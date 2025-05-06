10 алтернативи на Google Workspace през 2025 г.: инструменти като G Suite

Съвременното работно място разчита в голяма степен на инструменти за сътрудничество, за да поддържа връзка, продуктивност и организация. Софтуерни пакети като Google Workspace (по-рано G Suite) промениха начина, по който работим, като направиха възможно съвместното създаване на съдържание с колега от другата страна на света.

За 5,40 долара (отстъпка) и нагоре, потребителите на Google Workspace получават персонализиран бизнес имейл, поддръжка на клиенти и инструменти за съвместна работа с документи като Drive, Docs, Slides, Meet и други. Това е широка гама от функции, всички в познатия свят на Google.

Но последните увеличения на цените накараха малките и средните предприятия да търсят алтернативи на Google Workspace.

За щастие, има много опции за екипи (и бюджети) с различни размери. В тази статия ще разгледаме 10 алтернативи на Google Workspace за малки и средни предприятия, големи компании, професионалисти и студенти.

⏰ 60-секундно резюме Топ 10 алтернативи на Microsoft Office за различни нужди: ClickUp (Най-доброто решение за всеобхватна продуктивност и управление на проекти)

LibreOffice (най-доброто решение за създаване на документи с отворен код)

WPS Office (най-подходящ за офис задачи, съвместими с мобилни устройства)

Google Workspace (най-подходящ за сътрудничество в реално време)

Calligra Office (най-подходящ за творчески професионалисти и графична интеграция)

Apple iWork (най-подходящ за потребители на екосистемата на Apple)

Dropbox Paper (най-подходящ за прости, базирани в облака бележки и документи)

Apache OpenOffice (най-подходящ за основни офис функции с поддръжка на отворен код)

OfficeSuite (най-доброто решение за редактиране на документи на различни платформи)

Polaris Office (най-подходящ за достъп от различни устройства с добра поддръжка за мобилни устройства)

Какво да търсите в алтернативите на G Suite?

Когато оценявате алтернативите на G Suite, обмислете какви инструменти и функции за сътрудничество са най-важни за вас. Помислете за документи, бази данни, споделяне на файлове, видеоразговори, имейл и всичко, което значително насърчава сътрудничеството в реално време за вашия екип.

Направете списък с неотменими и желателни функции. Например, може да се нуждаете от интегрирана чат система, разширено проследяване на промените в документите и интерфейс, който е лесен за използване от потребители без технически познания.

Може би бихте искали да имате опции за оформление на имейли и вградено проследяване на времето, но не смятате, че това е от решаващо значение. Направете списък и с нещата, които не искате или не ви трябват – като дълъг процес на въвеждане или 100 TB пространство за съхранение.

След като определите изискванията и бюджета си, е време да потърсите алтернативи на G Suite и да разберете какво мислят за тях потребителите. Дошли сте на правилното място!

Нека разгледаме 10 платформи, които могат да заменят Google Workspace. Научете повече за техните функции, предимства и недостатъци, ценови планове и средни оценки.

10-те най-добри алтернативи на Google Workspace

1. ClickUp

ClickUp е мощен софтуер за управление на проекти. Това е изключително адаптивна платформа, която оптимизира процеса на управление на задачите.

Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане“ го прави интуитивен за използване дори за студенти и потребители без технически познания. Можете да чатите с членове на екипа, да създавате документи с богати функции и да визуализирате графици и работни натоварвания – всичко това от едно централно място.

За разлика от другите конкуренти на Google Workspace, ClickUp разполага и с вградени инструменти за проследяване на KPI на проектите и визуализиране на йерархиите на проектите. Потребителите могат да адаптират софтуера към своите специфични нужди, което им позволява да създадат система, която най-добре отговаря на техните работни процеси.

Безплатната версия на ClickUp е чудесен начин за екипите да тестват платформата и да видят нейния потенциал. Освен това, ако софтуерът ви впечатли, можете да преминете към един от платените планове, за да получите достъп до по-разширени функции като графици на проекти и анализи.

ClickUp Docs

ClickUp Docs ви позволява да управлявате всичките си документи с следните предимства.

Персонализирайте документацията : Създавайте гъвкави документи или уикита с вложени страници, опции за стилизиране и шаблони. Добавяйте маркери, таблици и други елементи, за да отговарят на всякакви нужди.

Сътрудничество в реално време : Редактирайте заедно с екипа си, маркирайте членовете с коментари, възлагайте задачи и проследявайте напредъка директно в документите си.

