Asana срещу ClickUp: Кой инструмент за управление на екипи е по-добър през 2025 г.?

Когато става въпрос за разрастване на вашия бизнес, софтуерът за управление на проекти играе решаваща роля. Той е като липсващото парченце от пъзела, което събира всичко на едно място.

Но нека си признаем – изборът на подходящия инструмент за вашите екипи и бизнес не е лесна задача. Има толкова много фактори, които трябва да се вземат под внимание, и огромно разнообразие от опции, от които да избирате. Вероятно имате дълъг списък с изисквания и желани функции от различни екипи и лидери.

Как можете да изберете с увереност идеалния инструмент, който не само отговаря на нуждите на вашата организация и екип, но и е в синхрон с цялата ви дейност? Ето тук се включваме ние!

В този блог ще разгледаме две от най-популярните системи за управление на проекти, които са придобили значителна популярност през последните години: ClickUp и Asana.

Ще подчертаем основните им разлики и ще предоставим ценна информация, която да ви помогне да вземете информирано решение. Като разберете нюансите между тези инструменти, ще можете с увереност да изберете този, който най-добре отговаря на уникалните нужди и цели на вашите растящи екипи и бизнес.

Какво е ClickUp?

Организирайте задачите си в Kanban Board в ClickUp и получите цялостен поглед върху задачите си.

Нека започнем с ClickUp – всеобхватна система за управление на проекти и най-добрият инструмент за сътрудничество в екип за софтуерни екипи и бизнеси от всякакъв мащаб, с който да управлявате неограничен брой задачи.

Основана през 2017 г., ClickUp е помогнала на хиляди екипи (и броят им продължава да нараства) да променят начина, по който работят и си сътрудничат.

Като една от най-мощните платформи за продуктивност, ClickUp оптимизира и опростява работния ви процес, като предоставя един инструмент за управление на проекти, който замества всички други несвързани приложения и създава прозрачност на проектите, за да поддържа всички в синхрон с напредъка и целите по всяко време.

През 2023 г. ClickUp е един от най-високо оценените инструменти за управление на работата, използван от самостоятелни предприемачи, малки фирми и големи предприятия по целия свят. Той е спечелил различни престижни награди, включително признание като една от най-иновативните компании през 2023 г. в категорията „Работно място“ от Fast Company.

В рамките на същата година ClickUp спечели първото място в категориите „Най-добри софтуерни продукти за управление на проекти“ и „Най-добри софтуерни продукти за сътрудничество и производителност “ на G2, както и много други награди, като например „Продукти с най-висока степен на удовлетвореност за 2023 г.“.

Накратко, ClickUp надхвърля основните функции на софтуера за управление на проекти – това е цялостно решение за управление на работата, което включва управление на проекти, проследяване на времето, сътрудничество в екип, проследяване на цели и напредък и много други функции, обединени в един мощен пакет. 🎁

Използвайте функцията за проследяване на цели на ClickUp, за да останете на път към постигането на целите си с ясни срокове, измерими цели и автоматизирано проследяване на напредъка.

ClickUp предлага стотици разширени функции, които дават възможност на екипите да работят ефективно и да си сътрудничат безпроблемно на едно място, вместо да превключват между няколко приложения. От стратегическо планиране до управление на спринтове, проследяване на напредъка и целите, и всичко между и отвъд това, ClickUp може да подкрепи всеки тип проект и аспект от вашата работа.

Освен това платформата е напълно персонализирана и се адаптира към специфичните нужди, сложните работни процеси и различните предпочитания на всеки екип – само това ниво на гъвкавост прави ClickUp най-подходящия избор за всеки екип и разрастващ се бизнес в различни индустрии.

Има много причини, поради които ClickUp продължава да печели сърцата на екипи и бизнеси по целия свят. Ще се задълбочим в това след малко, но първо нека ви запознаем с Asana.

Какво е Asana?

Подобно на ClickUp, Asana е платформа за съвместна работа и управление на задачите, създадена да помага на екипите да управляват работата си и да си сътрудничат ефективно.

Основана през 2008 г., Asana е създадена, за да реши проблема с неефективното управление на работата и комуникацията. Този инструмент за управление на проекти също така предоставя централизирана платформа за планиране на проекти, възлагане на задачи, определяне на крайни срокове и ефективна комуникация.

Asana позволява на потребителите да разделят сложни проекти на по-малки задачи, да разпределят отговорности, да проследяват напредъка и да осигуряват прозрачност и отчетност сред членовете на екипа.

Що се отнася до функциите, Asana предлага инструменти за задачи и сътрудничество, планиране на проекти, визуализация на времевата линия, споделяне на файлове и интеграции с други популярни инструменти, както и много други. Като цяло, Asana предоставя цялостна и лесна за използване платформа за управление на работата, за възлагане на задачи, насърчаване на екипната работа и подпомагане на организациите да постигат целите си ефективно.

Ранното навлизане на Asana в областта на софтуера за управление на проекти и факторът на познатост са изиграли значителна роля за нейната трайна популярност.

Интуитивният му дизайн, възможностите за сътрудничество, опциите за персонализиране, актуализациите в реално време и интеграциите го правят предпочитан избор за лица и екипи, които търсят традиционен подход към управлението на проекти. Този фактор на познатост несъмнено е допринесъл за широката му потребителска база, тъй като е предоставил на екипите и организациите платформа, която е удобна и лесна за навигация.

Добре, така че и ClickUp, и Asana предлагат решение за управление на проекти и сътрудничество в екип – сега въпросът за милион долара е: кой го прави по-добре? 👀

Сравнение на функциите на ClickUp и Asana

Преди да се впуснем в подробности, ето един кратък преглед на ClickUp и Asana, за да ви помогнем да се ориентирате! 👀

ClickUp е най-известен с:

Персонализиране : Напълно персонализирана платформа за управление на проекти и работни процеси, която отговаря на нуждите на всеки бизнес и екип.

Управление на работата и проектите : Разширени, но гъвкави функции, които поддържат всякакви методологии за проекти, персонализирани автоматизации за ускоряване на процесите и мащабируеми изгледи на работата, които отговарят на нуждите на разрастващите се екипи и бизнеси.

