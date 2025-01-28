10 софтуерни инструмента за задържане на клиенти през 2025 г.

Софтуерът за задържане на клиенти се превърна в революционен фактор в CRM ландшафта, като играе безценна роля в поддържането на взаимоотношенията с клиентите и повишаването на лоялността и повторните покупки. Но с толкова много опции през 2024 г., как да разберете кой инструмент е най-подходящ за вашия екип?
Задръжте тази мисъл.
Въпреки че всеки софтуер за задържане на клиенти има уникални предимства, не всички ще отговорят на вашите нужди. Някои може да впечатлят с аналитичните си възможности, но да се провалят по отношение на потребителското преживяване. Други може да впечатлят с функциите си за персонализация, но да нямат възможности за безпроблемна интеграция.
Това е балансиращ акт и намирането на идеалното решение е от жизненоважно значение. Но не се страхувайте – ние сме тук, за да ви помогнем.
В тази статия разглеждаме 10-те най-добри софтуерни инструмента за задържане на клиенти, които ще подобрят задържането на клиенти през 2024 г. Ще разгледаме техните отличителни характеристики, силни и слаби страни, цени, както и отзивите на клиентите, за да ви помогнем да вземете информирано решение.
Готови ли сте да разгледате? Да започнем!
Какво е софтуер за задържане на клиенти?
Софтуерът за задържане на клиенти е вид инструмент или платформа, която помага на бизнеса да задържи съществуващите си клиенти, като подобрява тяхното удовлетворение и лоялност. Тези инструменти могат да предоставят различни функции, като анализ на данни, сегментиране на клиенти, проследяване на поведението, персонализирана комуникация и други.
Предимства на софтуера за задържане на клиенти
Използването на софтуер за задържане на клиенти може да има многобройни ползи за бизнеса от всякакъв мащаб. Ето някои от основните предимства:
Повишена удовлетвореност на клиентите
Като разберете поведението и предпочитанията на клиентите, можете да адаптирате услугите си, за да отговорят на техните нужди. Тази персонализация насърчава лоялността на клиентите и увеличава вероятността от повторни покупки.
Подобряване на задържането на клиенти
Когато можете да се справите проактивно с проблемите и притесненията, е по-малко вероятно да загубите клиенти в полза на конкурентите. Софтуерът помага да идентифицирате потенциалните рискове от отлив, за да можете да предприемете превантивни мерки.
Подобрена комуникация с клиентите
С функции като автоматизирани имейли и персонализирани съобщения можете да поддържате редовен контакт с клиентите си. Редовната и смислена комуникация е ключов фактор за задържането на клиенти.
Събиране на данни за клиентите
Софтуерът за задържане на клиенти предоставя ценна информация за поведението и предпочитанията на клиентите. Тази информация, базирана на данни, може да послужи за вземане на стратегически решения относно разработването на продукти, маркетингови стратегии и др.
Увеличени приходи
Задържането на съществуващите клиенти често е по-рентабилно от привличането на нови. Като се фокусирате върху задържането, можете да увеличите стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и, съответно, приходите.
По-добро разбиране на нуждите на клиентите
Чрез събиране и анализиране на обратната връзка от клиентите можете да получите по-добро разбиране за това, от какво се нуждаят и какво очакват клиентите ви от вашия бизнес. Тази информация може да бъде безценна за подобряване на вашите продукти или услуги.
Какво трябва да търсите в софтуера за задържане на клиенти?
Идеалният софтуер за задържане на клиенти трябва да бъде богат на данни за клиентите, лесен за използване, адаптируем към вашите специфични нужди и интегрируем, за да работи добре с други софтуери за задържане на клиенти.
Когато CRM екипите търсят софтуер за задържане на клиенти, те трябва да вземат предвид следните фактори:
- Надеждна аналитика: Вашият CRM софтуер трябва да има способността да разкрива ценни данни и информация за клиентите, които да подпомагат вашите стратегии, базирани на данни.
- Удобни за ползване интерфейси: Ефективността и лекотата на ползване също са от съществено значение. Ефективният софтуер за задържане на клиенти автоматизира задачите и опростява управлението на маркетинговите ресурси, освобождавайки ценно време за стратегически инициативи за нови или съществуващи клиенти.
- Дълбока интеграция: Софтуерът трябва да се интегрира безпроблемно със съществуващите системи и платформи за задържане на клиенти, за да се избегнат несъгласувани преживявания.
