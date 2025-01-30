15-те най-добри софтуерни инструмента за планиране на проекти за 2025 г.

Дистанционната работа е на мода в наши дни – и това няма да се промени.
Всички ние опитахме какво е да участваме в срещи от комфорта на пижамите си и никога не погледнахме назад!
Но ние не сме сами в това. Всъщност три четвърти от работната сила в световен мащаб счита, че дистанционната работа е новото нормално състояние, а компаниите са последвали този пример, като около 85% от бизнеса вече предлагат гъвкави политики на работа.
С нарастването на разпръснатите екипи се увеличава и нуждата от мощен софтуер за съвместно управление на проекти, който да съгласува членовете по отношение на ключовите цели и да оптимизира ежедневните процеси.
Независимо дали работите от дома, от офиса или и от двете места, софтуерът за планиране на проекти е незаменим инструмент. Създаден, за да ви помага във всяка стъпка от работния процес, софтуерът за управление на проекти намалява времеемкостта на планирането на проекти с функции за управление на задачи, екипи, комуникация и производителност отвсякъде и по всяко време.
Въпросът, пред който сме изправени, не е дали се нуждаем от софтуер за управление на проекти. Въпросът е кой да изберем? От стотиците инструменти на пазара, ние направихме проучването си, за да ви предложим най-доброто от най-доброто.
Следете всичко, което трябва да знаете за най-добрия софтуер за управление на проекти, включително 15-те най-добри инструмента за вашия бизнес, основни функции, предимства и недостатъци, ценови планове, оценки на клиенти и др. ??
Какво да търсите в инструмент за планиране на проекти
Подходящият за вас инструмент за планиране на проекти зависи изцяло от уникалните нужди на вашия екип. Това включва размера на вашия екип или компания, продукта или услугата, която предлагате, дали вашият екип работи в реално време, бюджета и др.
Но това не е всичко.
По-важно от намирането на инструмент, който може да прави всичко, е да инвестирате в софтуер, който вашият екип действително ще използва, което прави потребителския интерфейс, лекотата на употреба и удобството основни фактори, които трябва да се вземат под внимание.
Как тези фактори наистина влияят на вашето решение в дългосрочен план и на какво друго трябва да обърнете внимание, преди да изберете следващия си софтуер за управление на проекти? Ние ще ви покажем!
Леснота на използване: Ефективният софтуер за планиране на проекти трябва да предлага интуитивен и изчистен потребителски интерфейс, без да се компрометира функционалността му. Колкото по-достъпен и лесен за навигация е инструментът, толкова по-привлекателен ще бъде за всеки член на екипа. Освен това, ще имате по-малко главоболия! Въпреки че подходящият софтуер не трябва да изисква часове наред техническо обучение, все пак се уверете, че има достатъчно ресурси за поддръжка на клиенти, като уебинари, помощни документи и канали в YouTube, за да намерите бързи решения.
Характеристики и функционалност: Обърнете внимание на способността на софтуера да поддържа ключови стратегии и инструменти за планиране на проекти, като диаграми на Гант, множество изгледи на проекти, автоматизация на работния процес, управление на натоварването и др.
Сътрудничество: Особено ако екипът ви работи асинхронно, уверете се, че софтуерът ви за управление на проекти поддържа чат в приложението, интегрира се с комуникационни инструменти като Slack и има възможност за добавяне на коментари.
Персонализиране: Софтуерът за управление на проекти работи за вас — а не обратното. Изберете инструмент, който е достатъчно гъвкав, за да се адаптира към вашите нужди и да се съобрази безпроблемно с вашите текущи процеси и планове за проекти. Това не само ще помогне на екипа да се приспособи по-бързо към инструмента, но и ще ви даде нова перспектива за вашите работни процеси.
Интеграции: Интеграциите разширяват функционалността на всеки софтуер за управление на проекти и помагат за по-бързото оптимизиране на процесите. Обединяват мощността на софтуера за управление на проекти с инструментите, които вече използвате за управление на електронната си поща, графици, срещи, данни и др.
