10-те най-добри инструмента за управление на софтуерни проекти през 2025 г.

Разработването на софтуер е като строеж на къща – отнема много време и изисква обширна подготовка, като много различни отдели работят заедно, за да го осъществят. ?️
Ако екипът не разполага с солидна система за организация, това вероятно ще доведе до скъпоструващи забавяния и недоволни клиенти. Ето защо всеки екип за разработка се нуждае от отличен инструмент за управление на проекти. Той е център за цялата необходима информация, като изисквания на клиенти и задачи, и улеснява комуникацията между екипи, мениджъри и клиенти.
Разгледайте нашия списък с 10-те най-добри инструмента за управление на проекти за разработка на софтуер с подробен анализ на техните функции, цени, ограничения и потребителски отзиви.
Предимства на използването на инструменти за управление на проекти за разработка на софтуер
Използването на инструменти за управление на проекти за разработка на софтуер може да донесе многобройни ползи на организациите. Тези инструменти улесняват по-добрата комуникация и сътрудничество между членовете на екипа, като предоставят централизирана платформа за споделяне на информация и актуализации. Това не само подобрява координацията, но и помага за разрешаването на евентуални конфликти или недоразумения.
Инструментите за управление на проекти оптимизират работните процеси чрез автоматизиране на повтарящи се задачи, настройка на известия и напомняния и осигуряване на ясна структура за изпълнение на проекта. Това води до повишена ефективност и производителност, тъй като членовете на екипа могат да се съсредоточат върху дейности с висока стойност, вместо върху административни задачи.
Какво трябва да търсите в инструментите за управление на проекти за разработка на софтуер?
За да бъде ефективен, софтуерът за управление на проекти за разработка на софтуер трябва да бъде:
- Лесен за използване: Интуитивен, достъпен от различни устройства и пълен с функции, които ви помагат да работите и да си сътрудничите по-ефективно.
- Настройваем и мащабируем: Може да се адаптира към вашите специфични нужди, особено с разрастването на вашия бизнес.
- Сигурност: Съдържа множество мерки за сигурност, които гарантират защитата и поверителността на данните.
- Удобен за отчитане: Позволява ви да измервате и проследявате напредъка, като по този начин ви помага да подобрите процесите си.
- Интегрируем: Безпроблемно се интегрира с вашите съществуващи технологии, като софтуер за разработка и CRM.
10 най-добри инструмента за управление на проекти за разработка на софтуер
Тези инструменти за управление на софтуерни проекти ще ви помогнат да бъдете организирани, да комуникирате безпроблемно и да постигнете нови нива на производителност. В резултат на това вашите клиенти ще бъдат доволни, а вашият бизнес ще просперира! ?
1. ClickUp
Най-доброто за управление на проекти за разработка на софтуер
ClickUp е многофункционален софтуер за управление на проекти, създаден да повиши производителността. Той предлага различни функции и опции за персонализиране, подходящи за всеки бизнес. За да спестите ценно време, започнете с един от многото готови шаблони, като например този удобен шаблон за разработка на софтуер.
Създайте работно пространство за вашия бизнес и групирайте всички задачи и подзадачи в пространства и папки, като например пътни карти, списъци с неизпълнени задачи и системи за проследяване на проблеми. С над 15 изгледа, включително списък, табло Kanban и диаграма на Гант, можете да визуализирате цялата работа, която ви предстои.
За да приоритизирате задачите, задайте различни спринт точки, персонализирани статуси, етикети и маркировки. Автоматизациите също могат да се персонализират, за да ви помогнат да оптимизирате работния си процес. Можете да създавате зависимости между задачите и да добавяте коментари, списъци за проверка и приблизителни времена. Разработчиците не трябва да се занимават с няколко приложения, тъй като могат да проследяват времето си в рамките на шаблона.
Събирането на бъгове и заявки за проблеми е лесно с ClickUp. ?
