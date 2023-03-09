10 примера за Sprint Retrospective за Agile екипи

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е Sprint Retrospective?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Спринт ретроспективата е едно от петте ключови Agile събития (по-рано Agile церемонии) в Scrum, при което екипът размишлява върху това, което е минало добре по време на предишния спринт и какво може да се подобри за следващия спринт. " } } ] }

Бърза проверка, преди да преминем към примери за Sprint Retrospective: На скала от 1 до 10, как бихте оценили ангажираността на вашия екип в текущите ретроспективи?

Един е „Почти всички искат да отложат“ и 10 е „Това е безопасно място за честна обратна връзка от екипа и след това сме по-добре информирани, за да предприемем правилните стъпки за подобрение“.

Ако сте някъде между седем и девет, ще получите повече начини да поддържате ретроспективите си свежи и да удвоите творческата си продуктивност. Ако сте под шест, нека ви помогнем да натрупате малки победи и да започнете да виждате резултати!

Избрахме 10 примера за ретроспективи, които да ви помогнат да експериментирате и да откриете кой формат работи за вашия екип, както и практически съвети от Agile лидери, за да максимизирате времето на вашия екип!

⏰ 60-секундно резюме Ретроспективите на спринтовете са Agile срещи, на които екипите размишляват върху миналите спринтове и идентифицират области за подобрение.

Те се различават от Sprint Reviews, които се фокусират върху самия резултат.

Съществуват различни формати на ретроспективи, всеки с различен фокус, като емоционални пътувания, подробни изводи, приоритизиране и похвала на екипа.

Примерите включват Mad Sad Glad, DAKI, Mountain Climber, Dot Voting, Starfish, Sailboat, Feedback Grid, Kudo Cards, Each One Meets All и Winning Streak.

Тези формати могат да бъдат адаптирани за отдалечени екипи, използващи инструменти за дигитално сътрудничество като ClickUp.

Редовните ретроспективи насърчават непрекъснатото учене, подобряват динамиката на екипа и оптимизират цялостния работен процес.

Какво е Sprint Retrospective?

Sprint Retrospective е едно от петте ключови Agile събития (по-рано Agile Ceremonies ) в Scrum, при което екипът обмисля какво е минало добре по време на предишния Sprint и какво може да бъде подобрено за следващия Sprint.

Ретроспективата на спринта е среща, която обикновено се провежда в края на Agile цикъла на разработка, за да се прегледа какво е минало добре, какво може да се подобри и всички други въпроси, които трябва да бъдат разгледани, за да стане екипът по-ефективен.

Ретроспективата често се бърка с друго Agile събитие, наречено Sprint Review, но те имат различни цели:

Sprint Review събира Scrum Master, Product Owner, екипа за разработка и заинтересованите страни, за да обсъдят и дадат обратна връзка за резултатите или функциите в текущия Sprint.

Ретроспективата на спринта се провежда след приключване на спринта, за да се сподели какво е проработило, какво не е проработило и какво може да се подобри, така че екипът да направи необходимите корекции за бъдещи спринтове.

Научете повече за срещата Sprint Review!

Петте най-използвани Agile техники в организациите чрез KnowledgeHut

Съвет от професионалист: Ако искате да организирате срещи, които са по-подходящи за интроверти, използвайте платформа за продуктивност като ClickUp, за да дадете на екипа си време да помисли първо самостоятелно, а след това да сподели своите мисли, които да бъдат обсъдени на следващата ретроспектива. Изпробвайте шаблона за мозъчна атака за Sprint Retrospective на ClickUp, за да започнете!

