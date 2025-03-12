10 безплатни шаблона за отчети за продажбите (ежедневни, седмични, месечни)

Ако реализирате голяма продажба и никой не знае за нея, значи ли, че тя изобщо не се е състояла? 👀

Разбира се, че да! Но все пак е по-добре за търговските представители и всички заинтересовани страни, ако разполагате с подходящ механизъм за редовно проследяване на продажбите. Не само защото ви помага да следите целите си за продажби, но и защото ви помага да видите и откриете тенденции в продажбите и поведението на клиентите, които можете да използвате за оптимизиране на стратегиите за растеж на продажбите.

С други думи, ви е необходим ефективен начин не само да отчитате ключовите показатели за ефективност на продажбите, но и да използвате тези отчети за по-задълбочени анализи на показателите за продажбите. И ви е необходим начин да направите този процес възможно най-повторяем и рационализиран.

Всичко започва с подходящия шаблон за отчет за продажбите. Нека разгледаме концепцията и как тя се вписва в по-големия процес на управление на продажбите, преди да споделим някои от любимите ни шаблони, които можете да използвате безплатно.

Какво е шаблон за отчет за продажбите?

Шаблонът за отчет за продажбите е предварително създаден отчет, който помага на екипите и мениджърите да съхраняват и преглеждат данни за продажбите за анализ, информация и отчети за продажбите. Тъй като форматът на висококачествения шаблон за отчет за продажбите е персонализируем, гъвкав и предоставя формули за бързи изчисления, можете да следите ключови показатели и KPI за продажбите или да ги споделяте със заинтересованите страни без да се налага да полагате големи усилия.

Плъзгайте и пускайте задачи, като използвате изгледа „Таблица“ в ClickUp, за лесна организация в структура, подобна на електронна таблица.

Елементи на най-добрите шаблони за отчети за продажбите

Шаблоните за отчети за продажбите са чудесни инструменти за продажбите, защото улесняват иначе отнемащото време ръчно извличане и анализиране на данни. Но това е вярно само ако намерите подходящия шаблон, което означава, че той трябва да има следните възможности:

Проследявайте целите за продажбите чрез интегриране с другите ви работни инструменти и чрез интегриране с другите ви работни инструменти и шаблони за определяне на цели , за да свържете стратегията с изпълнението.

Работете с подходящ ритъм за вашия бизнес . Шаблонът за годишен отчет е чудесен, но може да не ви помогне, ако искате да генерирате ежедневни отчети за продажбите.

Създайте автоматизация на работния процес . Независимо дали става дума за превръщане на сурови цифри в анализи или за възлагане на автоматизирани задачи за проследяване, вашият отчет е толкова добър, колкото времето, което ви спестява в сравнение с ръчното му изготвяне. . Независимо дали става дума за превръщане на сурови цифри в анализи или за възлагане на автоматизирани задачи за проследяване, вашият отчет е толкова добър, колкото времето, което ви спестява в сравнение с ръчното му изготвяне.

Бъдете достъпни за вашите заинтересовани страни. Диаграмите са по-добри от суровите числа, а цветовете могат да помогнат за бързото разбиране на тенденциите и концепциите.

Много от отчетите за продажбите са под формата на Excel таблица или работна книга, но подходящият безплатен софтуер за управление на проекти ще ви предложи сравнима визуализация на проекта – и в идеалния случай, допълнителни визуализации на работата – за да постигнете по-добри резултати. Подобно на преминаването от управление на проекти с таблици, може да се изненадате колко време спестявате, след като започнете да използвате по-голямата интерактивност и възможностите за автоматизация на инструмент като ClickUp.

Визуализирайте задачите си с над 15 изгледа в ClickUp, включително списък, табло и календар.

10 безплатни шаблона за отчети за продажбите (ежедневни, седмични и месечни)

За съжаление, има прекалено много шаблони за отчети за продажбите, за да ги тествате чрез типичния процес на проби и грешки. Вместо това, стеснете списъка си, като започнете с най-добрите шаблони за ClickUp и Excel.

