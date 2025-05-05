15 най-добри алтернативи и конкуренти на Asana през 2025 г.

Asana е предпочитан инструмент за управление на проекти за малки екипи и начинаещи, но неговата простота може да бъде нож с две остриета. Макар да е лесен за използване, той не разполага с мащабируемост и разширени функции за управление на проекти, необходими за управлението на сложни проекти. Няма едно единствено решение, което да подхожда на всеки екип, и ако вашият екип се разраства или се занимава с няколко проекта едновременно, Asana може да ви се стори ограничен.

Един от основните недостатъци е липсата на вграден чат, който да се свързва с функциите за управление на проекти – разкъсани съобщения, които отнемат време за превключване на контекста. Възможността да се назначи само един потребител за всяка задача също забавя сътрудничеството с много по-големи екипи или по-големи проекти. Освен това Asana не може лесно да се използва и като CRM, така че ако управлението на взаимоотношенията с клиентите е приоритет, вероятно ще ви е необходим друг инструмент.

За екипи, които се нуждаят от повече гъвкавост, няколко алтернативи на Asana предлагат по-добра мащабируемост, шаблони за отчитане на времето и инструменти за сътрудничество, които оптимизират управлението на проекти.

В тази публикация в блога сме събрали 15-те най-добри опции, които можете да изберете вместо Asana. Нека да ги разгледаме!

Какво трябва да търсите в алтернативите на Asana?

Когато оценявате алтернативите на Asana за нуждите на управлението на екипа, дайте приоритет на следните функции:

Проследяване на времето : Необходимо за мониторинг на фактурираните часове с подизпълнители, гарантиране на точно фактуриране и справедливо възнаграждение. Помага за проследяване на времето, прекарано за всяка задача, за по-добро управление на производителността.

Функции за съвместна работа с документи : Инструментът трябва да позволява редактиране в реално време, лесно споделяне и безпроблемна работа в екип, за да поддържа : Инструментът трябва да позволява редактиране в реално време, лесно споделяне и безпроблемна работа в екип, за да поддържа ефективността на работния процес и да осигурява качествена работа без забавяния.

Проследяване на цели : Разделянето на големите цели на управляеми задачи поддържа дългосрочните цели на път. Ясната пътна карта гарантира стабилен напредък на проекта и постигане на важни етапи.

Разширено управление на задачите : Подзадачите, зависимостите и автоматизацията подобряват организацията, особено при управлението на множество проекти.

CRM интеграция : Свързването на работата по проекта с взаимодействията с клиенти предоставя пълна картина на графиците, обратната връзка и комуникациите на едно място.

Опции за персонализиране: Гъвкави изгледи – Kanban, календар или списък – позволяват на екипите да организират проектите по начин, който най-добре отговаря на техния работен процес.

15-те най-добри алтернативи на Asana

Нека разгледаме нашите най-добри предложения за алтернативи на Asana:

1. ClickUp (най-добър за цялостно управление на проекти и сътрудничество)

ClickUp е начело в този списък по една проста причина – това е приложението за всичко, свързано с работата.

Днес работата е разбита. Нашите проекти, знания и комуникация са разпръснати в несвързани инструменти, които ни забавят. ClickUp решава този проблем, като комбинира вашите проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Мощните функции за управление на проекти на ClickUp са наистина идеални за всички видове работни процеси.

От управлението на комуникацията в екипа и работата по сложни проекти до визуализирането на напредъка по задачите, ClickUp се грижи за многобройните динамични аспекти на управлението на проекти.

Управлявайте по-добре работата си и резултатите чрез задачи и подзадачи в ClickUp

Задачите в ClickUp са толкова подробни, колкото ви е необходимо, с подзадачи, зависимости и опции за повтарящи се задачи. Подробностите за задачите, като крайни срокове, приоритети и прикачени файлове, могат да бъдат записвани в персонализираните полета на ClickUp, което гарантира, че вашият екип винаги разполага с достатъчно контекст, за да свърши работата си.

Използвайте ClickUp Brain като ваш надежден AI проектен мениджър.

С вградения изкуствен интелект на ClickUp, ClickUp Brain, всеки член на вашия екип разполага с асистент. От получаване на незабавни отговори на вашите въпроси, свързани с проекта, и изготвяне на автоматизирани отчети, до обобщаване на подробностите за вашите задачи или имейл кореспонденция, Brain може да ви помогне да спестите стотици часове ръчна работа.

