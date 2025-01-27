10 алтернативи и конкуренти на TeamGantt през 2025 г.

С усложняването на проектите, решението за управление на проекти, което избирате, също става по-сложно. Подходящата платформа за управление на проекти ви позволява да управлявате задачи и етапи, както и да проследявате графика и напредъка на проекта си както на подробно ниво, така и от по-висока перспектива.

Облачната платформа TeamGantt е един от популярните начини да използвате диаграми на Гант и други инструменти за управление на проекти, за да постигнете точно това. Но дали това е най-добрата платформа за тези от нас, които обичат диаграмите на Гант? ?

Най-добрата алтернатива на TeamGantt зависи от вашите нужди и изискванията на проекта. Ние проучихме многото алтернативи на пазара, за да не се налага да го правите вие, и представяме нашите 10 най-добри конкуренти на TeamGantt по-долу.

Какво трябва да търсите в алтернативите на TeamGantt?

Най-добрата алтернатива на TeamGantt е тази, която най-добре отговаря на вашите индивидуални нужди. Има много опции, от безплатен софтуер за диаграми на Гант до по-скъпи планове за предприятия. Вземете предвид факторите по-долу, за да сте сигурни, че ще получите желаната бизнес стойност от продукта, който сте избрали за управление на проектите във вашата компания:

Леснота на използване: Решение за управление на проекти, което е трудно за използване, ще увеличи фрустрацията повече от производителността, а подходящата алтернатива на TeamGantt улеснява създаването и персонализирането на Решение за управление на проекти, което е трудно за използване, ще увеличи фрустрацията повече от производителността, а подходящата алтернатива на TeamGantt улеснява създаването и персонализирането на шаблони за диаграми на Гант.

Функции за управление на проекти: Всяка компания има различни нужди и различни начини за управление на проекти, а Всяка компания има различни нужди и различни начини за управление на проекти, а софтуерът за управление на проекти трябва да предоставя функции, които да улесняват тези нужди.

Гъвкавост: Софтуерът за управление на проекти не трябва да ви ограничава до един начин на работа, а трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да се адаптира към вашите работни процеси.

Цени: Софтуерът, който купувате, не трябва да разгневява екипа ви за управление на бюджета, но трябва да е достатъчно мощен, за да расте заедно с вашата компания.

Интеграции: Членовете на вашия екип ще имат полза, когато софтуерът за управление на проекти се интегрира с инструментите, които използват често.

10-те най-добри алтернативи на TeamGantt, които да използвате през 2024 г.

От прости примери за проекти с диаграми на Гант до разширени функции, които ви позволяват да управлявате задачите с максимален контрол, списъкът по-долу ще ви помогне да намерите идеалната алтернатива на TeamGantt.

Получете ясна представа за задачите и зависимостите си в изгледа ClickUp Gantt.

ClickUp е многофункционален инструмент за управление на проекти и производителност, който може да предостави функциите на много бизнес приложения в една унифицирана платформа. Това го прави един от най-мощните софтуерни продукти за диаграми на Гант в нашия списък. Той постига тази гъвкавост по два начина: чрез широко персонализирано работно пространство, което ви дава пълен контрол върху структурирането на вашите проекти, и чрез голяма колекция от шаблони за проекти, които обхващат широк спектър от индустрии и работни процеси.

Характерна за ClickUp като алтернатива на TeamGantt е функцията ClickUp Gantt chart. Тя разширява полезността на диаграмите на Гант с всеобхватни инструменти за подобряване на процесите, които ще ви помогнат да управлявате задачите още по-ефективно.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Откриването и изучаването на всички функции може да се окаже прекалено сложно за някои потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. GanttPRO

чрез GanttPro

GanttPRO също е високо в нашия списък с алтернативи на TeamGantt. Това е инструмент за управление на проекти, който помага на хората да планират и управляват проекти чрез цялостен набор от функции, които надхвърлят диаграмите на Гант.

Той разполага с функции за управление на задачи и ресурси и проследяване на времето. Функциите за сътрудничество по проекти ще държат всички на една и съща страница и ще улеснят работата на тези, които работят по големи проекти, да споделят файлове и да се информират за новостите. Потребителският интерфейс (UI) ви позволява да преглеждате всичките си проекти, което улеснява проследяването на напредъка и управлението на проектите.