Важно е да имате предвид, че нито един от изброените по-долу шаблони не е по-добър от останалите в списъка. Вместо това, важно е да намерите най-подходящия шаблон за вашите нужди и ситуация. Освен това, всички те са безплатни! Не се колебайте да опитате няколко, преди да изберете шаблона, който най-добре отговаря на вашите нужди.

1. Шаблон за отчет за продажбите от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за отчет за продажбите от ClickUp

Шаблонът за отчет за продажбите на ClickUp прилага подробно ръководство към вашата работна среда под формата на динамичен списък. Той е отличен ресурс за оценка на вашите усилия в продажбите, като създава обобщение на вашите годишни, тримесечни и месечни продажби – дори ви позволява да сравнявате различни години една с друга.

Проследявайте реалните си продажби в сравнение с прогнозите или разпределете продажбите си по тип услуга. Проследявайте сезонността с променливата „месец на продажбите“ или сравнете представянето на различните региони един спрямо друг.

Този подходящ за начинаещи шаблон включва и два персонализирани статуса и пет типа изгледи, за да визуализирате индивидуалните си задачи по продажбите и напредъка си от високо ниво, но персонализираните полета са това, което наистина отличава този шаблон. С 10 персонализирани полета за идентифициране на причината за продажбата, постижението, годината, прогнозата и др., можете бързо да сортирате, филтрирате и получавате достъп до информация директно от списъка си със задачи.

2. Шаблон за седмичен отчет за продажбите от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за седмичен отчет за продажбите от ClickUp

Готови ли сте да разгледате нещата по-подробно? Особено в бизнес с много малки продажби, годишният преглед вероятно не е достатъчен, но шаблонът за седмичен отчет за продажбите на ClickUp улеснява и ускорява процеса на разглеждане на последните седмични отчети и данни за продажбите от вас и екипа ви.

Проверете показатели като общия брой студени обаждания през седмицата, броя на насрочените срещи, личните посещения, последващите обаждания и действително продадените продукти. Можете дори да анализирате други променливи на производителността, като превърнатите обаждания.

Това е полезен ресурс за проследяване на напредъка към целта ви за доход, действителния ви доход и как двата се различават един от друг.

Опитайте ClickUp Brain Използвайте ClickUp Brain, за да създадете персонализиран имейл за продажби с необходимия тон и структура.

3. Шаблон за ежедневен отчет за продажбите от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за ежедневен отчет за продажбите от ClickUp

Да, можете да получите дори по-подробна информация от седмичната справка! В този шаблон за ежедневен отчет за продажбите от ClickUp можете да видите резултатите на вашия екип по продажбите за всеки ден от седмицата.

Този шаблон е по-лесен за попълване и интегриране в съществуващите ви процеси на продажби, тъй като е предназначен да се актуализира всеки ден. Вместо да следите множество изгледи, персонализирани полета и задачи, този шаблон използва форматиран ClickUp Doc, с който да работите. Разбийте дневните си продажби с общо описание на цялостното представяне на екипа и подробен списък на продуктите, които са се представили най-добре за деня.

Най-голямото предимство на този шаблон е, че документира основните изводи от всеки работен ден, за да определи потенциалните тенденции. Благодарение на своята простота, това е идеалният шаблон за отчет за начинаещи. Няма да получите автоматично генерирани задълбочени анализи, но ако търсите бърз обзор на дневните продажби, не търсете повече.

4. Шаблон за месечен отчет за продажбите от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за месечен отчет за продажбите от ClickUp

Особено в продажбите, които разчитат в голяма степен на студени обаждания и последващи обаждания, месечните отчети за обажданията са от решаващо значение. Те помагат на заинтересованите страни в компанията бързо да разберат дейността по обажданията и как тя се е отразила на квотата за продажби. Този шаблон за месечен отчет за продажбите от ClickUp опростява този процес за всички участници.

Друг шаблон, специално предназначен за ClickUp Docs, този отчет помага на организациите да водят списък на всички обаждания през месеца, заедно с резултатите от тях. Когато се използва последователно, той служи като официален регистър на всички обаждания, направени от отделните членове на екипа по продажбите през съответния месец.

