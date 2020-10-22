Пълно ръководство за управление на проекти по метода Scrum (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Какво е управление на проекти по метода Scrum?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum е съвременна методология за управление на проекти, която разделя проекта ви на различни цикли на развитие, наречени спринтове, които обикновено траят 2-4 седмици, за да ви помогнат бързо да постигнете целите си. "}},{"@type":"Question","name":"С какво Scrum се различава от традиционното управление на проекти?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"При традиционното управление на проекти работите върху проекта като цяло. При Scrum разработвате всяка функция поотделно и след като всяка функция е готова, я представяте на клиентите си. "}},{"@type":"Question","name":"Какви са елементите на Scrum?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Управлението на проекти със Scrum се разделя на три елемента: артефакти, роли и събития. "}},{"@type":"Question","name":"Какви са предимствата на scrum?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum осигурява по-голяма удовлетвореност на клиентите, по-голяма адаптивност и по-добра работа в екип. "}}]}

Готови ли сте да научите повече за управлението на проекти по метода Scrum?

Scrum може да звучи като сложна научна методология, за която са необходими три дипломи от Харвард, за да я разберете, но това не е така! Всъщност това е една от най-ефективните и рационализирани методики за управление на проекти, използвани днес.

Управлението на проекти по метода Scrum включва разделянето на сложен проект на малки, управляеми части, наречени спринтове. В края на всеки спринт цикъл представяте проекта си на клиентите си и включвате тяхното мнение, преди да преминете към следващия цикъл.

Тя ще направи чудеса за вашата продуктивност и ще превърне вашия екип за разработка на софтуер в екип от най-високо ниво!

В тази статия ще разгледаме всичко, което трябва да знаете за управлението на проекти по метода Scrum, за да ви помогнем да разберете как да извлечете максимална полза от него.

Да започнем.

Какво е управление на проекти по метода Scrum?

Scrum е съвременна методология за управление на проекти, която разделя проекта ви на различни цикли на разработка, наречени спринтове, които обикновено траят 2-4 седмици, за да ви помогнат бързо да постигнете желаните резултати.

След като всеки спринт приключи, вие го представяте на заинтересованата страна (обикновено клиента), която ви дава обратна връзка за това, което й харесва и което не й харесва. След това можете да включите обратната връзка, преди да преминете към следващия спринт.

Какво означава Scrum?

Макар Scrum да изглежда като акроним за нещо сложно, всъщност не е така.

Scrum е термин, заимстван от спорта ръгби. В ръгби играчите се събират в плътна формация, наречена scrum. Тъй като управлението на проекти по метода Scrum изисква членовете на екипа да бъдат толкова сплотени, този термин от ръгби е бил използван, за да го опише.

И тъй като тези екипи трябва да бъдат толкова тясно свързани, Scrum е идеалният начин да се преодолеят повечето от предизвикателствата, свързани с управлението на виртуални екипи при дистанционно управление на проекти.

С какво Scrum се различава от традиционното управление на проекти?

При традиционното управление на проекти работите върху проекта като цяло. При Scrum разработвате всяка функция поотделно и след като всяка функция е готова, я представяте на клиентите си.

Например, ако разработвате устройство за вашите клиенти, ще отделите една година за разработката, която може да включва концептуализиране, кодиране и тестване на машината.

Ще го представите на клиентите си едва след като бъде завършен.

Макар че това ви позволява да работите без прекъсвания, има един основен проблем:

Тъй като сте създали инструмента без да имате реална обратна връзка от клиентите, която да насочва разработката, няма гаранция, че той ще им хареса.

Замислете се: Колко често клиентите харесват всяка една функция, която предлагате?

По-често отколкото не, те ще имат няколко оплаквания, нали?

Управлението на проекти по метода Scrum може да реши този проблем.

Разгледайте нашето сравнение между Waterfall и Scrum, за да научите повече.

Какво представлява процесът Scrum?

