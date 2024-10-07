15-те най-добри чат платформи за 2025 г.

Представете си, че отивате на парти, където всяка група говори на различен език – екипите по продажби и маркетинг са в единия ъгъл, екипът по обслужване на клиенти – в другия, а приятелите си разговарят в другия край на стаята.

Днес чат платформите приличат на тази парти.

Има платформа за всяка цел и е трудно да се прецени коя да се използва в даден момент.

След като проучих повечето от тях, съставих списък с най-добрите чат платформи за всякакви разговори – независимо дали сте на работа, общувате с приятели или отговаряте на запитвания от клиенти.

Какво трябва да търсите в чат платформите?

Според Forbes, близо 50% от служителите казват, че лошата комуникация пречи на тяхната продуктивност.

За да извлечете максимална полза от чат платформата си, ето някои функции, които можете да имате предвид, когато внедрявате следващото си решение.

Омниканална поддръжка : Потърсете чат платформи, които интегрират множество комуникационни канали – имейл, чат на живо, социални медии и SMS.

Персонализирани чат джаджи : Вашата чат платформа трябва да съответства на вашата марка – персонализираните чат джаджи и други функции помагат да придадете ниво на персонализация на вашето преживяване.

Автоматизация и чатботове : Автоматизирането на повтарящи се задачи като отговаряне на често задавани въпроси или препращане на съобщения спестява време и подобрява производителността на екипа.

CRM интеграция : Добре интегрираната чат платформа помага за централизиране на информацията за клиентите, което улеснява проследяването на взаимодействията, наблюдението на напредъка по случаите и изграждането на по-силни взаимоотношения.

Мониторинг в реално време: Възможността да наблюдавате поведението на посетителите и да анализирате чатовете в реално време подобрява удовлетвореността на клиентите и предоставя информация за техните предпочитания.

15-те най-добри чат платформи

Сега, когато знаем кои функции трябва да имаме предвид при избора на чат платформи за незабавни съобщения, ще споделя списъка си с най-добрите кандидати:

1. ClickUp (Най-добър инструмент за сътрудничество и управление на проекти)

Всички сме били в тази ситуация – разпръснати задачи, изгубени разговори и файлове, които сякаш изчезват в цифровото пространство. Търсенето им е като приключение в заешка дупка, от което излизаме часове по-късно с нищо друго освен чувство на неудовлетвореност.

ClickUp е противоотровата за този хаос.

Създаден за екипи от всякакъв размер (да, дори и за такива, които се намират на различни континенти), ClickUp внася ред в хаоса с персонализирани функции, които подобряват сътрудничеството в екипа, спестяват време и поддържат всички в синхрон – буквално.

Имате нужда да централизирате всички тези разпръснати разговори? Влезте в ClickUp Chat View, където всички ваши важни дискусии най-накрая се събират на едно удобно място. Чатете с екипа си директно в рамките на съответната задача или документи, така че всеки да има контекста!

С функцията „Assigned Comments“ в ClickUp коментарите и обратната връзка се превръщат в проследими задачи, които няма да се изгубят. И това е само началото.

Най-добрите функции на ClickUp

Множество интеграции : Съберете всичко на едно място, без да се налага да превключвате постоянно между приложенията. С над : Съберете всичко на едно място, без да се налага да превключвате постоянно между приложенията. С над 1000 интеграции с работни инструменти като Slack, Zoom, Google Workspace и Microsoft Office – всички ваши любими инструменти за работа са добре дошли тук.

Проследяване на цели : Поддържайте фокуса на екипа си върху OKR (цели и ключови резултати) с : Поддържайте фокуса на екипа си върху OKR (цели и ключови резултати) с ClickUp Goals . Можете да задавате, проследявате и постигате цели, като следите напредъка в реално време, независимо дали постигате маркетингови цели или пускате нов продукт.

Присвоени коментари: Уверете се, че нито едно мнение няма да се изгуби в превода с : Уверете се, че нито едно мнение няма да се изгуби в превода с присвоените коментари на ClickUp в документи, задачи и бели дъски. Имате конкретен коментар за Сара от маркетинга относно новия рекламен текст? Просто я @споменете в документа и готово – незабавна комуникация

Сътрудничество с екипа ви чрез ClickUp за създаване на документи, възлагане на задачи и проследяване на напредъка по проектите

Редактиране на документи в реално време : Възползвайте се от възможностите за сътрудничество в реално време в : Възползвайте се от възможностите за сътрудничество в реално време в ClickUp Docs , за да редактирате документи едновременно с няколко члена на екипа, без да се налага да се занимавате с контрол на версиите. Няма да се налага повече да се питате „Кой е редактирал това?“

Интегрирана функция за чат: Водете незабавни разговори в реално време, свързани директно с задачи, документи и проекти с : Водете незабавни разговори в реално време, свързани директно с задачи, документи и проекти с ClickUp Chat . Защото безкрайните имейл вериги са от миналия век!

