10-те най-добри софтуера за успех на клиентите за растеж през 2025 г.

Най-добрият софтуер за успех на клиентите обединява няколко движещи се части, за да оптимизира операциите за успех на клиентите. Той включва функции като управление на клиентски данни, инструменти за картографиране на пътуването на клиентите, автоматизирани работни потоци, отчети и анализи.

Освен това, може да потърсите инструменти за управление на кампании, управление на ресурси и софтуер за управление на потенциални клиенти, за да допълните програмата си за успех на клиентите.

В този наръчник разглеждаме 10-те най-добри софтуера за успех на клиентите, които могат да помогнат на вашата компания да расте!

Какво е софтуер за успех на клиентите?

Софтуерът за успех на клиентите е вид бизнес инструмент, който е проектиран да помага на компаниите да управляват и подкрепят ефективно своите клиенти през цялото им пътуване. Той предоставя централизирана платформа за събиране и организиране на данни за клиентите, автоматизиране на задачи и работни процеси и проследяване на ключови показатели за ефективност.

Какво трябва да търсите в платформата за успех на клиентите?

Потърсете софтуер за успех на клиентите, който се интегрира с вашата съществуваща CRM система и предоставя инструменти за управление на клиентски данни или клиенти, които включват шаблони или картиране на клиентското пътуване, автоматизирани работни потоци и отлични инструменти за отчитане и анализ на клиенти.

Ако целите растеж, обмислете да потърсите функции като проследяване на задачи, управление на проекти и шаблони или инструменти за комуникационни планове.

Софтуерът за успех на клиентите е мощен инструмент, който може да помогне за подобряване на взаимоотношенията с клиентите, изграждане на лоялност към клиентите и стимулиране на цялостния растеж. Но с толкова много различни опции за софтуер за успех на клиентите на пазара, може да е трудно да разберете коя е подходящата за вас.

10-те най-добри софтуерни решения за успех на клиентите, които можете да използвате

Ето нашите любими софтуерни инструменти за успех на клиентите, които ще ви помогнат да подхранвате взаимоотношенията с клиентите си и да постигнете растеж през тази година.

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е идеалният софтуер за успех на клиентите за екипи от всякакъв размер и от всякаква индустрия. Той помага на мениджъра за успех на клиентите да поддържа организация на цялата комуникация с клиентите, за да може да предоставя по-добро обслужване на клиентите по-бързо.

С ClickUp можете лесно да проследявате взаимодействията и заявките на клиентите в реално време, което позволява на екипите за успех на клиентите да отговорят бързо на техните нужди. Ще имате достъп и до данни за използването от страна на клиентите, за да можете по-добре да разберете приемането на продукта на различни етапи.

Започнете с шаблона за обслужване на клиенти на ClickUp, за да приоритизирате запитванията на клиентите и да организирате обратната връзка от тях!

Изтеглете този шаблон Събирайте важна информация от вашите клиенти с вграден формуляр за проследяване на обратната връзка!

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Table View за създаване на CRM в ClickUp

Потребителските полета ви позволяват да проследявате всички данни, които са важни за вашия проект.

Автоматизираните работни процеси ви позволяват да оптимизирате повтарящи се задачи, като изпращане на имейли за регистрация на клиенти, планиране на последващи обаждания и предоставяне на клиентска поддръжка.

Инструменти за картографиране на пътя на клиента за идентифициране на точките на контакт и потенциалните конфликти

ClickUp AI за по-бързо съставяне, обобщаване и генериране на идеи

Ограничения на ClickUp

Кривата на обучение на ClickUp може да бъде стръмна поради изобилието от функции.

Мобилното приложение не предлага всички функции, които има уеб версията.

Членовете с безплатен план може да изпитат забавяне в обслужването на клиенти.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (8356+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3727+ отзива)

2. Custify

чрез Custify

Custify е софтуер за успех на клиентите, който помага на SaaS бизнеса да подобри удовлетвореността на клиентите, да намали отлива и да увеличи стойността за целия жизнен цикъл.

Custify предоставя на бизнеса единна визия за клиентите им, позволявайки им да проследяват ангажираността на клиентите, да идентифицират потенциални проблеми и да предоставят персонализирана поддръжка.

Той също така предлага голям избор от функции за автоматизиране на работните процеси с клиенти, като изпращане на имейли за регистрация, планиране на последващи обаждания и предоставяне на билети за поддръжка на клиенти.

Най-добрите функции на Custify

Възможност за определяне на оценки за състоянието на всеки клиентски сегмент

Удобен за ползване интерфейс, който предоставя всички важни данни за клиента на една страница.

Високо адаптивни и лесни за приспособяване към екипа за успех на клиентите.

