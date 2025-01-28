10 софтуерни инструмента за задържане на клиенти през 2025 г.

Софтуерът за задържане на клиенти се превърна в революционен фактор в CRM ландшафта, като играе безценна роля в поддържането на взаимоотношенията с клиентите и повишаването на лоялността и повторните покупки. Но с толкова много опции през 2024 г., как да разберете кой инструмент е най-подходящ за вашия екип?

Задръжте тази мисъл.

Въпреки че всеки софтуер за задържане на клиенти има уникални предимства, не всички ще отговорят на вашите нужди. Някои може да впечатлят с аналитичните си възможности, но да се провалят по отношение на потребителското преживяване. Други може да впечатлят с функциите си за персонализация, но да нямат възможности за безпроблемна интеграция.

Това е балансиращ акт и намирането на идеалното решение е от жизненоважно значение. Но не се страхувайте – ние сме тук, за да ви помогнем.

В тази статия разглеждаме 10-те най-добри софтуерни инструмента за задържане на клиенти, които ще подобрят задържането на клиенти през 2024 г. Ще разгледаме техните отличителни характеристики, силни и слаби страни, цени, както и отзивите на клиентите, за да ви помогнем да вземете информирано решение.

Готови ли сте да разгледате? Да започнем!

Какво е софтуер за задържане на клиенти?

Софтуерът за задържане на клиенти е вид инструмент или платформа, която помага на бизнеса да задържи съществуващите си клиенти, като подобрява тяхното удовлетворение и лоялност. Тези инструменти могат да предоставят различни функции, като анализ на данни, сегментиране на клиенти, проследяване на поведението, персонализирана комуникация и други.

Предимства на софтуера за задържане на клиенти

Използването на софтуер за задържане на клиенти може да има многобройни ползи за бизнеса от всякакъв мащаб. Ето някои от основните предимства:

Повишена удовлетвореност на клиентите

Като разберете поведението и предпочитанията на клиентите, можете да адаптирате услугите си, за да отговорят на техните нужди. Тази персонализация насърчава лоялността на клиентите и увеличава вероятността от повторни покупки.

Подобряване на задържането на клиенти

Когато можете да се справите проактивно с проблемите и притесненията, е по-малко вероятно да загубите клиенти в полза на конкурентите. Софтуерът помага да идентифицирате потенциалните рискове от отлив, за да можете да предприемете превантивни мерки.

Подобрена комуникация с клиентите

С функции като автоматизирани имейли и персонализирани съобщения можете да поддържате редовен контакт с клиентите си. Редовната и смислена комуникация е ключов фактор за задържането на клиенти.

Събиране на данни за клиентите

Софтуерът за задържане на клиенти предоставя ценна информация за поведението и предпочитанията на клиентите. Тази информация, базирана на данни, може да послужи за вземане на стратегически решения относно разработването на продукти, маркетингови стратегии и др.

Увеличени приходи

Задържането на съществуващите клиенти често е по-рентабилно от привличането на нови. Като се фокусирате върху задържането, можете да увеличите стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и, съответно, приходите.

По-добро разбиране на нуждите на клиентите

Чрез събиране и анализиране на обратната връзка от клиентите можете да получите по-добро разбиране за това, от какво се нуждаят и какво очакват клиентите ви от вашия бизнес. Тази информация може да бъде безценна за подобряване на вашите продукти или услуги.

Какво трябва да търсите в софтуера за задържане на клиенти?

Идеалният софтуер за задържане на клиенти трябва да бъде богат на данни за клиентите, лесен за използване, адаптируем към вашите специфични нужди и интегрируем, за да работи добре с други софтуери за задържане на клиенти.

Когато CRM екипите търсят софтуер за задържане на клиенти, те трябва да вземат предвид следните фактори:

Надеждна аналитика: Вашият Вашият CRM софтуер трябва да има способността да разкрива ценни данни и информация за клиентите, които да подпомагат вашите стратегии, базирани на данни.

Удобни за ползване интерфейси: Ефективността и лекотата на ползване също са от съществено значение. Ефективният софтуер за задържане на клиенти автоматизира задачите и опростява Ефективността и лекотата на ползване също са от съществено значение. Ефективният софтуер за задържане на клиенти автоматизира задачите и опростява управлението на маркетинговите ресурси , освобождавайки ценно време за стратегически инициативи за нови или съществуващи клиенти.