- Гъвкавост: Функциите за персонализация, като настройваеми табла или специално създадени работни процеси, могат значително да подобрят ангажираността на потребителите и ефективността на екипите за управление на взаимоотношенията с клиентите.
- Събиране на данни: Ефективният софтуер за задържане на клиенти трябва да включва и инструменти за събиране на обратна връзка от клиентите и проследяване на данните и поведението им в различни точки на контакт. Тези функционалности могат да предоставят безценна информация за удовлетвореността, нуждите, проблемите и предпочитанията на клиентите.
- Комуникация с клиенти: Накрая, потърсете функции, които поддържат целенасочена комуникация и персонализирани съобщения до съществуващите клиенти, тъй като те са от решаващо значение за поддържането на взаимоотношения, задържането на клиенти и увеличаването на взаимодействията с вашите лоялни клиенти.
10-те най-добри софтуерни инструмента за задържане на клиенти
Ето нашите любими инструменти за задържане на клиенти, които ще ви помогнат да укрепите взаимоотношенията и да подобрите клиентското преживяване във вашата организация:
1. ClickUp
ClickUp революционизира привличането и задържането на клиенти, като комбинира усъвършенствани CRM функции с безпроблемно управление на проекти. Тази всеобхватна платформа оптимизира вашите работни процеси, комуникация, сътрудничество и анализи, за да ви помогне да изградите дълготрайни отношения с клиентите от началната фаза до разширяването и да увеличите производителността на вашия екип.
Най-добрите функции на ClickUp
- Следете показателите за задържане на клиенти, които са най-важни за вас, като например стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, средната стойност на поръчката и процентът на отпадане.
- Настройте таблото си, за да показва поръчките на клиенти, продажбите и друга информация за акаунта под формата на списъци, Kanban табла, диаграми, таблици и др.
- Събирайте данни от формуляри за клиенти и автоматично превръщайте обратната връзка в действия.
- Оценявайте и приоритизирайте потенциалните клиенти, използвайки автоматизирани формули и богат набор от шаблони за продажби.
- Използвайте готови CRM шаблони, за да стартирате бързо стратегията си за задържане на клиенти.
Ограничения на ClickUp
- Мобилното приложение ClickUp все още не разполага с всички изгледи...
- Както при всеки софтуер с богати функции, кривата на обучение може да бъде малко стръмна.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 6780 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3660 отзива)
Търсите начини да ангажирате клиентите си? Шаблонът ChatGPT Prompts for Customer Retention на ClickUp може да ви помогне да задържите клиентите си и да изградите лоялност с помощта на AI-базирано съдържание.
Разгледайте тези шаблони за AI подсказки!
2. KissMetrics
KissMetrics предоставя мощни анализи на клиентите, които подпомагат вземането на решения въз основа на данни и маркетинговите усилия. С интуитивния си табло, ще откриете ценна информация за поведението на потребителите, което ще ви помогне да разработите целеви маркетингови стратегии, които увеличават степента на задържане на клиентите и тяхното ангажиране.
Най-добри функции
- Сегментирайте клиентите си и ги насочете с целенасочени маркетингови послания, за да увеличите задържането на клиентите.
- Използвайте машинно обучение, за да предскажете поведението на клиентите
- Начертайте пътя на клиента, за да видите как потребителите взаимодействат с вашата компания на всеки етап от процеса на продажба.
- Тествайте версиите на вашия уебсайт или приложение и измерете тяхната ефективност.
Ограничения
- Не е интуитивен инструмент
- Обобщаването на данни е предизвикателство
- Липсват някои съществени софтуерни интеграции
- Отчетите за фунията са ограничени до пет нива на покупковия поток.
- Можете да изпращате експортирани данни по имейл само на един човек наведнъж.
Цени
- Сребро: 299 $/месец
- Злато: 499 $/месец
- Платина: Свържете се с Kissmetrics за цени
Оценки и рецензии
- G2: 4. 1/5 (над 160 рецензии)
- Capterra: 4,3/5 (15+ отзива)
3. Qualaroo
Qualaroo е решение за задържане на клиенти, което опростява клиентското преживяване и събирането на обратна връзка с интелигентния си инструмент за проучвания. Дайте възможност на CRM екипа си да събира полезна информация от съществуващи или нови клиенти, за да разберете проблемите на клиентите и да адаптирате стратегиите към лоялните клиенти за максимално задържане.
