10-те най-добри инструмента за управление на софтуерни проекти през 2025 г.

Разработването на софтуер е като строеж на къща – отнема много време и изисква обширна подготовка, като много различни отдели работят заедно, за да го осъществят. ?️

Ако екипът не разполага с солидна система за организация, това вероятно ще доведе до скъпоструващи забавяния и недоволни клиенти. Ето защо всеки екип за разработка се нуждае от отличен инструмент за управление на проекти. Той е център за цялата необходима информация, като изисквания на клиенти и задачи, и улеснява комуникацията между екипи, мениджъри и клиенти.

Разгледайте нашия списък с 10-те най-добри инструмента за управление на проекти за разработка на софтуер с подробен анализ на техните функции, цени, ограничения и потребителски отзиви.

Използването на инструменти за управление на проекти за разработка на софтуер може да донесе многобройни ползи на организациите. Тези инструменти улесняват по-добрата комуникация и сътрудничество между членовете на екипа, като предоставят централизирана платформа за споделяне на информация и актуализации. Това не само подобрява координацията, но и помага за разрешаването на евентуални конфликти или недоразумения.

Инструментите за управление на проекти оптимизират работните процеси чрез автоматизиране на повтарящи се задачи, настройка на известия и напомняния и осигуряване на ясна структура за изпълнение на проекта. Това води до повишена ефективност и производителност, тъй като членовете на екипа могат да се съсредоточат върху дейности с висока стойност, вместо върху административни задачи.

За да бъде ефективен, софтуерът за управление на проекти за разработка на софтуер трябва да бъде:

Лесен за използване: Интуитивен, достъпен от различни устройства и пълен с функции, които ви помагат да работите и да си сътрудничите по-ефективно. Настройваем и мащабируем: Може да се адаптира към вашите специфични нужди, особено с разрастването на вашия бизнес. Сигурност: Съдържа множество мерки за сигурност, които гарантират защитата и поверителността на данните. Удобен за отчитане: Позволява ви да измервате и проследявате напредъка, като по този начин ви помага да подобрите процесите си. Интегрируем: Безпроблемно се интегрира с вашите съществуващи технологии, като софтуер за разработка и CRM.

Тези инструменти за управление на софтуерни проекти ще ви помогнат да бъдете организирани, да комуникирате безпроблемно и да постигнете нови нива на производителност. В резултат на това вашите клиенти ще бъдат доволни, а вашият бизнес ще просперира! ?

Най-доброто за управление на проекти за разработка на софтуер

Получете цялостен поглед върху вашите планове за разработка с ClickUp.

ClickUp е многофункционален софтуер за управление на проекти, създаден да повиши производителността. Той предлага различни функции и опции за персонализиране, подходящи за всеки бизнес. За да спестите ценно време, започнете с един от многото готови шаблони, като например този удобен шаблон за разработка на софтуер.

Създайте работно пространство за вашия бизнес и групирайте всички задачи и подзадачи в пространства и папки, като например пътни карти, списъци с неизпълнени задачи и системи за проследяване на проблеми. С над 15 изгледа, включително списък, табло Kanban и диаграма на Гант, можете да визуализирате цялата работа, която ви предстои.

Визуализирайте и управлявайте всички задачи в списъка с неизпълнени задачи с ClickUp.

За да приоритизирате задачите, задайте различни спринт точки, персонализирани статуси, етикети и маркировки. Автоматизациите също могат да се персонализират, за да ви помогнат да оптимизирате работния си процес. Можете да създавате зависимости между задачите и да добавяте коментари, списъци за проверка и приблизителни времена. Разработчиците не трябва да се занимават с няколко приложения, тъй като могат да проследяват времето си в рамките на шаблона.

Събирането на бъгове и заявки за проблеми е лесно с ClickUp. ?

Помолете клиентите си да попълнят формуляр за регистрация и лесно го превърнете в задача. Управлявайте спринтове и пускания и получавайте достъп до отчети в реално време с Agile Dashboard, допълнен с диаграми за изразходване, изчерпване и скорост.

Най-добрите функции на ClickUp

Многобройни предварително създадени шаблони за управление на задачи и проекти, както и бели дъски и диаграми на Гант – специално създадени за екипи за разработка на софтуер.

