21 най-добри алтернативи и конкуренти на monday.com през 2025 г.

Когато започнах да използвам Monday.com, ми се стори, че е идеалното решение. То ми даде ясна видимост и ми помогна да структурирам задачите.

С нарастването на сложността на проектите ми обаче забелязах някои пропуски. Персонализирането не беше особено лесно; простите настройки на работния процес изискваха прекалено много стъпки. Не се интегрираше с много инструменти, което водеше до разкъсване на данните и ръчни актуализации.

Това, което започна като полезен инструмент, скоро се превърна в допълнителен разход.

Ако сте се сблъсквали с подобни предизвикателства, този изчерпателен списък с 21-те най-добри алтернативи на Monday ще ви помогне да изберете подходящото решение за управление на проекти за вашия екип.

Ограничения на Monday.com

Monday.com е добре познат инструмент за управление на проекти и задачи, опростяване на продажбените дейности, автоматизиране на работните процеси и проследяване на контакти и потенциални клиенти. Но като всеки инструмент, той има и своите недостатъци, с които аз самият съм се сблъсквал.

Ограничено персонализиране на таблото: Интерфейсът е подобен на електронна таблица. Таблата предлагат гъвкавост, но не винаги представят информацията в желания формат. Свързването на диаграми с конкретни колони може да бъде трудоемко.

Ограничено филтриране: Разделът „Моите задачи“ не позволява разширено филтриране, например да се видят задачите, възложени на конкретни членове на екипа. Това затруднява мениджърите да проследяват натовареността на екипа си в движение.

Без фиксиране/закрепване на реда: Таблата на Monday.com са по своята същност динамични, което означава, че елементите могат лесно да се преместват. Към момента няма вградена функция за пълно фиксиране на реда.

Сложна настройка на автоматизацията: Настройването на повтарящи се задачи в monday.com изисква използването на автоматизация, което е многоетапен процес в сравнение с други инструменти като ClickUp или Asana, където са необходими само няколко кликвания.

Липса на детайлност в диаграмите на Гант: Диаграмите на Гант в Monday.com позволяват планиране само по дни, а не по конкретни часове от деня. Това ограничение може да попречи на подробното управление на проекти, при които задачите с конкретно време са от решаващо значение.

Стръмна крива на обучение: Обширната база от знания, въпреки че е полезна, може да бъде трудна за намиране. Потребителите може да не я открият по естествен начин, което увеличава кривата на обучение.

Ограничена интеграция с Gmail: Не можете да използвате интеграцията с Gmail за масови имейл кампании поради дневните ограничения и ограниченията на API на Gmail.

Без офлайн възможности: Софтуерът не работи офлайн.

💡Съвет от професионалист: За да изберете подходящия инструмент за управление на проекти, имайте предвид сложността на проекта и нуждите на екипа си – сътрудничество, проследяване на задачи и т.н. Фокусирайте се върху функции като управление на задачи, интеграции и персонализирани работни процеси.

Monday.com Алтернативи на един поглед

Софтуер за управление на проекти Пример за употреба Най-подходящо за ClickUp Универсално управление на проекти Фрийлансъри, стартиращи компании, малки предприятия, големи предприятия Asana Управление на задачите и проследяване на проекти Малки екипи и предприятия Airtable Управление на бази данни Малки екипи Wrike Цялостно планиране на проекти и разширени отчети Големи организации и екипи Trello Визуално управление на задачите Малки екипи, свободни професионалисти и предприятия Basecamp Централизирана комуникация и управление на проекти за отдалечени екипи Малки екипи Smartsheet Управление на проекти, подобно на електронна таблица Екипи, запознати с електронните таблици Jira Агилно управление на проекти за разработка на софтуер Екипи за разработка на софтуер Workfront Управление на проекти на корпоративно ниво Средни и големи организации Zoho Projects Планиране, проследяване и сътрудничество по проекти Фирми, които вече използват продуктите на Zoho Microsoft Planner Организация на задачите в пакета Microsoft 365 Големи екипи, малки организации nTask Възможности за планиране на срещи и проследяване на времето Малки и средни екипи Работа в екип Функции за сътрудничество с клиенти Консултантски фирми, агенции или екипи, работещи с клиенти Nifty Планиране на проекти с изгледи на времевата линия Малки екипи, които се нуждаят от визуално привлекателни функции за сътрудничество Todoist Функции за управление на лични задачи и определяне на приоритети Индивидуални лица, свободни професионалисти или малки екипи Hive Гъвкаво управление на проекти и вградени функции за чат Малки екипи и големи предприятия TeamGantt Планиране и разпределение на ресурсите въз основа на диаграма на Гант Екипи, които се нуждаят от визуална времева линия ProofHub Планиране на проекти, сътрудничество и отчитане на времето Малки екипи и свободни професионалисти Scoro Цялостно управление на бизнеса Големи компании, които се нуждаят от подробен финансов надзор Podio Персонализирани работни пространства Екипи, които се нуждаят от персонализирани решения MeisterTask Визуално управление на задачите Креативни екипи

21-те най-добри алтернативи на Monday.com

От по-добри интеграции до по-гъвкави планове, този списък с най-добрите алтернативи на Monday.com ви предлага всичко, от което се нуждаете.

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и сътрудничество)

Започнете безплатно Получете цялостен поглед, за да бъдете винаги една крачка напред, като организирате ежедневната си работа, напомнянията и събитията в календара си с ClickUp.

Софтуерът за управление на проекти ClickUp е безспорно един от най-гъвкавите инструменти, с които съм се сблъсквал. Той опростява работните процеси и поддържа продуктивността на екипите, независимо от техния размер. Всичко, от което се нуждаете, за да планирате, обсъждате идеи и сътрудничите, е на едно място.

Той е създаден, за да поддържа проектите структурирани, с ясна йерархия, която разделя всичко на работни пространства, папки, списъци, задачи и подзадачи. Това улеснява контрола върху нещата, без да се губи представа за цялостната картина.