Видимост и проследяване на проекти : Персонализирани изгледи и йерархия за подобряване на видимостта и проследяването на проекти в цялата компания.

Управление на екипа и сътрудничество : Вградени инструменти за сътрудничество, които поддържат дистанционна и асинхронна работа. Добавяне на няколко изпълнители в рамките на задачите и изглед на натоварването за ефективно разпределение на ресурсите. Налична е и опцията за добавяне на гости и предоставяне или ограничаване на разрешения.

Отчети и анализи в реално време: персонализирани табла, известия и други функции за по-лесно проследяване на напредъка

Удобен за ползване интерфейс: Интуитивен дизайн с функционалност „плъзгане и пускане”, която позволява и интеграция с приложения на трети страни.

Консолидиране на технологичния стек : Достъп до стотици функции, за да намалите необходимостта от използване на множество приложения за оптимизиране на работните процеси.

Достъпни цени : Предлага безплатен план с богат набор от функции и изгодни платени планове.

Мобилно приложение: Достъпно на различни устройства, за да можете да имате достъп до работата си отвсякъде и по всяко време.

Оценки и отзиви на клиенти:

G2 : 4,7 от 5 (над 8200 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (над 3700 рецензии)

Asana е най-известна с:

Управление на работата и задачите: Използвайте функции като задачи, крайни срокове, отговорни лица и др.

Комуникация : Функции за коментиране, които улесняват сътрудничеството в екипа

Изгледи : Изберете от списък с изгледи на работата, включително Списък, Календари, Натоварване и др.

Проследяване на проекти : Преглеждайте крайните срокове на проектите и задачите в стил Гант, списък или табло Канбан.

Отчитане : Бъдете в крак с актуалната информация благодарение на таблата с чатове в реално време, актуализации на статуса, цели, портфейли

Управление на екипи : създавайте екипи, добавяйте сътрудници към задачи, сътрудничество с външни екипи, контрол на разрешенията и др.

Интеграции : Свържете се с инструментите, които вашият екип използва всеки ден

Мобилно приложение : Предлага мобилни приложения за iOS и Android. Повечето функции са достъпни на мобилни устройства, но може да има разлики между различните типове устройства и пълната уеб версия на приложението.

Цени: Asana предлага безплатна версия на своите инструменти, с която можете да управлявате неограничен брой задачи, включително неограничено пространство за съхранение с ограничение до 100 MB на файл.

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,3 от 5 (над 9400 отзива)

Capterra: 4,5 от 5 (над 12 000 рецензии)

На пръв поглед е ясно, че в битката между ClickUp и Asana всяка платформа за управление на проекти има сходни функции за управление на задачи и сътрудничество в екип, което е чудесно. Съвременните инструменти трябва да предлагат съвременни решения, а тези списъци с функции са солидна основа и за двата инструмента.

Но сега нека преминем към същината и разгледаме по-подробно какво предлага всеки инструмент, както и какво наистина ги отличава един от друг.

1. Управление на проекти и задачи

Asana срещу ClickUp, първи рунд: Нека разгледаме основните функции за управление на проекти и задачи в ClickUp и Asana (звук от боксов гонг). 🥊🔔

Основни характеристики на ClickUp за управление на проекти и задачи

Над 15 персонализирани изгледа на проекти, включително изчерпателна функционалност на електронни таблици

Работна натовареност и изглед Box за управление на ресурсите

Изгледът „Всичко“ предоставя панорамна гледка към всички проекти.

Стотици персонализирани функции, като например „Персонализирани полета“, отговарят на вашите нужди.

Стабилна йерархия на проектите за по-добра видимост и организация

Проследяване на времето за проекти, проследяване на напредъка, зависимости между задачите и взаимоотношения

Автоматизация на условна логика и създатели на формуляри

Видимост на проектите в ClickUp

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp ви дава възможност да виждате работата си по свой начин.

С над 15 персонализирани изгледа на проекти в ClickUp, включително изглед „Списък“, „Табло“, „Времева линия“, „Календар“, „Работна натовареност“ и „Формуляр“, вие и вашият екип най-накрая можете да организирате работата си по най-добрия начин, за да подкрепите работния си процес, личните си предпочитания и нуждите на проекта.

А с изгледа „Всичко“ в ClickUp ще получите моментална снимка на всички важни задачи от всичките си пространства и списъци в един изглед, което е чудесно, особено за ръководителите на екипи и мениджърите.

Що се отнася до управлението на ресурсите в екипите, изгледите „Работна натовареност“ и „Кутия“ предоставят моментална снимка на приоритетите на екипа, работния капацитет и др.

Само това ниво на видимост на проектите прави ClickUp един от най-добрите софтуери за управление на проекти и алтернативи на Asana днес.

КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА РАЗЛИЧИЕClickUp превъзхожда Asana по отношение на опциите за преглед на проекти. ClickUp предлага широка гама от повече от 15 прегледа на проекти, надминавайки ограничените шест прегледа, предлагани от Asana. Освен това, Asana няма основни прегледи за управление на проекти като Everything view, Box, Mind Maps и Table view, които са лесно достъпни в ClickUp.

Работно пространство и организация на проекти в ClickUp

Всяко ниво на ClickUp ви дава повече гъвкавост и контрол, за да организирате всичко, от което се нуждаете.

Що се отнася до организацията на проектите, ClickUp улеснява поддържането на реда в работата ви благодарение на своята стабилна йерархична структура.

От нивото на работната среда, което представлява цялата ви компания, до нивото на пространството за организиране на множество отдели и екипи, до папки за разделяне на различни проекти, кампании и т.н., ClickUp може да гарантира, че вашите множество екипи, проекти и задачи имат определено място.

Тази йерархична структура на проектите в ClickUp не само ви помага да поддържате организация, но и подобрява видимостта на проектите и предотвратява загубата на време от екипите при търсенето на конкретни задачи.

Освен това, ако работите с външни екипи и клиенти, ClickUp ви позволява да каните гости в работната си среда с пълен контрол върху това, до което имат достъп, могат да разглеждат, редактират, коментират и споделят, за да гарантирате сигурността на вашата лична и чувствителна информация.

