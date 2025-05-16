10-те най-добри алтернативи на Discord за групови чатове през 2025 г.

📈 Според Lexicon, над 80% от американците вярват, че добрата комуникация между служителите спомага за изграждането на доверие в бизнеса. Това е много важно!

Discord е една от най-популярните платформи за комуникация в екип. С течение на времето тя се превърна в предпочитана платформа за комуникация за геймъри, отдалечени екипи, преподаватели и бизнеса.

Платформата предлага гласови и видео разговори, групови чатове, споделяне на екран и изграждане на общност на едно място. Нейната гъвкавост я прави най-добрият избор както за неформално, така и за професионално сътрудничество.

Въпреки това, Discord не е съвършен – проблеми като ограничено споделяне на файлове, липса на криптиране от край до край и претоварване с известия карат много потребители да търсят алтернативи.

Това ръководство обхваща някои от най-добрите алтернативи на Discord за групови разговори, видеоконференции и сътрудничество в екип. Започваме! 🎢

Какво е Discord?

чрез Discord

Discord е популярна платформа за комуникация, предназначена за безпроблемни гласови и видео разговори, групови чатове и изграждане на общности. Гласовите канали позволяват аудио комуникация в реално време, което я прави идеална за екипни дискусии и игрови сесии.

Функцията за споделяне на екрана ви помага да представяте идеи, а функциите за споделяне на файлове ви позволяват да изпращате документи, изображения и видеоклипове без усилие. Можете да създавате групови чатове, да управлявате чат стаи и да изпращате директни съобщения, за да поддържате разговорите организирани. За незабавни съобщения и сътрудничество Discord предлага много основни функции, с които да започнете.

💡 Бонус съвет: Искате да подобрите вашата онлайн общност? Разгледайте 15+ трика за Discord, за да подобрите ангажираността на общността извън игрите. Получете полезни съвети за стимулиране на взаимодействието и поддържане на разговорите!

Ограничения на Discord, които да проучите

Discord е чат платформа с много функции, но не винаги е най-добрият избор.

Ето защо може да искате алтернатива на Discord:

Без криптиране от край до край : За разлика от някои платформи за сигурна комуникация, Discord не разполага с криптиране на корпоративно ниво, което прави бизнес комуникацията и частните чатове по-малко сигурни.

Проблеми с фоновия шум : Качеството на звука в Discord може да бъде засегнато от нежелан шум, което прави груповите разговори и гласовите съобщения неприятни.

Ограничени функции за управление на проекти : Няма инструменти : Няма инструменти за управление на екипи или вградени инструменти за сътрудничество за структурирана комуникация в екипа.

Липса на безпроблемна интеграция: За разлика от други бизнес инструменти, Discord не се интегрира добре с приложения на трети страни.

Не е идеален за професионална употреба : Известен е с геймърските си общности, но няма функции за бизнес комуникация, като планиране на срещи или проследяване на задачи.

Предизвикателства при модерацията: Управлението на чат стаи, групови разговори и дискусии в общността може да бъде трудно поради спам и проблеми със сигурността.

15 алтернативи на Discord на един поглед

Ето кратък преглед на най-добрите алтернативи на Discord:

Ето кратка сравнителна таблица за най-добрите алтернативи на Discord, включваща инструменти, основни функции, най-подходящи за и цени:

