтуери.

Ето защо съставих списък с алтернативи на Confluence за управление на проекти и сътрудничество в екип. Моят екип и аз тествахме подробно тези инструменти, за да видим как се представят в сравнение с Confluence при различни случаи на употреба.

Да започнем!

Ограничения на Confluence

Срещнах доста проблеми при използването на Confluence в работата си. Ето някои от по-сериозните

Забавена поддръжка на клиенти: Често се налага да чакам по-дълго от очакваното за помощ от екипа за поддръжка на клиенти на Confluence. Това е проблем, когато е необходима незабавна помощ за разрешаване на въпрос, който е чувствителен към времето.

Стръмна крива на обучение: Навигирането в неговите функции и разбирането на терминологията му бяха доста голямо предизвикателство, особено за новодошлите в моя екип. Confluence изисква значителна инвестиция от време и усилия, за да се овладее напълно използването на платформата.

Бавна функция за търсене: Намирането на конкретна информация или ресурси в моето работно пространство често отнема повече време, отколкото би трябвало, което прекъсва работния ми процес и затруднява ефективността.

Сложно управление на разрешенията: Трудно е да се разбере кой може да редактира или да допринася за конкретни страници или да конфигурира разрешенията, за да отговарят на нуждите на моя екип.

Предизвикателства при съвместното разработване на съдържание: Когато няколко души редактират едновременно един и същ документ, е трудно да се координират редакциите, което води до конфликти между версиите.

Имайки предвид тези повтарящи се проблеми, аз подбрах алтернативи на Confluence, които позволяват безпроблемно сътрудничество, предлагат бърз достъп до знания и поддържат продуктивността на екипите.

Алтернативи на Confluence на един поглед

Алтернатива на Confluence Най-подходящи за Отличителни характеристики Цени ClickUp Редактиране и сътрудничество в реално време ClickUp Docs и ClickUp Brain Безплатно завинаги Неограничено: 7 $/потребител на месец Бизнес: 12 $/потребител на месец Предприятие: Персонализирана цена ClickUp Brain се предлага на цена 5 $/потребител на месец за всеки работен пространство Notion Създаване на база от знания за малки и средни предприятия (МСП) Notion Wikis БезплатноPlus: 10 $/месец на работно място Business: 18 $/месец на работно място Enterprise: Индивидуални цени Notion AI се предлага за 10 $/месец на потребител за всяко работно място. Google Drive Потребители на екосистемата на Google Интеграция с други инструменти на Google Workspace, като Docs, Sheets и Slides Business Starter: 7,20 $/потребител на месец (Google Workspace)Business Standard: 14,40 $/потребител на месец (Google Workspace)Business Plan: 21,60 $/потребител на месец (Google Workspace)Enterprise: Персонализирана цена (Google Workspace) Nuclino Минималистичен интерфейс Nuclino Sidekick БезплатноСтандартно: 6 $/потребител на месец Премиум: 12 $/потребител на месец SharePoint Разширено управление на документи Интеграция с Word, Excel и Teams SharePoint (План 1): 5 $/потребител на месец (годишен план)Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/потребител на месец (годишен план) Quip Безпроблемно и сигурно споделяне на документи Широка гама от персонализирани шаблони Quip Starter: 12 $/потребител на месец Quip Plus: 25 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно) Quip Advanced: 100 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно) Asana Организация на документи и задачи Чист потребителски интерфейс и автоматизация Лично: БезплатноСтартово: 13,49 $/потребител на месецРазширено: 30,49 $/потребител на месец Предприятие: Персонализирана ценаПредприятие+: Персонализирана цена Dropbox Paper Вграждане на медии Интеграции с Dropbox и удобно мобилно приложение Basic: Безплатно Plus: 11,99 $/потребител на месец Essentials: 19,99 $/потребител на месец Business: 18 $/потребител на месец Business Plus: 30 $/потребител на месец Zoho Learn (по-рано Zoho Wiki) Създаване на персонализирани уикита Разширено управление на разрешенията БезплатноExpress: 1 $/потребител на месецProfessional: 3 $/потребител на месец Documents 360 База знания за предприятия Функция за търсене с изкуствен интелект БезплатноСтандартно: 199 $/проект на месец Професионално: 299 $/проект на месец (само годишно плащане)Бизнес: 399 $/проект на месец (само годишно плащане)Предприятие: 599 $/проект на месец (само годишно плащане)