Управление на задачите в ClickUp

На ниво задачи в йерархията на ClickUp, ClickUp позволява на екипите да разделят по-големите задачи на подзадачи, за да направят всяка стъпка по-ефективна, изпълнима и организирана – просто създайте задача и добавете подзадачи в рамките на основната задача.

Разделете проектите си на задачи, подзадачи и вложени подзадачи в ClickUp.

Задачите и подзадачите в ClickUp ви позволяват да правите много повече, отколкото просто да имате място за вашите действия. Те са силно персонализирани и функционални, за да ви помогнат да работите ефективно и да не пропуснете нищо.

За да ви помогне да управлявате задачите и подзадачите, ClickUp предлага набор от функции, които могат да се използват и прилагат в рамките на задачите. Те включват описания на задачите, множество изпълнители, персонализирани полета, персонализирани статуси, присвоени коментари и @ споменавания, крайни срокове, флагове за приоритет, персонализирани етикети за задачи, вградени файлове, списъци за проверка на задачи и наблюдатели. Освен това ClickUp предлага вградена функция за проследяване на времето по проекти, с която можете да проследявате времето, да задавате прогнози, да добавяте бележки и да преглеждате отчети за времето си отвсякъде, както и удобна универсална функция за търсене, която ви помага да намерите иглата в купата (от технологии). Просто използвайте универсалното търсене, за да намерите бързо всеки файл, независимо дали се намира в ClickUp, свързано приложение или локалния ви диск, и то от едно място.

Лесно търсене във всички задачи, документи и проекти в ClickUp, за да се впуснете в работата си

Тези характеристики в крайна сметка позволяват ефективно управление на задачите, по-добра организация, подобрена комуникация и безпроблемно проследяване на напредъка по проектите.

КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА РАЗЛИЧИЕClickUp ви позволява да добавяте един или няколко изпълнители към дадена задача, докато Asana има опция само за добавяне на един изпълнител към задача. Asana също не предлага вградена функция за проследяване на времето, която да помага на екипите в управлението на времето за проекти, докато ClickUp предоставя вграден глобален тракер за време, който ви позволява да записвате времето от вашия десктоп, мобилно устройство и дори уеб браузър с разширението ClickUp Chrome.

Проследяване на проекти и напредък в ClickUp

ClickUp ви помага да поддържате цялата си работа видима и организирана, което позволява ефективно проследяване на проектите и напредъка. Богатият набор от функции улеснява проследяването на всеки аспект от вашия работен процес, проекти, цели, екипи и др. Функции като наблюдатели и известия осигуряват незабавни актуализации за всякакви промени или напредък, персонализираните статуси ясно показват в какъв етап се намира всяка задача или проект, а персонализираните табла с отчети и анализи в реално време осигуряват обща представа за всички ваши проекти и задачи в една лесна за проследяване снимка.

Друга ключова функция на ClickUp за проследяване на проекти е ClickUp Gantt View. Този изглед не само предоставя на вас, проектните екипи и заинтересованите страни ясна динамична времева линия, но и ви позволява лесно да планирате задачи, да следите напредъка на проекта, да управлявате крайни срокове, да се справяте с пречки и много други.

Планирайте проекти, управлявайте зависимости и приоритизирайте задачи с Gantt изглед в ClickUp.

Гъвкавост и мащабируемост в ClickUp

Това, което отличава ClickUp от традиционните инструменти за управление на проекти като Asana, е неговата напълно персонализирана платформа, което го прави идеалното решение за всеки проект, екип и бизнес.

С над сто персонализируеми функции и ClickApps, ClickUp може да бъде конфигуриран по различни начини, за да оптимизира прости и сложни работни процеси, да се адаптира към всякакви проектни нужди и да поддържа практически всеки случай на употреба, екип и бизнес.

Това ниво на гъвкавост в ClickUp позволява на екипите да работят и да прилагат всякакви методики за управление на проекти, като agile, scrum, waterfall и други.

КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА РАЗЛИЧИЕ НА CLICKUPВ допълнение към гъвкавостта и мащабируемостта, ClickApps и детайлните настройки в ClickUp позволяват на лидерите и екипите по снабдяване да имат пълен контрол над разрешенията и потребителските лицензи, за разлика от Asana, която има ограничено покритие в тази област.

Основни функции на Asana за управление на задачи и проекти

Изгледи на проекти (списък, табло, календар и времева линия)

Работни пространства за сътрудничество (задачи и подзадачи)

Добавете до един изпълнител за всяка задача

Персонализирани полета за проследяване на статуса и филтриране на информацията

Зависимости в рамките на задачите

Видимост на проектите в Asana

Управление на проекти в Asana

Организирайте работата си в споделени проекти под формата на списъци или Kanban табла за вашите инициативи, срещи и програми. Изгледът на списъка е прост и структуриран изглед, който показва задачите и списъците с задачи във вертикален списъчен формат, докато изгледът на таблото е структуриран по подобен начин като Kanban табло. Що се отнася до изгледа на времевата линия, той представя задачите във формат, подобен на диаграма на Гант.

Работно пространство и организация на проекти в Asana

Работните пространства на Asana позволяват на групите да работят заедно по проекти и задачи, независимо от техния имейл домейн. С работните пространства можете да създавате или да се присъединявате към множество работни пространства и организации, за да можете да си сътрудничите с различни групи потребители на Asana.

Работните пространства имат свои собствени хора, проекти и задачи. Това означава, че вашите колеги не могат да виждат другите работни пространства или организации, към които принадлежите, и обратното. Вашата поверителност и конфиденциалността на вашата работа са защитени във всяко работно пространство или организация.

В едно работно пространство има два типа хора: членове на работното пространство и членове с ограничен достъп. Членовете на работното пространство имат пълен достъп до всичко в работното пространство. От друга страна, членовете с ограничен достъп имат специфични ограничения на достъпа си. Членовете с ограничен достъп имат достъп само до проекти, задачи и съобщения, които са изрично споделени с тях.

Управление на задачите в Asana

Asana предлага набор от функции за управление на задачи и работа, включително задачи и подзадачи, за да разделите работата на управляеми части, и изгледи на проекти, като списъци или Kanban табла, за да организирате тези задачи.

