Scrum и Kanban: разкриване на най-добрата Agile стратегия

Scrum и Kanban са класически съперници – те имат много общи черти, особено като мощни инструменти в рамките на agile управлението на проекти. Когато обаче разгледаме разликите между тях, те приличат повече на ябълки и портокали. 🍎

Докато Scrum въплъщава структуриран и итеративен подход към управлението на проекти и разработването на продукти, Kanban се фокусира върху визуализирането на работата, налагането на ограничения върху текущата работа и оптимизирането на ефективността. Все пак, това е само малка част от разликите между тях.

В тази статия ще разгледаме продължаващия дебат между Scrum и Kanban, за да определим идеалните случаи за тяхното използване. Освен това ще ви представим практичен инструмент за управление на Agile проекти, който ви позволява да експериментирате безпроблемно и с двата варианта. 😉

Общ преглед на Scrum и Kanban

Scrum и Kanban са итеративни системи за работа, които зависят от процесите и споделят общата цел да минимизират загубите. Въпреки това, има няколко значителни разлики между двата подхода:

Аспект Kanban Scrum Произход Разработка на софтуер Оптимизирано производство Роли и отговорности Няма предварително определени роли Определени роли с Scrum Master и Product Owner Делегиране и приоритизиране „Pull система” за изпълнение на индивидуални задачи „Pull система” с изтегляне на цялата партида за всяка итерация Крайни срокове и графици за доставка Непрекъснато доставяне според нуждите Доставка на базата на спринтове с определени периоди за завършване и преглед Измерване на производителността Измерва времето на цикъла за завършване на проекта Измерва скоростта чрез спринтове и предлага итеративно проследяване на напредъка. Модификации Позволява промени в проекта по време на изпълнението му с цел непрекъснато усъвършенстване Промяната по принцип не се насърчава по време на спринтовете. Ключови концепции Ефективен и предсказуем Прозрачен и адаптивен Най-добри приложения Проекти с широко вариращи приоритети Екипи с относително стабилни приоритети, които може да не се променят значително

Какво е Scrum?

Замисляли ли сте се някога как високопроизводителен екип се отнася към стратегическата формация „скрам“ в ръгбито? Запознайте се с рамката Scrum, концепция, създадена от Хиротака Такеучи и Икуджиро Нонака. Не се притеснявайте, не става въпрос за борба с противници, а за промяна в управлението на проекти! 🏈

Нека разкрием вълнуващия свят на Scrum, разгледаме предимствата му и открием къде може да има реално влияние върху планирането на спринтове и върху мултифункционалните екипи!

Scrum: Дефиниция

Спринтовете в ClickUp поддържат екипите в синхрон по отношение на пътните карти на продуктите, за да има пълна прозрачност относно това кой какво прави.

Scrum е рамка в рамките на Agile методологията, която предоставя набор от роли, церемонии и артефакти за структуриране и насочване на итеративния процес на разработка. Тя е специално създадена за сложни проекти, които изискват често адаптиране към промени.

Scrum се основава на къси цикли на разработка, известни като спринтове, които обикновено траят от една до четири седмици. Scrum екипите често са малки и самоорганизирани, състоящи се от Scrum Master (помислете за специален проектен мениджър), продуктов собственик и екип за разработка на продукта. 👥

В съответствие с Agile принципите, задачите се изпълняват и доставят на етапи, вместо да се доставя целия проект наведнъж. Този поетапен подход позволява на Scrum екипите да работят от спринт беклог и подобрява способността им да се адаптират към промени и лесно да променят приоритетите си.

Три основни стълба подкрепят Scrum:

Адаптация: Лесно се приспособява към промени в посоката на проекта. Прозрачност: Гарантира, че всички членове на Scrum екипа са информирани за това, което се случва и защо. Инспекция: Редовната инспекция на проектите насърчава култура на непрекъснато усъвършенстване сред членовете на Scrum екипа и заинтересованите страни.