10-те най-добри алтернативи на Confluence, които можете да използвате

1. ClickUp – Най-добър за редактиране и сътрудничество в реално време

Нека започнем с любимия ни вътрешен продукт – ClickUp. Функциите за сътрудничество на този инструмент за управление на проекти обединяват мултифункционални екипи под един покрив, предлагайки единен източник на информация за поддържане на последователност в голям мащаб.

Използвам ClickUp Docs за създаване на уикита, SOP, техническа документация, пътни карти на продукти или всеки друг тип съдържание. За документи, които се нуждаят от подробни обяснения, използвам вложени страници за свързване на съответното съдържание, добавям таблици за бърз преглед или вграждам маркери за справка, всичко това в централизирано пространство.

Благодарение на функцията за редактиране в реално време, мога да сътруднича с моя отдалечен екип и да работим заедно, за да реализираме амбициозни идеи. В случай, че трябва да добавя нещо или да изясня нещо, маркирам членовете на екипа си в коментарите и те получават незабавно уведомление.

Създаването на задачи отнема само няколко секунди в Docs – мога просто да избера част от текста и да я превърна в задача за действие, с подходящи подробности като изпълнител и краен срок.

Сътрудничество с членовете на екипа в реално време с помощта на ClickUp Docs

Често ми се налага да работя върху подробни фирмени уикита и да ги актуализирам от време на време. Обширната библиотека на ClickUp с персонализирани шаблони за уикита и изисквания за документация е много полезна за тези задачи. Моята предпочитана рамка е ClickUp Wiki Template — бърз начин за подбор, организиране и споделяне на информация.

Изтеглете този шаблон Създавайте уикита, редактирайте ги заедно с екипа си, персонализирайте ги и дръжте вътрешните екипи в течение с най-новите SOP на компанията, използвайки Wiki Template на ClickUp.

Използвам този шаблон, за да:

Създайте вътрешни бази от знания за важни ресурси на компанията, като кодекс за поведение, стандартни оперативни процедури, ръководства за често използвани инструменти и др.

Сътрудничество с членовете на екипа в реално време за работа и актуализиране на съдържанието

Помогнете на екипа ми да намери отговори на често задавани въпроси, без да губи време

Запазвайте и сътрудничество по всички документи на едно централно място

Поддържайте документацията актуална с навременни редакции

С много опции за персонализиране на дизайна, статусите, полетата и изгледите, шаблонът ми помага да поддържам еднаква структура за цялата официална документация. Той също така повишава ефективността и скоростта, тъй като вече не се налага да разработвам wiki структури от нулата.

Говорейки за скорост, ClickUp разполага с едно супергеройско средство в своя арсенал – ClickUp Brain! Този AI мениджър на знания ускорява процеса ми на писане, било то създаване на документ с изисквания към продукта, вътрешен модул за обучение, имейл или публикация в блог.

Усъвършенствайте комуникацията си и спестете време с ClickUp Brain

Brain ми предоставя актуална информация за задачите, документите и членовете на екипа, генерира шаблони за конкретни случаи на употреба и анализира уикита (и цялото работно пространство), за да намери бързо отговори на въпросите ми. Наистина най-добрият помощник, за който бих могъл да мечтая!

Най-добрите функции на ClickUp

Избягвайте разсейването и се концентрирайте върху един ред и една идея наведнъж с фокусния режим на ClickUp Docs.

Персонализирайте документи с богато форматиране – добавяйте прикачени файлове, джаджи, разделители, кодови блокове и достъп до езика Markdown.

Защитете документацията на компанията, като зададете различни контроли за разрешения за екипи, гости или публичен достъп.