Друга забележителна функция за управление на задачите в Asana е „Моите задачи“ – инструмент, който ви помага да следите списъка си със задачи. Той ви показва всички задачи, които са ви възложени, и кога е крайният им срок. Можете да го използвате, за да приоритизирате работата си и да видите какво трябва да направите след това. Това е чудесен начин да поддържате организация и да се фокусирате върху ежедневните си задачи. За допълнителна организация можете да групирате задачите в секции във всеки проект, за да съответстват на работните процеси, да разделите видовете работа и просто да поддържате задачите организирани.

Що се отнася до възлагането на задачи, Asana ви позволява да възложите задача само на един изпълнител. Въпреки това, можете да добавите няколко сътрудници към дадена задача.

Проследяване на проекти и напредък в Asana

За да ви помогне да проследявате задачите и проектите, Asana предлага раздел с обзор, който предоставя моментална снимка на вашите проекти и текущия им статус на напредък. Този раздел ви позволява също да разгледате исторически актуализации на статуса, важни събития, пречки и др.

Освен това, сътрудниците в рамките на задача в Asana ще получават известия, когато задачите бъдат актуализирани. Това им позволява да бъдат в течение и да виждат как напредва задачата.

Гъвкавост и мащабируемост в Asana

Потребителските полета в проектите на Asana ви позволяват да добавяте допълнителна информация към задачите. Тези полета могат да се използват за определяне на етапа, приоритета, разходите или други важни подробности за вашия работен процес, екип и компания. Чрез използването на потребителски полета, всеки може лесно да разбере напредъка на работата в цялата организация.

ClickUp или Asana предлагат ли по-добри опции за персонализиране за управление на проекти?

Кратният отговор е да – ClickUp предлага по-голяма гъвкавост от Asana.

Гъвкавост: Макар Asana да предлага богати инструменти за управление на проекти и задачи, функциите са достатъчно прости, за да се свърши работата, но им липсва гъвкавост, от която екипите и бизнесите, особено тези, които искат да се разрастват, се нуждаят, за да работят ефективно.

Това е мястото, където ClickUp блести.

Той позволява на потребителите да персонализират цялостното си преживяване в ClickUp с ClickApps, персонализирани изгледи на работата и други, в допълнение към неговите мощни функции.

Видимост и проследяване на проекти: Освен това, ClickUp печели, когато става въпрос за видимост и проследяване на проекти – той осигурява по-високо ниво на видимост на проектите, което подобрява проследяването и прозрачността на проектите в екипите. 👀

Ето защо:

След като в Asana бъдат създадени няколко проекта, е почти невъзможно да се видят и обобщят всички дейности, които се извършват. Системата е силно раздробена, което означава, че създаването на повече проекти естествено води до повече изолирани дейности. Това е голяма загуба за лидерите, които се нуждаят от цялостен поглед върху напредъка по големите инициативи на компанията.

С ClickUp обобщенията, от които се нуждаят лидерите, са вградени директно в йерархията на платформата – не са необходими усъвършенствани табла или персонализации. ClickUp предлага и изглед „Всичко“, който създава видимост на проектите в цялата компания.

2. Автоматизация на работния процес и изкуствен интелект

Asana срещу ClickUp, втори рунд. ✌🏻

Сега нека сравним автоматизацията на работния процес и AI възможностите на ClickUp и Asana. 🥊

Основни функции на ClickUp за автоматизация на работния процес и изкуствен интелект

Готова и персонализирана автоматизация

Възможности за интеграция с приложения за автоматизация на работния процес

Форма за преглед, за да оптимизирате заявките

Персонализирани шаблони за всеки екип и различни случаи на употреба

Асистент за писане, задвижван от изкуствен интелект (ClickUp AI)

Автоматизация на работния процес в ClickUp

Оптимизирането на работния процес е една от мисиите на ClickUp, а възможността потребителите да създават персонализирани статуси на задачите позволява да се създават ясни прогресии, да се придвижват проектите по време на жизнения им цикъл и да се подобри проследяването на напредъка, като се намалява необходимостта от изпращане или изискване на актуализации на статуса на проектите.

Създайте персонализирани статуси, които отговарят на специфичния работен процес на вашия екип в ClickUp.

Освен това можете да кодирате всеки статус с цвят, за да улесните асоциирането на етапите по цвят (и да ги направите по-приятни за гледане, ако можем да добавим). 😉

А най-хубавото?

Можете да използвате предварително създадени или да създадете персонализирани автоматизации в ClickUp, за да автоматизирате работния си процес – например, да зададете тригер и условие за промяна на отговорника за задачата, когато статуса на задачата се промени от „В процес“ на „Преглед“. Излишно е да казваме, че персонализираните статуси променят правилата на играта и могат да ви помогнат да продължите да развивате проектите си.

Повече за автоматизацията на работния процес в ClickUp – тази изключително полезна и ценна функция в ClickUp ви позволява да автоматизирате задачи или целия работен процес само с няколко кликвания и стъпки. Независимо в какъв екип сте или какъв бизнес управлявате, автоматизацията на ClickUp може да трансформира и ускори вашия работен процес, както и да поддържа вашите процеси последователни по всяко време.

Използвайте предварително създадени рецепти за автоматизация в ClickUp или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се фокусира върху най-важното.

За да ускорите още повече работните си процеси, ClickUp предлага и над 1000 персонализирани шаблона за всеки екип и случай на употреба, включително различни шаблони за управление на проекти. Получете достъп до готови за употреба шаблони за гъвкаво управление на проекти, резултати от проекти, план за изпълнение на проекти, кратки описания на проекти и много други, за да започнете работата си и да поддържате последователност в процесите между екипите.

AI функции в ClickUp

Повишете производителността си до нови висоти с ClickUp AI и ускорете проектите си с личния си асистент за писане. ⚡️🤖

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да създавате убедителни текстове и да свършите повече работа за по-малко време.

ClickUp AI е единственото AI решение, което е специално създадено за всяка роля и случай на употреба, за да подобри производителността, сътрудничеството и вземането на решения, като използва изкуствен интелект и автоматизация, за да:

Създавайте незабавно увлекателни, ясни и кратки текстове въз основа на вашите указания

Достъп до съвети, изготвени от експерти за всеки случай на употреба, директно в ClickUp.

