10-те най-добри софтуера за въвеждане на клиенти за 2025 г.

Независимо дали работите с B2B или B2C клиенти, ефективното въвеждане е повече от приятен бонус – то е съществен компонент за поддържането на успешни клиентски взаимоотношения. Всъщност, проучване на Wyzowl от 2020 г. установи, че 86% от новите клиенти остават лоялни към бизнеса, който предлага съдържание за въвеждане след покупката.

Как да се уверите, че предоставяте възможно най-доброто преживяване при въвеждането?

Радвам се, че попитахте.

В тази статия ще разгледаме подробно 10-те най-добри софтуерни приложения за привличане на клиенти, които ще структурират и оптимизират вашите вътрешни процеси и ще предоставят на вашите клиенти по-добро преживяване. ?

Какво трябва да търсите в софтуера за въвеждане на клиенти?

При толкова много опции изборът на подходящия инструмент за въвеждане на клиенти може да се окаже труден. За да улесните вземането на решение, имайте предвид следните ключови фактори:

Удобство за ползване: Времето, прекарано в изучаване на сложна система, е време, отнето от вашите клиенти. Вашият екип трябва бързо да овладее софтуера самостоятелно или с помощта на базата от знания на инструмента.

Автоматизирани работни процеси : Изберете софтуер, който автоматизира повтарящите се задачи, за да можете да ускорите вътрешните процеси и да освободите време, за да се съсредоточите върху изграждането на добри Изберете софтуер, който автоматизира повтарящите се задачи, за да можете да ускорите вътрешните процеси и да освободите време, за да се съсредоточите върху изграждането на добри отношения с клиентите.

Интеграции : Уверете се, че софтуерът се интегрира лесно с вашите настоящи Уверете се, че софтуерът се интегрира лесно с вашите настоящи системи за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) инструменти за управление на проекти и платежни портали. Това гарантира гладък поток на данни, което намалява ръчното въвеждане на данни и риска от грешки.

Канали за комуникация: Оптимизирайте Оптимизирайте комуникационните си планове с софтуер, който има вградени комуникационни инструменти или се интегрира с вашия комуникационен софтуер.

Анализи и отчети: Софтуерът трябва да ви позволява да оценявате ефективността на процеса на въвеждане на клиенти, като проследявате прекараното време, ангажираността на клиентите и показателите за конверсия.

Инструменти за обратна връзка: Избраният от вас софтуер трябва да ви позволява да събирате обратна връзка, за да можете по-добре да разберете нуждите и проблемите на клиентите за бъдещи подобрения ?️

Автоматизациите на ClickUp ви помагат да бъдете организирани и улесняват въвеждането на клиенти.

10-те най-добри софтуера за въвеждане на клиенти, които можете да използвате

Търсихме навсякъде, за да съставим този списък с 10-те най-добри софтуерни програми за въвеждане на клиенти, всяка от които е пригодена за конкретен случай на употреба. Каквито и да са нуждите на вашия бизнес, има инструмент, който ще опрости и подобри процеса на въвеждане. Пригответе се да изградите успешни и дълготрайни отношения с клиентите. ?

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти, който е идеален и за оптимизиране на въвеждането на клиенти и управлението на взаимоотношенията с тях.

Платформата предлага множество функции, които улесняват въвеждането на клиенти, като например персонализирани ClickUp формуляри. Използвайте ги, за да въведете нови клиенти, като събирате ключови данни от самото начало. Те са ефективни и за събиране на обратна връзка от клиенти по време на цялата ви връзка, което ви позволява да коригирате и подобрявате непрекъснато услугите си. ?

С ClickUp можете да придадете приветлив характер на въвеждането, като създадете персонализирани портали. Те улесняват достъпа до материали за обучение и списъци за въвеждане, така че новите ви клиенти да не се губят.

В допълнение, CRM и практичните CRM шаблони на ClickUp ви помагат да започнете с управлението на клиенти.

Оптимизирайте генерирането на потенциални клиенти с помощта на ClickUp Hubspot-Guided Client Onboarding Guide и насочете клиентите през процеса на въвеждане с помощта на ClickUp Customer Onboarding Template.