Основните ценности на Scrum включват фокус, кураж, уважение, ангажираност и отвореност. Те подкрепят ясната и честна комуникация, като насърчават чувството за принадлежност сред екипа за дизайн, ИТ, операции или разработка.

Какви са предимствата на използването на Scrum?

Сред предимствата на Agile рамките, ползите от внедряването на Scrum включват:

Висока удовлетвореност на клиентите : Активното участие на клиентите в разработването на продуктите гарантира, че софтуерът е персонализиран, за да отговаря на техните нужди.

Повишено сътрудничество : Малките и сплотени : Малките и сплотени Scrum екипи създават ефективна комуникация и чувство за отговорност към работата си.

Адаптивност към промени : Итеративният подход на Scrum позволява гъвкавост при адаптирането към промени и променящи се приоритети, което го прави подходящ за динамични проектни среди.

Намалени разходи : Ранното доставяне на продукта се превръща в спестяване на време и разходи. Възможността за бързи промени също така минимизира нуждата от допълнителни ресурси за адаптиране към променящите се изисквания.

Повишена възвръщаемост на инвестициите (ROI): Колкото по-бързо продуктът достигне пазара, толкова по-скоро вашият бизнес ще започне да генерира приходи. Ефективността на Scrum при бързото пускане на продукти на пазара допринася за повишена възвръщаемост на инвестициите.

Кога трябва да използвате Scrum?

Scrum се свързва с повишена производителност, по-бърза доставка, икономия на разходи и подобрено качество на продукта. Мениджърите често го намират за особено ефективен при работа с комплексни проекти или такива, които са склонни към чести промени.

Използването на Scrum е отлично за индустрии, характеризиращи се с постоянни промени, или за проекти, които изискват гъвкавост за адаптиране към обратната връзка. Това важи особено за индустрии, претърпяващи чести технологични обновления, или за проекти, свързани с разработката на нов софтуер. 💻

Използвайте ClickUp за ефективно управление на Agile и Scrum

Таблото в ClickUp предоставя на Agile проектните мениджъри бърз преглед на оставащите задачи и приоритети на екипа за седмицата, както и подробни диаграми за изразходване и изчерпване.

За да разкриете пълния потенциал на управлението на проекти със Scrum, използвайте ClickUp като лесно за употреба цялостно решение за Scrum и agile екипи.

Поемете контрола над целия жизнен цикъл на продукта, от концепцията до пускането на пазара, с функциите за Agile управление на проекти на ClickUp. Създайте работни процеси за продукти, които се адаптират гъвкаво към вашите нужди, гарантирайте, че екипът е в течение чрез маркирани коментари, и бъдете информирани с навременни известия. 🔔

Автоматизираните ClickUp Dashboards предоставят ценна информация за напредъка и капацитета на екипа, като предлагат 360° поглед върху вашия проект. Визуализирайте процесите на различни диаграми за ясно разбиране и визуализирайте проекта си чрез функции като:

Backlog : Оценявайте въздействията и компромисите за идеи за продукти, проблеми и нови функции, като използвате персонализирани полета и формули.

Табла : Идентифицирайте пречките, за да поддържате динамиката на проекта. Сортирайте таблата по статус, краен срок и приоритет, за да координирате ефективно екипа си.

Пътни карти : Организирайте спринтове и управлявайте етапите с персонализирани диаграми на Гант.

Бели дъски : Провеждайте мозъчни бури като екип , създавайте диаграми и мисловни карти и безпроблемно превръщайте идеите в изпълними задачи.

Изглед на натоварването : проследявайте завършените задачи и делегирайте работата въз основа на наличността на вашия екип, всичко това на едно централизирано място.

Изпълнявайте автоматизирани спринтове в ClickUp

ClickUp Sprints пренасят сътрудничеството на ново ниво, като включват съществени елементи като дати на спринтове, приоритети и точки на спринтове. Използвайте burndown диаграми, за да следите представянето спрямо целевата линия, и burnup диаграми, за да проследявате завършените задачи и оставащия обем работа.