Лесно редактирайте съдържанието си, за да подобрите качеството

Бързо обобщавайте дълги текстове, като бележки от срещи, отчети за проекти и др.

Генерирайте задачи за действие и идеи от документи и задачи

Превеждайте текст на 12 езика

И още

Тази усъвършенствана функция може да ускори планирането и изпълнението на вашите проекти и да даде възможност на мениджърите, екипите, заинтересованите страни и цялата организация да оптимизират процесите си по управление на проекти и да постигнат по-добри резултати. 📈

КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА РАЗЛИЧИЕAsana предлага няколко AI функции, но те са опростени и ограничени в сравнение с това, което предлага ClickUp. Например, с AI на Asana можете да променяте само тона на писането си, докато AI на ClickUp ви позволява да променяте различни входни данни, за да се уверите, че генерира съдържание, което отговаря на вашата роля, тон, ниво на креативност и много други.

Ключови функции на Asana за автоматизация на работния процес и изкуствен интелект

Автоматизация и персонализирани правила

Персонализирани шаблони

Формуляри за заявки за работа

Asana Intelligence (AI)

Автоматизация на работния процес в Asana

Подобно на ClickUp, Asana може да автоматизира рутинните задачи, за да ви помогне да спестите време през деня, като намали натоварената работа, която затруднява работния ви процес. Персонализирайте логиката на автоматизацията с над 70 правила в Custom Rules Builder на Asana, за да намалите вероятността от грешки в процесите си и да гарантирате, че проектите ви се развиват според плана.

Не ви харесва да започвате от нулата? Имате възможност да разгледате галерията с предварително зададени правила на Asana или да изберете от набор от готови шаблони за автоматизация за различни популярни проекти или случаи на употреба. Така можете да отделяте повече време за разработване на стратегии и да се концентрирате върху работата, която наистина има значение.

AI функции в Asana

В момента в бета версия, потребителите на Asana имат възможност да внедрят функционалност, базирана на изкуствен интелект, в своите процеси, използвайки Asana Intelligence. Този инструмент е проектиран да елиминира пречките във всеки процес и да направи автоматизацията на работния поток по-проста и по-ефективна с функции за:

Обобщаване на задачи, теми и съдържание

Оценете текста си, за да получите различни препоръки

Автоматично генериране на персонализирани полета, правила и предложения за производителност

Променете тона на съдържанието си

И още много други.

Кой от двата инструмента, ClickUp или Asana, предлага по-добри опции за автоматизация на работния процес?

Въпреки че Asana Intelligence предлага някои функции за генериране на обобщения на проекти и standup, тя не разполага с уникалните AI решения на ClickUp, базирани на роли, които перфектно адаптират съдържанието ви към конкретния случай на употреба. Освен това, ClickUp AI се развива непрекъснато! С функции за достъп до AI в движение, създаване на задачи и подзадачи и оценяване на проекти в хоризонта, това е само началото за ClickUp AI.

3. Сътрудничество и комуникация

Asana срещу ClickUp, трети рунд: Как се различават ClickUp и Asana по отношение на сътрудничеството и комуникацията? Да започваме. 🥊

Основни функции на ClickUp за сътрудничество и комуникация в екипа

Бели дъски за планиране на стратегии и изпълнение на проекти

ClickUp Docs за управление на документи

Откриване и редактиране на сътрудничество за безпроблемно сътрудничество

Чат изглед за незабавни съобщения в ClickUp

Clip Screen Recorder за записване и споделяне на видео инструкции, актуализации и др.

Присвоени коментари в задачи и документи, за да разрешавате въпросите по-бързо

Проверка за добавяне на бележки към PDF файлове, изображения и видеоклипове за по-бърза обратна връзка

Имейл в ClickUp, за да съхранявате разговорите на едно място и заедно с работата си

Екипно сътрудничество в ClickUp

Използвайте ClickUp Whiteboards като визуален инструмент за сътрудничество за всякакви нужди.

ClickUp е създаден за екипна работа. Той предлага различни лесни за употреба, функционални и интуитивни функции, които улесняват сътрудничеството, независимо кога и къде работят екипите.

Функции като цифрови бели дъски и ClickUp Docs се съгласуват без усилие с вашите задачи и проекти, като дават възможност на вашия екип да си сътрудничи и да свърши работата по-бързо.

Защо ClickUp Whiteboards и Docs са полезни за мениджърите и екипите?

Белите дъски на ClickUp са единствените виртуални бели дъски, които могат да превърнат идеите на вашия екип в координирани действия – всичко на едно място. Белите дъски предлагат идеалното място за екипите да създават идеи и да визуализират работните процеси.

И ClickUp Whiteboards, и Docs предлагат функция за откриване и редактиране на съвместна работа, която позволява на екипите да виждат кой разглежда или работи по същите задачи, документи и проекти, да си сътрудничат в реално време, бързо да преминават от концепция към действие и да се свързват със задачи, файлове, документи и др.

Това създава видимост и прозрачност на проекта, както и безпроблемни сесии за сътрудничество – членовете на екипа могат да създават и редактират заедно с колегите си без конфликти или припокриване в инструмента за управление на проекти.

Документите могат да се редактират в реално време заедно с вашия екип, за да създавате уикита, бази от знания, пътни карти или сесии за мозъчна атака. Маркирайте другите с коментари, възлагайте им задачи или преобразувайте текст в проследими задачи, за да сте в крак с идеите.

Освен това екипите могат да оставят коментари в Docs и задачите, както и да добавят бележки към PDF файлове, изображения и видеоклипове с функцията Proofing. Тази ценна функция за сътрудничество ви позволява да комуникирате с всеки в ClickUp Workspace в секцията за коментари и да присвоявате коментари, за да насочите действие или съобщение към конкретно лице или екип, като по този начин създавате ясна линия на комуникация и ускорявате процеса на обратна връзка.

Комуникация в ClickUp

Сътрудничеството и комуникацията в екипа вървят ръка за ръка. 🤝

Докато ClickUp ви позволява да си сътрудничите с екипа си практически навсякъде в платформата, има определени ключови комуникационни функции в ClickUp, които допълнително подпомагат сътрудничеството в екипа.

Нека започнем с Chat view, вградената функция за незабавни съобщения на ClickUp.

