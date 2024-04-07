Сравнение между Monday и Jira: кой инструмент е по-добър през 2025 г.?

Искате да сравните Monday.com и Jira?

Не сте сигурни кой софтуер за управление на проекти е по-добър в момента?

Е, със сигурност не сте сами в този процес на вземане на решение. Всяка от инструментите за управление на проекти претърпя редица промени в платформата и пусна нови функции през 2022 г.

В този наръчник ще сравним двата популярни инструмента за управление на проекти, за да можете да изберете най-добрия вариант между Monday.com и Jira.

Да започнем!

Какво е Monday.com?

Monday е решение за управление на проекти и задачи, което се използва предимно от екипи и фирми за проследяване, сътрудничество и управление на задачи и проекти. То е доста лесно за използване и ви позволява да получите видимост на проекта, докато постигате важни етапи и достигате целите на проекта. ?

Функции на Monday

Функциите на Monday включват визуално оформление на таблото, така че лесно да виждате проектите и задачите, да разпределяте роли и да следите напредъка. Той също така предлага много функции за автоматизация и позволява персонализирани работни процеси в зависимост от нуждите на екипа.

Когато разгледате какво предлага Monday на екипите, няколко функции се открояват. ?

1. Канбан табла

Board View на Monday може да персонализира подробностите за показване на картите и да ги разделя по групи.

Monday не пести от визуалната привлекателност на своите инструменти. Неговите скрам и канбан табла са визуално привлекателни и лесни за използване. Те са чудесни за управление и проследяване на няколко проекта едновременно, без да се губите в детайлите.

Въпреки че и двете решения за управление на проекти предлагат канбан табла за гъвкави екипи, разширените функции на Monday работят по-добре като инструмент за управление на задачи.

За съжаление, Kanban View на Monday може да създава само карти с етикети в колоните за статус, което може да бъде ограничаващо за някои, които искат повече персонализация в своите инструменти за управление на проекти.

2. Вградено управление на файлове

Функциите за управление на файлове на Monday ви позволяват да качвате файлове и да ги споделяте между екипите за по-добра съвместна работа.

Вградените функции за управление на файлове в Monday улесняват екипите да си сътрудничат и да централизират ключовите файлове на едно място. Това е чудесен начин да се уверите, че целият ви екип има достъп до една и съща актуална информация, докато проектите ви придобиват форма. ?

3. API интеграции

Чрез Monday.com

Ако има нещо, което искате да има вашият инструмент за управление на проекти, то е способността да работи добре с набора от инструменти, които вече използвате. Особено ако цените възможността за персонализиране, за да имате по-голям контрол над работния си процес. За щастие Monday предлага много опции за API на трети страни, така че е лесно да го свържете с другите си инструменти. ?

Чрез Monday.com

Инструментите за автоматизация на Monday позволяват на потребителите да спестят време, като създават автоматизирани работни процеси с предварително определени условия и задачи. Това помага на екипите да останат организирани и фокусирани върху най-важните задачи, без да се налага да управляват и актуализират всичко ръчно всеки път.

С мобилното приложение на Monday.com потребителите имат достъп до софтуера си за управление на проекти и задачи, където и да се намират. То предлага също така известия в реално време и възможност за коментиране, чат и сътрудничество с членовете на екипа.

Цени на Monday:

Едно от предимствата на Monday.com е, че цените му са доста достъпни. Не е необходимо да сте голям екип с още по-голям бюджет, за да използвате този инструмент. Ето основна разбивка на всеки ценови пакет. ?

Индивидуален : безплатен завинаги

Основен : 8 долара на месец за едно работно място

Стандартен : 10 долара на месец за едно работно място

Предимства : 16 долара на месец за работно място

Предприятия: Свържете се с екипа по продажбите

Какво е Jira?

Чрез Jira

Jira е гъвкаво решение за управление на проекти, използвано от хиляди екипи за проследяване и управление на задачи, проекти и работни процеси. Подобно на Monday, то се интегрира лесно във вашия технологичен стек и предлага мощни опции за персонализиране.