Цена: С толкова много инструменти на ваше разположение, няма причина да се налага да харчите цяло състояние за инструмента за планиране на проекти, за който мечтаете. Не се нуждаете от бюджет, достоен за голяма компания, за да получите богати функции и нулеви компромиси, повярвайте ни.
Удовлетвореност на клиентите: Да закупите софтуер, без да прочетете отзивите на потребителите, е като да поръчате морски дарове в ресторант, без да проверите отзивите в Yelp – ще съжалявате. Разбира се, даден инструмент може да изглежда чудесен на хартия, но какво мислят най-големите му клиенти? Проверете официалните сайтове за отзиви като G2 или Capterra, за да видите доколко продуктите изпълняват обещанията си.
Може да ви се стори прекалено много за един софтуер, но това е напълно възможно! Ние прегледахме всички конкуренти, за да ви предложим 10 от най-добрите инструменти за управление на проекти за всеки екип.
15 най-добри софтуерни инструмента за планиране на проекти
1. ClickUp
ClickUp е платформа за продуктивност, създадена да обедини екипите и да улесни съвместната работа – всичко на едно място. От ежедневни задачи до сложни проекти, интуитивният интерфейс на ClickUp създава безпроблемно преживяване, което позволява на всички да останат свързани. Независимо дали екипът ви работи асинхронно или в реално време, ще разполагате с контекста и инструментите, необходими за продължаване на проектите.
Повишете производителността си до нови висоти, като интегрирате ClickUp с любимите си приложения и софтуер, за да имате винаги единен източник на информация. Освен това ClickUp се интегрира с над 1000 други работни инструмента, включително Slack, Hubspot, Zapier, Chrome, Microsoft Teams и други!
Функции на ClickUp
- Роли и разрешения на потребителите, които улесняват работата с вътрешни и външни партньори
- Споделяеми екранни записи, които могат да бъдат превърнати директно в задача
- Автоматизации, които ще опростят вашите работни процеси
- Шаблони за планиране на проекти за всеки случай на употреба в центъра за шаблони на ClickUp
Предимства на ClickUp
- Board View е разделен на колони по статус, така че можете да визуализирате къде се намирате в работния процес с всяка задача (полезно за планиране на Sprint ).
- Коментари, които можете да делегирате на екипа от всяка задача, документ или бяла дъска.
- Инструменти за планиране на капацитета, като например проектни брифинги за управление на ресурсите
- Инструменти за управление на задачите, като глобално проследяване на времето и оценки на времето
Недостатъци на ClickUp
- Нивото на персонализиране и броят на наличните функции могат да доведат до крива на обучение.
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Неограничен: 7 долара на месец на потребител
- Бизнес: 12 долара на месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 1400 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
Бонус: Изтеглете шаблона на ClickUp за планиране на проекти за разработване на уебсайтове, нестопански организации или дори за написване на книга.
2. Hive
Hive е софтуер за управление на проекти, проектиран с фокус върху екипната работа, което личи от разнообразието от комуникационни функции. Екипите по проектите могат да си сътрудничат чрез Hive Chat, Hive Mail, коментари, достъп до проекти и множество споделени пощенски кутии.
С Hive можете да избирате между множество начини да фокусирате екипа си върху това, върху което работите, чрез съобщения, нива на приоритет на картичките, за да ги предупредите за спешни задачи, и маркиране в коментарите.