Използвайте ClickUp Chat, за да споделяте актуализации, да свързвате ресурси и да работите заедно на едно място

Записвайте и споделяйте инструкции: Записвайте екрана си, заснемайте видео и изпращайте подробни инструкции на екипа си с ClickUp Clips – най-добрата функция за моментите, в които не можете да обясните нещо чрез чат. Повярвайте ми, това е перфектното решение, за да избегнете недоразумения при превода.

Над 1000 шаблона, от които да избирате: Започнете бързо с готовите за употреба Започнете бързо с готовите за употреба шаблони на ClickUp за всичко – от привличане на клиенти до международно сътрудничество. Имате нужда от бърза настройка за маркетингова кампания? Има шаблон за това. Имате международен екип, който управлява пускането на продукт на пазара? И за това има шаблон.

Прочетете също: Използване на етикета за чат в екипа на работното място за оптимално сътрудничество

Добавете обратна връзка директно към вашите ClickUp Clips с коментари във видеото

Ето какво казва Алфред Титус, мениджър административна поддръжка на фондация Brighten A Soul, който обобщава перфектно опита си с ClickUp:

За всяка организация, която се бори с управлението на своите проекти, ClickUp ще помогне в сътрудничеството по задачите. С този софтуер хората могат да следят елементите от списъка със задачи и да работят по тях в определеното време. Той също така помага на екипа за управление на проекти да проследява цялостния напредък на проектите, за да гарантира спазването на крайните срокове.

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции, ClickUp изисква известно време за усвояване. Но ето най-хубавата част: процесът на запознаване с платформата е гладък и след като я овладеете, нищо няма да ви спре. 🏃🏻‍♂️

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Slack (Най-добър за екипна комуникация и интеграция на работния процес)

чрез Slack

Подобно на ClickUp, Slack е чат приложение за продуктивност, което предоставя на бизнеса централно място за всичко – от дискусии до сътрудничество.

Едно от предимствата на Slack е, че има над 2600 интеграции (да, наистина).

Така че, ако се включите в тази чат платформа, тя вероятно ще е съвместима с всички бизнес приложения, които вече използвате.

Силата на Slack в управлението на проекти се крие в способността му да съхранява и организира цялата комуникация – завинаги (или почти). Независимо дали става дума за индивидуален чат, групова дискусия или дори съобщения, обменени по време на Slack Huddles (тяхната функция за бързи аудио и видео разговори), всичко остава на едно място за лесен достъп.

Най-добрите функции на Slack

Ето някои от функциите, които намерих за много полезни за високофункционален екип като моя (и вероятно вашия):

Организирани разговори : Поддържайте разговорите организирани с коментари в низове. Идеално, когато трябва да се свържете с някого по време на дискусия.

Незабавен контакт : Използвайте Slack Huddles за спонтанни гласови или видео срещи, като намалите необходимостта от външни приложения като Zoom или Teams.

Лесно споделяне на файлове : Лесно споделяйте документи чрез Google Workspace или любимия си инструмент за споделяне на файлове с функцията „плъзгане и пускане”.

Сътрудничество с визуални средства: Провеждайте мозъчни атаки и сътрудничество с екипа си с Canvases, вграден инструмент за бяла дъска. Мислете за него като за подходът на Slack към творческото, интерактивно планиране.

Ограничения на Slack

Скъп : Slack може да бъде скъп, особено в сравнение с други приложения или платформи за чат на живо.

Ограничен безплатен план : Безплатният план ви ограничава до 90 дни история на съобщенията.

Необходим е платен план : За да имате достъп до по-стари съобщения, ще ви е необходим платен план.

Претрупана странична лента : С натрупването на разговорите лявата странична лента може да изглежда неорганизирана.

Сложност на разширеното търсене: Въпреки че е мощен, разширеното търсене на Slack може да бъде трудно за овладяване.

Цени на Slack

Безплатен план

Pro Plan : 7,25 долара на потребител на месец

Business+ : 12,50 долара на потребител на месец

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,7/5

3. Intercom (най-добър за ангажиране на клиентите и персонализирани съобщения)

чрез Intercom

„Плъзгане и пускане” е вашата представа за напреднало кодиране? Тогава кажете „Здравей” на Intercom, вашия нов най-добър приятел.

Персонализацията без кодиране на Intercom позволява дори на най-малко технически подготвените хора да създават ефективни работни процеси. Тя използва функции като персонализирани обекти, за да създава структури от данни, съобразени с нуждите на вашия бизнес.

Най-добрите функции на Intercom

Автоматизация на работния процес : Спестете време и увеличете производителността, като автоматизирате повтарящите се задачи с минимално ръчно въвеждане на данни.