С Scrum ще разработвате всяка функция поотделно и след като всяка функция е готова, ще я представяте на клиентите си. Те ще ви дадат обратна връзка и вие ще можете да я включите, преди да преминете към другите функции на продукта.

По този начин вашият клиент участва активно в процеса на разработка, а крайният софтуерен продукт е с по-високо качество, тъй като е разработен внимателно, като се имат предвид неговите нужди.

Резултатът?

Клиент като този:

На какво се основава Scrum?

Scrum е методология за управление на проекти, базирана на Agile, която е разработена от Кен Швабер и Джеф Съдърланд в началото на 90-те години. Те са написали и Scrum Guide, в който се обяснява как работи методът Scrum, известен още като водопаден метод.

Чакайте...

Какво е Agile управление на проекти ?

Това е рамка за управление, която се базира на подхода „спринт“.

А за да разберете по-добре Agile разработката, трябва да прочетете Agile Манифеста.

Какво е Agile Manifesto ?

Това е кратко обобщение на това, което представлява Agile, и на Agile принципите, които го ръководят.

Чувствате се малко объркани? Кликнете тук, за да разгледате по-подробно Agile практики за разработка .

Всяка Agile методология следва Agile Манифеста и разделя мащабните корпоративни проекти на по-малки спринтове, за да включи обратната връзка от потребителите на всички нива.

Чакайте, какво имате предвид под Agile методологии?

Има ли повече от една методология за управление на проекти по Agile ?

Да!

Scrum е просто още един Agile метод.

Има много други Agile методологии, като Kanban, Lean, Extreme Programming (XP) и други!

Най-доброто при всяка методология е, че можете да ги комбинирате, за да ги направите по-ефективни. Например, можете да комбинирате Scrum и Kanban, за да създадете по-оптимизиран Agile работен процес за разработка на софтуер.

Каква е разликата между Scrum и Agile?

Scrum екипите обикновено са по-малки и по-опитни от Agile екипите. Освен това, те са по-самостоятелни, като Scrum Master поема ролята на ментор, а не на авторитетен проектен мениджър.

За по-подробна информация за Scrum и Agile, кликнете тук.

Какви са елементите на Scrum?

Управлението на проекти по метода Scrum се разделя на три елемента: артефакти, роли и събития. Освен това, те не са толкова объркващи, колкото елементите от периодичната таблица!

Това са просто основни компоненти на метода Scrum:

Scrum артефактът е основен инструмент, който дава на вашия Scrum проект фокуса, от който се нуждае, за да остане на правилния път. Той се състои от продуктов беклог, спринт беклог и продуктово увеличение.

Ето основните артефакти, използвани в Scrum:

Продуктов беклог: Продуктовият беклог е пълният списък с работни задачи, които трябва да изпълните в рамките на даден проект. По същество това е списък с нещата, които целият ви виртуален екип трябва да направи. Тъй като трябва редовно да включвате обратната връзка от клиентите, всеки елемент от продуктовия беклог трябва постоянно да се актуализира и модифицира. Продуктовият беклог е пълният списък с работни задачи, които трябва да изпълните в рамките на даден проект. По същество това е списък с нещата, които целият ви виртуален екип трябва да направи. Тъй като трябва редовно да включвате обратната връзка от клиентите, всеки елемент от продуктовия беклог трябва постоянно да се актуализира и модифицира.

Забележка: Елементите от продуктовия беклог обикновено се показват като потребителски истории. Потребителските истории са описания на продуктовите функции от гледна точка на клиента. Потребителската история гарантира, че разработчиците разработват елементите от беклога, като имат предвид гледната точка на потребителя.

Спринт беклог: Спринт беклогът е списък с всички елементи от продуктовия беклог , които целият ви екип ще се опита да изпълни в даден спринт.

Инкремент: Инкрементът е крайният продукт, който се пуска на пазара след всеки спринт. По същество това е резултатът от вашия спринт в рамките на Scrum.

Има три индивидуални роли, които са общи за всеки Scrum екип:

Собственик на продукта

Scrum Master

Развойна екип

Ето по-подробен поглед върху всяка роля в Scrum и техническите умения, които те изискват:

1. Кой е собственикът на продукта в методологията Scrum?

