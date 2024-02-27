16 от най-добрите интеграции на ClickUp

Помните ли времето, не толкова отдавна, когато имаше само няколко работни инструмента, от които да избирате?

Днес имате стотици опции, но все пак може да се чувствате, че все още не сте намерили „идеалния вариант“. ☝️👀

Влезте в ClickUp, за да намерите най-подходящия за вас партньор.

ClickUp е създаден като универсален инструмент за управление на проекти, който повишава производителността и намалява неудовлетвореността и неефективността, причинени от използването на множество приложения.

Разбираме, че превключването между приложения през целия ден може би не е най-продуктивният начин да прекарате работните си дни, затова измислихме перфектното решение, което позволява на всеки тип екип от различни индустрии да персонализира работния си процес и да събере цялата си работа на едно място.

Но ние разбираме. Когато една компания расте, нарастват и нейните изисквания към софтуерните решения.

Добре е, че ClickUp разполага с мощни възможности за интеграция! ⚡️

В тази статия сме подбрали 16 от най-добрите приложения, които ще ви помогнат да спестите много време, да организирате работния си процес, да разширите бизнеса си и да върнете радостта в работните си дни. 😌

Предимства на софтуерната интеграция

Макар ClickUp сам по себе си да е достатъчно мощен, за да замести много от другите работни инструменти, които използвате, интегрирането му с други приложения може да ви помогне да оптимизирате работния си процес на едно място.

Всъщност ClickUp може да се свърже с над 1000 инструмента, и то безплатно! 🤯

Интегрирането на ClickUp с други приложения може да ви помогне да:

🟢 Улеснете лесния обмен на информация между различни системи

🟢 Намалете грешките, които се правят при ръчно въвеждане на данни в няколко несвързани системи.

🟢 Подобрете видимостта на вашия бизнес, като обедините всички бази данни в една система.

🟢 Спестете време, като изпълнявате задачите в един интерфейс, вместо да превключвате между различни системи.

Най-добрите интеграции на ClickUp

Независимо в какъв екип сте, върху какъв проект или задачи работите, използвайте интеграциите, за да опростите работния си процес и да извлечете максимума от ClickUp. 🚀

Slack

Slack е инструмент за съобщения и комуникация на работното място, който обединява хората, за да работят като единен екип.

Лесно заместете имейлите, текстовите съобщения и чата с това едно приложение и създайте множество канали, за да организирате различни разговори или групи в специални пространства.

Това означава, че ще прекарвате по-малко време в преминаване между различни комуникационни инструменти и няма да губите нишките на разговорите в пощенската си кутия!

Използвайте този мощен и лесен за употреба инструмент за комуникация на ново ниво и го интегрирайте с ClickUp, за да правите повече от просто чат с колегите си. Когато свържете Slack с ClickUp, отключвате действия, които могат да ви помогнат да увеличите производителността и ефективността си десетократно!

Интегрирайте Slack с ClickUp, за да изпълните следните действия:

Промяна на статуса, отговорните лица, приоритетите, етикетите, крайните срокове

Персонализирайте кои уведомления за задачи да се изпращат в Slack

Преместване на задача

Превърнете съобщенията в Slack в коментари в ClickUp

Превърнете съобщенията в Slack в задачи в ClickUp

Добавете съобщения от Slack към бележника си

И още много други!

⭐️ Професионален съвет: Използвайте Slash Commands, за да използвате бързо един от наличните преки пътища, за да настроите ефективно подробностите на задачите, да получите достъп до опциите за форматиране без кликване, да прикачите или вградите файлове и много други! Създавайте задачи в Slack, като използвате командата „/clickup new”.

➡️ Свържете Slack с ClickUp

Създаване на нова задача в Slack с помощта на Slash Commands в ClickUp

Hubspot

Hubspot е световен лидер в областта на CRM и се е превърнал в неразделна част от екипите и компаниите, работещи с клиенти по целия свят.

Тази всеобхватна платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) предоставя на компаниите различни инструменти за оптимизиране на маркетинговите, продажбените и обслужването на клиенти операции.

Възползвайте се от техните центрове за маркетинг, продажби, обслужване, CMS и операции, които ще ви помогнат да привлечете, ангажирате, зарадвате и разраснете бизнеса си.

Какво точно получавате, когато съчетаете мощността на Hubspot и ClickUp?