Запазете често използваните документи като шаблони и ги отваряйте бързо

Интегрирайте ClickUp с над 1000 приложения на трети страни, включително HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub и други.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение все още не предлага всички функции на уеб версията.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp Brain се предлага на цена от 5 долара на месец за всеки потребител за всяко работно пространство.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това, което най-много ни харесва в ClickUp, е възможността да имаме всеобхватно решение за нашите нужди. Вече не е нужно да търсим уики страници в Confluence, инженерни билети в Jira или таблици/списъци в Notion. Всичко това, докато управляваме потребителите на едно място и намаляваме разходите си.

Това, което най-много ни харесва в ClickUp, е възможността да имаме едно цялостно решение за нашите нужди. Вече не е нужно да търсим уики страници в Confluence, инженерни билети в Jira или таблици/списъци в Notion. Всичко това, докато управляваме потребителите на едно място и намаляваме разходите си.

2. Notion – Най-добър за създаване на база от знания за малки и средни предприятия

чрез Notion

Notion е инструмент за управление на знания и съвместна работна среда за отдалечени екипи от всякакъв размер.

Тествах Notion Docs, за да записвам бележки от срещи и да обсъждам изискванията на проектите заедно с екипа ми. Оказа се, че в Docs можете да добавяте различни видове съдържание, като фрагменти от код, математически уравнения, отметки, напомняния и др. Чудесен начин да организирате списъци със задачи и документи по проекти в един централен хъб!

Бих искал обаче персонализирането на шаблоните и настройването на автоматизациите да бяха по-лесни – отне ми много време и ръчен труд да ги адаптирам, което може да не е приложимо за професионалисти, които искат да се разрастват бързо.

Notion Wikis е друг мощен инструмент, който изпробвах. Той работи като база от знания, където организациите могат да споделят важна информация и да я актуализират при необходимост, а служителите могат да имат достъп до информацията, когато пожелаят. Особено ми харесаха функциите за синхронизирани блокове – ако една и съща информация се намира на няколко места, можете да я редактирате веднъж и промените ще се отразят навсякъде.

Например, обикновено включвам целите на проекта във всеки проектен брифинг, който създавам. Направих малка промяна в документа с целите и благодарение на Synced Blocks промените веднага се актуализираха навсякъде.

Най-добрите функции на Notion

Автоматично попълване на таблици, търсене на информация в работната среда и обяснение на технически термини с помощта на Notion AI.

Организирайте уикита по-бързо с функцията „плъзгане и пускане”

Проверете страниците, за да сте сигурни, че имате достъп до най-новата информация.

Интегрирайте инструмента с ClickUp, Asana, GitHub, GitLab, Jira, Calendly, Figma и други

Ограничения на Notion

Създаването на страници е процес, който отнема много време.

Трудно е да се редактират и персонализират шаблоните

Цени на Notion

Безплатни

Плюс: 10 $/месец на работно място

Бизнес: 18 $/месец на работно място

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Notion AI се предлага за 10 долара на месец на потребител за всяко работно пространство.

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

3. Google Drive – Най-добър за потребителите на екосистемата на Google

чрез Google Drive

Google Drive (част от Google Workspace) е друга атрактивна алтернатива на Confluence, подходяща за самостоятелни предприемачи или малки и средни предприятия с ограничен бюджет за технологии.

Има много неща, които ми харесват в Google Drive през годините. Ако трябва да посоча едно, то е лесната интеграция с други инструменти на Google Workspace, като Docs, Sheets, Slides и Google Drive.

Екипите, които предпочитат екосистемата на Google, могат да използват Drive, за да създават, споделят и сътрудничат по съдържание в реално време и да запазват ресурсите в леснодостъпно хранилище.

Настройката за споделяне е друга удобна функция – мога ръчно да контролирам кой има достъп до даден документ и да защитя чувствителните данни. Въпреки това, няма опция за автоматизиране на тази настройка, така че отнема много време да я настроя ръчно. Това е добре за индивидуална употреба, но не е много мащабируемо.