Можете също да обедините няколко екипа с помощта на шаблона за сътрудничество за успех на клиенти на ClickUp, създаден с цел да подобри цялостното преживяване на клиентите.

Най-добрите функции на ClickUp:

Ограничения на ClickUp:

Формулярите са ограничени в безплатния план.

Новите потребители може да се сблъскат с крива на обучение

Цени на ClickUp:

Безплатен завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Забележка: ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. ChurnZero

чрез ChurnZero

ChurnZero е софтуер за успех на клиентите, предназначен за бизнеси, базирани на абонаменти (като SaaS доставчици), за да получат информация за използването на продуктите, да стимулират приемането на продуктите и ефективно да намалят процента на отпадане на клиенти.

Свържете го с вашата SaaS платформа и проследявайте поведението на потребителите във времето, като например колко често клиентите влизат в системата и кои функции използват. Това ви помага да видите кои части от вашия продукт може да са трудни за използване, за да можете да предложите персонализирана поддръжка (например с функцията за разходка в приложението на ChurnZero). ?

ChurnZero е идеалният инструмент за SaaS бизнеса, който иска да увеличи задържането на клиентите чрез активно взаимодействие с тях, проактивно отговаряне на техните нужди и намаляване на времето за реализиране на ползите.

Най-добрите функции на ChurnZero:

Проследявайте подробности за клиентите, като начална дата, следваща дата на подновяване, брой лицензи, последна активност и NPS резултат.

Получете оценки за отпадането на клиенти, за да идентифицирате доволните клиенти и тези, които се нуждаят от внимание.

Създайте неограничен брой клиентски сегменти (групи потребители с подобни характеристики и нужди), за да анализирате моделите на използване и да адаптирате усилията си за достигане до клиентите.

Настройте автоматични известия и действия, задействани от конкретни етапи в пътуването на клиента, като например въвеждане или промени в данните на клиента.

Ограничения на ChurnZero:

Таблото не може да се персонализира

Маркирането на членове на екипа и взаимодействията в реално време не са налични.

Не ви позволява да изтривате клиентски акаунти – трябва да се свържете с екипа за обслужване на клиенти на ChurnZero.

Цени на ChurnZero:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ChurnZero:

G2: 4,7/5 (1091 отзива)

Capterra: 4,7/5 (126 отзива)

3. Clientary

чрез Clientary

Clientary е софтуер за управление на проекти и клиенти и въвеждане на клиенти, който позволява да улавяте потенциални клиенти, да проследявате прости задачи и отчитате часовете за работа, както и да управлявате оферти, прогнози и фактури. Освен това, вградената интеграция с Stripe ви позволява да приемате онлайн плащания чрез кредитна карта или банков превод ACH.

Независимо дали сте фрийлансър, консултант или собственик на агенция, Clientary е създаден, за да ви спести стреса от получаването на плащания от клиенти и управлението на бизнес финансите.

Най-добри характеристики на Clientary:

Лесно поддържане на база данни за всички клиенти , включително контактна информация, неизплатени суми по фактури и важни бележки за успеха на клиентите.

Персонализирайте шаблоните за фактури с логото и цветовете на вашата марка, различни валути и данъци.

Създайте портал за клиенти, където те да могат да виждат оферти, фактури и напредъка по проектите.

Създавайте отчети за работното време, плащанията и разходите за конкретен клиент или за всички клиенти в определен период от време, или помагайте с общото въвеждане на клиенти.

Ограничения на клиента:

Липсват разширени функции за управление на проекти, като персонализирани полета и множество изгледи.

Потребителският интерфейс има ограничени възможности за персонализиране.

Ограничена интеграция с основните платежни портали и други приложения на трети страни

Цени на Clientary:

Solo: 19 $/месец (1 потребител от персонала)

Екип: 39 $ на месец (3 потребители от персонала)

Агенция: 59 $/месец (5 потребители от персонала)

Забележка: Допълнителни потребители са налични в плана „Агенция“ на цена 10 USD/месец на потребител.

