20 от най-добрите алтернативи и конкуренти на Smartsheet за управление на проекти 2025

Търсите най-добрите алтернативи на Smartsheet?

Макар Smartsheet да е способна платформа с основни функции за управление на проекти, тя има някои сериозни недостатъци. Smartsheet е известна с това, че е малко тромава при актуализиране или общо управление на проекти, които са малко по-сложни. На второ място, тя е скъпа опция за гъвкави проекти и проследяване на ресурси, което можете да намерите в много алтернативи на Smartsheet.

Ако не сте почитател на управлението на проекти чрез електронни таблици, има и други възможности! Затова сме тук – за да ви покажем най-добрите инструменти, които не само ви помагат да организирате проекти, но и платформи, които могат да го правят, използвайки различни изгледи.

Ето 20-те най-добри алтернативи на Smartsheet, които трябва да имате предвид (включително подробна информация за основните функции, предимства и недостатъци, цени и оценки на клиентите за всеки инструмент).

Защо да търсите алтернативи на Smartsheet?

Чрез Smartsheet

Smartsheet е по същество софтуер за електронни таблици . Но може да се използва и за управление на проекти. И това е сериозен недостатък, защото с този конкретен изглед възможностите са ограничени.

Просто казано, електронните таблици са непрактични за съвременното управление на проекти, където – нека си го признаем – сме изключително фокусирани върху производителността. Ако търсите цялостно решение, което да помогне на екипите да подобрят производителността си, Smartsheet не винаги е най-добрият вариант.

Ако обаче искате да управлявате огромни количества данни (и да ги претърсвате всички 😬) или разчитате на ръчно въвеждане на данни, за да мащабирате управлението на портфолиото от проекти на предприятието, тогава това може да е вашият инструмент. Но за повечето хора е изключително неудобно да работят с клетки и колони за всичко, особено ако сътрудничеството по проекти е от съществено значение за вашата организация.

Smartsheet няма основни функции за сътрудничество и отчитане, които да помогнат на екипите да просперират.

Екипите, които работят в сътрудничество, просто се представят по-добре. Всъщност данните от проучвания показват, че основната причина, поради която служителите и ръководителите на организации смятат, че даден проект е провалил, е лошото сътрудничество.

Един всеобхватен инструмент за управление на проекти трябва да бъде оборудван с вградени функции за чат и коментари, за да държи всички в течение. Smartsheet изисква повече комуникация по имейл, което води до затруднения, тъй като се налага да се търси информация.

Пример за планиране на кампания в Smartsheet

В същото време функциите за отчитане на напредъка по проекта са също толкова важни. Но с Smartsheet трябва да въвеждате всичко ръчно, когато създавате подробни диаграми на Гант.

Въпреки че Smartsheet разполага с функция за отчитане на екипа, тя не е много лесна за използване. За ефективно проследяване на проектите ви е необходим по-лесен изглед чрез използване на диаграми Velocity, Burnup и Burndown, които не можете да намерите в Smartsheet.

Smartsheet не разполага с функции за проследяване на времето, които да ви помогнат да балансирате ресурсите си.

Всеки проектен мениджър се нуждае от функция за проследяване на времето в своя набор от инструменти.

Защо?

Тези инструменти за управление на проекти позволяват на екипите да бъдат по-гъвкави, така че да могат да оценяват производителността, да прилагат ефективно управление на ресурсите, да измерват отчитаемото време или да сумират времето, прекарано в различни задачи и проекти.

А какво да кажем за Smartsheet?

За съжаление, Smartsheet не разполага с разширени и автоматични функции за проследяване на времето. Това означава, че нямате възможност да определите времето, което сте отделили за дадена задача.

Smartsheet е една от по-скъпите опции – дори и за корпоративни организации.

На първо място, Smartsheet не предлага безплатен план.

Планът Pro започва от 9 долара на месец за потребител (до 10 потребители), докато планът Business е 32 долара на месец за потребител (минимум трима потребители). Това означава 96 долара на месец за най-евтиния план Business. Smartsheet предлага и план Enterprise с персонализирани цени.

В крайна сметка, Smartsheet става скъп без задълбочено управление на ресурсите, множество изгледи на проекти и функции за проследяване на времето. Ако използвате Smartsheet И друг инструмент за производителност във вашата организация, може би е време да преразгледате опциите си.

20-те най-добри алтернативи на Smartsheet, които трябва да опитате

Управлявайте задачите с ClickUp Въведете данните за проекта и възложете задачите едновременно с ClickUp Table View.

ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти, което включва мощни функции за управление на проекти, отчитане, проследяване и сътрудничество – ще имате всичко, от което се нуждаете.

Ето защо ClickUp е № 1 в този списък с алтернативи на Smartsheet и как безплатната му версия може да направи повече от платените планове на Smartsheet! ClickUp Views ви позволява да визуализирате работното пространство на проекта си точно както вие искате.