Най-добрите функции на GanttPRO

Интуитивният интерфейс улеснява започването на работа.

Добре поддържаните мобилни приложения го правят достъпен, когато сте в движение.

Добре проектираните инструменти за сътрудничество са многобройни.

Функцията за приоритизиране помага на потребителите да фокусират вниманието си.

Ограничения на GanttPRO

Богатата функционалност може да бъде прекалено сложна за начинаещи.

Цената е висока за тези с минимални нужди.

Цени на GanttPRO

Базов : 7,99 $/месец на потребител

Pro : 12,99 $/месец на потребител

Бизнес : 19,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за GanttPRO

G2 : 4,8/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 400 рецензии)

3. GanttProject

чрез GanttProject

Следващата от нашите алтернативи на TeamGantt е GanttProject. Този софтуер за диаграми на Гант е решение с отворен код, което можете да изтеглите безплатно и да използвате в цялата си компания. Той разполага с всички основни функции, които бихте очаквали от инструмент за управление на проекти, включително управление на задачи и ресурси.

Потребителите могат да задават базови линии, да проследяват първоначалния план на проекта и да наблюдават напредъка. GanttProject е съвместим със съществуващите файлове на Microsoft Project и може да ги отваря и запазва. Може също да експортира отчети в различни формати, като PDF, HTML и CSV, за лесно споделяне и печат.

Най-добрите функции на GanttProject

Добре проектиран генератор на отчети, който експортира в HTML или PDF

Импортира и експортира файлове от и към Microsoft Project.

Като локален софтуер, той работи без интернет връзка.

Генерира диаграми за оценка на програми и техники за преглед

Ограничения на GanttProject

Остарял интерфейс, който не е толкова опростен и интуитивен като алтернативите

Малко функции за сътрудничество или интеграция с други инструменти

Последното голямо обновяване е от 2021 г. и може да липсва поддръжка.

Цени на GanttProject

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за GanttProject

G2 : 4,3/5 (над 50 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

4. Smartsheet

чрез Smartsheet

Тази опция е една от най-гъвкавите. Smartsheet е повече от просто инструмент за управление на проекти. Това е платформа за изпълнение на работа, която предоставя функции за изпълнение на проекти, специфични за различните индустрии, като управление на проекти, маркетинг, операции, ИТ, строителство и други. Неговият дизайн има за цел да подобри автоматизацията на работния процес и ви позволява да управлявате проектите ефективно. За да предостави класически функции за управление на проекти, като възможности за управление на задачи и ресурси, Smartsheet използва познатия формат на електронна таблица, превръщайки сложните проекти в по-лесно разбираем формат.

Въпреки че таблото за управление прилича на електронна таблица, то все пак предоставя на проектния мениджър пълна картина на графика на проекта, необходима за ефективното изпълнение на работата му. Той ще може лесно да визуализира задачите, да види предстоящите и да ги разпредели на съответните членове на екипа.

Най-добрите функции на Smartsheet

Широка интеграция с други приложения

Няколко функции, които помагат за автоматизиране на работните процеси

Богата библиотека с инструктивни видеоклипове

Автоматични напомняния за задачи и крайни срокове

Ограничения на Smartsheet

Някои от интеграциите изискват по-скъпи нива.

Понякога потребителският интерфейс работи бавно.

Цени на Smartsheet

Безплатно завинаги

Pro : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 25 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2 : 4. 4/5 (над 12 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 2500 рецензии)

5. Gantter

чрез Gantter

Софтуерът за управление на проекти в облака, Gantter, е инструмент за управление на проекти, който предлага лесен за разбиране потребителски интерфейс, за да помогне на членовете на екипа да управляват по-лесно проектите. Подобно на другите опции в списъка, той разполага с функции за управление на задачи и ресурси. Инструментите за сътрудничество в екипа включват възлагане на задачи, споделяне на файлове и комуникация чрез платформата за планиране на проекти. Управлението на проекти е лесно чрез интегриране на софтуера с други популярни инструменти, като Google Calendar.

Microsoft Project е голям играч в областта на инструментите за управление на проекти, така че Gantter може лесно да отваря и редактира проектни данни, създадени от софтуера. Това позволява на проектните мениджъри лесно да преминат към тази алтернатива на TeamGantt с минимално нарушаване на жизнения цикъл на проекта.