Дълбока интеграция: Софтуерът трябва да се интегрира безпроблемно със съществуващите системи и платформи за задържане на клиенти, за да се избегнат несъгласувани преживявания.

Гъвкавост: Функциите за персонализация, като настройваеми табла или специално създадени работни процеси, могат значително да подобрят ангажираността на потребителите и ефективността на екипите за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Събиране на данни: Ефективният софтуер за задържане на клиенти трябва да включва и инструменти за събиране на обратна връзка от клиентите и проследяване на данните и поведението им в различни точки на контакт. Тези функционалности могат да предоставят безценна информация за удовлетвореността, нуждите, проблемите и предпочитанията на клиентите.

Комуникация с клиенти: Накрая, потърсете функции, които поддържат целенасочена комуникация и персонализирани съобщения до съществуващите клиенти, тъй като те са от решаващо значение за поддържането на взаимоотношения, задържането на клиенти и увеличаването на взаимодействията с вашите лоялни клиенти.

10-те най-добри софтуерни инструмента за задържане на клиенти

Ето нашите любими инструменти за задържане на клиенти, които ще ви помогнат да укрепите взаимоотношенията и да подобрите клиентското преживяване във вашата организация:

Създайте идеалната система за управление на контакти, клиенти и сделки, като лесно добавяте връзки между задачи и документи, за да оптимизирате работата си.

ClickUp революционизира привличането и задържането на клиенти, като комбинира усъвършенствани CRM функции с безпроблемно управление на проекти. Тази всеобхватна платформа оптимизира вашите работни процеси, комуникация, сътрудничество и анализи, за да ви помогне да изградите дълготрайни отношения с клиентите от началната фаза до разширяването и да увеличите производителността на вашия екип.

Най-добрите функции на ClickUp

Следете показателите за задържане на клиенти, които са най-важни за вас, като например стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, средната стойност на поръчката и процентът на отпадане.

Настройте таблото си, за да показва поръчките на клиенти, продажбите и друга информация за акаунта под формата на списъци, Kanban табла, диаграми, таблици и др.

Събирайте данни от формуляри за клиенти и автоматично превръщайте обратната връзка в действия.

Оценявайте и приоритизирайте потенциалните клиенти, използвайки автоматизирани формули и богат набор от шаблони за продажби.

Използвайте готови CRM шаблони , за да стартирате бързо стратегията си за задържане на клиенти.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение ClickUp все още не разполага с всички изгледи...

Както при всеки софтуер с богати функции, кривата на обучение може да бъде малко стръмна.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6780 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3660 отзива)

Търсите начини да ангажирате клиентите си? Шаблонът ChatGPT Prompts for Customer Retention на ClickUp може да ви помогне да задържите клиентите си и да изградите лоялност с помощта на AI-базирано съдържание.

ChatGPT Prompt на ClickUp за задържане на клиенти

Разгледайте тези шаблони за AI подсказки!

2. KissMetrics

Чрез Kissmetrics

KissMetrics предоставя мощни анализи на клиентите, които подпомагат вземането на решения въз основа на данни и маркетинговите усилия. С интуитивния си табло, ще откриете ценна информация за поведението на потребителите, което ще ви помогне да разработите целеви маркетингови стратегии, които увеличават степента на задържане на клиентите и тяхното ангажиране.

Най-добри функции

Сегментирайте клиентите си и ги насочете с целенасочени маркетингови послания, за да увеличите задържането на клиентите.

Използвайте машинно обучение, за да предскажете поведението на клиентите

Начертайте пътя на клиента, за да видите как потребителите взаимодействат с вашата компания на всеки етап от процеса на продажба.

Тествайте версиите на вашия уебсайт или приложение и измерете тяхната ефективност.

Ограничения

Не е интуитивен инструмент

Обобщаването на данни е предизвикателство

Липсват някои съществени софтуерни интеграции

Отчетите за фунията са ограничени до пет нива на покупковия поток.

Можете да изпращате експортирани данни по имейл само на един човек наведнъж.

