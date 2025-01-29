10 най-добри софтуера за управление на маркетингови ресурси (MRM) 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е софтуер за управление на маркетингови ресурси (MRM)?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Софтуерът за управление на маркетингови ресурси е предназначен да оптимизира процеса на проследяване и координиране на всички динамични елементи на вашите маркетингови кампании. Това включва управлението на всичко – от вашите маркетингови ресурси до създаването на активи и анализа на ефективността. " } } ] }

Когато става въпрос за маркетинг, повече не винаги означава по-добре.

Повече хора, бранд активи и кампании означават експоненциално повече планиране и управление, ако искате маркетинговият ви бюджет да доведе до ефективни резултати.

За да сте в крак с всичко това, ще ви е необходим софтуер за управление на маркетингови ресурси (MRM), който да отговаря на вашите нужди. Този инструмент трябва да изпълнява всички функции – от това да бъде единственият източник на информация за задачите, които се изпълняват през месеца, до улесняването на намирането на конкретни изображения на марката във вашата база данни.

За щастие, днес на пазара има няколко MRM инструмента, които могат да ви помогнат да се справите с предизвикателството да управлявате маркетинговия си отдел. Този списък с 10-те най-добри инструмента, които са налични в момента, ще ви даде обща представа за индустрията и ще ви помогне да намерите точния софтуер, от който вашият бизнес се нуждае, за да се превърне в ефективна маркетингова машина.

Какво е софтуер за управление на маркетингови ресурси (MRM)?

Софтуерът за управление на маркетингови ресурси е предназначен да оптимизира процеса на проследяване и координиране на всички динамични елементи на вашите маркетингови кампании. Това включва управление на всичко – от вашите маркетингови ресурси до създаването на активи и анализа на ефективността.

С добра MRM система маркетолозите могат лесно да създават кампании в различни канали, отдели, екипи и доставчици, за да максимизират ефективността на усилията си.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на маркетингови ресурси?

Когато търсите подходящия за вас софтуер за управление на маркетингови ресурси, има много функции и възможности, които трябва да вземете под внимание. Ето само някои от най-важните, които трябва да имате предвид, когато търсите инструмент, който ще ви помогне да управлявате маркетинговите си ресурси по-ефективно:

Управление на задачите: Възможността да управлявате маркетинговите задачи и да ги разпределяте между членовете на екипа е от съществено значение за ефективното управление на проектите. Софтуер за управление на ресурси: Наличието на изчерпателна библиотека с ресурси ви помага лесно да съхранявате, намирате и използвате повторно цифрови ресурси като графики, видеоклипове, изображения, документи и др. Автоматизация на работния процес: Автоматизирането на рутинните маркетингови задачи ви помага да се съсредоточите върху по-сложните и творчески аспекти на работата си и намалява риска от човешка грешка. Отчитане: Автоматизираните отчети за проследяване на ефективността са ключови за оптимизиране на маркетинговите дейности и гарантиране на техния успех. Управление на потребители: Възможността да управлявате потребители, роли и разрешения улеснява делегирането и възлагането на задачи на подходящите хора. Инструменти за сътрудничество: Комуникацията в екипа ви е от съществено значение за ефективното изпълнение на задачите. Наличието на инструменти, които позволяват на всички да сътрудничат в реално време, спомага за ускоряване на завършването на проектите, особено ако ръководите : Комуникацията в екипа ви е от съществено значение за ефективното изпълнение на задачите. Наличието на инструменти, които позволяват на всички да сътрудничат в реално време, спомага за ускоряване на завършването на проектите, особено ако ръководите гъвкав маркетинг екип Сигурност: Тъй като се работи с чувствителни данни на клиенти, е важно да имате сигурна система с криптирани връзки.

В зависимост от нуждите на вашата компания, може да се наложи да използвате повече или по-малко от тях. Но тези седем елемента са чудесна отправна точка, от която да започнете.

10-те най-добри софтуера за управление на маркетингови ресурси

Нека започнем да отделяме най-доброто от останалото. Ето нашият любим софтуер за управление на маркетингови ресурси за 2023 г.