Чат изгледът предоставя на всеки в работната ви среда лесен и ефективен начин да комуникира с един или повече хора и незабавно да изпраща и получава съобщения в ClickUp и успоредно с работата си – без да се налага да жонглирате с множество инструменти и разпръснати разговори.

Друга забележителна функция за комуникация с екипите е Clip, вграденият екранен рекордер на ClickUp.

Изберете да записвате целия си екран, прозорец на приложение или раздел на браузъра с Clip от ClickUp и споделете с екипа от задачата.

Клипът е достъпен в секциите за коментари към задачите и служи като още един инструмент, който екипите могат да използват, за да улеснят ефективната комуникация помежду си и да предават кратки съобщения.

Записвайте екрана си, за да снимате инструктивни видеоклипове, да обяснявате сложни идеи или процеси чрез видео, да създавате презентации, да отстранявате проблеми и др., а след това лесно да ги споделяте с всеки в работното си пространство. Тази функция е особено полезна за визуалните ученици или просто когато е по-лесно (и по-продуктивно) да обясните нещо чрез видео, отколкото да пишете дълги бележки.

Ако се чудите какво наистина прави комуникационните функции на ClickUp по-добри от тези на Asana, ето го отговора. За разлика от Asana, ClickUp предлага функция „Имейл в ClickUp“, която позволява на екипите, проектните мениджъри и всеки в работното ви пространство да изпращат и получават имейли в рамките на ClickUp.

Управлявайте вашите имейли и работата си на едно място – изпращайте и получавайте имейли навсякъде в ClickUp, създавайте задачи от имейли, настройвайте автоматизация, прикачвайте имейли към всяка задача и др.

Тази усъвършенствана функция оптимизира вътрешната и външната комуникация, като позволява на потребителите да имат достъп до своите имейл разговори в рамките на задачите, което съхранява разговорите и действията на едно място и елиминира необходимостта да преминавате към друго приложение.

КЛЮЧОВИ ОТЛИЧИЯ НА CLICKUP ClickUp Asana не предлага вградена бяла дъска и записващо устройство за екрана, нито ви позволява да изпращате и получавате имейли, както ClickUp. Функцията „Бяла дъска“ на ClickUp улеснява безпроблемното сътрудничество в екипа и прави възможни мозъчната атака, планирането на проекти и превръщането на идеите в действие, докато комуникационните му функции, като записващото устройство за екрана Clip, изглед „Чат“, зададени коментари и „Проверка“, насърчават ефективната комуникация и оптимизират процесите на преглед.

Основни характеристики на Asana за сътрудничество и комуникация в екипа

Коментари към задачите

Сътрудници

Последователи

Споменавания

Съобщения

Сътрудничество в екип в Asana

Asana предлага функции като коментари към задачи, последователи и статус, за да подпомогне сътрудничеството в екипа.

Коментарите към задачите позволяват на потребителите да коментират директно дадена задача, за да изяснят точно какво трябва да се направи, и да споменават с @ свои колеги или други задачи или проекти, така че всичко да остане свързано, докато функцията за статус обобщава данните от Asana в диаграми и други акценти – за лесен начин да се разкаже визуална история за напредъка.

Освен това, подобно на функцията за наблюдение на задачи в ClickUp, Asana има функция, наречена „последователи“, която ви позволява да добавяте колеги като последователи, за да могат да следят работата по задачата и да получават съответните известия с актуализации по задачата.

Комуникация в Asana

За да подобри комуникацията в екипа, Asana предлага функция за съобщения, която ви позволява да комуникирате с колегите си в Asana и лесно да се свързвате с подходящата работа. Можете да изпращате съобщения с всякаква комбинация от лица, екипи и проекти.

Кой от двата инструмента, ClickUp или Asana, предлага по-добри функции за сътрудничество и комуникация за екипите?

И ClickUp, и Asana предлагат множество функции, които насърчават по-добрата комуникация в екипа. Но без вграден софтуер за бяла дъска, функция за запис на екрана или функционалност за електронна поща, Asana не може да се конкурира с нивото на сътрудничество, което е възможно в ClickUp.

4. Отчитане и проследяване на целите

Asana срещу ClickUp, четвърти рунд. 🥊

Нека сравним възможностите за отчитане и проследяване на целите на всеки инструмент.

Основни функции на ClickUp за отчитане и проследяване на цели

Персонализирани табла с отчети в реално време

Портфолио карти за проследяване на напредъка

Изглед на натоварването за управление на ресурсите

Проследими цели с автоматично проследяване на напредъка

Пощенски кутии за известия (важни, други и изчистени)

Отчитане в ClickUp

Това, което прави ClickUp един от най-добрите инструменти за управление на проекти с функции за отчитане, са неговите персонализирани табла с отчети и анализи в реално време, които предоставят на екипите, проектните мениджъри и ръководителите информация за ключовите статуси на проектите и др.

С над 50 варианта на карти, можете да персонализирате и създадете своя идеален табло в ClickUp, което ви позволява да получите обща представа за цялата си работа и екипи в работната си среда и да получите ценна информация, която да ви помогне да вземете по-добри бизнес решения.

Създайте персонализирани табла в ClickUp, за да получите обща представа за цялата си работа.

Проследяване на цели в ClickUp

Проследяването на напредъка и целите е важна част от работата, а ClickUp улеснява създаването на проследими цели и свързването им с вашата работа с функцията ClickUp Goals.

ClickUp Goals са чудесни за проследяване на KPI за управление на проекти, спринт цикли, OKR и други – останете на път към постигането на целите си с ясни графици, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка.

Използването на тази функция за проследяване на цели може да ви помогне на вас и вашия екип да останете отговорни, да се съобразявате с целите и да поддържате ориентирана към целите нагласа по всяко време.

КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА РАЗЛИЧИЕ: ClickUp ви позволява да избирате измежду над 50 варианта на карти за табло, които незабавно предоставят данни за всички дейности във вашата работна среда ClickUp, докато Asana предлага ограничен брой диаграми. Що се отнася до проследяването на цели, ClickUp Goals е достъпно в плана Free Forever за до 100 употреби и неограничено в плана Unlimited, докато функцията Goals на Asana е достъпна само в плана Business и по-високите планове.

