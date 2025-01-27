10-те най-добри CRO инструмента за увеличаване на конверсиите на уебсайта през 2025 г.

Привличането на потребители към уебсайт е като да имате пробита кофа. Представете си уебсайта като кофата, а потребителите като водата. Тъй като водата постоянно изтича, трябва да продължавате да добавяте вода, за да поддържате капацитета. Алтернативно, можете да запуснете някои от дупките, за да сведете до минимум изтичането.

Оптимизацията на конверсионния процент (CRO) се състои в поправянето на пробитата кофа.

Тази практика включва стратегическо усъвършенстване на дизайна или съдържанието на вашия уебсайт, за да се гарантира постоянен поток от успешни взаимодействия с потребителите. С подход, основан на данни, CRO ви помага да запазите пазарния си дял в тази постоянно променяща се дигитална среда.

В тази статия ще разгледаме 10 от любимите ни CRO инструменти за 2024 г. Ще представим техните възможности и ценови модели, като обхванем предимствата и недостатъците им.

Какво трябва да търсите в един инструмент за CRO?

Когато разглеждате инструменти за оптимизация на конверсионния процент, имайте предвид следните функции и характеристики:

Инструменти за уеб анализи : Инструментът трябва да предоставя подробна информация за поведението на потребителите, като обхваща релевантни показатели като процент на конверсия и кликвания.

Тестване : Нито един инструмент за CRO не би бил пълен без тестване. Търсете решения с множество опции за тестване, включително A/B и многовариантни тестове.

Визуализация : Поведението на потребителите е много по-лесно за навигиране с функции за визуално представяне, като топлинни карти и записване на сесии.

Управление на данни : CRO включва много данни, така че вашият инструмент трябва да ги представя и организира по ясен начин.

Леснота на използване : Всички страни, участващи в процеса на CRO, включително маркетолози, UI и UX дизайнери и разработчици, трябва да могат да се справят с инструмента без обширно обучение.

Персонализиране : Трябва да можете да персонализирате инструмента, за да отразява нуждите на вашия бизнес, и да го разширявате с увеличаването на броя на потребителите и служителите.

Интеграция: В идеалния случай CRO решението трябва да се интегрира безпроблемно с други полезни инструменти, като В идеалния случай CRO решението трябва да се интегрира безпроблемно с други полезни инструменти, като софтуер за автоматизация на маркетинга , системи за управление на съдържанието и редактори на код.

Използването на един от тези инструменти може да промени изцяло вашето онлайн присъствие. Те ви дават възможност да превърнете посетителите си в ангажирани клиенти, да увеличите конверсиите и да ускорите развитието на вашия бизнес! ⭐

Най-доброто за управление на CRO данни

Организирайте стратегията си за CRO с над 15 изгледа в ClickUp, включително Списък, Табло и Календар.

Въпреки че е предимно инструмент за управление на проекти „всичко в едно“, ClickUp предлага много функции за подкрепа на CRO стратегии в какъвто и да е мащаб.

С ClickUp Goals and Dashboards можете да дефинирате целите, графиците и задачите на кампанията си, а след това автоматично да проследявате напредъка. Платформата предоставя над 15 изгледа, за да наблюдавате маркетинговия си фуния, графика на екипа и управлението на натоварването, което ви позволява да управлявате маркетинговия си календар без усилие.

Ако имате нужда от творчески идеи, използвайте изгледите ClickUp Whiteboard или Mind Map, за да обсъдите нови стратегии за оптимизация с екипа си. За да анализирате вариантите на тестовете, съберете данни за поведението на потребителите преди и след теста, а след това ги съберете в изглед List или Board, за да ги сравните по-лесно. ⚖️

Ако не сте сигурни откъде да започнете, библиотеката с шаблони на ClickUp ще ви помогне. Разгледайте опции като шаблона за A/B тестване на ClickUp и шаблона за управление и тестване на съдържание на ClickUp, за да проследявате работните си процеси за тестване и процентите на конверсия.