Разгледайте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е гъвкава система за управление на проекти и задачи, предназначена за екипи от всякакъв размер. Тя може да организира и управлява маркетингови задачи и проекти с интерактивни табла, автоматизирани работни процеси, диаграми на Гант и др.

Освен това, ClickUp може да улесни организирането и разпределянето на вашите ресурси за ефективни маркетингови кампании. С всички ваши маркетингови активи, проектирани и съхранени в ClickUp, целият ви екип може бързо да получи достъп до всичко необходимо, за да завърши възложената му задача.

Не можете да го направите само с ClickUp? Няма проблем – предлагаме и редица интеграции с популярни софтуерни решения като Slack, Zoom, Trello, Google Drive, Dropbox и други.

Най-добрите функции на ClickUp:

Използвайте нашия изглед на натоварването , за да разберете колко (или колко малко) работи някой в момента.

Поемете контрол над разпределението на маркетинговите си ресурси с персонализирани табла и анализи.

Интелигентни и персонализирани шаблони ви помагат да създавате, проследявате и адаптирате вашите маркетингови ресурси.

Ограничения на ClickUp:

Необходимо е време, за да прегледате всички наши образователни видеоклипове, за да разберете всичко, което ClickUp може да направи.

Някои функции все още не са достъпни в приложението.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Без ограничения : 5 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Business Plus : 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2 : 4,7/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Adobe Campaign

Чрез Adobe

Adobe Campaign е инструмент за управление на кампании, проектиран да бъде част от по-голямата екосистема на Adobe. Той предоставя мощни възможности за динамично създаване на съдържание, многоканални кампании и аналитични данни от Adobe Analytics, за да помогне на вашата компания да взема по-информирани решения.

С помощта на системата за плъзгане и пускане Adobe Campaign улеснява създаването на сложни кампании на едно място. Освен това, благодарение на централизираната система за управление на работния процес, винаги можете да сте в течение с дейността на маркетинговия си отдел.

Най-големият недостатък на Adobe Campaign е, че той е предназначен предимно за по-големи компании, които вече използват други решения на Adobe. Ако това важи за вас, вероятно сте намерили идеалното MRM решение.

Най-добрите функции на Adobe Campaign:

Генерирайте автоматично персонализирано съдържание за вашата аудитория с функцията за динамично съдържание.

Създавайте многоканални кампании на едно място с система за плъзгане и пускане.

Извличайте аналитични данни от Adobe Analytics, за да ги използвате в маркетинговите си кампании.

Ограничения на Adobe Campaign:

Твърде скъпо за по-малки компании или стартиращи фирми

Изключително сложен, което затруднява настройването и ефективното му функциониране.

Изисква много ресурси, което може да доведе до сривове на системата.

Цени на Adobe Campaign:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Adobe Campaign:

G2 : 4. 1/5 (331 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (165 отзива)

3. Miro

чрез Miro

Miro е платформа за визуално сътрудничество, създадена, за да направи работата с вашия екип по-забавна и ефективна.

За малки екипи Miro може да бъде и бюджетен заместител на MRM. Miro предоставя на екипите проста система за организиране на задачи, създаване на документи и съхранение на ресурси на едно място. Той разполага и с вграден софтуер за видеоконферентна връзка, който може да се използва за дистанционни срещи.

Въпреки това, Miro никога не е бил създаден с цел да бъде софтуер за управление на маркетингови ресурси. Поради тази причина той не разполага с възможностите за автоматизация на работния процес и отчитане, които предлагат по-сложните решения в този списък.

Най-добрите функции на Miro:

Шаблоните позволяват бързо и ефективно провеждане на мозъчни атаки или планиране.

Интерактивната бяла дъска е лесна за използване.

Интегрира се с много от най-често използваните инструменти във вашия технологичен набор.

Ограничения на Miro:

Инструментите за управление на проекти са донякъде ограничени.

По-големите компании вероятно ще имат затруднения да поддържат всичките си данни и ресурси организирани в тази система.