Най-добрите функции на Google Drive

Обилно пространство за съхранение, така че да не се налага да се притеснявате за размера на файловете

Сътрудничество с няколко членове на екипа в реално време в Google Docs

Създавайте папки и колекции, за да организирате ресурсите си

Работете безпроблемно на различни устройства – настолен компютър, таблет или мобилен телефон

Ограничения на Google Drive

Не е подходящ за създаване на вложени страници в документи

Ограничена функция за история на версиите – не може да проследява подробно ревизиите на документи във времето.

Цени на Google Drive

Business Starter: 7,20 $/потребител на месец (Google Workspace)

Бизнес стандарт: 14,40 $/потребител на месец (Google Workspace)

Бизнес план: 21,60 $/потребител на месец (Google Workspace)

Предприятие: Персонализирано ценообразуване (Google Workspace)

Оценки и рецензии за Google Drive

G2: 4,6/5 (над 42 000 рецензии, Google Workspace)

Capterra: 4,7/5 (над 15 000 рецензии, Google Workspace)

4. Nuclino – Най-добър за минималистичен интерфейс

чрез Nuclino

Този софтуер за уики работи най-добре за потребители, които търсят алтернатива на графичния интерфейс на Confluence.

Тествах функцията му за сътрудничество и трябва да кажа, че той е сериозна конкуренция за много популярни традиционни инструменти.

Всеки елемент, който създадох в Nuclino, се превърна в документ за сътрудничество – можех да създавам подробни уикита с вградени диаграми и файлове, да пиша бележки, да възлагам задачи на членовете на екипа и да работя с тях в реално време. Няма повече конфликти между версиите!

Най-добрите функции на Nuclino

Останете фокусирани върху работата си с неговия изчистен потребителски интерфейс.

Използвайте команди със слэш, бързи клавиши и Markdown, за да направите работата си по-ефективна.

Създавайте чернови за документация, обобщавайте бележки и генерирайте изображения с Nuclino Sidekick.

Намерете нужната информация в точното време с функцията за бързо търсене

Ограничения на Nuclino

Ограничени интеграции с трети страни

Може да не са подходящи за големи компании, които се нуждаят от обширни персонализации.

Цени на Nuclino

Безплатни

Стандартен: 6 $/потребител на месец

Премиум: 12 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Nuclino

G2: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 80 рецензии)

5. SharePoint – Най-добър за напреднало управление на документи

чрез SharePoint

Дълбоката интеграция на SharePoint с Office 365 позволява на потребителите да си сътрудничат, използвайки познати инструменти като Word, Excel и Teams.

Докато изпробвах този инструмент за сътрудничество по документи, ми хареса колко лесно е да съавторстваш документи в реално време и да управляваш ефективно множество версии. Опитах се и да настроя автоматизиране на имейли и да задействам автоматизирани отговори на клиентско обслужване с Power Automate – отне ми само няколко минути, за да започна.

Докато Confluence е известен със своите мощни възможности за създаване и управление на уики, SharePoint предлага по-богат набор от функции за управление на документи, включително разширено управление на метаданни, библиотеки с документи и мощни възможности за търсене.

SharePoint работи на Mac, PC и мобилни устройства, така че мога да поддържам работния си ритъм дори и след смяна на устройството.

Най-добрите функции на SharePoint

Обединете файлове, данни и ресурси на едно място

Намерете връзки и разговори от Microsoft Viva и използвайте колективното знание по най-добрия начин.

Организирайте съдържанието с подходящи етикети и метаданни за бързо търсене

Проследявайте промените в версиите на документите и се връщайте към предишни версии, ако е необходимо.

Ограничения на SharePoint

Силно зависими от екосистемата на Microsoft

Персонализирането на платформата извън основните функции изисква технически познания.

Цени на SharePoint

SharePoint (План 1): 5 $/потребител на месец (годишен план)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/потребител на месец (годишен план)

Оценки и рецензии за SharePoint

G2: 4/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (5000+ отзива)

6. Quip – Най-добър за безпроблемно и сигурно споделяне на документи

чрез Quip

Quip, собственост на Salesforce, е едно от малкото инструменти в този списък, което се фокусира изцяло върху създаването на съдържание и управлението на документи. За мен беше много лесно да започна да създавам документи в Quip и да ги организирам в подпапки.