Функции на Jira

Подобно на Monday, Jira също предлага няколко полезни функции за управление. Две отличителни характеристики са системата за проследяване, която помага да се следи напредъка, и инструментите за отчитане и графичен анализ, които позволяват на потребителите да виждат информация с един поглед.

Екипите за разработка на софтуер обикновено предпочитат Jira, но нека видим защо с още няколко от неговите функции.

1. Проследяване на проблеми

Jira наскоро пусна новия си изглед за проследяване на проблеми.

Системата за проследяване на проблеми на Jira позволява на екипите за разработка на софтуер да проследяват и да са в течение с задачите, проектите и работните процеси. С тази функция за управление на проекти екипите могат да си сътрудничат и да откриват грешки бързо.

2. Отчитане

Пример за диаграма на изразходваните ресурси в Jira

С инструментите за отчитане на Jira ще сте в течение с спринтовете, задачите и прогнозите. Когато имате нужда да анализирате напредъка или ефективността на проекта си, инструментите за отчитане на Jira са на ваше разположение. ?

3. Персонализиране

Jira предлага на потребителите възможност да персонализират таблото, за да отговаря на нуждите на техния екип. Потребителите създават персонализирани полета, етикети и статуси, за да организират задачите си в този софтуер за управление на проекти.

4. Мобилно приложение

Мобилното приложение на Jira позволява на потребителите да имат бърз достъп до системата си за управление на проекти, да си сътрудничат с членовете на екипа и да следят напредъка. То позволява също така известия в реално време и редактиране на задачи и работни процеси. ?

Чрез Jira

Инструментите за автоматизация на Jira позволяват на потребителите да създават персонализирани работни потоци и да автоматизират своите процеси. Автоматизацията помага да се спести време и прави управлението на задачите и проектите по-бързо и по-ефективно.

Цени на Jira

Макар Jira да предлага по-малко ценови нива, те са на доста достъпни цени. Хубавото е, че екипи от всякакъв размер могат да се възползват от най-добрите функции на този инструмент за управление на проекти, без да се налага да харчат много пари. ?

Безплатно : Винаги безплатно за до 10 потребители

Стандартен : 7,75 долара на потребител

Премиум : 15,25 долара на потребител

Предприятия: Свържете се с екипа по продажбите

Monday.com срещу Jira: кой печели?

Когато става въпрос за инструменти за управление на проекти, всичко зависи от нуждите и предпочитанията на екипа. Monday предлага лесен за използване интерфейс и мощни опции за персонализиране. Той е чудесен и за екипи, които се нуждаят от сътрудничество в движение.

Jira, от друга страна, е чудесен за екипи, които искат да проследяват и наблюдават по-добре своите проекти. Той разполага с мощни инструменти за отчитане и графичен анализ, което улеснява екипите да наблюдават какво са постигнали до момента.

Като цяло и двата инструмента са отлични за управление на проекти, а решаващият фактор между тях често се свежда до това колко удобен за използване изглежда инструментът на екипа. Нека разгледаме кой инструмент печели във всяка от най-важните категории за ефективен софтуер за управление на проекти. ?

Автоматизация

Когато става въпрос за автоматизация, Jira и Monday.com предлагат сходни функции. Monday.com предоставя инструменти за автоматизация, които позволяват на потребителите да създават персонализирани работни потоци и да автоматизират процесите.

Jira също предлага възможности за автоматизация, позволяващи на екипите за разработка на софтуер и други групи да дефинират и контролират работните си процеси. Jira обаче предлага по-разширени функции за автоматизация, като например възможност за интеграция с API на трети страни, което позволява на потребителите да се свързват с други услуги, за да автоматизират процесите и споделянето на документи.

В крайна сметка всичко се свежда до индивидуалните нужди на екипа и избора на подходящото решение.

За тази функция резултатът е равен. ?

Управление на задачите

Когато става въпрос за управление на задачи, както Jira, така и Monday.com предлагат страхотни функции. Monday.com обаче се отличава с цветно кодираните си табла, персонализирани етикети и инструменти за управление на файлове.

