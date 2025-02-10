11 най-добри алтернативи на WhatsApp за бизнес през 2025 г.

Чудили ли сте се някога дали WhatsApp е наистина най-добрият инструмент за комуникация?

Много екипи го използват, защото са запознати с него и защото е широко разпространен – особено глобалните екипи – но скоро се сблъскват с предизвикателства като проблеми със сигурността, ограничени функции за работа и постоянната борба да разделят личните и професионалните чатове. Ако сте се сблъсквали с това, не сте сами.

Работил съм с няколко екипа, които се занимават точно с тези проблеми, и съм им помогнал да намерят инструменти, които са по-подходящи за бизнес комуникация. И с удоволствие споделям с вас това, което съм научил!

Екипът ми и аз съставихме списък с 11-те най-добри алтернативи на WhatsApp. Тези опции предлагат по-голяма сигурност, по-гладко споделяне на файлове и разширени функции за сътрудничество, които ще ви помогнат да оптимизирате работата си и да поддържате комуникацията си организирана.

Да започнем!

Какво трябва да търсите в алтернативата на WhatsApp?

Има ли идеално приложение за бизнес съобщения, което да върши работата ефективно?

Основната цел на приложението за съобщения е да подобри сътрудничеството на работното място, особено за отдалечени и разпръснати екипи. То обаче трябва да включва и основни функции като:

Криптиране от край до край : Избраното от вас : Избраното от вас приложение за чат в екип трябва да разполага с криптиране от край до край, което гарантира, че вашите съобщения са защитени и достъпни само за предназначените получатели.

Кръстосана платформена съвместимост : Приложението трябва да може да се синхронизира безпроблемно между Android, iOS и настолни устройства.

Споделяне на файлове и поддръжка на медии : Независимо дали споделяте документи или изпращате снимки и видеоклипове на колега, приложението трябва да разполага с надеждни функции за споделяне на файлове.

Гласови и видео разговори : Възможността да се свързвате с колеги чрез гласови съобщения или бързи видео разговори за кратки срещи или актуализации на екипа е важна.

Групови чатове и сътрудничество: Трябва да можете ефективно да управлявате груповите чатове и : Трябва да можете ефективно да управлявате груповите чатове и комуникацията в екипа с административни контроли. Макар че повечето услуги за съобщения предлагат възможности за групов чат и видеоразговори, е от решаващо значение платформата да е лесна за използване и да поддържа видеоконферентни разговори в екип, когато е възможно.

11 най-добри алтернативи на WhatsApp за бизнес

Тествах различни приложения за съобщения, като всяко от тях предлага уникални характеристики и функционалности. Макар че много от тях имат своите предимства, не всички са подходящи за безпроблемна бизнес комуникация или удобно за потребителя изживяване. За да намерите подходящата услуга за съобщения за вашия екип, е важно да разберете вашите специфични нужди и комуникационни цели.

Ето подбрана списък с 11-те най-добри алтернативни приложения на WhatsApp. Независимо дали търсите по-добра защита на личните данни, подобрено сътрудничество в група или нов подход към съобщенията, тези опции се отличават с ясни предимства и функционалности.

1. ClickUp (най-доброто за екипно сътрудничество, незабавни съобщения и споделяне на видео)

Моят екип използва ClickUp, всеобхватна платформа за съобщения и продуктивност, която осигурява ефективна комуникация и поддържане на проектите в правилната посока. ClickUp е повече от просто приложение за съобщения; това е мощна платформа за сътрудничество , която предлага редица функции за оптимизиране на работните процеси и управление на проекти.

Започнете Използвайте ClickUp Chat, за да общувате с колегите си, без да се налага да сменяте контекста.

ClickUp Chat е приложение за съобщения „всичко в едно“, което ви позволява да обедините всичките си нужди от съобщения на едно място. Например, когато имам нужда да сътруднича с екипа си по даден документ, мога да изпращам съобщения или да ги маркирам с @mentions, за да им задавам коментари. Те могат да работят по документа в реално време, като ме държат в течение чрез групови чатове.