Нека разгледаме някои функции, които го правят моето предпочитано средство:

ClickUp Dashboards

Преглеждайте напредъка на проекта под формата на линейни, лентови и кръгови диаграми с таблата на ClickUp.

ClickUp Dashboards ви предоставя ясен визуален преглед на вашите проекти, представянето на екипа и ключовите показатели.

Можете да персонализирате всеки табло с различни карти, за да покажете най-важните данни – като напредък по задачите, крайни срокове и приблизително време – като поддържате всичко организирано и лесно за проследяване.

ClickUp Docs

Свържете работния си процес с ClickUp Docs за безпроблемно споделяне на документи.

ClickUp Docs е удобен редактор на документи, който помага на екипите да създават, редактират и споделят документи, като ги свързват директно със задачите. По този начин всеки може лесно да намери планове за проекти, бележки от срещи или важна информация на едно място.

Функции като актуализации в реално време и коментари позволяват на всички да са на една и съща страница, като помагат на екипите да останат свързани и организирани през целия жизнен цикъл на проекта.

Цели и задачи в ClickUp

Визуализирайте напредъка си и проследявайте различните етапи от жизнения цикъл на проекта с ClickUp Goals.

Когато сравните Monday с ClickUp, ще откриете, че ClickUp предлага по-подробен преглед на задачите на екипа ви и автоматизира повтарящите се задачи само с няколко кликвания.

Целите и задачите в ClickUp са неразделна част от възможностите за управление на проекти в ClickUp. Целите в ClickUp помагат на екипите да поставят ясни цели, като ги разбиват на по-малки, измерими задачи. Можете да проследявате напредъка и да свързвате целите със задачите, за да поддържате всички в синхрон и фокусирани.

Добавете етапи на задачите с ClickUp Tasks

ClickUp Tasks е мястото, където се извършва работата. Всяка задача представлява стъпка в проекта и можете да ги организирате в списъци или табла за по-добра видимост. Задачите могат да бъдат разделени на подзадачи, за да планирате и делегирате работата ефективно.

С изгледи като диаграми на Гант и календари можете лесно да управлявате графици и работни натоварвания. Заедно, целите и задачите гарантират, че екипите остават организирани, фокусирани и се движат към общите цели.

ClickUp Brain и ClickUp Automations

Обобщете бързо разговорите си с ClickUp Brain

ClickUp Brain е AI-базираният асистент на платформата, който ви помага да създавате съдържание, като например планове за проекти или комуникация с клиенти, въз основа на вашите нужди. Можете да го използвате, за да обобщавате актуализациите и коментарите по задачите, за да подобрите видимостта и да улесните комуникацията между проектите.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да увеличите ефективността с ClickUp Automations.

Ускорете проектите си с ClickUp Automations.

Поставете задачите, актуализациите на статуса и известията на автопилот, за да не се налага да ги добавяте ръчно. Като намалите ръчната работа и сведете до минимум грешките, можете да се съсредоточите върху по-голямата картина, вместо да се забивате в повтарящи се задачи.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Chat: Превърнете съобщенията в задачи, свържете разговорите със задачи, документи и чатове и спестете повече от един ден всяка седмица с Превърнете съобщенията в задачи, свържете разговорите със задачи, документи и чатове и спестете повече от един ден всяка седмица с ClickUp Chat

Множество изгледи на задачите: Визуализирайте графиците на проектите си в над 15 изгледа, включително диаграма на Гант, табло Канбан, изглед списък и изглед таблица.

Синхронизация в реално време между устройства: Записвайте часовете от всяко устройство и бъдете винаги синхронизирани. Задавайте очакваната продължителност на задачите и анализирайте времето, прекарано по проектите.

ClickUp Integrations: Синхронизирайте без усилие инструменти като Zoom, Синхронизирайте без усилие инструменти като Zoom, Monday и Google, за да прехвърляте информация между платформи с ClickUp Integrations.

Над 1000 готови шаблона: Достъп до стотици шаблони за различни случаи на употреба, за да спестите време и да осигурите последователност в проектите.

Ограничения на ClickUp

Опциите за персонализиране могат да бъдат обезкуражаващи в началото

Отнема време за първоначалната настройка

Цени на ClickUp

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp е швейцарският армейски нож на системите за управление на проекти. Той напълно промени начина, по който екипът ни управлява проектите и задачите. Гъвкавостта и опциите за персонализиране улесняват адаптирането към всеки работен процес, независимо дали управлявате прости списъци със задачи или сложни проекти с множество зависимости. Потребителският интерфейс е интуитивен, а възможността за интегриране с други инструменти значително оптимизира процесите ни. Обичам подробните функции за отчитане, които предоставят ценна информация за представянето на екипа. Непрекъснатите актуализации и пускането на нови функции на ClickUp показват, че те наистина се вслушват в обратната връзка от потребителите. Последната актуализация на изкуствения интелект наистина ми помага да намеря нещата, които изискват вниманието ми. Винаги бих го препоръчал.

Намирам ClickUp за изключително полезен инструмент за управление на проекти. Неговата гъвкавост, богати функции, безпроблемна интеграция и опции за персонализиране го правят отличен избор. Поддръжката чрез чат на живо също е голямо предимство. Този инструмент ме впечатли дълбоко. Той ми е бил изключително полезен и мога да кажа само положителни неща за него.

2. Asana (най-подходяща за проследяване на проекти)

Asana е инструмент за управление на проекти, който ви помага да задавате цели за цялата компания, да управлявате стратегически планове и да извършвате работата си на една единствена платформа.

Той улеснява екипите в планирането, организирането и проследяването на работата им с функции като проследяване на времето, персонализирани полета, табла за отчети и интелигентни актуализации на статуса.

Едно от нещата, които харесвам в Asana, е колко добре се интегрира с други инструменти. Можете да я свържете с над 300 приложения, като Google Workspace, инструменти на Microsoft, Zoom и Vimeo.