Тези функции позволяват на екипите лесно да си сътрудничат и да организират задачи и проекти. На някои членове на екипа може да им харесва да работят с инструменти, които включват цветове много по-добре.

Jira предлага и мощни инструменти за управление на задачите, които позволяват на потребителите да отбелязват задачите от списъка и автоматично да уведомяват всички важни заинтересовани страни. В крайна сметка, най-доброто решение за управление на задачите се свежда до това колко подробно екипите могат да подходят към управлението на задачите.

За тази функция резултатът е равен. ?

Цена

Основната разлика между Monday и Jira е цената. Monday предлага по-икономично и гъвкаво решение по отношение на цените. Индивидуалният им план е безплатен завинаги, а основният им план струва само 8 долара на месец на място.

От друга страна, най-евтиният план на Jira е стандартният план на цена 7,75 долара на месец за потребител. Плановете Premium и Enterprise на Jira също са по-скъпи от офертата на Monday. В крайна сметка, екипите ще трябва да вземат предвид бюджета си и инструментите, до които този бюджет им дава достъп, когато избират подходящото решение за управление на проекти.

За тази функция Monday.com печели. ?

Monday срещу Jira в Reddit

Какъв по-добър начин да се запознаете с даден инструмент, освен да прочетете откровените мнения на потребителите в интернет? Проверете някои публикации в Reddit за двата инструмента.

Преглед на Monday в Reddit

„Трябва да кажа, че понеже Monday е малко по-общ в известен смисъл, той прави по малко от всичко и не е напълно специализиран в едно нещо. В същото време бих казал, че именно това го прави уникален, така че ако искате инструмент, който да отговаря на почти всички ваши нужди, Monday е чудесен избор. Има и други инструменти, които са по-специализирани в този смисъл, но Monday е наистина страхотен и ние го използваме постоянно. ” — Via Reddit

Преглед на Jira в Reddit

„Това е като да питате хората дали имат добър опит с C++. Ще получите различни отговори – от страхотни до ужасни. Опитът на хората с Jira ще зависи от това как е бил внедрен, управляван и уважаван в компанията. Има много добри примери за успешно използване на Jira, но има и много лоши примери за злоупотреба с Jira като част от неуспешни системи за управление. Лично аз предпочитам нещо по-основно за повечето екипи без специални проектни мениджъри. Jira е мощен инструмент с стотици опции, който може да ви усложни живота, ако попадне в грешните ръце. ” — Чрез Reddit

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Monday и Jira

До този момент обсъдихме подробно какво прави всеки инструмент полезен, кои функции се открояват и какви са опциите за плащане. Въпреки това, алтернативата, която може да отговаря по-добре на вашите нужди, е нито повече, нито по-малко от ClickUp! ?

Защо да изберете ClickUp? За начало, получавате много повече за парите, които плащате – и за това, за което не плащате. Безплатната опция на ClickUp ви дава достъп до по-голямата част от функциите му напълно безплатно!

Повечето платформи работят по по-строг „freemium” модел, който не ви позволява да пробвате инструментите без да направите ъпгрейд. Всъщност, ClickUp предлага невероятни функции в безплатния си план, като:

Неограничен брой задачи

Членове с неограничен безплатен план

Бели дъски

Проследяване на времето

Записване на видео в приложението

Разбира се, тези функции са хубави. Но как се сравняват с функциите на Monday и Jira? Нека да разгледаме!

Функция 1 на ClickUp: Бели дъски

Плъзнете и пуснете фигури върху платното, свържете работния си процес и работете едновременно с екипа си в ClickUp Whiteboard.

ClickUp Whiteboards предлага пространство за ръководителите на проекти, където да организират мозъчни атаки и дори обяснителни сесии, докато управляват своите проекти. Високо визуалните табла ви позволяват лесно да приоритизирате задачите, да разпределяте отговорности и да добавяте бележки.