Основни функции на Asana за отчитане и проследяване на цели

Табло с персонализирани диаграми

Календар с списъци със задачи

Портфолиа за наблюдение на състоянието на проектите

Проследяване на цели

Пощенска кутия за известия

Отчитане в Asana

Актуализациите на състоянието на проекта и отчитането в Asana са възможни чрез изгледи на проекта, като например обзор и табло с Universal Reporting. Можете да използвате обзора, за да видите актуализациите на състоянието и дейностите по проекта, за да се запознаете с него, а таблото, за да получите визуално представяне на данните по проекта с напредъка на задачите, отговорните лица, крайните срокове и др. – дори и в безплатната версия.

Освен това можете да проследявате задачите по статус на завършеност, незавършените задачи по изпълнител, да сравнявате прогнозите с действителните резултати и др.

Проследяване на цели в Asana

Подобно на ClickUp, Asana предлага функция за проследяване на цели. Asana Goals ви позволява да съхранявате целите и работата на вашата компания, като важни събития, проекти и портфолиа, на едно място. Можете също да персонализирате изгледа си с филтри, които да ви помогнат да навигирате целите си в Asana.

Важно е да се отбележи, че Asana Goals е достъпна само в плановете Business и Enterprise, което може да бъде пречка за някои екипи и бизнеси с по-нисък план.

Кой от двата инструмента, ClickUp или Asana, предлага по-добри възможности за отчитане и проследяване на целите?

И така, кой се представи по-добре в този кръг? 👀

Отчитане: И ClickUp, и Asana предлагат различни функции за отчитане в своя инструмент за управление на проекти, като например персонализиран табло, което дава на проектните мениджъри, екипите и заинтересованите страни лесен начин да видят състоянието на напредъка с един поглед.

При сравнение на двете функции на таблото обаче, изгледът на таблото на ClickUp предлага повече опции за персонализиране от Universal Reporting на Asana.

Проследяване на цели: По отношение на проследяването на цели, и двете предлагат функция за цели, която може да показва напредъка. ClickUp обаче отива отвъд показването на обобщени данни за напредъка, какво е на път, в риск или извън план. ClickUp ви позволява да изберете типа на целите, като например брой, вярно/невярно, процент, валута и автоматичен, който проследява изпълнението на задачите, така че да можете да бъдете прецизни с вашите цели и да ги проследявате точно и с лекота.

Също така е добре да се отбележи, че Asana Goals са достъпни само в платения план (Business plan и по-високи), докато ClickUp Goals са достъпни в плана Free Forever.

5. Превключване на контекста и интеграции

Asana срещу ClickUp, пети рунд:

Ключови функции на ClickUp за превключване на контекста и интеграции

Пакет от софтуерни инструменти за управление на проекти, сътрудничество в екип и функции за производителност на едно място

Панел за задачи за добавяне на задачи в отметките

Странична лента с любими, за да преминавате бързо през задачи, изгледи и др.

Интегрирайте ClickUp с над 1000 работни инструмента

Създайте свои собствени интеграции и ClickUp с ClickUp API

Минимизирайте задачите и документите и ги запазете в папката „Задачи“, за да са лесно достъпни в ClickUp.

С ClickUp можете уверено да рационализирате работния си процес и да оптимизирате производителността си както никога досега.

Ключовите му характеристики и възможности, като лентата с задачи и страничната лента с любими, са несравними и ви позволяват да преминавате безпроблемно от една задача към друга, без да се разсейвате, което прави ClickUp феноменален инструмент за минимизиране на превключването между контексти и поддържане на фокус върху работата ви.

За да оптимизирате работния си процес и да повишите производителността си още повече, ClickUp може да се интегрира с над 1000 работни инструмента, включително Google Drive, Slack, Hubspot, Salesforce, GitHub и много други. Тази безпроблемна интеграция ви позволява да съберете цялата си работа от различни приложения на едно централизирано място, като елиминирате необходимостта от непрекъснато превключване между различни приложения или платформи.

А ако искате да създадете свои собствени интеграции и приложения за ClickUp, можете да го направите с помощта на публичния му интерфейс за програмиране на приложения ( API ).

В резултат на това можете да подобрите технологичния си стак и да останете погълнати от работата си, без да се разсейвате от несъгласувани работни процеси. Това не само спестява време, но и ви помага да останете в ритъм и увеличава производителността.

Подобрете вашите технологии с най-добрите интеграции на ClickUp.

Ключови характеристики на Asana за превключване на контекста и интеграции

Свържете Asana с над 200 приложения

API на Asana за създаване на персонализирани приложения

Asana се интегрира с над 200 други работни инструмента, което ви позволява да поддържате вашите приложения свързани на едно място, спестявайки време, което обикновено се губи за превключване между контексти и дублиране или търсене на работа на различни места.

Свържете GitHub, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Zapier и други – повечето от тези интеграции на Asana се фокусират предимно върху оптимизиране на работните процеси и подобряване на производителността.

В допълнение към предварително създадените интеграции, Asana предлага персонализирани интеграции чрез своя API и платформа за разработчици. Това позволява на вас или на вашия екип за разработка да създавате персонализирани интеграции, които отговарят на уникалните изисквания на вашата организация, или да свържете Asana с патентовани или специфични за индустрията софтуерни системи.

ClickUp или Asana осигуряват ли по-добра технологична консолидация?

Ако търсите инструмент, който да промени играта, да намали превключването между контексти, да свърже всички ваши работни инструменти и да оптимизира работния ви процес, ClickUp е цялостното решение и най-добрият подарък, който продължава да ви носи ползи.

6. Поддръжка на клиенти

Asana срещу ClickUp: Шести рунд! Наближаваме финала – кой от тези два мощни инструмента ще спечели титлата за най-добри ресурси за обслужване на клиенти?

Ресурси за поддръжка на клиенти на ClickUp

ClickUp предлага 24/7 жива поддръжка напълно безплатно! Независимо дали сте опитен потребител или току-що сте открили тази мощна платформа, ClickUp е на разположение, за да отговори на всеки възможен въпрос. Всичко започва в Центъра за помощ на ClickUp — изчерпателен център за поддръжка във всяка категория.