Инструмент Основни характеристики Най-подходящо за Цени ClickUp Всичко в едно приложение за работа: чат, задачи, документи, изкуствен интелект, запис на екрана, интеграции Всички видове бизнес Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 7 долара. Slack Екипен чат, канали, интеграции, споделяне на файлове, търсене Отдалечени екипи, бизнеси Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 8,75 долара. Microsoft Teams Канали, видеоразговори, интеграция с Office, споделяне на файлове, криптиране Бизнес, организации Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 4 долара. Chanty Екипен чат, задачи Kanban, аудио/видео разговори, планиране Отдалечени екипи, малки предприятия Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 4 долара. Mumble Висококачествен гласов чат с ниска латентност, позиционно аудио, наслагване Геймъри, мениджъри на общности Безплатно завинаги Steam Chat Богат мултимедиен чат, групови канали, наслагване в играта Геймъри Безплатно завинаги Troop Messenger Сигурни съобщения, обаждания, споделяне на файлове, излъчване, самоунищожаващи се съобщения Бизнес, организации Налична е безплатна пробна версия. Платените планове започват от 2,50 долара. Google Chat Интеграция с Google Workspace, Spaces, споделяне на файлове, календар Бизнес, образователни институции Безплатно с акаунт в Google WhatsApp Съобщения, обаждания, споделяне на медийни файлове, групови чатове, криптиране от край до край Мениджъри на общности, глобални екипи Безплатно завинаги Flock Канал за чат, видеоразговори, инструменти за продуктивност, интеграции Малки екипи, фирми 30-дневен безплатен пробен период Платените планове започват от 4,50 долара. Mattermost Самостоятелно хостинг, чат канали, интеграции, гласови/видео разговори Организации, разработчици Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 10 долара. Zoom Видеоконференции, уебинари, споделяне на екран, чат Бизнес, преподаватели Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 15,99 $. Element Криптиране от край до край, децентрализирано, споделяне на файлове, глас/видео Организации и общности, фокусирани върху поверителността Платените планове започват от 5,40 долара. TeamSpeak Висококачествен глас, споделяне на файлове, частни канали, ниска латентност Геймъри, е-спорт отбори Наличен безплатен планПерсонализирани цени за разширени функции

Най-добрите алтернативи на Discord, които да проучите

Ето 15 алтернативи на Discord с по-добра сигурност, безпроблемна интеграция и подобрена комуникация в екипа:

1. ClickUp (Най-добрият инструмент за управление на работата и сътрудничество „всичко в едно“)

Поддържайте екипа си на една страница и подобрете комуникацията с помощта на ClickUp Chat

Като универсално приложение за работа, ClickUp интегрира множество инструменти за сътрудничество, комуникация и управление на задачи, обединявайки всичко на едно място. Това е чудесна алтернатива на Discord, защото прави повече от просто изпращане на съобщения – интегрира разговорите с работата, гарантирайки, че всяка дискусия се превръща в действие.

С директни съобщения, канали за екипи и дискусии в низове, с ClickUp Chat винаги сте в синхрон с екипа си.

Използвайте директни съобщения, екипни канали и дискусии с ClickUp

Имате нужда да обсъдите актуализации по проекти? Създайте специален чат канал за тях. Искате да проследите разговор? С едно кликване можете да превърнете всяко съобщение в задача. Искате да привлечете незабавно вниманието на колега за бърза актуализация? Просто го @споменете в чата.

И още нещо? Позволява ви да планирате съобщения за по-късно, като гарантира навременна комуникация, без да прекъсва работния процес на екипа ви. Видео и гласовите разговори са само на едно кликване разстояние с SyncUps, което улеснява провеждането на дискусии в реално време.

Можете дори да активирате AI агенти в ClickUp Chat, за да отговарят на въпроси, да сортират проблеми или да се справят с персонализирани случаи на употреба!

Искате да промените възможностите си за споделяне на екрана? ClickUp Clips, вграденият в платформата екранен рекордер, ви позволява лесно да споделяте екрана си, когато обяснявате сложни идеи или преглеждате документи. Когато дискусиите предизвикат действия, можете незабавно да създавате и възлагате задачи от самия чат, като поддържате всичко организирано и изпълнимо.

Освен това, ClickUp Brain улеснява писането на имейли, съставянето на съобщения или отговарянето на чатове в екипа с бързи отговори, задвижвани от изкуствен интелект. Той дори се адаптира към вашия тон, осигурявайки професионална и персонализирана комуникация.

Ако сте на среща, мощната комбинация от ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain автоматично транскрибира разговорите и извлича ключови действия, спестявайки ви време и усилия. По този начин се повишава производителността и се гарантира, че важните детайли се записват и задачите, които могат да бъдат изпълнени, се разпределят безпроблемно.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp разполага с богат набор от функции, което може да представлява първоначална трудност за някои потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Ето какво казва Саманта Денгейт, старши проектен мениджър в Diggs, за ClickUp:

Преди ClickUp, срещите и обменът на имейли водеха до черна дупка, в която някои въпроси оставаха незабелязани и без внимание. Поради това задачите не се преглеждаха навреме и никой не знаеше как върви творческото развитие. Сега всички в екипа могат ясно да виждат кога трябва да бъдат изпълнени задачите, да чатят и да си сътрудничат в рамките на задачите.