15+ прегледа

Персонализирани статуси, етикети и маркировки

Проследяване на времето

Събирайте бъгове и заявки за проблеми с формуляри за приемане

Проследяване на напредъка в реално време

Нативна интеграция с над 1000 инструмента и още повече чрез API

Достъпен в интернет и на мобилни устройства

Ограничения на ClickUp

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител*

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Посочените цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

Ето какво казват потребителите за този инструмент:

2. Zoho Projects

Най-подходящ за малки екипи

чрез Zoho Projects

Zoho е известен доставчик, предлагащ набор от инструменти за управление на проекти, които помагат за организирането на вашия бизнес. Zoho Projects е специфичен инструмент за управление на проекти, изключително подходящ за инженерни и софтуерни екипи.

Организирайте проектите си, като ги разделите на малки части, като например етапи, задачи, подзадачи, проблеми и грешки. Можете да добавяте нови елементи с няколко кликвания, като използвате универсалната функция за добавяне, и да задавате зависимости, повторения и напомняния.

Активирането на функцията за обобщаване предоставя цялостен поглед върху проекта ви, като ви позволява да видите как отделните задачи допринасят за цялостното изпълнение. Задайте базови показатели за проекта, за да спазвате графика, и се запознайте с отчетите за задачите, проблемите и работното време, за да проследявате напредъка.

Zoho Projects ви предлага много опции за персонализиране на управлението на задачите, от цвета и оформлението на таблото до персонализирани полета, изгледи, статуси, етикети, функции и автоматизация. Сътрудничеството с вашия екип е лесно с форуми, чат стаи и интерактивни емисии.

Този инструмент не е обикновен мениджър на задачи – той е всеобхватно решение, което може да се справи и с отчитането на времето и бюджетирането!

Най-добрите функции на Zoho Projects

Многобройни опции за персонализиране, включително автоматизация на работния процес по поръчка

Roll-up

Базови линии на проекта

Форуми и чат стаи за лесно сътрудничество

Проследяване на времето и бюджетиране

Нативна интеграция с други инструменти на Zoho и над 20 външни инструмента + Zapier

Инструменти за управление на проекти, достъпни в интернет и на мобилни устройства

Ограничения на Zoho Projects

Цени на Zoho Projects

Безплатно за до трима потребители

Премиум : 4 $/месец на потребител*

Enterprise: 9 $/месец на потребител

*Посочените цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Zoho Projects

Ето какво казват потребителите за Zoho Projects:

3. Scoro

Най-доброто за цялостно управление

Управлявайте ефективно времето и бюджета си с Scoro

Scoro е софтуер за цялостно управление на работата , създаден да ви помогне да управлявате ефективно времето и ресурсите си.

Приоритизирайте задачите си с помощта на Planner и Kanban таблото за задачи с функция „плъзгане и пускане”. Разработчиците могат да задават капацитета и наличността си и да следят времето и графика си директно в приложението. С помощта на времеви листове и споделени календари можете да следите отчетните часове и да разпределяте ресурсите въз основа на реални данни – независимо дали разработката на софтуер се извършва в компанията или извън нея.

Спестете време, като използвате предварително зададени шаблони и пакети за управление на задачи, и превърнете офертите в задачи с няколко кликвания. Можете също да ги създавате директно от приложението си за електронна поща, като препращате имейли към вашата Smart Inbox. Поддържайте проекта си в правилната посока и нивото на стрес ниско, като настроите автоматични известия и предупреждения за крайни срокове – идеално за заети проектни мениджъри.

Бъдете винаги в крак с новостите и следете напредъка на задачите в реално време с диаграмите на Гант. Scoro предлага множество опции за отчитане, които ви позволяват да анализирате процесите, рисковите области и ключовите показатели за ефективност, за да вземете по-добри решения. Можете също да следите рентабилността, да сравнявате бюджетите с действителните резултати и да прогнозирате бъдещите продажби.

Най-добрите функции на Scoro

Разширени функции за управление на времето и задачите

Предварително зададени шаблони и пакети от задачи

Интелигентна пощенска кутия и лесно създаване на задачи

Многобройни опции за отчитане

Бюджетиране, продажби и CRM за управление на ресурсите

Нативна интеграция с над 30 инструмента и още повече с Zapier

Наличен в уеб и мобилна версия

Ограничения на Scoro

Цени на Scoro

Essential : 26 $/месец на потребител

Стандартен : 37 $/месец на потребител

Pro : 63 $/месец на потребител

Ultimate: персонализирано ценообразуване

*Посочените цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Scoro

Съответните потребителски отзиви показват следното:

4. Jira

Най-доброто за гъвкаво управление на проекти

Подгответе задачите за предстоящите спринтове и проследявайте напредъка в Ji ra.