Разчитайте на диаграми на скоростта, за да оцените средното изпълнение на задачите и да направите по-точни прогнози за бъдещи спринтове. Искате да имате многоизмерна перспектива за напредъка на задачите, за да можете да откриете пречките? Използвайте кумулативни диаграми на потока, за да получите цялостна картина!

Не е необходимо да започвате своето пътуване в Agile управлението от нулата. Използвайте шаблона за Agile Scrum управление на ClickUp, за да следите без усилие забавянията, спринтовете и ретроспективите. Той подпомага екипите, които работят по сложни проекти, и включва отделни папки за Scrum церемонии, забавяния и спринтове, както и изглед на бяла дъска за визуално планиране на спринтовете. 📊

Шаблон за управление на проекти Agile Scrum от ClickUp

Какво е Kanban?

Kanban е мощен помощник в управлението на проекти! Независимо дали разчитате на Scrum или на друг Agile метод, Kanban подобрява и опростява работата ви. Не става въпрос само за методологията – става въпрос за визуализиране и оптимизиране на работния процес. Нека разгледаме специалните му предимства и най-добрите примери за употреба! ⛏️

Kanban: Дефиниция

Използвайте Kanban табла в ClickUp, за да управлявате задачите визуално с просто действие „плъзгане и пускане”.

Kanban е визуален инструмент за управление на проекти, предназначен за проследяване на задачите и подобряване на цялостната ефективност на проекта. В основата му е физическа или цифрова Kanban табло, което категоризира фазите на проекта в отделни колони.

Задачите по проекта се представят като лепящи се бележки или Kanban карти на тази дъска, а тяхното преместване между колоните отразява напредъка на проекта.

Визуализирането на задачите по този начин предоставя информация в реално време за дейностите на екипа, филтрирана по напредък, приоритети, крайни срокове или други критерии. Това е като да имате кристална топка, която ви дава поглед върху текущите задачи и ви позволява да предвидите и отстраните потенциални пречки, преди те да попречат на бъдещия напредък. 🔮

Това, което прави Kanban още по-гъвкав, е способността му да съжителства с Agile и Lean методологиите. Той често се комбинира със Scrum в хибриден процес, наречен Scrumban, демонстрирайки своята адаптивност и ефективност в различни сценарии за управление на проекти.

Какви са предимствата на използването на Kanban?

Основните предимства на внедряването на метода Kanban включват:

Подобрена видимост на работния процес : Осигурява ясно визуално представяне на потока от задачи през целия проект, като категоризира етапите на работа като карти на Kanban таблото.

По-бързо изпълнение на процесите : чрез визуално проследяване и управление на задачите екипите могат да идентифицират и отстраняват пречките своевременно, като минимизират забавянията.

Повишена предвидимост : Екипите могат да предвидят работните модели, да идентифицират потенциални предизвикателства и да вземат информирани решения въз основа на информация в реално време.

По-добро сътрудничество : Kanban насърчава сътрудничеството, като предоставя споделена платформа, където екипите могат да визуализират, управляват и проследяват задачите. Тази среда за сътрудничество насърчава чувството за споделена отговорност и подобрява работата в екип.

Гъвкава адаптация: Независимо дали се използва самостоятелно или с други методологии като Scrum, Kanban се интегрира безпроблемно и се адаптира към различни проектни изисквания.

Кога трябва да използвате Kanban?

Първоначално приети от ИТ мениджърите и екипите за разработка на софтуер, Kanban таблата вече са широко разпространени в различни организации. Особено предпочитани от екипи, практикуващи Lean и Agile методологии, Kanban таблата осигуряват видимостта и прозрачността, които са от съществено значение за постигането на бизнес гъвкавост. 🤸🏼

Екипите, ангажирани с повтарящи се процеси, могат да използват Kanban табла, за да внесат яснота в работните си потоци, да подобрят процесите си и да работят с по-голяма ефективност. Адаптивността на метода Kanban го прави ценен инструмент за Kanban екипи в различни индустрии, които търсят да оптимизират операциите си и да повишат общата ефективност.