Научете повече начини за прилагане на изкуствен интелект в управлението на проекти чрез това обяснително видео:

Искате да опростите работата си още повече? Активирайте ClickUp Automations, за да променяте автоматично статуса на задачите, да разпределяте работата и да изпращате известия, когато се задействат определени условия. Например, след като член на екипа маркира задача като изпълнена, настройте правило, което автоматично да премества тази задача от „В процес“ в „За преглед“.

Започнете бързо с шаблона за управление на проекти ClickUp. Той ви позволява да проследявате проектите, приоритетите и крайните срокове в едно унифицирано пространство, така че никога не се налага да създавате работния процес от нулата.

Как можете да направите управлението на проекти по-продуктивно? Помислете за проследяване на целите си.

С ClickUp Goals вашият екип може да раздели целите на по-малки, изпълними задачи и да проследява напредъка, без да се претоварва. Удовлетворяващо е да се види как всяка малка стъпка допринася за постигането на по-голяма цел. Инструментът също така насърчава служителите да разберат своя принос за постигането на целите на организацията.

Искате да създавате документи заедно с вашия отдалечен екип? ClickUp Docs ви предлага всичко необходимо. Независимо дали вашият екип е в офиса или разпръснат по целия свят, сътрудничеството на живо и коментирането в ClickUp правят работата в екип лесна.

Чат с колегите си точно там, където работите, с помощта на ClickUp Chat.

Няма нужда да преминавате към друг инструмент за комуникация, за да се свържете с колега или с целия екип. ClickUp Chat е свързан с вашата работа. Създавайте чат канали директно в ClickUp Spaces, Folders и Lists и се занимавайте със задачите си, възлагайте проблеми и проследявайте напредъка от чата.

Включете се в аудио-видео разговори с SyncUps в ClickUp Chat, нека AI превърне съобщенията в изпълними задачи и останете в течение с AI CatchUps, когато пропуснете нишка от разговор.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Настройването може да изисква малко учене

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Опитах почти всичко – Asana, Notion (използвах почти две години), Trello, Rock.so, Clickup и т.н. И накрая реших да използвам Clickup. Както някой друг каза, това е Asana на стероиди... като използвах Notion, бих казал, че е Notion на стероиди. Количеството неща, които можете да направите, е невероятно. Когато исках да направя нещо персонализирано, Notion и Asana винаги се сблъскваха с препятствия, но Clickup успяваше да направи повечето от нещата, които исках за моята агенция за видео маркетинг. Освен това поддръжката е страхотна и те постоянно работят, за да подобряват платформата всеки ден. Никога не съм виждал компания, която да е толкова отдадена на това да пуска толкова много функции толкова бързо.

📮ClickUp Insight: Смятате ли, че списъкът ви със задачи работи? Помислете отново. Нашето проучване показва, че 76% от професионалистите използват собствена система за приоритизиране при управлението на задачите. Въпреки това, последните проучвания потвърждават, че 65% от работниците са склонни да се фокусират върху лесни задачи, вместо върху задачи с висока стойност, без ефективно приоритизиране. Приоритетите на задачите в ClickUp променят начина, по който визуализирате и се справяте със сложни проекти, като лесно подчертават критичните задачи. С AI-задвижваните работни потоци и персонализирани флагове за приоритет на ClickUp, винаги ще знаете с какво да се заемете първо.

2. Trello (най-доброто за Kanban табла)

чрез Trello

Ако сте фен на Kanban таблата, Trello е отличен избор. Въпреки че Asana включва Kanban изглед, той не е толкова усъвършенстван като този на Trello, тъй като не е основният фокус на приложението.

Бонус: Power-Ups на Trello (вградени модификатори на приложения и интеграции с други инструменти) предлагат голяма гъвкавост и персонализация. Освен това, те са достъпни дори и в безплатния план.

Най-добрите функции на Trello

Превключвайте между кратки прегледи на проектите и подробна информация с изгледи „Времева линия“, „Таблица“, „Календар“ и „Карта“.

