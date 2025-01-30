Най-добрите алтернативи и конкуренти на Confluence през 2025 г.

През целия си работен ден разговарям с нашите нови и съществуващи клиенти за техните нужди и предизвикателства в областта на управлението на проекти.
Едно нещо, което често се споменава, е колко много еволюира сътрудничеството в екип през последните няколко години. Компаниите приемат културата на дистанционната работа, при която екипите трябва да са на една вълна, дори когато не са непременно на едно и също място.
Инструменти като Confluence бяха страхотни през 2014 г., но днес фирмите вече не се доверяват толкова на старите софтуери.
Ето защо съставих списък с алтернативи на Confluence за управление на проекти и сътрудничество в екип. Моят екип и аз тествахме подробно тези инструменти, за да видим как се представят в сравнение с Confluence при различни случаи на употреба.
Да започнем!
Ограничения на Confluence
Срещнах доста проблеми при използването на Confluence в работата си. Ето някои от по-сериозните
- Забавена поддръжка на клиенти: Често се налага да чакам по-дълго от очакваното за помощ от екипа за поддръжка на клиенти на Confluence. Това е проблем, когато е необходима незабавна помощ за разрешаване на въпрос, който е чувствителен към времето.
- Стръмна крива на обучение: Навигирането в неговите функции и разбирането на терминологията му бяха доста голямо предизвикателство, особено за новодошлите в моя екип. Confluence изисква значителна инвестиция от време и усилия, за да се овладее напълно използването на платформата.
- Бавна функция за търсене: Намирането на конкретна информация или ресурси в моето работно пространство често отнема повече време, отколкото би трябвало, което прекъсва работния ми процес и затруднява ефективността.
- Сложно управление на разрешенията: Трудно е да се разбере кой може да редактира или да допринася за конкретни страници или да конфигурира разрешенията, за да отговарят на нуждите на моя екип.
- Предизвикателства при съвместното разработване на съдържание: Когато няколко души редактират едновременно един и същ документ, е трудно да се координират редакциите, което води до конфликти между версиите.
Имайки предвид тези повтарящи се проблеми, аз подбрах алтернативи на Confluence, които позволяват безпроблемно сътрудничество, предлагат бърз достъп до знания и поддържат продуктивността на екипите.
Алтернативи на Confluence на един поглед
|Алтернатива на Confluence
|Най-подходящи за
|Отличителни характеристики
|Цени
|ClickUp
|Редактиране и сътрудничество в реално време
|ClickUp Docs и ClickUp Brain
|Безплатно завинаги Неограничено: 7 $/потребител на месец Бизнес: 12 $/потребител на месец Предприятие: Персонализирана цена ClickUp Brain се предлага на цена 5 $/потребител на месец за всеки работен пространство
|Notion
|Създаване на база от знания за малки и средни предприятия (МСП)
|Notion Wikis
|БезплатноPlus: 10 $/месец на работно място Business: 18 $/месец на работно място Enterprise: Индивидуални цени Notion AI се предлага за 10 $/месец на потребител за всяко работно място.