Свържете документи с работни процеси : Интегрирайте документи със задачи, актуализирайте работни процеси и управлявайте проекти – всичко това от редактора си.

Организирайте се с Docs Hub : Използвайте проверени уикита, шаблони и инструменти за търсене, за да поддържате ресурсите си организирани и леснодостъпни.

Сигурно споделяне: Контролирайте разрешенията за поверителност и редактиране, споделяйте чрез връзки и управлявайте достъпа за екипи, гости или обществеността.

Основни функции на ClickUp:

Пълен набор от инструменти за сътрудничество и продуктивност, включително ClickUp Docs , споделяне на документи, бели дъски и чат

15 начина да преглеждате проектите и задачите си (списъци, табла, календар , диаграми на Гант, графики и др.)

Вложени задачи за по-сложни проекти

Интуитивно планиране на календара за визуализиране на графиците на проектите и натоварването на екипа

Над 1000 интеграции за вашия екип, включително native и Zapier интеграции

Предимства:

Миграцията от други платформи, като Google Workspace, е лесна и проста.

Функцията за автоматизация позволява на потребителите бързо да дефинират работни процеси, което спестява много време.

Достъпвайте данните си отвсякъде с облачната система на ClickUp и синхронизиране на акаунта на различни устройства.

Получавайте актуализации в реално време за статуса на задачите и държете всички в течение

Безплатно обучение на нови потребители в комбинация с 24-часова поддръжка

Недостатъци:

Разширените функции могат да бъдат прекалено сложни за някои потребители, които не са запознати с софтуера за управление на проекти.

Не всички 15 изгледа са достъпни в мобилното приложение (все още)

Цени:

Оценки и рецензии:

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Microsoft 365

чрез Microsoft 365

Microsoft 365 обединява приложенията на Microsoft Office в една облачна платформа. Софтуерът му, като Word, Excel и PowerPoint, е познат на много потребители, така че вероятно няма да се наложи да преминавате през дълго обучение, за да ги използвате, ако сте запознати с Google Docs, Sheets и Slides.

Това е една от по-скъпите алтернативи на Google Workspace в този списък, което я прави по-малко подходяща за малките предприятия.

Основни функции на Microsoft 365:

Приложения на Microsoft Office като Forms , Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams и OneDrive

Интелигентна помощ като Analyze Data в Excel, Researcher в Word и Briefing имейли, които ви помагат да планирате деня си.

Интегрира се с хиляди бизнес софтуери и услуги чрез Microsoft AppSource

Предимства:

Сигурното съхранение на файлове на корпоративно ниво и усъвършенствана защита от заплахи с множество нива на сигурност

Поддържа взаимодействието в рамките на организациите и с външни партньори чрез Yammer, инструмент за социални мрежи за предприятия.

Редовно пуска автоматични актуализации

Недостатъци:

Проблеми със съвместимостта с по-стари и специално разработени корпоративни системи

По-скъп от конкурентните платформи

Дълго време за изтегляне на актуализации

Цени:

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/месец на потребител

Office 365 Enterprise E1 Plan: 8 USD/месец на потребител

Office 365 Enterprise E3 Plan: 20 $/месец на потребител

Office 365 Enterprise E5 Plan: 35 $/месец на потребител

Налични са планове за държавни институции

Оценки и рецензии:

G2: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 13 000 отзива)

3. Bitrix24

Чрез Bitrix24

Bitrix24 улеснява сътрудничеството и производителността с инструментите си за работа в екип, всеобхватните възможности за управление на проекти и гъвкавите опции за комуникация. Високото ниво на персонализация ви позволява да го адаптирате към вашите специфични нужди – например, можете да създадете персонализирани табла за проследяване на KPI.

Но Bitrix24 има своите недостатъци. Ако преминавате от Google Workspace, може да не намерите потребителския интерфейс на Bitrix24 интуитивен за използване, което кара някои потребители да търсят алтернативи на Bitrix24.

Основни характеристики на Bitrix24:

Вграден CRM с база данни за клиенти , фуния за потенциални клиенти и автоматизация на продажбите

HR модули като графици на служителите и табели за отчитане на работното време

Възможности за бизнес анализи, включително аналитичен табло и интерактивни отчети

Богат набор от интегрирани приложения, като например магазини за електронна търговия, софтуер за счетоводство и възможности за провеждане на уеб конференции.

