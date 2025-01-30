10 най-добри софтуера и инструмента за управление на ресурси 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е софтуер за управление на ресурси?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Софтуерът за управление на ресурси се използва за оптимизиране, надзор и сравняване на използването на наличните ресурси за даден проект – независимо дали става въпрос за персонал, инструменти, бюджети или време. Този тип платформа предоставя на проектните мениджъри необходимата информация, за да идентифицират, използват и разпределят ресурсите по възможно най-ефективния начин, за да се избегнат затруднения или пропуснати срокове. " } } ] }

Ако сте проектен мениджър, знаете, че вашият набор от инструменти е непълен без подходящо решение за управление на ресурсите.

Проследяването на проект – включително всички разходи, изравняване на ресурсите и планиране на капацитета, които го съпътстват – ви помага да свършите повече работа за по-кратко време.

Задачите се изпълняват навреме. ⏰

Проектите се изпълняват в рамките на бюджета. 💸

Всички празнуват, когато стигнат до финалната линия. 🏆

Но това става само с подходящите инструменти за управление на ресурсите. Това е един от най-добрите начини да оптимизирате процеса на разпределение на ресурсите и да разкриете истинския потенциал на вашия екип!

Така че, ако сте попаднали тук, то е защото търсите най-добрия инструмент за управление на ресурси за нуждите на вашия екип, и точно тук се включва този наръчник. По-долу ще разгледаме най-добрите инструменти за управление на ресурси, ще подчертаем техните характеристики и ще ви покажем какво казват сайтовете за рецензии на трети страни за всяка опция.

Какво е софтуер за управление на ресурси?

Софтуерът за управление на ресурси се използва за оптимизиране, контрол и сравнение на използването на наличните ресурси за даден проект – независимо дали става въпрос за персонал, инструменти, бюджети или време. Този тип платформа предоставя на проектните мениджъри необходимата информация, за да идентифицират, използват и разпределят ресурсите по възможно най-ефективния начин, за да се избегнат затруднения или пропуснати срокове.

Това позволява на екипите да разчитат на най-добри резултати от проектите в най-кратко време. С други думи, инструментите за управление на ресурсите са там, за да максимизират ефективността и да повишат производителността на екипа от начало до край.

10-те най-добри софтуера за управление на ресурси

Кои са най-добрите инструменти за управление на наличните ресурси? За щастие, има много добри варианти, които трябва да знаете.

Така че, седнете и се отпуснете, защото ние ви предлагаме най-добрия софтуер за управление на ресурси, който можете да използвате за почти всеки проект.

Изгледът „Времева линия“ в ClickUp предоставя обща представа за вашите ресурси и задачи.

Ако търсите най-добрия софтуер за управление на ресурси, който е силно персонализируем, не търсете по-далеч от ClickUp. Той е перфектното допълнение към арсенала на всеки проектен мениджър, благодарение на многобройните си възможности.

Независимо дали управлявате ресурси, разработвате началните части на проект или искате да поддържате целия си екип в синхрон с възложените документи и задачи, ClickUp е създаден, за да бъде достатъчно гъвкав, за да го направи. 📝

Например, с изгледи, базирани на роли, ClickUp ви позволява да персонализирате задачите и проектите за планиране на ресурсите, като възлагате задачи на подходящите членове на екипа. А с инструментите си за отчитане и анализ можете лесно да проследявате напредъка, да преразпределяте ресурсите по време на работа и да следите общото им използване.

Някой от оригиналните планове за ресурсите не се изпълнява както трябва? Никога не пропускайте нищо с помощта на множество персонализирани автоматизации, базирани на правила, и възможността да създавате персонализирани табла с графики и календарни изгледи във времевата линия на планирането на ресурсите. 📈

Функции

Предимства

Създаден за екипна работа: Споделяйте документи и използвайте Споделяйте документи и използвайте Whiteboard на ClickUp с екипа си в реално време, за да развивате идеи или да увеличите ефективността на управлението на проектите си.