С тази интеграция на Hubspot ClickUp екипите могат да имат достъп до следното:

Двупосочна синхронизация: Поддържайте синхронизация на данните между двете платформи, така че най-актуалната информация да е достъпна и в двете системи, без да се налага ръчно въвеждане.

Безпроблемна автоматизация: С възможността да задействате работни процеси от едната платформа към другата, дейностите, които се извършват по време на цялото пътуване на клиента, включително тези, които обхващат няколко екипа, могат да бъдат автоматизирани.

Използвайте над 20 различни начина за автоматизиране на работата между ClickUp и HubSpot, за да ускорите проектите и да предоставите по-бързо информацията на екипите, които най-много се нуждаят от нея.

Свържете ClickUp с Hubspot още днес, за да увеличите скоростта на изпълнение на проектите си, да автоматизирате процесите по обслужване на клиентите и да предоставите на екипите си необходимата видимост, за да работят най-добре и да постигат резултати.

Направете

Make е платформа за автоматизация, която ви позволява да визуализирате, проектирате и автоматизирате работата си за минути.

Известен като „лепилото на интернет“, този инструмент ще ви позволи да свършите повече работа, като свържете вашите работни инструменти и автоматизирате сложни процеси с интерфейса си за плъзгане и пускане – не са необходими технически умения!

Когато интегрирате Make с ClickUp, можете да се сбогувате с повтарящата се ръчна работа и да посрещнете едно напълно ново ниво на продуктивност и ефективност! 👋 😄

Лесно интегрирайте над 1000 работни инструмента като Slack, Github, Gmail, Trello и други с вашата работна среда ClickUp, за да опростите работния си процес и да оптимизирате работните си процеси.

Всичко, което трябва да направите, е да зададете вашите уникални сценарии с тригери, за да стартирате събитие в едно от вашите приложения, и действия, за да завършите работния процес. Това е всичко!

Интегрирайте Integromat с ClickUp, за да се възползвате от следните предимства:

Спестете часове всяка седмица, като автоматизирате повтарящите се задачи.

Повишете нивото на организация и управление на данните си

Повишете ефективността на служителите

Ускорете изпълнението на задачите

Намалете грешките, двойните записи и пропуснатите елементи.

И още много други!

⭐️ Професионален съвет: Получете преднина с стотици безплатни шаблони за автоматизация за ClickUp и други приложения и научете как да автоматизирате работните процеси в предприятието тук.

➡️ Свържете Integromat с ClickUp

Настройка на тригери на ClickUp в Integromat

Gmail

Gmail е интуитивно, сигурно и ефективно приложение за електронна поща, което се използва за лична и бизнес комуникация от милиарди хора от цял свят. То ви помага да останете свързани, организирани и продуктивни, като ви позволява да имате достъп до приложението от всяко устройство по всяко време.

Добре, сега да поговорим за интеграцията. 😎

Оптимизирайте комуникацията си, повишете производителността си и никога повече не забравяйте да отговорите, като интегрирате ClickUp в работния си процес в Gmail. Просто инсталирайте разширението ClickUp Chrome и използвайте Zapier, приложение за автоматизация, за да позволите на ClickUp и Gmail безпроблемно да прехвърлят информация и да синхронизират всички действия, които се извършват в някоя от платформите.

Тази интеграция ще ви позволи да:

Създавайте задачи в ClickUp от имейли

Прикачете отговори по имейл към задачи

Съхранявайте задачите на едно място

Маркирайте задачите за действие, за да създавате автоматично нови задачи (само за бизнес акаунти в Gmail)

И още много други!

⭐️ Съвет от професионалист: Свържете своя Gmail акаунт с ClickUp, за да изпращате и получавате имейли от задачата с помощта на функцията Email in ClickUp ClickApp.

➡️ Свържете Gmail с ClickUp

Имейл в ClickUp Функция ClickApp

Zoom

Zoom е платформа за видеоконферентни разговори, която ви позволява да организирате и участвате в срещи с други потребители на Zoom от цял свят.

През изминалата година Zoom се превърна в един от най-популярните и широко използвани инструменти за видеоконференции за лични и бизнес цели и завинаги промени начина, по който провеждаме работни срещи, особено за тези, които работят дистанционно.

Интегрира ли се с ClickUp? О, да, определено се интегрира!

Когато интегрирате Zoom с ClickUp, ще можете да:

Започнете Zoom среща в рамките на задачите, като използвате бутона за Zoom среща.