Оценки и рецензии на клиенти:

G2: 4,7/5 (37 отзива)

Capterra: 4,7/5 (45 отзива)

4. Demio

чрез Demio

Demio е лесен за използване софтуер за привличане на клиенти за организиране на онлайн събития като уебинари, семинари и конференции. Той предлага различни интерактивни елементи като анкети, раздаване на материали, споделяне на екран, чат и избрани действия (известни още като призиви за действие). Тъй като това е браузър-базиран инструмент, участниците не се нуждаят от изтегляне на софтуер или плъгини, за да се включат в уебинарите. ?‍?

Demio е чудесен за самостоятелни предприемачи, маркетинг екипи и SaaS стартиращи компании, които искат да използват уебинари, за да генерират потенциални клиенти, да привличат нови потребители и да провеждат демонстрации на продукти за по-голям успех на клиентите.

Най-добрите функции на Demio:

Създавайте уебинари, страници за регистрация и напомняния по имейл с логото и цветовете на вашата компания.

Пренасочете участниците към персонализиран URL адрес, когато уебинарът приключи

Записвайте уебинарите автоматично, за да можете да споделяте повторенията с участниците и други лица след събитията.

Интегрирайте с Zapier и други популярни приложения като Hubspot, Salesforce, Mailchimp и ConvertKit.

Ограничения на Demio:

Без настолна или мобилна апликация

Ограничени вградени интеграции

Функцията за споделяне на екрана споделя само целия ви екран, а не конкретен прозорец или раздел.

Цени на Demio:

Стартово ниво: 59 $/месец (един хост)

Растеж: Започва от 109 $/месец на хост

Премиум: Започва от 2200 долара/година на хост

Unlimited: Започва от 22 000 долара/година

Оценки и рецензии за Demio:

G2: 4,7/5 (139 отзива)

Capterra: 4,7/5 (240 отзива)

5. Moovila

чрез Moovila

Moovila е автономен инструмент за мониторинг и управление на проекти, който централизира данните по проектите, анализира работните процеси и намалява рисковете по проектите. Той предоставя информация в реално време за състоянието на проектите, сигнализира за потенциални проблеми и предлага практически стъпки за тяхното разрешаване, за да върне проекта в правилната посока.

Moovila е най-подходящ за проектни мениджъри и екипи на офиса за управление на проекти (PMO), които искат да управляват активно рисковете по проектите, за да гарантират гладък процес на въвеждане на клиенти и дългосрочни клиентски взаимоотношения.

Най-добрите функции на Moovila:

Визуализирайте плановете за проекти в различни изгледи: списък, Kanban, Gantt, календар и миниатюри.

Идентифицирайте и приоритизирайте критичните задачи и резултатите от проекта, които оказват влияние върху крайната дата на графика на проекта.

Получавайте известия, когато бъдат открити потенциални проблеми или когато важни етапи са изложени на риск ?

Интегрирайте с често използвани приложения като Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, Hubspot и Salesforce.

Ограничения на Moovila:

Труден за използване интерфейс в сравнение с други софтуери за привличане на клиенти

Ограничени възможности за интеграция и персонализация

За експортиране на проектни отчети е достъпен само JPG формат.

Цени на Moovila:

Стартово ниво: 31,25 $/месец на потребител

Sapphire: Свържете се с нас за цени

Diamond: Свържете се с нас за цени

За MSP: Свържете се с нас за цени

Активиране: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Moovila:

G2: 4,8/5 (13 отзива)

Capterra: 4,6/5 (39 отзива)

6. Notion

чрез Notion

Notion е многофункционално работно пространство и инструмент за сътрудничество, който позволява на потребителите да централизират разнообразно съдържание – от бележки до бази данни и табла със задачи. Използвайте този софтуер за въвеждане на клиенти, за да съхранявате информация за клиенти, да записвате подробности за проекти, да възлагате задачи на членовете на екипа и да проследявате напредъка. ?

Настройките за разрешения на Notion позволяват прецизен контрол при споделянето на страници от работната среда с клиенти. Изберете дали те да имат право да разглеждат, коментират, редактират или пълен достъп.

За агенции за дигитален маркетинг и консултантски фирми, които търсят гъвкава платформа за оптимизиране и сътрудничество по клиентски проекти, Notion е инструментът за вас.