Собственикът на продукта е основната фигура, която взема решения в екипа Scrum. Той отговаря за разработването на визия за продукта (как ще изглежда софтуерът в бъдеще) и управлението на продуктовия беклог.

Собствениците на продукти също получават обратна връзка от заинтересованите страни и я предават на целия ви екип.

2. Какво е Scrum Master?

Scrum Master изпълнява ролята на проектен мениджър в Scrum екипите. Той обаче не е авторитетен като „шеф“, а по-скоро изпълнява ролята на лидер-слуга. Той гарантира, че всички, участващи в проекта, разбират процеса Scrum и са на едно мнение по отношение на Agile рамката.

Забележка: Тъй като ролята на Scrum майстора може да се различава от традиционната роля на проектния мениджър , се препоръчва всички мениджъри да преминат Scrum обучение, за да станат сертифицирани Scrum майстори от организация като PMI, Scrum. org или Scrum Alliance.

3. Кой е екипът за разработка?

Членовете на екипа за разработка на софтуер работят активно по Scrum проекта. Те са отговорни за доставката на работещ софтуер в края на текущия спринт. Средният размер на екипа за разработка варира от 3 до 7 членове.

Забележка: Екипът Scrum е мултифункционален екип, което означава, че включва членове с специализирани умения като програмиране, дизайн, копирайтинг, контрол на качеството и др.

Така че, макар Scrum да превърне вашия екип за разработка в А-отбор, за съжаление, няма място за Б. А. Баракус!

В. Кои са 5-те събития в Scrum?

Scrum има набор от повтарящи се събития или Scrum церемонии, които подкрепят Agile рамката и методологията. Те са:

Ето кратък преглед на тях и какво се случва на всяка среща:

1. Спринт

Спринтовете са кратки периоди от време, през които се извършва цялата работа по Scrum. Тези периоди обикновено траят около 2-4 седмици. През този период целият ви екип се занимава с вашия спринт беклог, за да завърши едно увеличение.

2. Среща за планиране на спринта

По време на срещата за планиране на спринта проектният ви екип преглежда списъка с продукти, за да реши кои елементи ще бъдат реализирани в Scrum спринта. Тези планирани работни елементи се наричат цел на спринта или цел на итерацията.

3. Ежедневна среща по Scrum

Daily Scrum е кратка ежедневна среща, на която всички се информират за напредъка на спринта. Обикновено това са кратки Scrum церемонии. Препоръчителната продължителност на всяка Daily Scrum среща е максимум 15 минути.

Забележка: Daily Scrum се нарича още Daily Standup.

4. Среща за преглед на спринта

Спринт прегледът е Scrum среща, която се провежда в края на спринта. Целта на тази Scrum среща е да покажете крайния спринт инкремент на заинтересованите страни. По време на спринт прегледа представяте работещ продукт на заинтересованите страни.

5. Среща за ретроспекция на спринта

Ретроспективата на спринта се провежда в края на всеки спринт. По време на тази Scrum среща се разглеждат проблемите, с които сте се сблъскали в предишните спринтове, и се обсъждат възможни подобрения за следващия спринт.

Забележка: Има 2 допълнителни Scrum срещи, които могат да бъдат проведени от вашия отчетен екип:

Усъвършенстване на забавените задачи : използва се за вземане на решение за всяка забавена задача или потребителска история за предстоящия спринт.

Среща за планиране на пускането: планирането на пускането позволява на екипите да определят върху какви функционални изисквания трябва да работят по време на предстоящите спринтове

Бонус: Шаблони за сценарий!

Защо да използвате Scrum?

Чудили ли сте се някога защо Scrum е толкова популярна Agile рамка?

Защото тя ви помага да реализирате проектите си с лекота!

Какви са предимствата на Scrum?

Scrum предоставя:

По-голяма удовлетвореност на клиентите

По-голяма адаптивност

По-добра работа в екип

Повишена мотивация

Нека да я разгледаме.