2. Slack (най-подходящ за организирани дискусии по проекти)

чрез Slack

Slack се използва широко от отдалечени екипи, фирми и проектни мениджъри за оптимизиране на работните процеси. Каналите му ви позволяват да структурирате разговорите по теми, проекти или екипи, така че нищо да не се изгуби.

Имате нужда да сътрудничите извън екипа си? Slack Connect ви помага да работите безпроблемно с външни партньори, като замества безкрайните имейл кореспонденции. А когато са необходими бързи решения, Huddles предлагат незабавни гласови или видео чатове – без да е необходимо планиране.

Най-добрите функции на Slack

Организирайте разговорите в екипа с структурирани канали по конкретни теми за по-голяма яснота.

Интегрирайте безпроблемно важни инструменти като Google Drive, Trello и Zoom.

Търсете в цялата история на съобщенията, за да намерите важната информация незабавно.

Ограничения на Slack

Някои потребители казват, че аудио и видео разговорите в Slack не са толкова добри, колкото в други платформи.

Цени на Slack

Безплатно завинаги

Pro : 8,75 $/месец на потребител

Business+: 15 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 33 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

Вижте какво казва този потребител на G2 за Slack:

Интеграцията му с различни облачни инструменти, например JIRA, заедно с функцията му за използване на Slack ботове за автоматизиране на задачи и напомняния, е една от ключовите функции, която се е доказала като много полезна. Има ограничени функции за видеоразговори в сравнение с други инструменти. Ако подобрим този аспект, мисля, че ще се окаже полезен инструмент за компаниите.

➡️ Прочетете още: Предимствата и недостатъците на Slack на работното място

3. Microsoft Teams (най-доброто решение за съобщения, видеоразговори и споделяне на файлове)

чрез Microsoft Teams

За безпроблемно сътрудничество, видеоразговори и професионална комуникация, Microsoft Teams е една от най-добрите алтернативи на Discord. Независимо дали управлявате проекти, организирате виртуални срещи или чатите с екипа си, всичко е на едно място.

С каналите можете да организирате групови чатове по проекти или отдели, за да поддържате фокуса на дискусиите. Освен това, криптирането от край до край гарантира, че разговорите на вашия екип остават частни и сигурни.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Подобрете сътрудничеството , като поддържате структурирани чатове на екипа, използвайки канали за проекти и теми.

Провеждайте HD видеоразговори с споделяне на екрана за ясни срещи

Редактирайте споделени документи в реално време с вградените инструменти на Office.

Ограничения на Microsoft Teams

Потребителите казват, че десктоп версията е по-лесна за използване от мобилното приложение за съобщения.

Интерфейсът може да изглежда претрупан и объркващ поради прекалено многото опции.

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 долара на потребител/месец, плаща се годишно

Microsoft 365 Business Basic: 6 долара на потребител/месец, плаща се годишно

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ на потребител/месец, плаща се годишно

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (над 15 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 отзива)

Вижте какво казва този потребител на Capterra за Microsoft Teams:

Microsoft Teams ми помага като докторант, особено по време на COVID-19, тъй като улеснява виртуалните срещи и дискусии. Интерфейсът може да бъде претрупан и понякога объркващ, а производителността може да се забави при по-големи или по-сложни данни.

📮 ClickUp Insight: Около 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа. Въпреки че те предлагат бърз и ефективен обмен, съобщенията често са разпръснати в множество канали, низове или директни съобщения, което затруднява по-късното извличане на информация. С интегрирано решение като ClickUp Chat, вашите чат низове се свързват с конкретни проекти и задачи, като поддържат контекста на разговорите ви и ги правят лесно достъпни.