Цени

Сребро: 299 $/месец

Злато: 499 $/месец

Платина: Свържете се с Kissmetrics за цени

Оценки и рецензии

G2: 4. 1/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (15+ отзива)

3. Qualaroo

Чрез Qualaroo

Qualaroo е решение за задържане на клиенти, което опростява клиентското преживяване и събирането на обратна връзка с интелигентния си инструмент за проучвания. Дайте възможност на CRM екипа си да събира полезна информация от съществуващи или нови клиенти, за да разберете проблемите на клиентите и да адаптирате стратегиите към лоялните клиенти за максимално задържане.

Най-добри функции

Изпращайте анкети за обратна връзка на клиентите, за да получите тяхното мнение за вашите продукти, и използвайте тази информация, за да повишите удовлетвореността на клиентите.

Вижте къде кликват потребителите във вашия уебсайт или приложение, за да подобрите потребителското преживяване.

Гледайте записи на потребители, които взаимодействат с вашия уебсайт или приложение, за да увеличите процента на конверсия и да задържите клиентите си.

Ограничения

Няма специфични за индустрията шаблони и те не са категоризирани, което затруднява бързото намиране на този, от който се нуждаете.

На таблото липсват опции за филтриране и сортиране.

Ограничени възможности за експортиране на данни

Няма начин да брандирате анкетите за обратна връзка от клиенти

Цени

Essentials: 69 $/месец

Премиум: 149 $/месец

Бизнес: 299+ долара на месец

Оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

4. ProfitWell

Чрез ProfitWell

ProfitWell, софтуер за клиентско преживяване и задържане на клиенти, ви помага да оптимизирате цените на абонаментите, да задържите клиентите си и да намалите отлива на клиенти. Неговият надежден аналитичен инструмент разкрива тенденции, анализира поведението на клиентите и предоставя препоръки, подкрепени с данни, за да разраснете бизнеса си.

Най-добри функции

Предскажете кои клиенти са най-склонни да напуснат с помощта на машинно обучение

Прогнозирайте приходите си, за да вземате по-добри бизнес решения

Сегментирайте и насочете клиентите си с по-релевантни маркетингови съобщения

Изпращайте съобщения в приложението на клиентите, за да промотирате продуктите и услугите си и да увеличите ангажираността им.

Ограничения

Потребителското преживяване е объркващо

Липса на персонализация и конфигурация в сравнение с други инструменти за задържане на клиенти

Софтуерът се бори да съгласува сложни ситуации, свързани с фактурирането.

Не можете да проследявате приходите, които не са от абонаменти

Без поддръжка на PayPal за фактуриране

Цени

Показатели: Безплатно

Задържане: Плащане въз основа на резултатите

Признат: Свържете се с ProfitWell за цени

Оценки и рецензии

G2: 4,9/5 (над 120 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

5. Отворена лоялност

Чрез OpenLoyalty

Open Loyalty подобрява вашата стратегия за задържане на клиенти с персонализирани програми за лоялност. Програмите за лоялност улесняват възнаграждаването на вашите клиенти с персонализирани оферти, награди и стимули, като насърчават лоялността към марката и трайните взаимоотношения с постоянните клиенти.

Най-добри функции

Създавайте и управлявайте програми за лоялност, за да насърчите клиентите да продължат да работят с вас.

Прилагайте отстъпки, предлагайте безплатни продукти и раздавайте подаръчни карти, за да направите вашата програма за лоялност по-привлекателна за клиентите.

Проследявайте ефективността на вашата програма за лоялност с помощта на анализи на данни, за да сте сигурни, че клиентите ви са доволни.

Ограничения

Липсва интеграция с други важни CRM инструменти като SalesForce и Power BI.

Ограничена стойност на инструментите за отчитане в сравнение с други решения за задържане на клиенти

Цени

Свържете се с Open Loyalty за цени

Оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (4+ рецензии)

Capterra: 4,8/5 (15+ отзива)

6. Zoho CRM

Чрез Zoho CRM

Zoho CRM е решение за управление на взаимоотношенията с клиенти, което оптимизира ангажираността на клиентите с цялостен набор от инструменти за продажби, маркетинг и поддръжка на клиенти. Неговият лесен за използване интерфейс позволява ефективно управление на взаимоотношенията с клиенти, което стимулира растежа и задържането на бизнеса.

Най-добри функции

Оценявайте потенциалните клиенти, за да можете да приоритизирате усилията си в продажбите, да сключите повече сделки и да увеличите приходите си.