|Google Drive
|Потребители на екосистемата на Google
|Интеграция с други инструменти на Google Workspace, като Docs, Sheets и Slides
|Business Starter: 7,20 $/потребител на месец (Google Workspace)Business Standard: 14,40 $/потребител на месец (Google Workspace)Business Plan: 21,60 $/потребител на месец (Google Workspace)Enterprise: Персонализирана цена (Google Workspace)
|Nuclino
|Минималистичен интерфейс
|Nuclino Sidekick
|БезплатноСтандартно: 6 $/потребител на месец Премиум: 12 $/потребител на месец
|SharePoint
|Разширено управление на документи
|Интеграция с Word, Excel и Teams
|SharePoint (План 1): 5 $/потребител на месец (годишен план)Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/потребител на месец (годишен план)
|Quip
|Безпроблемно и сигурно споделяне на документи
|Широка гама от персонализирани шаблони
|Quip Starter: 12 $/потребител на месец Quip Plus: 25 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно) Quip Advanced: 100 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)
|Asana
|Организация на документи и задачи
|Чист потребителски интерфейс и автоматизация
|Лично: БезплатноСтартово: 13,49 $/потребител на месецРазширено: 30,49 $/потребител на месец Предприятие: Персонализирана ценаПредприятие+: Персонализирана цена
|Dropbox Paper
|Вграждане на медии
|Интеграции с Dropbox и удобно мобилно приложение
|Basic: Безплатно Plus: 11,99 $/потребител на месец Essentials: 19,99 $/потребител на месец Business: 18 $/потребител на месец Business Plus: 30 $/потребител на месец
|Zoho Learn (по-рано Zoho Wiki)
|Създаване на персонализирани уикита
|Разширено управление на разрешенията
|БезплатноExpress: 1 $/потребител на месецProfessional: 3 $/потребител на месец
|Documents 360
|База знания за предприятия
|Функция за търсене с изкуствен интелект
|БезплатноСтандартно: 199 $/проект на месец Професионално: 299 $/проект на месец (само годишно плащане)Бизнес: 399 $/проект на месец (само годишно плащане)Предприятие: 599 $/проект на месец (само годишно плащане)
10-те най-добри алтернативи на Confluence, които можете да използвате
1. ClickUp – Най-добър за редактиране и сътрудничество в реално време
Нека започнем с любимия ни вътрешен продукт – ClickUp. Функциите за сътрудничество на този инструмент за управление на проекти обединяват мултифункционални екипи под един покрив, предлагайки единен източник на информация за поддържане на последователност в голям мащаб.
Използвам ClickUp Docs за създаване на уикита, SOP, техническа документация, пътни карти на продукти или всеки друг тип съдържание. За документи, които се нуждаят от подробни обяснения, използвам вложени страници за свързване на съответното съдържание, добавям таблици за бърз преглед или вграждам маркери за справка, всичко това в централизирано пространство.
Благодарение на функцията за редактиране в реално време, мога да сътруднича с моя отдалечен екип и да работим заедно, за да реализираме амбициозни идеи. В случай, че трябва да добавя нещо или да изясня нещо, маркирам членовете на екипа си в коментарите и те получават незабавно уведомление.
Създаването на задачи отнема само няколко секунди в Docs – мога просто да избера част от текста и да я превърна в задача за действие, с подходящи подробности като изпълнител и краен срок.
Често ми се налага да работя върху подробни фирмени уикита и да ги актуализирам от време на време. Обширната библиотека на ClickUp с персонализирани шаблони за уикита и изисквания за документация е много полезна за тези задачи. Моята предпочитана рамка е ClickUp Wiki Template — бърз начин за подбор, организиране и споделяне на информация.
Използвам този шаблон, за да:
- Създайте вътрешни бази от знания за важни ресурси на компанията, като кодекс за поведение, стандартни оперативни процедури, ръководства за често използвани инструменти и др.
- Сътрудничество с членовете на екипа в реално време за работа и актуализиране на съдържанието
- Помогнете на екипа ми да намери отговори на често задавани въпроси, без да губи време
- Запазвайте и сътрудничество по всички документи на едно централно място
- Поддържайте документацията актуална с навременни редакции
С много опции за персонализиране на дизайна, статусите, полетата и изгледите, шаблонът ми помага да поддържам еднаква структура за цялата официална документация. Той също така повишава ефективността и скоростта, тъй като вече не се налага да разработвам wiki структури от нулата.
Говорейки за скорост, ClickUp разполага с едно супергеройско средство в своя арсенал – ClickUp Brain! Този AI мениджър на знания ускорява процеса ми на писане, било то създаване на документ с изисквания към продукта, вътрешен модул за обучение, имейл или публикация в блог.
Brain ми предоставя актуална информация за задачите, документите и членовете на екипа, генерира шаблони за конкретни случаи на употреба и анализира уикита (и цялото работно пространство), за да намери бързо отговори на въпросите ми. Наистина най-добрият помощник, за който бих могъл да мечтая!
Най-добрите функции на ClickUp
- Избягвайте разсейването и се концентрирайте върху един ред и една идея наведнъж с фокусния режим на ClickUp Docs.
- Персонализирайте документи с богато форматиране – добавяйте прикачени файлове, джаджи, разделители, кодови блокове и достъп до езика Markdown.
- Защитете документацията на компанията, като зададете различни контроли за разрешения за екипи, гости или публичен достъп.
- Запазете често използваните документи като шаблони и ги отваряйте бързо
- Интегрирайте ClickUp с над 1000 приложения на трети страни, включително HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub и други.