Визуализирайте задачите без усилие с изгледа на таблото Kanban в ClickUp.

Използвайте изгледа Kanban Board в ClickUp, за да премествате лесно задачите като карти с плъзгане и пускане.

Използвайте ClickUp като безплатно софтуерно решение Kanban, за да визуализирате работните си процеси на едно място! 🎯

ClickUp Kanban board view превръща вашите основни списъци в интерактивни карти с задачи, подреждайки ги без усилие по статус, краен срок или други критерии по ваш избор. Удобният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” опростява навигацията, позволявайки ви лесно да променяте приоритетите и статусите.

Адаптирайте таблото си, за да отговаря на всеки работен процес, независимо дали става въпрос за спринт, пускане на продукт или доставка на няколко етапа. Оптимизирайте актуализациите на задачите си с лентата с инструменти за масови действия, която ви позволява да добавяте изпълнители, да променяте статуси и да изтривате задачи, без да напускате изгледа на таблото.

За тези, които работят с няколко табла, Everything view предоставя централизирана снимка на всички ваши Kanban табла. Можете също да филтрирате таблата по възложители, за да проследите кой какво прави, за да имате по-добър поглед върху управлението на проектите! 🦅

Ако идеята да създавате табла от нулата ви се струва досадна, използвайте шаблона за просто Kanban табло на ClickUp — предварително проектиран макет, който можете да персонализирате според нуждите си.

Простият шаблон на ClickUp за Kanban обхваща всички основни елементи, необходими за да започнете да използвате метода Kanban възможно най-скоро.

Започнете оптимизацията на цикъла на пускане на продукти, като използвате пет статуса за проследяване на задачите в процес на изпълнение, завършени или в списъка с задачи за изпълнение.

Кликнете върху опциите за групиране в горния десен ъгъл, за да видите задачите, организирани по потребителски полета като приоритет, изпълнител или краен срок. Възползвайте се от лентата с инструменти за многозадачност, за да правите ефективно промени в множество задачи едновременно и да подобрите визуалния вид на таблото си, като използвате изображения за корица.

Каква е основната разлика между Scrum и Kanban?

Макар и двете да имат приложение в Agile управлението на проекти, Kanban и Scrum се различават значително. Scrum се характеризира с итеративен, инкрементален подход към работата, предлагайки силно категоричен метод за изпълнение на задачите.

От друга страна, Kanban работи най-добре, когато се използва заедно със Scrum или друг Agile метод. Основната му функция е да визуализира и оптимизира работния поток, независимо от използваната методология.

За да разберете по-добре разликите между тях, нека се запознаем с три основни различия между Kanban и Scrum. 🔑

1. Scrum и Kanban: Планиране

В Scrum планирането е повтарящ се процес, който се извършва в началото на всеки спринт. Този процес включва специална среща, на която екипът за разработка, собственикът на продукта и Scrum майсторът си сътрудничат, за да разбият историите на потребителите на управляеми задачи.

След като оцени времето, необходимо за изпълнение на задачите, екипът се ангажира да завърши всички елементи в предстоящия спринт. Ако по-късно настъпи промяна в приоритетите, това изисква прекъсване на текущия спринт и процесът на планиране започва отначало. 🔁

От друга страна, планирането в Kanban се основава на прогноза, базирана на исторически данни за работния процес. Този подход взема предвид различни фактори, свързани със самата работа, като видове работа, размер и класове услуги, вместо да се фокусира върху екипа, който я обработва.

Работният процес е непрекъснат, така че можете да създадете колони в пътната карта като „Този месец“ или „Следващия месец“, за да представите визуално планираната работа.

Добавете спринт точки, няколко изпълнители, прикачени файлове, етикети и други към вашата Kanban табло с няколко кликвания в изгледа на таблото на ClickUp, за да повишите ефективността на Kanban екипите.