ClickUp се стреми да отговори на нуждите на потребителите и е създал множество начини за достъп до необходимата ви поддръжка, независимо от това как и къде взаимодействате с приложението! Можете да преминете към Центъра за помощ от вашата работна среда, всяка уеб страница на ClickUp или директно от браузъра си. Оттам ще имате възможност да стесните търсенето си за поддръжка, за да намерите отговорите още по-бързо.

Станете свой собствен експерт по ClickUp с стотици курсове и уебинари, които ще повишат производителността ви.

Въведете въпроса си в лентата за търсене, свържете се с екипа за поддръжка чрез чат или изберете типа ресурс, който търсите, от четирите опции на ClickUp:

ClickUp API : Незабавен достъп до полезна документация, за да създадете свои собствени персонализирани интеграции и ClickUp интеграции, които да направят вашето преживяване още по-ценно с публичния интерфейс за програмиране на приложения (API). : Незабавен достъп до полезна документация, за да създадете свои собствени персонализирани интеграции и ClickUp интеграции, които да направят вашето преживяване още по-ценно с публичния интерфейс за програмиране на приложения (API).

ClickUp University : Независимо от функцията, случая на употреба или категорията – ClickUp е създал образователен ресурс, който ще ви помогне да го овладеете от вашата работна среда. ClickUp University е дигитален център за подбрани курсове, предназначени да ви помогнат да подобрите уменията си и да увеличите производителността си. : Независимо от функцията, случая на употреба или категорията – ClickUp е създал образователен ресурс, който ще ви помогне да го овладеете от вашата работна среда. ClickUp University е дигитален център за подбрани курсове, предназначени да ви помогнат да подобрите уменията си и да увеличите производителността си.

Уебинари : Идеални за екипи, които започват да използват ClickUp за първи път, уебинарите предлагат решение по заявка, което ви помага да откриете мощността на вашата работна среда. Тези безплатни ресурси могат да се гледат и преглеждат отново и предлагат визуални демонстрации за по-включващо учебно преживяване. : Идеални за екипи, които започват да използват ClickUp за първи път, уебинарите предлагат решение по заявка, което ви помага да откриете мощността на вашата работна среда. Тези безплатни ресурси могат да се гледат и преглеждат отново и предлагат визуални демонстрации за по-включващо учебно преживяване.

Шаблони на ClickUp : Започнете всеки процес в ClickUp с един от напълно персонализируемите шаблони за всякакви случаи на употреба. : Започнете всеки процес в ClickUp с един от напълно персонализируемите шаблони за всякакви случаи на употреба.

Ресурси за поддръжка на клиенти на Asana

Минималистичната платформа на Asana се отразява и в ресурсите за поддръжка. Страницата за поддръжка на Asana ви посреща с предварително зададени въпроси, базирани на типа на вашия въпрос или проблем. Оттам ще намерите още един списък с въпроси, с които да продължите индивидуалното си пътуване към намирането на решение. За щастие, има и други начини да намерите поддръжка за клиенти в Asana, просто се изисква малко повече търсене и абонамент за един от платените планове, за да имате достъп до тях. 🤓

Asana предлага и 24/7 чат поддръжка от своя център за помощ и подробно ръководство за потребителя, което може да се използва като наръчник по време на процеса на въвеждане. Освен тези самостоятелни решения, можете да използвате и:

Asana Academy : Обучения, уебинари и интерактивни курсове, за да научите по-добре как да използвате Asana.

Форум на Asana : Намерете въпроси, отговори и експерти в активния форум за дискусии на Asana. Уловката? Не можете да получите достъп или да участвате в няколко ключови продуктови категории, освен ако вече имате акаунт в Asana.

Обучение, водено от инструктор: Седмични обучения на живо, водени от различни представители на отдела : Седмични обучения на живо, водени от различни представители на отдела за успех на клиентите.

Кой инструмент предлага по-изчерпателни решения за поддръжка на клиенти?

Макар и Asana, и ClickUp да разполагат с подробни центрове за помощ и да позволяват на своите потребители да чатят със съответните екипи за поддръжка, поддръжката на клиенти на ClickUp надминава очакванията.

Независимо от часа на деня, типа на въпроса или уникалния проблем, с който се сблъсквате, ClickUp ви помага лесно да намерите отговора. Вместо да ви води по дълъг път от кликвания и превъртания, за да стигнете до нужната документация, ClickUp ви предоставя решението на място. Освен това ClickUp прави своите решения за поддръжка достъпни за всички – дори за потенциални и нови потребители – без или с минимални допълнителни разходи.

7. Цени

До финалния кръг – колко ще повлияят Asana или ClickUp на вашите крайни резултати?

Ценови планове на ClickUp

Безплатен план завинаги: Безплатен план с богат набор от функции

Unlimited: 7 долара на член/месец (неограничено пространство за съхранение)

Бизнес: 12 долара на член/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за персонализирани цени.

Ценови планове на Asana

Основно: Безплатен план на Asana

Премиум: 10,99 $ на потребител/месец

Бизнес: 24,99 $ на потребител/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Кой се справи по-добре: ClickUp или Asana?

Гласуването приключи и имаме победител! 🏆

В крайната битка между Asana и ClickUp — ClickUp е по-добрият избор.

Макар Asana да се наложи като едно от първите решения в категорията софтуер за управление на проекти, тя не успя да отговори на изискванията на съвременната работна сила. Нейният прост и интуитивен, лесен за ползване интерфейс може да ви отведе само дотук, когато редица по-нови инструменти предлагат още по-голяма гъвкавост, функционалност и ключови характеристики.

Когато става въпрос за автоматизация на работния процес, отчети и анализи, функции за сътрудничество и възможности за интеграция, Asana просто не е на висота.

А ClickUp? 💜

Той се отличава във всички области, в които Asana има недостатъци, и дори повече.

Обобщавайте дълги коментари с едно натискане на бутон, използвайки ClickUp AI.

За разлика от други инструменти за управление на проекти, способността на ClickUp да се разширява заедно с вас, докато вашият бизнес расте, с неговия обширен набор от функции, интеграции, шаблони и други, го прави идеалното решение за екипи и бизнеси в различни индустрии.

Готови ли сте да се убедите сами? Изпробвайте мощните функции, описани в тази статия, като опитате ClickUp още днес!