Най-доброто в Quip обаче са възможностите му за споделяне. Мога да определя ограничена аудитория за документите си, да заключвам файловете и да ги проследявам в цялата система. Трябва да управлявам големи обеми документация, както поверителна, така и споделена публично, така че тази функция беше особено подходяща за моя работен процес.

Най-добрите функции на Quip

Създавайте слайдове, таблици, презентации – всичко на едно място

Сътрудничество и добавяне на потребители чрез маркиране с „@“

Използвайте широка гама от шаблони за отделите по продажби, маркетинг, човешки ресурси и счетоводство.

Разширени интеграции, включително Dropbox, Zendesk, JIRA и Slack, за да помогнат на екипите да се разрастват

Ограничения на Quip

По-голямата част от стойността му е свързана с интеграцията с Salesforce.

Цени на Quip

Quip Starter: 12 долара на месец на потребител

Quip Plus: 25 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Quip Advanced: 100 долара на месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Quip

G2: 4. 2/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

7. Asana – Най-добър за организиране на документи и задачи

чрез Asana

Asana е популярен инструмент за управление на проекти и документи, който може да се съревновава с Confluence. Първото нещо, което прави впечатление в Asana, е неговият потребителски интерфейс. Въпреки че сам по себе си е сложен технологичен стек, той разполага с умни елементи на потребителския интерфейс, които насочват потребителите към нови действия.

Страниците на Asana са организирани и лесни за преглеждане. Много ми харесаха функциите за управление на задачите – можех бързо да делегирам работа на членовете на екипа си и да проследявам напредъка в различните отдели.

Персонализираните правила на Asana ми позволиха да приспособя нашите творчески работни процеси, без да се притеснявам за добавянето на още един инструмент. Например, зададох правила за автоматично възлагане на проект за писане на определен редактор веднага щом етапът на задачата премине от писане към редактиране.

Най-добрите функции на Asana

Стандартизирайте творческите идеи и обхвата на проектите с насоки и формуляри, съобразени с бранда

Преглеждайте потока от съдържание и проследявайте документи в различни проекти, за да избегнете дублирането

Използвайте изкуствен интелект и автоматизация, за да свържете създаването и разпространението на съдържание

Използвайте шаблони за сътрудничество и мащабиране на творческите продукции

Ограничения на Asana

Сложната екосистема може да постави нови потребители пред трудни предизвикателства при усвояването й.

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $/потребител на месец

Разширено: 30,49 $/потребител на месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 3/5 (9500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 500 отзива)

8. Dropbox Paper – Най-добър за вграждане на медии

чрез Dropbox Paper

Dropbox е известен със своите продукти за съхранение в облак, но Dropbox Paper е подценявано средство за управление на технически документи, което остава незабелязано. Аз го изпробвах и установих, че е добре проектирана алтернатива на Confluence, особено за потребителите на Dropbox.

Най-много ми хареса функцията за вграждане на медии. Можех да импортирам YouTube видеоклипове, GIF файлове и дори Figma дизайни и да ги възпроизвеждам директно в документа. Това подобри начина, по който споделям идеи и обратна връзка с екипите си.

За уики, аз оставих предварително създадените шаблони да поемат водещата роля и те се оказаха подходящи, особено за нови потребители. Моят екип можеше да обсъжда идеи, да изготвя проекти и да кани сътрудници.

А най-удобната част? Синхронизира се между устройствата в реално време.

Най-добрите функции на Dropbox Paper

Използвайте клавишни комбинации, за да подобрите производителността

Организирайте и интегрирайте с вашата файлова система за безпроблемни работни процеси

Използвайте мобилното приложение, за да редактирате и управлявате документи, докато сте в движение.

Интегрирайте се с голям брой партньори за интеграция с Dropbox, за да избегнете прекъсвания.

Ограничения на Dropbox Paper

Офлайн функцията е ограничена и изисква повече актуализации.