Най-добрите функции на Asana

Получавайте автоматични актуализации за задачите във вградената пощенска кутия на Asana. Тя ви позволява да проверявате кои задачи са спешни, автоматично спира известията по време на определени часове и дни от седмицата и стеснява изгледа ви с филтри.

Измерете колко време отделяте за дадена задача, за да разпределите времето си правилно.

Визуализирайте работата си в различни формати, като списъци, табла, календари и времеви линии.

Автоматизирайте повтарящите се задачи; софтуерът разпределя работата, коригира крайните срокове и уведомява заинтересованите страни по команда.

Ограничения на Asana

Ограничение при възлагане на задачи – платформата не ви позволява да възлагате няколко задачи на един и същ потребител.

Шаблони за задачи не съществуват в мобилното приложение и потребителят може да създаде само един за всеки проект.

Обслужването на клиенти е бавно. Няма поддръжка по телефона или чат, а в рецензиите се отбелязва, че отговорите по имейл отнемат 6 дни.

Ограничени възможности за сортиране и филтриране на задачите за управление на проекти

Цени на Asana

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 10,99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Разширена версия: 24,99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Enterprise+: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 рецензии)

Кога Asana може да е по-подходяща от monday.com

Нуждаете се от изчистен и интуитивен интерфейс за проследяване на проекти

Искате да разполагате с множество визуални инструменти, като например график и календар

Предпочитате прости автоматизации за оптимизиране на задачите

Искате безпроблемна интеграция с инструменти като Slack и Google Drive

3. Airtable (най-доброто за управление на бази данни)

Airtable е облачно базирано средство за управление на проекти, което помага на екипите да организират, планират и сътрудничат по проекти. То съчетава гъвкавостта на електронната таблица с мощността на базата данни, което улеснява проследяването на напредъка, управлението на ресурсите и разпределянето на задачите.

Използвал съм тази алтернатива на Monday с малки екипи и тя е страхотна – особено защото е безплатна, лесна за използване и пълна с полезни функции.

Най-добрите функции на Airtable

Визуализирайте управлението и използването на работната натовареност , за да отблокирате работата и да избегнете преумората.

Определете повтарящи се процеси и отчети за състоянието, за да създадете предвидимост в работния си процес.

Подобрете организационното сътрудничество, като обедините различни видове информация в една платформа.

Управлявайте проектите с лекота благодарение на интуитивния потребителски интерфейс.

Ограничения на Airtable

Обслужването на клиенти е малко бавно

Не можете да копирате информация от друго приложение и да я поставите в Asana запис, който редактирате, защото приложението ви връща към началния екран след копирането. Това затруднява безпроблемното прехвърляне на информация.

Airtable не позволява едновременното редактиране на няколко клетки или избора на несвързани клетки, което може значително да забави работните процеси.

Цени на Airtable

Безплатен план: До 5 потребители на работно място

Екип: 24 $/месец

Бизнес: 54 $/месец

Мащаб на предприятието: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Кога Airtable може да е по-подходящ от monday.com

Нуждаете се от структурирано управление на проекти в стил база данни

Искате гъвкавостта на изгледите на електронни таблици с възможности за създаване на приложения

Предпочитате да свързвате записи и да управлявате релационни данни

Искате визуални изгледи като Kanban, галерия и времева линия

4. Wrike (Най-доброто за разширени отчети)

Wrike е многофункционална платформа за управление на проекти и сътрудничество, създадена да повиши продуктивността на екипа и да оптимизира работните процеси. Гъвкавостта й я прави надежден избор, който помага да се елиминират ръчните задачи и да се поддържа последователност между проектите.

С функции за сътрудничество в реално време, като споделени календари, потоци от дейности и опции за коментиране, всички остават информирани за развитието на проектите.

Най-добрите функции на Wrike

Проследявайте ефективността на проектите с персонализирани табла и анализи в реално време.

Оценявайте рисковете по проектите въз основа на много фактори, като бюджети и срокове, с помощта на изкуствен интелект.

Следете напредъка с различни изгледи, като диаграми на Гант и табла Канбан.

Ограничения на Wrike

Ограничен брой предварително създадени шаблони за персонализиране на работните процеси

Първоначалната настройка и приемането от потребителите е предизвикателство

Цени на Wrike

Безплатен план за неограничен брой потребители

Екип: 10 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 2500 отзива)

Кога Wrike може да е по-подходящ от monday.com

Имате нужда от отчети и анализи на корпоративно ниво

Искате вградени инструменти за управление на ресурсите и времето

Предпочитате да се занимавате със сложни работни процеси и зависимости

Искате формуляри за заявки и динамични табла за въвеждане на данни

5. Trello (Най-доброто за визуално управление на задачите)

Следващият в списъка ни с алтернативи на Monday е Trello. Този популярен инструмент за управление на проекти и автоматизация на работния процес използва подход в стил Kanban, който организира задачите визуално. Всяка задача се представя с „Trello карта“, която може да включва изображения, коментари, прикачени файлове и др.

Можете да създавате табла, списъци и карти, за да управлявате проектите си ефективно. Удобният интерфейс и гъвкавостта му допринасят за популярността му сред фрийлансъри, малки екипи и предприятия.

Най-добрите функции на Trello

Съхранявайте цялата си информация в карти, за да я поддържате организирана. Назначавайте членове, добавяйте крайни срокове и оставяйте коментари върху нея.

Разделете големите задачи на по-малки с помощта на списъците за проверка на Trello.

Интегрирайте безпроблемно с други приложения като Outlook, Salesforce, Jira и Invision.

Автоматизирайте работния си процес с вградената система за автоматизация; изпълнявайте команди и задавайте автоматизирани правила за почти всякакви действия.

Достъпът до него е възможен отвсякъде благодарение на функциите му за мобилни устройства.

Ограничения на Trello

Дизайнът е малко остарял и не е много естетичен.

Не интегрира система за формуляри, които другите могат да попълват, за да възлагат задачи.

