Сравнение между Asana и Monday: кой софтуер за управление на проекти е по-добър? 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Monday същият ли е като Asana?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Основната разлика между Monday и Asana е цената. Можете да закупите Monday на по-ниска цена от Asana. Компанията предлага пет ценови нива. Всяко ниво има свои характеристики и ограничения. Безплатният базов план позволява само двама потребители, ограничени интеграции, 500 MB пространство за съхранение и по-малко изгледи на таблото. " } } ] }

Asana или Monday – това е въпрос, който чуваме постоянно. Но коя платформа е по-добра от конкурента си?

За начало, всички успешни проекти, независимо от мащаба и целта си, имат едно общо нещо: правилно управление и сътрудничество в екипа. При толкова много организации, които преминават към разпределена работна сила, как успяват да управляват няколко проекта едновременно?

Стават сериозни магии или, по-вероятно, организациите разчитат все повече на софтуер за управление на проекти, базиран в облака. Магьосниците са доста готини, но софтуерът за управление на проекти е абсолютно идеален за всеки, който се нуждае от планиране на проекти, разпределяне и график на задачи, разпределяне на ресурси и проследяване на крайни срокове.

Той улеснява работния процес на екипа, работещ по проекта, и позволява на проектните мениджъри да се справят ефективно с всички тези проекти. И за щастие на бизнеса, има много опции за управление, проследяване и планиране на проекти с екипа.

И така, обратно към основния въпрос – кое е по-добро: Asana или Monday?

Нека разгледаме всяка платформа, обсъдим предимствата и недостатъците и разгледаме всички функции на двата софтуера за управление на проекти в нашето сравнение между Asana и Monday:

Какво е Asana?

Asana е софтуер за управление на проекти за стартиращи и малки и средни предприятия. Той е създаден през 2008 г. от бивши мениджъри на Facebook, за да помага за проследяване на работата, като предоставя цялостно решение за създаване на проекти, делегиране и управление на задачи, сътрудничество, управление на портфолио и управление на работния процес.

Той предлага централизирана табло за комуникация между членовете на екипа. Това елиминира непрекъснатите имейли, подобрява сътрудничеството между членовете и ви позволява да управлявате екипа си по-ефективно, като увеличавате производителността.

Пример за Kanban табло в Asana

Какво е Monday?

Създаден през 2012 г., софтуерът за управление на проекти Monday се използва широко от организации от всякакъв мащаб, от стартиращи фирми до утвърдени бизнеси. Различни екипи в една и съща организация могат да го използват за различни функции, за да постигнат своите конкретни цели.

Например, екипът по продажбите може да го използва за създаване на CRM за оптимизиране на процесите по продажбите, разработчиците могат да го използват за проследяване на бъгове, а екипът по маркетинг може да го използва за планиране и оптимизиране на кампании. Софтуерът предлага над 200 шаблона за работни процеси, от които да избирате, или всеки екип може да създаде свои собствени от нулата.

Наборът от функции позволява на потребителите да интегрират всеки етап от управлението на проекти в едно пространство и да осигурят прозрачност, като подобряват сътрудничеството между членовете на екипа, за да повишат тяхната продуктивност.

Потребителите могат да видят списък със задачи за всички проекти в Monday.

Asana срещу Monday.com: сравнение на основните функции

Въпреки че платформите са сходни, всеки инструмент има разлики в характеристиките и функционалността, които им дават предимства при управлението на проекти. В крайна сметка инструментите са подходящи за различни организации и нужди, затова е важно да се познават основните им характеристики.