Цени на Dropbox Paper

Основни: Безплатни

Плюс: 11,99 $/потребител на месец

Essentials: 19,99 $/потребител на месец

Бизнес: 15 $/потребител на месец

Business Plus: 30 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Dropbox Paper

G2: 4. 1/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

9. Zoho Learn (по-рано Zoho Wiki) – най-добър за създаване на персонализирани уикита

чрез Zoho Learn

Zoho Learn е икономичен инструмент за създаване на напълно персонализирана, брандирана вътрешна база от знания за служителите.

Докато експериментирах с инструмента, функцията за контрол на разрешенията ми направи силно впечатление. Тя ми позволи да задавам детайлен достъп за отделни страници или по-широк достъп за цялото работно пространство.

Друга функция, която ми хареса много, беше изобилието от опции за персонализиране. От логото, оформлението на страницата и банера до цвета, можех да променя множество елементи на уикита, за да ги направя идеално подходящи за бранда на моята организация.

Най-добрите функции на Zoho Learn

Споделяйте знания с членовете на екипа и им позволете да допринесат

Достъп до вашата база от знания отвсякъде и по всяко време

Съвместно редактиране на съдържание с членовете на екипа едновременно

Създавайте персонализирани шаблони за база от знания и поддържайте последователност в съдържанието

Ограничения на Zoho Learn

Ограничена интеграция с трети страни

Цени на Zoho Learn

Безплатни

Express: 1 $/потребител на месец

Професионална версия: 3 $/потребител на месец

(Цените са взети от външен източник)

Оценки и рецензии за Zoho Learn

G2 : 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Document360 – Най-добър за корпоративна база от знания

чрез Document360

Document360 е софтуер за споделяне на знания, който позволява на организациите да създадат изчерпателна библиотека с ресурси за съхранение на SOP, продуктова документация, фирмени уикита и ръководства за потребители. Служителите, клиентите или външните заинтересовани страни могат да имат достъп до документите директно от платформата.

Опитах Site, който е базата от знания на инструмента за служители и клиенти. Това, което ми направи впечатление, е възможността да създам персонализирано брандиране – можех да добавя персонализиран домейн, с цветове, вградени линкове и персонализирани CTA.

Бях впечатлен и от функцията за търсене, задвижвана от изкуствен интелект. Тя бързо разбра контекста и намери страницата, която търсех, само за няколко секунди, въпреки че имах запазени стотици документи.

Въпреки че е чудесен инструмент за документиране, високата му цена го прави достъпен само за големи предприятия.

Най-добрите функции на Document360

Създайте персонализирана API документация за екипите от разработчици

Предоставяйте помощ при поискване на клиентите, използвайки базата от знания Widget.

Намалете времето за обучение и оперативните грешки с подробни SOP

Интегрирайте инструмента с Microsoft Teams, Salesforce, Google Analytics, Freshdesk и други приложения във вашия технологичен стек.

Ограничения на Document360

Скъпи за малки и средни предприятия

Цени на Document360

Безплатни

Стандартен: 199 $/проект на месец

Професионална версия: 299 $/проект на месец (само годишно плащане)

Бизнес: 399 $/проект на месец (само годишно фактуриране)

Enterprise: 599 $/проект на месец (само годишно фактуриране)

Оценки и рецензии за Document360

G2: 4,7/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 200 рецензии)

Управлявайте знанията и сътрудничеството по интелигентен начин с ClickUp

Confluence е мощен инструмент за документиране и сътрудничество, но неговите стандартни решения вече не са достатъчни. Алтернативите, които разгледах в тази статия, предлагат решения, съобразени с уникалните нужди на вашия екип – точно това, от което се нуждаете, за да развиете бизнеса си през 2024 г.

ClickUp се очертава като отличен избор в тази област, предлагайки гъвкава платформа, която съчетава управление на задачи, проследяване на проекти, документация и управление на знания в едно.

Интуитивният интерфейс, безкрайните възможности за персонализиране и интеграции, както и усъвършенстваните AI възможности правят ClickUp привлекателен избор за екипи, които искат да бъдат винаги една крачка напред.

Започнете с ClickUp още днес!