Няма начин да изтриете билетите, след като са създадени

Цени на Trello

Безплатен план: До 10 табла на работно място

Стандартен план: 5 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Премиум: 10 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)

Кога Trello може да е по-подходящ от monday.com

Имате нужда от проста, визуална Kanban табло за проследяване на задачите

Искате лесен за използване интерфейс с минимална крива на обучение

Предпочитате да се фокусирате върху карти и списъци без усложнения

Искате да добавите функционалност постепенно чрез Power-Ups

6. Basecamp (Най-доброто за централизирана комуникация)

Basecamp е прост инструмент за управление на проекти в облака. Той помага на екипите да се координират ефективно, да намалят времето за срещи и да комуникират ефективно. Той ви позволява да управлявате няколко проекта едновременно.

Намирам наборът от функции на Basecamp за доста полезен. Той разполага със списъци със задачи, които разбиват сложните задачи, и табла за съобщения, които централизират обявленията и актуализациите.

Най-добрите функции на Basecamp

Интегрирайте с множество приложения на трети страни като GitHub и Zoom с функцията „Doors“, за да консолидирате работния си процес.

Сътрудничество с клиенти за получаване на пряка обратна връзка

Качвайте, организирайте и споделяйте документи с функциите „Документи“ и „Файлове“.

Комуникирайте в реално време с груповите чатове и чатовете за директни съобщения.

Ограничения на Basecamp

Инструментите за управление на задачите са по-ригидни и нямат полета за персонализиране.

Ограничени възможности за анализ; потребителите трябва да разчитат на Hill Charts и календари, които са субективни, за да проследяват напредъка.

Цени на Basecamp

Основен: 15 $/месец на потребител

Pro Unlimited: 299 $/месец за неограничен брой потребители (плаща се ежегодно)

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 14 000 отзива)

Кога Basecamp може да е по-подходящ от monday.com

Имате нужда от централизирани комуникационни инструменти в една платформа

Искате модел с фиксирана цена за големи екипи

Предпочитате спокойно работно място без разсейващи фактори

Искате да имате важни инструменти като табла за съобщения, графици и документи на едно място.

7. Smartsheet (най-подходящ за управление на проекти чрез таблици)

На седмо място в списъка ми е Smartsheet – платформа, базирана в облака, предназначена за лесно управление на проекти и сътрудничество. Тя позволява на екипите да планират, проследяват, автоматизират и докладват за работата си.

Той съчетава познатия интерфейс на електронна таблица с усъвършенствани функции за управление на проекти, което го прави подходящ за различни индустрии и видове проекти. Аз го използвам за управление на портфейли и ресурси и ми харесва неговият изчерпателен обзор.

Най-добрите функции на Smartsheet

Работете и сътрудничейте с екипа си в реално време, за да следите напредъка на проекта.

Автоматизирайте повтарящите се задачи и ръчните процеси и стандартизирайте работата.

Създавайте и проследявайте бюджети въз основа на време, валута и разходи, за да избегнете надхвърляне на бюджета.

Обобщете ключовите показатели и данните по проектите в табла или в няколко листа в един изглед; след това можете да генерирате, споделяте и публикувате тези отчети и анализи.

Ограничения на Smartsheet

Липсват някои функции, които се намират в Excel или Google Sheets, като например възможността да дублирате колони или да вмъкнете данни в повече от 5 клетки едновременно.

Коментарите по редовете не са толкова гладки, колкото при други инструменти за управление на проекти.

Мобилното приложение често се блокира, което налага на потребителите да го деинсталират и инсталират отново редовно.

Цени на Smartsheet

Безплатен план: До 2 листа на потребител

Pro: 9 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 19 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Разширено управление на работата: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (над 17 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Кога Smartsheet може да е по-подходящ от monday.com

Нуждаете се от оформление в стил електронна таблица за управление на проекти

Искате усъвършенствана автоматизация, табла за управление и отчети

Предпочитате да използвате формули и данни на базата на клетки при планирането

Искате мащабируеми функции за по-големи организации

8. Jira (Най-подходящ за проекти за разработка на софтуер)

Jira е софтуерът за управление на проекти и проследяване на проблеми на Atlassian. Той е предназначен предимно за екипи за разработка на софтуер. Въпреки това, много индустрии го използват като система за управление на проекти.

Това е гъвкав и персонализируем инструмент, който поддържа гъвкави методологии като Scrum и Kanban. Той ви помага да планирате спринтове, да управлявате забавяния и да визуализирате работните процеси чрез табла, представящи статуса на задачите.

Най-добрите функции на Jira

Персонализирайте своя уникален работен процес с инструментите за плъзгане и пускане. Можете да зададете правила, тригери и условия, които да съответстват на процесите.

Използвайте предварително създадените шаблони за лесно съгласуване.

Категоризирайте работата си, като използвате различни типове проблеми, като бъгове, задачи или подзадачи. Има и персонализирани полета, етикети, филтри.

Получете подробна информация под формата на диаграми за изразходване, диаграми за скорост и други с вградените табла и отчети.

Ограничения на Jira

Не включва управление на изходния код от самото начало.

Ограничена проследимост; проследяването на версиите е трудно

Цени на Jira

Безплатно завинаги: За 10 потребители

Стандартен: 7,53 $ на потребител/месец

Премиум: 13,53 $ на потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4. 3/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 14 000 отзива)

Кога Jira може да е по-подходящ от monday.com

Имате нужда от надеждни инструменти за гъвкаво разработване на софтуер

Искате функции като планиране на спринтове, забавяния и проследяване на проблеми

Предпочитате тясно интегриране с инструменти за разработчици като Bitbucket или GitHub

Искате подробни разрешения и персонализирани работни процеси

9. Workfront (Най-доброто за разпределение на ресурсите)

Adobe Workfront е инструмент за управление на работата , който помага на екипите да планират, изпълняват и автоматизират работата си. Той е интуитивен, гъвкав и адаптируем, което ви позволява да управлявате всичко, което прави екипът ви, на едно място.