Ограничения на ClickUp
- Мобилното приложение все още не предлага всички функции на уеб версията.
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Неограничен: 7 $/потребител на месец
- Бизнес: 12 долара на месец на потребител
- Предприятие: Индивидуални цени
- ClickUp Brain се предлага на цена от 5 долара на месец за всеки потребител за всяко работно пространство.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)
Какво казват реалните потребители за ClickUp?
Това, което най-много ни харесва в ClickUp, е възможността да имаме всеобхватно решение за нашите нужди. Вече не е нужно да търсим уики страници в Confluence, инженерни билети в Jira или таблици/списъци в Notion. Всичко това, докато управляваме потребителите на едно място и намаляваме разходите си.
Това, което най-много ни харесва в ClickUp, е възможността да имаме едно цялостно решение за нашите нужди. Вече не е нужно да търсим уики страници в Confluence, инженерни билети в Jira или таблици/списъци в Notion. Всичко това, докато управляваме потребителите на едно място и намаляваме разходите си.
2. Notion – Най-добър за създаване на база от знания за малки и средни предприятия
Notion е инструмент за управление на знания и съвместна работна среда за отдалечени екипи от всякакъв размер.
Тествах Notion Docs, за да записвам бележки от срещи и да обсъждам изискванията на проектите заедно с екипа ми. Оказа се, че в Docs можете да добавяте различни видове съдържание, като фрагменти от код, математически уравнения, отметки, напомняния и др. Чудесен начин да организирате списъци със задачи и документи по проекти в един централен хъб!
Бих искал обаче персонализирането на шаблоните и настройването на автоматизациите да бяха по-лесни – отне ми много време и ръчен труд да ги адаптирам, което може да не е приложимо за професионалисти, които искат да се разрастват бързо.
Notion Wikis е друг мощен инструмент, който изпробвах. Той работи като база от знания, където организациите могат да споделят важна информация и да я актуализират при необходимост, а служителите могат да имат достъп до информацията, когато пожелаят. Особено ми харесаха функциите за синхронизирани блокове – ако една и съща информация се намира на няколко места, можете да я редактирате веднъж и промените ще се отразят навсякъде.
Например, обикновено включвам целите на проекта във всеки проектен брифинг, който създавам. Направих малка промяна в документа с целите и благодарение на Synced Blocks промените веднага се актуализираха навсякъде.
Най-добрите функции на Notion
- Автоматично попълване на таблици, търсене на информация в работната среда и обяснение на технически термини с помощта на Notion AI.
- Организирайте уикита по-бързо с функцията „плъзгане и пускане”
- Проверете страниците, за да сте сигурни, че имате достъп до най-новата информация.
- Интегрирайте инструмента с ClickUp, Asana, GitHub, GitLab, Jira, Calendly, Figma и други
Ограничения на Notion
- Създаването на страници е процес, който отнема много време.
- Трудно е да се редактират и персонализират шаблоните
Цени на Notion
- Безплатни
- Плюс: 10 $/месец на работно място
- Бизнес: 18 $/месец на работно място
- Предприятие: Персонализирано ценообразуване
- Notion AI се предлага за 10 долара на месец на потребител за всяко работно пространство.
Оценки и рецензии за Notion
- G2: 4,7/5 (над 5000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
3. Google Drive – Най-добър за потребителите на екосистемата на Google
Google Drive (част от Google Workspace) е друга атрактивна алтернатива на Confluence, подходяща за самостоятелни предприемачи или малки и средни предприятия с ограничен бюджет за технологии.
Има много неща, които ми харесват в Google Drive през годините. Ако трябва да посоча едно, то е лесната интеграция с други инструменти на Google Workspace, като Docs, Sheets, Slides и Google Drive.
Екипите, които предпочитат екосистемата на Google, могат да използват Drive, за да създават, споделят и сътрудничат по съдържание в реално време и да запазват ресурсите в леснодостъпно хранилище.
Настройката за споделяне е друга удобна функция – мога ръчно да контролирам кой има достъп до даден документ и да защитя чувствителните данни. Въпреки това, няма опция за автоматизиране на тази настройка, така че отнема много време да я настроя ръчно. Това е добре за индивидуална употреба, но не е много мащабируемо.