Помолете клиентите си да попълнят формуляр за регистрация и лесно го превърнете в задача. Управлявайте спринтове и пускания и получавайте достъп до отчети в реално време с Agile Dashboard, допълнен с диаграми за изразходване, изчерпване и скорост.
Най-добрите функции на ClickUp
- Многобройни предварително създадени шаблони за управление на задачи и проекти, както и бели дъски и диаграми на Гант – специално създадени за екипи за разработка на софтуер.
- 15+ прегледа
- Персонализирани статуси, етикети и маркировки
- Проследяване на времето
- Събирайте бъгове и заявки за проблеми с формуляри за приемане
- Проследяване на напредъка в реално време
- Нативна интеграция с над 1000 инструмента и още повече чрез API
- Достъпен в интернет и на мобилни устройства
Ограничения на ClickUp
- Броят на функциите и опциите за персонализиране може да ви се стори прекалено голям в началото.
- Честите ъпгрейди понякога водят до по-бавно зареждане
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител*
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
*Посочените цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за ClickUp
Ето какво казват потребителите за този инструмент:
2. Zoho Projects
Най-подходящ за малки екипи
Zoho е известен доставчик, предлагащ набор от инструменти за управление на проекти, които помагат за организирането на вашия бизнес. Zoho Projects е специфичен инструмент за управление на проекти, изключително подходящ за инженерни и софтуерни екипи.
Организирайте проектите си, като ги разделите на малки части, като например етапи, задачи, подзадачи, проблеми и грешки. Можете да добавяте нови елементи с няколко кликвания, като използвате универсалната функция за добавяне, и да задавате зависимости, повторения и напомняния.
Активирането на функцията за обобщаване предоставя цялостен поглед върху проекта ви, като ви позволява да видите как отделните задачи допринасят за цялостното изпълнение. Задайте базови показатели за проекта, за да спазвате графика, и се запознайте с отчетите за задачите, проблемите и работното време, за да проследявате напредъка.
Zoho Projects ви предлага много опции за персонализиране на управлението на задачите, от цвета и оформлението на таблото до персонализирани полета, изгледи, статуси, етикети, функции и автоматизация. Сътрудничеството с вашия екип е лесно с форуми, чат стаи и интерактивни емисии.
Този инструмент не е обикновен мениджър на задачи – той е всеобхватно решение, което може да се справи и с отчитането на времето и бюджетирането!
Най-добрите функции на Zoho Projects
- Многобройни опции за персонализиране, включително автоматизация на работния процес по поръчка
- Roll-up
- Базови линии на проекта
- Форуми и чат стаи за лесно сътрудничество
- Проследяване на времето и бюджетиране
- Нативна интеграция с други инструменти на Zoho и над 20 външни инструмента + Zapier
- Инструменти за управление на проекти, достъпни в интернет и на мобилни устройства
Ограничения на Zoho Projects
- Обслужването на клиенти може да бъде по-добро
- Мобилната версия е ограничена по отношение на функционалността.
Цени на Zoho Projects
- Безплатно за до трима потребители
- Премиум: 4 $/месец на потребител*
- Enterprise: 9 $/месец на потребител
*Посочените цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Zoho Projects
Ето какво казват потребителите за Zoho Projects:
3. Scoro
Най-доброто за цялостно управление
Scoro е софтуер за цялостно управление на работата , създаден да ви помогне да управлявате ефективно времето и ресурсите си.
Приоритизирайте задачите си с помощта на Planner и Kanban таблото за задачи с функция „плъзгане и пускане”. Разработчиците могат да задават капацитета и наличността си и да следят времето и графика си директно в приложението. С помощта на времеви листове и споделени календари можете да следите отчетните часове и да разпределяте ресурсите въз основа на реални данни – независимо дали разработката на софтуер се извършва в компанията или извън нея.