Ограничения на Custify

Липса на изчерпателни материали в раздела за помощ

Ограничена дейност по проследяване и анализи на таблото

Цени на Custify

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Custify

G2: 4,7/5 (257+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (96+ отзива)

3. Totango

чрез Totango

Софтуер за успех на клиентите, който може да се комбинира Totango помага на бизнеса с повтарящи се приходи да подобри задържането на клиентите и взаимоотношенията с тях чрез гъвкави и мащабируеми инструменти за успех на клиентите.

Софтуерът за успех на клиентите е изграден на модулна основа с вградени най-добри практики, така че фирмите могат да започнат оттам, където са днес, и да растат с промяната на нуждите си. Той предлага информация в реално време за състоянието на клиентите, инструменти за проактивно ангажиране и рамка за организиране на пътуванията на клиентите.

Най-добрите функции на Totango

Информация в реално време благодарение на директна API интеграция

Множество изгледи, които помагат за управлението на рискове, подновявания и др.

Лесно проследяване на CRM работния процес на клиентите и тяхното състояние

Ограничения на Totango

Функциите за управление на задачите са ограничени (не може да се създават подзадачи)

Потребителският интерфейс се нуждае от актуализиране, за да стане по-лесен за използване.

Клиентите се оплакват, че синхронизирането на данни с друг софтуер е трудно

Цени на Totango

Стартово ниво : 2988+ долара/година

Enterprise : 18 000+ долара/година

Premier: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Totango

G2: 4. 4/5 (735+ отзива)

Capterra: 4,0/5 (24+ отзива)

4. Gainsight CS

чрез Gainsight CS

Софтуерът за успех на клиентите Gainsight предлага информация в реално време за състоянието на клиентите и проактивни функции за ангажираност с инструменти за изграждане на общност.

Софтуерът му предоставя рамка за дефиниране, измерване и оптимизиране на точките на контакт с клиентите. Той предлага и разнообразни инструменти за анализ на данни, които помагат на бизнеса да разбере своите клиенти, за да може да взема по-добри решения за взаимодействието с тях.

Най-добрите функции на Gainsight

Изключителна централизация на данните за клиентите

Изключително събиране на данни за клиентите

Високо адаптивни, за да отговорят на вашите специфични нужди

Ограничения на Gainsight

Изисква интегриране на множество източници на данни за получаване на реална картина

Много сложна програма за конфигуриране

Няколко рецензенти предлагат актуализиране на инструмента за създаване на имейли.

Цени на Gainsight

CS Essentials : Свържете се с нас за цени

CS Essentials Plus : Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Gainsight

G2: 4. 4/5 (1128+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (44+ отзива)

5. ClientSuccess

чрез ClientSuccess

Ако търсите софтуер за успех на клиентите, който е лесен за използване и готов да расте заедно с вас, ClientSuccess Customer Success Software може да бъде добър избор.

ClientSuccess предлага разнообразни полезни функции, като инструмент за създаване на клиентско пътуване и форум на общността. Той предоставя платформа с богат набор от функции, която включва няколко инструмента за анализ на данни, с които да развивате отношенията с клиентите.

Най-добрите функции на ClientSuccess

Потребителите са възхитени от неговия прост и елегантен потребителски интерфейс.

Отличната поддръжка на клиентите включва специални CSM, с които можете да се свържете по всяко време.

Лесен за внедряване и не изисква администратор

Ограничения на ClientSuccess

Някои интеграции може да се нуждаят от подобрение.

API заявките са ограничени до 10 на секунда.

Ограничени възможности за персонализиране на отчетите

Цени на ClientSuccess

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClientSuccess

G2: 4. 4/5 (408+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (17+ отзива)

6. Podium

чрез Podium

Ако сте търговец на дребно, ресторант или доставчик на услуги, който иска да подобри взаимодействията с клиентите, Podium може да бъде чудесен софтуер за обслужване на клиенти за вас!

Podium е софтуерна платформа, базирана в облака, която помага на бизнеса да управлява взаимодействията си с клиентите чрез различни инструменти, като съобщения, чат, рецензии, плащания, маркетинг и анализи.

Платформата за комуникация с клиенти е проектирана да ви помогне да получите повече отзиви, да събирате обратна връзка, да превръщате клиенти, да комуникирате по-ефективно и (в крайна сметка) да увеличите приходите си.

Най-добрите функции на Podium

Позволява на представителите на обслужване на клиенти да провеждат гласови разговори, без да се налага да използват реалните си телефонни номера.

Улеснява получаването на отзиви от клиенти

Позволява ви да управлявате всички съобщения, графици и плащания на клиентите от едно място.