Най-добрите функции на Google Drive
- Обилно пространство за съхранение, така че да не се налага да се притеснявате за размера на файловете
- Сътрудничество с няколко членове на екипа в реално време в Google Docs
- Създавайте папки и колекции, за да организирате ресурсите си
- Работете безпроблемно на различни устройства – настолен компютър, таблет или мобилен телефон
Ограничения на Google Drive
- Не е подходящ за създаване на вложени страници в документи
- Ограничена функция за история на версиите – не може да проследява подробно ревизиите на документи във времето.
Цени на Google Drive
- Business Starter: 7,20 $/потребител на месец (Google Workspace)
- Бизнес стандарт: 14,40 $/потребител на месец (Google Workspace)
- Бизнес план: 21,60 $/потребител на месец (Google Workspace)
- Предприятие: Персонализирано ценообразуване (Google Workspace)
Оценки и рецензии за Google Drive
- G2: 4,6/5 (над 42 000 рецензии, Google Workspace)
- Capterra: 4,7/5 (над 15 000 рецензии, Google Workspace)
4. Nuclino – Най-добър за минималистичен интерфейс
Този софтуер за уики работи най-добре за потребители, които търсят алтернатива на графичния интерфейс на Confluence.
Тествах функцията му за сътрудничество и трябва да кажа, че той е сериозна конкуренция за много популярни традиционни инструменти.
Всеки елемент, който създадох в Nuclino, се превърна в документ за сътрудничество – можех да създавам подробни уикита с вградени диаграми и файлове, да пиша бележки, да възлагам задачи на членовете на екипа и да работя с тях в реално време. Няма повече конфликти между версиите!
Най-добрите функции на Nuclino
- Останете фокусирани върху работата си с неговия изчистен потребителски интерфейс.
- Използвайте команди със слэш, бързи клавиши и Markdown, за да направите работата си по-ефективна.
- Създавайте чернови за документация, обобщавайте бележки и генерирайте изображения с Nuclino Sidekick.
- Намерете нужната информация в точното време с функцията за бързо търсене
Ограничения на Nuclino
- Ограничени интеграции с трети страни
- Може да не са подходящи за големи компании, които се нуждаят от обширни персонализации.
Цени на Nuclino
- Безплатни
- Стандартен: 6 $/потребител на месец
- Премиум: 12 $/потребител на месец
Оценки и рецензии за Nuclino
- G2: 4,7/5 (над 20 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 80 рецензии)
5. SharePoint – Най-добър за напреднало управление на документи
Дълбоката интеграция на SharePoint с Office 365 позволява на потребителите да си сътрудничат, използвайки познати инструменти като Word, Excel и Teams.
Докато изпробвах този инструмент за сътрудничество по документи, ми хареса колко лесно е да съавторстваш документи в реално време и да управляваш ефективно множество версии. Опитах се и да настроя автоматизиране на имейли и да задействам автоматизирани отговори на клиентско обслужване с Power Automate – отне ми само няколко минути, за да започна.
Докато Confluence е известен със своите мощни възможности за създаване и управление на уики, SharePoint предлага по-богат набор от функции за управление на документи, включително разширено управление на метаданни, библиотеки с документи и мощни възможности за търсене.
SharePoint работи на Mac, PC и мобилни устройства, така че мога да поддържам работния си ритъм дори и след смяна на устройството.
Най-добрите функции на SharePoint
- Обединете файлове, данни и ресурси на едно място
- Намерете връзки и разговори от Microsoft Viva и използвайте колективното знание по най-добрия начин.
- Организирайте съдържанието с подходящи етикети и метаданни за бързо търсене
- Проследявайте промените в версиите на документите и се връщайте към предишни версии, ако е необходимо.
Ограничения на SharePoint
- Силно зависими от екосистемата на Microsoft
- Персонализирането на платформата извън основните функции изисква технически познания.
Цени на SharePoint
- SharePoint (План 1): 5 $/потребител на месец (годишен план)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/потребител на месец (годишен план)
Оценки и рецензии за SharePoint
- G2: 4/5 (над 8000 рецензии)
- Capterra: 4. 3/5 (5000+ отзива)
6. Quip – Най-добър за безпроблемно и сигурно споделяне на документи
Quip, собственост на Salesforce, е едно от малкото инструменти в този списък, което се фокусира изцяло върху създаването на съдържание и управлението на документи. За мен беше много лесно да започна да създавам документи в Quip и да ги организирам в подпапки.