Ако се нуждаете от AI-базирани прозрения за вашия уебсайт, използвайте шаблона ClickUp ChatGPT Prompts for Conversion Rate Optimization, за да стимулирате идеи за подобряване на потребителското преживяване, максимизиране на кликванията и др.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Goals с автоматично отчитане на напредъка за измерване на ключовите показатели за ефективност

Инструменти за картографиране на пътя на клиента, за да създадете цялостна представа за клиентското преживяване от начало до край.

Инструменти за обратна връзка за подобряване на сътрудничеството и комуникацията в екипа

Интегрира се с над 1000 работни приложения за преглед на количествени данни.

Бели дъски и мисловни карти за мозъчна атака

Хиляди безплатни шаблони за всякакви случаи на употреба

Налични за мобилни и настолни приложения.

Ограничения на ClickUp

Платформата изисква известно време, за да се овладее, поради широкия си набор от функции.

Мобилното приложение може да бъде подобрено.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Най-доброто за A/B тестване

2. VWO

Когато става въпрос за A/B тестване, малко софтуери за оптимизация на конверсионния процент могат да се мерят с VWO. Този безплатен инструмент за оптимизация на уебсайтове помага за оптимизиране на приложения и уебсайтове чрез различни тестове за дизайн и съдържание. С тези ценни прозрения можете да направите интелигентни подобрения и да увеличите конверсиите в различни канали.

Въпреки че основният му фокус е A/B тестването, VWO може да ви помогне през цялата CRO програма. Платформата предлага четири основни продукта:

Тестване: Помага за провеждането на целеви тестове от страна на клиента, от страна на сървъра и в мобилни приложения. Информация: Поддържа използването на записи на сесии, топлинни карти и анкети за документиране на поведението на потребителите. Персонализирайте: Създайте персонализирани дигитални преживявания, за да стимулирате конверсиите. Внедрете: Настройте уебсайта си, без да се нуждаете от ИТ поддръжка

VWO се предлага с код и визуален редактор, подходящ както за технически подготвени, така и за технически неопитни потребители. ?

Най-добрите функции на VWO

Различни количествени и качествени тестове

Персонализация на базата на данни

Визуален и код редактор

Вградена интеграция с над 40 инструмента

Ограничения на VWO

Провеждането на няколко сложни теста едновременно може да доведе до проблеми с производителността.

Цената може да бъде относително висока за малките предприятия в сравнение с други инструменти за CRO тестване.

Цени на VWO (VWO Testing)

Starter : Безплатно

Растеж : 308 $/месец*

Pro : 710 $/месец

Enterprise: 1243 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за VWO Testing

G2 : 4,7/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 90 рецензии)

Най-доброто за уеб анализи и анализ на поведението на потребителите

3. Google Analytics

Google Analytics е популярен инструмент за уеб анализи. Тази добре позната платформа ви позволява да разберете пътя на клиента през целия му жизнен цикъл в уеб или мобилни устройства. От събиране на данни до отчети в реално време, Google Analytics предлага всичко необходимо, за да улесни вашата CRO програма.

Сред най-забележителните характеристики е използването на модели за машинно обучение и автоматизация от платформата. След като анализира данните ви, двигателят прави прогнози и подчертава полезни идеи за подобряване на вашите дигитални преживявания. ?

Ако преминете към Google Analytics 4, можете да се възползвате от Explorations, които са анализи, свързани с CRO, като например пътя на конверсията и проучването на фунията. Създавайте свободни визуални проучвания, като плъзгате и пускате показатели и сегменти върху определеното платно.

Най-добрите функции на Google Analytics

Анализ на уеб и мобилни приложения

Машинно обучение и автоматизация за по-интелигентни прозрения

Персонализирани отчети в реално време

Визуализация с плъзгане и пускане

Интеграция с други решения на Google и Salesforce Marketing Cloud

Ограничения на Google Analytics

Интерфейсът може да бъде по-удобен за ползване.