Най-добрите функции на Gantter

Интеграция с Google Drive и G-Suite

Отваря и редактира файлове на Microsoft Project

Двигател за признание, задвижван от общността

Хиляди предварително проектирани шаблони

Ограничения на Gantter

Изисква трудна крива на обучение за начинаещи

Ограничени функции и опции за интеграция

Цени на Gantter

Gantter Cloud : 5 $/месец на потребител

Gantter за Google Drive : 5 $/месец на потребител

Gantter за Google Workspace: 5 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Gantter

G2 : 4/5 (3 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (36 отзива)

6. Пряк път

чрез Shortcut

Първоначалното име на тази алтернатива на TeamGantt беше Clubhouse. Тя има за цел да създаде гъвкава платформа за управление на проекти, която е лесна за използване и предоставя инструменти за успех при съвместни проекти, обикновено свързани с гъвкави процеси. Това означава, че в допълнение към функционалността на диаграмата на Гант, Shortcut разполага с инструменти за спринтове, епични задачи, забавяния и други функции, които гъвкавите методологии използват за реализиране на проекти.

Тези гъвкави инструменти също така предоставят цялостна платформа за управление на проекти, която улеснява планирането, сътрудничеството и проследяването на проектите. Членовете на екипа могат да следят напредъка на проекта на всяко ниво в гъвкавия процес.

Най-добрите функции на Shortcut

Ефективни инструменти за сътрудничество

Функцията „плъзгане и пускане” улеснява работата на начинаещите.

Функцията „Пътна карта“ помага при планирането на непредвидени ситуации и определянето на приоритети.

Интегрира се с други популярни инструменти

Ограничения на преките пътища

Липса на учебни материали

Функцията „плъзгане и пускане” не работи както се очаква навсякъде.

Цени за пряк достъп

Безплатно завинаги

Team : 8,50 $/месец на потребител

Бизнес 12,00 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Кратко описание на оценките и рецензиите

G2 : 4,3/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 300 рецензии)

7. Trello

чрез Trello

Trello е едно от най-популярните решения за управление на проекти. То улеснява създаването, редактирането и възлагането на задачи на конкретни лица. Въпреки че софтуерът предлага висококачествени инструменти за проследяване на проекти, той не разполага с готови диаграми на Гант. Вместо това, той разчита на интеграция с софтуер за диаграми на Гант от трети страни, като BigPicture, за да допълни тази функционалност. За щастие, тази интеграция е безплатна за всички потребители, както и много други, които помагат да превърнете Trello в добре балансирана платформа за управление на проекти, подходяща за различни бизнес цели.

Голямо предимство на Trello е неговият прост интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. Преместването на задачите е толкова лесно, колкото да ги плъзнете от една табло с задачи към друго. Тези табла могат да отбелязват статуса на завършеност, да приоритизират задачите и да изпълняват много други функции. Тъй като към картите със задачи могат да се прикачват различни типове файлове, Trello функционира и като ефективен инструмент за управление на документи.

Сравнете Trello и Jira!

Най-добрите функции на Trello

Интуитивен и лесен за използване интерфейс

Разширени възможности за персонализиране, които отговарят на нуждите и предпочитанията на всички потребители.

Отличната поддръжка на различни платформи улеснява работата отвсякъде.

Добра интеграция с други приложения и услуги

Ограничения на Trello

Може да се превърне в хаос при сложни проекти

Няма вградена функция за проследяване на времето

Цени на Trello

Безплатно завинаги

Стандартен : 5 $/месец на потребител

Премиум : 10 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Trello

G2 : 4. 4/5 (над 13 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 22 000 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Trello!

8. Toggl

чрез Toggl

Toggl позволява на своите потребители да проследяват времето, което отделят за различни задачи по проекта, с таймер, който е достъпен на широка гама от платформи и устройства. Като водят подробен отчет за времето, необходимо за всяка задача, проектните мениджъри могат да изпълняват графиците ефективно и да оценяват по-добре напредъка на проекта.