Сравнителна таблица за Sprint Retrospective

TL;DR: Различните формати на ретроспективи се фокусират върху различни резултати. Ето кратък преглед на примерите за Sprint Retrospective, които ще разгледаме:

Пример за Sprint Retrospective Фокусирайте се Най-добре се използва... Емоционално пътуване За да разберете стресовите фактори и цялостната динамика на екипа Подробни изводи за подобрение За да запишете идеи и да възложите задачи Дълбоко размишление върху индивидуалния и екипния успех За да размислите след труден или дълъг Sprint проект Приоритизиране За да ускорите обсъждането на най-важните точки след Sprint Добри и лоши преживявания с настоящите процеси За да насърчите отворения диалог Брейнсторминг за визия За да съгласувате индивидуалните и екипните цели Определяне на теми за дискусия За да персонализирате формата му за всяка ситуация Признание между колеги Да посветим споделено пространство, за да се поздравяваме публично един друг Бърза обратна връзка 1:1 За да улесните ретроспективата, базирана на дейности, за въвеждане в работата или общо изграждане на екип Учене за повтарящ се успех За да подчертаете процесите, инструментите или хората, които улесняват изпълнението на задачите и спазването на сроковете

10 примера за Sprint Retrospective

Примерите са както за начинаещи, така и за опитни Agile екипи. Ще разгледаме как да използвате всеки модел през погледа на отдалечен екип, който използва инструмент за дигитално сътрудничество, за да извърши Scrum ретроспектива.

Препоръчваме ви да тествате няколко формата, за да откриете кой работи най-добре за ДНК-то на вашия екип и културата на срещите. Да започваме!

1. Ядосан, тъжен, щастлив

Ретроспективата на спринта Mad Sad Glad разглежда пречките в процеса, стресовите фактори и общото настроение на екипа по отношение на начина, по който са работили индивидуално и заедно в предишния спринт.

Scrum Masters и Agile лидерите са отговорни за премахването на бариерите, за да увеличат производителността. Този тип въпроси дават представа за вътрешните или външните фактори, които влияят на екипа.

Какви са практическите начини за адаптиране на процесите, за да се постигне безпроблемно преживяване?

Чувствате ли се по-подготвени или по-малко подготвени да започнете работа след планираните срещи?

Чувства ли се човекът претоварен от една или повече стъпки в работния процес?

Кои монотонни задачи ви забавят?

Как да използвате Mad Sad Glad

Разделете вашата цифрова дъска на три колони и ги наименувайте „Радостен“, „Тъжен“ и „Ядосан“. Добавете няколко цветни лепящи се бележки , за да представите елемент за съответната колона (щастлив = зелен, тъжен = син, ядосан = оранжев). Помолете всеки член на екипа да добави поне по един елемент във всяка колона, като се фокусира върху емоционалното пътуване от предишния Sprint. Водете дискусията, започвайки с определена колона или спешен елемент.

Ретроспективите на Sprint могат да бъдат трудни за екипа. Това се дължи на факта, че обикновено има много ключови изводи и области за подобрение. На някои хора може да им се струва, че винаги не успяват да се справят. Ние обичаме да провеждаме „неофициални“ откровени разговори, в които всеки е свободен да каже абсолютно всичко, което иска, и то няма да бъде записвано.

Съвет от професионалист: Вашите ретроспективни познания са заровени някъде в пощенската ви кутия? Преди да създадете още една папка в пощенската си кутия, опитайте шаблона Backlogs and Sprints на ClickUp, за да организирате цялата работа и спринтовете на едно място.

Проследявайте минали и настоящи бележки и обобщения от Sprint Retrospective в ClickUp Doc.

2. DAKI

Ретроспективата на спринта DAKI (Drop, Add, Keep, Improve) е мощен модел за Agile екипи, който им позволява да получат подробни изводи от ретроспективите си. Членовете на екипа се фокусират изцяло върху процесите, Agile инструментите и ресурсите, така че е най-добре да се използва, след като са работили по няколко спринта.

Отпадане : Неща, които трябва да бъдат напълно премахнати от предишни спринтове, защото вредят или разсейват работата и производителността на екипа.

Добавете : Неща, които да добавите или замените, за да отговорите на нуждите на членовете на екипа.

Запазете: Неща, които са станали съществени за процеса и изпълнението на предстоящите спринтове.