1. По-голяма удовлетвореност на клиентите

За разлика от други методики за управление на проекти, рамката Scrum активно включва клиента в процеса на разработване на продукта. По този начин не предполагате какво иска клиентът, а действително си сътрудничите с него.

Предимствата?

Краен жизнеспособен продукт, създаден от вашите клиенти, за вашите клиенти, на всеки етап от процеса. Той ще отговори изцяло на всичките им нужди и ще ги накара да скачат от радост!

2. По-голяма адаптивност

Тъй като можете да включвате обратна връзка в края на всеки цикъл, работата със Scrum е изключително адаптивна към промените.

Тя позволява на вашия проектен екип да се справи с внезапни изисквания на клиенти, промени в структурата на екипа и увеличаване на обхвата, без да изпада в нервен срив!

3. По-добра работа в екип

Тъй като Scrum екипът е толкова малък и самоорганизиращ се, членовете на екипа трябва да работят активно заедно, за да подпомогнат процеса на доставка на софтуера. Това гарантира, че всички трябва да се ангажират и да си сътрудничат ефективно през целия жизнен цикъл на проекта.

4. Повишена мотивация

Тъй като вашият проектен екип работи по малки, краткосрочни цели със спринтове, за него е по-лесно да изпита чувство на удовлетворение и постижение.

Помислете за това.

Те не са изправени пред огромен списък със задачи, които трябва да бъдат изпълнени наведнъж. Вместо това, те се опитват да прилагат итеративен подход, като се занимават с части от работата по Scrum поотделно – което прави целия проект да изглежда по-осъществим!

Как да управлявате процеса Scrum?

Как да се уверите, че вашият Scrum проект ще протече толкова гладко, колкото първа класа на Emirates?

Макар да е важно да се грижите за артефактите, събитията и ролите в Scrum, това не е достатъчно.

Разбира се, можете да преминете обширно обучение по Scrum, за да станете сертифициран Scrum майстор, но и това не е достатъчно!

Ако наистина искате да се възползвате от този тип методология за управление на проекти Agile, се нуждаете от подходящия софтуер Agile Scrum.

Защо?

Agile софтуерът ще предостави на вашия екип за разработка консолидирано пространство за управление на всичките им Scrum дейности. По този начин те няма да губят време в преминаване между различни приложения, за да получат цялостна представа за това, което се случва!

Agile софтуерът ще ви помогне да:

Управлявайте предстоящите си спринтове

Анализирайте представянето на екипа в предишни проекти

Управлявайте вашите забавени задачи, потребителски истории и точки за истории

Подобрете сътрудничеството в екипа с членовете на вашия Agile екип и заинтересованите страни.

Договорете приоритетите с вашия Agile екип

Постигайте висококачествени резултати с всеки спринт

Кой Agile инструмент ще направи управлението на Scrum толкова лесно, колкото да си направиш ябълков пай?

Най-добрият инструмент за управление на Agile и Scrum за 2021 г.: ClickUp

ClickUp е най-високо оцененият инструмент за управление на проекти Agile в света. Използван от повече от 200 000 екипа, от стартиращи компании до големи корпорации по целия свят, той ще ви помогне бързо да се адаптирате към подхода Scrum:

ClickUp разполага с множество функции, които ще ви помогнат при Scrum и Agile проекти, като например:

Справяне с Kanban, Scrum и предпочитания за списъци с Multiple Views

Проследяване на съдържанието на спринтовете с Sprint Lists

Проследяване на напредъка на задачите с Agile Dashboards

Следене на етапите на задачите с персонализирани статуси

Улесняване на незабавна комуникация с Assigned Comments

Ето кратък поглед върху това как тези функции помагат на Scrum и Agile софтуерното разработване:

1. Множество гледни точки за управление на различни проектни изисквания

Повечето инструменти за управление на проекти са като Суп Наци от „Seinfeld“.

Те ви принуждават да се адаптирате към интерфейса, който използват. По този начин вашият Scrum процес и екипът трябва да се адаптират към този инструмент, а не обратното.