Когато става въпрос за софтуер за управление на проекти за разработка на софтуер, Jira е като знаменитост – всички знаят името му! ?

За да започнете, използвайте един от шаблоните Agile, т.е. Scrum, Kanban, Bug Tracking или DevOps, след което го персонализирайте, за да отговаря на вашия работен процес и разрастващия се екип. С автоматизацията чрез плъзгане и пускане можете да оптимизирате всеки процес на разработка на софтуер за минути.

В списъка с неизпълнени задачи планирайте спринтовете си, като приоритизирате епичните задачи и проблемите и картографирате зависимостите. Получете цялостна представа за графика на проекта си, като използвате изгледа на пътната карта. А за да ви помогне да проследявате представянето на екипа си и да идентифицирате пречките, Jira предлага повече от 12 стандартни отчета с информация в реално време, която може да се използва от проектните мениджъри.

Преглеждайте и създавайте разклонения и заявки за изтегляне, както и преглеждайте потвържденията в панела „Разработка“. Чрез интегрирането на инструмента за управление на проекти с вашия софтуер за разработка можете да получите достъп до кода си в приложението, да сътрудничите по-ефективно с екипа си и да оптимизирате процеса на тестване за качество.

Най-добрите функции на Jira

Подробни шаблони за управление на проекти

Автоматизация с плъзгане и пускане

Повече от 12 отчета

Достъп до код в приложението за проекти за разработка на софтуер

Панел за разработка

Нативна интеграция с над 1000 инструмента

Наличен в уеб и мобилна версия

Ограничения на Jira

Отнема малко време да свикнете с него и много хора изглежда не могат да го усвоят.

Дизайнът на потребителския интерфейс може да бъде по-удобен и привлекателен за потребителите.

Трудно е да останете продуктивни, затова може би е добре да послушате Майк Фрай „Техническият човек“ по този въпрос.

Цени на Jira

Безплатно за до 10 потребители

Стандартен : 7,25 $/месец на потребител*

Премиум : 15,75 $/месец на потребител

Enterprise: персонализирано ценообразуване

*Посочените цени се отнасят за месечния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Jira

Ето какво казват потребителите за инструмента:

5. Redmine

Най-добър инструмент за управление на проекти с отворен код

Управлявайте проектите си безплатно с Redmine

Redmine е уеб приложение за управление на проекти с отворен код, достъпно на 49 езика. То е гъвкаво и може да поддържа множество проекти и подпроекти, като ви позволява да задавате разрешения за потребителите въз основа на ролите им за всеки от тях.

В инструмента за проследяване на проблеми настройте персонализирани статуси, типове елементи и преходи в работния процес. Активирайте автоматичното създаване на проблеми чрез имейл, за да спестите време и усилия. Можете да наблюдавате времевата линия в календара или в изгледа на Гант и да регистрирате времето си на ниво проект или билет.

С простите отчети на Redmine анализирайте най-важните показатели, като време на потребител, тип проблем или категория, и освободете силата на вземането на решения, основани на данни!

Ако се затруднят, вашите колеги могат да се обърнат към Wiki на проекта, форума или да обсъдят въпросите в коментарите. Redmine разполага с множество добавки, като разширения за Chrome, за по-лесно проследяване на грешки или отчитане на времето.

Най-добрите функции на Redmine

Безплатно

Прост и лек

Множество проекти

Многоезична поддръжка

Автоматично създаване на проблеми чрез имейл

Нативна интеграция с над 100 инструмента и още повече с Zapier

Наличен в уеб, настолен компютър и мобилно устройство.

Ограничения на Redmine

Остарял потребителски интерфейс

Ограничена възможност за персонализиране

Функциите за управление на задачите не са толкова силни, колкото другите в този списък.

Цени на Redmine

Този инструмент е безплатен за използване.

Оценки и рецензии за Redmine

Ето как потребителите оценяват това приложение:

6. Asana

Най-доброто за сътрудничество

Управлявайте лесно всичките си мултифункционални проекти с Asana.

Asana улеснява сътрудничеството и производителността в мултифункционални екипи. Той предлага широка гама от шаблони, които помагат на екипите за разработка на софтуер да започнат работа, като например шаблони за продуктови закъснения, планиране на спринтове или картографиране на процеси.