Белите дъски са сътруднически, което означава, че можете да работите в реално време с други членове на екипа, независимо от местоположението им. Освен това можете да добавяте крайни срокове и да персонализирате дъските им, за да отговарят на техните нужди.

Функция 2 на ClickUp: Цели

Използвайте ClickUp, за да проследявате напредъка с числови, парични, верни/неверни и задачи цели.

Функцията „Цели“ на ClickUp позволява на проектните мениджъри лесно да създават и проследяват целите на своите екипи. С помощта на целите потребителите разделят проектите на управляеми етапи с определени крайни срокове.

Можете да зададете параметри като числови, парични, вярно/невярно и задачи, за да проследявате целите си и да сте сигурни, че сте в срок и в рамките на бюджета.

Функция 3 на ClickUp: разширение Notepad

Организирайте мигновено мислите си с Rich Text Editing в Notepad на ClickUp.

Функцията Notepad на ClickUp (абсолютен фаворит!) е чудесен „преносим“ инструмент, който позволява на потребителите бързо да записват идеи, да правят мозъчна атака и да съхраняват информация по организиран начин. Разширението за Chrome предлага удобен начин за съхранение на бележки, изображения, отметки, екранни снимки, списъци, проследяване на времето и други данни.

Най-хубавото е, че не е нужно да излизате от текущия си раздел, ако изведнъж искате да запазите или да си запишете важна бележка. Тя се появява в ъгъла на прозореца за навигация, за да имате лесен достъп с едно кликване. ?

Функция 4 на ClickUp: Анотации

Лесно оставяйте бележки, задавайте потребители или създавайте задачи директно от изображение или PDF файл.

Знаете ли, че ClickUp ви позволява да маркирате и добавяте бележки към PDF файлове? За много проектни мениджъри и ключови заинтересовани страни PDF файловете са полезни, но стават трудни за работа, когато искате да правите редакции в текста или да добавяте бележки.

С ClickUp този проблем изчезва.

Функцията (включена в плана Enterprise на ClickUp) ви позволява бързо да редактирате и добавяте бележки към вашите PDF файлове директно в приложението. Тя не само е чудесна за оптимизиране на работния процес за проектни документи, но и улеснява екипите да предоставят обратна връзка, коментари и да сътрудничат по документи, независимо от формата, в която са.

Функция 5 на ClickUp: Изглед на натоварването

Използвайте Workload View на ClickUp, за да видите кой е напред или назад и лесно премествайте задачите с плъзгане и пускане, за да преразпределите ресурсите.

Често проектният мениджър е синоним на управление на времето. Това е така, защото той трябва да знае натоварването на своите екипи, за да не се случва никой да има прекалено много или прекалено малко задачи.

Софтуерните екипи, които често работят по процес на доставка, могат лесно да получат прекалено много или прекалено малко задачи. Освен това, тези задачи могат да варират по време на изпълнение, поради което спринт точките са от решаващо значение за повечето от тези екипи.

За щастие, с изгледа „Работна натовареност“ на ClickUp не само получавате визуална представа за работната натовареност на екипа и отделните служители, но и можете да я измервате със спринт точки или приблизителни времена, за да оцените правилно работната натовареност. ?

Кой е по-добър през 2024 г.? Направете всичко с ClickUp

И Monday, и Jira предлагат мощни безплатни инструменти за управление на проекти, които без съмнение са полезни. При сравняването на двата инструмента е важно да се вземат предвид функциите, цените и отзивите на потребителите.

Не се затваряйте обаче за по-добри алтернативи. Помислете за алтернативен инструмент като ClickUp. Получавате достъп до повече функции за по-малко пари и той е създаден като универсален инструмент, който да замести всички останали.

ClickUp предлага уникални функции като присвояване на коментари, така че екипите да не се затрудняват с имейли, опитвайки се да намерят работата, която трябва да бъде свършена. Опитайте ни още днес и създайте първото си работно пространство, за да видите разликата и защо толкова много компании преминават от Jira и Monday към ClickUp.