Независимо дали искате да видите списък, кутия, диаграма на Гант, табло Kanban или календар, ClickUp е персонализируем, така че всички ваши различни екипи могат да работят от изглед, който има смисъл. Представете си, че вашият екип по продажбите е в CRM, екипът по маркетинг на съдържание е в Kanban, IT е в изгледа на списъка, а екипът по продуктите е в изгледа на календара – всички са свързани, без да напускат платформата!

Открийте задачите в ClickUp Присвойте коментари в задачи или подзадачи на съотборниците си в ClickUp, за да бъдат всички информирани.

Всяка задача в ClickUp има вградена секция „Коментари“ за дискусии, свързани с проекта. Независимо дали искате да споделите файл или да използвате Assigned Comments, за да маркирате член на екипа за дадена задача, ClickUp е най-доброто решение за сътрудничество.

И за разлика от Smartsheet, вградената функция за проследяване на времето в ClickUp следи работата на вашия екип, проследява отчетените часове или събира данните за времето, прекарано по проекти. ClickUp също така се интегрира перфектно с почти всички инструменти за проследяване на времето на трети страни, като Time Doctor, Timely и Everhour.

Шаблонът за електронна таблица на ClickUp ви помага да организирате и управлявате данни в структуриран формат с добавени функции за сътрудничество и управление на проекти.

Изтеглете този шаблон Опростете въвеждането на данни с шаблона за електронна таблица на ClickUp

Основни характеристики

Над 100 предварително създадени шаблони за автоматизация на работния процес: Автоматизирайте повтарящи се задачи или персонализирайте и създайте свои собствени Автоматизирайте повтарящи се задачи или персонализирайте и създайте свои собствени автоматизирани работни процеси

Плъзгане и пускане : Плъзнете профила на всеки член на екипа от страничната лента, за да възложите задачи или да преместите задачи в друг статус.

Mind Maps : Планирайте и организирайте нови или съществуващи задачи, идеи или проекти чрез високо визуализирана схема.

Списъци със задачи : Създавайте списъци със задачи в рамките на проектите, за да им придадете повече детайли и отчетност.

ClickUp Docs : Лесно създавайте, присвоявайте, маркирайте и организирайте документи в задачи и подзадачи, така че всичко да остане на едно място.

Персонализирани статуси: Не всички екипи работят по един и същи начин, а персонализираните етикети и статуси улесняват адаптирането на работните процеси към конкретни нужди.

Предимства

Недостатъци

Не може да експортирате табла

Няма възможност за бели етикети

Няма налични етикети за Docs

ClickUp постоянно работи за преодоляване на такива незначителни недостатъци. Научете повече за продуктовата пътна карта на ClickUp тук и вижте нашия списък с най-добрите алтернативи на ClickUp.

Цени

ClickUp предлага безплатен план завинаги, както и четири други ценови опции, от които да избирате:

Безплатно завинаги : Неограничен брой задачи и безплатни завинаги членове с 100 MB пространство за съхранение

Неограничен : 7 долара на месец на потребител за неограничен брой табла, диаграми на Гант, членове, интеграции и съхранение

Бизнес : 12 долара на месец на потребител за неограничен брой екипи, Mind Maps, : 12 долара на месец на потребител за неограничен брой екипи, Mind Maps, управление на работния процес , проследяване на времето и разширени автоматизации.

Enterprise : Персонализирани цени за бяло етикетиране, API за предприятия и разширени разрешения

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки на клиенти

G2: 4,7/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 2000 отзива)

2. Basecamp

Чрез Basecamp

Basecamp е гъвкав инструмент за управление на проекти и сътрудничество l , насочен към малки и средни предприятия. Въпреки че Basecamp се стреми да бъде единна платформа, отговаряща на всички нужди на проектите, той има и някои недостатъци.

Основни характеристики

Списъците със задачи помагат при управлението на задачите

Чат платформа (Campfire и Pings) с групови чат стаи за комуникация в реално време

Отчети на екипа за подробен преглед на всяка задача или член на екипа

Диаграмите на Hill помагат да се проследява напредъка на проекта в реално време.

Функция за управление на документи, за да поддържате документите си организирани

Предимства

Опростен интерфейс с лесна крива на обучение

Лесна функционалност за плъзгане и пускане за споделяне на файлове

Удобната универсална лента за търсене ви позволява лесно да получите достъп до всякаква информация.

Часовите автоматични архивирания пазят файловете на вашите проекти в безопасност.

Недостатъци

Няма разширени функции за организиране на задачи или бюджетиране на проекти.

Липсата на вградени функции за проследяване на времето означава, че трябва да използвате интеграции на трети страни.

Приложението Basecamp не е толкова добро с списъците със задачи.