Спестете време, като използвате предварително зададени шаблони и пакети за управление на задачи, и превърнете офертите в задачи с няколко кликвания. Можете също да ги създавате директно от приложението си за електронна поща, като препращате имейли към вашата Smart Inbox. Поддържайте проекта си в правилната посока и нивото на стрес ниско, като настроите автоматични известия и предупреждения за крайни срокове – идеално за заети проектни мениджъри.
Бъдете винаги в крак с новостите и следете напредъка на задачите в реално време с диаграмите на Гант. Scoro предлага множество опции за отчитане, които ви позволяват да анализирате процесите, рисковите области и ключовите показатели за ефективност, за да вземете по-добри решения. Можете също да следите рентабилността, да сравнявате бюджетите с действителните резултати и да прогнозирате бъдещите продажби.
Най-добрите функции на Scoro
- Разширени функции за управление на времето и задачите
- Предварително зададени шаблони и пакети от задачи
- Интелигентна пощенска кутия и лесно създаване на задачи
- Многобройни опции за отчитане
- Бюджетиране, продажби и CRM за управление на ресурсите
- Нативна интеграция с над 30 инструмента и още повече с Zapier
- Наличен в уеб и мобилна версия
Ограничения на Scoro
- Сред този списък с инструменти за управление на проекти, Scoro може да бъде скъп.
- Няма списъци със задачи
- Мобилната версия е по-лоша от уеб версията.
Цени на Scoro
- Essential: 26 $/месец на потребител
- Стандартен: 37 $/месец на потребител
- Pro: 63 $/месец на потребител
- Ultimate: персонализирано ценообразуване
*Посочените цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Scoro
Съответните потребителски отзиви показват следното:
4. Jira
Най-доброто за гъвкаво управление на проекти
Когато става въпрос за софтуер за управление на проекти за разработка на софтуер, Jira е като знаменитост – всички знаят името му! ?
За да започнете, използвайте един от шаблоните Agile, т.е. Scrum, Kanban, Bug Tracking или DevOps, след което го персонализирайте, за да отговаря на вашия работен процес и разрастващия се екип. С автоматизацията чрез плъзгане и пускане можете да оптимизирате всеки процес на разработка на софтуер за минути.
В списъка с неизпълнени задачи планирайте спринтовете си, като приоритизирате епичните задачи и проблемите и картографирате зависимостите. Получете цялостна представа за графика на проекта си, като използвате изгледа на пътната карта. А за да ви помогне да проследявате представянето на екипа си и да идентифицирате пречките, Jira предлага повече от 12 стандартни отчета с информация в реално време, която може да се използва от проектните мениджъри.
Преглеждайте и създавайте разклонения и заявки за изтегляне, както и преглеждайте потвържденията в панела „Разработка“. Чрез интегрирането на инструмента за управление на проекти с вашия софтуер за разработка можете да получите достъп до кода си в приложението, да сътрудничите по-ефективно с екипа си и да оптимизирате процеса на тестване за качество.
Искате да видите най-добрите инструменти за управление на проекти, които можете да използвате вместо Jira? Разгледайте нашия списък с най-добрите алтернативи на Jira!
Най-добрите функции на Jira
- Подробни шаблони за управление на проекти
- Автоматизация с плъзгане и пускане
- Повече от 12 отчета
- Достъп до код в приложението за проекти за разработка на софтуер
- Панел за разработка
- Нативна интеграция с над 1000 инструмента
- Наличен в уеб и мобилна версия
Ограничения на Jira
- Отнема малко време да свикнете с него и много хора изглежда не могат да го усвоят.
- Дизайнът на потребителския интерфейс може да бъде по-удобен и привлекателен за потребителите.
- Трудно е да останете продуктивни, затова може би е добре да послушате Майк Фрай „Техническият човек“ по този въпрос.