Данни и анализи : Получете ценна информация за поведението на клиентите и моделите на взаимодействие, за да вземете по-интелигентни бизнес решения.

Чатбот : Използвайте чат приставката за комуникация в реално време с посетителите на уебсайта, като предоставяте незабавна поддръжка и подобрявате ефективността на обслужването на клиентите.

Интеграции с трети страни : Свържете се безпроблемно с голямо разнообразие от приложения, за да направите работните си процеси още по-гладки.

Персонализирани обекти : Адаптирайте структурите на данните си, за да отговарят на конкретните нужди на вашия бизнес.

Персонализиране без кодиране: Създавайте персонализирани работни процеси, без да се нуждаете от технически специалист до себе си.

Ограничения на Intercom

Висока цена : Плановете на Intercom могат да бъдат скъпи за малките предприятия или стартиращите компании с ограничен бюджет. Трябва да прецените функциите му спрямо вашите нужди.

Персонализиране на имейли : Докато някои потребители смятат, че автоматизацията на имейлите в Intercom е достатъчна, други считат, че й липсва гъвкавост и дълбочина.

Сложност : Процесите по маршрутизиране и автоматизация на билетите за поддръжка могат да се усещат като опит да се реши кубът на Рубик – възможно е, но ще ви е нужно търпение.

Прекалено сложен потребителски интерфейс : Потребителският интерфейс може да изглежда малко плашещ на пръв поглед, а кривата на обучение може да забави новите потребители.

Проблеми с обслужването на клиенти: Иронично, но някои потребители са съобщили за бавни отговори или неполезни агенти, когато са търсили поддръжка от екипа на Intercom.

Цени на Intercom

Essential : 39 долара на месец за работно място

Разширена версия : 99 $ на месец за всеки потребител

Експерт: 139 долара на месец за едно работно място

Оценки и рецензии за Intercom

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,5/5

4. Tidio (Най-добър за автоматизация на чат на живо и чатбот)

чрез Tidio

Tidio комбинира софтуер за чат на живо и чатботове в една елегантна платформа, която ви помага да общувате с клиенти, да управлявате запитвания и да увеличавате продажбите – независимо дали разговаряте с клиенти в реално време или оставяте чатботовете да се занимават с често задаваните въпроси.

Освен това, Tidio се интегрира безпроблемно с Facebook Messenger, Instagram и електронната поща, обединявайки всички ваши комуникационни канали под един покрив.

Най-добрите функции на Tidio

Унифицирана комуникация : Следете взаимодействията в чата на живо, Messenger и имейлите – всичко от една страница.

Чат в реално време : Общувайте директно с посетителите чрез персонализирани чат джаджи, като по този начин увеличавате удовлетвореността на клиентите и времето за отговор.

Чатботове : Автоматизирайте често задаваните въпроси на клиентите с огромен избор от чатботове, които можете да персонализирате, за да се справят с всичко – от препоръки за продукти до запитвания за поддръжка.

Дълбока интеграция : Интегрирайте Tidio с основните платформи за електронна търговия и продажби, превръщайки го в универсален инструмент за чат за вашия екип.

Мобилни и настолни приложения: Никога не пропускайте нищо – отговаряйте на клиентите отвсякъде, независимо дали сте на телефона или на компютъра си.

Ограничения на Tidio

Ограничена поддръжка на социални платформи : Макар Tidio да се представя отлично в Messenger и Instagram, той не се интегрира с WhatsApp или X (по-рано Twitter), така че пропускате тези бързи връзки.

Забавяне на известията : Потребителите са съобщили, че Tidio може да забавя известията за нови чатове, което не е идеално, когато скоростта е от ключово значение.

Проблем с един раздел : Ако управлявате няколко сайта за електронна търговия, Tidio събира всички ваши съобщения в един раздел. Звучи удобно, докато не стане прекалено препълнено.

Скъпо за мащабиране : Основният план е достъпен, но разходите могат да нараснат бързо с всеки нов потребител или когато обработените разговори надхвърлят лимита на плана.

Проблеми с многозадачността : Операторите не могат да се справят с няколко чат прозореца, без да пропуснат уведомления – което е жалко за платформа, изградена върху комуникацията.

Езикова поддръжка: Tidio не предлага широка многоезична поддръжка, което може да бъде пречка за глобалните бизнеси.

Цени на Tidio

Безплатен план

Стартови план : 29 $/месец/100 разговора

План за растеж : 59 $/месец/2000 разговора

План Tidio+: 749 $/месец

Оценки и рецензии за Tidio

G2 : 4,7/5

Capterra: 4,7/5

5. LiveChat (Най-добър за обслужване на клиенти и поддръжка на продажбите в реално време)

чрез LiveChat

Представете си следното: управлявате онлайн магазин и отговаряте на запитвания от клиенти относно доставки, връщания и промоции.

С LiveChat можете да видите какво пише клиентът, още преди да натисне бутона „Изпрати“!