Осигурете поддръжка на клиентите с инструментите за помощ на Zoho

Ограничения

Страда от остарял потребителски интерфейс

Изисква сложен процес на настройка

Предлага ограничени възможности за персонализиране

Цени

Безплатно

Стандартен: 14 $/потребител

Професионална версия: 23 $/потребител

Предприятие: 40 $/потребител

Оценки и рецензии

G2: 4/5 (2370+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (6250 отзива)

7. Hotjar

чрез Hotjar

Hotjar разкрива поведението на потребителите чрез топлинни карти и записи на сесии, предоставяйки ви ценна информация за по-нататъшно подобряване на преживяванията на клиентите на уебсайта. От инструментите за задържане на клиенти в този списък, Hotjar се занимава с проблемите на клиентите, за да увеличи лоялността им и да наблюдава скока в процента на задържане.

Най-добри функции

Изпратете анкети за Net Promoter Score (NPS) на клиентите, за да получите мнението им за вашия продукт.

Използвайте анализа на данни на Hotjar, за да откриете възможности за конверсия.

Получете подробна информация за поведението на потребителите с проследяване на мишката и кликовете

Ограничения

Hotjar е тежък инструмент и може да повлияе на производителността на уебсайта.

Таблото за управление е трудно за навигация

Липсват много интеграции в сравнение с някои други инструменти за задържане на клиенти.

Цени

Observe Basic: Безплатно

Observe Plus: 32 долара

Observe Business: 80 долара

Observe Scale: 171 долара

Ask Basic: Безплатно

Ask Plus: 48 долара

Ask Business: 64 долара

Ask Scale: Свържете се с Hotjar за цени

Engage Basic: Безплатно

Engage Plus: 280 долара

Engage Business: 440 долара

Engage Scale: Свържете се с Hotjar за цени

Оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (290+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 490 отзива)

8. Mixpanel

Вижте всички най-важни показатели на един поглед с Mixpanel

Mixpanel ви предоставя възможност за напреднали анализи на клиентите, като се впуска в дълбочина в взаимодействията и поведението на потребителите. Използвайте данни, за да привлечете нови клиенти, да създадете персонализирани маркетингови кампании и да повишите ангажираността на клиентите.

Най-добри функции

Използвайте A/B тестове, топлинни карти и инструменти за анализ на фунията за оптимизиране на конверсионния процент.

Измервайте уеб трафика и ангажираността, след което представяйте данните в красиви отчети.

Проследявайте действията на потребителите и подобрете задържането на клиенти

Събирайте данни в реално време

Идентифицирайте тенденциите с исторически данни

Сегментирайте потребителите въз основа на действия, устройства, време и др.

Съпоставяйте потребителските данни на различни устройства

Ограничения

Не проследява данни, които не са свързани със събития, като времето за зареждане.

Стръмна крива на обучение в сравнение с някои инструменти за задържане на клиенти в този списък

Недостатъчна интеграция с приложения

Цени

Безплатно

Растеж: 25 $/месец

Предприятия: Свържете се с Mixpanel за цени

Оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 960 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 110 рецензии)

9. Optimove

Чрез Optimove

Optimove е в нашия списък с инструменти за задържане на клиенти, защото предлага усъвършенствана софтуерна платформа за задържане на клиенти, която интелигентно сегментира клиентите, прогнозира поведението им и автоматизира маркетинговите действия.

Това е вашето тайно оръжие за персонализирани стратегии за задържане на клиенти и увеличаване на стойността на клиента за целия му жизнен цикъл. Инструментът се фокусира върху събирането на всичко необходимо за подобряване на клиентското преживяване чрез обратна връзка от клиентите.

Най-добри функции

Препоръчайте продукти на клиентите въз основа на тяхното поведение в миналото

Съберете всички данни за клиентите на едно място. След това филтрирайте, сортирайте и организирайте тези данни, за да разкриете тенденции и прозрения.

Автоматизирайте пътуването на клиента с безкраен набор от предварително създадени, персонализирани правила.

Получете предложения за оптимизиране на маркетинга от AI-ботовете на Optimove.

Персонализирайте маркетинга си с фина сегментация и многоканални комуникации.

Ограничения

Изисква много време, за да овладеете всички функции

Не е идеално решение за малките предприятия

Настройките за достъп и разрешения не са достатъчно детайлни за някои екипи.

