10-те най-добри приложения за съобщения „всичко в едно“ през 2025 г.

Средностатистическият човек превключва между приложения и уебсайтове почти 1200 пъти дневно .

При постоянното превключване на контекста е лесно да пропуснете нещо. 🤷🏻

Тук на помощ идват приложенията за съобщения „всичко в едно“. Тези инструменти интегрират няколко приложения в една платформа, подобрявайки комуникацията, повишавайки продуктивността и поддържайки ви организирани.

Независимо дали координирате работата с колегите си или управлявате взаимодействията с клиенти, приложенията за съобщения „всичко в едно“ ви помагат да се съсредоточите върху най-важното.

Ето десетте най-добри приложения за съобщения „всичко в едно“, които ще променят начина, по който общувате и си сътрудничите!

⏰ 60-секундно резюме Открийте 10-те най-добри приложения за съобщения, които обединяват всички ваши чатове, разговори и съвместна работа на едно място за безпроблемна комуникация. ClickUp : Най-добрият инструмент за сътрудничество и управление на проекти „всичко в едно“

Franz : Най-доброто решение за управление на множество чатове и имейли на едно място

IM+ : Най-доброто за обединяване на чат и социални медийни приложения

Rambox : Най-доброто за разширена персонализация на работната среда за съобщения

Beeper: Най-доброто решение за обединяване на iMessage и други платформи

Shift : Най-доброто решение за интегриране на имейли и инструменти за съобщения

All-in-One Messenger: Най-доброто решение за бърз достъп до приложения за чат

Station : Най-доброто решение за комбиниране на съобщения с инструменти за продуктивност

Slack (с добавки) : Най-доброто решение за подобрено сътрудничество в екипа

Mattermost: Най-доброто решение за сигурни съобщения на корпоративно ниво

Какво трябва да търсите в едно приложение за съобщения?

Изборът на приложение за съобщения „всичко в едно“ е относително лесен. Трябва само да се уверите, че отговаря на следните критерии: 👇🏻

Леснота на използване: Потърсете приложение с интуитивен интерфейс и лесна навигация за безпроблемно използване.

Съвместимост: Изберете инструмент, съвместим с всяка платформа за съобщения, която използвате. Това гарантира максимална поддръжка.

Възможност за персонализиране: Изберете приложение, което ви позволява да променяте аспекти като известия, оформление, интеграции и др., за да отговарят на вашите нужди.

Целостност: Изберете инструмент с надеждни стандарти за сигурност, за да гарантирате, че услугата и данните ви са защитени от неоторизиран достъп.

Висока производителност: Изберете инструмент, който е лек и бърз. Това гарантира, че няма да има Изберете инструмент, който е лек и бърз. Това гарантира, че няма да има пропуски в комуникацията на работното място.

📮ClickUp Insight: Над 60% от времето на екипа се прекарва в търсене на контекст, информация и задачи за действие. Получете безплатен доклад Според проучване на ClickUp, екипите губят ценно време, преминавайки от един инструмент към друг, като имейл (42%) и чат (41%). Още по-притеснително е, че 92% от хората, участвали в проучването, рискуват да пропуснат важни решения и задачи. 📊 Искате да знаете защо? Изтеглете Доклада за състоянието на комуникацията на работното място от ClickUp и вижте какво наистина забавя екипите.

10-те най-добри приложения за съобщения „всичко в едно“

Разгледайте тези десет все-в-едно приложения за съобщения, за да управлявате текстовите си съобщения с лекота и ефективност:

1. ClickUp (Най-добрият инструмент за сътрудничество и управление на проекти)

Опитайте ClickUp Chat Централизирайте разговорите, задачите и другите си дейности в ClickUp Chat.

Лесно е да се объркате и да допуснете грешки, докато управлявате работата и съобщенията си на различни платформи. Но с ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, можете да обедините всичко в едно приложение, за да създадете работно пространство, което е едновременно ефективно и подходящо за съвместна работа.

ClickUp Chat е проектиран да максимизира производителността. Това е едно цялостно решение, което ви позволява едновременно да управлявате работата и комуникацията на работното място.

ClickUp Chat ви позволява да създавате задачи и списъци със задачи директно от съобщенията. Всеки разговор, който съдържа важна информация, е директно свързан със съответния документ, задача или чат.

Приложението разполага и с вградени AI възможности. С помощта на ClickUp Brain то може да предлага отговори, да създава автоматично задачи от разговори и дори да обобщава теми!

Освен това можете да използвате ClickUp Integrations, за да се свържете с други платформи за разговори на трети страни, като Gmail, Skype, Zoom, Slack и Teams с ClickUp, за да получите цялостно преживяване.