Комбинирайте това с готови отговори и богати съобщения (можете дори да добавите забавни GIF-ове и изображения) и вашата служба за обслужване на клиенти със сигурност ще получи отлични отзиви.

Най-добрите функции на LiveChat

Предварителен преглед на съобщенията : Изпреварете запитванията на клиентите, като видите какво пишат, преди да натиснат „Изпрати“.

Персонализирани чат джаджи : Адаптирайте чат инструментите си, за да съответстват на темата и брандинга на вашия уебсайт.

Готови отговори : Спестете време с предварително подготвени отговори на често задавани въпроси – защото никой не обича да пише един и същ отговор 50 пъти на ден.

Функции, задвижвани от изкуствен интелект : Автоматизирайте съобщенията, намалете времето за отговор и подобрете взаимодействието с клиентите, без да мръднете и пръст.

Богати съобщения : изпращайте изображения, видеоклипове и дори продуктови картички директно в чата за по-интерактивно преживяване.

Споделяне на файлове и архиви на чатове: Споделяйте важни документи в реално време и запазвайте записи на всички разговори за лесен достъп по-късно.

Ограничения на LiveChat

Забавяне : Понякога чат съобщенията могат да се забавят, което води до леки закъснения в разговорите – което може да бъде разочароващо, когато скоростта е от ключово значение.

Без автоматична проверка на правописа: Агентите може да пропуснат случайна правописна грешка, тъй като няма автоматична проверка на правописа.

Цени на LiveChat

Стартово ниво : 20 $/месец на потребител

Екип : 41 $/месец на потребител

Бизнес : 59 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирана цена

Оценки и рецензии за LiveChat

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,6/5

6. Zendesk (Най-добър за всеобхватна поддръжка на клиенти и издаване на билети)

чрез Zendesk

Независимо дали сте малък бизнес или глобална компания, чат платформата Zendesk има нещо за всеки.

Можете да управлявате имейли, да се занимавате с чатове на живо, да проследявате билетите за поддръжка и дори да помагате на вашите служители да се адаптират.

Най-много ми харесва системата за издаване на билети на Zendesk, която централизира заявките от имейл, чат, гласови и социални канали за съобщения в един удобен пакет.

Най-добрите функции на Zendesk

Система за издаване на билети : Преобразувайте заявки от имейл, чат, телефон и социални медии в централизирани билети за поддръжка.

Чат на живо и съобщения : Чат с клиенти на вашия уебсайт или чрез приложения за съобщения като WhatsApp Business и Facebook Messenger.

База знания : Създайте и управлявайте своя център за помощ с статии с често задавани въпроси, поддържащи над 40 езика за глобални клиенти.

Отчети и анализи : Получавайте предварително изготвени отчети, за да измервате ефективността на екипа и да проследявате взаимодействията с клиентите.

Форуми на общността : Създайте форуми, където клиентите могат да общуват и да си помагат взаимно при решаването на проблеми, като по този начин намалите натоварването на екипа ви за поддръжка.

CRM за продажби : Повишете производителността на продажбите, като централизирате информацията за клиентите и подобрите : Повишете производителността на продажбите, като централизирате информацията за клиентите и подобрите комуникацията с вашия екип по продажбите.

Многоезична поддръжка: Осигурете поддръжка на клиенти на няколко езика, за да не бъде изключен нито един клиент.

Ограничения на Zendesk

Висока цена : Комплексните функции на Zendesk имат своята цена – особено за малките предприятия или стартиращи фирми с ограничен бюджет.

Претрупан интерфейс : С толкова много функции, потребителският интерфейс може да изглежда като лабиринт, а кривата на обучение е стръмна.

Ограничена интеграция с електронната търговия: Zendesk не е толкова многофункционален с платформи за електронна търговия като Shopify или BigCommerce, което може да бъде пречка за онлайн магазините.

Цени на Zendesk

Suite Team : 55 долара на агент/месец

Suite Growth : 89 долара на агент/месец

Suite Professional : 115 долара на агент/месец

Suite Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Zendesk

G2 : 4. 3/5

Capterra: 4. 4/5

7. HubSpot (Най-добър за CRM и автоматизация на маркетинга с чат)

чрез HubSpot

Hubspot е популярна чат платформа за фирми от всякакъв мащаб.

Той предлага инструменти за продажби, маркетинг и обслужване на клиенти. Можете да съхранявате до един милион контакта без срок на валидност.

Това е особено полезно за тези, които управляват стотици хаотични таблици.

Най-добрите функции на HubSpot

CRM база данни : Съхранявайте до 1 милион контакти и всички ваши взаимодействия на едно място, без срок на валидност.

Персонализирани табла : Преглеждайте вашите продажби и анализирайте къде се намирате с вашите сделки.