Функциите за проследяване на проекти са ограничени само до диаграми на Hill.

Цени

Фиксирана цена от 99 долара на месец за неограничен брой потребители и неограничен брой проекти с 500 GB пространство за съхранение на файлове.

Оценки на клиенти

G2: 4. 1/5 (4400+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (11900+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Basecamp!

3. Asana

Чрез Asana

Asana е прост софтуер за управление на проекти, който е доста популярен сред проектните мениджъри. С лесен за използване потребителски интерфейс и множество интеграции, Asana е алтернатива на Smartsheet, която е по-подходяща за по-малки и по-прости проекти.

Сравнете Asana и Smartsheet!

Основни характеристики

Kanban табло за лесно управление на работния процес

Споделяне на файлове и коментари към задачите за по-добра екипна работа

Разширени функции за управление на задачи с подзадачи и контролни списъци

Мощни прегледи на проекти за по-добро управление на ресурсите

Предимства

Позволява сътрудничество в реално време с членовете на вашия екип.

Делегирайте задачи бързо с автоматични известия, когато някоя задача наближава крайния си срок.

Специализирани функции, предназначени за Agile екипи , като управление на забавяния и автоматизация на работния процес.

Подходящи за управление на множество проекти и големи екипи.

Недостатъци

Няма вградени функции за проследяване на времето

Не мога да присвоя коментар на член на екипа

Безплатният план има ограничена функционалност (липсват функции като цели и персонализирани полета).

Задачите не могат да имат няколко изпълнители.

Цени

Платформата Asana ви предлага четири опции, от които да изберете:

Безплатна базова версия

Премиум : 10,99 $ на потребител на месец

Бизнес: 24,99 $ на потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки на клиенти

G2: 4. 3/5 (над 6600 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (8700+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Asana !

4. Trello

Чрез Trello

Trello е добре познат инструмент за управление, базиран на Kanban, който може да се справи с прости проекти благодарение на автоматизацията и интеграциите си. Нека видим защо това SaaS решение е един от по-добрите конкуренти на Smartsheet:

Основни характеристики

Интерактивни и персонализирани карти

Power-ups помагат за добавяне на допълнителна функционалност към Trello таблата

Чеклисти за по-добра организация на задачите

Високо ниво на видимост за по-добра екипна работа

Етикетите с цветен код помагат за лесното организиране на задачите.

Предимства

Плавно усвояване с лесен за ползване интерфейс

Назначавайте задачи, като просто плъзнете името от страничната лента към картата.

Многобройни клавишни комбинации за удобство

Мобилно приложение за iOS и Android

Недостатъци

Липса на вградени функции за отчитане (може да се наложи да закупите допълнителен пакет)

Не е подходящ за управление на сложни проекти.

Предлага само изглед на Kanban табло (изгледът на таблица е в бета версия)

Цени

Платформата Trello предлага три опции:

Безплатни

Бизнес : 9,99 $ на потребител на месец

Enterprise: 17,50 долара на потребител на месец

Оценки на клиенти

G2: 4. 3/5 (10500+ отзива)

Capterra: 4. 5/5 (16600+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Trello!

5. Jira

Чрез Jira

Jira е софтуерно решение за проследяване на грешки и управление на проекти, предназначено за Agile и Scrum екипи. За разлика от някои други инструменти, можете дори да използвате неговата версия с отворен код за допълнителна персонализация.

Нека разгледаме защо този инструмент е в списъка на най-добрите конкуренти на Smartsheet.

Основни характеристики

Мощни Agile изгледи с Scrum и Kanban табло

Персонализирани шаблони за работни процеси и функция за автоматизирани работни процеси

Пътни карти за изграждане на структура за вашите проекти

Мощни инструменти за отчитане като диаграма на скоростта и диаграма на Гант

Функционалност за проследяване на грешки и проблеми

Предимства

Scrum управление Разширен софтуер за управление на проекти за Agile

Позволява интеграция с трети страни

Високо персонализирани табла

Мощно мобилно приложение, с което винаги да следите проектите си

Може да управлява по-големи и сложни корпоративни проекти

Недостатъци

Трудно е да се настрои и конфигурира

Стръмна крива на обучение поради сложен потребителски интерфейс

Скъп платен план

Липса на функции за екипно сътрудничество за ефективна координация

Цени

Безплатно : До 10 членове на екипа

Стандартен : 7 долара на месец на потребител за 250 GB пространство за съхранение и до 5000 потребители

Премиум: 14 долара на месец на потребител за неограничено пространство за съхранение и до 5000 потребители

Оценки на клиенти

G2: 4. 2/5 (3600+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (8900+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Jira !

6. Wrike

Чрез Wrike

Wrike е друг мощен софтуер за управление на проекти и една от най-добрите алтернативи на Smartsheet. Неговите функции на корпоративно ниво го правят популярен избор сред проектните мениджъри по целия свят.

