Топ 10 алтернативи и конкуренти на Paymo за 2025 г.

Управлението на проекти и управлението на времето вървят ръка за ръка. 🫱🏼‍🫲🏾

Едното не може да съществува без другото! И не можете да ги постигнете без динамичен софтуер, проектиран да увеличава производителността и рентабилността с точно проследяване на времето за проекти, времеви разписания, прогнозиране на бюджета и фактуриране.

Много приложения за управление на проекти имат за цел да постигнат това за екипи от всякакъв размер, включително фрийлансъри и малки и средни предприятия. Едно от най-разпространените инструменти в тази категория? Paymo. 💸

Трудността е, че не всеки софтуер отговаря на очакванията, и дори Paymo има свои ограничения, с които екипите трябва да се справят, за да спазват сроковете, графиците на проектите и очакванията на заинтересованите страни.

И така, какво правите? Намирате алтернатива на Paymo. 🙂

И ние имаме най-добрите за вас! Прочетете, за да научите повече за функциите и предизвикателствата на Paymo и да откриете 10 от най-добрите алтернативи на Paymo за вашия екип.

Какво е Paymo?

Paymo разбира, че времето е пари, затова много от основните му функции са свързани с проследяване, преглед и фактуриране на времето. За почасови заплати, консултанти и фактури това е голямо предимство! Други основни функции на Paymo включват:

Изгледи за поддръжка на Kanban табла , списъци със задачи, електронни таблици и календари

Задачи и подзадачи

Планиране на екипа

Диаграми на Гант и етапи на проекта

Таблици за отчитане на работното време, отчети за работното време и инструменти за проследяване на работното време

Прогнози и проследяване на разходите

На хартия всичко това звучи чудесно. Но на практика? Функциите за управление на проекти на Paymo покриват само основните неща.

Макар Paymo да предлага множество изгледи за вашата работна натовареност, той не успява да постигне ефективно съгласуване на целите, подробно проследяване на напредъка, персонализирани статуси и др. Липсват му и визуални функции, които да помогнат на хората да разберат концепции на високо ниво по различни начини – чрез мисловни карти, времеви линии, цифрови бели дъски или инструменти за мозъчна атака.

Но това не е всичко. 👀

Функциите за сътрудничество в екип на Paymo са ограничени само до коментари към задачите. Това прави по-лесно да се изгубят важни информации, действия и следващи стъпки в дълги, неорганизирани дискусии по задачите. 🫠

Освен това, Paymo има своята цена – в буквалния смисъл на думата.

Много от основните функции за управление на времето и проектите имат строги ограничения в безплатния план, което ви принуждава да изберете платена опция за допълнителни ежедневни нужди, включително задачи, въвеждане на време, клиенти и съхранение. И макар че стартовият план започва от малко под 5 долара на месец, той е ограничен до максимум един потребител. Това означава, че ако сте в екип от повече от двама души, Paymo автоматично ще ви струва 9,95 долара на потребител на месец.

Това повдига въпроса: Защо да плащате по-малко?

Отговорът е прост – не трябва! Трябва да потърсите алтернатива на Paymo, която да запълни неговите пропуски.

10-те най-добри алтернативи на Paymo

Paymo се отличава по отношение на всичко, свързано с времето, бюджета и печалбата. Но това не е единственият софтуер, който предлага тези функции, и още някоиe.

Не е необходимо да правите скъпи жертви, за да постигнете експертно ниво на управление на времето и проектите с един гъвкав инструмент. За щастие, имаме списък с 10-те най-добри алтернативи на Paymo, които правят точно това. 🤓

Визуализирайте вашите проекти, цели и напредък с над 15 уникални изгледа в ClickUp, включително Списък, Табло и Календар.

ClickUp е мощен, всеобхватен софтуер за продуктивност, създаден да оптимизира всеки процес, да подобри сътрудничеството в екипа и да усъвършенства управлението на времето, като обединява цялата ви работа в една удобна и централизирана база от знания. Интуитивният му потребителски интерфейс и богат набор от функции предоставят цялостни решения за екипи от различни индустрии, включително гъвкаво проследяване на времето за проекти, дати и часове, отчети, етикети и много други!

С над 1000 интеграции и обширна библиотека с шаблони, ClickUp е идеалният софтуер за екипи, които искат да знаят точно къде отива времето им и как да надграждат върху настоящите си продуктивни навици.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Леко затруднение при адаптирането към богатия набор от функции на ClickUp

Все още не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение!