Независимо колко сложен е вашият проект, разделете го на управляеми сегменти и изберете между изглед под формата на списък, времева линия или табло. Можете да автоматизирате работния си процес и да създадете формуляр за попълване с последващи въпроси, за да стандартизирате създаването на проблеми и да го направите по-малко досаден процес.

Освен статуса на напредъка на задачите, софтуерните разработчици получават обща представа за производителността на екипа ви с помощта на шаблони за диаграми или персонализирани диаграми. Asana ви позволява да оцените индивидуалната и екипната производителност, за да ви помогне да разпределяте ефективно задачите, без да предизвиквате преумора. Софтуерните разработчици могат да виждат всички актуализации на проекта в раздела „Съобщения“ и да комуникират помежду си чрез вградения чат.

Най-добрите функции на Asana

Добре проектиран потребителски интерфейс за управление на проекти

Готови шаблони

Стандартизирайте създаването на проблеми

Шаблони за диаграми и персонализирани диаграми

Шаблони за планиране на разработката на софтуер

Вграден чат

Нативна интеграция с над 200 инструмента

Наличен в уеб, настолен компютър и мобилно устройство.

Ограничения на Asana

Ограничена персонализация на работния процес

Много от функциите за управление на проекти са достъпни само при най-високите ценови нива, като например поддръжка.

Цени на Asana

Basic : безплатен

Бизнес : 10,99 $/месец на потребител*

Премиум: 24,99 $/месец на потребител

*Посочените цени се отнасят за месечния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Asana

Преценката на потребителите на Asana е следната:

7. Paymo

Най-доброто за планиране и фактуриране

Проследявайте проектите си и тяхната рентабилност с Paymo.

Можете да използвате Paymo, за да управлявате цели проекти, от планирането до фактурирането. Говорейки за планиране, този инструмент разполага с много изгледи, които да ви помогнат да го направите, включително Kanban, meta Kanban, календар и списък със задачи.

Създайте шаблони за задачи и автоматизирайте работния си процес, за да спестите ценно време. С този инструмент за управление на проекти можете да приоритизирате задачите с етикети и да ги възлагате на няколко потребители. Уверете се, че никой не е претоварен, като следите графика на екипа, за да проследявате напредъка на проекта.

Paymo разполага с усъвършенствани функции за проследяване на времето. Таймерът е лесно достъпен от всяко място в приложението. Инструментът може също така да регистрира времето автоматично, като записва дейностите на устройството на потребителя. Мениджърите могат да проследяват дейността на потребителите в реално време и да се позовават на времевите разписания за точно фактуриране.

Добавяйте коментари и насърчавайте дискусии по задачите, вместо да използвате външен раздел или приложение. Качвайте и организирайте файлове и дефинирайте потребителски разрешения за всеки от тях. Можете да следите различните версии, да проверявате промените и да давате обратна връзка.

Най-добрите функции на Paymo

Многобройни изгледи за управление на проекти

График на екипа

Автоматично проследяване на времето

Проверка и версиониране на файлове

Гостуващ достъп за помощ при управлението на проекти

Финансово управление

Наличен в уеб, настолен компютър и мобилно устройство.

Нативна интеграция с 15 инструмента и още повече чрез Zapier и API

Ограничения на Paymo

Цени на Paymo

Безплатно за един потребител

Стартово ниво : 4,95 $/месец на потребител (максимум един потребител)*

Малък офис : 9,95 $/месец на потребител

Бизнес: 20,79 $/месец на потребител

*Посочените цени се отнасят за месечния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Paymo

Клиентите на Paymo казват следното:

8. Celoxis

Най-доброто за управление на портфолио

чрез Celoxis

Celoxis е инструмент за управление на портфолио от проекти, който може да промени процеса на вземане на решения и да ви спести време. Той ви позволява да импортирате заявки от различни източници, да ги класифицирате въз основа на вашите KPI и след това да планирате задачите автоматично.

За да планирате проектите си като професионалист, използвайте What-If Analysis. Разпределяйте ресурсите въз основа на умения, търсене и наличност. Можете също да зададете базови линии, зависимости между задачите, етапи и известия по имейл.

Инструментът разполага с контрол на версиите, коментари с упоменавания, дискусии и отделен клиентски портал, за да поддържа всички в течение и да се избегне объркване. ?

С вградения таймер служителите могат да проследяват времето и да записват отработените часове. Таблото и отчетите са силно персонализируеми, което ви позволява да персонализирате оформлението, полетата, формулите и подробните диаграми.