Ето защо това е добра алтернатива на Smartsheet:

Основни характеристики

Възможности на корпоративно ниво

Мощни аналитични инструменти за отчитане на проекти

Сътрудничество с данни в реално време

Уникален табло с три панела

Предимства

Вградено проследяване на времето

Множество интеграции с приложения за споделяне на файлове и социални мрежи

Добра поддръжка на клиенти

Недостатъци

Потребителският интерфейс е сложен и изисква дълго обучение.

Мобилното приложение не разполага с функционалността на версията за настолни компютри.

Не е възможно да се присвояват коментари на членовете на екипа

Цени

Wrike предлага три варианта за избор и ограничена безплатна пробна версия на плана Professional, за която не се изисква кредитна карта.

Безплатно: До пет члена

Професионална : 9,80 долара на месец на потребител за до 15 членове

Бизнес приложение: 24,80 долара на месец на потребител за до 200 членове

Оценки на клиенти

G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1500 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Wrike!

7. Workzone

Чрез Workzone

Workzone е популярен инструмент за управление на проекти, който съществува от 2000 г. Неговите прости възможности за управление на проекти го правят чудесна алтернатива на Smartsheet.

Основни характеристики

Опростени възможности за управление на процесите

Удобен за ползване потребителски интерфейс

Добри функции за сътрудничество

Мощни функции за отчитане

Предимства

Лесна крива на обучение за нови потребители

Софтуер с много възможности за персонализиране

Добра поддръжка на клиенти

Недостатъци

Мобилните приложения за iOS и Android се нуждаят от доработване.

Ограничени изгледи на проектите

Не може да се присвояват коментари

Това приложение няма безплатна версия.

Цени

Workzone ви предлага 14-дневен безплатен пробен период, без да е необходима кредитна карта, и има три различни типа акаунти:

План за екип : 24 долара на месец на потребител за 100 GB пространство за съхранение

Професионален план : 34 долара на месец на потребител за 150 GB пространство за съхранение

План за предприятия: 43 долара на месец на потребител за 200 GB пространство за съхранение

Оценки на клиенти

G2: 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)

8. Microsoft Projects

Чрез Microsoft

Microsoft Project, по-известен като MS Project, е платформа за електронни таблици и един от най-старите и надеждни инструменти за управление на проекти на пазара. Можете да използвате MS Project за управление на прости проекти, но той е по-подходящ за сложни проекти или по-големи предприятия.

Един от основните недостатъци на MS Project обаче е стръмната крива на обучение. Този инструмент няма да е идеален за вас, ако търсите инструмент за управление на проекти, с който да започнете веднага.

Основни характеристики

Проследяване на времето чрез функция за подаване на табел за отчитане на работното време

Управление на ресурсите

Висококачествени и лесни за създаване персонализирани отчети, подходящи за сложни проекти

Разширено бюджетиране на проекти

Споделени календари на екипа

Предимства

Централизиран изглед на началния екран за лесен достъп до вашите проекти, създаване на нови или преглед на важната информация за проектите.

Поддържа множество методологии за управление на проекти (agile, waterfall или hybrid) и работни потоци (Scrum, Kanban и дори персонализирани работни потоци).

Позволява подробни описания на задачите

Ms Project се интегрира безпроблемно с други инструменти в Microsoft 365.

Недостатъци

Стръмна крива на обучение, тъй като инструментът е създаден за напреднали проектни мениджъри.

Не поддържа популярни интеграции като Zapier или SalesForce.

Липсват интерактивни табла

Скъпи и често объркващи ценови модели

Цени

Microsoft Project предлага две ценови опции. Има ценови модел, базиран на облак, и ценови модел на място.

Облачно решение

Проектен план 1 : 10 долара на потребител на месец

Проектен план 3 : 30 долара на потребител на месец

Project Plan 5: 55 долара на потребител на месец

Локално решение

Project Standard 2021 : Еднократно плащане от 679,99 долара.

Project Professional 2021 : Еднократно плащане в размер на 1129,99 долара.

Project Server: Цени по поръчка, налични при запитване

Оценки на клиенти

G2 : 4,0/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1300 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Microsoft Projects!

9. Google Sheets

Пример за шаблон за график в Google Sheets

Една от по-простите алтернативи на Smartsheet е Google Sheets. Това е безплатен инструмент за работа с електронни таблици от Google с различни приложения, като управление на данни и дори управление на проекти. Google Sheets е създаден по същата концепция като Excel, но е по-опростен и има по-изчистен интерфейс.

Въпреки че е безплатен, Google Sheets има много недостатъци като инструмент за управление на проекти. Може да не е подходящ, ако търсите надежден инструмент за управление на съвременни проекти.