Присъединете се към среща чрез линк, който автоматично ще бъде публикуван в коментар за всички участници.

Вижте линковете към записите в задачите си, след като записаната среща приключи.

⭐️ Съвет от професионалист: Използвайте командата /zoom Slash, за да отворите приложението Zoom за секунди. ⚡️

➡️ Свържете Zoom с ClickUp

Стартиране и присъединяване към Zoom срещи в рамките на задача в ClickUp

Harvest Time Tracking

Harvest е облачно приложение за отчитане на времето и разходите, което ви позволява да планирате и оценявате проекти с реални данни, да управлявате капацитета и работния процес на екипа и да фактурирате безпроблемно чрез проследими данни. Този инструмент за отчитане на времето предлага отчети, времеви разписания, фактуриране и поддържа интеграция с приложения.

Три основни предимства на Harvest за отчитане на времето:

Структурирано събиране на данни

Просто и удобно проследяване на времето

Контрол на разрешенията

Що се отнася до интеграциите, Harvest улеснява свързването с любимите ви инструменти, включително ClickUp!

Време е да поговорим за интегрирането на Harvest с ClickUp: ⏰

Свързването на Harvest с ClickUp отнема само няколко секунди.

След като се свържете, включете проследяването на времето, за да управлявате времето, прекарано по проекти, и автоматично да синхронизирате времето с вашите задачи в ClickUp.

С интеграцията Harvest + ClickUp ще можете да управлявате времето си, да следите времето, прекарано в задачи, и винаги да знаете точно къде отива времето ви.

➡️ Свържете Harvest Time Tracking с ClickUp

Стартиране на таймера Harvest в рамките на задача в ClickUp

Unito

Unito е интеграционно решение без код, което ви позволява да създавате и персонализирате работни процеси между различни инструменти. То поддържа синхронизация между фрийлансъри и големи корпоративни екипи, като осигурява подробна, двупосочна, жива синхронизация на задачи и проекти между инструментите.

В основата си Unito е решение за управление на работния процес, което се интегрира с няколко инструмента и позволява дълбока двупосочна синхронизация, което го прави чудесен инструмент за постигане на истинско сътрудничество. То не само ще намали и премахне бариерите между вашите работни инструменти, но и ще ги превърне в по-мощни инструменти.

Да предположим, че искате да подобрите работата си, като интегрирате ClickUp.

Добра новина: това е напълно възможно. 😉

Двупосочната интеграция на Unito с ClickUp може да ви помогне да установите дълбоки връзки между ClickUp и другите ви работни инструменти. Най-хубавото е, че тъй като потоците на Unito са двупосочни и се синхронизират в реално време, можете да бъдете сигурни, че информацията във вашите инструменти винаги ще бъде актуализирана!

Ето какво можете да направите с интеграцията на Unito с ClickUp:

Свържете ClickUp с цялото портфолио от интеграции на Unito

Проследявайте взаимодействията с клиентите на едно място

Определете как и каква информация се синхронизира

Двупосочна синхронизация на задачи, списъци, проекти, крайни срокове, статуси и др.

Персонализирайте картографирането на полетата, филтрите и други настройки, за да контролирате потока на информация.

➡️ Свържете Unito с ClickUp

Двупосочна интеграция на Unito с ClickUp

Google Календар

Разработен от Google, Google Calendar е услуга за управление на времето и планиране на календара, която се използва от над 500 милиона души по целия свят и е достъпна на 41 различни езика.

Независимо дали го използвате за лични или бизнес цели, вероятно ще откриете, че това приложение е лесно за използване благодарение на интуитивния и удобен интерфейс. Лесно добавяйте, променяйте и споделяйте събития, а дори и изпращайте покани на приятели, семейство и колеги.

Тъй като Google Calendar е предназначен за екипи, споделянето на графици с други хора и създаването на множество календари, които екипите могат да използват заедно, никога не е било по-лесно от преди. Наред с възможностите си за синхронизиране, Google Calendar може да се интегрира с други работни инструменти, като ClickUp, за да ви помогне да оптимизирате и управлявате натоварените си графици!

Готови ли сте да повишите производителността си и да бъдете на върха на деня си?

Мислехме си, че ще ви хареса! 😊

Ето какво може да ви предложи свързването на Google Calendar с ClickUp:

Двупосочна синхронизация между ClickUp и календара ви

Синхронизирайте задачите си в ClickUp с Google Calendar с помощта на изгледа „Календар“ в ClickUp.