Функции на Hive
- Гъвкави изгледи
- Функционалност за незабавни съобщения
- Шаблони за изпълнителни резюмета
- Управление на портфолио
- Проследяване на времето
Предимства на Hive
- Kanban табла, диаграми на Гант, таблици и календари за лесно планиране
- Отлични комуникационни функции
- Интуитивен и приятен потребителски интерфейс
- Лесно интегриране с различни инструменти
Недостатъци на Hive
- Стръмна крива на обучение поради огромния обхват на възможностите
- Ограничена функционалност за мобилни версии
- Ограничен брой прегледи
Цени на Hive
- Solo: Безплатно
- Екипи: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с Hive за подробности
Оценки и рецензии на Hive
- G2: 4. 6/5 (370+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)
3. Monday. com
Monday.com е един от популярните софтуери за управление на проекти, който помага на проектните мениджъри да се справят с основни и сложни проекти. Платформата позволява на потребителите лесно да си сътрудничат, да персонализират работните процеси, да проследяват напредъка на проектите и да анализират информацията.
Създаден с цел прозрачност и сътрудничество, Monday предлага функции, които ви позволяват да се справяте с всичките си задачи. Екипите могат да преглеждат данни чрез високо визуални табла и да управляват ефективно множество проекти.
Функции на Monday
- Управление на ресурсите
- Сътрудничество с трети страни
- Табла за отчети
- Многобройни персонализирани интеграции
Monday pros
- Възможност за добавяне на персонализирани интеграции с Open API архитектура
- Можете да добавяте както фрийлансъри, така и агенти на трети страни.
- Възможност за подробни отчети
Недостатъци на Monday
- Интеграцията с наличностите в магазина може да бъде объркваща.
- Няма бутон за изтегляне или експортиране
Цени за понеделник
- Безплатно: Поддържа до 2 работни места
- Базов: 12 долара на месец за работно място (36 долара на месец)
- Стандартен: 14 долара на месец за работно място (42 долара на месец)
- Предимства: 24 долара на месец за работно място (72 долара на месец)
Оценки и рецензии за Monday
- G2: 4,7/5 (над 5000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)
4. nTask
Това е още едно водещо безплатно приложение за управление на проекти, създадено за екипи и свободни професионалисти в различни индустрии. nTask предлага опростен потребителски интерфейс в стабилно софтуерно решение, включващо усъвършенствани и мощни функции за управление на проекти във всички фази.
nTask предлага множество функции, които ви помагат да следите няколко проекта едновременно. Той ви позволява да създадете основа за ефективна система за управление на проекти с прозрачния и лесен за използване канал за сътрудничество.
Функции на nTask
- Множество работни пространства
- Визуално управление на проекти за проследяване на проекти
- Възможност за добавяне на коментари или превръщане на коментари в задачи
- Диаграми на Гант за наблюдение на напредъка на проекта
Предимства на nTask
- Ефективно проследяване
- Оптимизира задачите и планирането с изгледи на канбан табло
- Персонализирани статуси за индивидуален работен процес
Недостатъци на nTask
- Липсват разширени функции за отчитане
- Не е създаден за големи екипи
Цени на nTask
- Безплатен план
- Премиум: 3 $/месец на потребител
- Бизнес: 8 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с nTask за подробности
Оценки и рецензии за nTask
- G2: 4. 4/5 (10+ отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (10+ отзива)
5. TeamGantt
TeamGantt е софтуер за планиране и управление на проекти, който помага на проектните мениджъри, екипите и организациите да визуализират проектните планове в лесен за използване онлайн диаграма на Гант.
Помага на екипите да определят етапите на проекта, да управляват проекти, да създават зависимости и да получават актуализации в реално време. Предоставя също така функционалност за споделяне на планове за проекти с клиенти, доставчици или други заинтересовани страни, като по този начин всички са информирани и съгласувани по отношение на целите на проекта.