Лесен за използване: ClickUp има интуитивен интерфейс, който е лесен за използване и навигация в сравнение с други софтуери за управление на ресурси в този списък.

Висока степен на персонализация: ClickUp предлага мощни опции за персонализация, позволяващи на проектните мениджъри да създадат уникално преживяване и да настроят инструмента според нуждите на всеки проект и процеса на планиране на ресурсите.

Недостатъци

Няма сложни инструменти за бюджетиране: Инструментите за бюджетиране на ClickUp не са толкова подробни, колкото някои инструменти за планиране на финансови ресурси.

Ограничено вградено проследяване на времето: Някои клиенти споделят, че ръчното вградено проследяване на времето в ClickUp може да бъде трудно за поддържане.

Цени

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 долара на месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

G2 : 4. 7/5 (над 5400 отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 3000 отзива)

Използвайте шаблона за разпределение на ресурси на ClickUp, за да следите материалите, човешките ресурси и другите ресурси на организацията за всеки проект.

ПРОСЛЕДЯВАЙТЕ РЕСУРСИТЕ ПО-БЪРЗО С ГОТОВ ШАБЛОНИскате още повече помощ, за да контролирате ресурсите си с ClickUp? Използвайте нашия невероятен шаблон за разпределение на ресурси, за да получите преднина в това как най-добре да проследявате, управлявате и преглеждате наличните си ресурси в ClickUp!

2. Monday. com

Via Monday

Monday.com е солидно решение за управление на ресурси, създадено да помага на проектните мениджъри да управляват бързо работата си, като предлага функции за планиране на ресурсите, за да се вижда цялостната картина.

С интуитивни инструменти за плъзгане и пускане, проектните мениджъри лесно разпределят задачи, приоритизират графици и проследяват всички ресурси, които са им възложени в няколко проекта, които управляват.

Този инструмент за управление на ресурси е по-малко гъвкав в сравнение с някои от другите най-добри софтуерни опции за управление на ресурси в този списък, но предлага почти всички основни функции за управление на проекти, които бихте очаквали.

Сравнете Monday.com с ClickUp!

Най-добри функции

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане“: Лесно плъзгане и пускане на задачи и ресурси за по-ефективно управление на проекти

Визуално атрактивни табла: Monday не се страхува да създава изгледи за управление на проекти за проследяване на задачи, разпределение на ресурси и информация за проекти с много цветове.

Проследяване на времето: Следете Следете използването на времето и ресурсите чрез вградени таймери и измервания за ефективно планиране на ресурсите.

Няколко изгледа на проектите: Времева линия, канбан, календарни изгледи и други улесняват Времева линия, канбан, календарни изгледи и други улесняват преминаването между контексти и проследяването на напредъка на проектите за планиране на ресурсите.

Предимства

Интеграции: Monday е добър в предоставянето на интеграции с трети страни за безпроблемен работен процес с допълнителни инструменти.

Вградени известия по имейл: Екипите остават на една и съща страница с автоматизирани известия по имейл в рамките на инструмента за управление на проекти

Недостатъци

Вижте напредъка на членовете на екипа си: На някои членове на екипа не им харесва, че можете да виждате напредъка на всеки член на екипа по задачите, които са им възложени – което е чудесно за целите на мениджъра за използване на ресурсите, но не е идеално за общото управление на ресурсите за членовете на екипа.

Не е толкова адаптивен като другите алтернативи: Въпреки че Monday предоставя цялостна рамка за управление на всички видове проекти, някои потребители биха предпочели инструментът за управление на проекти да бъде малко по-гъвкав.

Цени

Индивидуален : Безплатен завинаги

Основен : 8 долара на месец за едно работно място

Стандартен : 10 долара на месец за едно работно място

Pro : 16 долара на месец за едно работно място

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

G2 : 4. 7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 3000 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Monday.com!