Предимства:

Няма нужда да знаете SQL, за да използвате инструментите за бизнес анализи

Можете да използвате платформата офлайн и работата ви да се качва автоматично в облака, когато се свържете с интернет.

Обслужването на клиенти е бързо и полезно

Недостатъци:

Ограничени опции за роли на потребители и разрешения за достъп

Не може да персонализирате статуса на задачите

Сложна настройка и потребителски интерфейс

Цени:

Безплатен план

Basic: 49 $/месец за 5 потребители

Стандартен: 99 $/месец за 50 потребители

Професионална: 199 $/месец за 100 потребители

Enterprise: 399 $/месец за 250 потребители

Оценки и рецензии:

G2: 4. 1/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 600 отзива)

4. Dropbox Business

чрез Dropbox

Dro p box започна с една конкретна мисия: да опрости споделянето, синхронизирането и достъпа до файлове между множество потребители. Днес той разполага с достатъчно функции, за да се превърне в потенциална алтернатива на Google Workspace.

Над 300 000 бизнес екипа и повече от половината от компаниите в Fortune 500 използват Dropbox като цифрово работно пространство и решение за съхранение в облака. Но макар Dropbox да е мощен инструмент за споделяне на файлове и сътрудничество, той не предлага основни комуникационни функции, които да заменят Gmail или Meet.

Основни функции на Dropbox Business:

Разширени функции за управление на файлове, като версии, автоматични резервни копия, търсене на файлове, споделени папки, коментари и споделяне с външни лица.

Проследяване на активността, за да получите информация за действията на потребителите

Координация на проекти с графици, таблици и списъци

Интегрира се с инструменти на трети страни като Slack и Zoom, без да се налага да напускате платформата.

Предимства:

ИТ специалистите разполагат с изчерпателни административни контроли, което улеснява управлението на потребителските акаунти с подробни настройки за разрешения.

Подобреното управление на версиите улеснява връщането към предишни версии на файловете, ако допуснете грешка.

Не ви принуждава да компресирате файлове

Недостатъци:

Случайни забавяния или грешки при синхронизирането на файлове между устройства

Ограниченията за съхранение могат да бъдат рестриктивни за бизнеса с голям обем данни.

Понякога изглежда, че се фокусира повече върху въвеждането на нови функции, отколкото върху укрепването на основната си функционалност.

Цени:

Стандартен: 15 USD/месец на потребител

Разширен план: 24 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за оферта

Оценки и рецензии:

G2: 4. 4/5 (над 20 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 21 000 отзива)

5. Asana

чрез Asana

Asana е платформа за сътрудничество и управление на проекти, базирана в облака, която помага на екипите да координират задачите, да организират проекти, да проследяват напредъка и да поддържат връзка. Тя предлага широка гама от функции, които помагат на екипите да работят по-умно и по-ефективно.

Въпреки че Asana е изключително мощен инструмент за управление на работния процес, той не разполага със специални инструменти за създаване на документи, презентации и електронни таблици. Ако искате да използвате Asana като алтернатива на Google Workspace, отделете време да проучите интеграциите на приложенията му, за да можете да свържете всички необходими ви инструменти в една платформа.

Основни функции на Asana:

Комуникирайте чрез коментари, @споменавания и персонализирани известия

Можете да делегирате задачи, да определяте крайни срокове и да приоритизирате работните процеси с функции за плъзгане и пускане.

Вижте зависимостите между задачите с един поглед под формата на модел на данни Work Graph® и диаграми на Гант.

Има интеграции с други услуги като Dropbox, SurveyMonkey, Google Drive и над 1000 приложения на трети страни.

Предимства:

Разширени възможности за търсене

Надеждна мобилна поддръжка и синхронизация в реално време за приложения (Apple iOS и Android)

Подходящ за координиране и проследяване на големи, сложни проекти

Недостатъци:

Може да е труден за използване, ако не сте запознати с софтуера за управление на проекти.

Липса на гъвкавост при настройването на повтарящи се задачи

Вие автоматично се абонирате за известия по имейл, които могат да запълнят пощенската ви кутия и да затрупат важни известия.

Цени:

Основна: Безплатна

Премиум план: 10,99 $/месец на потребител

Бизнес: 24,99 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за оферта

Оценки и рецензии:

G2: 4. 3/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 11 000 отзива)

6. Zoho Workplace

чрез Zoho

Zoho Workplace е облачен пакет за продуктивност, създаден да помага на фирми, екипи и индивидуални потребители да си сътрудничат, да комуникират и да вършат работата си. Той включва разнообразни функции като създаване и съхранение на документи, управление на задачи, хостинг на имейли, видеоконферентна връзка и проследяване на проекти.