Управление на задачите : Лесно управлявайте и планирайте задачите за контакти, изпращайте имейли, задавайте напомняния и никога не пропускайте краен срок.

Имейл маркетинг : Използвайте инструменти за плъзгане и пускане, за да създавате персонализирани имейли, или изберете от предварително създадени шаблони.

Интеграции с Gmail и Outlook : Синхронизирайте CRM с пощенската си кутия, регистрирайте имейли и проследявайте отварянията и кликовете в реално време.

Инструменти за автоматизация и работни процеси: Автоматизирайте последващите действия, изпращайте персонализирани известия и ангажирайте потенциални клиенти, без да мръднете и пръст.

Ограничения на HubSpot

Цените се повишават бързо : безплатният план на HubSpot е чудесен за начинаещи, но с разрастването на вашия бизнес се повишават и цените – и то бързо.

Годишни договори : След като се запишете, няма лесен изход. HubSpot ви обвързва с годишни договори без възможност за предсрочно прекратяване.

A/B тестването е ограничено : ще трябва да платите за професионалния план (800 долара на месец), за да получите достъп до A/B тестването.

Не е идеален като отделен инструмент: HubSpot работи най-добре, когато го използвате като платформа „всичко в едно“. Ако искате да комбинирате различни инструменти, този може да не е подходящ за вас.

Цени на Hubspot

Sales Hub : Започва от 20 $/месец за двама потребители

Marketing Hub : Започва от 20 $/месец за 1000 потенциални клиенти

Service Hub : От 20 $/месец за двама потребители (включва чат на живо)

CRM Suite: Започва от 20 $/месец

Оценки и рецензии за Hubspot

G2 : 4. 4/5

Capterra: 4,5/5

8. Olark (Най-добър за чат на живо и обслужване на клиенти за малки фирми)

чрез Olark

Чувствали ли сте някога, че губите клиенти само защото не са могли да намерят бутона „Свържете се с нас“ или да навигират в раздела за помощ?

Платформата за чат на живо на Olark идва на помощ.

Olark предлага персонализирани чат кутии и лесни за използване функции като автоматизирани чат инструменти, проследяване на посетители, прехвърляне на чат и споделяне на файлове както за малки, така и за разрастващи се бизнеси.

Най-добрите функции на Olark

Персонализиране на чат приложението : Адаптирайте чат прозореца, за да съответства на външния вид и стила на вашия уебсайт, или направете още една стъпка напред с Non-Branded Chatbox PowerUp.

Разширени инструменти за чат : Оптимизирайте комуникацията с споделяне на файлове, известия на работния плот и прехвърляне на чат

Анализ на чата : Следете обема на чата, добавяйте персонализирани етикети и получавайте отчети по имейл ежедневно, ежеседмично или ежемесечно.

Автоматизирани съобщения : Ангажирайте посетителите проактивно с автоматизирани поздрави, пренасочване на чата и готови отговори, за да спестите време на екипа си.

Целеви чат: достигнете до правилния клиент в точното време с проследяване на посетителите и тригери за чат.

Ограничения на Olark

Ограничени интеграции : Въпреки че Olark се свързва с някои CRM и инструменти за помощ, неговите интеграции са по-малко в сравнение с други платформи за чат на живо.

Основен чатбокс : Ако търсите ефектни функции като емотикони или GIF-ове, текстовият чат на Olark може да ви се стори малко скучен.

PowerUps могат да се натрупат: Персонализираните функции като Visitor Insights и Co-browsing изискват допълнителни такси, което прави Olark скъп за по-малките предприятия.

Цени на Olark

Стандартен план : 29 $/месец на място

Pro Plan: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Olark

G2 : 4. 3/5

Capterra: 4,5/5

9. Re:Amaze (Най-доброто за многоканална поддръжка на клиенти и интеграция на помощния център)

Усещали ли сте някога, че се опитвате да балансирате едновременно милион задачи, свързани с обслужването на клиенти? Имейли, чат на живо, социални медии и може би дори раздел с често задавани въпроси от клиенти – всичко това може бързо да стане прекалено много.

Персонализираните чат джаджи, CRM интеграцията и автоматизираните работни процеси на Re:amaze са, меко казано, „невероятни“ за екипите!

Най-добрите функции на Re:amaze

Омниканална поддръжка : Управлявайте билетите за поддръжка от чат на живо, имейл, социални медии, SMS, VOIP и дори бази с често задавани въпроси в една унифицирана платформа.

Автоматизирани работни процеси : Ускорете времето за отговор и подобрете производителността чрез автоматизиране на повтарящи се задачи като сортиране на билети и отговори.

Персонализирани чат джаджи : Персонализирайте чат джаджите си, за да съответстват на естетиката на вашата марка и да привлечете клиентите си със стил.

Мониторинг в реално време : Проследявайте посетителите на вашия сайт в реално време и инициирайте проактивни чатове, предлагайки поддръжка, още преди клиентите да я поискат.