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 5 долара на месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Business Plus : 19 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с ClickUp за персонализирани цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (5510+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3510+ отзива)

2. nTask

nTask е инструмент за проследяване и управление на времето, който позволява на потребителите да проследяват времето, прекарано в задачи и проекти. Той помага на екипите да идентифицират областите, в които могат да бъдат по-ефективни, да наблюдават напредъка, да измерват производителността и да оптимизират работните процеси.

С nTask потребителите могат да създават задачи с подробни описания, да ги възлагат на членове на екипа или клиенти, да определят крайни срокове и лесно да получават обща представа за работната си натовареност.

Приложението предлага и автоматични известия, когато наближават крайни срокове или задачите изискват последващи действия. То предоставя и подробни отчети, които помагат на екипите да анализират данните и да определят как могат да бъдат подобрени работните процеси за бъдещи проекти!

Най-добрите функции на nTask

Споделяне на документи и управление на файлове

Диаграми на Гант и зависимости между задачите

Планирани и действителни крайни срокове

Специализирани работни пространства за екипа

Ограничения на nTask

Прикачването на големи файлове при споделяне отнема повече време от обичайното

Подходящ само за екипи с по-малко от 50 членове в сравнение с другите алтернативи на Paymo в този списък.

Цени на nTask

Премиум : Започва от 20 $/месец за 5 потребители

Бизнес : Започва от 60 $/месец за 5 потребители

Enterprise: Свържете се с nTask за цени

Оценки и рецензии за nTask

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

G2: 4. 4/5 (10+ отзива)

3. Wrike

Wrike е софтуер за управление на проекти и сътрудничество, който помага на екипите да организират, приоритизират и управляват своите задачи. Това е идеална платформа за средни и големи предприятия с комплексни проекти, обхващащи няколко отдела или отдалечени екипи. С Wrike потребителите могат да създават списъци със задачи, които могат да се споделят, да задават крайни срокове и да проследяват напредъка по различни проекти.

Можете да спрете или възобновите отчитането на времето, без да добавяте запис, с бутона „Пауза на таймера“. Това е полезна функция, когато имате планирани или непланирани почивки по време на задача.

Например, ако трябва да се отдалечите от компютъра си за няколко минути, за да се хидратирате и да хапнете нещо, можете да кликнете върху бутона „Пауза на таймера“, за да не се налага да добавяте ръчно времето за почивка към таймера.

Най-добрите функции на Wrike

Табла за проекти за по-добро управление на задачите

Формуляри за заявки с условна логика

Мобилни и настолни приложения

Над 400 интеграции

Ограничения на Wrike

Вграденият в приложението инструмент за проследяване на времето е достъпен чрез плановете Business или Enterprise.

Диаграмите на Гант са платена функция.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип : 9,80 $/месец на потребител

Бизнес : 24,80 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с Wrike за цени

Pinnacle: Свържете се с Wrike за подробности

Оценки и рецензии за Wrike

Capterra: 4. 3/5 (над 1900 отзива)

G2: 4. 2/5 (над 3200 отзива)

4. Trello

Trello е инструмент за управление на проекти, който можете да използвате, за да следите колко време прекарвате в различни проекти. Можете да създавате карти за всяка задача и да задавате крайни срокове, за да се организирате по-добре и да сте сигурни, че ще завършите задачите навреме. Можете също да добавяте коментари, изображения, файлове и други към всяка карта, за да можете лесно да прегледате какво сте направили.

Възможностите за проследяване на времето на Trello са недостатъчни в сравнение с другите алтернативи на Paymo в този списък. Но Trello предлага интеграции (наречени Power-Ups), които помагат да се покрият основни нужди като планиране на ресурсите, фактури и времеви разписания.

Най-добрите функции на Trello

Изгледи на проекти, включително Kanban табла, времеви линии, календари и табла с показатели

Power-Ups (плъгини) за свързване с други приложения и инструменти за управление на проекти

Автоматизация без кодиране, вградена във всеки Trello борд

Шаблони за повтарящи се работни процеси

Ограничения на Trello

Слоевете от задачи могат лесно да се натрупат, когато управлявате мащабни проекти.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен : 5 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Премиум : 10 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с Trello за цени

Оценки и рецензии за Trello

Capterra: 4,5/5 (над 22 000 отзива)

G2: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

5. Работа в екип

Фрийлансърите, проектните мениджъри и агенциите ще се насладят на простотата на генерирането на фактури въз основа на регистрираното време в Teamwork, инструмент за управление на проекти, който помага на екипите да си сътрудничат и да организират работата си. Той предлага редица функции, като управление на задачи, проследяване на времето, календари на екипа и споделяне на файлове, които позволяват на екипите да следят проектите си и да са в синхрон помежду си.