В сравнение с някои от опциите в този списък, Zoho Workplace не е добре позната алтернатива на Google Workspace. Това означава, че ще намерите по-малко ресурси, които да ви научат как да извлечете максимума от тази платформа.

Основни характеристики на Zoho Workplace:

Zia, AI асистент за писане и анализ на данни

Богат на функции инструмент за електронна поща

Разширени възможности за търсене във всички приложения на Workplace

Предимства:

Интегрира се безпроблемно с екосистемата на Zoho, която включва CRM, финанси и маркетингова платформа.

Workplace Dashboard ви предоставя цялостен поглед върху приложенията, така че не е необходимо да превключвате между браузъри.

Много дизайни и шаблони за презентации, както и възможност за вграждане на мултимедийно съдържание

Недостатъци:

Някои проблеми с надеждността, като например незапазване на работата при прекъсване на интернет връзката.

Не е толкова популярен като други приложения за сътрудничество , така че онлайн ресурсите за отстраняване на проблеми и идеи са ограничени.

Труден процес на възстановяване на случайно изтрити файлове

Цени:

Завинаги безплатно

Стандартен: 3 USD/месец на потребител

Професионална: 6 USD/месец на потребител

Само поща: 1 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за оферта

Оценки и рецензии:

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3 отзива)

7. LibreOffice

чрез LibreOffice

LibreOffice е пакет от програми с отворен код, който включва инструменти за обработка на текст, електронни таблици, презентации, бази данни и др. Той е съвместим с широк спектър от файлови формати, включително файлове на Microsoft и G Suite, и може да се използва на Windows, macOS и Linux.

„Libre“ на испански означава „безплатен“ – и LibreOffice е точно това. Няма много екстри, но работи като алтернатива на Google Docs, Sheets и Slides.

Основни характеристики на LibreOffice:

Текстообработка, електронни таблици, презентации, бази данни и др.

Офис пакет с инструменти за обработка на текст, електронни таблици и създаване на презентации

Мощни възможности за анализ на данни

Автоматизация на бизнес процесите чрез макроси и скриптове

Предимства:

Работи на всяка операционна система

Поддържа широк спектър от файлови формати за експортиране

Непрекъснато пуска актуализации на функции и функционалности

Недостатъци:

Не е базирана на облак, така че файловете трябва да се съхраняват локално или на сървър.

Липсва програма за електронна поща

Липса на сътрудничество в реално време за разпределени екипи

Цени:

Безплатни

Оценки и рецензии:

G2: 4. 3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 1000 отзива)

8. OnlyOffice

Чрез OnlyOffice

OnlyOffice е офис пакет, създаден да помага на екипите да си сътрудничат и да вършат работата си. Можете да го инсталирате в облака или на място. Това е добра алтернатива на G Suite, ако голяма част от работата ви е свързана с текстообработка, електронни таблици и софтуер за презентации.

Ако изберете локална версия, ще трябва да инвестирате в (и да поддържате) частен сървър.

Основни функции на OnlyOffice:

Включва набор от инструменти за сътрудничество, включително управление на проекти, електронна поща, календар, CRM, комуникации

Работи на различни платформи (Linux, Mac, Windows)

Разполага с широка гама от шаблони за документи

Поддържа разширения, така че можете да добавите повече функционалности

Предимства:

Има опции за облак и локално съхранение

Лесен за използване и научаване

Получете по-голям контрол над данните и поверителността си, ако изберете локално разгръщане.

Недостатъци:

Несъвместимост при форматирането с по-разпространени типове файлове като Word документи и Excel таблици

Не е идеален за създаване на сложни документи, бази данни и презентации

Няма имейл клиент и календарно приложение

Цени:

Облак

Безплатни

Бизнес: 5 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за оферта

На място

Enterprise: 2200 USD/сървър за 50 потребители

Enterprise Plus: 3300 долара/сървър за 50 потребители

Enterprise Premium: 4450 USD/сървър за 50 потребители

Оценки и рецензии:

G2: 4. 4/5 (56 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

9. Wrike

Чрез Wrike

Wrike е платформа за управление на проекти, базирана в облака, създадена да помага на екипите да работят заедно по-ефективно. Тя включва разнообразни функции като списъци със задачи, управление на ресурси, проследяване на времето и отчитане, персонализирани табла, автоматизиран работен процес и други.