Ако искате да започнете, използвайте готовите за употреба шаблони за комуникационни планове, за да управлявате и наблюдавате груповите си дискусии. С шаблона за незабавни съобщения на ClickUp можете лесно да централизирате разговорите от различни платформи на едно място. Това помага за:

Обединете дискусиите и разговорите на екипа на едно място

Дайте приоритет на разговорите, които изискват спешно внимание

Уверете се, че няма да пропуснете или забравите нито едно съобщение

Сътрудничество, обмен на идеи и записване на идеите на вашия екип с помощта на Clickup Whiteboards

ClickUp предлага мощни функции за сътрудничество. С ClickUp Whiteboards мога незабавно да проведа групово обсъждане на дадена тема или проект. Това ми позволява да събера идеите на екипа, да подредя свързаните задачи по логичен начин и да превърна тези бележки в задачи за всеки член на екипа.

Тези функции правят ClickUp изключително надеждна алтернатива на WhatsApp и мощен софтуер за вътрешна комуникация „всичко в едно“.

Най-добрите функции на ClickUp

създавайте задачи директно от чата . Свържете се с екипа си чрез ClickUp Chat . Изпращайте съобщения, споделяйте файлове и дори

записване на екрана и изпращане на бързи видеосъобщения. Споделяйте лесно видеоклипове или подробни инструкции на екрана с екипа си, като използвате ClickUp Clips – инструмент заи изпращане на бързи видеосъобщения.

Споделяйте файлове и документи, използвайки функции за сигурен контрол на достъпа с ClickUp Docs , и сътрудничество в реално време.

Използвайте силата на ClickUp Brain , AI асистента, за да пренесете създаването на съдържание, сътрудничеството и комуникацията на следващото ниво.

Свържете ClickUp с над 1000 различни работни приложения, за да консолидирате всичките си дискусии и комуникация на едно място.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да изпитат затруднения при усвояването им поради големия брой налични функции.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Telegram (най-подходящ за дискусии в големи групи и сигурно споделяне на файлове)

чрез Telegram

Telegram е алтернатива на WhatsApp, която е известна с акцента си върху поверителността и сигурността. Telegram се използва широко за споделяне на файлове.

Функциите за сигурност, като самоунищожаващи се съобщения и тайни чатове, са особено впечатляващи. Дори обикновените съобщения имат подобрени опции за поверителност, които надхвърлят тези, предлагани от WhatsApp.

Освен това, той поддържа големи групови чатове, което го прави идеален за управление на общности и подходящ за по-широки взаимодействия, извън груповите разговори и вътрешните дискусии в екипа.

Най-добрите функции на Telegram

Вземете си високо защитено приложение за съобщения с криптиране от край до край, функции за тайни чатове и други, за да запазите чатовете си частни.

Създавайте големи общности с Telegram, тъй като поддържа групови чатове с до 200 000 членове .

Съхранявайте съобщения и файлове в облака; достъпвайте ги безпроблемно от различни устройства.

Персонализирайте групата или чатовете си с помощта на теми и настройки за външния вид

Ограничения на Telegram

Макар Telegram да поддържа видеоразговори, функциите не са толкова усъвършенствани, колкото тези, предлагани от други приложения.

Цени на Telegram

Безплатни

Telegram Premium: 4,99 $ на месец

Оценка и рецензии за Telegram

G2: Няма

Capterra: 4,7/5 (над 6000 отзива)

3. Wire (Най-добри функции за сигурност на корпоративно ниво)

чрез Wire

Wire е чудесна алтернатива на WhatsApp за фирми, които дават приоритет на поверителността и съответствието с нормативните изисквания.

Той осигурява криптиране от край до край във всички канали за комуникация, включително съобщения, видео и аудио разговори и споделяне на файлове. Това го прави отличен избор за екипи, които работят с чувствителна информация и не се нуждаят от разширените функции за съобщения, които предлагат другите чат услуги.

Най-добрите функции на Wire

Получете стандартно криптиране от край до край за всички комуникации, което гарантира, че данните са защитени на всеки етап.

Използвайте един и същ акаунт на няколко устройства едновременно, което го прави удобен както за лична, така и за професионална употреба.

Споделяйте файлове безопасно с членовете на екипа, с поддръжка на различни типове файлове.

Използвайте силата на отворената му платформа, където кодът е публично достъпен за преглед, което осигурява допълнително ниво на доверие и прозрачност.

Ограничения на Wire

Wire не предлага толкова много интеграции с трети страни, колкото някои други приложения за съобщения, което може да ограничи ефективността му в по-сложни работни процеси.