Основни характеристики

Сътрудничество в екип в реално време в Google Drive, като се обработват до 100 потребители в един документ едновременно.

Шаблони за проекти, като например планове за проекти, инструменти за отчитане на времето и графици за проекти

Диаграми на Гант за проследяване на напредъка на проекта

Разширени анализи на данни чрез пивотни таблици, условно форматиране и валидиране на данни

Предимства

Безплатни 15 GB на потребител

Лесни и интуитивни за използване

Подробни ръководства за потребители, които ще ви помогнат, ако се затрудните

Софтуер, базиран в облака, който гарантира, че проектите са лесно достъпни по всяко време.

Безплатни за използване

Недостатъци

Google Sheets не поддържа прикачени файлове като снимки.

По подразбиране Google Sheets не е инструмент за управление на проекти.

Google Sheets не ви позволява да задавате задачи директно от приложението.

Създаването на табла за проекти в Google Sheets означава преминаване през различни етапи и ръчно актуализиране.

Липсва поддръжка за дълги документи

Липсва вградена функция за проследяване на времето

Цени

Безплатни : Ограничено пространство за съхранение

Пакет Google Workspace: 12 долара на месец на потребител с 1 TB пространство за съхранение на данни на потребител

Оценки на клиентите

G2 : 4,7/5 (над 39 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 12 000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Google Sheets!

10. Podio

Чрез Podio

В основата си Podio е инструмент с ниско ниво на кодиране, който помага на бизнеса да персонализира работата и комуникацията. Как точно Podio се вписва като инструмент за управление на проекти? Podio ви позволява да съгласувате всички данни, разговори и работни процеси по вашите проекти в един централен хъб за сътрудничество.

Основни характеристики

Централен административен портал, който ви помага да контролирате ролите и да задавате разрешения за достъп

Вградени комуникационни инструменти , които поддържат споделяне на файлове

Персонализирани работни процеси за управление на проекти по ваш начин, според нуждите на вашия екип

Лични табла за дизайн, които можете да персонализирате по свой вкус

Позволява задаване на задачи чрез коментари

Свързан CRM за по-интуитивно управление на проекти, свързани с клиенти

Предимства

Неограничено сътрудничество за лесно мащабиране

Лесно за използване мобилно приложение за управление на проекти в движение

Интегрира се с популярни приложения като Google Drive, DropBox, FreshBooks и други.

Недостатъци

Основни функции за отчитане

Podio е трудно да се настрои и персонализира за вашата организация.

Потребителският интерфейс може да изглежда сложен и остарял.

Липсва солидна библиотека с шаблони, което затруднява настройката.

Цени

Podio предлага както платени, така и безплатни планове. Безплатният план обаче предлага само най-необходимото за задачите по управление на проекти.

Безплатни

Основен : 7,20 долара на месец

Плюс: 11,20 долара на месец

Премиум: 19,20 долара на месец

Оценки на клиенти

G2 : 4. 2/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (над 200 отзива)

11. Assembla

Чрез Assembla

За разлика от другите алтернативи на Smartsheet в този списък, Assembla е чисто система за управление на проекти за екипи за разработка на софтуер. Тази платформа за разработка на софтуер ви позволява да хоствате на Assembla или на вашите собствени сървъри. Тъй като е предназначена изцяло за управление на разработката на софтуер, Assembla работи невероятно добре за Agile и Scrum екипи.

Основни характеристики

Планирайте проекти с различни изгледи и методологии като Scrum, Gantt, Kanban, Waterfall и SAFe.

Делегирайте задачи на членовете на екипа чрез споменавания или коментари

Интеграции на проекти Git, SVN и Perforce

Автоматични актуализации на задачите

Картови стени и табла със задачи за лесно визуализиране на проекти

Предимства

iOS приложение за управление на проекти в движение

Множество изгледи на проекти за по-лесно проследяване на проектите

Безпроблемно сътрудничество с вградена комуникация

Проследяването на проблеми става безпроблемно с ракети и филтриране на билети

Недостатъци

Липсва солидно управление и количествени отчети

Доста скъпи в сравнение с други инструменти

Трудно за конфигуриране

Остарял и труден за навигация интерфейс

Цени

Assembla няма безплатен план, но предлага на потребителите 14-дневен безплатен пробен период.

Стартово ниво : 12 долара на потребител на месец

Enterprise Cloud : 19 долара на потребител на месец

Самостоятелно хостинг за предприятия: 16 долара на потребител на месец

Оценки на клиенти

G2 : 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (80+ отзива)

12. Teamwork

Чрез Teamwork

Teamwork е лесна за използване алтернатива на Smartsheet за система за управление на проекти. Това приложение за управление на клиенти е модерно, интуитивно и предлага подходящ баланс между простота и функционалност.