А ако не искате?

Но чакайте малко!

Тъй като Scrum се основава на непрекъснато усъвършенстване и адаптиране към промените в проекта, не би ли трябвало и вашият Scrum инструмент да може да се адаптира към тези промени?

За щастие, ClickUp ви предлага няколко изгледа, които можете да адаптирате към Scrum работния процес на вашия екип.

Ето подробен поглед върху тези гледни точки:

ClickUp има два задължителни изгледа на задачите, за да се справя с двата най-често срещани стила на управление на проекти:

Ако вашите Scrum екипи харесват списъците със задачи в стил GTD, тогава това е подходящият изглед за тях. Тук сложните задачи са изброени в списък, който може да се отмята по мере на напредъка ви.

Това е идеалният изглед за проследяване на списъците със спринтове за множество задачи по време на сесия за планиране на спринт или планиране на пускане. Тъй като всяка задача е изброена една след друга, можете бързо да се справите с всяка от тях последователно.

Тези списъци наистина са спасителни, особено в критични моменти!

Ако искате да комбинирате Scrum и Kanban, тогава това е подходящият изглед за вас. Тази табло за задачи е чудесно решение и ако просто искате да добавите някои функции на Kanban към вашето Scrum табло.

Тук вашите задачи са разположени на Kanban табло, където можете да ги премествате с плъзгане и пускане, за да правите бързи корекции.

С тази табло за задачи подобрявате видимостта на проекта, тъй като членовете на екипа ви могат да виждат по всяко време кой е отговорен за конкретните задачи.

Не мразите ли да бъдете човекът, който тормози другите с въпроси за това, върху което работят?

Изгледът „Box“ е чудесен за обща представа за задачите на вашия екип, защото те са сортирани по отговорник.

Собственикът на продукта и проектният мениджър могат да използват този изглед, за да следят лесно кой върху какво работи, точно като табло за задачи.

Наистина ли искате да понасяте неудобството да преписвате всичките си сложни задачи в физически календар?

Календарният изглед на ClickUp е чудесен за съвместно вземане на решения. Той може да помогне на продуктовия мениджър и проектния мениджър да планират задачите си за спринта. Също така е удобен начин да решите кога ще можете да добавите задачи от списъка с нерешени задачи към вашия Scrum спринт.

За по-голяма гъвкавост, Agile проектният мениджър може да разглежда календара си като:

Дни: вижте всички задачи, планирани за дадена дата

4 дни: разгледайте графика си със задачи за период от четири дни

Седмица: вижте седмичния си спринт график

Месечно: показва пътната карта на проекта ви на месечна база

Накрая, вижте цялата работа, която е специално за вас!

Me Mode на ClickUp е идеалният начин да следите само задачите, коментарите и списъците, които са ви възложени. По този начин няма да се разсейвате от задачите на другите членове на екипа и ще можете да се концентрирате по-добре.

2. Списъци със спринтове , за да следите лесно вашите спринтове

Тъй като Scrum и Agile софтуерното разработване се въртят около спринтове, вашият безплатен софтуер за управление на проекти трябва да ги координира ефективно.

ClickUp може да създава списъци със спринтове, за да раздели резултатите за всеки Scrum спринт. Тъй като те са по същество списъци за проверка, можете бързо да ги отбелязвате, докато напредвате.

Вашият продуктов мениджър може дори да добави Scrum точки към всеки списък, за да определи по-добре колко време ще отнеме да се изпълни всеки елемент от продуктовия беклог.

Тъй като са лесни за четене и използване, Agile треньорът може лесно да ги използва, за да обучи няколко екипа как да се справят с управлението на проекти по метода Scrum.

3. Agile Dashboards за визуален преглед на вашите софтуерни проекти

Scrum екипите са като шампиони от Формула 1!

Тогава защо да нямат толкова готини табла като в болидите от Формула 1?

ClickUp ви предоставя супер готини табла за подробен преглед на напредъка на вашия проект.