Функции на TeamGantt
- Леснодостъпен раздел за наличност за управление на ресурсите
- Преглед на портфолиото и отчети
- Планиран график срещу действителен график
Предимства на TeamGantt
- Гъвкава настройка за проследяване на проекти
- Никой получател не се регистрира при споделяне на диаграми
- Налични за Mac (Вижте най-добрия софтуер за управление на проекти за Mac )
Недостатъци на TeamGantt
- Комплексна функционалност за зависимости
- Без известия в приложението
- Гледните точки често стоят зад промените
Цени на TeamGantt
- Ограничен безплатен план
- Lite: 19 $/месец
- Предимства: 49 $/месец
- Enterprise: От 99 $/месец
Оценки и рецензии за TeamGantt
- G2: 4,8/5 (над 800 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (189+ отзива)
Разгледайте тези алтернативи на TeamGantt!
6. MeisterTask
MeisterTask е софтуер за управление на проекти, създаден да помага на екипи от всякакъв размер и от различни индустрии да си сътрудничат при планирането на проекти, задачи и срокове. Това е инструмент за гъвкаво планиране, който предлага интуитивни табла за задачи за планиране на проекти и проследяване на задачи.
Функции на MeisterTask
- Поток от дейности на всеки борд за сътрудничество в екип
- Персонализирани табла за проекти с актуализации в реално време
- Коментарите помагат на всички да бъдат информирани
- Удобен за ползване
Предимства на MeisterTask
- Позволява множество интеграции с решения като Slack, Microsoft Teams и GitHub.
- Възможност за персонализиране на проектни табла
- Лесно сътрудничество в екип
Недостатъци на MeisterTask
- Мобилното приложение не е толкова мощно, колкото приложението за настолни компютри (забавени известия).
- Липса на специална функция за приоритети на задачите
Цени на MeisterTask
- Безплатен план
- Професионален план: 14,50 $/месец на потребител
- Бизнес план: 29 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за MeisterTask
- G2: 4,6/5 (над 150 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (850+ отзива)
7. ProofHub
ProofHub е софтуер за управление на проекти, който позволява на екипите да изпълняват проекти с определени срокове. Това е платформа с висока степен на персонализация, която проектните мениджъри използват за персонализиране на отчети, работни потоци, табла и формуляри за заявки.
Визуалният интерфейс на ProofHub ви позволява бързо да определите приоритетите, като преминавате между мощни Kanban табла, таблични изгледи и интерактивни Gantt диаграми с функция „плъзгане и пускане“, за да сте винаги в крак с нещата.
Функции на ProofHub
- Добра екипна работа
- Разпределение на ресурсите
- Календари за правилно планиране
- Интерактивни диаграми на Гант
- Персонализирано табло
Предимства на ProofHub
- Функции за персонализиране
- Ефективни функции за сигурност, като например персонализирани права за достъп
- Мощно мобилно приложение за Android и iOS
Недостатъци на ProofHub
- Няма допълнителни функции като бюджетиране.
- Не е създаден за сложно управление на проекти
Цени на ProofHub
- Essential: 45 $/месец
- Ultimate Control: 89 $/месец
Оценки и рецензии за ProofHub
- G2: 4,5/5 (над 30 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (40+ отзива)
8. Работа в екип
Teamwork е сред най-добрите софтуери за управление на проекти благодарение на основните си модули, които се фокусират върху управлението на задачи и, в частност, планирането на проекти. Диаграмите на Гант, функцията за важни събития, таймерът за проследяване на времето и изчистеният потребителски интерфейс на Teamwork правят този софтуер печеливш избор.
Функции за работа в екип
- Интуитивни табла за задачи
- Интеграция с електронна поща
- Цветни шаблони и теми за проекти
- Управление на бюджета с възможности за фактуриране
Предимства на работата в екип
- Много възможности за персонализиране
- Многобройни вградени функции, като инструмент за фактуриране за потребители с вградени времеви разписания.
- Функционални мобилни приложения
Недостатъци на работата в екип
- Безплатният план е ограничен само до малки екипи, работещи по максимум два или по-малко проекта.
- Не е предназначен за управление на сложни проекти.