Обикновено съм виждал проектни мениджъри от маркетинга, ИТ и сектора на услугите да използват платформата. Тя централизира всички фази на проекта, помага за премахване на изолираността и подобрява комуникацията в екипа.

Най-добрите функции на Workfront

Получете адаптивно планиране, което актуализира сценариите въз основа на обратна връзка с Workfront Scenario Planner.

Задайте цели и проследявайте напредъка, за да постигнете измерими бизнес резултати.

Създавайте персонализирани работни процеси и автоматизирайте задачите

Създавайте брифинги по-бързо, ускорявайте стартирането на проекти, оптимизирайте съответствието с бранда и максимизирайте продуктивността с помощта на естествения език и възможностите, базирани на изкуствен интелект.

Ограничения на Workfront

Сложен интерфейс за нови потребители

Той е бавен и потребителите са забелязали, че актуализациите обикновено не подобряват функциите.

Всички известия се пренасочват към пощенската кутия, препълвайки я.

Липса на гъвкавост; макар че етикетирането и подобни задачи са гъвкави, като цяло системата не е интуитивна.

Мобилното приложение не разполага с пълна функционалност.

Цени на Workfront

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Workfront

G2: 4. 1/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1400 отзива)

Кога Workfront може да е по-подходящ от monday.com

Нуждаете се от цялостно планиране на ресурсите и капацитета

Искате силно управление на портфолиото и отчитане

Предпочитате да управлявате одобренията и цифровите активи на едно и също място

Искате подробна информация за натовареността на отделните отдели

10. Zoho Projects (Най-доброто решение за достъпно управление на проекти)

Zoho Projects е облачно базирано и едно от най-популярните безплатни софтуерни решения за управление на проекти. То поддържа планиране на задачи, сътрудничество и проследяване на проекти за екипи от всякакъв размер. С разнообразни функции, насочени към повишаване на производителността, то е конкурентна опция в бранша.

Тази алтернатива на Monday ви помага да следите бюджетите, да автоматизирате задачите и да обобщавате съдържанието. Освен това, вграденият инструмент за проследяване на проблеми ви позволява да решавате проблеми, като същевременно следите сроковете.

Най-добрите функции на Zoho Projects

Подавайте и записвайте бъгове, следете напредъка и автоматизирайте действията

Получете приблизителна оценка за времето, необходимо за изпълнението на дадена задача през различните й етапи.

Задайте бюджети за проекти въз основа на разходите и часовете, за да останете в рамките на финансовите ограничения.

Използвайте други приложения в екосистемата на Zoho, като Zoho CRM или Zoho Books, за по-съгласуван работен процес в различни бизнес системи.

Ограничения на Zoho Projects

Опциите за обслужване на клиенти са ограничени до имейл и чат на живо през делничните дни.

Неговата мащабируемост е ограничена.

Цени на Zoho Projects

Безплатно: 3 проекта, 3 потребители

Стартово ниво: 4 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Премиум: 8 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 12 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

Кога Zoho Projects може да е по-подходящ от monday.com

Имате нужда от бюджетно-ефективен инструмент с основни функции за управление на проекти.

Искате вградено проследяване на времето, диаграми на Гант и проследяване на проблеми

Предпочитате да използвате инструмент, който се интегрира с пълния пакет Zoho

Искате повтарящи се задачи и подробна автоматизация на проектите

11. Microsoft Planner (най-добър за визуализирани работни процеси)

Microsoft Planner, част от пакета Microsoft 365, е интуитивна платформа за управление на задачи, която помага на екипите да планират, разпределят задачи и следят напредъка. Използвал съм я с абонамента си за Office 365 и бях впечатлен от нейния изглед на Kanban табло и функцията за групиране.

Това е добър избор за управление на проекти без сложността на по-мощния софтуер за управление на проекти.

Най-добрите функции на Microsoft Planner

Използвайте визуалния дизайн на Kanban таблото, за да създавате задачи и да ги организирате в „групи“. Тази структура помага да визуализирате работните процеси и лесно да проследявате напредъка.

Интегрирайте с други приложения от пакета на Microsoft, като Teams, Outlook и OneNote.

Получавайте актуализации в реално време за работата си с функцията за синхронизация на промените; тази функция ви предоставя актуализации, когато приложението е отворено.

Добавете крайни срокове, статус, списъци за проверка, етикети и прикачени файлове към картите със задачи, за да ги попълните с конкретна информация.

Ограничения на Microsoft Planner

Не ви уведомява за възложени или чакащи задачи

Функциите са твърде основни за статуси, известия и планиране.

Таблата и задачите не могат да се споделят в публичен режим.

Цени на Microsoft Planner

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Microsoft Planner

G2: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 200 отзива)

Кога Microsoft Planner може да е по-подходящ от monday.com

Нуждаете се от безпроблемна интеграция с приложенията на Microsoft 365

Искате основно проследяване на проекти в стил Kanban

Предпочитате проста визуална табло за задачи в Teams или Outlook

Искате лесно решение за вътрешно сътрудничество в екипа

12. nTask (Най-доброто за планиране и отчитане на времето)

nTask е всеобхватен инструмент за управление на проекти, който помага на екипите да организират работата си, да проследяват напредъка и да подобряват сътрудничеството. Неговите функции отговарят на различни нужди в управлението на проекти, което го прави подходящ както за индивидуални потребители, така и за малки и средни екипи.

Неговият интуитивен и лесен за използване интерфейс има модерен дизайн, което го прави чудесна алтернатива на Monday както за начинаещи, така и за професионалисти. Той предлага и няколко опции за визуализиране на задачите и проектите, като списъци, таблици, диаграми на Гант и табла Канбан.

Най-добрите функции на nTask

Идентифицирайте и документирайте рисковете в даден проект с помощта на функциите за оценка на риска. Приложението предлага персонализирана матрица на риска, търсене и филтри, както и персонализирана категоризация.