В тази секция подчертаваме функциите на всеки инструмент и ги разглеждаме подробно, за да ви помогнем да определите кой е най-подходящ за вашите конкретни нужди. Да видим кой ще излезе победител в сблъсъка между Asana и Monday:

Asana Monday Списък Да Да Табло Да Да Box Не Не Календар Да Платен Активност Не Не Интеграции Да Да Приоритизиране на задачите Да Да Зависимост на задачите Да Не Достъпност офлайн Да Да Неограничено пространство за съхранение Платен Платен

Платената версия има тази функция, но е достъпна само в платените планове. *

Управление на задачи

Asana е известен с това, че предлага по-бързо създаване на задачи, тъй като не изисква толкова много подробности за създаването им, колкото Monday. Monday обаче може да покаже повече информация с един поглед. Всъщност с Monday можете да видите екипа, собствениците, графиците, актуализациите на статуса (кодирани с цветове) и напредъка за всяка задача. Можете също да изберете да изтриете някои колони с информация, ако тя е прекалено много.

Asana ви позволява да създавате задачи, да определяте техните цели и крайни срокове, да създавате зависимости и да ги разпределяте за няколко секунди. Следете ги чрез списъци, времеви графики или изглед на таблото. Когато влезете в Asana, задачите с наближаващ краен срок се показват в раздела „Начало“.

Лесно можете да видите пълния списък на всички задачи, които са ви възложени, като преминете към Моите задачи. Просто кликнете върху някоя задача, за да видите всички подробности и да прикачите документи за съвместна работа.

Monday предлага подобен начин за управление на задачите, но ги нарича „Пулси“. Всеки пулс има свой собствен дневник на дейностите, раздел с често задавани въпроси, раздел за коментари и функция за прикачване на файлове. Можете да ги подредите в колони, за да позволят на потребителите да създадат свой собствен поток от задачи.

Можете да създавате, възлагате и проследявате напредъка на задачите чрез обзора на задачите в мениджъра на задачите. Това улеснява управлението на задачите, тъй като таблата за действия дават обща представа за състоянието на всяка задача.

Asana има вградена система за управление на зависимостите между задачите. Тя ви позволява да определите задачи, които могат да започнат едва след като други задачи бъдат завършени. Когато задачата бъде завършена, назначеният член на екипа получава автоматично уведомление.

Monday няма вградена система за управление на зависимостите между задачите, но има решение за това. Можете да добавите колона за зависимости, която ви позволява да създавате връзки между задачите. Когато го направите, зависимите задачи никога не могат да започнат преди задачите, от които зависят.

Зависимости между задачите в Asana

Управление на портфолио

Когато управлявате няколко проекта, фокусирането върху един от тях може да доведе до тунелно виждане, което от своя страна води до забравяне или пропускане на важни детайли по другите проекти.

Управлението на портфолио е управлението на всички проекти на едно място, за да се балансират краткосрочните печалби с дългосрочните цели. И двата инструмента предлагат управление на портфолио, за разлика от повечето други инструменти за управление на проекти.

Функцията за управление на портфолио в Asana работи като стандартен инструмент за управление на проекти, но за проекти, а не за задачи. За да видите портфолиото от текущи проекти, излезте от ежедневните задачи, за да видите състоянието на всеки проект.

Функцията „Портфолио“ ви позволява да категоризирате всичките си проекти, като ги преглеждате по график на изразходването, приоритет или друго потребителско поле, което бихте искали да създадете.

Вместо функцията за управление на портфолио, Monday предлага функция, наречена „Групи“. Въпреки че те не предоставят толкова подробна информация, като например пълния статус на напредъка, както функцията за портфолио в Asana, те все пак предотвратяват пропускането на подробности по проектите, ако работите с няколко проекта едновременно.

Когато създавате импулс в Monday, можете да изберете към коя група да го добавите.

Monday.com Управление на портфолио

Сътрудничество

Очевидно е, че сътрудничеството е от жизненоважно значение за успеха на проектите. Софтуерът за управление на проекти, който не разполага с необходимите функции за сътрудничество, ще ви наложи да разчитате на приложения на трети страни, което може да бъде неудобно и да повлияе на производителността.

Monday предлага повече възможности за сътрудничество от Asana. Предоставя коментари към задачите, календар, онлайн бяла дъска и сътрудничество по документи. Сътрудничеството по документи е удобна функция, тъй като ви позволява да създавате публични и частни документи и да ги споделяте с екипа. Също така ви позволява да комуникирате в документа чрез чат и коментари.