Подобряване: Неща, които да промените малко (или много!), за да постигнете непрекъснато подобрение и цялостен успех.

Как да използвате DAKI

Разделете цифровата си дъска на четири колони и ги обозначете поред: Изтрий, Добави, Запази и Подобри. Посочете колоните с тема, ако искате да фокусирате обратната връзка върху определен процес, инструмент или работен поток. Помолете екипа си да добави поне по един елемент във всяка колона.

Дейвид Худспит, Agile треньор в The Road to Agile, го казва най-добре:

„Спринтирането на всеки две седмици означава, че трябва да създадете 26 ретроспективи годишно. Аз отделям време, за да се уверя, че всички те са различни. Това означава да променя формата, да помоля някой друг да я проведе или да облека костюм на хотдог. Вашите ретроспективи трябва да бъдат уникални като снежинки!

Времето не беше мой съюзник при подготовката за една среща за ретроспектива на спринт. Не успях да се подготвя както трябва, затова трябваше да използвам отново предишен формат. Минавайки покрай играчката на дъщеря ми, видях костюма на най-големия ми син за Хелоуин. Веднага го облякох и проведох ретроспективата. Този ден открих, че всяка промяна или изменение в ретроспективата може да предизвика ангажираност и, най-важното, радост!

Събирайте данни и статуси на напредъка на проектите в ClickUp.

3. Алпинист

Призоваваме всички членове на екипа, които търсят приключения! Sprint Retrospective Mountain Climber се фокусира върху индивидуалната рефлексия след труден или голям Sprint.

Scrum Masters и Agile лидерите носят отговорността да премахват пречките за повишаване на производителността. По същество, вие молите всеки член на екипа да визуализира истинския си капацитет за изпълнение на задачите и как можете да им помогнете да постигнат целта си.

Как да използвате Mountain Climber

Бъдете толкова креативни, колкото искате с тази ретроспектива! Ето няколко препоръчителни подсказки:

Път : Планирането на Sprint ни помогна ли да започнем с десния крак? Имало ли е моменти, в които задачите или исканията са ви отклонили от пътя?

Времето : Какво ви забави или ви помогна да завършите Sprint?

Ropes : Как се чувствахте относно подкрепата от целия екип?

Бъгове/препятствия : С какви малки/големи препятствия се сблъскахте?

Аптечка за първа помощ: От какво се нуждаете за бъдещите спринтове, за да изпълните задачите си навреме?

4. Гласуване с точки

Ретроспективата на спринта Dot Voting се фокусира върху приоритизирането на задачите, така че времето на ретроспективната среща да се използва за обсъждане на теми, които всички искат да бъдат разрешени по-скоро, отколкото по-късно.

Ако току-що започвате с ретроспективни срещи Sprint, това е една от най-добрите ретроспективи, които можете да проучите. Екипите, които наскоро са преминали към Agile управление на проекти или Scrum, преминават през значителни промени в поведението и процесите, за да постигнат целите си за скорост и гъвкавост.

Как да използвате гласуването с точки

Допълнителното време е ресурс, към който всички екипи за разработка се стремят. За да извлечете максимална полза от времето и вниманието на всички, започнете процеса на гласуване, като добавите елементи, които сте събрали от членовете на екипа. Бъдете колкото се може по-конкретни, за да имате практически изводи в края на ретроспективата.

5. Звезда

Подобно на DAKI retro, Starfish Sprint Retrospective е разделена на пет категории, започващи с обратна връзка за текущите практики и завършващи с нови идеи за подобряване на процесите. Ретроспективни идеи като Starfish обикновено следват определен ред, за да се гарантира, че разговорът напредва и екипът е ентусиазиран за бъдещи Sprints.