Използвайте вградените функции за проследяване на времето и задачите, за да регистрирате часовете, прекарани в изпълнение на задачите.

Управлявайте ефективно бюджетите на проектите с инструментите за финансови обобщения и проследяване на бюджета.

Управлявайте проблемите, като задавате нива на сериозност и ги свързвате със свързани проекти или задачи. Това гарантира, че съществените проблеми се приоритизират.

Ограничения на nTask

Актуализациите на интерфейса са твърде чести, което затруднява потребителите, които тепърва започват да свикват с софтуера.

По-малко място за съхранение в безплатната версия

Цени на nTask

Безплатно завинаги

Премиум: 3 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 8 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за nTask

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Кога nTask може да е по-подходящ от monday.com

Нуждаете се от вградена функция за проследяване на времето, управление на рисковете и проблемите

Искате достъпен инструмент с дневен ред за срещи и списъци за проверка

Предпочитате да използвате диаграми на Гант и зависимости между задачите

Искате основни функции в лек пакет

13. Teamwork (Най-доброто за сътрудничество с клиенти)

Teamwork.com е централизирана, базирана в облака платформа за управление на проекти, предназначена за сътрудничество и организация в екипи, особено в тези, които се занимават с обслужване на клиенти. Тя предлага полезни функции като персонализирани разрешения и интегрирано проследяване на времето.

Този инструмент е отличен избор за агенции, консултантски фирми и други професионални услуги, които търсят цялостно решение за управление на проекти.

Най-добрите функции за работа в екип

Намалете времето за запознаване с софтуера благодарение на неговия лесен за използване интерфейс и прост език.

Адаптирайте работния си процес с изгледи на проекти като списъци, диаграми и табла. Можете също да създавате шаблони за повтарящи се проекти, за да спестите време и да гарантирате последователност.

Създавайте екипи и подгрупи с конкретни разрешения, за да управлявате взаимодействията с клиенти и да поддържате поверителността.

Проследявайте важните етапи в рамките на проектите. Разполага и с инструменти за отчитане , които дават информация за състоянието на проекта, използването на ресурсите и финансовите показатели.

Добавете неограничен брой безплатни клиентски потребители, за да сътрудничите по проекти без допълнителни разходи за абонамент.

Ограничения на екипната работа

Системата за фактуриране е твърде елементарна

Твърде много места за коментари, което кара потребителите да ги губят

Настройването и каненето на нови потребители за сътрудничество понякога е объркващо.

Цени за екипна работа

Безплатен план: До 5 потребители на акаунт

Цена: 10,99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Grow: 19,99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Цена: 54,99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за работа в екип

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

Кога екипната работа може да е по-подходяща от monday.com

Имате нужда от функции за работа с клиенти, като фактуриране и отчитане на работното време.

Искате да имате подробен контрол върху ролите и достъпа на потребителите

Предпочитате шаблони и инструменти, пригодени за агенции и екипи за обслужване

Искате да управлявате задачи, чат, файлове и графици в едно приложение

14. Nifty (Най-доброто за интеграция с приложения на трети страни)

Nifty е софтуер за управление на проекти и сътрудничество в екип, който подобрява продуктивността в много индустрии. Той предлага множество изгледи, като диаграми на Гант, времеви линии, плувни коридори и табла Канбан, за управление на сложни проекти.

Можете също да персонализирате работните процеси по разработката и да управлявате бъгове и проблеми. Софтуерът отговаря на много изисквания, като гъвкава разработка, управление на съдебни дела и продуктови екипи.

Най-добрите функции на Nifty

Импортирайте и вграждайте данни от приложения и уебсайтове на трети страни като Asana, Basecamp, ClickUp, Jira, Trello и Wrike, за да централизирате данните по проектите.

Автоматизирайте отчитането на статуса и визуализирайте графиците на проектите с функцията „Milestone“. Можете да зададете зависимости между множество етапи и да автоматизирате повтарящи се крайни срокове.

Организирайте множество проекти в портфолиа въз основа на критерии като доставка на клиента до операции.

Комуникирайте с екипа си по всяко време, използвайки вградените функции за гласови и видео разговори, за да

Удобни ограничения

Уведомленията са трудни за намиране

Твърде много менюта и кликвания за прости функции

Клиентското и техническото обслужване се оценява като бавно.

Липсват разширени функции като разпределение на ресурсите и проследяване на разходите.

Изгодни цени

Безплатен план: Неограничен брой членове и 2 работни пространства

Стартово ниво: 39 $/месец/10 членове на екипа (фактурира се ежегодно)

Pro: 79 $/месец/ 20 членове на екипа (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 124 $/месец/ 50 членове на екипа (фактурира се ежегодно)

Неограничен: 399 $/месец/неограничен брой членове на екипа (фактурира се ежегодно)

Полезни оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

Кога Nifty може да е по-подходящ от monday.com

Нуждаете се от вграден чат, документи и цели в центъра на вашия проект.

Искате безпроблемна интеграция с Google Drive, Slack и други

Предпочитате обединено работно пространство с по-малко раздели

Искате прост, но мощен инструмент за сътрудничество „всичко в едно“

15. Todoist (Най-доброто за лична продуктивност)

Todoist е популярен инструмент за управление на задачи, който помага на потребителите да организират личните и професионалните си задачи. Аз го използвам, за да управлявам хобитата си и да се придържам към навиците си.

Тази алтернатива на Monday е спечелила популярност благодарение на интуитивния си потребителски интерфейс и мощните си функции. Тя е достъпна на различни платформи, като уеб, мобилни устройства и настолни компютри, така че можете да имате достъп до работата си отвсякъде.

Най-добрите функции на Todoist

Въведете крайни срокове или повтарящи се задачи по разговорно-езиков начин, за да създавате и проследявате задачите лесно. Приложението разбира естествен език за въвеждане на задачи.

Организирайте задачите по приоритет, като ги плъзнете до предпочитаното от вас място в списъка с проекти.