Основни характеристики

Табла, дъски и календари за лесно проследяване и визуализация на проектите

Функционалност за планиране на ресурсите и бюджетиране

Отчети за изразходваните ресурси

Етикети на проекти и персонализирани полета

Шаблони за задачи и проекти

Фактуриране и издаване на фактури за по-лесно управление на клиентите

Предимства

Интегрира се с всички важни инструменти, от които се нуждаете, като Google Drive, Chrome, Slack и други.

Неограничен брой клиенти, които да подкрепят растежа на вашия бизнес

Персонализирано брандиране на вашите отчети и табла

Недостатъци

Доста скъп за функциите, които предлага

Не поддържа аудио разговори и съобщения в приложението.

Мобилното приложение не е толкова интуитивно и има доста проблеми.

Цени

Teamwork предлага безплатен план и няколко платни плана.

Безплатно завинаги

Доставка : 9,99 $ на потребител на месец

Grow : 17,99 долара на потребител на месец

Мащаб: Цени по поръчка, налични при запитване

Оценки на клиенти

G2 : 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

13. Интервали

Чрез Intervals

Ако сте малък екип, който търси инструмент за проследяване на времето и управление на задачите, Intervals може да е подходящият инструмент. Intervals е в нашия списък с алтернативи на Smartsheet, защото ви дава важни данни за това колко време отнема изпълнението на задачите по проекта и ви позволява да вземете решения въз основа на тази информация.

Основни характеристики

Проследяване на времето за установяване на фактурируемите часове

Управление на задачите от централизиран и съвместен портал

Подробни и гъвкави отчети, за да разберете задачите си и напредъка на проекта

Проверяема история на задачите

Опашки с работни заявки, които позволяват възлагане на задачи и актуализиране на задачите в реално време

Шаблони за работни процеси по проекти

Функционалност за приоритизиране на задачите и статус на задачите

Предимства

Бърза оценка на бюджетите на проектите

Цялостни функции за проследяване на времето и управление на задачите

Множество формати за експортиране на файлове

Фантастична поддръжка на клиенти

Недостатъци

Липсва мобилно приложение

Неудобен интерфейс в сравнение с днешните стандарти

Основни разрешения на ниво роля

Цени

Ценовият модел на Intervals е гъвкав, с много пакети, от които да избирате. Ето разбивката:

Lite : 29 долара на месец за 3 активни проекта, 3 потребители и 5 GB

Basic : 49 долара на месец за 10 активни проекта, неограничен брой потребители и 10 GB

Не толкова базов : 69 долара на месец за 15 базови проекта, неограничен брой потребители и 25 GB

Професионална : 99 долара на месец за 30 активни проекта, неограничен брой потребители и 50 GB

Премиум : 159 долара на месец за 50 активни проекта, неограничен брой потребители и 100 GB

Top Shelf : 219 долара на месец за 100 активни проекта, неограничен брой потребители и неограничено пространство за съхранение

Неограничен: 299 $ на месец за неограничен брой проекти, потребители и пространство за съхранение

Оценки на клиенти

G2 : 3. 9/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (70 отзива)

14. Microsoft Excel

Шаблон за управление на проекти в Microsoft Excel

Microsoft Excel е инструмент за управление на електронни таблици, който с някои персонализации може да функционира като инструмент за управление на проекти. Тъй като обаче основното му предназначение не е управление на проекти, Microsoft Excel не е най-гъвкавата от алтернативите на Smartsheet. Въпреки това, MS Excel има някои полезни функции, които ви помагат да управлявате проекти.

Основни характеристики

Визуална диаграма с времева линия за лесно управление и преглед на графика на проекта

Условно форматиране, което е полезно за бюджетиране и планиране на проекти

Обширно съхранение на данни с вградена функция за архивиране на данни

Предимства

Лесен начин да съхранявате много данни, без да изчерпвате пространството

Разширени възможности за анализ на данни и отчитане с опция за преглед на резултатите от анализа на данни чрез диаграми

Много безплатни шаблони, с които да започнете

Недостатъци

Липсва вграден автоматичен тракер за задачи

Сътрудничеството изисква инструмент на трета страна

MS Excel не поддържа незабавна комуникация.

Липсва адекватна поддръжка за индивидуални списъци със задачи, а ако успеете да създадете такъв, в крайна сметка се получава неясна и претрупана електронна таблица.

Цени

Подобно на Microsoft Project, MS Excel е част от пакета Microsoft Workspace. За разлика от MS Project обаче, MS Excel може да се закупи като самостоятелен продукт.

Самостоятелен Microsoft Excel : 159,99 $ за PC или Mac

Microsoft Excel като част от Microsoft 365: 6,99 $/месец на потребител

Оценки на клиенти

G2 : 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 17 000 рецензии)

Вижте тези алтернативи на Microsoft Excel!