Цени на Jira
- Безплатно за до 10 потребители
- Стандартен: 7,25 $/месец на потребител*
- Премиум: 15,75 $/месец на потребител
- Enterprise: персонализирано ценообразуване
*Посочените цени се отнасят за месечния модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Jira
Ето какво казват потребителите за инструмента:
5. Redmine
Най-добър инструмент за управление на проекти с отворен код
Redmine е уеб приложение за управление на проекти с отворен код, достъпно на 49 езика. То е гъвкаво и може да поддържа множество проекти и подпроекти, като ви позволява да задавате разрешения за потребителите въз основа на ролите им за всеки от тях.
В инструмента за проследяване на проблеми настройте персонализирани статуси, типове елементи и преходи в работния процес. Активирайте автоматичното създаване на проблеми чрез имейл, за да спестите време и усилия. Можете да наблюдавате времевата линия в календара или в изгледа на Гант и да регистрирате времето си на ниво проект или билет.
С простите отчети на Redmine анализирайте най-важните показатели, като време на потребител, тип проблем или категория, и освободете силата на вземането на решения, основани на данни!
Ако се затруднят, вашите колеги могат да се обърнат към Wiki на проекта, форума или да обсъдят въпросите в коментарите. Redmine разполага с множество добавки, като разширения за Chrome, за по-лесно проследяване на грешки или отчитане на времето.
Най-добрите функции на Redmine
- Безплатно
- Прост и лек
- Множество проекти
- Многоезична поддръжка
- Автоматично създаване на проблеми чрез имейл
- Нативна интеграция с над 100 инструмента и още повече с Zapier
- Наличен в уеб, настолен компютър и мобилно устройство.
Ограничения на Redmine
- Остарял потребителски интерфейс
- Ограничена възможност за персонализиране
- Функциите за управление на задачите не са толкова силни, колкото другите в този списък.
Цени на Redmine
Този инструмент е безплатен за използване.
Оценки и рецензии за Redmine
Ето как потребителите оценяват това приложение:
Бонус: Разгледайте най-добрите инструменти за управление на проекти с отворен код през 2024 г.
6. Asana
Най-доброто за сътрудничество
Asana улеснява сътрудничеството и производителността в мултифункционални екипи. Той предлага широка гама от шаблони, които помагат на екипите за разработка на софтуер да започнат работа, като например шаблони за продуктови закъснения, планиране на спринтове или картографиране на процеси.
Независимо колко сложен е вашият проект, разделете го на управляеми сегменти и изберете между изглед под формата на списък, времева линия или табло. Можете да автоматизирате работния си процес и да създадете формуляр за попълване с последващи въпроси, за да стандартизирате създаването на проблеми и да го направите по-малко досаден процес.
Освен статуса на напредъка на задачите, софтуерните разработчици получават обща представа за производителността на екипа ви с помощта на шаблони за диаграми или персонализирани диаграми. Asana ви позволява да оцените индивидуалната и екипната производителност, за да ви помогне да разпределяте ефективно задачите, без да предизвиквате преумора. Софтуерните разработчици могат да виждат всички актуализации на проекта в раздела „Съобщения“ и да комуникират помежду си чрез вградения чат.
Ако търсите най-добрите инструменти за управление на проекти освен Asana, разгледайте нашия списък с най-добрите алтернативи на Asana!
Най-добрите функции на Asana
- Добре проектиран потребителски интерфейс за управление на проекти
- Готови шаблони
- Стандартизирайте създаването на проблеми
- Шаблони за диаграми и персонализирани диаграми
- Шаблони за планиране на разработката на софтуер
- Вграден чат
- Нативна интеграция с над 200 инструмента
- Наличен в уеб, настолен компютър и мобилно устройство.
Ограничения на Asana
- Ограничена персонализация на работния процес
- Много от функциите за управление на проекти са достъпни само при най-високите ценови нива, като например поддръжка.