Най-добри функции
- Изпращайте анкети за обратна връзка на клиентите, за да получите тяхното мнение за вашите продукти, и използвайте тази информация, за да повишите удовлетвореността на клиентите.
- Вижте къде кликват потребителите във вашия уебсайт или приложение, за да подобрите потребителското преживяване.
- Гледайте записи на потребители, които взаимодействат с вашия уебсайт или приложение, за да увеличите процента на конверсия и да задържите клиентите си.
Ограничения
- Няма специфични за индустрията шаблони и те не са категоризирани, което затруднява бързото намиране на този, от който се нуждаете.
- На таблото липсват опции за филтриране и сортиране.
- Ограничени възможности за експортиране на данни
- Няма начин да брандирате анкетите за обратна връзка от клиенти
Цени
- Essentials: 69 $/месец
- Премиум: 149 $/месец
- Бизнес: 299+ долара на месец
Оценки и рецензии
- G2: 4. 4/5 (40+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)
4. ProfitWell
ProfitWell, софтуер за клиентско преживяване и задържане на клиенти, ви помага да оптимизирате цените на абонаментите, да задържите клиентите си и да намалите отлива на клиенти. Неговият надежден аналитичен инструмент разкрива тенденции, анализира поведението на клиентите и предоставя препоръки, подкрепени с данни, за да разраснете бизнеса си.
Най-добри функции
- Предскажете кои клиенти са най-склонни да напуснат с помощта на машинно обучение
- Прогнозирайте приходите си, за да вземате по-добри бизнес решения
- Сегментирайте и насочете клиентите си с по-релевантни маркетингови съобщения
- Изпращайте съобщения в приложението на клиентите, за да промотирате продуктите и услугите си и да увеличите ангажираността им.
Ограничения
- Потребителското преживяване е объркващо
- Липса на персонализация и конфигурация в сравнение с други инструменти за задържане на клиенти
- Софтуерът се бори да съгласува сложни ситуации, свързани с фактурирането.
- Не можете да проследявате приходите, които не са от абонаменти
- Без поддръжка на PayPal за фактуриране
Цени
- Показатели: Безплатно
- Задържане: Плащане въз основа на резултатите
- Признат: Свържете се с ProfitWell за цени
Оценки и рецензии
- G2: 4,9/5 (над 120 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)
5. Отворена лоялност
Open Loyalty подобрява вашата стратегия за задържане на клиенти с персонализирани програми за лоялност. Програмите за лоялност улесняват възнаграждаването на вашите клиенти с персонализирани оферти, награди и стимули, като насърчават лоялността към марката и трайните взаимоотношения с постоянните клиенти.
Най-добри функции
- Създавайте и управлявайте програми за лоялност, за да насърчите клиентите да продължат да работят с вас.
- Прилагайте отстъпки, предлагайте безплатни продукти и раздавайте подаръчни карти, за да направите вашата програма за лоялност по-привлекателна за клиентите.
- Проследявайте ефективността на вашата програма за лоялност с помощта на анализи на данни, за да сте сигурни, че клиентите ви са доволни.
Ограничения
- Липсва интеграция с други важни CRM инструменти като SalesForce и Power BI.
- Ограничена стойност на инструментите за отчитане в сравнение с други решения за задържане на клиенти
Цени
Свържете се с Open Loyalty за цени
Оценки и рецензии
- G2: 4. 4/5 (4+ рецензии)
- Capterra: 4,8/5 (15+ отзива)
6. Zoho CRM
Zoho CRM е решение за управление на взаимоотношенията с клиенти, което оптимизира ангажираността на клиентите с цялостен набор от инструменти за продажби, маркетинг и поддръжка на клиенти. Неговият лесен за използване интерфейс позволява ефективно управление на взаимоотношенията с клиенти, което стимулира растежа и задържането на бизнеса.
Най-добри функции
- Оценявайте потенциалните клиенти, за да можете да приоритизирате усилията си в продажбите, да сключите повече сделки и да увеличите приходите си.