Цени за екипна работа
- Безплатни завинаги
- Стартово ниво: 5,99 $/потребител на месец
- Доставка: 9,99 $/потребител на месец
- Grow: 19,99 $/потребител на месец
- Предприятие: Свържете се с Teamwork за подробности
Оценки и рецензии за Teamwork
- G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)
9. Toggl
Toggl е инструмент за управление на проекти, който помага на проектните мениджъри да следят задачите по проекта и да приоритизират работната си натовареност. Той разполага с мощни функции за управление на проекти, задачи и време, които улесняват проследяването на проектите и сътрудничеството.
Функции на Toggl
- Опростен интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за неограничени срокове на проектни планове
- Backlog за запазване на непланирани задачи по проекта
- Цветово кодирани етапи
- Високо визуален
Предимства на Toggl
- Позволява неограничени срокове за проектите
- Най-доброто за проследяване на времето
- Управлявайте работната натовареност визуално
- Запазете непланираните задачи за по-късно
Недостатъци на Toggl
- Липсват разширени функции
- Безплатният план е ограничен до индивидуални потребители.
Цени на Toggl
- Безплатен план
- Екипен план: 9 $/потребител на месец
- Бизнес: 15 $/потребител на месец
- План за предприятия: Свържете се с Toggl за подробности.
Оценки и рецензии за Toggl
- G2: 4,6/5 (над 1500 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 1800 отзива)
10. Trello
Друг прост, но фантастичен инструмент за управление на проекти в списъка е Trello. Известно с емблематичните си картички, това приложение функционира като супермощни лепящи се бележки. То е отличен инструмент за управление на проекти и различни задачи и функции, свързани с проекта, като се използват таблата на Trello.
Таблата на Trello показват цялата информация, необходима на проектния мениджър, за да организира всички дейности, които членовете на екипа трябва да изпълнят.
Функции на Trello
- Лесна функционалност за плъзгане и пускане
- Опростено решение за управление на задачите
- Разрешете power-ups за допълнителна функционалност
- Напомняния за крайни срокове
- Известия по имейл
Предимства на Trello
- Удобен за ползване, опростен интерфейс
- Лесно планиране и управление на задачите
- Лесно качване на файлове и прикачени файлове
- Възможност за архивиране на записи на карти
Недостатъци на Trello
- Няма изгледи, освен изгледите на Kanban
- Липсва функционалност за отчитане
- Разчита на различни външни интеграции.
- Няма разширени функции като диаграми на Гант, мисловни карти и документи.
Цени на Trello
- Безплатен план
- Стандартен: 5 $/потребител на месец
- Премиум: 10 $/потребител на месец
- Enterprise: 17,50 $/потребител на месец
Оценки и рецензии за Trello
- G2: 4. 4/5 (над 12 000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 22 000 отзива)
11. Wrike
Wrike е мощен инструмент за управление на проекти, който предлага цялостно решение за планиране, проследяване и управление на проекти от всякакъв мащаб. С функции като диаграми на Гант, зависимости между задачите и актуализации в реално време, Wrike помага на екипите да бъдат организирани и продуктивни.
Функции на Wrike
- Диаграми на Гант за визуално планиране на проекти и управление на графици
- Персонализирани работни процеси, които отговарят на различни проектни нужди
- Зависимости между задачите за осигуряване на ефективна последователност на задачите
- Проследяване на времето и отчитане за по-добро управление на проектите
Предимства на Wrike
- Мощни функции за управление на проекти за планиране и проследяване на задачи
- Инструменти за сътрудничество за безпроблемна комуникация в екипа и споделяне на файлове
- Възможности за автоматизация за оптимизиране на повтарящи се задачи
- Интеграция с популярни инструменти като Google Workspace, Microsoft Teams и други.
Недостатъци на Wrike
- По-стръмна крива на обучение за нови потребители в сравнение с по-опростените инструменти за управление на проекти
- Цените може да са по-високи за по-малки екипи или индивидуални потребители.