Получете незабавен преглед на списъка си със задачи за деня, седмицата или месеца.

Направете промени в задачите си в ClickUp и получавайте автоматични актуализации в Google Календар, за да отразят направените промени.

Свържете няколко работни пространства на ClickUp с един Google Календар

➡️ Синхронизирайте Google Календара си с ClickUp 📆 💕

Преглед на синхронизирани събития от Google Calendar в изгледа на календара на ClickUp

Dropbox

Dropbox е услуга за съхранение в облак, която ви позволява да съхранявате и споделяте файловете си онлайн.

Използван от над 400 милиона потребители по целия свят, Dropbox е популярна и надеждна онлайн платформа за хостинг, синхронизация и съхранение на файлове. От снимки и видеоклипове до важни документи, Dropbox може да ви помогне да съхраните файловете си на сигурно място.

Това приложение насърчава безпроблемното сътрудничество в екипа, защото ви позволява да създавате линкове за споделяне на вашите файлове, да добавяте коментари към файловете и е лесно достъпно от различни устройства, като компютри и смартфони.

Какво се случва, когато интелигентен инструмент за съхранение в облака се срещне с приложение за управление на задачи „всичко в едно“?

Dropbox поддържа интеграции с различни приложения, включително и с ClickUp. Интегрирането на двете приложения може да улесни управлението на двата акаунта в един и същ акаунт, както и да донесе други ключови предимства за управлението на задачите.

Ето какво може да направи свързването на Dropbox с ClickUp:

Прикачете файлове от Dropbox към задачите в ClickUp

Повишете производителността си, като намалите пречките, управлявайте задачите и проектите на едно място.

Подобрете сътрудничеството в екипа, като позволите на екипите да работят по проекти едновременно, независимо от местоположението им.

Уверете се, че данните, съхранявани и в двете приложения, остават защитени.

➡️ Свържете Dropbox с ClickUp

Качване и прикачване на Dropbox файлове в задача в ClickUp

Loom

Loom е инструмент за запис на екрана, който позволява на потребителите да записват екрана, уеб камерата и микрофона си. Лесно споделяйте записани видео съобщения с дадено лице, група или екип чрез публичен или частен линк, за да предадете съобщението си по-бързо, отколкото ако трябва да пишете дълго имейл с обяснения и подробности.

В тази платформа за видеозапис можете да въвеждате нови служители, да разрешавате проблеми, да преглеждате и да давате обратна връзка, да споделяте актуализации и много други!

Loom се ползва с доверието на милиони потребители по целия свят и продължава да променя начина, по който екипите комуникират и си сътрудничат на работното място. Вече не е нужно да се притеснявате за разликите в часовите зони и да обяснявате подробностите отново и отново!

Говорейки за работа, нека да разгледаме какво може да ви предложи интеграцията на Loom с ClickUp:

Достъп до Loom и записване на видео в рамките на задача в ClickUp

Запишете видео без воден знак

Поставете линка към запис на екрана от Loom в описанието на задачата или в нов коментар, за да вмъкнете видеоклипа директно в ClickUp

➡️ Свържете Loom с ClickUp

Запис на екрана и презентация в Loom

Bugsnag

Bugsnag е мощен софтуер за наблюдение, отчитане и отстраняване на грешки, предназначен за уеб, сървърни и мобилни приложения.

Това е обширно приложение за откриване на бъгове и за предоставяне на екипите за разработка на софтуер на диагностични данни и инструменти, необходими за по-бързото идентифициране и отстраняване на грешки. Bugsnag улеснява потребителите да получават известия за бъгове в реално време, да откриват източника на грешките, да приоритизират и възпроизвеждат бъговете и да анализират възможните решения чрез точно наблюдение.

Използвайте Bugsnag, за да поддържате приложенията си без грешки, и го свържете с ClickUp, за да съхранявате цялото си управление на грешки на едно място!

Вградената автоматизация на ClickUp поддържа работни процеси с външни приложения като Bugsnag. Интеграцията с Bugsnag ви позволява да наблюдавате бъгове и да предприемате действия в ClickUp, което ви спестява време и позволява на вашите екипи да се съсредоточат върху по-техническата част от работата.

Вижте какво можете да направите, когато настроите Bugsnag в ClickUp:

Автоматизирайте работния си процес с тригери и действия, за да следите и отстранявате лесно грешките.