3. Mosaic

Ако трябва да опишем Mosaic като инструмент за управление на ресурси, думите „интуитивен“ и „изчерпателен“ идват на ум. Този инструмент за планиране на ресурси предоставя на потребителите възможност да управляват своите ресурси, да имат достъп до анализи и да вземат решения въз основа на данни.

Mosaic предлага множество инструменти за планиране на ресурсите, които позволяват на проектните екипи да разпределят задачи, да проследяват наличността и да управляват наличността на ресурсите. Mosaic използва комбинация от функции, включително AI възможности, за да гарантира, че екипът ви е съгласуван и централизиран за планирането на проекти.

Най-доброто от всичко е, че този инструмент за управление на ресурси е изграден върху идеята, че натоварването на всеки е видимо, така че членовете на екипа остават ангажирани и постигат целите си по график. ⌛

Най-добри функции

Сътрудничество по проекти: Инструментът за управление на ресурсите позволява на екипите да сътрудничат по проекти в реално време, което осигурява гладка и безпроблемна комуникация за по-добро планиране на ресурсите.

Анализ на ресурсите и проектите: Mosaic предоставя анализи, които помагат на потребителите да получат информация за производителността, използването на ресурсите и напредъка на проектите.

Уведомления: Платформата изпраща уведомления по имейл и SMS, за да гарантира, че потребителите са информирани за актуалната информация по проектите.

Предимства

Отличен екип за поддръжка: Екипът за поддръжка на Mosaic отговаря бързо на всички ваши въпроси относно управлението на задачи, управлението на ресурси или препятствията при управлението на проекти.

Помага за намаляване на управленските задачи: Наред с функциите си за автоматизация, Mosaic помага на екипите да автоматизират повтарящи се задачи, като намалява времето, прекарано в ръчно управление на проекти.

Избягвайте преумората: Визуализирайте капацитета на екипа си, за да не претоварвате никого и да избегнете преумората чрез информирано разпределение на ресурсите.

Недостатъци

Проблеми с платформата: Някои потребители са съобщили за изчезнали задачи, след като са били финализирани.

Непостоянна функционалност при експортиране: Понякога форматът на документа се променя и се разбърква при експортиране на CSV файлове.

Цени

Team Plan : 9,99 $ на потребител на месец

Бизнес план : 14,99 долара на месец за потребител

План за предприятия: Свържете се с екипа

Оценки и рецензии

G2 : 4. 8/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 5/5 (20+ отзива)

4. Runn

Чрез Runn

Runn.io е мощен софтуер за управление на ресурси, който предлага на потребителите цялостен набор от функции, които им помагат ефективно да планират, управляват и проследяват проекти. С него потребителите максимизират използването на ресурсите, подобряват вземането на решения и ускоряват изпълнението на проектите с по-добро планиране на ресурсите. 🏎️

Интерактивният му интерфейс и предварително създадените отчети позволяват на потребителите бързо и лесно да получат информация за напредъка в управлението на проекти. Този инструмент за планиране на ресурси има солидни аналитични възможности и помага на потребителите да идентифицират тенденции и да определят области за подобрение.

Освен това, Runn се интегрира с много популярни инструменти за управление на проекти, за да гарантира безпроблемно сътрудничество между екипите за най-доброто управление на ресурсите.

Най-добри функции

Автоматизирани табла: Визуализирайте данните за по-добро Визуализирайте данните за по-добро проследяване на проектите и управление на ресурсите

Възможности за самообслужване при изготвянето на отчети: Членовете на екипа могат да създават персонализирани отчети за управление на проекти за нула време.

Създадени за максимизиране: Максимизирайте разпределението на ресурсите, като идентифицирате тенденциите в използването и пречките.

Предимства

Инструменти за прогнозиране: Планирайте предварително бъдещи проекти, като използвате инструментите за прогнозиране, за да създадете сценарии за проекти и да оцените бюджетите.

Най-подходящи за екипи, предоставящи услуги: ИТ, архитектура, консултантски услуги и агенции са видовете екипи, които могат да извлекат максимална полза от Runn за нуждите си от управление на ресурси.