2. Scrum и Kanban: Срещи и събития

В Kanban срещите са по избор, но ако решите да ги провеждате, има два вида: срещи на ниво екип и срещи, ориентирани към услугите. Тези срещи спомагат за поддържането на съгласуваността в екипа и стабилния работен процес. Възможните опции включват ежедневни срещи, срещи за попълване на запасите и ангажименти, планиране на доставките и прегледи на предоставяните услуги, между другото. 🤝

От друга страна, в Scrum структурираният подход включва четири основни срещи в рамките на всеки спринт цикъл, които обикновено траят до 8 часа, ако цикълът е един месец. Те включват:

Планиране на спринтове Ежедневен Scrum Преглед на спринта Ретроспективи на спринтовете

Тези срещи гарантират задълбочено планиране, ежедневни актуализации на напредъка, сесии за преглед и рефлексивни ретроспективи за непрекъснато усъвършенстване.

Планирайте спринтове с този лесен за използване шаблон, за да поддържате екипите си гъвкави и ефективни.

3. Scrum и Kanban: Табла

Scrum таблата служат като разширения на продуктовия беклог. Когато екипът се ангажира с определено количество работа, тя се добавя към Scrum беклога на таблата, а след това екипът започва да работи по задачите по свое усмотрение. Целта е да се завършат всички задачи до края на спринта, което води до логично нулиране на таблата след всяка итерация.

От друга страна, Kanban таблото е непрекъсната карта на процеса на екипа. При изготвянето му целта е да се създаде устойчива Kanban система, изградена за дългосрочна употреба. Добре структурираното Kanban табло включва визуални ограничения за работа в процес (WIP).

Основната цел е да се регулира количеството работа, която влиза и излиза от процеса, като се подобри скоростта на доставка. ⚡

Кой инструмент е по-добър?

Изборът между Kanban и Scrum е повлиян от личните предпочитания или нуждите на проекта. Ако не сте сигурни коя да изберете, обмислете да използвате ClickUp, за да експериментирате и с двете рамки. 👩🏻‍🔬

За да опростите процеса на вземане на решения, задайте си следните въпроси:

Проектът изисква ли обширно планиране?

Продуктовият беклог е обширен или кратък?

Бюджетът на клиента за разработване на продукти значителен ли е или ограничен?

Вашият екип има ли опит с Agile методологиите или те са нови за него?

Имате ли мултифункционални екипи или традиционни екипи?

Като цяло, изберете Kanban, ако търсите гъвкавост на проекта и ценете визуализирането на работните процеси чрез показатели. Изберете Scrum, ако вашият проект включва интензивно сътрудничество в екип, бърза обратна връзка и ангажимент за непрекъсната отдаденост на проекта.

Сравнете визуално натоварването на екипа и проследявайте напредъка с изгледа на времевата линия на ClickUp.

Ако все още ви е трудно да вземете решение, защо не ги комбинирате?

Scrumban съчетава структурираните процеси на Scrum с инструментите за визуализация на Kanban. За екипи, които вече са запознати със Scrum или Kanban, Scrumban или Scrum борда предлагат безпроблемен начин за интегриране на аспекти от другата методология в техните процеси.

Освободете силата на Scrum и Kanban в ClickUp!

Изборът между Scrum и Kanban е като изборът между Pepsi и Coke – и двете имат свои отличителни предимства. Подобно на заклетите фенове на тези гиганти в производството на газирани напитки, проектните екипи страстно се кълнат в бързото разработване на софтуер на Scrum или в оптимизираните работни процеси на Kanban.

Точно както перфектната сода заслужава подходяща чаша, ClickUp е вашият избор за agile управление на проекти. С неговите мощни функции, включително agile и Kanban шаблони, спринтове и диаграми, ClickUp превръща управлението на проекти в освежаващо преживяване.

Защо да не опитате успеха и да изпробвате ClickUp безплатно? С единен център за управление на вашите проекти ще откриете, че той е перфектното съчетание от възможностите на Scrum и Kanban. 👌