Достъп до автоматизации без код, вградени във всеки Trello борд

Изберете редактируеми шаблони за управление на проекти от архивите на Trello. Изберете от опции като маркетинг, човешки ресурси и инженерни екипи.

Ограничения на Trello

Не е идеален за сложни проекти

Цени на Trello

Безплатно завинаги

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Trello?

Макар Trello да се отличава с простота, той може да се окаже ограничен при управлението на по-сложни проекти. Функции като подробни отчети, проследяване на времето и анализи липсват или изискват интеграция с трети страни. Би било полезно също да има по-добри зависимости между задачите или вградена функционалност за диаграми на Гант. Въпреки че има решения с power-ups, тези функции биха могли да подобрят полезността на Trello за екипи, които управляват по-големи проекти или се нуждаят от по-подробни възможности за управление на проекти.

3. Wrike (най-доброто решение за динамични формуляри за заявки)

чрез Wrike

Когато става въпрос за ефективно управление на проекти, динамичните формуляри за заявки на Wrike са една от най-добрите опции. За разлика от Asana, която ви позволява само да създавате задачи, Wrike отива по-далеч, като автоматично генерира задачи и работни потоци от тези формуляри и дори завършва проекти.

Тази функция може да спести на вашия екип часове на планиране и ръчна настройка. А с предварително създадените шаблони за управление на проекти за ежедневни задачи и основни проекти, никога няма да се налага да започвате от нулата.

Най-добрите функции на Wrike

Проверка на различни файлови формати, включително изображения, документи, уеб страници и видеоклипове

Анализирайте тенденциите за различни периоди (месечни, тримесечни или годишни) чрез таблата за управление на проекти

Дайте гласови команди на инструмента чрез смартфона си и възложете задачи на AI

Ограничения на Wrike

Таблото може да забави работата си, когато се използват няколко джаджи едновременно.

Цени на Wrike

Безплатно завинаги

Екип: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3700+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Wrike?

Много ми харесва колко гъвкав е Wrike и че наистина ви дава възможност да го персонализирате. Инструментите за отчитане са мощни, визуално се комбинират бързо и са изключително полезни. Wrike е ГОЛЯМ. Ние го внедрихме в екип от около 50 души и това не беше лесна задача. Имаме поне 4 експерти в екипа и се наложи да се разтеглим, за да направим внедряването успешно. Има някои отрицателни нюанси по пътя и ако не ги разберете, може да се окажете в затруднение.

4. Smartsheet (най-доброто за персонализирани електронни таблици)

чрез Smartsheet

Благодарение на Grid View, Smartsheet е идеален за тези, които предпочитат да управляват проекти чрез таблици, а не чрез списъци.

Екипи от всякакъв размер се радват на гъвкавостта да персонализират колони за различни типове данни – като текст, дати, падащи менюта и отметки – което улеснява адаптирането на оформлението към специфичните нужди на техните проекти.

Най-добрите функции на Smartsheet

Използвайте автоматизацията на работния процес , за да позволите на няколко листа да взаимодействат помежду си.

Обработвайте големи количества данни без забавяне

Получете бизнес информация с диаграми и показатели, генерирани от изкуствен интелект

Ограничения на Smartsheet

По-напредналите функции, като автоматизации и формули, изискват по-дълго обучение.

Цени на Smartsheet

Предимства: 12 долара на месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Разширено управление на работата: Персонализирани цени Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (над 18 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3400 отзива)

5. Jira (най-подходяща за гъвкаво управление на проекти)

чрез Jira

За софтуерни екипи, които се нуждаят от централен хъб, Jira е популярен избор. Той позволява на Scrum екипите да управляват задачите ефективно, като същевременно осигурява ясна видимост на напредъка на спринта.

Техническите екипи могат лесно да проследяват завършената работа, да идентифицират прекомерни ангажименти и да откриват отклонения от обхвата, преди те да провалят мащабни проекти.

Най-добрите функции на Jira

Следете напредъка на членовете на екипа на всеки етап от работния процес с табла за проекти

Визуализирайте последователността на задачите, за да предотвратите евентуални затруднения да се превърнат в сериозни пречки.

Проследявайте организационните цели и напредъка към постигането им, като използвате обобщената визуализация.

Ограничения на Jira

Прекаленото количество функции може да затрудни навигацията в инструмента.