Недостатъци

Без мобилно приложение: Run не позволява на екипите да управляват лесно ресурсите си, докато са в движение.

Няма вграден инструмент за сътрудничество

Скъпо: Инструментът за планиране на проекти може да бъде скъп за по-малки екипи, в зависимост от конкретните функции, които търсят.

Допълнителни функции Може да са прекалено сложни и с много функции за основни Може да са прекалено сложни и с много функции за основни нужди от управление на ресурси

Цени

Безплатни : 0 долара на човек за до пет души

Pro: 10 долара на човек на месец

Оценки и рецензии

G2: 4. 5/5 (1+ рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (25 рецензии)

5. Hive

Чрез Hive

Ако презаписването е постоянен проблем при разпределянето на ресурсите между проектите, Hive предлага инструменти, създадени да предотвратят това. Освен това получавате персонализирани роли, така че не само контролирате разпределението на ресурсите, но и решавате кой ще контролира функциите за управление на натоварването.

Потребителският интерфейс за управление на ресурсите и планиране на проекти предлага прост, но ефективен начин за визуализиране на разпределението на ресурсите според фазата на проекта, ролите на екипа и важните етапи. Той позволява на потребителите бързо да оценяват разпределенията, графика на ресурсите, общата капацитет и напредъка.

Подобно на други инструменти за управление на ресурси, Hive предлага функциите, които бихте очаквали, от управление на отпуските до автоматизирани известия за подобрено планиране на проекти. Ако като проектен мениджър държите на простотата и прозрачността, обмислете Hive като опция за управление и планиране на ресурси.

Най-добри функции

Проследяване на времето: Проследявайте времето ръчно, добавяйте време и записвайте срещи като част от процеса на проследяване на времето, така че планирането на ресурсите да се извършва в реално време.

Сътрудничество и съобщения: Общувайте и сътрудничете с членовете на екипа директно от таблото, без да се налага да преминавате от инструмента за управление на ресурси.

Hive за Zoom: Hive се интегрира с Zoom, за да ви позволи да си водите бележки и да проследявате задачите за по-добри възможности за управление на задачите.

Предимства

Форумът на Hive: Лесно давайте обратна връзка за функциите във форума на Hive и научавайте полезни съвети за управление на ресурсите.

Персонализирани работни процеси: Hive е доста гъвкав по отношение на възможността да създавате работни процеси, които отговарят на съществуващия ви процес за управление на ресурсите.

Инструмент „две в едно“: Проектните мениджъри използват Hive както за общо управление на проекти, така и за разпределение на ресурси.

Недостатъци

Нестабилен инструмент за съобщения: Някои потребители съобщават за нестабилен панел за съобщения, където е трудно да се намерят по-стари съобщения.

Основно мобилно приложение: В сравнение с други мобилни приложения за управление на ресурси, приложението на Hive предлага доста основни функции за управление на проекти.

Липсващи ключови интеграции: Hive не улеснява интеграцията с други инструменти за управление на проекти и CRM системи във вашия работен процес, като HubSpot.

Цени

Solo : Безплатен завинаги

Екипи : 12 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с екипа

Оценки и рецензии

G2 : 4. 6/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4. 5/5 (над 400 рецензии)

6. Управление на ресурсите от Smartsheet

Чрез Smartsheet

Това, което отличава Resource Management by Smartsheet, са функции като инструментите за прогнозиране на проекти. С инструментите за планиране на ресурси не само можете да планирате текущите си нужди от ресурси, но и да прогнозирате колко ресурси ще ви бъдат необходими за бъдещи проекти.

Resource Management by Smartsheet ви предоставя изчерпателен преглед на всеки ресурс по проекта, включително тяхната наличност и натовареност, така че да можете безпроблемно да управлявате всички проекти, които ви се предоставят, без да изоставате.

С автоматизирани известия и актуализации, този софтуер за управление на ресурси ще ви държи винаги в течение, за да можете да координирате дейностите си и да спазвате графика.