4. Chanty (Най-доброто за екипен чат с управление на задачи)

чрез Chanty

Chanty предлага безпроблемно преживяване с интуитивния си интерфейс. Функцията Teambook поддържа всички ваши съобщения, файлове и задачи организирани, като ви гарантира лесен достъп до важната информация. С низовите разговори поддържате фокусирани дискусии, като предотвратявате претоварване с информация.

Kanban таблото на Chanty ви позволява да наблюдавате и управлявате задачите ефективно, превръщайки съобщенията в изпълними задачи. Например, по време на екипен чат, можете да възложите задача директно от съобщение, като по този начин гарантирате яснота и отчетност.

Най-добрите функции на Chanty

Организирайте задачите визуално с помощта на интерфейса на Kanban таблото.

Планирайте изпращането на съобщения в оптимално време за получателите

Подобрете дискусиите в екипа с висококачествени аудио и видео разговори

Ограничения на Chanty

Някои потребители казват, че функцията за видеоразговори е нестабилна, а HD функцията не отговаря на очакванията.

Много потребители са съобщили за проблеми със споделянето на екрана, включително стабилността на връзката и замръзването на екрана.

Цени на Chanty

Безплатно завинаги

Бизнес : 4 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Chanty

G2: 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Вижте какво казва този потребител на Trustpilot за Chanty:

Chanty се оказа истинска революция за мен! Простотата на интерфейса, бързото изпълнение и лекотата на използване направиха тази услуга моето любимо средство за сътрудничество в екип. Особено ценя възможността да организирам задачите директно в чатовете – това спестява много време. Друго предимство е безпроблемната интеграция с други услуги като Google Drive и Trello, което прави работния процес още по-ефективен. Препоръчвам Chanty на всеки, който иска да опрости работните процеси в екипа и да се фокусира върху постигането на резултати. Това е просто перфектна услуга!

5. Mumble (Най-доброто за сигурни аудио чатове с високо качество)

чрез Mumble

Mumble е приложение за VoIP комуникация, известно с ниската си латентност и висококачествения гласов чат, което го прави привлекателна алтернатива на Discord. Идеално за геймъри и общности, Mumble предлага ключови функции, предназначени да подобрят вашето комуникационно преживяване.

С позиционния звук гласовият чат в играта става по-реалистичен, тъй като гласовете се разпространяват в зависимост от местоположението в играта. Например, в съвместимите игри ще чувате гласовете на съотборниците си да идват от посоката на техните герои, което добавя реализъм към играта ви.

Най-добрите функции на Mumble

Достъп до Mumble на различни платформи, включително Windows, macOS и Linux

Използвайте наслагването в играта, за да видите кой говори, без да превключвате екрани.

Насладете се на минимално забавяне с гласова комуникация с ниска латентност.

Ограничения на Mumble

Не е подходящ за сътрудничество в бизнес екипи и му липсват други функции за управление на проекти.

Mumble не предлага функции за видеоконферентна връзка и няма вградена функция за текстови съобщения.

Цени на Mumble

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Mumble

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: Чудите се как да извлечете максимума от инструментите за комуникация на работното място? Ето няколко съвета, които да следвате: 🚀 Интегрирайте с инструменти за продуктивност, за да оптимизирате работните процеси и да повишите ефективността.

💬 Поддържайте разговорите организирани, като използвате теми и канали, за да избегнете хаоса.

📅 Планирайте съобщенията си, за да достигнат до екипа ви в подходящия момент, особено ако работите в различни часови зони.

🔒 Използвайте криптиране от край до край за частна и сигурна комуникация в екипа

🎥 Използвайте видеоразговори и споделяне на екрана за по-ефективно сътрудничество

6. Steam Chat (най-доброто решение за безпроблемна комуникация в геймърски групи)

чрез Steam Chat

Steam Chat е чудесна алтернатива на Discord, особено за тези, които вече са част от екосистемата на Steam. Проектиран за геймъри, той се интегрира безпроблемно с вашата библиотека с игри, което улеснява свързването с приятели.

С функции като чат с богат текст можете да споделяте видеоклипове, изображения, туитове и други директно в разговорите си, подобрявайки взаимодействията си. Функцията за групов чат ви позволява да създавате постоянни канали за вашите геймърски отбори, което прави координацията изключително лесна.