Цени на Jira

Безплатно завинаги

Стандартен: 8,6 $/месец на потребител

Премиум: 17 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4,3/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 15 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Jira?

Jira е много лесна за използване, мога лесно да си сътруднича с екипа си, да ги информирам чрез споменавания или известия, мога също да записвам колко време отнема задачата, мога също да персонализирам файла според нуждите си, което ми харесва многоУправлението на натоварването в Jira изобщо не ми харесва, проследяването на времето е ограничено, а разликата в управлението на ресурсите е много малка в сравнение с други инструменти.

6. Basecamp (Най-доброто решение за информиране за дейностите на екипа)

чрез Basecamp

Basecamp е прост инструмент за управление на проекти, подходящ предимно за малки предприятия, стартиращи фирми и самостоятелни предприемачи. Той включва Card Table, вариант на Kanban таблата, предназначен за по-детайлно управление на задачите. Подобно на други популярни инструменти за управление на проекти, функцията „плъзгане и пускане” предлага гладка и интуитивна работа.

Функцията „Наблюдение“ е друго ценно допълнение, което държи членовете на екипа информирани. Тя изпраща известия всеки път, когато нова карта бъде добавена към наблюдавана колона, което улеснява следенето на актуализациите по проекта.

Най-добрите функции на Basecamp

Получете подробен преглед на проектите в действие с The Lineup

Използвайте All-access, за да позволите на всеки в Basecamp акаунта ви да вижда и да се присъединява към проекти

Създавайте бързи отчети за дейности, свързани с проекти (като дейности/задачи на конкретен член на екипа, добавени/завършени задачи, предстоящи важни дати и др. )

Ограничения на Basecamp

Трудно е да се управляват големи, дългосрочни проекти със сложни зависимости

Цени на Basecamp

Безплатно завинаги

Плюс: 15 $/месец на потребител

Pro Unlimited: 299 $/месец

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 14 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Basecamp?

Ние използваме Basecamp в нашата компания и сме много доволни от него. В миналото съм използвал Asana, Trello, Solve 360 и много други. Мисля, че част от избора зависи от това какъв работен процес ще бъде най-достъпен и използваем за вашия екип. Много от тези системи имат много екстри и понякога стават прекалено сложни и стресиращи. Обичам системата за съобщения на Basecamp, съхранението на документи и цялостната йерархия за управление на сегментите на нашия бизнес.

🧠 Интересен факт: Когато става дума за дългосрочни проекти, малцина могат да се мерят с Sagrada Familia в Барселона – най-голямата незавършена католическа църква в света. Строителството й започва през 1882 г. и повече от 140 години по-късно тя все още е в процес на изграждане, което я прави един от най-дълготрайните проекти в историята!

7. Monday (Най-доброто за информация за продажбите)

чрез Monday

Популярен като инструмент за управление на проекти, Monday се отличава с многофункционалност и възможност за персонализиране.

Например, той може да служи като инструмент за проследяване на разработката на софтуер, както и като CRM. Функциите, задвижвани от изкуствен интелект, в CRM на Monday оптимизират проследяването на взаимодействията, като обобщават разговорите в Zoom и автоматично регистрират контактната активност. Детайлите са организирани в хронологичен ред за лесно справяне.

Изключителна функция, анализът на настроенията, открива дали тонът на даден контакт е положителен, отрицателен или неутрален, което позволява на екипите да усъвършенстват своите стратегии за общуване.

Най-добрите функции на Monday

Създавайте персонализирани табла без код с джаджи като диаграми и времеви линии, за да визуализирате данни и да проследявате напредъка на проектите

Следете колко време отнемат задачите и осигурете гладко управление на натоварването в екипа си, за да предотвратите преумората.

Работете с документи в реално време, добавяйте коментари и ги свързвайте с проекти за безпроблемно сътрудничество.

Ограничения на Monday

Функциите за отчитане биха могли да бъдат по-мощни

Цени на Monday

Безплатно завинаги

Основен: 12 $/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Предимства: 24 долара на месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Monday

G2: 4,7/5 (над 12 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Monday

Харесва ми, че нашият екип по продажбите може да използва своя CRM продукт за продажби, а след като сключим сделка, можем да ги преместим в продукта за управление на работата за по-лесно въвеждане. Хубаво е, че не се налага да интегрираме различни системи като Hubspot, Salesforce, Asana, Confluence и др. за всеки отдел. От време на време има някои проблеми. Автоматизациите не винаги се задействат, а най-малко ми харесва, че понякога имейлът се изпраща преждевременно, когато натиснете бутона за връщане, вместо бутона за изпращане. Въпреки че е непостоянно, това е вредно, но предполагам, че в крайна сметка ще бъде разрешено.