Персонализирайте къде и как се показва информацията в ClickUp, като съпоставите данните си от тригер на Bugsnag и ги свържете с поле в ClickUp.

Динамично картографиране на данни в рамките на нови задачи

➡️ Настройте автоматизация на Bugsnag в ClickUp

Настройка на автоматизиран работен процес в Bugsnag

Zendesk

Zendesk е облачна платформа за обслужване на клиенти и CRM за продажби, която е проектирана да помага за разрешаването на клиентски запитвания и подобряването на взаимоотношенията с клиентите.

Този мощен и гъвкав инструмент за обслужване на клиенти ви позволява да се свързвате с клиентите по телефон, чат, имейл, социални медии и други канали. Zendesk предлага функции, които помагат за управлението на комуникацията с клиентите чрез различни канали, автоматизиране на обслужването на клиенти и създаване на автоматични отговори, бази от знания и много други, за да ви помогне да оптимизирате комуникацията с клиентите си.

Той предлага и персонализирани инструменти за създаване на персонализирани портали за обслужване на клиенти, чат на живо и се интегрира с други стотици приложения, включително ClickUp!

Вижте какво можете да направите с Zendesk в ClickUp:

Бързо превърнете билетите в задачи

Добавете информация за билетите към задачите, задайте отговорници и крайни срокове на едно място.

Избягвайте превключването между задачи, като прикачите няколко задачи от ClickUp към билет в Zendesk, за да можете лесно да проверявате статуса и идентификационния номер на задачите.

Преглеждайте връзки в ClickUp и Zendesk с актуализации на състоянието в реално време.

➡️ Свържете Zendesk с ClickUp

Превръщане на билет от Zendesk в задача в ClickUp

GitHub

GitHub е платформа за хостинг на код в облака, която насърчава сътрудничеството и комуникацията между разработчиците. Този инструмент за сътрудничество позволява на разработчиците да споделят идеи, методи и лесно да управляват проекти за програмиране с отворен код.

Това е една от най-популярните платформи за Git хранилища, която представлява виртуално хранилище на проекти и е предпочитан сайт на програмистите. Разработчиците могат лесно да изтеглят нова версия на софтуера, да правят промени и да допринасят, както и да качват новата версия, за да могат и други програмисти от общността да работят по нея.

Github е чудесен за форкинг, pull заявки, социални мрежи, разклоняване и поддържане на списъци с промени.

Искате да оптимизирате и повишите ефективността на вътрешните си процеси?

Интегрирайте го с ClickUp.

Ето как интеграцията между GitHub и ClickUp може да ви бъде от полза:

Използвайте Github, без да напускате ClickUp

Автоматично проследявайте потвърждения, сливания и заявки за изтегляне – всичко това в рамките на емисиите за дейности по задачите.

Вижте цялата активност в Github, свързана с дадена задача, директно в ClickUp.

Получавайте известия от ClickUp, когато към задачите се добавят нови елементи от GitHub.

Автоматично (или ръчно) прикачете GitHub активност към задачите в ClickUp

Автоматично променяйте статуса на задачите от GitHub

➡️ Свържете Github с ClickUp

Получаване на известия за активност в Github в ClickUp

Intercom

Intercom е платформа за комуникация, която помага на бизнеса да изгради по-добри взаимоотношения с клиентите чрез съобщения.

Този комуникационен инструмент е идеален за екипите по продажби, продукти, маркетинг, поддръжка и успех на клиентите. Intercom им позволява да видят кои са техните клиенти, какво правят в приложението и уебсайтовете.

Intercom улеснява обединяването на всичко, от което вашият екип се нуждае, за да комуникира и подкрепя вашите клиенти, в една лесна за използване платформа.

Искате да оптимизирате комуникацията и управлението на работата си?

Интегрирайте Intercom с ClickUp, за да подобрите пощенската си кутия и да опростите работния си процес!

Вижте какво можете да направите с интеграцията между Intercom и ClickUp:

Бързо създавайте и свързвайте задачи в ClickUp директно от вашата пощенска кутия.

Свържете една или няколко задачи в ClickUp с разговор в Intercom, за да преминавате бързо към задачата или да проследявате нейния напредък.

Създайте или свържете задача с билет, и линк към разговора в Intercom автоматично ще бъде добавен към вашата задача в ClickUp.