Най-добри функции

Пълна видимост на работната натовареност: Позволява на заинтересованите страни да получават информация за управлението на работната натовареност и функции за управление на проекти, като например отчети за напредъка.

Автоматизирани известия и актуализации: Информира мениджърите по планиране на ресурсите за всякакви промени в проекта, за да могат да планират ресурсите на място според нуждите.

Инструменти за прогнозиране и анализ: Помагат на проектните мениджъри при планирането на ресурсите, за да изпреварят и оптимизират използването на ресурсите.

Визуално представяне на наличните ресурси: Софтуерът за управление на ресурси помага за бърза оценка на наличността на ресурсите и управление на капацитета.

Предимства

Адаптивни шаблони и таблици: Не започвайте от нулата с шаблоните на Smartsheet, които са достатъчно гъвкави, за да ги персонализирате според нуждите на вашия проект.

Разширено филтриране: Никога не губете задачи или бележки с разширените опции за филтриране за оптимално управление на ресурсите.

Недостатъци

Без настолно приложение: Няма да можете да изтеглите настолно приложение с Resource Management by Smartsheet

Работи по подобен начин като Excel: Ако търсите инструмент за управление на ресурси, който предлага повече от това, което може да направи един Excel файл с редове и колони, може да потърсите алтернативи.

Цени

Pro : 7 долара на потребител на месец

Бизнес : 25 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с екипа

Оценки и рецензии

G2: 4. 0/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 60 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Smartsheet!

7. Hub Planner

Чрез Hub Planner

Ако съберете заедно планиращ инструмент, множество времеви таблици и функции за отчитане, ще получите Hub Planner. Като софтуер за управление на ресурси, той е прост и точен, за по-добри възможности за управление на проекти.

Макар че може да не сте в състояние да го персонализирате на по-детайлно ниво, както бихте направили с инструмент като ClickUp, той все пак предлага солидни функции за по-малки екипи за управление на проекти, планиране на ресурси и разпределение на ресурси.

Най-добрите му функции вероятно са динамичните инструменти за бюджетиране. Инструментът предлага интуитивен помощник за бюджетиране, който помага за създаването на персонализиран бюджет за всеки проект и проследява действителните разходи в сравнение с прогнозните. 💰💰💰

Hub Planner включва и интерактивен табло за анализ на разходите, което предоставя визуален преглед на използването на бюджета и разходите. С автоматизирано бюджетиране и сигнали за проследяване, мениджърите получават предупреждение, когато проектът надхвърли или не достигне бюджета, което го прави чудесен инструмент за финансово планиране на ресурсите.

Най-добри функции

Планиращ инструмент с функция „плъзгане и пускане”: Лесно е да създавате Лесно е да създавате графици за проекти с достъпен инструмент за планиране с функция „плъзгане и пускане”.

Лесен за научаване и управление: Hub Planner не изисква дълго обучение, както другите софтуери за управление на ресурси, така че е лесен за внедряване и интегриране в работния процес на вашия екип.

Динамични тарифи за фактуриране: Имате сложен процес на фактуриране? Hub Planner ви позволява да проследявате вътрешни и външни тарифи за фактуриране, за да знаете колко печелите от всеки проект.

Предимства

Лесен за навигация: Потребителите на Hub Planner харесват този софтуер за управление на ресурси заради лекотата му на използване, а не заради функционалните му възможности.

Автоматично попълване на часовете по проекта: Спестете време , като оставите Hub Planner да попълни автоматично часовете ви и да работи като по-бърз инструмент за планиране на ресурсите.

Недостатъци

Усъвършенствани функции: Екипите, които използват Hub Planner, работят най-добре, когато се нуждаят от основен инструмент за планиране на проекти или ресурси за по-прости работни процеси.

Проследява използването на ресурсите чрез доклади, които могат да се изтеглят: Искате да видите колко добре се справя разпределението на ресурсите ви? Ще трябва да изтеглите доклад, за да разберете.