Цени

Свържете се с Optimove за цени

Оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (3+ отзива)

10. Zendesk

Чрез Zendesk

Zendesk е софтуер за задържане на клиенти, който обединява взаимодействията с клиенти в различни канали в една платформа, улеснявайки работата на вашия CRM и екипа за обслужване на клиенти. С обширните си функции за поддръжка и отзивчив интерфейс, Zendesk укрепва взаимоотношенията с клиентите и поддържа тяхната лоялност.

Този инструмент е идеален за тези, които искат да се възползват от обратната връзка от клиентите и в крайна сметка да подобрят удовлетвореността на клиентите с получените знания.

Най-добри функции

Съхранявайте вътрешни процеси и споделяйте информация с клиентите чрез бази от знания.

Базите от знания помагат на клиентите да намерят бързо отговори на своите въпроси и намаляват броя на получените заявки за поддръжка.

Създайте чатботове, които да отговарят на въпросите на клиентите и да им предоставят поддръжка, което ще намали броя на проблемите, които се ескалират до вашите представители по поддръжката.

Осигурете поддръжка на клиентите в социалните медии с интеграциите на Zendesk

Ограничения

Редакторът на базата от знания се нуждае от подобрения – няма автоматично запазване, не можете да увеличавате изображенията в документите и липсват някои основни инструменти за форматиране.

Недостатъчни възможности за персонализиране

Няма начин да архивирате нефункциониращи полета, без да повредите историческите данни

Трудно е да се намерят и актуализират данни в голям мащаб, като например нов телефонен номер на клиент.

Цени

Само поддръжка (екип): 19 $/потребител

Само поддръжка (Pro): 49 $/потребител

Само поддръжка (Enterprise): 99 $/потребител

Suite Team: 49 $/потребител

Suite Growth: 79 $/потребител

Suite Pro: 99 $/потребител

Suite Enterprise: 150 $/потребител

Оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (5600+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (3640+ отзива)

Видове софтуер за задържане на клиенти

Все още не сте сигурни кой софтуер за задържане на клиенти е най-подходящ за вашия екип? Научете повече за всеки тип софтуер за задържане на клиенти и как те могат да бъдат от полза за различни екипи:

Софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) помага на екипите да проследяват данните, взаимодействията и комуникациите с клиентите. Той може да се използва за продажби, маркетинг, обслужване на клиенти и поддръжка. Освен това предоставя информация за поведението на клиентите, за да помогне на екипите да обслужват по-добре своите клиенти и да увеличат максимално печалбата.

Инструментите за наблюдение и анализ на социалните медии се използват за проследяване на разговорите на клиентите на различни платформи. Тези инструменти могат да се използват за измерване на настроенията на клиентите, разкриване на тенденции в обратната връзка от клиентите и идентифициране на влиятелни лица за марката.

Софтуер за поведенческо таргетиране

Софтуерът за поведенческо таргетиране използва предсказуеми анализи, за да разбере интересите и поведението на клиентите. Той може да се използва за персонализиране на съобщения и оферти за клиентите въз основа на техните интереси и минали поведения.

Софтуер за управление на лоялността и наградите

Софтуерът за управление на лоялността и наградите помага на екипите да създават програми за лоялност на клиентите и да управляват награди за клиенти на базата на точки. Той може да се използва и за проследяване на ангажираността на клиентите, оценяване на успеха на програмите за лоялност и идентифициране на възможности за тяхното подобряване.

Изберете софтуера за задържане на клиенти, който може да расте заедно с вашата компания

С познанията си за най-добрите софтуерни инструменти за задържане на клиенти CRM, следващата ви стъпка е да приложите тази информация на практика. Оценете специфичните нужди, съществуващите предизвикателства и целите на вашия екип. Направете списък със софтуера за задържане на клиенти, който отговаря на тези критерии, и след това го тествайте с безплатни пробни версии или демо версии.

Включете екипа си в процеса, като съберете обратна връзка за потребителското им преживяване и функционалността. Не бързайте с решението, отделете необходимото време, за да намерите софтуера за задържане на клиенти, който наистина ще оптимизира усилията ви в тази насока.

Не забравяйте, че подходящият инструмент трябва да отговаря на настоящите ви нужди за подобряване на задържането на клиенти и да бъде мащабируем за бъдещо развитие. Пътуването към по-добро клиентско преживяване и задържане започва сега – извлечете максимума от него.