Най-добрите функции на Steam Chat

Споделяйте мултимедия директно в чатове с богата медийна поддръжка

Координирайте екипите ефективно, използвайки постоянни канали за групов чат.

Достъп до чатове безпроблемно чрез функцията за наслагване в играта

Ограничения на Steam Chat

Не предлага функции като споделяне на екран, режим на стрийминг и редактиране на съобщения.

Липсва функционалност за видеоконферентна връзка за взаимодействия лице в лице.

Цени на Steam Chat

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Steam Chat

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Ето какво казва един потребител на Reddit за Steam Chat:

Честно казано, е доста солидно. Можете да го използвате на телефона си, има гласови повиквания и дори можете да споделяте екрана си или да гледате играта на някого, без дори да сте в разговор. Просто кликнете върху името им и готово, вече гледате. Изглежда супер безпроблемно в сравнение с настройването на Discord сървър или група. Освен това, вече сте приятели с повечето хора, с които играете в Steam. Няма нужда да питате за Discord таг или да се присъединявате към пет различни сървъра.

7. Troop Messenger (Най-добър за сигурна комуникация в екипа)

чрез Troop Messenger

Като алтернатива на Discord, Troop Messenger предлага цялостна комуникационна платформа, предназначена да подобри сътрудничеството и производителността на екипа. Можете да се свържете безпроблемно с екипа си с функции като незабавни съобщения, гласови и видео разговори и групови чатове.

„Forkout“ на Troop Messenger ви позволява да изпращате съобщения до няколко потребители едновременно, което улеснява обявяването на новини и актуализации.

Най-добрите функции на Troop Messenger

Изпращайте поверителни съобщения с таймери за самоунищожение за защита на личните данни

Изпращайте съобщения до няколко потребители едновременно за по-голяма ефективност

Споделяйте местоположението си на живо с членовете на екипа за по-добра координация.

Ограничения на Troop Messenger

Качването на изображения е ограничено до 5 MB, а на видео файлове – до 20 MB.

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е претрупан, което може да затрудни навигацията и намирането на конкретни функции, особено за новите потребители.

Цени на Troop Messenger

Премиум : 2,50 $/месец на потребител

Enterprise : 5 $/месец на потребител

Superior: 9 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Troop Messenger

G2: 4,6/5 (над 70 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Вижте какво казва този потребител на G2 за Troop Messenger:

Харесва ми цялостното преживяване с Troop Messenger. Има много готини емоджита, които правят комуникацията много забавна. Като цяло е чудесен инструмент за комуникация за екипен чат.

Харесва ми цялостното преживяване с Troop Messenger. Има много готини емотикони, които правят комуникацията много забавна. Като цяло е чудесен инструмент за комуникация за екипен чат.

💡 Професионален съвет: Изпращали ли сте някога съобщение и веднага сте съжалили за това? Овладейте етикета на чата в екипа на работното място за оптимално сътрудничество с тези революционни съвети! Останете професионални – приятелската атмосфера е чудесна, но се придържайте към подходящо за работа поведение 🎩

Помислете, преди да пиннете – не прекъсвайте работата си за незначителни актуализации 🤔

Бъдете кратки и ясни – екипът ви ще ви бъде благодарен ✂️

Проверявайте като професионалист – правописните грешки могат да променят всичко 🔍

Направете темите на писмата мини заглавия – привлечете вниманието бързо 📰

Използвайте хумора разумно – това, което е забавно за вас, може да не е забавно за другите 😅

8. Google Chat (най-подходящ за сътрудничество в екосистемата на Google Workspace)

чрез Google Chat

Като неразделна част от Google Workspace, Google Chat предлага безпроблемна интеграция с приложения като Google Drive, Calendar и Meet. Това ви позволява да споделяте файлове, да планирате срещи и да сътрудничите по документи директно в чат интерфейса.

Функцията Spaces ви позволява да създадете пространство, в което вашият маркетинг екип да обсъжда стратегии за кампании, да споделя подходящи файлове и да разпределя задачи, като по този начин всички са на една и съща страница.