Той ви позволява да стигнете още по-далеч. Разделът „Най-добри търговци“ предоставя лесен наръчник за изброяване на търговските агенти, които според вас заслужават признание през даден месец, като по този начин повишава ангажираността и морала в процеса. 🙂

📮ClickUp Insights: Почти 42% от специалистите в областта на знанието предпочитат електронната поща за комуникация в екипа. Но това има своята цена. Тъй като повечето имейли достигат само до ограничен брой хора, знанията остават фрагментирани, което затруднява сътрудничеството и бързото вземане на решения. За да подобрите видимостта и ускорите сътрудничеството в продажбите, използвайте приложение за работа като ClickUp, което превръща имейлите ви в задачи за изпълнение за секунди!

5. Шаблон за комисионни от продажби от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за лист за комисионни от продажби от ClickUp

Проследяването на комисионните, спечелени от вашия екип по продажбите, е важно при изчисляването както на приходите на компанията, така и на възнагражденията на екипа. Шаблонът за комисионни по продажбите на ClickUp е проектиран да изчислява автоматично тези комисионни, независимо от структурата, която вашата организация е създала.

Шаблонът е почти готов, след като бъде приложен към вашата платформа – всичко, което е необходимо, е да въведете няколко конкретни данни за продажбите, включително общи продажби, спечелени комисионни и бонуси. Оттам нататък той използва тази информация, за да изчисли общите комисионни, заедно с други показатели и KPI, като възвръщаемостта на инвестициите и разходите за всяка реализирана продажба.

Имате и няколко начина да сортирате задачите в отчета си за ценовата листа. Проверете комисионните по екип за продажби, по статус или по функционална област. По този начин винаги ще имате необходимия преглед, от планирането до изплащанията. Звучи просто, но този шаблон е и изключително подробен и пълен с ресурси, които ще ви помогнат да успеете, докато го използвате, включително:

Два персонализирани статуса

Девет потребителски полета

Три изгледа на проекта

Освен това, имате на разположение множество помощни документи и съвети за най-продуктивното използване на този шаблон от самото начало.

6. Шаблон за проследяване на комисионни от продажби от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за проследяване на комисионни в ClickUp

За по-непосредствени потребители и мениджъри по продажбите проследяването на комисионните може да изисква повече променливи. Добрата новина е, че шаблонът за проследяване на комисионните по продажбите на ClickUp е точно това, от което се нуждаете, за да проследявате и оптимизирате всяка променлива, включена в процеса.

Както и при предишния шаблон, трябва да въведете няколко променливи в съществуващата рамка на шаблона, като действителната стойност, датата на сключване и процента на комисионната за вашите продажби. Оттам можете да наблюдавате всичко – от спечелените комисионни до състоянието на плащанията, състоянието на фактурите, типа на плащане и др. – в една организирана папка.

Освен това, всяка променлива за вход и изход може да бъде сортирана и включена в отчета. Прегледайте комисионните си в списък или хронологичен изглед или създайте таблица с цветни кодове за по-добър обзор.

7. Шаблон за CRM за продажби от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за CRM за продажби на ClickUp

Вашите клиенти трябва да знаят, че сте на тяхно разположение – не само за да знаят състоянието на продажбата и какво правят, но и за да изпълните и надминете техните очаквания. Стратегията за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) стана толкова популярна в сектора на продажбите именно поради тази нужда.

В основата си CRM е инструмент, който можете да използвате, за да проследявате взаимоотношенията си с потенциални и настоящи клиенти. Той съдържа всичко – от основни демографски данни за потребителите до точки на контакт с продажбите и мястото, на което се намира всеки член от вашата база данни в момента.

Но този тип база данни не се създава сама. Вместо това, разчитайте на специален CRM шаблон, който може да ви помогне да следите отблизо променливите и да се свържете с другите си инструменти за планиране, за да ги придвижите по пътя на клиента. Шаблонът за продажби CRM на ClickUp е лесен за използване, но и изчерпателен ресурс за създаване на вашия идеален CRM.

CRM е уникален случай, защото е много по-сложен от отчета за продажбите. Но в същото време, всяка дискусия за шаблони за отчети за продажбите би била непълна без него. В този шаблон ще имате организирано пространство във вашата платформа с 20 готови персонализирани статуса, шест ClickApps, пет персонализирани изгледа и автоматизации на работния процес, които да ви насочват в процеса на разработване на CRM.