Asana не разполага с функция за съвместна работа по документи или онлайн бяла дъска, така че трябва да разчитате на приложения на трети страни, като Google Docs, и след това да ги прикачите към Asana. Функциите за съвместна работа включват форум за проекта, който може да служи като център за дискусии, свързани с проекта, календар и коментари към задачите.

Управление на работния процес

Asana ви помага да имате цялата важна информация за проекта на една ръка разстояние, за да имате лесен достъп до нея. Функциите за цветово кодиране ви позволяват да следите всички подробности по проекта, като например кой работи по него, какви задачи са изпълнени и крайните срокове.

Можете да управлявате работния си процес по няколко начина, като например списъци, диаграми на Гант, календари и табла Канбан.

Monday наистина блести, когато става въпрос за изгледи. Той предлага най-много начини за преглед на вашия проект от всички софтуери за управление на проекти. Можете да използвате всички изгледи в Asana, плюс таблици, времеви линии, карти и няколко други. Изгледът по подразбиране е под формата на списъци.

Monday улеснява преминаването между импулсите без никакви затруднения.

Интеграции

За да работите по-ефективно и безпроблемно, софтуерът за управление на проекти, който изберете, трябва да разполага с няколко интеграции, за да работи безпроблемно с други софтуери и приложения, които използвате. Освен това тези интеграции са от жизненоважно значение, тъй като компенсират липсващите функции на всеки софтуер.

И двата инструмента предлагат стабилна интеграция с няколко популярни приложения, от видеоконферентни и технологични приложения до инструменти за сътрудничество като Slack и Teams.

Asana има най-много интеграции (над 150), включително Dropbox, Microsoft Teams, Mailchimp, Zoom, Evernote, Dossier, Slack и много други популярни инструменти. Можете също да използвате приложения като Time Camp, за да въведете проследяване на времето в Asana.

Monday също предлага няколко интеграции, но не толкова много, колкото Asana, така че остава малко по-назад. Има около 50 интеграции, включително интеграции за продажби и електронна търговия като Shopify и Salesforce. Интересното е, че се интегрира с други софтуери за управление на проекти като Asana и Trello. Интеграциите на Monday са уникално персонализирани, което ги отличава от тези на Asana. Това позволява на потребителите да изберат точно функционалността, от която се нуждаят.

И двете са достъпни за мобилни членове на екипа с техните приложения за Android и iOS. Въпреки че по-големите екрани на компютрите са по-подходящи за работа с всички детайли и тяхната сложност, е удобно да знаете, че можете да делегирате някои задачи извън офиса.

Свързано: Monday.com срещу Jira

Monday.com срещу Asana Цени

Да бъдем реалисти. Ако ще сравняваме Asana и Monday, ще искате да знаете колко ще ви струва това. Двата инструмента са малко по-скъпи от някои от най-добрите алтернативи, но цените им не се различават много.

Ценови планове на Monday

Основната разлика между Monday и Asana е цената. Можете да закупите Monday на по-ниска цена от Asana. Компанията предлага пет ценови нива. Всяко ниво има свои характеристики и ограничения. Безплатният базов план позволява само двама потребители, ограничени интеграции, 500 MB пространство за съхранение и по-малко изгледи на таблото.

Фактуриране на годишна база Месечно фактуриране Безплатно 0 $ 0 $ Основни характеристики 8 долара на потребител/месец 10 долара на потребител/месец Предимства 16 долара на потребител/месец 20 долара на потребител/месец Предприятие Персонализирани по пакети –

Посетете Monday.com за повече подробности относно цените.

Ценови планове на Asana

Asana предлага четиристепенен ценови план, а безплатната версия може да побере до 15 потребители. Има много функции, за които бихте платили в други инструменти за управление на проекти. Например, Asana предлага над 100 интеграции и можете да си сътрудничите с до 15 колеги. Безплатният план предлага неограничено пространство за съхранение, до 100 MB на файл.