Освен това, той предоставя и няколко инструмента за проследяване на времето, като автоматизирано проследяване и приложението Timer, за да помогне на екипите да се придържат към плана и да идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение. С пълна видимост за това къде е било изразходвано времето за задачите, проектните мениджъри разполагат с данните, необходими за идентифициране на областите на неефективност и вземане на информирани решения за подобряване на работния процес на екипа.

Най-добрите функции за работа в екип

Управление на ресурсите за ежедневно планиране на капацитета

Приложения за настолни компютри, iOS и Android

Визуализации на диаграма на Гант и табло Kanban

Неограничен брой безплатни клиентски потребители

Ограничения на работата в екип

Стръмна крива на обучение за обучение и прилагане в работните процеси

Таблото за управление и проследяването на целите са платени функции.

Цени за екипна работа

Безплатно завинаги

Доставка : 9,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Grow : 17,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Мащаб: Свържете се с Teamwork за подробности

Оценки и рецензии за работа в екип

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

6. Basecamp

Basecamp е инструмент за управление на проекти, който помага на екипите да си сътрудничат и да организират работата си. Той предлага редица функции, като управление на задачи, споделяне на файлове, екипни календари и вградена система за съобщения, която позволява на екипите да следят проектите си и да са в синхрон помежду си.

Приложението е проектирано да бъде лесно за използване и интуитивно. Достъпно е на различни платформи и устройства, което позволява на екипите да работят отвсякъде и да останат свързани!

Basecamp не разполага с вградена функция за проследяване на времето, но предлага интеграция с други приложения за проследяване на времето, включително Everhour, Timesheet и Harvest.

Най-добрите функции на Basecamp

Едностраничен табло за вашите проекти, задачи и график

Директни съобщения в приложението за сътрудничество в екипа

Система за чат и съобщения в реално време

Проверка на екипа с автоматично анкетиране

Ограничения на Basecamp

Ограничена функционалност за проследяване на напредъка

Не е подходящ за гъвкави екипи с комплексни работни процеси.

Цени на Basecamp

Неограничен брой потребители : 299 $/месец, фактурира се ежегодно

За фрийлансъри, стартиращи компании или по-малки екипи: 15 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Basecamp

Capterra: 4,3/5 (над 14 000 отзива)

G2: 4. 1/5 (5000+ отзива)

7. Kantata

Функциите за управление на проекти на Kantata включват автоматизирано въвеждане на данни, онлайн табла и възможности за отчитане, които ви помагат да разберете по-добре кога и къде прекарвате по-голямата част от времето си.

След като активирате функциите за проследяване на времето в настройките на Kantata, ще имате достъп до различни методи за проследяване за всеки проект. Или въведете времето за всичките си проекти в седмичен график!

Софтуерът препоръчва да се определи ръководител на екипа, който да одобрява времето и разходите. Но ако нямате проектни мениджъри, можете да назначите всеки, който отговаря на изискванията за задачата, да одобрява подадените документи, като промените разрешенията в настройките.

Най-добрите функции на Kantata

Информация за портфолиото на проектите, за да проверите статуса на всяка задача или резултат

Персонализирани табла за управление, които помагат да се идентифицират нуждите от персонал

Инструменти за плъзгане и пускане и компоненти за многократна употреба

Сегментни отчети за целеви показатели

Ограничения на Kantata

Създаден за малки и големи предприятия

Няма разширени опции за персонализиране

Цени на Kantata

Свържете се с Kantata за повече подробности.

Оценки и рецензии за Kantata

Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

G2: 4. 1/5 (над 1200 отзива)

8. Asana

Asana е инструмент за управление на проекти, който позволява на потребителите да планират задачи и да проследяват напредъка на проектите. За да използвате Asana за проследяване на времето, първо създайте проект за задачата или набор от задачи, за които искате да проследявате времето.

Но преди да възложите задача на член на екипа, имате възможност да отворите функцията „Очаквано време за назначения човек“, за да видите очакваното време за завършване на дейностите по даден проект, въз основа на избрания от вас човек.

Това ще помогне на целия екип да избегне изпращането на директни съобщения до членовете на екипа относно капацитета им за работа и загубата на ценно време! Вместо това, това може да се използва за бързо определяне на наличността и по-ефективно управление на ресурсите.

Най-добрите функции на Asana

Диаграми на Гант, табла Канбан и календари за преглед и проследяване на работата ви

Интеграции на приложения за свързване на любимите ви инструменти и приложения

Отчети за информация за напредъка на задачите и работния процес

Персонализирана автоматизация за изграждане на екипни процеси

Ограничения на Asana

Проследяването на времето е достъпно само за бизнес и корпоративни клиенти.