Директната поддръжка на клиенти е ограничена.

Цени на Google Analytics

Безплатно

360: от 12 500 $/месец

Оценки и рецензии в Google Analytics

G2 : 4,5/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 7000 рецензии)

4. Mixpanel

Mixpanel е прост, но мощен инструмент, който ви помага да вземате уверени решения за продуктите, основани на данни. С удобния си дизайн и функции за отчитане, той прави сложните тестове и анализи достъпни за всеки потребител. Той е мащабируем, което го прави подходящ инструмент както за малки фирми, така и за големи предприятия. ?

С Mixpanel можете да наблюдавате и анализирате как потребителите, които взаимодействат с мобилни и уеб приложения, се превръщат в клиенти по време на критични пътувания. Наблегнете на сегментите, за да откриете скрити модели и точки на триене.

Проверете автоматизираното тестване на варианти, за да оцените потенциала на новите функции и други промени в уебсайта. Можете също да добавите текст, изображения и видеоклипове за контекст и да персонализирате отчетите за състоянието, като използвате любимите си инструменти за дизайн.

Най-добрите функции на Mixpanel

Привлекателен интерфейс и лесни за следване анализи

Подробно проучване на данни и актуализации в реално време

Персонализиране на отчетите с помощта на инструменти за дизайн

Безплатни неограничени интеграции

Основни шаблони за по-лесно настройване

Ограничения на Mixpanel

Може да не поддържа сложни анализи, които изискват прецизност.

Липсват сигнали в реално време

Цени на Mixpanel

Starter : Безплатно

Растеж : от 20 $/месец

Enterprise: от 833 $/месец

Оценки и рецензии за Mixpanel

G2 : 4,6/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

Най-доброто за обратна връзка от потребители и чат на живо

5. LiveChat

Един от начините да насърчите ангажираността на потребителите на вашия уебсайт е да им предложите леснодостъпна и надеждна поддръжка. ?

Това е точно това, за което е създаден LiveChat. Той ви предоставя разнообразни инструменти за чат, които можете да вградите в различни канали. Разгръщането е бързо и ефективно, което спестява време на вас и вашите клиенти.

С LiveChat можете да подкрепяте клиентите в случай на проблеми и да ги насърчавате да предприемат действия за конверсия. Управлявайте всички взаимодействия от един единствен табло и проследявайте как те се отразяват на приходите и възвръщаемостта на инвестициите.

Платформата, задвижвана от изкуствен интелект, ви позволява да генерирате бързи отговори, да коригирате тона и да поправяте грешки. Тя може също да обобщава чатове и автоматично да сегментира посетителите въз основа на интересите им.

LiveChat предлага подробни отчети въз основа на поведението на потребителите и оценките на чата, което ви помага да определите ефективността на агентите и да проследите напредъка на проекта.

Най-добрите функции на LiveChat

Персонализируем многоканален чатбот

Инструменти за анализ на поведението, с които да проследявате поведението на потребителите и още много други

Създаване на отговори с помощта на изкуствен интелект и обобщение на чата

Автоматична сегментация на потребителите

Мониторинг на ефективността на агентите и проследяване на целите

Над 200 интеграции

Ограничения на LiveChat

Може да не е подходящ за решаване на сложни или технически проблеми.

LiveChat за мобилни устройства може да се възползва от по-добра стабилност и подобрения на функциите.

Цени на LiveChat

Стартово ниво : 20 $/месец*

Екип : 41 $/месец

Бизнес : 59 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за LiveChat

G2 : 4,5/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1500 отзива)

6. Hotjar

Hotjar ви дава възможност да разберете всяко действие на посетителите на вашия уебсайт. Използвайте формуляри за обратна връзка от потребители, интервюта и анкети, за да разберете какво наистина се нуждаят вашите целеви купувачи. ?