Най-добрите функции на Celoxis

Искайте проследяване от различни източници и класиране

Анализ „Какво, ако...“

Портал за клиенти

Проследяване на времето

Високо персонализирани табла, отчети и инструменти за разработка на софтуер

Нативна интеграция с над 400 инструмента и още повече с API

Наличен в уеб и мобилна версия

Ограничения на Celoxis

Цени на Celoxis

Облак : 22,50 $/месец на потребител*

На място: индивидуално ценообразуване

*Посочената цена се отнася за месечния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Celoxis

Окончателното решение на потребителите е:

9. TeamGantt

Най-доброто за управление на проекти с диаграми на Гант

Планирането е лесно с диаграмите с функция „плъзгане и пускане” на TeamGantt.

TeamGantt е възприел различен подход към управлението на проекти, фокусирайки се предимно върху прости диаграми на Гант с функция „плъзгане и пускане”. Все пак, той предлага и други изгледи, като календар и табло, както и много други инструменти, които помагат за управлението на работната ви натовареност.

Можете да използвате един от шаблоните или да започнете от нулата. Определете задачите, ключовите етапи и зависимостите, след което разпределете задачите, използвайки модела RACI (отговорен, отчетен, консултиран, информиран).

TeamGantt ви позволява да разпределяте работата въз основа на капацитета и наличността на вашия екип и да управлявате други ресурси, като оборудване и материали. Сътрудничество чрез чат или актуализации и проследяване на времето в приложението. За да определите дали изоставате и къде да се обърнете към отчета за състоянието на проекта или базовия отчет, които са чудесни инструменти за разработката на софтуер в частност.

Най-добрите функции на TeamGantt

Драг-енд-дроп диаграми на Гант

Готови шаблони

RACI задача

Управление на ресурсите и планиране на капацитета

Отчети за състоянието на проекта и базови отчети

Нативна интеграция с 7 инструмента и още повече чрез Zapier или API

Наличен в уеб и мобилна версия

Ограничения на TeamGantt

Скъп за по-малки екипи , които търсят най-добрия софтуер за управление на проекти.

Може да има проблеми при работа с големи проекти.

Цени на TeamGantt

Безплатно

Lite : 19 $/месец на мениджър*

Pro : 49 $/месец на мениджър

Enterprise: 99 $/месец на мениджър

*Посочените цени се отнасят за месечния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за TeamGantt

Инструментът е оценен както следва:

10. KrispCall

Най-доброто за телефонни разговори

чрез KrispCall

Въпреки че не е софтуер за управление на проекти, KrispCall може да ви помогне да си сътрудничите ефективно с екипа за разработка и клиентите. Това е облачна телефонна система , подходяща за фирми от всякакъв вид и размер. ?

Освен стандартните обаждания и текстови съобщения, получавате достъп до функции като обаждания в режим на изчакване, интерактивен гласов отговор (IVR), бележки за обаждания, прехвърляне, гласова поща и лек CRM. Можете също да записвате и наблюдавате обажданията, както и да ги анализирате с помощта на анализи в реално време. Скоро KrispCall ще може да се интегрира с CRM, продажби и други инструменти, които използвате за управление на бизнеса си.

Най-добрите функции на KrispCall

Облачна телефонна система

IVR

Бележки за разговори

Гласова поща

Light CRM

Мониторинг и анализ на разговори

Нативна интеграция с 6 инструмента и още чрез API (скоро)

Наличен в уеб, настолен компютър и мобилно устройство.

Ограничения на KrispCall

Малко възможности за интеграция

Ограничена функционалност извън комуникацията

Цени на KrispCall

Essential : 12 $/месец на потребител*

Стандартен : 32 $/месец на потребител

Enterprise: индивидуално ценообразуване

*Посочените цени се отнасят за месечния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за KrispCall

Ето как се оценява инструментът:

От лепящи се бележки и бели дъски до Agile и отвъд, инструментите за управление на проекти за разработка на софтуер са преминали дълъг път. Платформите, които сме разгледали в тази статия, са предназначени да улеснят работата ви, от организиране на задачи и срокове до проследяване на бъгове и сътрудничество с екипа ви в реално време.

Независимо дали работите върху малко приложение или мащабна система, тези инструменти за управление на проекти ще ви помогнат с увереност да се справите с всеки проект за разработка на софтуер, който ви се представи. ?