Проследявайте продуктивността на потребителите с функцията за геймификация „Karma“, която присъжда точки за завършени дейности, насърчавайки изпълнението на задачите.

Ограничения на Todoist

Качеството на генерираните обобщения варира и изисква ръчна намеса, което забавя процеса.

Липсва вродена способност да се прави разграничение между крайния срок и периода на изпълнение

Цени на Todoist

Безплатен план: Управлявайте до 5 активни проекта

Pro: 4 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 6 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Кога Todoist може да е по-подходящ от monday.com

Имате нужда от инструмент за продуктивност, фокусиран върху управлението на лични задачи.

Искате да добавяте задачи бързо, използвайки естествен език

Предпочитате минималистичен дизайн и лесна синхронизация между различни устройства

Искате повтарящи се задачи и интелигентно приоритизиране без излишни усложнения

16. Hive (Най-доброто за гъвкави изгледи на проекти)

Hive е платформа за управление на проекти и сътрудничество, която помага на екипите да работят по-ефективно и да постигат целите си. Тя интегрира функции като управление на задачи, комуникация и разпределение на ресурси в един интерфейс. Може да се използва за проекти от всякакъв мащаб.

Най-доброто нещо в тази алтернатива на Monday.com е нейната библиотека с шаблони. Тя ви позволява да интегрирате шаблони в съществуващи работни пространства за секунди и да ги персонализирате въз основа на предишни проекти.

Най-добрите функции на Hive

Визуализирайте данните си в различни изгледи, като Kanban табла, диаграми на Гант, календарни изгледи и таблични оформления.

Участвайте в частни чатове или групови дискусии в рамките на приложението.

Създавайте неограничен брой задачи и проекти, възлагайте ги на членовете на екипа и определяйте крайни срокове.

Разпределяйте ресурсите между членовете на екипа въз основа на наличността и натовареността им.

Ограничения на Hive

Мобилната версия се нуждае от подобрения.

Настройката е сложна в началото, особено за динамична работна среда.

Ограничени опции за преглед

Цени на Hive

Безплатен план: До 10 членове на работната среда

Стартово ниво: 5 $/месец на потребител

Екипи: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Hive

G2: 4. 6/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Кога Hive може да е по-подходящ от monday.com

Имате нужда от няколко гъвкави изгледа като Gantt, Kanban и календар.

Искате вградени функции за съобщения, бележки, проследяване на времето и автоматизация

Предпочитате предложения, базирани на изкуствен интелект, за повишаване на продуктивността

Искате дълбока интеграция и комуникация в екипа в рамките на приложението

17. TeamGantt (Най-доброто за лесни диаграми на Гант)

TeamGantt е софтуер за управление на проекти, който основно визуализира графиците на проектите под формата на диаграми на Гант. Той предоставя ясен преглед на задачите, зависимостите и графиците, което го прави удобен за екипи в много индустрии.

Простата функция за плъзгане и пускане за диаграми на Гант улеснява създаването и модифицирането на задачи с минимални усилия.

Най-добрите функции на TeamGantt

Преглеждайте всичките си проекти на един екран с изгледа на портфолиото. Можете лесно да превключвате между проектите и да проследявате цялостния напредък.

Получете ценна информация за натовареността и наличността на вашите екипи, за да разпределите ресурсите по балансиран начин.

Коментирайте задачите, споделяйте файлове и комуникирайте с екипа си директно чрез платформата.

Ограничения на TeamGantt

Има ограничения за броя проекти, за които може да се създаде диаграма на Гант без абонамент.

Ограничени възможности за цветово кодиране и фон на таблото

Цени на TeamGantt

Основен: 9,99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Pro: 19,99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TeamGantt

G2: 4. 8/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Кога TeamGantt може да е по-подходящ от monday.com

Имате нужда от прости диаграми на Гант с функция „плъзгане и пускане”.

Искате да визуализирате зависимостите между задачите и натоварването

Предпочитате лесен за използване инструмент за планиране

Искате лесна алтернатива за планиране, фокусирана върху диаграмата на Гант

18. ProofHub (Най-доброто за централизиран работен процес)

ProofHub е отличен софтуер за управление на проекти и инструмент за сътрудничество, който централизира работните процеси за екипи с различни размери. Това е оптимизирана платформа за ефективно планиране, организиране и изпълнение на проекти. Дистанционните екипи могат да се възползват особено от приложението.

Основните функции за управление на проекти включват надеждно проследяване на времето, за да следите времето, прекарано в задачите. Това ви позволява да генерирате подробни отчети с данни като прекарано време, напредък по проекта и завършени задачи за оценка на производителността.

Най-добрите функции на ProofHub

Проследявайте задачите с табла, табличен изглед и функции за работния процес.

Задавайте зависимости, откривайте пречки и изпреварвайте крайните срокове с помощта на персонализираната диаграма на Гант, изглед на табло, изглед на таблица и изглед на календар.

Преглеждайте и проверявате файлове с инструменти за маркиране

Създавайте персонализирани формуляри за вашите екипи или клиенти, за да подават заявки за работа, запитвания за поддръжка и отваряне на тикети.

Ограничения на ProofHub

Не показва процента на разпределение на ресурсите.

Функциите за съвместно редактиране и споделяне са малко бавни.

Обучителните модули са твърде елементарни и трудни за усвояване.

Цени на ProofHub

Essential: 45 $/месец (фактурира се ежегодно)

Без ограничения: 89 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за ProofHub

G2: 4. 6/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

Кога ProofHub може да е по-подходящ от monday.com

Нуждаете се от модел с фиксирана цена без такси за всеки потребител.

Искате вграден чат, бележки, проследяване на времето и споделяне на файлове

Предпочитате прост интерфейс за централизиране на работата

Искате да управлявате задачите и дискусиите на едно място

19. Scoro (Най-доброто за бизнес и финансово управление)

Scoro е цялостно решение за управление на работата, проектирано предимно за агенции и консултантски фирми. То интегрира много функционалности, като инструменти за управление на проекти, проследяване на времето, фактуриране и финансови отчети, в една платформа.