- Ограничени възможности за персонализиране на отчети и табла
Wrike цени
- Безплатно
- Екип: 9,80 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Бизнес: 24,80 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- Pinnacle: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Wrike
- G2: 4. 2/5 (над 3500 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 2500 рецензии)
Разгледайте тези алтернативи на Wrike!
12. Asana
Asana е популярен инструмент за управление на проекти, известен с лесния си за използване интерфейс и богатите си функции за управление на задачи, сътрудничество в екип и проследяване на проекти. С опции както за прости списъци със задачи, така и за сложни работни процеси по проекти, Asana е подходящ за екипи от всякакъв размер и от всякакви отрасли.
Функции на Asana
- Разпределяне на задачи и крайни срокове за ефективно управление на задачите
- Графици на проектите и календарни изгледи за по-добро планиране
- Персонализирани шаблони за проекти за повтарящи се работни процеси
- Интеграция с популярни инструменти като Slack, Dropbox и други.
Предимства на Asana
- Интуитивен интерфейс за лесно въвеждане и бързо усвояване
- Разнообразие от изгледи на проекти, подходящи за различни предпочитания при работа
- Функции за сътрудничество като коментари и прикачени файлове за безпроблемна комуникация в екипа.
Недостатъци на Asana
- Ограничени възможности за персонализиране на изгледите на проектите и таблата
- Основни възможности за автоматизация в сравнение с други инструменти за управление на проекти
- По-високи ценови нива за разширени функции като персонализирани полета и функционалност за управление на портфолио.
Цени на Asana
- Basic: Безплатен завинаги
- Премиум: 10,99 $/месец на потребител
- Бизнес: 24,99 $/месец на потребител
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Asana
- G2: 4. 3/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Asana!
13. Miro
Miro е многофункционален инструмент за планиране на проекти, който позволява на екипите да си сътрудничат визуално в реално време. С интуитивен интерфейс и широка гама от шаблони, Miro е идеален инструмент за планиране на проекти, мозъчна атака и гъвкави работни процеси.
Функции на Miro
- Сътрудничество в реално време за безпроблемно взаимодействие в екипа
- Богата библиотека от шаблони за различни нужди при планирането на проекти
- Интеграция с популярни инструменти като Jira, Trello, Slack и други.
- Персонализирани табла за организиране на задачи, идеи и работни процеси
Предимства на Miro
- Удобен интерфейс за лесно приспособяване от различните екипи
- Идеални за дистанционно сътрудничество и сесии за мозъчна атака.
- Поддържа гъвкави методологии с функции като Kanban табла и планиране на спринтове.
- Предлага широки възможности за интеграция за оптимизиране на работните процеси.
Недостатъци на Miro
- Случайни забавяния и проблеми с производителността при работа с големи табла
- Цените може да са малко високи за по-малки екипи или индивидуални потребители.
- Крива на обучение за използване на разширени функции като автоматизация и интеграции
Цени на Miro
- Безплатно: 0 $
- Стартово ниво: 8 $/месец на потребител
- Бизнес: 16 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Miro
- G2: 4,8/5 (над 4800 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Miro!
14. Jira
Като един от най-популярните инструменти за управление на проекти, Jira е известен със своите стабилни функции и гъвкавост при работа с комплексни проекти. С гъвкавите си възможности за управление на проекти, персонализирани работни процеси и интеграция с популярни инструменти за разработка, Jira е мощно средство за екипи, които искат да внедрят гъвкави методологии и да проследяват ефективно напредъка на проектите. Въпреки че Jira може да изисква известно време за усвояване от новите потребители, неговите обширни функции за отчитане и активната подкрепа от общността го правят предпочитан избор за много организации.
Функции на Jira
- Гъвкави възможности за управление на проекти за scrum, kanban и други методологии
- Функции за проследяване на проблеми и докладване на грешки
- Персонализирани работни процеси и табла за сътрудничество в екип
- Интеграция с инструменти за разработка като GitHub и Bitbucket
Предимства на Jira
- Високо адаптивни, за да отговорят на различни нужди в управлението на проекти
- Разширени функции за отчитане и анализи за задълбочени проучвания на проектите.