Цени на Miro:

Безплатно

Стартово ниво : 8 $/месец на потребител

Бизнес : 16 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Miro:

G2 : 4,8/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)

4. Papirfly

Чрез Papirfly

Papirfly е MRM платформа, фокусирана върху управлението на ресурси. Тя е проектирана за използване от екипи от всякакъв размер, от малки фирми до големи корпорации.

Papirfly е най-известен със своята система за библиотека с ресурси, но може да направи много повече от това. Той разполага и с инструменти за управление на задачи, планиране на проекти и аналитични отчети. Например, можете да използвате Papirfly, за да създадете работни процеси, които ще ви помогнат да постигнете най-важните си маркетингови цели.

Най-големият недостатък на тази платформа е стръмната крива на обучение, която може да бъде трудна за преодоляване от някои потребители. Ако търсите по-скоро бързо решение за малък екип, това може да не е подходящият инструмент за вас.

Най-добрите функции на Papirfly:

Библиотеката за управление на цифрови активи на Papirfly ви позволява да съхранявате и организирате всички активи на вашата марка на едно удобно място.

Интерактивните работни процеси улесняват създаването и разпределянето на задачи в екипа ви.

Системата с етикети улеснява намирането на конкретен ресурс повече от 1-2-3.

Ограничения на Papirfly:

Не включва инструменти за управление на времето или проследяване.

Шаблоните не са лесни за настройка самостоятелно.

Цени на Papirfly:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Papirfly:

G2 : 4,5/5 (41 отзива)

Capterra: 43. 6/5 (96 отзива)

Бонус: ERP софтуер!

5. Kantata

чрез Kantata

Kantata е решение за управление на маркетингови ресурси, което се фокусира върху подобряването на сътрудничеството между екипите. Kantata разполага с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, с който можете бързо да създавате работни процеси, да възлагате задачи на членовете на екипа и много други.

Освен това Kantata разполага и с вградена библиотека с ресурси и система за контрол на версиите, което улеснява съхранението, намирането и съвместната работа по творческите ресурси. Kantata е особено подходящ избор за компании, които се нуждаят от помощ при прогнозирането на нуждите от работна сила.

Неговият усъвършенстван инструмент за прогнозиране може да ви помогне да се уверите, че винаги разполагате с достатъчно служители, готови да обслужват вашите клиенти.

Най-добрите функции на Kantata:

Включва голям брой интеграции и автоматизации на работния процес.

Прогнозирайте недостига или излишъка на работна ръка, за да можете да се адаптирате съответно.

Усъвършенстваният софтуер за съпоставяне на умения улеснява назначаването на подходящите хора на подходящите работни места.

Ограничения на Kantata:

Остарял потребителски интерфейс, който го прави бавен

Толкова много нови функции се появяват онлайн, че може да бъде трудно да разберете какво може да направи Kantata.

Цени на Kantata:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Kantata:

G2 : 4. 1/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (584 отзива)

6. Monday.com

Monday.com е платформа за управление на работата „всичко в едно“, която оптимизира вашите маркетингови процеси. Екипите могат да я използват за проследяване на проекти, приоритизиране на задачи, преглед на крайни срокове и др.

В основата си Monday е инструмент за сътрудничество, който опростява комуникацията между екипите и отделите, но включва и много функции, необходими за един отличен MRM инструмент. Те включват автоматизирани работни процеси, отчитане и управление на ресурси.

Най-големият недостатък на Monday е, че може бързо да стане труден за управление за по-големите компании. Но за малките и дори средните предприятия Monday е привлекателно решение за управление на маркетингови ресурси.

Най-добрите функции на Monday:

Множествените изгледи на таблото позволяват лесно управление на времето и задачите за най-ефективно използване на вашите маркетингови ресурси.

Персонализираните настройки на таблото ви помагат да организирате вашите маркетингови активи и задачи на едно място.

Персонализираните табла и отчети ви показват колко добре работят вашите текущи маркетингови стратегии.

Ограничения на Monday:

Това може да бъде система, която е трудна за мащабиране, тъй като вашите маркетингови усилия нарастват по обхват и сложност.