Най-доброто в Quip обаче са възможностите му за споделяне. Мога да определя ограничена аудитория за документите си, да заключвам файловете и да ги проследявам в цялата система. Трябва да управлявам големи обеми документация, както поверителна, така и споделена публично, така че тази функция беше особено подходяща за моя работен процес.
Най-добрите функции на Quip
- Създавайте слайдове, таблици, презентации – всичко на едно място
- Сътрудничество и добавяне на потребители чрез маркиране с „@“
- Използвайте широка гама от шаблони за отделите по продажби, маркетинг, човешки ресурси и счетоводство.
- Разширени интеграции, включително Dropbox, Zendesk, JIRA и Slack, за да помогнат на екипите да се разрастват
Ограничения на Quip
- По-голямата част от стойността му е свързана с интеграцията с Salesforce.
Цени на Quip
- Quip Starter: 12 долара на месец на потребител
- Quip Plus: 25 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)
- Quip Advanced: 100 долара на месец на потребител (фактурира се ежегодно)
Оценки и рецензии за Quip
- G2: 4. 2/5 (над 1000 рецензии)
- Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)
7. Asana – Най-добър за организиране на документи и задачи
Asana е популярен инструмент за управление на проекти и документи, който може да се съревновава с Confluence. Първото нещо, което прави впечатление в Asana, е неговият потребителски интерфейс. Въпреки че сам по себе си е сложен технологичен стек, той разполага с умни елементи на потребителския интерфейс, които насочват потребителите към нови действия.
Страниците на Asana са организирани и лесни за преглеждане. Много ми харесаха функциите за управление на задачите – можех бързо да делегирам работа на членовете на екипа си и да проследявам напредъка в различните отдели.
Персонализираните правила на Asana ми позволиха да приспособя нашите творчески работни процеси, без да се притеснявам за добавянето на още един инструмент. Например, зададох правила за автоматично възлагане на проект за писане на определен редактор веднага щом етапът на задачата премине от писане към редактиране.
Най-добрите функции на Asana
- Стандартизирайте творческите идеи и обхвата на проектите с насоки и формуляри, съобразени с бранда
- Преглеждайте потока от съдържание и проследявайте документи в различни проекти, за да избегнете дублирането
- Използвайте изкуствен интелект и автоматизация, за да свържете създаването и разпространението на съдържание
- Използвайте шаблони за сътрудничество и мащабиране на творческите продукции
Ограничения на Asana
- Сложната екосистема може да постави нови потребители пред трудни предизвикателства при усвояването й.
Цени на Asana
- Лично: Безплатно
- Стартово ниво: 13,49 $/потребител на месец
- Разширено: 30,49 $/потребител на месец
- Предприятие: Персонализирано ценообразуване
- Enterprise+: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Asana
- G2: 4. 3/5 (9500+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 12 500 отзива)
8. Dropbox Paper – Най-добър за вграждане на медии
Dropbox е известен със своите продукти за съхранение в облак, но Dropbox Paper е подценявано средство за управление на технически документи, което остава незабелязано. Аз го изпробвах и установих, че е добре проектирана алтернатива на Confluence, особено за потребителите на Dropbox.
Най-много ми хареса функцията за вграждане на медии. Можех да импортирам YouTube видеоклипове, GIF файлове и дори Figma дизайни и да ги възпроизвеждам директно в документа. Това подобри начина, по който споделям идеи и обратна връзка с екипите си.
За уики, аз оставих предварително създадените шаблони да поемат водещата роля и те се оказаха подходящи, особено за нови потребители. Моят екип можеше да обсъжда идеи, да изготвя проекти и да кани сътрудници.
А най-удобната част? Синхронизира се между устройствата в реално време.
Най-добрите функции на Dropbox Paper
- Използвайте клавишни комбинации, за да подобрите производителността
- Организирайте и интегрирайте с вашата файлова система за безпроблемни работни процеси
- Използвайте мобилното приложение, за да редактирате и управлявате документи, докато сте в движение.
- Интегрирайте се с голям брой партньори за интеграция с Dropbox, за да избегнете прекъсвания.
Ограничения на Dropbox Paper
- Офлайн функцията е ограничена и изисква повече актуализации.