Функцията за етапи на Toggl ви позволява да разделите графика на проекта си на по-малки цели и да проследявате напредъка по тяхното изпълнение директно от диаграмата на Gantt на проекта ви. Това дава на проектните мениджъри бърз поглед върху състоянието на проекта. Допълнителна помощ за управлението на проекти са информацията, която софтуерът предоставя. Тъй като знае къде членовете на екипа прекарват времето си, той може да помогне за идентифициране на пречки и области на неефективност.

Най-добрите функции на Toggl

Цветово кодираните графици улесняват управлението

Лесно споделяне на графици с клиенти и заинтересовани страни

Функционалност „плъзгане и пускане” за лесно усвояване

Функциите за сътрудничество улесняват работата в екип

Ограничения на Toggl

Липсват интеграции с трети страни

Мобилното приложение не е толкова богато на функции, колкото би могло да бъде.

Цени на Toggl

Безплатно завинаги

Team : 9 $/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Toggl

G2 : 4,6/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Toggl!

9. OpenProject

чрез OpenProject

Нашето следващо решение за управление на проекти е достъпно както като опция, базирана в облака, така и като продукт за самостоятелно хостинг. Инструментите за управление на проекти, достъпни в OpenProject, позволяват лесно управление на задачите и включват широка функционалност за управление на документи, за да улеснят това. Управлението на времето също е важна част от софтуера, с функции, които ще ви помогнат да поддържате графика на проекта.

Проектните мениджъри, които предпочитат гъвкави методи за реализация на проекти, ще намерят функциите Scrum и Kanban за особено полезни. Можете лесно да разделите задачите по проекта на спринтове и да ги проследявате чрез потребителския интерфейс на програмата. Възможността да планирате проекти с помощта на диаграма на Гант прави OpenProject подходяща алтернатива на TeamGantt.

Най-добрите функции на OpenProject

Аджайл методологии с изгледи Scrum и Kanban

Поддръжка за лесно управление на множество проекти

Приложения за планиране на проекти, за да поддържате всички в крак

Функционалност за проследяване на времето и отчитане на разходите

Ограничения на OpenProject

Потребителският интерфейс не е толкова атрактивен, колкото някои други опции.

Кривата на обучение е по-стръмна в сравнение с други софтуери.

Цени на OpenProject

Безплатно завинаги

Базов : 7,25 $/месец на потребител

Професионална : 13,50 $/месец на потребител

Премиум : 19,50 $/месец на потребител

Корпоративни: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за OpenProject

G2 : 3,7/5 (22 отзива)

Capterra: 4,5/5 (100 отзива)

10. Redbooth

чрез Redbooth

Redbooth е нашата последна алтернатива на TeamGantt за управление на проекти с диаграма на Гант. Функцията за оценка на натоварването позволява по-добро управление на ресурсите, като предупреждава проектния мениджър за членове на екипа, които може да са претоварени с работа. Инструментите за управление на проекти включват инструменти за проследяване на времето, функционалност и споделяне на файлове. Чрез таблото за управление на проекти екипите за управление на проекти могат да управляват множество проекти, като получават обща представа за разпределението на всички задачи.

Интерфейсът е лесен за използване, с функционалност за плъзгане и пускане, която осигурява интуитивно пространство за управление на проекти за начинаещи и опитни потребители. Можете лесно да събирате данни за проекта и да ги събирате в убедителни и информативни доклади, които информират ключовите заинтересовани страни за напредъка по проекта.

Най-добрите функции на Redbooth

Един поглед върху разпределението на задачите и на кого са възложени

Визуално управление на задачите с плъзгане и пускане с диаграми на Гант

Подробни отчети за производителността, показващи целия проект

Интегрирани HD видеоконференции, поддържани от Zoom

Ограничения на Redbooth

Ограничени функции за работа с големи или сложни проекти в сравнение с другите алтернативи на TeamGantt в този списък.

Възможности за подобрение в мобилното приложение

Цени на Redbooth

Безплатно завинаги

Pro : 9 $/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Redbooth

G2 : 4. 4/5 (100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (89 отзива)

Управлявайте проектите си по свой начин

Не искате да губите часове в управление на инструментите си за управление на проекти. С подходящия софтуер на ваше разположение, вашият екип ще работи по-бързо и по-ефективно от всякога. Гледката на диаграмата на Gantt в ClickUp улеснява управлението на ежедневната ви работа, дори когато работните ви процеси не са лесни. Създайте безплатен акаунт, за да започнете още днес. ?