Wrike разполага и с мобилно приложение, така че можете да имате достъп до проектите си, където и да сте.

За разлика от лесната употреба на Google Workspace и други конкуренти на Wrike, вероятно няма да започнете веднага, ако изберете Wrike. Помолете екипа на Wrike да ви помогне да настроите система, съобразена с процесите и нуждите на вашата компания.

Основни функции на Wrike:

Управление на проекти с диаграма на Гант и табла Kanban, съчетани с видимост на натоварването на всеки член на екипа за правилното управление на ресурсите.

Преглеждайте персонализирани отчети за състоянието на проектите с данни в реално време и визуално привлекателни табла.

Проследявайте графиците и действителната работа в сравнение с очакваните разходи, за да останете в рамките на бюджета.

Над 400 готови за употреба интеграции

Предимства:

Заявките, подадени чрез формуляри, могат да бъдат автоматично преобразувани в задачи.

Автоматично актуализира крайните срокове в диаграмите на Гант, когато се променят сроковете на проекта.

Екипите по продажби и поддръжка прилагат консултативен подход, за да ви помогнат да адаптирате Wrike към вашите оперативни нужди.

Недостатъци:

Отнема известно време да се научите и да се приспособите, тъй като трябва да възприемете нов начин на мислене за това как организирате проектите на вашата компания.

Липса на опции за конфигуриране на имейл известия за актуализации

Някои отзиви посочват, че потребителският интерфейс не е много интуитивен и може да бъде объркващ при търсенето на даден елемент.

Цени:

Безплатни

Екип: 9,80 $/месец на потребител

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за оферта

Pinnacle: Свържете се с нас за оферта

Оценки и рецензии:

G2: 4. 2/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (над 1000 отзива)

10. Monday. com

Monday.com е уеб-базирана работна операционна система, която ви позволява да интегрирате приложения като градивни елементи, за да създадете необходимия ви пакет за продуктивност. Тя включва разнообразни функции като табла за задачи, табла за управление, споделяне на файлове, съобщения и други.

Въпреки че подходът му на „градивни елементи“ е новаторски и креативен, той не е подходящ за всеки, което кара някои да търсят алтернативи на Monday. Прочетете нататък, за да прецените дали Monday наистина е алтернативата на Google Workspace, от която се нуждаете.

Основни характеристики на Monday:

Лесно проследявайте напредъка и OKR с табла, времеви линии и диаграми с функция „плъзгане и пускане“, както и персонализирани табла.

Продукти, предназначени за конкретни случаи на употреба: управление на работата, маркетинг, продажби, проекти и ИТ развитие

Работете с файлове от други платформи като Microsoft 365, Dropbox и Google Workspace чрез интеграции и рецепти без код.

Създавайте персонализирани автоматизации и тригери или използвайте API на monday.com, за да интегрирате по-добре процесите във вашата компания.

Предимства:

Ясни етикети и интуитивни менюта, които дори начинаещите потребители могат да разберат бързо, което ускорява запознаването с платформата.

Функцията „плъзгане и пускане” е лесна за използване и улеснява създаването на работни процеси.

Получавате повече контекст за задачите с прикачени файлове и чатове на ниво задача.

Недостатъци:

Може да бъде трудно да се използва като основа за мащабни операции поради липсата на полезни функции за проекти на корпоративно ниво.

Импортирането и експортирането на проекти от и към други инструменти за управление на проекти понякога може да бъде трудно дори за напреднали технически потребители.

Ограничени опции за форматиране на текст

Цени:

Безплатно завинаги

Основен: 8 USD/месец на потребител

Стандартен: 10 USD/месец на потребител

Предимство: 16 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за оферта

Оценки и рецензии:

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3000 отзива)

Намерете алтернатива на Google Workspace, която надминава очакванията ви

Както можете да видите, има разнообразие от алтернативи на Google Workspace, които предлагат мощни функции, предназначени да помогнат на екипите да си сътрудничат и да свършат работата си.

Независимо дали търсите достъпно решение или нещо с по-разширени възможности, опциите, описани в тази статия, би трябвало да отговарят на вашите нужди. Всяка платформа има свои уникални предимства и недостатъци, затова се уверете, че сте проучили добре, преди да решите коя е подходяща за вас.

С всички тези алтернативи на G Suite, които са налични в момента, никога не е било по-лесно да намерите идеалния инструмент за сътрудничество за вашия екип!