🧠Интересен факт: Терминът „милстоун“ (milestone) произхожда от древен Рим. Римските пътища имали каменни маркери за отбелязване на разстоянията – като отбелязването на задачи в диаграма на Гант!

8. Todoist (Най-доброто за проследяване на индивидуални задачи)

чрез Todoist

За управление на лични задачи Todoist предлага опростено и удобно за ползване изживяване. За разлика от Asana, която е предназначена за екипна работа и сложни проекти, Todoist се фокусира върху простотата.

Чистият му интерфейс улеснява проследяването на задачите, без излишни функции, които да отвличат вниманието или да претоварват.

Най-добрите функции на Todoist

Сортирайте задачите в категории, базирани на времето, като „Днес“, „Предстоящи“ и др., или използвайте персонализирани филтри.

Предложете споделено пространство за сътрудничество на вашия екип (отделно от вашите лични задачи и проекти)

Създавайте нови проекти с над 50 шаблона от библиотеката на Todoist

Ограничения на Todoist

Не е подходящ за сложни проекти

Цени на Todoist

Todoist Beginner: Безплатно

Todoist Pro: 2,50 $/месец

Todoist Business: 8 долара на месец

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Todoist

Най-много ми харесват настройките за повтарящи се дати, при които не е нужно постоянно да създавате повтарящи се задачи, Todoist го прави автоматично. В допълнение към гъвкавостта на персонализирането: етикети, приоритети, коментари и т.н., считам, че биха могли да има и други видове изгледи на задачите, като например времева линия и календар, базирани на инструмента ClickUp. Днес Todoist работи само с 2 вида изгледи на оформлението: списък и табло.

9. Airtable (най-доброто решение за обширни автоматизации)

чрез Airt able

Решението за управление на проекти на Airtable опростява автоматизацията с известия и многоетапни работни процеси. Използването на логика за задействане и действие позволява незабавни известия при актуализиране на записи или добавяне на нови записи.

За по-напреднали работни процеси могат да се настроят автоматизирани последователности. Например, когато се добави нов потенциален клиент, Airtable може автоматично да изпрати имейл за проследяване чрез Google Workspace и да публикува актуализация в Slack.

По-гладките интеграции елиминират ръчните актуализации, като поддържат работните процеси ефективни и рационализирани.

💡Съвет от професионалист: Ако често използвате определени изгледи в Airtable, добавете ги към Любими. Така те ще се закрепят в горната част на страничната лента на изгледа за бърз достъп, а тъй като са персонализирани, това няма да засегне другите сътрудници.

Най-добрите функции на Airtable

Създайте персонализиран интерфейс за вашите данни с прости действия за плъзгане и пускане

Използвайте AI, за да създавате приложения за секунди с CodeBuilder

Задайте подробни разрешения за защита на чувствителна информация

Ограничения на Airtable

Мобилното приложение е полезно за бързи редакции, но не е толкова гладко, колкото версията за настолни компютри.

Цени на Airtable

Безплатни цени

Екип: 24 $/месец на потребител

Бизнес: 54 $/месец на потребител

Мащаб на предприятието: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4,6/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

10. ProofHub (Най-доброто за проверка на документи)

чрез ProofHub

ProofHub предлага силна алтернатива на Asana с изключителните си функции за проверка. Той оптимизира процеса на преглед и одобрение, като позволява на потребителите да добавят коментари, да маркират бележки и да предлагат редакции директно върху изображения, PDF файлове и видеоклипове.

Платформата съхранява всичко на едно място, което елиминира размяната на имейли и объркването с версиите. Своевременните одобрения гарантират, че проектите вървят по план, ускоряват изпълнението и създават по-добро сътрудничество.