Цени на Dropbox Paper
- Основни: Безплатни
- Плюс: 11,99 $/потребител на месец
- Essentials: 19,99 $/потребител на месец
- Бизнес: 15 $/потребител на месец
- Business Plus: 30 $/потребител на месец
Оценки и рецензии за Dropbox Paper
- G2: 4. 1/5 (над 4000 рецензии)
- Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)
9. Zoho Learn (по-рано Zoho Wiki) – най-добър за създаване на персонализирани уикита
Zoho Learn е икономичен инструмент за създаване на напълно персонализирана, брандирана вътрешна база от знания за служителите.
Докато експериментирах с инструмента, функцията за контрол на разрешенията ми направи силно впечатление. Тя ми позволи да задавам детайлен достъп за отделни страници или по-широк достъп за цялото работно пространство.
Друга функция, която ми хареса много, беше изобилието от опции за персонализиране. От логото, оформлението на страницата и банера до цвета, можех да променя множество елементи на уикита, за да ги направя идеално подходящи за бранда на моята организация.
Най-добрите функции на Zoho Learn
- Споделяйте знания с членовете на екипа и им позволете да допринесат
- Достъп до вашата база от знания отвсякъде и по всяко време
- Съвместно редактиране на съдържание с членовете на екипа едновременно
- Създавайте персонализирани шаблони за база от знания и поддържайте последователност в съдържанието
Ограничения на Zoho Learn
- Ограничена интеграция с трети страни
Цени на Zoho Learn
- Безплатни
- Express: 1 $/потребител на месец
- Професионална версия: 3 $/потребител на месец
(Цените са взети от външен източник)
Оценки и рецензии за Zoho Learn
- G2: 4. 2/5 (50+ отзива)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
10. Document360 – Най-добър за корпоративна база от знания
Document360 е софтуер за споделяне на знания, който позволява на организациите да създадат изчерпателна библиотека с ресурси за съхранение на SOP, продуктова документация, фирмени уикита и ръководства за потребители. Служителите, клиентите или външните заинтересовани страни могат да имат достъп до документите директно от платформата.
Опитах Site, който е базата от знания на инструмента за служители и клиенти. Това, което ми направи впечатление, е възможността да създам персонализирано брандиране – можех да добавя персонализиран домейн, с цветове, вградени линкове и персонализирани CTA.
Бях впечатлен и от функцията за търсене, задвижвана от изкуствен интелект. Тя бързо разбра контекста и намери страницата, която търсех, само за няколко секунди, въпреки че имах запазени стотици документи.
Въпреки че е чудесен инструмент за документиране, високата му цена го прави достъпен само за големи предприятия.
Най-добрите функции на Document360
- Създайте персонализирана API документация за екипите от разработчици
- Предоставяйте помощ при поискване на клиентите, използвайки базата от знания Widget.
- Намалете времето за обучение и оперативните грешки с подробни SOP
- Интегрирайте инструмента с Microsoft Teams, Salesforce, Google Analytics, Freshdesk и други приложения във вашия технологичен стек.
Ограничения на Document360
- Скъпи за малки и средни предприятия
Цени на Document360
- Безплатни
- Стандартен: 199 $/проект на месец
- Професионална версия: 299 $/проект на месец (само годишно плащане)
- Бизнес: 399 $/проект на месец (само годишно фактуриране)
- Enterprise: 599 $/проект на месец (само годишно фактуриране)
Оценки и рецензии за Document360
- G2: 4,7/5 (над 400 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 200 рецензии)
Управлявайте знанията и сътрудничеството по интелигентен начин с ClickUp
Confluence е мощен инструмент за документиране и сътрудничество, но неговите стандартни решения вече не са достатъчни. Алтернативите, които разгледах в тази статия, предлагат решения, съобразени с уникалните нужди на вашия екип – точно това, от което се нуждаете, за да развиете бизнеса си през 2024 г.
ClickUp се очертава като отличен избор в тази област, предлагайки гъвкава платформа, която съчетава управление на задачи, проследяване на проекти, документация и управление на знания в едно.
Интуитивният интерфейс, безкрайните възможности за персонализиране и интеграции, както и усъвършенстваните AI възможности правят ClickUp привлекателен избор за екипи, които искат да бъдат винаги една крачка напред.