Фактуриране на годишна база Месечно фактуриране Основни характеристики 0 $ 0 $ Премиум 10,99 $ на потребител/месец 13,49 $ на потребител/месец Бизнес 24,99 $ на потребител/месец 30,49 $ на потребител/месец Предприятие Персонализирани по пакети –

Посетете Asana за повече подробности относно цените.

Asana срещу Monday – отзиви на клиенти

Тъй като и двете са сред най-популярните опции за управление на проекти, изборът между Asana и Monday може да бъде труден. Установихме, че и двете имат няколко положителни отзива. Нека започнем с два скорошни отзива на клиенти на Asana, които ни харесаха.

Отзиви на клиенти за Asana

„Когато за първи път започнахме да използваме Asana, си помислих: „О, да, още един продукт, който ще ми „помогне“, но УАУ, той наистина ми помага да съм в крак с задачите си в четирите ни сестрински компании, да организирам и планирам промоции, да управлявам проблеми, да поправям грешки и много други неща. Често отварям пощенската си кутия в Asana (любимата ми функция) преди пощенската си кутия в електронната поща, защото ми дава по-добра представа за това, което се случва в компанията.“ – Caitlen C., директор по графичен дизайн, G2 Review

„Мобилната апликация, десктоп версията и онлайн версията ми позволяват да бъда функционална, докато съм в движение. Харесва ми да използвам разширенията за Slack и Gmail, за да следя нещата през деня. Открих, че това е най-добрият инструмент за мен – всички цветове и функционалности ми позволяват да планирам неща извън работния си календар, като същевременно съм в крак с всичко важно в този момент, този ден, тази година. ” – Вениса Н., старши администратор по заплатите, G2 Review

Отзиви на клиенти за Monday

Но не се поддавайте на тези страхотни отзиви – Monday има подобни оценки и фантастични отзиви за своята платформа. Ето два скорошни отзива на клиенти на Monday, които се открояват в G2:

„Преди Monday.com всички заявки се изпращаха по имейл, което затрудняваше проследяването на натоварването. С Monday всички членове на екипа могат да виждат какво има в файла на проекта и да знаят в какъв етап от процеса се намира всяка задача по проекта. Много ми харесват функциите за персонализиране, които Monday предлага; имаме редица клиенти, които искат персонализирано преживяване, за да улесни нещата както за нас, така и за тях. Monday има толкова много отлични функции, но ако трябва да избера една, тя би била организацията.“ – Келер С., продуктов мениджър, G2 Review

„Работният процес и потребителският интерфейс, възможностите за персонализиране, лекотата, с която всичко работи заедно, като в същото време позволява разделяне на отделите... но това, което най-много харесвам в Monday, е поддръжката. Независимо дали става въпрос за бъг, предложение или грешка на потребителя, те винаги реагират бързо, винаги са компетентни и винаги са учтиви. Винаги правят и последващо проследяване. Това е нещо, към което се стреми моята компания, затова го ценя много в другите. О, и Monday Labs! Страхотни добавки, с които можете да персонализирате още повече вашето преживяване.” – Аманда Б., основател, G2 Review

Monday срещу Asana в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво мислят хората за дебата Asana срещу Monday.com. Когато търсите Monday срещу Asana в Reddit, много потребители са съгласни, че широките интеграции на Asana са огромно предимство:

„Asana е добър, но му липсва част от логиката, ако управлявате големи и сложни проекти. От друга страна, той се свързва с абсолютно всичко.“

Други отбелязват, че Monday печели по отношение на цените и потребителското преживяване:

„За мен Monday.com води в сравнението по цена и интерфейс.“

Алтернативи на Asana и Monday за най-доброто решение за управление на проекти

Въпросът „Asana или Monday?“ може да продължи да се задава и това е нормално. И двата инструмента са сред най-разпространените инструменти за управление на проекти в света. Но ако все още не сте се спрели на някой от тях, има още един, който трябва да опитате.

ClickUp е най-добрата алтернатива на Asana и Monday. Освен това ClickUp е един от най-високо оценените инструменти за управление на проекти. Нашите клиенти ни обичат като тяхното цялостно решение.