Най-добрите функции на ProofHub

Провеждайте тематични дискусии с членовете на екипа чрез Discussions

Достъп до често използвани проекти, списъци със задачи или файлове с помощта на ProofHub маркери

Сътрудничество с хора, които не са в ProofHub – споделяйте файлове чрез лесен линк

Ограничения на ProofHub

Уведомленията могат да прекъснат работния ви процес

Цени на ProofHub

Essential: 50 $/месец

Ultimate Control: 99 $/месец

Оценки и рецензии за ProofHub

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за ProofHub

Най-хубавото в Proofhub е, че можем лесно да видим всичко на един екран – съобщения, задачи, дневен ред, списък с проекти, отчетено време, събития и важни моменти, лепящи се бележки. Има много функции, които се предлагат на ниска цена... Трябва да има опция за подробни отчети за времето, прекарано по проекти, а при създаването на проекти трябва да има опция за избор на отрасъл, за да е по-лесно за проектния мениджър.

11. Hive (най-доброто решение за напълно интегрирана електронна поща)

чрез Hive

Чистият интерфейс, вграденото проследяване на времето и визуалните инструменти за управление на проекти правят Hive отличен избор. Но най-забележителното му предимство е Hive Mail, което съхранява всичко на едно място. То позволява на потребителите да имат достъп до пощенските си кутии, да изпращат съобщения и да следят разговорите.

Превръщането на имейлите в последващи действия е бързо, с възможност да ги свържете директно с съществуващи задачи. С имейл и управление на проекти под един покрив, няма нужда да жонглирате с множество инструменти, за да поддържате организация.

Най-добрите функции на Hive

Проследявайте времето за отделни служители или за екипа

Създайте цели за вашия екип и ги споделете, използвайки таблото за цели.

Създайте формуляри за попълване без кодиране с инструмента за създаване на формуляри с плъзгане и пускане на Hive.

Ограничения на Hive

Първоначалната настройка може да отнеме известно време.

Цени на Hive

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 1,50 $/потребител

Екипи: 5 $/потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Hive

G2: 4,6/5 (570+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 200 отзива)

💡 Професионален съвет: За да изясните напредъка, изберете шаблон за проследяване на проекти, който отговаря на вашия работен процес, и го персонализирайте с ключови детайли – задачи, крайни срокове и автоматизация.

12. MeisterTask (най-добър за съвместна работа с документи)

чрез MeisterTask

Функцията „Бележки“ в MeirsterTask улеснява консолидирането на екипната работа на едно място. Тя позволява създаването на документи с прости блокове съдържание за индивидуални и групови проекти. В резултат на това всичко остава организирано и достъпно без допълнителна сложност.

Екипите могат да бъдат поканени да гледат и да допринасят в реално време, като по този начин всички са на една и съща страница и се елиминира необходимостта от постоянни обсъждания.

Най-добрите функции на MeisterTask

Гарантирайте поверителността и сигурността на данните. Инструментът се хоства в ЕС и е съвместим с GDPR.

Останете в контрол над вашите проекти, докато сте в движение, с мобилното приложение

Визуализирайте лесно работните процеси с елегантен потребителски интерфейс

Ограничения на MeisterTask

Няма много опции за персонализиране на таблото със задачи

Цени на MeisterTask

Безплатно завинаги

Предимства: 9 долара на месец на потребител

Бизнес: 16 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за MeisterTask

G2: 4,6/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1100 отзива)

13. Zoho Projects (най-доброто за диаграми на Гант)

чрез Zoho Projects

Диаграмите на Гант в Zoho Projects улесняват управлението на взаимосвързани задачи и гарантират, че те следват правилната последователност. Зависимостите между задачите могат да се настройват, коригират или модифицират според нуждите, като се запазва гъвкавостта на графиците на проектите.

Основно предимство е идентифицирането на критични задачи – тези, които, ако бъдат забавени, могат да повлияят на целия проект. С ясна визуализация на работния процес, Zoho Projects помага на вашите екипи да спазват сроковете и да управляват ефективно потенциалните затруднения.

Най-добрите функции на Zoho Projects

Прегледайте всички работни задачи в календара на проекта , за да получите ясна представа за крайните срокове и графиците.

Сътрудничество с колегите чрез добавяне на коментари и прикачени файлове директно в интерактивен фийд с помощта на инструмента за сътрудничество на Zoho.