Най-добри характеристики на Notion:

Започнете с някоя от над 5000 шаблона, обхващащи случаи на употреба като пътни карти на проекти, табла за управление и инструменти за проследяване на бюджета.

Сътрудничество в реално време с вашия екип в уикита и базите данни на компанията

Интегрирайте с популярни инструменти като Google Drive, Canva, Calendly, Zoom и Slack.

Поддържа множество езици, включително английски, испански, португалски, японски и корейски.

Ограничения на Notion:

Няма вградена функция за отчитане на времето в софтуера за въвеждане на клиенти

Забавя се при работа по големи проекти

Не поддържа известия за планирани задачи

Цени на Notion:

Безплатен план

Плюс: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Notion:

G2: 4,7/5 (4766 отзива)

Capterra: 4,7/5 (1782 отзива)

7. GuideCX

чрез GuideCX

Софтуерът за управление на проекти и привличане на клиенти GuideCX подобрява видимостта в реално време и сътрудничеството между екипите. Той също така ви помага да управлявате клиентите през целия им жизнен цикъл. Използвайте някоя от неговите персонализирани шаблони, за да стандартизирате процеса на привличане на клиенти и да спестите време при бъдещи проекти.

Ако често се налага да чакате клиентите да завършат своята част от проекта или да прекарвате дълги часове в срещи за актуализиране на проекта, GuideCX може да ви помогне да оптимизирате сътрудничеството и да поддържате проектите в правилната посока.

Най-добрите функции на GuideCX:

Поканете членове на екипа, клиенти и други заинтересовани страни да разгледат и изпълнят задачите

Визуализирайте процента на задачите по проекта в различни етапи – като „Незапочнати“, „В процес на изпълнение“, „Забавени“ и „Завършени“ – с помощта на лентата за напредък.

Получавайте известия в приложението или по имейл, когато ви бъде възложена задача или когато задачите са близо до крайния срок за изпълнение.

Събирайте обратна връзка от клиентите с анкети за удовлетвореност (CSAT), когато бъде постигнат важен етап.

Ограничения на GuideCX:

Забавя се при актуализиране на задачите в сравнение с други софтуерни опции за въвеждане на клиенти в този списък.

Анкетите за удовлетвореност на клиентите не могат да се персонализират, което може да затрудни събирането на обратна връзка от клиентите.

Цени на GuideCX:

Стартово ниво: 100 $/месец

Професионален: Свържете се с нас за цени

Премиум: Свържете се с нас за цени

Разширено: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии на GuideCX:

G2: 4,7/5 (329 отзива)

Capterra: 4,6/5 (29 отзива)

8. Pipefy

чрез Pipefy

Pipefy е инструмент за управление на процеси, който позволява на бизнеса да организира и автоматизира своите операции чрез тръби (известни още като Kanban работни потоци).

Използвайки тръби за различни процеси като квалификация на потенциални клиенти, продажби и въвеждане на клиенти, екипите проследяват задачите на различни етапи от изпълнението им. Освен това е лесно да автоматизирате повтарящи се задачи като създаване на нови Kanban карти, преместване и актуализиране на полетата им.

Тези функции го правят идеален за малките предприятия, които търсят подход, подобен на Kanban, за визуално организиране и наблюдение на работните си процеси по въвеждане.

Най-добрите функции на Pipefy:

Персонализирайте всеки от шаблоните от обширната библиотека с шаблони, за да управлявате различни бизнес процеси.

Използвайте формуляри за събиране и съхранение на информация на Kanban карти

Проследявайте историята на всяка задача (известна още като Kanban карта), включително етапите на работния процес, споделените файлове и коментарите.

Прегледайте обобщение на задачите във всяка фаза от процеса и вижте кои от тях са изпълнени навреме, кои са закъснели и кои са завършени.

Ограничения на Pipefy:

Малко вградени интеграции в платформата за въвеждане на клиенти

Предлага само списък и Kanban изгледи.

Автоматизираните имейли за проследяване от Pipefy често се доставят в папката „Спам“.