- Осигурете поддръжка на клиентите с инструментите за помощ на Zoho
Ограничения
- Страда от остарял потребителски интерфейс
- Изисква сложен процес на настройка
- Предлага ограничени възможности за персонализиране
Цени
- Безплатно
- Стандартен: 14 $/потребител
- Професионална версия: 23 $/потребител
- Предприятие: 40 $/потребител
Оценки и рецензии
- G2: 4/5 (2370+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (6250 отзива)
7. Hotjar
Hotjar разкрива поведението на потребителите чрез топлинни карти и записи на сесии, предоставяйки ви ценна информация за по-нататъшно подобряване на преживяванията на клиентите на уебсайта. От инструментите за задържане на клиенти в този списък, Hotjar се занимава с проблемите на клиентите, за да увеличи лоялността им и да наблюдава скока в процента на задържане.
Най-добри функции
- Изпратете анкети за Net Promoter Score (NPS) на клиентите, за да получите мнението им за вашия продукт.
- Използвайте анализа на данни на Hotjar, за да откриете възможности за конверсия.
- Получете подробна информация за поведението на потребителите с проследяване на мишката и кликовете
Ограничения
- Hotjar е тежък инструмент и може да повлияе на производителността на уебсайта.
- Таблото за управление е трудно за навигация
- Липсват много интеграции в сравнение с някои други инструменти за задържане на клиенти.
Цени
- Observe Basic: Безплатно
- Observe Plus: 32 долара
- Observe Business: 80 долара
- Observe Scale: 171 долара
- Ask Basic: Безплатно
- Ask Plus: 48 долара
- Ask Business: 64 долара
- Ask Scale: Свържете се с Hotjar за цени
- Engage Basic: Безплатно
- Engage Plus: 280 долара
- Engage Business: 440 долара
- Engage Scale: Свържете се с Hotjar за цени
Оценки и рецензии
- G2: 4. 3/5 (290+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 490 отзива)
8. Mixpanel
Mixpanel ви предоставя възможност за напреднали анализи на клиентите, като се впуска в дълбочина в взаимодействията и поведението на потребителите. Използвайте данни, за да привлечете нови клиенти, да създадете персонализирани маркетингови кампании и да повишите ангажираността на клиентите.
Най-добри функции
- Използвайте A/B тестове, топлинни карти и инструменти за анализ на фунията за оптимизиране на конверсионния процент.
- Измервайте уеб трафика и ангажираността, след което представяйте данните в красиви отчети.
- Проследявайте действията на потребителите и подобрете задържането на клиенти
- Събирайте данни в реално време
- Идентифицирайте тенденциите с исторически данни
- Сегментирайте потребителите въз основа на действия, устройства, време и др.
- Съпоставяйте потребителските данни на различни устройства
Ограничения
- Не проследява данни, които не са свързани със събития, като времето за зареждане.
- Стръмна крива на обучение в сравнение с някои инструменти за задържане на клиенти в този списък
- Недостатъчна интеграция с приложения
Цени
- Безплатно
- Растеж: 25 $/месец
- Предприятия: Свържете се с Mixpanel за цени
Оценки и рецензии
- G2: 4,5/5 (над 960 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 110 рецензии)
9. Optimove
Optimove е в нашия списък с инструменти за задържане на клиенти, защото предлага усъвършенствана софтуерна платформа за задържане на клиенти, която интелигентно сегментира клиентите, прогнозира поведението им и автоматизира маркетинговите действия.
Това е вашето тайно оръжие за персонализирани стратегии за задържане на клиенти и увеличаване на стойността на клиента за целия му жизнен цикъл. Инструментът се фокусира върху събирането на всичко необходимо за подобряване на клиентското преживяване чрез обратна връзка от клиентите.
Най-добри функции
- Препоръчайте продукти на клиентите въз основа на тяхното поведение в миналото
- Съберете всички данни за клиентите на едно място. След това филтрирайте, сортирайте и организирайте тези данни, за да разкриете тенденции и прозрения.
- Автоматизирайте пътуването на клиента с безкраен набор от предварително създадени, персонализирани правила.
- Получете предложения за оптимизиране на маркетинга от AI-ботовете на Optimove.
- Персонализирайте маркетинга си с фина сегментация и многоканални комуникации.
Ограничения
- Изисква много време, за да овладеете всички функции
- Не е идеално решение за малките предприятия
- Настройките за достъп и разрешения не са достатъчно детайлни за някои екипи.