Най-добрите функции на Google Chat

Интегрирайте безпроблемно с Google Workspace за по-висока продуктивност

Създайте пространства за постоянна съвместна работа и дискусии в екип

Планирайте и се присъединявайте към срещи с интеграция с Google Calendar

Ограничения на Google Chat

За достъп е необходима Google акаунт, което ограничава външното сътрудничество.

Цени на Google Chat

Безплатно завинаги като част от вашия Google акаунт

Оценки и рецензии за Google Chat

G2: 4. 6/5 (над 42 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

Вижте какво казва този потребител на Capterra за Google Chat:

Google Chat работи добре за основни комуникационни нужди и се интегрира безпроблемно с други приложения на Google, но може да се окаже малко ограничен за по-сложни, богати на функции разговори или големи екипи.

9. WhatsApp (най-доброто приложение за споделяне на медийни файлове и безплатни международни разговори)

чрез Whatsapp

WhatsApp е безплатно, мултиплатформено приложение за съобщения, което ви позволява да поддържате връзка с приятели и семейство чрез текстови съобщения, гласови повиквания и видео чат. Можете да изпращате текстови съобщения, да споделяте снимки, видеоклипове и документи, както и да провеждате аудио и видео разговори – всичко това чрез интернет връзка без допълнителни такси.

WhatsApp предлага и групови чатове, които ви позволяват да се свързвате с няколко души едновременно, което улеснява координирането на планове или поддържането на връзка с различни социални кръгове. Неговото криптиране от край до край гарантира, че вашите разговори остават частни и сигурни.

Най-добрите функции на WhatsApp

Участвайте в текстови разговори в реално време с отделни лица или групи, което улеснява поддържането на връзка.

Осъществявайте висококачествени разговори с приятели и близки, независимо къде се намират

Споделяйте снимки, видеоклипове и документи без усилие в чатовете си.

Ограничения на WhatsApp

Хакерът може да изпраща злонамерени програми на потребителите на WhatsApp на настолни компютри

Потребителите могат да бъдат изложени на неподходящо съдържание в WhatsApp

Цени на WhatsApp

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за WhatsApp

G2: 4,7/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 15 000 рецензии)

Ето какво казва един потребител на GetApp за WhatsApp:

Много е лесен за използване, улеснява международната комуникация, работи перфектно за комуникация по работа, а бизнес опцията е чудесна за комуникация с клиенти.

10. Flock (Най-доброто решение за ефективна комуникация в малки екипи)

чрез Flock

Flock е отлична алтернатива на Discord, особено за професионални среди. С Flock вие и вашият екип можете да общувате чрез директни и групови съобщения чрез организирани канали, което гарантира фокусирани дискусии по конкретни проекти или теми.

Освен това Flock се интегрира безпроблемно с различни инструменти за продуктивност като Google Drive и Trello, което ви позволява да управлявате задачи и да споделяте файлове без усилие. Например, можете да задавате задачи, да настройвате напомняния и да провеждате анкети директно в приложението, като по този начин всички са в синхрон и на прав път.

Най-добрите функции на Flock

Организирайте разговори с канали за съобщения за целенасочено сътрудничество

Провеждайте виртуални срещи без усилие с помощта на интегрирана видеоконферентна връзка.

Използвайте гласови бележки за бърза и ясна комуникация между членовете на екипа.

Ограничения на Flock

Безплатната версия поддържа до 20 членове, което ограничава по-големите екипи.

Потребителите също така смятат, че потребителското изживяване е тромаво и е трудно да се управляват много различни разговори.

Цени на Flock

Безплатно завинаги

Pro : 4,50 $/потребител/на месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Flock

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

Вижте какво казва този потребител на Capterra за Flock:

Харесвам потребителския интерфейс; той е изчистен и в по-голямата си част отговаря на нашите нужди. Не можете да изпращате директни съобщения на няколко души едновременно и е трудно да управлявате много различни разговори, от което имаме голяма нужда в нашата организация. Има части от потребителския интерфейс, които са тромави и досадни.

11. Mattermost (Най-добър за приоритизиране на суверенитета и сигурността на данните)

чрез Mattermost

За разлика от Discord, Mattermost предлага опции за самохостинг, което ви дава пълен контрол над вашите данни. Системата за съобщения, базирана на канали, осигурява организирани дискусии, а интегрираните гласови и видео разговори улесняват безпроблемното сътрудничество в реално време.