- Мащабируеми за малки екипи и големи предприятия
- Активна поддръжка от общността и ресурси за помощ на потребителите
Недостатъци на Jira
- Стръмна крива на обучение за нови потребители, които не са запознати с гъвкавите методологии
- По-високи цени в сравнение с някои други инструменти за планиране на проекти
- Ограничени възможности за визуално персонализиране на проектните табла
Jira цени
- Безплатно
- Стандартен: 8,15 $/месец на потребител за 10 потребители
- Премиум: 16 $/месец на потребител за 10 потребители
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Jira
- G2: 4. 3/5 (над 5600 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 13 700 отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Jira!
15. Paymo
Paymo е многофункционален инструмент за планиране на проекти, който предлага набор от функции за лесно управление на проекти и сътрудничество. С интуитивния си интерфейс и мощни възможности Paymo позволява на екипите да проследяват задачите, да управляват ефективно времето и да оптимизират работните процеси. От персонализирани шаблони за проекти до подробни отчети и анализи, Paymo е проектиран да помага на екипи от всякакъв размер да поддържат организация и да следват плана си за постигане на целите на проекта.
Функции на Paymo
- Възможности за управление на задачите и проследяване на времето
- Инструменти за сътрудничество в екип, като споделяне на файлове и съобщения
- Персонализирани шаблони за проекти за оптимизиране на работния процес
- Отчети и анализи за проследяване на напредъка на проекта
Предимства на Paymo
- Удобен интерфейс за лесна навигация
- Интеграция с популярни инструменти като Slack, Google Apps и QuickBooks.
- Достъпни ценови планове за екипи от всякакъв размер
- Мобилно приложение за управление на проекти в движение
Недостатъци на Paymo
- Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с някои други инструменти за планиране на проекти
- Някои потребители може да счетат, че функциите за отчитане и анализиране не са достатъчно подробни.
- Разширените функции може да изискват преминаване към по-висок ценови план.
Цени на Paymo
- Безплатно
- Стартово ниво: 5,9 $/месец
- Малък офис: 10,9 $/месец
- Бизнес: 16,9 $/месец
Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране*
Оценки и рецензии за Paymo
- G2: 4. 6/5 (500+ отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 400 отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Paymo!
Най-добрият инструмент за планиране на проекти? Не търсете повече
Намирането на най-ефективното решение за управление на проекти за вашия екип звучи достатъчно просто, но с всички налични опции и разнообразието от функционалности между тях, има много повече неща, които трябва да се имат предвид, преди да направите покупката си.
Тези 15 опции ще дадат на вашето търсене необходимия тласък, за да намерите желания софтуер възможно най-бързо. Но ако търсите инструмент, предназначен да повиши производителността и сътрудничеството, независимо от размера на вашия екип, отрасъла или бюджета, не търсете по-далеч от ClickUp. ?
ClickUp е единственият софтуер в този списък, който е достатъчно мощен, за да обедини работата ви в различни приложения, спестявайки ви време и ключови ресурси, които иначе бихте изразходвали за преминаване между раздели, навигация в други инструменти или чакане на актуализации.
С богатия си набор от функции и обширна библиотека с шаблони за всеки случай на употреба, ClickUp помага на екипите да оптимизират процесите си на планиране и им дава възможност да работят по начина, по който искат. Освен това, всичко това може да се направи на много по-ниска цена.
Получете достъп до множество динамични функции за планиране на проекти, неограничен брой задачи, неограничен брой членове, над 1000 интеграции и още много други, като се регистрирате за някой от ценовите планове на ClickUp, включително плана Free Forever!
Получете персонализацията, която търсите в софтуера за планиране на проекти, без да правите компромиси с функционалността, като се регистрирате в ClickUp още днес.