Цени

Plus & Play : 7 долара на ресурс на месец

Премиум : 18 долара на ресурс на месец

Бизнес лидер: Свържете се с екипа

Оценки и рецензии

G2 : 4/5 (17+ рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

8. nTask

чрез nTask

С nTask можете да сътрудничите, планирате и анализирате всичките си проекти заедно с екипа си. Подобно на други софтуери за управление на проекти и ресурси, nTask предлага основни функции като определяне на етапи, бюджетиране, управление на ресурси и планиращ канбан борд с функция „плъзгане и пускане“, който добавя прозрачност към всеки проект. 🔎

И така, какво отличава nTask от останалите?

С nTask, дяволът е в детайлите. Например, можете сами да създавате шаблони, които да използвате в бъдещи проекти. Този софтуер предлага и вградена функция за проследяване на времето, която показва показатели за разходите до завършване на всеки етап от проекта.

Най-добри функции

Персонализирани статуси: nTask е достатъчно гъвкав, за да позволява на екипите да създават персонализирани статуси за проекти с допълнителни нюанси.

Свързване на проекти: Имате ли няколко взаимосвързани проекта, които се изпълняват едновременно? nTask позволява на екипите да свързват свързани проекти, така че да няма грешки при постигането на етапите и спазването на крайните срокове според графика.

Настройваеми крайни срокове: Често се случва да не успеем да завършим даден проект до очаквания краен срок, затова nTask предлага малки, но мощни функции като настройка на планирани и действителни крайни срокове – идеални за планиране на ресурсите.

Предимства

Създаване на екипи: nTask дава възможност на проектните мениджъри да създават екипи, за да поддържат организирано планирането на проектите и ресурсите.

Достъпен: nTask е достъпен, което го прави идеален за малки и растящи екипи, които не се нуждаят от софтуер за управление на ресурси, за да доведат проекта до край.

Недостатъци

Бавно зареждане: В зависимост от това как сте настроили работния си процес, nTask може да се зарежда бавно в сравнение с другите софтуерни опции за управление на ресурси в този списък.

Ограничени интеграции: Работата с голям набор от технологии може да се превърне в проблем, ако nTask не се интегрира с нито един от вашите инструменти за управление на задачи.

Стръмна крива на обучение: Потребителите съобщават за малко по-стръмна крива на обучение, тъй като платформата не е толкова интуитивна, колкото други софтуерни опции за управление на ресурси.

Цени

Премиум : 3 долара на месец, фактурирани ежегодно

Бизнес : 8 долара на месец, фактурирани ежегодно

Enterprise: Свържете се с екипа

Оценки и рецензии

G2: 4. 5/5 (17+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

9. Celoxis

Чрез Celoxis

Ce loxis е комбинация от инструменти за гъвкаво управление на ресурсите и функции за автоматизация на работния процес. Той предлага мощни функции за отчитане и бизнес анализи, които дават на проектните мениджъри пълна картина на техните проекти.

Celoxis предлага и персонализирани визуализации, за да могат проектните мениджъри да разберат по-бързо данните за своите проекти. Той също така предоставя на вашия екип инструменти за работа с клиенти с функции на клиентски портал. 💡

Имайте предвид, че Celoxis има още какво да направи по отношение на разработването на допълнителни функции, за да направи своя продукт по-стабилен за различни проектни нужди. 🧠

Най-добри функции

Персонализирани табла за портфолио: Бъдете в крак с информацията за проектите в реално време в рамките на портфолиата.

Персонализирани визуализации: Позволява на потребителите да разберат по-добре данните за своите проекти.

Автоматизация: Предлага множество персонализирани автоматизации

Предимства

Автоматизирани графици за ресурси и отчети за проекти: Софтуерът за управление на ресурси ви помага да получите отчет за проекта, който включва подробности за напредъка на проекта във вашата пощенска кутия. Софтуерът за управление на ресурси ви помага да получите отчет за проекта, който включва подробности за напредъка на проекта във вашата пощенска кутия.