Освен това ClickUp предлага няколко безплатни функции, за които в други подобни софтуери бихте платили. Независимо дали имате нужда да подобрите управлението на работната натовареност, да създадете персонализирани изгледи, да зададете подробни напомняния, да определите приоритети или да създадете легитимни мисловни карти и бели дъски, ClickUp е най-доброто решение за софтуер за управление на проекти.

ClickUp предлага множество изгледи, които най-добре отговарят на вашите нужди.

Може да се използва от всички видове бизнеси. От стартиращи компании до компании от Fortune 500 и фрийлансъри, ClickUp просто работи. Той е проектиран да премахне неефективността и неудовлетвореността, причинени от други инструменти за управление на проекти, за да повиши производителността.

Въпреки това, ако имаше перфектна алтернатива на Asana и Monday, тя би била ClickUp. Тя разполага с десетки функции, които повишават индивидуалната и екипната продуктивност.

Сравнете ClickUp и Asana!

Ценови планове на ClickUp

Споделихме разликите в цените между Asana и Monday, така че нека да видим как се представя ClickUp в сравнение с тях. За начало, има пет плана, от които да изберете според вашите нужди и бюджет.

Фактуриране на годишна база Месечно фактуриране По-достъпен? Безплатно завинаги 0 $ 0 $ Същото Неограничен 5 долара на член/месец 9 $ на член/месец Да Бизнес 12 долара на член/месец 19 $ на член/месец Да Business Plus 19 $ на член/месец 29 $ на член/месец Да* Предприятие Свържете се с отдела по продажбите Свържете се с отдела по продажбите

*ClickUp предлага по-достъпен бизнес план от Asana, но най-високият план на Monday (с изключение на Enterprise) е по-нисък.

Отзиви на клиенти за ClickUp

Не се доверявайте само на нашето мнение – клиентите обожават ClickUp. Ето няколко скорошни отзива за ClickUp от G2, които ни харесват:

„ClickUp позволява на цялата организация да работи в рамките на едно приложение. Ние използваме функциите за бели дъски, задачи, табла, документи и други. Конкурентите дори не могат да се мерят с ClickUp. Monday.com и JIRA нямат същата цялостна концепция като ClickUp, а те са много иновативна компания.“ — Ашли П., директор „Разработка на продукти“, G2 Review

„Обичам всичко да е централизирано, това прави нещата много по-лесни. ClickUp с многото си опции за визуализация ми помага да не преминавам от едно приложение в друго или да търся съмнителни или скъпи плъгини. Инструментите, които използвам най-често, са календарът, списъците, документите, проследяването на времето и целите, и всеки от тях съдържа функции, които са трудни за намиране дори в специализирани приложения. След като изпробвах много приложения за продуктивност, това е най-гладкото и положително преживяване досега. Не само функциите са важни, но ми харесва и начинът, по който компанията показва своите ценности. Освен това маркетинговите кампании са забавни, мисля, че това е единствената компания, която следвам в YouTube, защото рекламите им ме разсмиват. =)” — Даниел С., оператор на камера, G2 Review

Въпросът не е Asana или Monday — а защо не ClickUp?

Този преглед на Asana и Monday разкрива едно нещо: нито един от двата не е съвършен. И двата имат своите силни и слаби страни и зависи от вас да решите коя функция цените най-много. Monday има по-добра цена, което го прави достъпен, но Asana предлага повече интеграции и персонализации.

Освен това Monday е по-добър, ако искате конкретен шаблон за определена бизнес нужда, но Asana има интуитивна платформа, която улеснява персонализирането на таблата ви.

Ето защо сме изброили още алтернативи, които можете да разгледате, ако Asana и Monday не отговарят на вашите очаквания.

В крайна сметка, софтуерът за управление на проекти, който е подходящ за вас, зависи от вашите уникални нужди. Надяваме се, че този наръчник ще ви помогне да направите правилния избор. Ако искате да научите повече за софтуера за управление на проекти, преди да вземете решение, ето един подробен наръчник, който ще ви помогне да намерите идеалното решение за управление на проекти за вас и вашия екип.