15. Workfront

Чрез Wo rkfront

Workfront е онлайн система за управление на работата в цялата организация. Освен това, от алтернативите на Smartsheet, тази платформа за бази данни гарантира, че мениджърите получават информация в реално време за проекти, ресурси и хора.

Основни характеристики

Известия в реално време и персонализирани интелигентни формуляри за улесняване на безпроблемното сътрудничество

Табла за вземане на решения за планиране, изпълнение и преглед на проекти и задачи

Функционалност за управление на ресурсите, за да се гарантира, че проектите се изпълняват навреме и в рамките на бюджета

Автоматизация на процесите за спестяване на време и по-бързо мащабиране

Оптимизирани работни процеси за одобрение, за да се поддържат стандартите на компанията

Автоматично версиониране и проследяване на коментари

Предимства

Отчети в реално време, за да бъдат всички информирани по всички въпроси

Разширени нива на роли и разрешения за големи предприятия

Супер адаптивни, за да се вписват в организации от всякакъв вид

Страхотни инструменти за проверка за солидни проекти и усъвършенствани работни процеси

Недостатъци

Дълъг процес на обучение за ефективно използване на софтуера

Не е толкова интуитивен, което води до много повтарящи се стъпки и процеси.

Мобилното приложение може да бъде тромаво и бавно.

Цени

Всички ценови планове на Workfront са персонализирани с различни функции и добавки.

Enterprise : Премиум API и интеграции, подобрена сигурност и разширена поддръжка

Бизнес : Премиум интеграции, подобрени анализи и неограничен брой рецензенти

Предимства: Управление на ресурсите, управление на търсенето, преглед на съдържанието и одобрение

Оценки на клиенти

G2: 4. 1/5 (800+ отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 2000 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Workfront!

16. Celoxis

Чрез Celoxis

Celoxis съчетава съвременни гъвкави тенденции, функционалност за персонализиране и автоматизация на работния процес, така че функциите му за управление на проекти остават гъвкави. Тази алтернатива на Spreadsheets е ориентирана към детайлите, с мощни табла и възможности за отчитане, подходящи за екипи от всякакъв вид.

Основни характеристики

Проследяване на заявки за проекти чрез персонализирани полета

Автоматично планиране на проекти и декларации за зависимости между проекти

Проследяване на проекти чрез анализ на критичния път , RAG индикатори за състоянието и EVA

Счетоводство на проекти с персонализирани финансови KPI, проследяване на печалбата и маржа и прогнозиране на приходите

Преглед и управление на портфолио

Динамични табла и отчети

Предимства

Позволява „изключване“ на функции, от които нямате нужда.

Множество споделени табла за оптимизиране на управлението на проекти

Можете да планирате доставката на отчети чрез имейли.

Персонализирани оформления и джаджи

Недостатъци

Трудно конфигуриране

Бавно обслужване и поддръжка на клиенти

Липсват известия в приложението

Цени

С Celoxis можете да изберете локален пакет или годишен облачен пакет.

Облак : 22,50 долара на потребител на месец

На място: 450 долара, фактурирани еднократно, с неограничен брой потребители и безплатна поддръжка за една година.

Оценки на клиенти

G2 : 4. 3/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

17. Zoho Projects

Чрез Zoho Projects

Една от по-популярните алтернативи на Smartsheet е Zoho Projects. Този инструмент разполага с функции за управление на проекти в облака и е част от Zoho Suite. Онлайн инструментът комбинира управление на задачи, сътрудничество и автоматизация на работния процес по проекти, за да създаде мощен софтуер за управление на проекти.

Основни характеристики

Управление на документи в облака

Диаграми на Гант и табла канбан за проследяване на зависимостите и преглед на напредъка по проекта

Мултиплатформена поддръжка за безпроблемна употреба на различни устройства

Таблици за отчитане на работното време на екипа по проекта

Имейл известия, за да държите членовете на екипа в течение

Страници за документиране на цялата информация за вашия проект

Предимства

Безпроблемна интеграция с приложения на трети страни

Вграден чат за лесна комуникация и бързи актуализации на проектите

Форуми за екипи с възможност за подреждане на дискусиите в папки

Недостатъци

Трудна интеграция с други инструменти на Zoho

Прекалено сложен и объркващ потребителски интерфейс

Липсва специална поддръжка за клиенти

Цени

Zoho има един от най-ясните ценови модели в този списък.

Безплатни

Премиум : 5 долара на потребител на месец

Enterprise: 10 долара на потребител на месец

Оценки на клиенти

G2 : 4. 2/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (над 200 отзива)

18. Scoro

Чрез Scoro

Scoro е софтуер за управление на работата, който предоставя важни данни за проектите, за да помогне на вашия екип да се развива по-бързо. Този инструмент за управление на работата също така автоматизира фактурирането и използването на ресурсите. По-важното е, че от алтернативите на Smartsheet в този списък, Scoro разполага с вграден CRM, който улеснява фактурирането и прогнозирането на приходите.