Работи чудесно за по-малки екипи: Не е необходимо да сте добре запознати със сложния софтуер за управление на ресурси, за да започнете да работите с Celoxis и да извлечете максимума от него.

Недостатъци

Ограничени планове за ползване: За разлика от други софтуери за управление на ресурси, Celoxis не предлага много планове, от които да избирате, което може да не ви допадне, ако имате ограничен бюджет.

UX се нуждае от подобрение: В зависимост от това, какво правите с таблото на Celoxis, навигацията не винаги е гладка.

Цени

Облак : 22,50 $ годишно

На място: Свържете се с екипа

Оценки и рецензии

G2 : 4. 3/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

10. Forecast

Via Forecast

Работите с клиенти? Forecast предлага множество инструменти за управление на ресурси и проекти, които ви гарантират удовлетвореността на клиентите. Можете да държите заинтересованите страни в течение, като същевременно поддържате видимостта на ресурсите в бекенда. 🔎

Що се отнася до софтуера за управление на ресурси, Forecast не ви оставя да желаете повече, което е чудесно от гледна точка на планирането на вашите проекти. Таблиците за отчитане на работното време, отчетите и високо визуалният табло ви гарантират, че разпределяте оптимално капацитета си между всички текущи проекти за оптимално планиране на ресурсите. Ако сте бизнес, базиран на услуги, Forecast може да бъде солидна опция, която си заслужава да се има предвид.

Най-добри функции

Функции за фактуриране Лесно създавайте и изпращайте фактури на клиенти от платформата

Универсален инструмент за агенции: Агенциите управляват клиенти, проекти и ресурси от едно централизирано място.

Предимства

Постоянни актуализации на продукта: Екипът на Forecasts е стабилен в предоставянето на постоянни актуализации на продукта.

Показва наличността на всички за проекти: Екипите се синхронизират, като добавят видимост към наличността за планиране на проекти, когато тя се променя.

Недостатъци

Не е най-добрият за мобилни устройства: Таблото на Forecast не е проектирано с оглед на мобилния изглед.

Не автоматизира много повтарящи се задачи: Много задачи, които Forecast би могъл да автоматизира, за да Много задачи, които Forecast би могъл да автоматизира, за да оптимизира процесите , трябва да се повтарят ръчно.

Подходящ за екипи от типа на агенции: Forecast е чудесен за бизнеса, базиран на услуги, като агенциите, така че неговите функции може да не обслужват Forecast е чудесен за бизнеса, базиран на услуги, като агенциите, така че неговите функции може да не обслужват напълно други бизнес модели

Цени

Lite : 29 долара на месец за едно работно място

Pro : Свържете се с екипа

Плюс: Свържете се с екипа

Оценки и рецензии

G2 : 4. 2/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 5/5 (50+ отзива)

Започнете планирането на ресурсите с софтуер за управление на ресурсите

Внимавайте – най-добрият софтуер за управление на ресурси не винаги е толкова ясен, колкото изглежда. Имате нужда от опция, която може да направи повече от просто планиране на проекти или откриване на разпределените ви ресурси.

Софтуерът за планиране на ресурси и проекти като ClickUp ви предоставя всичко необходимо, за да наблюдавате, проследявате, планирате, организирате и преоценявате приоритетите на вашите ресурси по възможно най-ефективния начин.

Използвайте Workload View на ClickUp, за да видите кой е напред или изостава, и лесно премествайте задачите с плъзгане и пускане, за да преразпределите ресурсите.

Функциите за управление на натоварването дават на ръководителите на екипи директна информация за това кой какво управлява, така че да избегнете преумората на част от екипа, докато на останалите давате твърде малко работа. Присвоявайте задачи, коментари или потребители към проекти и премествайте работата им с плъзгане и пускане за наистина ефективно управление на ресурсите и планиране на проекти.

Вземете нещата в свои ръце още днес и изтеглете ClickUp безплатно!