Макар Wire да е мощен инструмент, той е по-малко известен от други приложения за съобщения. По-ниската му популярност може да го направи по-малко удобен за комуникация с клиенти или външни бизнес контакти.

Цени на Wire

Лични : Безплатни

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Wire

G2: 4. 2/5 (54 отзива)

Capterra: 4,5/5 (69 отзива)

4. Viber (най-добър за аудио и видео разговори)

чрез Viber

Viber е популярна приложение за съобщения, което предлага висококачествени гласови и видео разговори. То е идеално за тези, които предпочитат виртуална комуникация лице в лице, вместо обикновени съобщения.

Това е особено полезно, ако имате екип, разпръснат по целия свят, тъй като с Viber можете дори да провеждате международни разговори. Освен това приложението предлага популярни функции за съобщения като стикери, GIF-ове и възможност за изпращане на линкове, видеоклипове, снимки и др.

Най-добрите функции на Viber

Осъществявайте международни гласови и видео разговори на конкурентни цени

Присъединете се към или създайте публични групови чатове, за да се свържете с хора, които споделят вашите интереси.

Синхронизирайте съобщенията и разговорите си на различни устройства, независимо дали използвате Android, iOS или настолен компютър.

Осигурете сигурност на всичките си разговори с криптиране от край до край както за съобщенията, така и за разговорите.

Ограничения на Viber

Безплатната версия на Viber включва реклами, които някои потребители могат да сметнат за натрапчиви.

Той не разполага с някои от мощните функции за групови съобщения и сътрудничество, които предлагат най-популярните приложения за съобщения.

Цени на Viber

Безплатни

Viber Out: Плащане за използване за международни разговори

Оценка и отзиви за Viber

G2: Няма

Capterra: 4. 4/5 (над 4000 отзива)

5. Lark (Най-доброто за интегрирани функции за продуктивност)

чрез Lark

Lark надхвърля рамките на обикновената комуникация като Google Messages или Facebook Messenger – това е пълноценен пакет за продуктивност, създаден да подобри управлението на екипа и сътрудничеството.

Съчетавайки функции като чат, видеоконферентна връзка, съхранение в облак и съвместна работа с документи, Lark е добра алтернатива на WhatsApp за екипи, които се нуждаят от цялостно решение за комуникация и продуктивност.

Най-добрите функции на Lark

Достъп до стандартни функции за изпращане на съобщения, както и до функции за сътрудничество като редактиране на документи, съхранение в облак и управление на задачи, всичко това в рамките на една платформа.

Превеждайте съобщенията си в приложенията, за да преодолеете езиковата бариера.

Провеждайте висококачествени групови видеоразговори с възможност за споделяне на екрана

Следете всичките си съобщения и разговори с неограничена история на съобщенията

Ограничения на Lark

Широкият набор от функции може да направи интерфейса на Lark прекалено сложен, особено за нови потребители.

Макар Lark да предлага много вградени инструменти, той не поддържа толкова много интеграции на трети страни, колкото някои други платформи.

Планът за предприятия може да бъде скъп за по-малките фирми.

Цени на Lark

Starter: Безплатно

Pro : 12 долара на потребител на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценка и рецензии за Lark

G2: 4. 6/5 (147 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (30 отзива)

6. Signal (Най-добрата приложение за съобщения, фокусирано върху поверителността)

чрез Signal

Signal е широко признат за своя ангажимент към поверителността и сигурността, което го прави едно от най-надеждните приложения за съобщения.

Приложението Signal има платформа с отворен код, която използва криптиране от край до край за всички форми на комуникация, гарантирайки, че вашите съобщения, разговори и дори метаданни са защитени.

Най-добрите функции на Signal

Получете защита от неоторизиран достъп с криптиране от край до край за цялата ви комуникация, включително съобщения, гласови и видео разговори.

Получете чиста и сигурна потребителска изживяване с напълно безрекламен интерфейс на Signal, който не проследява потребителските данни.

Настройте съобщенията да изчезват след определено време, добавяйки допълнително ниво на сигурност към вашите разговори.

Ограничения на Signal

Фокусът на Signal върху поверителността означава по-малко опции за персонализиране в сравнение с други приложения за съобщения.