Цени на Asana
- Basic: безплатен
- Бизнес: 10,99 $/месец на потребител*
- Премиум: 24,99 $/месец на потребител
*Посочените цени се отнасят за месечния модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Asana
Преценката на потребителите на Asana е следната:
7. Paymo
Най-доброто за планиране и фактуриране
Можете да използвате Paymo, за да управлявате цели проекти, от планирането до фактурирането. Говорейки за планиране, този инструмент разполага с много изгледи, които да ви помогнат да го направите, включително Kanban, meta Kanban, календар и списък със задачи.
Създайте шаблони за задачи и автоматизирайте работния си процес, за да спестите ценно време. С този инструмент за управление на проекти можете да приоритизирате задачите с етикети и да ги възлагате на няколко потребители. Уверете се, че никой не е претоварен, като следите графика на екипа, за да проследявате напредъка на проекта.
Paymo разполага с усъвършенствани функции за проследяване на времето. Таймерът е лесно достъпен от всяко място в приложението. Инструментът може също така да регистрира времето автоматично, като записва дейностите на устройството на потребителя. Мениджърите могат да проследяват дейността на потребителите в реално време и да се позовават на времевите разписания за точно фактуриране.
Добавяйте коментари и насърчавайте дискусии по задачите, вместо да използвате външен раздел или приложение. Качвайте и организирайте файлове и дефинирайте потребителски разрешения за всеки от тях. Можете да следите различните версии, да проверявате промените и да давате обратна връзка.
Разгледайте нашия списък с най-добрите алтернативи на Paymo!
Най-добрите функции на Paymo
- Многобройни изгледи за управление на проекти
- График на екипа
- Автоматично проследяване на времето
- Проверка и версиониране на файлове
- Гостуващ достъп за помощ при управлението на проекти
- Финансово управление
- Наличен в уеб, настолен компютър и мобилно устройство.
- Нативна интеграция с 15 инструмента и още повече чрез Zapier и API
Ограничения на Paymo
- Мобилната версия има ограничена функционалност.
- Липсват опции за персонализиране, които искате в инструмент за управление на проекти
Цени на Paymo
- Безплатно за един потребител
- Стартово ниво: 4,95 $/месец на потребител (максимум един потребител)*
- Малък офис: 9,95 $/месец на потребител
- Бизнес: 20,79 $/месец на потребител
*Посочените цени се отнасят за месечния модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Paymo
Клиентите на Paymo казват следното:
8. Celoxis
Най-доброто за управление на портфолио
Celoxis е инструмент за управление на портфолио от проекти, който може да промени процеса на вземане на решения и да ви спести време. Той ви позволява да импортирате заявки от различни източници, да ги класифицирате въз основа на вашите KPI и след това да планирате задачите автоматично.
За да планирате проектите си като професионалист, използвайте What-If Analysis. Разпределяйте ресурсите въз основа на умения, търсене и наличност. Можете също да зададете базови линии, зависимости между задачите, етапи и известия по имейл.
Инструментът разполага с контрол на версиите, коментари с упоменавания, дискусии и отделен клиентски портал, за да поддържа всички в течение и да се избегне объркване. ?
С вградения таймер служителите могат да проследяват времето и да записват отработените часове. Таблото и отчетите са силно персонализируеми, което ви позволява да персонализирате оформлението, полетата, формулите и подробните диаграми.
Най-добрите функции на Celoxis
- Искайте проследяване от различни източници и класиране
- Анализ „Какво, ако...“
- Портал за клиенти
- Проследяване на времето
- Високо персонализирани табла, отчети и инструменти за разработка на софтуер
- Нативна интеграция с над 400 инструмента и още повече с API
- Наличен в уеб и мобилна версия
Ограничения на Celoxis
- Липса на опция „отмяна“
- Добавянето на нови лицензи може да бъде трудно
Цени на Celoxis
- Облак: 22,50 $/месец на потребител*
- На място: индивидуално ценообразуване
*Посочената цена се отнася за месечния модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Celoxis
Окончателното решение на потребителите е:
9. TeamGantt
Най-доброто за управление на проекти с диаграми на Гант
TeamGantt е възприел различен подход към управлението на проекти, фокусирайки се предимно върху прости диаграми на Гант с функция „плъзгане и пускане”. Все пак, той предлага и други изгледи, като календар и табло, както и много други инструменти, които помагат за управлението на работната ви натовареност.