Техническата поддръжка може да бъде трудна за намиране, ако имате проблеми с някоя от функциите им.

Цени за понеделник:

Индивидуален : Безплатен

Базов : 8 $/месец на потребител

Стандартен : 10 $/месец на потребител

Pro : 16 $/месец на потребител

Enterprise: Договор за ценообразуване

Оценки и рецензии за понеделник:

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 6000 отзива)

7. Wrike

чрез Wrike

Wrike е облачно базирано средство за управление на работата и сътрудничество, което комбинира управление на проекти, възлагане на задачи, проследяване на времето, споделяне на документи и други функции в една платформа.

Wrike е и много адаптивен. Например, можете да създавате персонализирани шаблони за повтарящи се процеси или да настройвате автоматични известия за просрочени задачи. Това означава, че екипите, които инвестират време в Wrike, ще бъдат възнаградени с по-добро и по-персонализирано преживяване като цяло.

Най-добрите функции на Wrike:

Маркирайте задачите и подзадачите си в Wrike, така че всеки отдел да може да намира и използва необходимите му ресурси.

Онлайн проверката ускорява процеса на одобрение на нови маркетингови активи.

Персонализираните заявки са бърз начин за мениджърите да придвижат проектите или да автоматизират процесите.

Ограничения на Wrike:

Мобилното приложение на Wrike е ограничаващо и трудно за използване за управление на проекти.

Служителите и новите потребители ще имат нужда от известно време, за да оценят истински възможностите на Wrike, освен ако не разполагате със собствен вътрешен процес за въвеждане в работата.

Цени на Wrike:

Безплатно

Екип : 9,80 $/месец на потребител

Бизнес : 24,80 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

Pinnacle: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wrike:

G2 : 4. 2/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 1000 отзива)

8. HubSpot Marketing Hub

Чрез Hubspot

HubSpot Marketing Hub е цялостен набор от инструменти, създадени да ви помогнат да управлявате вашите маркетингови кампании, да проследявате резултатите си и да анализирате данните от тези кампании.

Marketing Hub включва различни инструменти за създаване на съдържание, SEO оптимизация, проследяване на уебсайтове, автоматизирани работни процеси, привличане и поддържане на потенциални клиенти и др.

Всичко това го прави отличен избор за фирми, които се нуждаят от нещо повече от обикновен мениджър на задачи или инструмент за отчитане на работното време.

Най-добрите функции на HubSpot Marketing Hub:

Интегрира се безпроблемно с останалата част от CRM на HubSpot.

Мощните инструменти за автоматизация ви позволяват да създавате имейл маркетингови кампании с по-малко ресурси.

Мулти-тъч атрибуция на приходите означава, че знаете кои маркетингови дейности ви носят реална възвръщаемост на инвестициите.

Ограничения на HubSpot Marketing Hub:

Пълната функционалност е възможна само ако сте абонирани за цялата екосистема на HubSpot.

Ограниченият брой табла може да бъде ограничаващ за някои компании.

Цени на HubSpot Marketing Hub:

Професионална версия : 890 $/месец

Enterprise: 3600 $/месец

Оценки и рецензии за HubSpot Marketing Hub:

G2 : 4. 4/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 5000 отзива)

Разгледайте тези маркетингови CRM инструменти!

9. Brandfolder

Чрез Brandfolder

Brandfolder е платформа за управление на ресурси и сътрудничество, предназначена за маркетинг специалисти, за да съхраняват, споделят, организират и защитават своето съдържание. Тя се използва от някои от най-големите марки в света за управление на техните маркетингови ресурси, от лога и снимки до видеоклипове и документи.

Системата Brandfolder обхваща всички основни функции на MRM, включително задаване и управление на задачи, проследяване на ресурси, автоматизация на работния процес, аналитични отчети и др.

Въпреки това, истинската звезда на Brandfolder е неговият AI тагър за съдържание, който улеснява екипите с огромни библиотеки от ресурси да поддържат организация. Ако вашият екип няма този проблем, може да има по-добри решения за вас.