Категория Пример за отговор Продължавайте да работите Отворена виртуална стая във вторник за бързи въпроси към продуктовия мениджър По-малко от Прекъсвания по време на последния етап от деня чрез Slack за актуализации на статуса Още от Споделяне на знания и мнения за нашите инструменти и системи, за да работим по-умно Започнете да действате Оставете кода в по-добро състояние, отколкото сте го намерили, за да намалите техническия дълг Спрете да правите Общувайте чрез имейл или Slack, а не в задачата

Как да използвате Starfish

Рубен Гамез, основател и главен изпълнителен директор на SignWell, споделя опита на своя екип:

„Нашите Sprint Retrospectives винаги включват 5-звездна табло: Продължи, Намали, Увеличи, Спри и Започни. Отделно, а след това и колективно, обсъждаме идеи, които попадат във всяка точка на звездата. Това е чудесен начин да размислим върху доброто, лошото и грозното, докато търсим най-добрия начин да продължим напред. ”

Рубен продължава: „След като ефективно групираме тези идеи в подходящата категория и тема, изработваме план за действие за следващия път. “

Опитайте тези шаблони „Спритни, започни, продължи“!

6. Платноходка

Ретроспективата на Sprint „Sailboat“ се фокусира върху целите и визията на Scrum екипа за това къде иска да стигне, как ще стигне там и какви предизвикателства предвижда.

Това е визуален модел с рисунка/снимка на платноходка по пътя си. Ето какво представляват фигурите:

Платноходка : Всички членове на Scrum екипа

Остров : Колективната визия/цели

Вятър : Процеси, инструменти и хора, които помагат на Scrum екипа да реализира своята визия

Rocks : Рискове и препятствия по пътя

Анкер: Процеси, инструменти и хора, които забавят Scrum екипа

Как да използвате Sailboat

Нарисувайте или използвайте снимка на ветроходна лодка с котва, прикрепена към нейната страна, която се насочва към остров. Оградете лодката с вятър (серия от извити линии) и големи скали. Помолете всеки член на Scrum екипа да сподели идеи за отворена дискусия и водене на записки.

7. Мрежа за обратна връзка

Спринт ретроспективата Feedback Grid е точно това, което подсказва името й: отворена таблица, разделена на четири квадранта. Ако искате да запазите нещата прости, използвайте стандартните етикети „Харесвания“, „Критични забележки“, „Въпроси“ и „Идеи“. Но ако имате четири теми, по които искате да дадете обратна връзка за последния спринт, това би било по-ефективно от стандартния подход.

Как да използвате таблицата за обратна връзка

Една празна таблица за обратна връзка може тайно да се превърне в трудна задача. Ето един съвет за използване на малки дискусионни групи, за да максимизирате стойността на времето, обратната връзка и идеите на вашия екип:

Преди да започнете сериозната среща за ретроспектива на спринта, насърчете екипа си да сформира първо малки дискусионни групи, в които да разгледат точките и да дадат своите предложения. Това ще им позволи да се подготвят за срещата и ще им даде достатъчно време да измислят идеи в началото. Забележете как вашият екип няма да се разсейва по време на срещата, защото ще очаква с нетърпение да представи своите идеи и ще бъде по-ангажиран в обсъждането на темите на другите членове.

Съвет от професионалист: Подгответе се за други Agile срещи, като използвате шаблона за Agile Sprints Events на ClickUp. С цялата информация организирана и достъпна, лесно ще преминете от едно важно събитие към следващото!

Поканете своя Scrum екип да сътрудничи в Sprint Planning ClickUp Doc .

8. Карти Kudo

Имате нужда от солидна сесия за похвала на екипа, за да накарате всички да се почувстват добре? (Не гледам към вас, Glad Sad Mad Retrospective!)

Ретроспективата на спринта Kudo Cards отбелязва сътрудничеството, комуникацията и представянето на членовете на екипа през целия цикъл на спринта. Това е положително преживяване за сплотяване на екипа, особено за хибридни или виртуални екипи.

Как да използвате Kudo карти

Създайте безкраен цифров платно и насърчете всички да изразят бързо и смислено признателността си към член на екипа.