Можете да използвате един от шаблоните или да започнете от нулата. Определете задачите, ключовите етапи и зависимостите, след което разпределете задачите, използвайки модела RACI (отговорен, отчетен, консултиран, информиран).
TeamGantt ви позволява да разпределяте работата въз основа на капацитета и наличността на вашия екип и да управлявате други ресурси, като оборудване и материали. Сътрудничество чрез чат или актуализации и проследяване на времето в приложението. За да определите дали изоставате и къде да се обърнете към отчета за състоянието на проекта или базовия отчет, които са чудесни инструменти за разработката на софтуер в частност.
Най-добрите функции на TeamGantt
- Драг-енд-дроп диаграми на Гант
- Готови шаблони
- RACI задача
- Управление на ресурсите и планиране на капацитета
- Отчети за състоянието на проекта и базови отчети
- Нативна интеграция с 7 инструмента и още повече чрез Zapier или API
- Наличен в уеб и мобилна версия
Ограничения на TeamGantt
- Скъп за по-малки екипи, които търсят най-добрия софтуер за управление на проекти.
- Може да има проблеми при работа с големи проекти.
Цени на TeamGantt
- Безплатно
- Lite: 19 $/месец на мениджър*
- Pro: 49 $/месец на мениджър
- Enterprise: 99 $/месец на мениджър
*Посочените цени се отнасят за месечния модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за TeamGantt
Инструментът е оценен както следва:
Разгледайте тези алтернативи на TeamGantt!
10. KrispCall
Най-доброто за телефонни разговори
Въпреки че не е софтуер за управление на проекти, KrispCall може да ви помогне да си сътрудничите ефективно с екипа за разработка и клиентите. Това е облачна телефонна система , подходяща за фирми от всякакъв вид и размер. ?
Освен стандартните обаждания и текстови съобщения, получавате достъп до функции като обаждания в режим на изчакване, интерактивен гласов отговор (IVR), бележки за обаждания, прехвърляне, гласова поща и лек CRM. Можете също да записвате и наблюдавате обажданията, както и да ги анализирате с помощта на анализи в реално време. Скоро KrispCall ще може да се интегрира с CRM, продажби и други инструменти, които използвате за управление на бизнеса си.
Най-добрите функции на KrispCall
- Облачна телефонна система
- IVR
- Бележки за разговори
- Гласова поща
- Light CRM
- Мониторинг и анализ на разговори
- Нативна интеграция с 6 инструмента и още чрез API (скоро)
- Наличен в уеб, настолен компютър и мобилно устройство.
Ограничения на KrispCall
- Малко възможности за интеграция
- Ограничена функционалност извън комуникацията
Цени на KrispCall
- Essential: 12 $/месец на потребител*
- Стандартен: 32 $/месец на потребител
- Enterprise: индивидуално ценообразуване
*Посочените цени се отнасят за месечния модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за KrispCall
Ето как се оценява инструментът:
Справяйте се със задачите с инструменти за управление на проекти за разработка на софтуер
От лепящи се бележки и бели дъски до Agile и отвъд, инструментите за управление на проекти за разработка на софтуер са преминали дълъг път. Платформите, които сме разгледали в тази статия, са предназначени да улеснят работата ви, от организиране на задачи и срокове до проследяване на бъгове и сътрудничество с екипа ви в реално време.
Независимо дали работите върху малко приложение или мащабна система, тези инструменти за управление на проекти ще ви помогнат с увереност да се справите с всеки проект за разработка на софтуер, който ви се представи. ?