Основни характеристики

Платформа за сътрудничество за проекти от всякакъв вид

Планиращ инструмент с функция „плъзгане и пускане”, табла за задачи Kanban за планиране на задачи

Диаграма на Гант в реално време за проследяване на зависимости, задачи и напредък

Автоматизация на рутинни задачи с автоматични известия и напомняния за крайни срокове

Вграден CRM

Предимства

Много опции за персонализиране, за да отговарят на нуждите на вашата организация

Отчети на високо ниво с едно кликване

Недостатъци

Повтарящите се задачи не са интегрирани в цялостния работен процес, което може да доведе до конфликт между задачите по време на изпълнението им.

Функцията за планиране изисква ръчно проследяване, за да се предотврати пропускане на крайния срок за въвеждане на времето.

Цени

Essential : 26 долара на потребител на месец

Стандартен : 37 долара на потребител на месец

Pro : 63 долара на потребител на месец

Ultimate: Персонализирано ценообразуване

Оценки на клиенти

G2 : 4,5/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (170+ отзива)

19. nTask

Чрез nTask

В списъка ни с най-добрите алтернативи на Smartsheet е и nTask. От най-добрите инструменти за управление на проекти, nTask се фокусира върху наблюдението на задачи и проблеми за широка гама от екипи. Този инструмент е не само лек, но и предлага надеждни функции за проследяване на задачите в реално време.

Функции

Плъзгане и пускане на Kanban табла за лесно приоритизиране на задачите

Готови шаблони, с които да започнете

Връзки между проекти и задачи за създаване на автоматизирани работни процеси

Проследяване на проблеми и присвояване на статус на проблеми

Управление на срещи

Управление на риска с помощта на матрица на риска и актуализации за намаляване на риска

Вградено проследяване на времето

Предимства

Масови покани за екипи, за да спестите време

Специализирани работни пространства за по-изчистен потребителски интерфейс

Коментари към задачите за подобряване на сътрудничеството в реално време

Автоматичен таймер за проследяване на приноса на членовете на екипа

Недостатъци

Нестабилни опции за сортиране на задачи

Ограничени и основни функции в безплатната версия

Ограничени интеграции

Цени

Basic : Безплатно за 100 MB пространство за съхранение и до 5 членове на екипа

Премиум : 3 долара на месец на потребител за 5 GB пространство за съхранение

Бизнес : 8 долара на месец на потребител за 10 GB пространство за съхранение

Enterprise: Персонализирана цена за 100 GB пространство за съхранение

Оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (90+ отзива)

20. Airtable

Чрез Airtable

Airtable е преди всичко софтуер за управление на електронни таблици и бази данни. Но с няколко персонализации можете да превърнете платформата в инструмент за управление на проекти. Едно от предимствата на Airtable е неговата гъвкавост. Той е по-скоро като празно платно, което може да се адаптира към всеки екип, проект, употреба и организация с добре структурирани модификации.

Основни характеристики

Персонализирани изгледи, включително изгледи на електронни таблици, канбан, галерия и календар

Готови шаблони за бърза настройка

Съхранение на документи, започващо от 2 GB на потребител

Предимства

Множество опции за персонализиране на календара

Доста гъвкави за различни проекти и приложения.

Базите данни на Airtable позволяват сложна манипулация, анализ и съхранение на данни.

Лесно сътрудничество и персонализиране на проектни табла

Лесно импортиране на данни от Excel

Недостатъци

Автоматизацията спира да работи, когато достигнете лимитите

Невъзможност да се добавят коментари към конкретни клетки

Липсват автоматични актуализации на задачите

Неизчерпателни нива на разрешения

Опростени функционалности в мобилното приложение

Цени

Безплатни : Неограничен брой бази и до 5 създатели или редактори

Плюс : 10 долара на потребител на месец

Pro : 20 долара на потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки на клиенти

G2 : 4. 6/5 (над 1400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Airtable!

Опитайте ClickUp! Най-добрата алтернатива на Smartsheet

Макар Smartsheet да може да ви помогне, той едва ли е най-доброто решение, на което да разчитате за функциите си за управление на проекти.

Защо да се задоволявате с електронна таблица, когато имате инструмент за управление на проекти, създаден да ви даде възможности и персонализация, подходящи за всички ваши екипи?

Влиза в действие ClickUp. ClickUp не само предлага всички тези функции, които имат и другите инструменти, но и добавя още с приоритети на задачите, управление на ресурсите, зависимости и много други.

Най-хубавото е, че повечето от споменатите тук функции на ClickUp са 100% БЕЗПЛАТНИ и изключително забавни за използване!

Запишете се в ClickUp още днес и издигнете производителността си на ново ниво!