Тъй като все още е сравнително ново, потребителската база на Signal е по-малка от тази на по-популярните приложения като WhatsApp, което може да ограничи неговата използваемост.

Цени на Signal

Безплатни

Оценка и рецензии за Signal

G2: 4. 4/5 (400+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Element (Най-доброто приложение за съобщения с децентрализиран комуникационен протокол)

чрез G2

Element е децентрализирано приложение за съобщения, изградено върху протокола Matrix. То дава приоритет на поверителността, сигурността и контрола над данните за екипите. За разлика от традиционните приложения за съобщения, Element ви позволява да изберете къде да се съхраняват вашите данни, което го прави добър вариант за потребители, които искат по-голям контрол над комуникацията си.

Най-добрите функции на Element

Използвайте децентрализираната структура на Element, за да хоствате данни на сървъри, или изберете доверен доставчик, който предлага несравним контрол и поверителност.

Получете криптирана сигурност от край до край за всичките си комуникации

Персонализирайте приложението според вашите нужди, като го модифицирате според вашите уникални предпочитания.

Използвайте го на всички основни платформи, включително мобилни устройства, настолни компютри и уеб, за да осигурите безпроблемна комуникация.

Ограничения на елементите

Безплатният план е достъпен за до 200 потребители на група.

Децентрализираният характер на Element може да го направи по-сложен за навигация, особено за екипи, които не са технически подготвени.

Цени на Element

Starter : Безплатно

Бизнес : 5 евро на месец на потребител

Enterprise : 10 евро на потребител на месец

Sovereign: Персонализирани цени

Оценка и рецензии на Element

G2: 4. 3/5 (23 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Threema (Най-доброто приложение за съобщения с високи функции за поверителност)

чрез Threema

Threema е високо защитено приложение за съобщения, създадено да максимизира поверителността с минимални потребителски данни. Това, което ми хареса в приложението, е, че за разлика от повечето приложения за съобщения, Threema не изисква телефонен номер или имейл адрес за регистрация. По този начин то е отличен избор за потребители, които искат да останат анонимни.

Цялата комуникация в Threema е криптирана от край до край, включително текстови съобщения, гласови повиквания, видеоразговори и споделяне на файлове.

Най-добрите функции на Threema

Регистрирайте се и използвайте приложението Threema, без да предоставяте лична информация, като телефонен номер или имейл адрес.

Получете защитено криптиране от край до край за всичките си комуникации, което гарантира, че вашите данни остават поверителни.

Създавайте анонимни анкети и проучвания за вашите екипи в чатовете

Възползвайте се от строгите правила за защита на данните, което го прави идеален за използване в европейския регион, тъй като отговаря на строгите изисквания на GDPR.

Ограничения на Threema

Threema изисква еднократна покупка, което може да отблъсне потребителите, които предпочитат безплатни приложения.

Подобно на други приложения, фокусирани върху поверителността, Threema няма някои от разширените функции, които се срещат в безплатните приложения за съобщения.

Цени на Threema

Essential : 2 долара на потребител на месец

Разширени : 2,50 $ на потребител на месец

Професионална: 3,50 долара на потребител на месец

Оценка и рецензии за Threema

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Discord (Най-доброто приложение за изграждане на общности)

чрез Discord

Discord е популярна платформа за комуникация, насочена към гейминг или NFT общността. Функциите ѝ за изграждане на общност и класическите функции за съобщения, включително текстова, гласова и видео комуникация, я правят идеалната платформа за екипи, общности и дори бизнеси.

Приложението предлага и широка поддръжка за персонализиране и чатботове, което го прави идеално за различни изисквания. Функцията за лични съобщения на Discord ви позволява да се свържете индивидуално с потребители от общността, което ви помага да изградите солидна мрежа в избраната от вас бизнес сфера.

Най-добрите функции на Discord

Организирайте и управлявайте комуникацията в реално време в големи групи или общности, използвайки специални канали за глас и видео.

Създавайте множество текстови канали в рамките на един сървър, присвоявайте роли с различни разрешения и управлявайте дискусиите ефективно.

Интегрирайте с различни инструменти и услуги, като Spotify и Twitch, за да подобрите вашето преживяване в общността.

Споделяйте екрана си по време на гласови или видео разговори

Ограничения на Discord

Наборът от функции и опции за персонализиране може да бъде прекалено голям за нови потребители, особено за тези, които не са запознати с инструментите за управление на общности.