Hotjar е многофункционално CRO решение с изключителни продукти, всеки от които обхваща различен тип анализ на потребителите:

Observe: За визуализиране на поведението на потребителите с топлинни карти и записи Ask: За събиране на отговори на обратна връзка и анкети с помощта на AI за създаване на въпроси и анализ на отговорите. Ангажирайте се: За събиране на информация от първа ръка чрез индивидуални интервюта с потребители (вие избирате потребителите, а възнаграждението е по избор)

Използвайте таблото на Hotjar, за да видите всички данни за потребителите на едно място. Открийте тенденции за по-задълбочени прозрения и сравнете показателите преди и след пускането на продукта. Функцията Funnels ви позволява да идентифицирате и разрешите проблемите с конверсиите за нула време.

Най-добрите функции на Hotjar

Топлинни карти и записи на сесии

Обратна връзка за уебсайта и анкети с помощта на изкуствен интелект

Индивидуални интервюта с потребители

Изчерпателен табло за отчети

Фунии за анализ на отпадането

Интеграции без кодиране

Ограничения на Hotjar

Времето за зареждане може да е бавно от време на време.

Ограничен безплатен план, който може да не поддържа висок трафик

Цени на Hotjar

Наблюдавайте:

Basic : Безплатно

Плюс : 32 $/месец*

Бизнес : 80 $/месец

Мащаб: 171 $/месец

Попитайте:

Basic : Безплатно

Плюс : 48 $/месец

Бизнес : 64 $/месец

Мащаб: 128 $/месец

Ангажирайте се:

Basic : Безплатно

Плюс : 280 $/месец

Бизнес : 440 $/месец

Мащаб: Персонализирани цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Hotjar

G2 : 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

Най-доброто за проследяване на потребителското преживяване и поведение

7. Crazy Egg

Crazy Egg е плод на въображението на Нийл Пател, известен предприемач и гуру в областта на маркетинга. Това е всеобхватен инструмент за CRO, който предоставя задълбочени анализи, за да подпомогне оптимизацията на вашите продукти и маркетинговите ви планове. ?

С Crazy Egg имате достъп до различни визуални отчети, вариращи от традиционни топлинни карти, карти на превъртане и записи до числови списъци. Той предлага ефективно A/B тестване, което дава резултати в реално време, без да изисква умения за кодиране.

С помощта на персонализирания анализ на трафика, възпроизвеждане на посещенията и проследяване на Javascript грешки можете лесно да идентифицирате пречките на вашия уебсайт. Други забележителни функции включват потребителски проучвания, проследяване на цели и напредък, както и персонализирани CTA с статистики.

Най-добрите функции на Crazy Egg

Бързо и безпроблемно A/B тестване с резултати в реално време

Анализ на трафика

Проследяване на грешки в Javascript

Достъпни проучвания

Персонализирани CTA с аналитични данни

Готова интеграция с над 20 маркетингови инструмента

Ограничения на Crazy Egg

Платформата може да забавя работата си понякога.

Ограничени възможности за отчитане

Цени на Crazy Egg

Basic : 29 $/месец*

Стандартен : 49 $/месец

Плюс : 99 $/месец

Pro : 249 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Crazy Egg

G2 : 4. 2/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 80 рецензии)

8. FullStory

FullStory е платформа за цифрово преживяване (DXI), която може да превърне вашия уебсайт в златна мина от информация за потребителите и възможности! ?

С помощта на цялостната си аналитика имате достъп до всички данни, от които се нуждаете, за да адаптирате и продавате продукта си на вашата аудитория. Технологията за автоматично записване ви помага да запишете цялото пътуване на потребителя със задна дата, за да откриете слабите места и да идентифицирате критични проблеми с производителността на страницата.

Не сте сигурни как да разпределите ресурсите си? Количествено измерете въздействието на промените, за да приоритизирате задачите, които могат да допринесат най-много за вашите приходи.

FullStory поставя голям акцент върху поверителността и сигурността на потребителите. Неговият първокласен подход Privacy-by-Default гарантира, че инструментът събира само необходимото и никога не събира чувствителни данни за потребителите.