Цени
Свържете се с Optimove за цени
Оценки и рецензии
- G2: 4. 6/5 (над 100 рецензии)
- Capterra: 4,3/5 (3+ отзива)
10. Zendesk
Zendesk е софтуер за задържане на клиенти, който обединява взаимодействията с клиенти в различни канали в една платформа, улеснявайки работата на вашия CRM и екипа за обслужване на клиенти. С обширните си функции за поддръжка и отзивчив интерфейс, Zendesk укрепва взаимоотношенията с клиентите и поддържа тяхната лоялност.
Този инструмент е идеален за тези, които искат да се възползват от обратната връзка от клиентите и в крайна сметка да подобрят удовлетвореността на клиентите с получените знания.
Най-добри функции
- Съхранявайте вътрешни процеси и споделяйте информация с клиентите чрез бази от знания.
- Базите от знания помагат на клиентите да намерят бързо отговори на своите въпроси и намаляват броя на получените заявки за поддръжка.
- Създайте чатботове, които да отговарят на въпросите на клиентите и да им предоставят поддръжка, което ще намали броя на проблемите, които се ескалират до вашите представители по поддръжката.
- Осигурете поддръжка на клиентите в социалните медии с интеграциите на Zendesk
Ограничения
- Редакторът на базата от знания се нуждае от подобрения – няма автоматично запазване, не можете да увеличавате изображенията в документите и липсват някои основни инструменти за форматиране.
- Недостатъчни възможности за персонализиране
- Няма начин да архивирате нефункциониращи полета, без да повредите историческите данни
- Трудно е да се намерят и актуализират данни в голям мащаб, като например нов телефонен номер на клиент.
Цени
- Само поддръжка (екип): 19 $/потребител
- Само поддръжка (Pro): 49 $/потребител
- Само поддръжка (Enterprise): 99 $/потребител
- Suite Team: 49 $/потребител
- Suite Growth: 79 $/потребител
- Suite Pro: 99 $/потребител
- Suite Enterprise: 150 $/потребител
Оценки и рецензии
- G2: 4. 3/5 (5600+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (3640+ отзива)
Видове софтуер за задържане на клиенти
Все още не сте сигурни кой софтуер за задържане на клиенти е най-подходящ за вашия екип? Научете повече за всеки тип софтуер за задържане на клиенти и как те могат да бъдат от полза за различни екипи:
Софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)
Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) помага на екипите да проследяват данните, взаимодействията и комуникациите с клиентите. Той може да се използва за продажби, маркетинг, обслужване на клиенти и поддръжка. Освен това предоставя информация за поведението на клиентите, за да помогне на екипите да обслужват по-добре своите клиенти и да увеличат максимално печалбата.
Инструменти за мониторинг и анализ на социалните медии
Инструментите за наблюдение и анализ на социалните медии се използват за проследяване на разговорите на клиентите на различни платформи. Тези инструменти могат да се използват за измерване на настроенията на клиентите, разкриване на тенденции в обратната връзка от клиентите и идентифициране на влиятелни лица за марката.
Софтуер за поведенческо таргетиране
Софтуерът за поведенческо таргетиране използва предсказуеми анализи, за да разбере интересите и поведението на клиентите. Той може да се използва за персонализиране на съобщения и оферти за клиентите въз основа на техните интереси и минали поведения.
Софтуер за управление на лоялността и наградите
Софтуерът за управление на лоялността и наградите помага на екипите да създават програми за лоялност на клиентите и да управляват награди за клиенти на базата на точки. Той може да се използва и за проследяване на ангажираността на клиентите, оценяване на успеха на програмите за лоялност и идентифициране на възможности за тяхното подобряване.
Изберете софтуера за задържане на клиенти, който може да расте заедно с вашата компания
С познанията си за най-добрите софтуерни инструменти за задържане на клиенти CRM, следващата ви стъпка е да приложите тази информация на практика. Оценете специфичните нужди, съществуващите предизвикателства и целите на вашия екип. Направете списък със софтуера за задържане на клиенти, който отговаря на тези критерии, и след това го тествайте с безплатни пробни версии или демо версии.
Включете екипа си в процеса, като съберете обратна връзка за потребителското им преживяване и функционалността. Не бързайте с решението, отделете необходимото време, за да намерите софтуера за задържане на клиенти, който наистина ще оптимизира усилията ви в тази насока.
Не забравяйте, че подходящият инструмент трябва да отговаря на настоящите ви нужди за подобряване на задържането на клиенти и да бъде мащабируем за бъдещо развитие. Пътуването към по-добро клиентско преживяване и задържане започва сега – извлечете максимума от него.