Защо са ви необходими визуални обзори?

Какво бихте предпочели:

Преглеждате огромни колони с данни в електронна таблица или подробни графики, които точно отразяват напредъка ви във времето?

Ето как таблата на ClickUp помагат за управлението на проекти по метода Scrum:

Диаграмата за скорост на ClickUp ви помага да проследявате степента на изпълнение на вашите задачи.

Всички ваши задачи са разпределени на двуседмични или седмични интервали, а средната им скорост е показана тук. ClickUp може също така автоматично да групира данните от Sprint List, за да улесни добавянето им.

Те са полезни по време на срещата за планиране на спринта, защото по същество предсказват количеството работа, с което вашият екип може да се справи през следващия спринт.

Екипите използват диаграма за освобождаване и спринт, за да проследяват как се представя техният Agile екип спрямо целевата линия. Диаграмата на ClickUp също така подчертава количеството работа, което предстои да бъде свършено.

Диаграмата за изчерпване на ресурсите подчертава различни показатели, като:

Целеви напредък: идеалното темпо на изпълнение на задачите, за да постигнете желания напредък

Прогнозиран напредък: настоящата степен на напредък на вашия екип въз основа на изпълнените задачи

Активни: актуалният брой на завършените задачи

Burnup Charts подчертават количеството работа, което вашият екип за разработка на софтуер вече е свършил.

По този начин проектните мениджъри могат да се позовават на тази таблица по време на ежедневния Scrum, за да мотивират екипа си да завърши бързо, особено в критични моменти.

Кумулативните диаграми на потока на ClickUp показват напредъка на задачите в различни времеви рамки.

Вашите задачи са разделени на различни цветове в зависимост от текущия им статус. Това ви помага бързо да идентифицирате пречките и да се намесите, за да ги преодолеете.

4. Персонализирани статуси за управление на различни етапи на задачите

Не забравяйте, че методологията Scrum не е подходяща само за разработване на продукти.

Много други екипи също го използват!

И макар методологията Scrum да остава до голяма степен същата, всеки екип и проект има свои специфични нужди и фази на проекта.

Например, етапите на проекта за процес на разработване на софтуер и маркетингов проект се различават значително, не мислите ли? Софтуерните проекти имат фаза „Проверка на качеството”, която е непозната в повечето маркетингови отдели.

Ето защо софтуерът ви за управление на проекти трябва да може да създава персонализирани статуси за всеки проект.

Именно това прави ClickUp...

Както казахме, ние не сме супа нацисти!

Разгледайте този изглед на таблото за маркетингов проект.

Колко често ви се случва да пропуснете задачи?

Особено когато оставите коментар в инструмента за проекти, но всички го забравят – до момента на представянето.

Този проблем приключва днес!

Тъй като методът Scrum се основава на бързи срокове за изпълнение, вашата комуникация също трябва да бъде светкавична.

Не можете да си позволите да чакате с часове, докато екипът ви предприеме действия по вашата обратна връзка, нали?

С ClickUp това няма да е проблем!

Функцията Assigned Comments на ClickUp ви позволява да преобразувате коментарите в задачи и да ги възлагате на член на екипа. ClickUp ще ги уведоми за тези коментари, които ще се появят в техните известия и на началната страница. След като задачата бъде изпълнена, те могат да маркират коментара като решен, за да избегнат ненужни последващи действия!

Доста готино, нали?

Това обаче не са всички функции на ClickUp.

Получавате много допълнителни функции за успешно управление на проекти:

Заключение

Управлението на проекти по метода Scrum може да изглежда сложно, но с подходящия софтуер това не е задължително!

Тя може да ви помогне да повишите незабавно производителността си и да създавате лесно сложни продукти. И тъй като искате да управлявате софтуерни проекти с най-ефективния наличен инструмент, е време да се регистрирате в ClickUp.

В нея има всичко, от което се нуждаете, за да управлявате целите на вашия Agile екип, Scrum церемонии, Scrum табла и елементи от продуктовия беклог!