Инструменти за сътрудничество в екипа : възлагайте задачи, добавяйте вътрешни бележки и сътрудничейте ефективно с екипа си по запитвания на клиенти.

Анализи и отчети : Измервайте производителността, времето за реакция и удовлетвореността на клиентите с подробни отчети.

Мултимедийна поддръжка: Лесно боравете с прикачени файлове, независимо дали са изображения, видеоклипове или файлове.

Ограничения на Re:amaze

По-стръмна крива на обучение : С толкова много функции, по-малките екипи може да се почувстват претоварени в началото.

Неудобен интерфейс : Интерфейсът би могъл да бъде малко по-опростен – понякога простите задачи изискват прекалено много кликвания.

Ограничения на чатботовете : Чатботът понякога не разбира намерението на клиента, което води до несъответстващи отговори.

Без интеграция с WhatsApp : Въпреки своята гъвкавост, Re:amaze все още не поддържа WhatsApp.

Езикова поддръжка: Re:amaze не предлага вградена поддръжка за популярни езици като испански.

Цени на Re:amaze

Basic : 29 $ на член на екипа/месец

Pro : 49 $ на член на екипа/месец

Плюс: 69 долара на член на екипа/месец

Оценки и отзиви за Re:amaze

G2 : 4,6/5

Capterra: 4. 8/5

10. LiveAgent (Най-доброто решение за всеобхватно обслужване на клиенти и чат на живо)

чрез LiveAgent

Ами ако можехте да проследявате и отговаряте на запитвания на клиенти в различни канали, без да се напрягате?

Това е предимството, което получавате, когато се регистрирате в LiveAgent.

Освен това, в допълнение към централизирането на вашата поддръжка, LiveAgent ви позволява да наблюдавате посетителите на вашия уебсайт в реално време.

Най-добрите функции на LiveAgent

Интегрирани видеоразговори : Водете разговори лице в лице с клиенти директно от платформата.

Система за издаване на билети : Преобразувайте заявките на клиентите от всеки канал – имейл, социални съобщения, чат на живо и др. – в билети за по-лесно управление.

Многоканална поддръжка : Отговаряйте на запитвания от клиенти по имейл, чат на живо, телефон, видеоразговори и дори форуми, всичко на едно място.

Мониторинг на уебсайта: Проследявайте как посетителите взаимодействат с вашия сайт и предлагайте персонализирани покани за чат в реално време.

Ограничения на LiveAgent

Ограничени интеграции : Макар LiveAgent да блести в управлението на комуникациите, би могло да използва повече опции за интеграция с други бизнес инструменти.

Без AI чатботове: За разлика от някои конкуренти, LiveAgent не предлага AI чатботове за автоматизирани отговори, които могат да забавят времето за отговор на често задавани въпроси.

Цени на LiveAgent

Безплатно завинаги

Малък план: 9 $/месец на потребител.

Среден план : 29 $/месец на потребител.

Голям план : 49 $/месец на потребител.

План за предприятия: 69 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за LiveAgent

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,7/5

11. ClickDesk (Най-добър за чат на живо и гласова поддръжка)

Чрез ClickDesk

Искали ли сте някога да можете да чатите с клиентите си, като същевременно им позволявате да се включат в разговор по телефона, без да напускат същата платформа?

Запознайте се с ClickDesk, популярната комбинация от чат на живо и гласова поддръжка.

Наскоро го изпробвах и ми хареса как комбинира разговори в реално време, гласова поддръжка и интеграция със социални медии в една платформа.

Най-добрите функции на ClickDesk

Чат на живо и гласова поддръжка: Управлявайте чата на живо и гласовите обаждания с клиенти директно от платформата, като им предоставяте различни начини да се свържат с вас за поддръжка.

Интеграция със социални медии: Позволете на клиентите да се свързват чрез Facebook и X (по-рано Twitter) за още по-голяма гъвкавост в комуникацията.

Анализи в реално време: Следете ефективността на чата и поведението на посетителите с данни в реално време, за да подобрите обслужването на клиентите и да увеличите ангажираността им.

Приложение „Кликни, за да се обадиш“: Активирайте незабавни гласови обаждания през уебсайта с едно кликване, като помагате на клиентите да получат незабавна поддръжка, без да напускат страницата.

Интеграция с приложения на трети страни: Интегрирайте безпроблемно с CRM системи, инструменти за имейл маркетинг и софтуер за помощна служба, за да оптимизирате управлението на клиентите си.

Ограничения на ClickDesk

Основни възможности на чатботовете : ClickDesk предлага ограничена автоматизация с чатботове, което го прави по-малко надежден за обработка на често задавани въпроси без човешки агенти.