Създайте лични или групови чат стаи в Zoho Projects, за да оптимизирате комуникацията

Ограничения на Zoho Projects

Мобилното приложение не е толкова функционално, колкото уеб версията.

Цени на Zoho Projects

Безплатно завинаги

Премиум: 5 $/месец на потребител

Enterprise: 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

👀 Знаете ли, че... Концепцията за диаграмата на Гант е създадена от полския инженер Карол Адамецки в средата на 1890-те години. Версията на Хенри Гант, разработена през 1910-те години, обаче, придобива широка популярност в Запада.

14. Teamwork (Най-доброто за управление на времето по проекти)

чрез Teamwork

Отчетите за времето на Teamwork правят проследяването на часовете по проекти много по-лесно. С вграденото проследяване на времето е лесно да видите къде отиват часовете на екипа и да останете фокусирани върху работата, която се заплаща.

Седмичната разбивка показва точно кои задачи отнемат най-много време. Имате нужда да проверите кой отчита редовно часовете си, кой може да се нуждае от лек тласък или кой е близо до лимита си? Филтрите правят това бързо и лесно.

Най-добрите функции на Teamwork

Получете ясен преглед на очакваните, разпределените, регистрираните и наличните часове

Анализирайте работния процес на екипа си, за да управлявате ефективно както краткосрочните задачи, така и дългосрочните ресурси.

Настройте автоматични известия, за да напомняте на служителите да регистрират работното си време според графика.

Ограничения на екипната работа

Експортирането на отчети е досадна задача

Цени за екипна работа

Deliver: 13,99 $/месец на потребител

Grow: 25,99 $/месец на потребител

Мащаб: 69,99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Teamwork

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 900 рецензии)

15. Notion (Най-доброто за полезни шаблони)

чрез Notion

Notion предлага гъвкава алтернатива на Asana, комбинирайки управление на проекти с надеждна документация и функции за база данни.

Докато шаблоните за управление на проекти на Asana осигуряват структурирани работни процеси, Notion е чудесен за персонализиране, с огромната си библиотека от шаблони за задачи, документация и сътрудничество.

Адаптивните работни пространства позволяват на екипите да организират проекти, бележки и бази данни на едно място, което го прави отличен избор за тези, които се нуждаят от нещо повече от просто проследяване на задачи. Notion се откроява като гъвкава опция за екипи, които търсят баланс между структура и гъвкавост.

Най-добрите функции на Notion

Организирайте уикита по-бързо с функцията „плъзгане и пускане”

Проверете страниците, за да сте сигурни, че имате достъп до най-новата информация.

Интегрирайте инструмента с ClickUp, Asana, GitHub, GitLab, Jira, Calendly, Figma и други

Ограничения на Notion

Ограничената автоматизация може да забави сложните работни процеси

Няма вградена функция за отчитане на времето за управление на задачите

Цени на Notion

Безплатно завинаги

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion?

Notion е много мощен инструмент. Започвате с малки задачи и крайни срокове, а след това можете да добавите подзадачи, връзки към различни неща, допълнителни страници, информация и т.н. Отново, това е много мощен инструмент, който е силно персонализируем и трябва да се научите да го използвате, за да се възползвате от пълния му потенциал. В нашата компания създадох пълен работен процес за управление на проекти с Notion и много автоматизации с Google Drive и HubSpot CRM.

Искате по-опростен технологичен стек за управление на проекти? Всичко, от което се нуждаете, е ClickUp.

Алтернативите на Asana в тази статия предлагат сходни основни функционалности. Все пак, всяка от тях се отличава в определена област – Trello за Kanban табла, Smartsheet за персонализирани електронни таблици, ProofHub за проверка на проекти и Zoho Projects за диаграми на Гант.

Използването на няколко инструмента обаче може да бъде прекалено обременяващо и да претрупа вашия технологичен набор. По-умният избор? Софтуер за управление на проекти „всичко в едно“, който прави всичко – и го прави добре.

Това е точно това, което предлага ClickUp. С най-добрите инструменти за управление на задачи, вградени документи, проследяване на цели, автоматизация и мощни интеграции, ClickUp надминава управлението на проекти. Той оптимизира вашите работни процеси, чат и знания в една единствена, ефективна платформа.

Започнете да използвате ClickUp още днес и опростете начина, по който работите!