8. Шаблон за KPI за продажбите от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за KPI за продажби на ClickUp

Никоя продажбена дейност не може да бъде успешна без силен набор от KPI, които всеки може да се стреми да постигне и проследява. С шаблона за KPI за продажби на ClickUp можете да проследявате неограничен брой KPI за продажбите в лесен за преглед формат.

Шаблонът включва 15 персонализирани полета, които обхващат най-често срещаните KPI за продажбите, включително:

Опити за допълнителни продажби

Цена на продукта

Приходи от повторни продажби

Нетна печалба

Брой нови потенциални клиенти

Общ приход от продажби

Процент на успешни допълнителни продажби

Нови приходи от продажби

И още! Оттам можете да проследявате всеки KPI, на който сте решили да се фокусирате, в седмичен или месечен отчет. Но този шаблон не спира дотук – с помощта на изгледа „Табло“ можете да визуализирате месечните си приходи на динамично табло Kanban с един поглед.

9. Шаблон за проследяване на продажбите от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за проследяване на продажбите на ClickUp

Говорим за изчерпателен преглед. С този шаблон за проследяване на продажбите от ClickUp можете лесно да проследявате и анализирате всяка част от целия процес на продажбите. Получената информация ще бъде безценна за оптимизиране и ускоряване на вашата стратегия за продажби във времето.

Полетата за персонализиране показват колко изчерпателен е този шаблон за проследяване на продажбите. Можете да въведете всичко – от разходи за доставка и единични разходи до такси, брой връщания и др. Добавете целевата си печалба и единичните разходи заедно с единиците, които ще бъдат продадени, и след това изчислете всичко – от маржа на печалбата до действителните приходи.

Полето за статус ви позволява да разберете дали целите ви са постигнати, а месечните категории ви помагат да разберете тенденциите във времето. Преминете от вашия тракер за продажби към изгледите Обем на продажбите по месеци и Статус на продажбите по месеци за още по-задълбочен анализ и информация.

10. Шаблон за отчет за продажбите за Excel

Шаблон за отчет за продажбите за Excel чрез Microsoft365

В този шаблон на Microsoft за отчет за продажбите в Excel можете да въведете различни продукти заедно с тримесечните данни за продажбите. След това шаблонът преобразува данните за продажбите в модерна лентова диаграма, която е по-лесна за преглед и анализ.

Шаблонът за отчет включва колони, които могат да се персонализират и които обединяват индивидуалните записи на търговските представители в една окончателна обща сума. Той ви помага също да извличате конкретни отчети за продажбите за всеки от продуктите, които въвеждате.

Това е прост, но потенциално ефективен инструмент. Освен това можете лесно да интегрирате всички анимации и преходи на Excel, заедно с графики, за да направите отчета по-интересен за преглед. Можете да споделите отчета със заинтересовани страни, висшестоящи лица и други членове, като го експортирате като Excel или PDF файл по всяко време.

Оптимизирайте отчетите си за продажбите с шаблон от ClickUp

Нека си признаем – управлението на екипа ви по продажбите, като същевременно следите неговите резултати, може да ви се струва като жонглиране. Все пак това е жизненоважна стъпка, ако наистина искате да оптимизирате дейността си за максимални приходи.

Това означава да създавате ефективни отчети за продажбите, които показват точно как вашият екип по продажбите се е отличил, къде са се увеличили разходите и в кои области има място за подобрение. Това е първата логична стъпка в управлението на целия процес на продажбите по по-ефективен начин, основан на данни.

И тук на помощ идва ClickUp. ClickUp е единствената платформа за продуктивност, която е достатъчно мощна, за да обедини цялата ви работа в различни приложения в една платформа за сътрудничество. С обширната си библиотека от шаблони, повече от 1000 интеграции и стотици функции за управление на проекти, ClickUp е най-добрият ресурс за екипите по продажбите за управление на целия процес на продажбите.

Започнете да автоматизирате процесите си по продажбите и да изграждате по-силни взаимоотношения с клиентите, като изберете ClickUp още днес.