Разработчиците ценят неговата широка интеграция с инструменти като GitLab и Jira, което оптимизира работните процеси в обединена среда. Той ви позволява да автоматизирате известията за внедряване директно в конкретни канали, като държите екипа си информиран без ръчни актуализации.

Най-добрите функции на Mattermost

Организирайте ефективно дискусии с помощта на съобщения в канали

Сътрудничество безпроблемно с помощта на интегрирани гласови и видео разговори

Повишете производителността чрез дълбока интеграция с инструменти за разработчици като GitLab.

Ограничения на Mattermost

Приложението за съобщения не разполага с вградени възможности за видео или аудио конференции.

Потребителите може да намерят функциите за търсене объркващи и да имат затруднения при навигирането в историята на чата.

Цени на Mattermost

Безплатно завинаги

Професионална : 10 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mattermost

G2: 4. 3/5 (300+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (100+ отзива)

Ето какво казва един потребител на Gartner за Mattermost:

Mattermost предлага възможност за създаване на неограничен брой канали за комуникация под един покрив. Харесва ми как Mattermost оптимизира вътрешното и външното сътрудничество чрез незабавни съобщения и чат на живо.

12. Zoom (Най-добър за провеждане на професионални виртуални срещи и уебинари)

чрез Zoom

Zoom е водеща платформа за видеоконферентни разговори, известна с висококачествените си аудио и видео възможности, което я прави чудесна алтернатива на Discord. Тя улеснява безпроблемното провеждане на виртуални срещи, уебинари и сесии за сътрудничество и ви позволява да организирате или да се присъедините към срещи без усилие.

Функции като споделяне на екрана подобряват презентациите, а виртуалните фонове добавят личен щрих към видео потока ви. По време на обсъждане на проект можете да споделите екрана си, за да запознаете колегите си с предложението, като по този начин се уверите, че всички са на една и съща страница.

Най-добрите функции на Zoom

Провеждайте неограничен брой индивидуални срещи с висококачествено видео

Сътрудничество безпроблемно с помощта на интегрирано споделяне на екрана и анотации

Повишете ангажираността с виртуални фонове и визуални ефекти

Ограничения на Zoom

Безплатната версия ограничава срещите в Zoom до 40 минути, което е досадно, когато трябва да провеждате по-дълги срещи.

Неговите функции, като Zoom Phone и Zoom Webinars, не са включени в плановете, но се предлагат като добавки.

Цени на Zoom

Безплатно завинаги

Pro : 15,99 $/месец на потребител

Pro : 21,99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,5/5 (над 56 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 14 000 рецензии)

Вижте какво казва този потребител на G2 за Zoom:

Като чест потребител на Zoom за комуникация на работното място, считам, че това е безценен инструмент за поддържане на връзката между екипите, особено в хибридна или дистанционна работна среда.

13. Element (Най-добър за приоритизиране на суверенитета на данните и криптирани съобщения)

чрез Element

За разлика от Discord, Element предлага криптиране от край до край по подразбиране, което гарантира, че вашите разговори остават поверителни. Децентрализираната му архитектура ви позволява да хоствате сървъри, като ви дава пълен контрол над вашите данни – критична функция за потребители, загрижени за поверителността.

С поддръжка на текстови, гласови и видео чатове, Element улеснява безпроблемното сътрудничество в различни формати. Например, по време на среща по проект, можете да споделяте файлове директно в чата, което оптимизира работния процес, без да се налага да разчитате на услуги на трети страни.

Най-добрите функции на Element

Комуникирайте безпроблемно чрез интегрирани гласови и видео разговори

Сътрудничество с ефективна поддръжка за споделяне на файлове в чатовете

Достъп до разговори на различни устройства със синхронизирани съобщения

Ограничения на елементите

В сравнение със Slack или Teams, Element може да има по-малка база от потребители, което го прави по-малко удобен за по-широка комуникация в екипа.

Някои потребители намират низовете от съобщения за по-малко интуитивни, когато се занимават със сложни групови разговори.