➡️ Свържете Intercom с ClickUp

Създаване на нова задача в ClickUp в Intercom

Miro

Miro е онлайн платформа за съвместна работа с бяла дъска за създаване, сътрудничество и централизиране на комуникацията между екипите.

Този интуитивен инструмент за сътрудничество дава възможност на екипите да обменят идеи и да визуализират концепции, идеи и решения с помощта на цифрови лепящи се бележки. Можете също да използвате функцията за мисловно картографиране на Miro, за да организирате идеите си, както и да планирате и управлявате гъвкави работни процеси.

Опростете работния си процес още повече, като интегрирате Miro с ClickUp!

Интеграцията на ClickUp с Miro ще ви позволи да правите следното:

Редактирайте таблата Miro в ClickUp и намалете времето, което губите за превключване между приложенията.

Създавайте идеи на бяла дъска навсякъде в ClickUp

Добавете нова или съществуваща табло Miro към ClickUp Docs и задачи, като просто използвате командата с наклонена черта (/miro)

➡️ Интегрирайте Miro с ClickUp

Използване на Slash Command за отваряне на Miro и добавяне на Miro табло в документ в ClickUp

Front

Front е платформа за комуникация с клиенти и комуникационен център, който позволява на членовете на екипа да си сътрудничат по-ефективно.

Той помага за оптимизиране на комуникацията, повишаване на ефективността и производителността чрез споделяне на пощенска кутия на екипа и осигуряване на централизирано място за вътрешни и външни съобщения. Вашите екипи могат да споделят имейли, без да се налага да ги препращат, да водят вътрешни разговори в рамките на имейл, да отлагат съобщения и много други с този надежден инструмент за изпращане на имейли.

Освен предимствата, свързани с комуникацията, Front предлага и вградени аналитични инструменти, които помагат за наблюдение на производителността, проследяване на KPI и метрики и много други, както и цялостни интеграции за повишаване на функционалността.

Интегрирайте Front с ClickUp, за да повишите производителността си и да бъдете в крак с пощенската си кутия!

Ето какво можете да направите с Front и ClickUp заедно:

Създавайте задачи в ClickUp – бързо добавяйте информация за билетите в задачите си в ClickUp, задавайте членове и определяйте крайни срокове – всичко това в Front.

Прикачете неограничен брой задачи от ClickUp към билет в Front, за да имате лесен достъп до статуса и идентификационния номер на задачите.

Преглеждайте връзки и в двете приложения – когато създадете или свържете билет с задача, той автоматично ще добави връзка към билета в Front във вашата задача в ClickUp.

➡️ Интегрирайте Front с ClickUp

Създаване на задача в ClickUp в Front

Figma

На последно място, но не по важност, друга лесна за използване интеграция на ClickUp, която включваме в списъка си, е Figma. Екипите, които се нуждаят от бърза комуникация по различни мултимедийни или дизайнерски проекти, ще се възползват от интеграцията с Figma.

Като уеб-базиран инструмент за прототипиране и дизайн, Figma предоставя по-лесен начин за съвместно проектиране с вашия екип. Функцията за история на версиите улеснява проследяването на обратната връзка в екипа.

Освен това, потребителите на ClickUp се възползват от тази интеграция с вградени функции, които ви позволяват да мащабирате и превъртате всеки Figma дизайн, добавен към задача, коментар, документ или изглед.

Вижте какво може да направи интеграцията между Figma и ClickUp:

Лесно свържете вашите дизайни и прототипи, за да сътрудничите или преглеждате в ClickUp.

Добавете повече контекст към вашите ClickUp проекти с вградени Figma елементи с възможност за мащабиране.

Избягвайте статични екранни снимки, които създават объркване при общуването по отношение на спецификите на дизайна.

➡️ Започнете да автоматизирате работата си с Figma ➕ ClickUp

Пример за платформата Figma

Извлечете максимума от ClickUp

Всеки бизнес се нуждае от надежден инструмент за управление на задачите като ClickUp.

С множество полезни функции, ClickUp може да помогне на всяка организация да управлява времето, да приоритизира задачите и да завършва проектите ефективно – всичко на едно място.

Когато свържете ClickUp с други работни инструменти, очаквайте драстична и положителна промяна в работния си процес.

Добавете любимите си и най-често използвани приложения за комуникация, сътрудничество, автоматизация и други към ClickUp, за да извлечете максимума от тази супермощна платформа. ⚡️