Без поддръжка на видеоразговори: Въпреки че гласовите разговори и чатът на живо са налични, ClickDesk не разполага с интегрирана функция за видеоразговори, което може да бъде недостатък за екипи, които се нуждаят от лични взаимодействия с клиентите.

Цени на ClickDesk

Lite Plan: Безплатен

Pro Plan: 14,99 $/месец на агент

План Plus: 24,99 $/месец на агент

План за предприятия: 39,99 $/месец на агент

Оценки и рецензии за ClickDesk

G2: 3,8/5

Capterra: 3. 4/5

12. Acquire (Най-добър за обслужване на клиенти с съвместно сърфиране и видео чат)

Знаете ли, че видео поддръжката на клиенти се очаква да нарасне с 150% през следващите години. Има смисъл, нали? Не бихте ли искали да можете да се свържете бързо с объркан клиент чрез видео разговор или да споделите екрана си, за да разрешите проблем за секунди?

Acquire е платформа, която вече извлича максимална полза от тази тенденция.

Неговият чат на живо с вградена видео и VoIP поддръжка го прави идеален за обслужване на клиенти в реално време, лице в лице.

Придобийте най-добрите функции

Видео и VoIP обаждания : Провеждайте еднопосочни или двупосочни видео разговори и се свързвайте с клиенти чрез VoIP, всичко това вградено в платформата – без допълнителни изтегляния.

Съвместно сърфиране и споделяне на екран : Взаимодействайте директно с браузъра на вашия клиент, като го насочвате през формуляри, кликвания и решения в реално време.

Унифициран изглед на агента : управлявайте всички разговори с клиенти – от чат на живо до чатботове – в един табло за безпроблемна поддръжка на клиенти.

Интеграция на база от знания: Автоматично предлагайте статии за помощ по време на чатове, като минимизирате нуждата от оператор на живо.

Придобийте ограничения

Без инструменти за изходящ маркетинг : Acquire се отличава в чата на живо, но няма функциите за изходящ маркетинг, които се срещат в други чат платформи.

Ограничени маркетингови канали: Липсата на интеграция с Facebook Messenger и основните SMS опции ограничават маркетинговия му потенциал.

Получете ценова оферта

План за обслужване : 500 $/месец, плюс 25 $ на агент/месец

Интегриран план за решение: 2000 долара на месец, плюс 45 долара на агент на месец

Получавайте оценки и отзиви

G2 : 4,3/5

Capterra: Недостатъчно отзиви

12. Facebook Messenger (най-подходящ за комуникация с клиенти в социалните медии)

чрез Facebook

Нека си признаем: почти всички вече са във Facebook – 3 милиарда активни потребители, за да бъдем точни. Защо тогава да не използвате Facebook Messenger като ваша платформа за обслужване на клиенти?

Той е безплатен, познат и ви позволява да се свържете с клиентите си там, където те се чувстват най-удобно.

Най-добрите функции на Facebook Messenger

Споделяне на файлове : Лесно изпращайте файлове, документи и изображения по време на чата, точно както бихте направили по имейл, което прави комуникацията с клиентите по-бърза и по-гладка.

Гласови и видео съобщения : Изпращайте бързи гласови или видео съобщения за по-персонализиран подход, когато текстът просто не е достатъчен.

Автоматизирани ботове : Настройте чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, за да обработват често задавани въпроси от клиенти, да събират обратна връзка и дори да промотират вашите услуги – идеални за освобождаване на вашия екип за поддръжка.

Групови чатове : Координирайте се с екипите или клиентите в реално време, като създадете групови чатове – идеални за комуникация по проекти или : Координирайте се с екипите или клиентите в реално време, като създадете групови чатове – идеални за комуникация по проекти или сътрудничество с клиенти в реално време.

Споделяне на местоположение : Споделяйте местоположението си в реално време, което е чудесно за фирми, управляващи доставки или услуги на място.

Персонализирани настройки за контакти: Персонализирайте цветовете на чата за всеки клиент или заглушете разговорите, когато имате нужда от почивка.

Ограничения на Facebook Messenger

Не всички използват Facebook : Добре, противно на това, което казахме в увода, някои хора са се отказали от социалните медии, така че може да ви е необходима резервна платформа за чат на живо.

Очаквания за незабавен отговор: Клиентите очакват да им отговорите бързо. За щастие, можете да зададете работно време, за да управлявате техните очаквания.

Цени на Facebook Messenger

Безплатен план

Оценки и рецензии за Facebook Messenger

G2 : 4. 2/5

Capterra: 4,3/5

14. WhatsApp (Най-добър за бизнес съобщения и обслужване на клиенти)

чрез WhatsApp

Аз използвам WhatsApp, вие използвате WhatsApp, 50 милиона компании използват WhatsApp.

Чакайте, какво?

Да, стартиращи компании и предприятия по целия свят преминават към WhatsApp, за да се свързват с аудиторията си.

Всички знаем как работи на лично ниво, но как служи на бизнеса? Нека разберем.