Някои потребители съобщават за проблеми с производителността на приложението, особено при управление на големи сървъри с много активни потребители.

Цени на Discord

Безплатни

Discord Nitro Basic : 2,99 $ на месец

Discord Nitro: 9,99 $ на месец

Оценки и рецензии за Discord

G2: Няма

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

10. KIK Messenger (Най-доброто безплатно приложение за съобщения за общности и публични групи)

чрез Google Play

KIK Messenger е уеб приложение, известно с простия си интерфейс и фокус върху анонимността на потребителите. За разлика от много други приложения за съобщения, KIK не изисква телефонен номер за регистрация, което позволява на потребителите да се регистрират и да комуникират само с имейл адрес или потребителско име.

Най-добрите функции на KIK Messenger

Регистрирайте се и използвайте приложението, без да предоставяте телефонен номер; запазете си личната информация и анонимността си.

Навигирайте безпроблемно с лесен за използване интерфейс

Достъп до интерактивни функции като чатботове за забавление, информация и полезност

Създавайте и управлявайте групови чатове с лекота; поддържайте дискусии между множество потребители

Ограничения на KIK Messenger

Въпреки че KIK не изисква телефонен номер, приложението е било критикувано в миналото по отношение на въпроси, свързани с поверителността и сигурността.

KIK може да не е идеален за професионална употреба, тъй като е насочен към по-младите възрастови групи за провеждане на групови дискусии и изграждане на общности.

Цени на KIK Messenger

Безплатни

Оценка и отзиви за KIK Messenger

G2 : Няма

Capterra: NA

11. Skype (най-добър за интегрирани видеоразговори с глобален обхват)

чрез Microsoft

Skype, който съществува от 2003 г., е едно от най-старите приложения за незабавни съобщения. Благодарение на неговите надеждни функции за съобщения и възможности за гласови и видео разговори, от време на време се връщам към това приложение.

Skype се е развил от първоначалния си фокус върху възможностите за съобщения и видеоразговори. Той е особено полезен за международна комуникация, като се има предвид поддръжката му за евтини международни разговори и интеграцията с други продукти на Microsoft.

Най-добрите функции на Skype

Вземете надеждно приложение за съобщения с висококачествени функции за видеоразговори.

Осъществявайте международни разговори с опции за месечни абонаменти или модел на плащане по изразходване.

Споделяйте файлове и документи безпроблемно в чатовете; поддържа широк спектър от файлови типове.

Интегрирайте дискусии и чатове с други услуги на Microsoft, като Outlook и Office 365.

Ограничения на Skype

Skype е бил критикуван по отношение на въпросите за поверителността, особено свързани с обработката на данни и интеграцията с по-широката екосистема на Microsoft.

Потребителите понякога съобщават за проблеми с производителността, като забавяне или проблеми с връзката, особено по време на видеоразговори.

Цени на Skype

Безплатни

Skype Credit : Плащане по изразходване за разговори към стационарни и мобилни телефони

Абонаменти за Skype: Месечни планове за неограничени разговори към определени държави

Оценки и рецензии за Skype

G2: 4. 3/5 (23 000+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (450+отзива)

Преобразувайте комуникацията си с ClickUp

При наличието на толкова много приложения за съобщения, изборът на подходящото за вашите нужди и бюджет е от решаващо значение. Уверете се, че внимателно оценявате ключовите функции, възможностите за интеграция и лекотата на използване, за да намерите най-подходящото за вашия екип.

Ако търсите приложение за съобщения, което предлага нещо повече от групови чатове и видеоразговори и се интегрира перфектно с вашата работа, проекти и екипи, обмислете да пробвате ClickUp.

Като приложение „всичко в едно“, ClickUp предлага цялостен набор от функции, включително незабавни съобщения, видеоразговори, споделяне на екран и стабилни интеграции с трети страни, всички проектирани да оптимизират вашия работен процес.

А най-хубавото? Можете да започнете с безплатния план на ClickUp и безпроблемно да преминете към по-разширени опции, като вашият екип и бизнес растат.

Открийте как ClickUp може да промени комуникацията и продуктивността на вашия екип още днес. Започнете сега, за да усетите разликата с ClickUp!