Членовете на екипа могат да експортират само файлове във формати CSV и JSON.

Цени на Asana

Основни

Премиум : 10,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес : 24,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с Asana за цени

Оценки и рецензии за Asana

Capterra: 4,5/5 (над 11 000 отзива)

G2: 4,3/5 (над 9000 отзива)

9. Monday. com

Monday е платформа за управление на екипи, която помага на екипите да си сътрудничат, да комуникират и да се организират. Тя предлага интуитивен интерфейс с широк набор от функции, предназначени да направят работата по-лесна и по-приятна за екипи от всякакъв размер. С Monday потребителите могат да създават задачи, да задават крайни срокове и да проследяват напредъка в реално време, което позволява на екипите да са в крак с проектите си и да гарантират, че всичко върви гладко.

Функцията „Колона за проследяване на времето“ показва проследеното време в секунди или минути. Кликването върху конкретна клетка за проследяване на времето отваря историята, където можете да видите напредъка на всяка задача. Тази информация може да се използва за измерване на производителността на отделни лица и екипи, като предоставя ценни данни за оценка на производителността и определяне на цели.

Най-добрите функции на Monday

Неограничените рецепти за автоматизация поддържат различни работни процеси

Персонализирани типове колони за управление на проекти

Kanban изглед, който помага за планиране на задачите и спринтовете

Над 200 шаблона за различни случаи на употреба

Ограничения на Monday

Функцията „Колона за проследяване на времето“ е достъпна само в плановете Pro и Enterprise.

Стръмна крива на обучение за потребителите, тъй като постоянно се добавят нови функции (вижте алтернативите на Monday ).

Цени за понеделник

Индивидуален : Безплатен завинаги

Базов : 8 $/месец на място, започващ от 3 места

Стандартен : 10 $/месец на място, започващ от 3 места

Pro : 16 $/месец на място, започвайки от 3 места

Enterprise: Свържете се с Monday за цени

Оценки и рецензии за Monday

Capterra: 4,6/5 (над 3300 отзива)

G2: 4,7/5 (над 6600 отзива)

10. TimeCamp

TimeCamp е софтуер за отчитане на времето и управление на ресурсите за фирми и физически лица, с който се проследява времето, прекарано в различни задачи и проекти. Може да се използва за наблюдение на производителността на служителите и за фактуриране на клиенти въз основа на времето, прекарано в техните проекти.

Потребителите могат да създават бюджети за проекти, за да проследяват напредъка си спрямо тези бюджети и да правят необходимите корекции. Това може да бъде особено полезно за творчески екипи, които трябва да следят отблизо разходите по проектите.

Например, дадена фирма може да създаде бюджет за проект за преработка на уебсайт, който да включва разходите за хостинг, дизайн и разработка, а след това да проследява тези разходи във времето, за да се увери, че остават в рамките на бюджета.

Най-добрите функции на TimeCamp

Проекти, които се фактурират и не се фактурират, за управление на ресурсите

Споделяне на отчети чрез имейл, PDF или Excel

Автоматично проследяване на работното време и времето на бездействие

Одобрение на времевите разчети с едно кликване

Ограничения на TimeCamp

Отчетите за производителността не са достъпни в безплатния план.

Интеграцията с календар е платена функция.

Цени на TimeCamp

Безплатно

Базов : 6,30 $/потребител на месец

Pro : 9 $/потребител на месец

Enterprise: Свържете се с TimeCamp за цени

Оценки и рецензии за TimeCamp

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

G2: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Съвет за управление на времето: Регистрирайте се в ClickUp

Никога не е забавно да търсите нов безплатен софтуер за управление на проекти, но винаги е хубаво да знаете, че имате избор!

Няма нужда да се примирявате с недостатъците на Paymo. Вместо това, разчитайте на софтуер с широк набор от функции, за да подобрите управлението на времето и проектите си. Нашето предложение? Разчитайте на ClickUp. 🙌🏼

ClickUp е единственото цялостно решение за продуктивност за екипи от всякакъв размер и от всякакъв бранш. С над 15 уникални изгледа на работния процес, множество инструменти за сътрудничество и динамични функции за управление на времето, ClickUp е толкова мощен, колкото и рентабилен!

Получете достъп до неограничен брой задачи, множество гъвкави функции, шаблони за всеки случай на употреба и над 1000 интеграции във всеки ценови план, като се регистрирате в ClickUp още днес!