Най-добрите функции на WhatsApp

Бизнес профил : Създайте професионален облик на вашата компания, като добавите адреса на фирмата, уебсайта и др. Потвърденият знак до името ви помага да изградите доверие у клиентите.

Бързи отговори : Спестете време, като настроите предварително написани съобщения за често задаваните въпроси. Просто натиснете „/“ и изберете бързия отговор – няма нужда да пишете едно и също нещо отново и отново!

Поздравителни и отсъстващи съобщения : Поздравявайте клиентите автоматично и дори изпращайте съобщения, когато сте офлайн – защото първото впечатление е важно и никой не обича да чака.

Етикети : Организирайте контактите и чатовете с етикети като „Нов клиент“ или „VIP“. Това улеснява бързото сортиране на разговорите.

Каталози и колекции : Представете продуктите си в каталози. Клиентите могат да разглеждат, без да напускат WhatsApp.

Интерактивни съобщения: Добавете бутони за бързи отговори и призиви за действие (CTA) за лесна навигация. Няма повече ръчно въвеждане на текст – просто кликнете и готово!

Ограничения на WhatsApp

Без поддръжка на VoIP номера : За съжаление, WhatsApp вече не поддържа VoIP номера. Ще ви е необходима физическа SIM карта.

Един акаунт на устройство : Можете да използвате само един акаунт на устройство едновременно, което може да ограничи обхвата за по-големи екипи.

Възможност за прекалено много съобщения : Внимавайте да не засипвате клиентите с прекалено много съобщения – това може бързо да стане досадно!

Свързан с Facebook: Тъй като WhatsApp е собственост на Facebook, това може да бъде пречка за онези, които се опасяват от социалния медиен гигант.

Цени на WhatsApp

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за WhatsApp

G2 : 4,7/5

Capterra: 4,7/5

15. WeChat (Най-добър за глобална комуникация и интеграция на мобилни плащания)

чрез WeChat

Над един милиард души използват WeChat всеки месец. Това е мощна платформа за индивидуални и групови съобщения, маркетингови промоции и обслужване на клиенти.

Тъй като WeChat е базирана в Китай, нека разберем как ще работи за вашия бизнес в чужбина.

Най-добрите функции на WeChat

Официален акаунт в WeChat : Създайте проверен бизнес профил и общувайте директно с вашите клиенти. Това е като да имате свой мини уебсайт в WeChat. Можете да публикувате статии, да провеждате промоции и да изграждате доверието към вашата марка.

Мини програми на WeChat : Създавайте мини програми, за да ангажирате аудиторията си, без да се налага да напускат приложението. Мислете за тях като за приложения в екосистемата на WeChat за всичко – от електронна търговия до обслужване на клиенти.

Магазини WeChat : Създайте онлайн магазин директно в WeChat! Вашите клиенти могат да разглеждат, купуват и дори да получават клиентска поддръжка – всичко на едно място.

Интеграция на плащания : Осигурете безпроблемни транзакции с онлайн плащания чрез WeChat Pay.

WeChat CRM : Събирайте данни за взаимодействията и поведението на клиентите. Можете да проследявате кога говорят за вашата марка, да предлагате поддръжка и да използвате тези данни, за да коригирате вашата маркетингова стратегия.

WeChat livestream и канали: Създавайте кратки видеоклипове и организирайте събития за пазаруване на живо, за да ангажирате аудиторията си.

Ограничения на WeChat

Сложна настройка : Настройването на официален WeChat акаунт може да бъде трудно, особено за некитайски фирми. Ще трябва да преминете през няколко етапа и да заплатите такса за верификация.

Свързани с Китай : WeChat е доминиращ в Китай, но ако вашият бизнес оперира в световен мащаб, ще ви трябват други платформи, за да достигнете до международни клиенти.

Ограничена персонализация: Въпреки че платформата предлага мощни инструменти, опциите за персонализация за бизнеса са донякъде ограничени в сравнение със самостоятелните приложения.

Цени на WeChat

Чуждестранни компании: Цените започват от 500 долара, а има и допълнителна такса за верификация от 99 долара на година.

ClickUp: добър за чат, още по-добър за комуникация

Нека върнем разговора към това, което е важно – намирането на чат платформа, която отговаря на вашите нужди и целите на вашата компания.

С толкова много опции на пазара, всяка от които претендира, че е най-добрата по някакъв начин, ClickUp се отличава по една проста причина – предоставя ви точно това, от което се нуждаете, без излишни екстри. Защо да губите време (и пари) за функции, които никога няма да използвате?

ClickUp е проектиран да ви предостави най-ефективното управление на проекти и е снабден с инструменти, които ще задоволят вашия екип и клиенти.

Готови ли сте да улесните работните си процеси? Присъединете се и се регистрирайте безплатно в ClickUp още днес!