Ограничения на Podium

Поради бързия растеж, опитни представители на CS са ограничени

Не може да взаимодейства с Facebook за плащания

Изисква от клиентите да използват Facebook или Google, за да публикуват отзиви.

Цени на Podium

Essentials : 249 $/месец

Стандартен : 409 $/месец

Професионален: 599 $/месец

Оценки и рецензии за Podium

G2: 4,5/5 (1326+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (472+ отзива) capterra не работи?

7. Planhat

чрез Planhat

Planhat е инструмент за управление на успеха на клиентите, който предлага разнообразни функции за подобряване на взаимоотношенията и управление на данните за клиентите.

Някои от най-добрите му функции включват управление на пътуването на клиентите, анализ на данни, автоматизация на работния процес, сътрудничество и интеграции.

Planhat се използва от широк спектър от фирми, включително софтуерни компании, SaaS доставчици и технологични компании.

Най-добрите функции на Planhat

Множеството табла за клиенти предоставят леснодостъпна и изчерпателна информация.

Проследявайте, регистрирайте и управлявайте взаимодействията с клиентите от една платформа.

Усъвършенстван, но интуитивен, потребителски опит

Ограничения на Planhat

На потребителите може да им отнеме известно време да се адаптират към неговия подход към терминологията, работния процес и автоматизацията.

Ограничена документация за поддръжка

Ограничена функционалност за масов имейл маркетинг

Цени на Planhat

Основни : Свържете се с нас за цени

Професионален : Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Planhat

G2: 4,6/5 (508+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (23+ отзива)

8. Churn360

чрез Churn360

Платформата за успех на клиентите Churn360, базирана на изкуствен интелект, има за цел да помогне на SaaS бизнеса да намали отлива на клиенти и да увеличи тяхната стойност за целия им жизнен цикъл.

Churn360 предоставя на своите потребители 360-градусова картина на техните клиенти, която включва данни за използване, ангажираност и подновяване. Тези данни се използват за идентифициране на рискови клиенти и създаване на персонализирани интервенции за предотвратяване на отпадането.

Платформата предлага разнообразни полезни функции за успех на клиентите, включително предварително създадени работни процеси, целеви маркетингови кампании, оценки за състоянието на клиентите и информация за отпадането на клиенти.

Ако търсите софтуер за успех на клиентите с много доволни потребители, който предлага фантастично проследяване и интеграции, Churn360 може да бъде чудесен избор за вас!

Най-добрите функции на Churn360

Отлични инструменти за проследяване на пътя на клиентите и потребителите

Интегрира се безпроблемно с HubSpot

Много лесен за настройка и стартиране

Ограничения на Churn360

Някои рецензенти предлагат, че персонализираният табло за управление би бил полезен.

Някои потребители предлагат, че би било полезно да има уроци в приложението.

Насочен към SaaS компании

Цени на Churn360

Стартиращ бизнес : 199 $/месец

Професионален : 499 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Churn360

G2: 4,8/5 (26+ отзива)

Capterra: 5/5 (7+ отзива)

9. Catalyst

чрез Catalyst

Софтуерът за растеж SaaS Catalyst помага на бизнеса да предостави богато клиентско преживяване, което изгражда лоялна клиентска база.

Решенията за успех на клиентите на Catalyst помагат за централизиране на изолираните данни за клиентите, показват сегментите на клиентите, дават ясна представа за състоянието на клиентите и мащабират пътуването на клиентите.

Софтуерът използва гъвкави конфигурации, широк избор от интеграции и задълбочена база от знания за обслужване на клиенти, за да помогне на компаниите да стимулират задържането на клиентите.

Най-добрите функции на Catalyst

Полезен екип за поддръжка на клиенти

Отлично потребителско преживяване, което улеснява навигацията и намирането на необходимото

Изключително проследяване на показатели за задържане, тенденции и взаимоотношения

Ограничения на Catalyst

Рецензентите се оплакват, че въвеждането може да бъде объркващо.

Ограничени предварително създадени оформления

Персонализирането може да бъде сложно и трудно в началото.

Цени на Catalyst

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Catalyst

G2: 4,6/5 (462+ отзива)

Capterra: 3,5/5 (2+ отзива)

10. SmartKarrot

чрез SmartKarrot

Платформата за успех на клиентите SmartKarrot предоставя полезни инструменти и функции за мениджърите и екипите за успех на клиентите. Тя позволява на компаниите да взаимодействат с клиентите, да измерват въздействието на инициативите си за успех на клиентите и да проследяват състоянието на клиентите.

SmartKarrot може да покрие почти всички изисквания за успех на клиентите за всички видове компании. Интегрираните данни, системите за ранно предупреждение, динамичната сегментация на клиентите и десетките автоматизации помагат на бизнеса да изгради по-силни взаимоотношения, които водят до увеличаване на приходите.