Най-добрите функции на Brandfolder:

AI Content Tagger автоматично категоризира всичките ви ресурси, така че намирането на това, от което се нуждаете, е лесно и безпроблемно.

Включва интелигентна CDN, която хоства вашите изображения и ви позволява да ги доставяте по-бързо в имейли, блог публикации и др.

Централизираното работно пространство на Brandfolder е идеално за планиране и изпълнение на маркетингови кампании.

Ограничения на Brandfolder:

Дългият процес на настройка може да отблъсне по-малките екипи

Отнема време да свикнете с начина, по който изкуственият интелект категоризира различните ресурси.

Цени на Brandfolder:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Brandfolder:

G2 : 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (436 отзива)

10. MarcomCentral

Чрез MarcomCentral

MarcomCentral е облачно решение за управление на маркетингови активи, предназначено за големи компании. MarcomCentral улеснява екипите да съхраняват, достъпват и работят съвместно върху всички свои творчески активи на едно място.

MarcomCentral също така предоставя подробни аналитични отчети и автоматизирани работни процеси за задачи като заявки за одобрение, проследяване на проекти и спазване на бранда.

Най-големият недостатък на MarcomCentral е неговата сложност. За да накарате тази всеобхватна система да работи за вас, ще са необходими време и ресурси, с които някои екипи може да не разполагат.

Най-добрите функции на MarcomCentral:

Цялостното управление на работния процес ви позволява да оптимизирате целия си маркетингов процес от одобрението до доставката.

Уведомленията за изтичане на срока на валидност на ресурсите са полезни за следене на маркетинговите ресурси, които скоро ще изтекат.

Вътрешни платформи за анализи и прозрения оценяват дали вашите маркетингови ресурси се използват ефективно.

Ограничения на MarcomCentral:

Персонализирането на MarcomCentral за вашите уникални нужди може да бъде трудно, особено ако в екипа ви няма човек с опит в работата с този софтуер.

Създаването на шаблони отнема повече време, отколкото би трябвало

Цени на MarcomCentral:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за MarcomCentral:

G2 : 4. 1/5 (87 отзива)

Capterra: 4/5 (84 отзива)

Често задавани въпроси за софтуера за управление на маркетингови ресурси

Как софтуерът за управление на маркетингови ресурси помага на бизнеса да оптимизира своите маркетингови процеси?

Софтуерът за управление на маркетингови ресурси помага на бизнеса да спести време чрез автоматизиране на задачи като проследяване на бюджета, управление на проекти и управление на ресурси. Той също така улеснява сътрудничеството между членовете на екипа и осигурява видимост в реално време на ефективността на кампаниите.

Какви са някои от основните функции на софтуера за управление на маркетингови ресурси?

Някои от основните функции на MRM софтуера включват проследяване на бюджета, управление на проекти, управление на ресурси, автоматизация на работния процес, планиране и проследяване на кампании, както и анализи и отчети.

Какви са някои от предимствата на използването на MRM софтуер за бизнеса?

Използването на MRM софтуер може да помогне на бизнеса да подобри маркетинговата си възвръщаемост на инвестициите чрез оптимизиране на маркетинговите процеси, намаляване на разходите и повишаване на ефективността. То може също да помогне на екипите да работят по-съвместно и да вземат решения, основани на данни, базирани на информация в реално време.

Подходящият софтуер за управление на маркетингови ресурси за вашия екип

Инструментите за управление на маркетинговите ресурси са безценни за бизнеса, който иска да разшири своето маркетингово присъствие. Тези решения предлагат редица функции, от автоматизирани работни процеси и управление на задачите до аналитични отчети и проследяване на ресурсите.

Всяка MRM платформа има свои уникални предимства и недостатъци, затова е важно да отделите време да проучите всяка една от тях, преди да вземете решение.

Един от начините да започнете този процес на проучване е да опитате тези MRM софтуери. С ClickUp получавате достъп до нашата обширна библиотека с маркетингови шаблони, система за управление на задачи и много други.

Регистрирайте се безплатно още днес, за да започнете да управлявате маркетинговите си ресурси като професионалист.