Тази алтернатива на Monday ви позволява да оптимизирате дейността на агенцията, да подобрите сътрудничеството и да поддържате видимост във всички проекти. Това е чудесен начин да поддържате жизнения цикъл на проекта си на една платформа.

Най-добрите функции на Scoro

Създавайте оферти за проекти директно в платформата и ги превръщайте във фактури с няколко кликвания.

Генерирайте автоматизирани фактури и управлявайте бюджетите на различните проекти

Резервирайте времето на членовете на екипа си предварително за проекти с функцията „Резервации“, за да избегнете прекомерното използване и да осигурите точно разпределение на ресурсите.

Персонализирайте работния си процес според конкретните нужди на бизнеса си.

Анализирайте продуктивността и рентабилността с над 50 шаблона за отчети.

Сътрудничество с екипа ви чрез функциите за споделяне на файлове и съобщения в реално време

Ограничения на Scoro

Понякога се забавя, особено при отваряне на проект с много детайли.

Функциите на диаграмата на Гант отнемат много време, особено когато работите с различни валути и променливи разходи.

Докладите трябва да бъдат по-персонализирани

Цени на Scoro

Essential: 26 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Стандартен план: 37 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Pro: 63 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Ultimate: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Scoro

G2: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 200 отзива)

Кога Scoro може да е по-подходящ от monday.com

Имате нужда от функции за управление на бизнеса, като фактуриране и издаване на фактури.

Искате CRM, офериране и финансово проследяване заедно с проектите

Предпочитате подробни отчети за бюджета и рентабилността

Искате пълен контрол както върху проекта, така и върху бизнес операциите

20. Podio (Най-доброто за персонализирани работни пространства)

Podio е инструментът за управление на проекти на Citrix, който позволява персонализиране, сътрудничество и интеграция. Той оптимизира работните процеси, подобрява комуникацията и управлява проектите ефективно. Това е чудесен инструмент за създаване на персонализирани приложения и адаптирането им към конкретни бизнес нужди без технически умения.

Podio App Market предлага стотици готови приложения, които можете да интегрирате в работния си процес. Тези приложения обхващат различни функции, като CRM, управление на портфолио от проекти и управление на задачи.

Най-добрите функции на Podio

Консолидирайте всички комуникации, файлове и задачи, свързани с проекта, в една платформа, за да намалите зависимостта от имейл кореспонденцията.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като известия и възлагане на задачи.

Получете информация за напредъка на проекта и показателите за ефективност с помощта на усъвършенстваните функции за отчитане и персонализирани табла.

Достъп до проекти в движение с мобилното приложение

Ограничения на Podio

Липсват някои функции, като например проследяване на времето; също така би могло да улесни копирането и поставянето.

Изисква по-голяма интеграция с външни системи

Нуждае се от повече опции за дизайн

Мобилното приложение е слабо и не разполага с пълна функционалност в сравнение с версията за настолни компютри.

Цени на Podio

Безплатно

Плюс: 14 $/месец на потребител

Премиум: 24 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Podio

G2: 4. 2/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 300 отзива)

Кога Podio може да е по-подходящ от monday.com

Имате нужда от високо персонализирани приложения и работни пространства

Искате да създадете работни процеси, уникални за вашия бизнес модел

Предпочитате детайлен контрол над данните и разрешенията

Искате интеграция с инструментите на Citrix и други корпоративни платформи

21. MeisterTask (най-доброто за гъвкаво управление на проекти)

MeisterTask е многофункционален софтуер за управление на проекти и инструмент за сътрудничество, който улеснява управлението на работния процес и комуникацията в екипа. Започна като табло в стил Kanban и се превърна в комплексна платформа за интегриране на много функции за управление.

Тази алтернатива на Monday дава приоритет на сигурността на данните и отговаря на основните регламенти за защита на данните, гарантирайки, че вашите данни са в безопасност.

Най-добрите функции на MeisterTask

Модифицирайте таблата за проекти, за да ги приспособите към вашия конкретен работен процес с неограничен брой секции и задачи.

Подобрете сътрудничеството в екипа с коментари, известия и споделени табла за проекти.

Интегрирайте с други инструменти за продуктивност, като MindMeister за мисловни карти. Можете да превърнете сесиите си за мозъчна атака директно в задачи.

Задайте ограничения за текущата работа, за да управлявате броя на задачите в процес на изпълнение във всяка секция и да подобрите концентрацията.

Ограничения на MeisterTask

Ограничени инструменти за отчитане и анализи; не можете да ги използвате офлайн.

Няма календар на работния процес за обща представа за продуктивността на екипа.

Ограничени възможности за персонализиране на таблата за задачи и шаблоните

Липсва обща времева линия за всички членове на екипа и тяхната работа.

Цени на MeisterTask

Безплатно завинаги

Pro: 9 $/месец на потребител

Бизнес: 16 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за MeisterTask

G2: 4. 6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)

Кога MeisterTask може да е по-подходящ от monday.com

Имате нужда от инструмент, подходящ за Agile, с визуални табла.

Искате вградена автоматизация на задачите и интеграции

Предпочитате елегантен, интуитивен интерфейс с бързо въвеждане

Искате тясно интегриране с MindMeister за генериране на идеи

ClickUp — най-добрата алтернатива на Monday.com за управление на проекти

Ако искате да подобрите работния си процес и да проучите алтернативи на Monday.com, има много страхотни инструменти, от които да избирате.

Но ако трябва да сме честни, ClickUp постоянно се откроява. Неговата гъвкавост, лекота на използване и мощни възможности за персонализиране го правят най-добрият избор за екипи, които искат да оптимизират задачите си и да съхраняват всичко на едно място.

Независимо дали управлявате проекти, сътрудничите си с екипа си или просто се опитвате да поддържате организация, ClickUp има всичко необходимо, за да бъдете винаги една крачка напред.

Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес и променете начина, по който работите!