Най-добрите функции на SmartKarrot

Високо оценено обслужване на клиенти и обучители

Синхронизира се добре с други платформи за анализи

Лесно проследяване на задачи, маркиране на точки на контакт и създаване на точки за действие

Ограничения на SmartKarrot

Случайни бъгове и забавяния

За компании с голяма клиентска база, въвеждането на нови клиенти може да отнеме много време.

Цени на SmartKarrot

Растеж : Свържете се с нас за цени

Pro : Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за SmartKarrot

G2: 4. 4/5 (29+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (32+ отзива)

Видове софтуер за успех на клиентите

Софтуер за управление на акаунти

Софтуерът за управление на акаунти се фокусира върху ефективното управление на клиентските акаунти с цел подобряване на взаимоотношенията, задържането на клиенти и приходите. Той позволява на компаниите да съхраняват критична информация за клиентите, да проследяват взаимодействията и да анализират състоянието на акаунтите. Този тип софтуер е особено полезен за бизнеса, който иска да укрепи взаимоотношенията си с настоящите клиенти и да максимизира стойността на клиентския цикъл.

Инструментите за обратна връзка от клиенти позволяват на организациите да събират и анализират обратна връзка от своите клиенти чрез анкети, формуляри за обратна връзка и взаимодействия в социалните медии. Тези прозрения помагат на бизнеса да разбере нивата на удовлетвореност на клиентите, да определи областите, които се нуждаят от подобрение, и да вземе информирани решения за подобряване на клиентското преживяване.

Платформи за анализ на клиентски данни

Платформите за анализ на клиенти предоставят на бизнеса възможности за анализ на данни, за да се разбере по-добре поведението, предпочитанията и тенденциите на клиентите. Използвайки предсказуеми анализи и изкуствен интелект, тези платформи могат да прогнозират нуждите на клиентите, да идентифицират рискови акаунти и да помогнат за създаването на целеви, персонализирани маркетингови кампании.

Инструментите за ангажиране на клиенти са предназначени да улесняват проактивното ангажиране с клиенти чрез различни канали, като имейл, SMS, социални медии и съобщения в приложенията. Те помагат за автоматизиране на комуникационните работни потоци, планиране на съобщения и сегментиране на аудиториите, за да се гарантират подходящи и навременни взаимодействия.

Платформи за обучение на клиенти

Платформите за обучение на клиенти позволяват на бизнеса да създава, управлява и предоставя образователно съдържание и програми за обучение на своите клиенти. Тези платформи са от съществено значение за привличането на нови клиенти, увеличаването на приемането на продуктите и гарантирането, че клиентите получават максимална полза от своите покупки.

Как софтуерът за успех на клиентите може да бъде от полза за вашия бизнес

Бизнесът може да използва софтуера за успех на клиентите, за да подобри взаимоотношенията си с клиентите и да ускори растежа по няколко стратегически начина.

Чрез използването на функции за управление на акаунти, компаниите могат да получат цялостен поглед върху взаимодействията, предпочитанията и обратната връзка на клиентите, което позволява персонализирани стратегии за ангажираност.

Инструментите за обратна връзка от клиенти в софтуера позволяват събирането и анализа на директна информация от клиенти, която може да бъде полезна за разработването на продукти и подобряването на предлаганите услуги. Чрез платформите за анализ на данни за клиенти, фирмите могат да предсказват поведението на клиентите, да идентифицират възможности за допълнителни продажби и да предотвратяват отпадането на клиенти, като се занимават с проблемите проактивно.

Инструментите за ангажиране на клиентите позволяват автоматизирана и навременна комуникация, като гарантират, че клиентите получават правилното съобщение в точното време.

Платформите за обучение на клиенти дават на потребителите знания, с които да използват пълноценно продуктите или услугите, като по този начин повишават удовлетвореността и лоялността им. Чрез интегрирането на софтуер за успех на клиентите в своите операции, компаниите могат да подобрят клиентското преживяване, да насърчат дългосрочните взаимоотношения и да стимулират устойчивия растеж.

Изградете стратегията си за успех на клиентите в ClickUp

Изборът на подходящата софтуерна платформа за успех на клиентите може да направи вашите клиенти по-щастливи и да ускори растежа на вашите приходи!

Мощните функции за отчитане и анализи на ClickUp ви дават възможност да измервате ефективността на вашите стратегии за успех на клиентите, което ви позволява да ги повтаряте и подобрявате непрекъснато. Повишете успеха си с клиентите с ClickUp и изградете трайни взаимоотношения, които стимулират лоялността и растежа.

Създайте безплатно работно пространство в ClickUp и изживейте бъдещето на успеха на клиентите още днес!