Най-добрите функции на FullStory

Автоматично събиране и анализ на данни

Персонализирано табло

Водещи в бранша настройки за поверителност и практики за сигурност

Налично за мобилни устройства

Над 50 готови за употреба интеграции и отворен API

Ограничения на FullStory

Липсват функции за обратна връзка и анкети

Възпроизвеждането на конкретни моменти от пътуването на потребителите може да бъде трудно.

Цени на FullStory

Enterprise : Цени по запитване

Разширено : Цени по запитване

Бизнес: Цени по запитване

Оценки и рецензии за FullStory

G2 : 4,5/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 60 отзива)

Най-доброто за анализ на събития и данни

9. Heap

Heap елиминира догадките при оптимизацията на уебсайтове. Това е всеобхватна платформа за цифрови анализи, която не само посочва проблемните точки и причините за тях, но и предлага възможни решения. ?️

С помощта на фрагменти Heap улавя цялото дигитално преживяване, като организира по ясен начин потребителските данни за по-добър контекст. Той уточнява алтернативните пътища на вашите потребители и събитията, които са силно свързани с показателите за конверсия или задържане.

Наскоро Heap добави повторения на сесии към своя набор от инструменти за визуализация. Повторенията се подреждат автоматично по значими събития, за да ви спестят време. Те се споделят лесно, което ви позволява да сътрудничите с екипа си за вземане на решения, подкрепени с данни.

Най-добрите функции на Heap

Набори от данни, които отразяват цялостното преживяване на потребителя

Подчертава точките на триене

Предлага информация за потенциала за подобрение.

Високо персонализирани настройки за поверителност и сигурност

Уеб и мобилна поддръжка

Над 100 интеграции

Ограничения на Heap

Проследява само взаимодействия на фронтенда

Ограничени инструменти за визуално отчитане

Цени на Heap

Безплатно

Growth : Цена не е налична

Pro : Цена не е налична

Premier: Цена не е налична

Оценки и рецензии за Heap

G2 : 4,3/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Най-доброто за персонализация и динамично съдържание

10. Mutiny

Mutiny е CRO инструмент, подпомаган от изкуствен интелект, който позволява на маркетолозите да разработват уебсайтове, които генерират приходи, без помощта на разработчици!

Благодарение на вградените интеграции на данни, Mutiny може да обработва данни от всякакъв размер. Неговият AI двигател минимизира работата ви, като предоставя предложения за аудитория и съдържание и препоръчва привлекателни заглавия за избрани групи. Той също така предлага персонализирани стратегии, произтичащи от най-забележителните успехи на компанията. ?

Визуалният редактор ви позволява да тествате различни варианти, независимо от спецификациите или произхода на вашия уебсайт. Поддържайте обобщение на вашите програми за конверсия с интересни показатели, като например общия брой допълнителни лийдове и увеличението на конверсиите.

Най-добрите функции на Mutiny

Предложения за аудитория и съдържание от изкуствен интелект

A/B тестване с визуален редактор

Препоръки от наръчника

Обобщения на програмите за конверсия

Осем вградени интеграции

Ограничения на Mutiny

A/B тестването може да бъде по-добро

Случайни визуални грешки

Ценообразуване на Mutiny

Няма налична информация за цените

Оценки и рецензии за Mutiny

G2 : 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 5/5 (5+ отзива)

Всеки инструмент за CRO има свой начин на обработка на данни и оптимизация, но всички те са създадени, за да ви помогнат да преодолеете съмненията и да постигнете по-голям успех с повече конверсии.

Можете да направите промени в платформата, които да резонират с посетителите ви, като получите ценна информация, визуализирате поведението на потребителите и тествате хипотези. В замяна те ще се превърнат в ангажирани клиенти, което ще максимизира възвръщаемостта на инвестициите ви.

Не позволявайте всичко това да се изгуби – използвайте един от тези удобни инструменти и поддържайте потребителската си база богата и динамична!