Съвет от професионалист: Ако е трудно да планирате срещи, защото екипът ви е разпръснат в различни часови зони, създайте изглед на табло в ClickUp, където всеки член на екипа може да се включи в удобно за него време и да @спомене някого на Kudo карта.

Вземете ръководството на ClickUp за най-добрите цитати за работа в екип !

Опитайте ClickUp Brain Създавайте персонализирани съобщения за колегите си с помощта на ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp!

9. Всеки отговаря на всички

Дейността Each One Meets All Sprint Retrospective се фокусира върху две теми: опознаване на всички членове на екипа и споделяне на пряка обратна връзка. Уникалният фактор? Тя е подобна на бързите срещи, при които две лица разговарят 1:1.

Как да използвате Each One Meets All

Това е по-лесно да се осъществи в офис среда. Но за отдалечени екипи може да бъде малко неудобно и да отнема време, ако техниката спре да работи или се лутате из виртуални стаи, за да стигнете до следващата си 1:1 среща. Тази ретроспектива може лесно да се превърне в загуба на време, ако екипът ви не намира стойност в този формат. Но от друга страна, това е забавен и креативен подход за изграждане на екипни взаимоотношения!

Съвет от професионалист: Ускорете кратките си спринтове с шаблона за дизайн спринт на ClickUp! Дните 1-5 са разделени по фази с предложени персонализирани полета за лесно проследяване на задачите.

Улеснете непрекъснатото усъвършенстване и съгласуваността на екипа в ClickUp.

10. Победна серия

Ретроспективата на Sprint Winning Streak е идеална за ситуации, в които почти всички или всички части на Sprint са преминали гладко.

Ние имаме склонност да запомняме повечето неща, които са се провалили или не са отговорили на очакванията ни. Извършването на това упражнение по време на среща за ретроспектива на Sprint ни помага да уловим това, което искаме да повторим, за да продължим да постигаме успех.

Как да използвате Winning Streak

Докато споменът е още свеж, помолете екипа си да разсъждава върху предишния Sprint цикъл от начало до край. Подчертайте всички процеси, инструменти или хора, които са улеснили изпълнението на задачите и спазването на сроковете. Може да искате да имате на разположение SOP, за да документирате някои от тези поуки, които да помогнат на настоящите и бъдещите членове на Scrum екипа!

Често задавани въпроси за Sprint Retrospective

Какви са ползите от Sprint Retrospective?

Основното предимство на провеждането на Sprint Retrospective е, че насърчава непрекъснатото учене и усъвършенстване в екипа. Чрез редовното обмисляне на всяка итерация и обсъждане на областите за подобрение, екипите могат да идентифицират слабостите или проблемите, преди те да се превърнат в сериозни проблеми, и да се уверят, че целият екип е на едно мнение относно бъдещите планове за разработване на код и завършване на продукти. Освен това, това дава възможност на членовете на екипа да изразят своите идеи и чувства, без да се страхуват, че ще бъдат съдени или критикувани.

Какво да включите в ретроспективата на спринта?

Когато провеждате Sprint Retrospective, е важно да вземете предвид всички аспекти на процеса на разработка, за да можете да откриете области за подобрение както в индивидуалните резултати, така и в цялостния работен процес. Ето някои теми, които може да искате да обсъдите: скоростта на напредъка, динамиката на екипа, индивидуалните отговорности, комуникацията между членовете, стратегиите за решаване на проблеми, постигнатите/непостигнатите цели по време на този Sprint цикъл и всички подобрения, които трябва да бъдат направени в бъдеще.

Колко често трябва да правите Sprint Retrospective?

Честотата на Sprint Retrospective зависи от нуждите на вашия екип, но обикновено се препоръчва да се провеждат на всеки две седмици или след всяка Sprint итерация. Това дава на екипа достатъчно време да обмисли и обсъди напредъка си по смислен начин, без да се губи прекалено много време между срещите.