Цени на Pipefy text:

Starter: Безплатен

Бизнес: 23 $/месец на потребител

Enterprise: 38 $/месец на потребител

Без ограничения: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Pipefy:

G2: 4,6/5 (214 отзива)

Capterra: 4,6/5 (303 отзива)

9. Userflow

чрез Userflow

Userflow е платформа за цифрово внедряване и въвеждане на клиенти, която оптимизира въвеждането на потребители за софтуерни компании. Тя им позволява да създават стъпка по стъпка турове в приложението, списъци за проверка и анкети, без да пишат код.

С функциите си за въвеждане на потребители, клиентите се запознават с основните функции на продукта, което всъщност повишава ангажираността и подобрява общата удовлетвореност на клиентите. ✨

Userflow е особено полезен за SaaS бизнеса, който иска да предостави безпроблемно потребителско преживяване, да стимулира приемането от страна на потребителите и да повиши процента на задържане.

Най-добри функции на Userflow:

Създавайте и персонализирайте процесите за въвеждане на клиенти без никакъв опит в програмирането.

Използвайте сегментация, за да адаптирате опита на клиентите при въвеждането към конкретни групи потребители.

Автоматизирайте потоците въз основа на събития като регистрация, посещения на страници и използване на функции.

Визуализирайте как потребителите преминават през потоците с показатели като процент на прегледи и завършени задачи, за да подобрите успеваемостта на клиентите.

Ограничения на Userflow:

Работи само с уеб приложения

Малко вградени интеграции

Проучванията имат ограничени възможности за персонализиране в сравнение с други софтуери за въвеждане на клиенти.

Цени на Userflow text:

Стартиращ бизнес: Започва от 300 $/месец

Предимства: Цена от 850 долара на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Userflow:

G2: 4. 8/5 (95 отзива)

Capterra: 4,8/5 (12 отзива)

10. Jotform

чрез Jotform

Jotform е онлайн инструмент за създаване на формуляри без кодиране, предназначен за събиране на данни за клиенти чрез регистрационни формуляри, анкети, формуляри за поръчки и др. Функцията за условна логика ви позволява да адаптирате формулярите, като показвате, актуализирате или скривате определени полета в зависимост от въведените от потребителя данни.

Освен това, таблиците на Jotform улесняват организирането и обработката на подадените формуляри. Превключвайте между изгледите „Таблица“, „Календар“, „Карта“ и „Качване“, за да визуализирате данните според вашите предпочитания.

Най-добрите функции на Jotform:

Създавайте формуляри от нулата или от някой от шаблоните на Jotform в интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Превеждайте формуляри на над 130 езика, включително английски, френски, испански, холандски, италиански и португалски.

Споделяйте достъп до вашите формуляри чрез линкове, QR кодове и вградени уеб страници или ги изтеглете като PDF файлове, които могат да се попълват.

Интегрирайте с над 100 инструмента, включително платежни портали като PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square и Apple Pay.

Ограничения на Jotform:

Безплатният план включва брандинг на Jotform и е ограничен до 5 формуляра и 100 подадени формуляра месечно.

Софтуерът работи бавно и понякога има проблеми, особено при работа с дълги и сложни формуляри.

Новите потребители може да се сблъскат с крива на обучение

Цени на Jotform:

Безплатен план

Бронз: 39 $/месец

Silver: 49 $/месец

Gold: 129 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jotform:

G2: 4,7/5 (204 отзива)

Capterra: 4,6/5 (1559 отзива)

Направете трайно първо впечатление с перфектната платформа за привличане на клиенти

Изборът на най-доброто решение за въвеждане на клиенти е ключът към успешното въвеждане и положителните клиентски взаимоотношения – и ние сме подбрали 10-те най-добри опции, налични на пазара днес. ?

Кои функции са най-важни за вас? Автоматизирани работни процеси? Сътрудничество в екип? Интеграция с настоящата ви технологична платформа? Събиране на обратна връзка от клиенти? Съвместимост между различни платформи?

Ако търсите инструмент, който има всички тези функции и още повече, разгледайте ClickUp. Регистрирайте се днес и получите безплатен достъп до неговите мощни функции.