Цени на елементите

Бизнес : 5,40 $ на потребител/месец или 5 € на потребител/месец (плаща се ежегодно)

Enterprise : 10,80 $ на потребител/месец или 10 € на потребител/месец (плаща се ежегодно)

Sovereign: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Element

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Ето какво казва този потребител на G2 за Element:

Много ми харесва нивото на сигурност, което предлагат за всеки разговор. Както и опциите за криптиране и сървъри. Използвам го, за да комуникирам с моята частна мрежа.

14. TeamSpeak (Най-доброто решение за висококачествена гласова комуникация за гейминг екипи)

чрез TeamSpeak

Създаден за геймъри, е-спортни отбори и професионалисти, TeamSpeak предлага стабилна, персонализирана и ефективна гласова комуникация, пригодена за игри и професионална употреба. Интегрираната автоматична настройка на силата на микрофона, намаляването на фоновия шум и елиминирането на ехото гарантират превъзходно качество на звука по време на интензивни игрови сесии или съвместни проекти.

Например, по време на състезателен мач можете да създадете частни канали, за да обсъждате стратегии с екипа си без прекъсвания, подобрявайки координацията и представянето.

Най-добрите функции на TeamSpeak

Насладете се на кристално чиста комуникация без забавяне с автоматична настройка на микрофона.

Споделяйте файлове без усилие в рамките на вашата общност, без проблеми с защитната стена.

Комуникирайте дискретно чрез директни съобщения или текстов чат в екип.

Ограничения на TeamSpeak

Капацитетът на потребителите на безплатен сървър е ограничен до 32 едновременни потребители.

Някои потребители критикуват остарелия му интерфейс и липсата на интегрирани функции в сравнение с други платформи.

Цени на TeamSpeak

Безплатно завинаги

Лицензи за геймъри и търговски лицензи: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TeamSpeak

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Ето какво казва един потребител на Reddit за TeamSpeak:

С TeamSpeak вие сте собственик и контролирате сървъра. Не някаква компания, която раздава шпионски софтуер. Освен това можете да прехвърляте файлове без ограничение на размера. Количеството системни ресурси, които Discord използва, е 10 пъти повече от това на TeamSpeak. Единствената функция, която Discord има и която не се намира в TeamSpeak, е споделянето на екрана. Аз предпочитам TeamSpeak пред Discord, но това е просто мое лично предпочитание.

Специални споменавания

В допълнение към различните алтернативи на Discord, споменати по-горе, ето още няколко, които си заслужава да се отбележат:

Rocket.Chat: Инструментът е най-подходящ за високо персонализирана комуникация с отворен код. Инструментът е най-подходящ за високо персонализирана комуникация с отворен код.

Fleep: Фокусира се върху разговорите и цялостното управление на задачите. Фокусира се върху разговорите и цялостното управление на задачите.

Nextcloud Talk: Този инструмент е идеален за комуникация, фокусирана върху поверителността и самохостинг. Този инструмент е идеален за комуникация, фокусирана върху поверителността и самохостинг.

Telegram: Най-подходящ е за чатове с големи групи и функции за поверителност. Най-подходящ е за чатове с големи групи и функции за поверителност.

Zulip: Този инструмент е идеален за разговори с низове и гъвкавост на отворен код. Този инструмент е идеален за разговори с низове и гъвкавост на отворен код.

Подобрете комуникацията в екипа си с ClickUp

Ефективната комуникация е в основата на всеки успешен екип. Независимо дали управлявате проекти, организирате виртуални срещи или координирате задачи, подходящите инструменти могат да направят голяма разлика. 15-те алтернативи на Discord в този списък предлагат мощни решения за съобщения, сътрудничество и производителност.

Но защо да се занимавате с няколко приложения, когато можете да имате всичко на едно място?

С ClickUp получавате цялостно решение за работа и комуникация. Чатете в реално време, започвайте гласови и видео разговори, превръщайте съобщенията в задачи и оставете ClickUp Brain да автоматизира вашия работен процес.

Всичко остава свързано – задачи, документи и разговори – всичко в едно приложение. Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp, за да опростите работата си и да повишите производителността си още днес! 🚀