💡 Професионален съвет: Имате нужда от помощ при управлението на незабавни съобщения? Опитайте шаблона за незабавни съобщения на ClickUp — той е безплатен! Този шаблон ви позволява да обедините разговорите на едно организирано място. По този начин можете да приоритизирате разговорите, за да подобрите производителността.

Най-добрите функции на ClickUp

Активирайте известията, за да уведомявате екипа си незабавно за важни съобщения.

Проследявайте промените в разговорите, като автоматично свързвате актуализациите на задачите и коментарите с оригиналния чат.

Задайте крайни срокове в чата, за да поддържате екипа си в синхрон по отношение на крайните срокове.

Внедрете ClickUp Clips , за да споделяте ключови моменти от разговорите асинхронно.

Използвайте ClickUp Assign Comments , за да маркирате конкретни членове на екипа в дискусиите, като по този начин гарантирате, че последващите действия са ясни.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с лека крива на обучение

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Лесният интерфейс за създаване на проект и съгласуване на задачите с екипа за проследяване и постигане на целта. Полезни диаграми на Гант, които могат да бъдат полезни за бизнеса, и функция за чат в реално време правят ClickUp най-добрия софтуер.

Лесният интерфейс за създаване на проект и съгласуване на задачите с екипа за проследяване и постигане на целта. Полезни диаграми на Гант, които могат да бъдат полезни за бизнеса, и функция за чат в реално време правят ClickUp най-добрия софтуер.

2. Franz (Най-доброто за управление на множество чатове и имейли на едно място)

чрез Franz

Franz е лесна за използване услуга за съобщения. Ако ви е трудно да се справяте с потока от текстови съобщения на вашия десктоп, този инструмент ще ви помогне.

Franz е съвместим с всички устройства с Windows, Mac и Linux и се интегрира с някои от най-често използваните канали за комуникация.

Приложението предлага светъл и тъмен режим за персонализиране. Franz е изцяло базирано на облак, така че можете да превключвате между различни устройства.

Най-добрите функции на Franz

Поддържа над 70 услуги за съобщения, включително WhatsApp, Messenger и Telegram.

Позволява изпращане на текстови съобщения на различни езици, като английски, немски и испански.

Позволява ви да управлявате известията за входящи съобщения.

Интегрира се с над 1000 услуги

Ограничения на Franz

Достъпно само на настолни компютри

Изисква ръчна настройка

Цени на Franz

Безплатно завинаги

Лично: 3,99 $/месец

Професионална версия: 7,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Franz

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

➡️ Прочетете още: Как да използвате мигновени съобщения на работа

3. IM+ (Най-доброто за обединяване на чат и социални медийни приложения)

IM+ е приложение, което ви позволява да комбинирате всички платформи за съобщения на настолния компютър и смартфона си. Има интуитивен интерфейс и разработчикът твърди, че настройката на софтуера отнема само две минути.

Но това не е най-доброто. IM+ има вградена поддръжка на ChatGPT, за да ви помогне да създавате текстове, и усъвършенствани функции за блокиране на реклами за безпроблемно потребителско изживяване.

Най-добрите функции на IM+

Поддържа широк спектър от платформи за съобщения като WhatsApp, Facebook и LinkedIn.

Интегрира се с Gmail, като позволява достъп до пощенските кутии заедно с чатовете.

Включва вграден уеб браузър за споделяне на връзки.

Позволява едновременно изпращане на съобщения от няколко акаунта

Ограничения на IM+

Ограничени интеграции

Може да бъде бавно

Цени на IM+

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за IM+

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че: ChatGPT получава повече от 10 милиона запитвания на ден.

4. Rambox (Най-доброто за разширена персонализация на работната среда за съобщения)

чрез Rambox

Rambox е високо персонализирано приложение за съобщения „всичко в едно“. Макар да може да се използва за лични и професионални цели, неговите функции спомагат за повишаване на производителността в офиса.

Можете да променяте външния вид на работното си пространство, да спирате известията, да активирате режим на фокусиране и др. Инструментът се интегрира с основни бизнес решения като Google Suite и Microsoft Teams.

Най-добрите функции на Rambox

Поддържа над 700 платформи за съобщения като Instagram, Discord и Skype.

Позволява ви да персонализирате теми и настройки за известия.

Предлага режим на фокусиране, който спира известията за съобщения и звуковите ефекти.

Интегрира се с няколко добавки на трети страни, като граматически проверяващи, мениджъри на пароли и др.

Ограничения на Rambox

Безплатната версия е ограничена.

Страда от периодични проблеми с връзката

Цени на Rambox

Основно: Безплатно завинаги

Pro: 7 $/месец

Enterprise: 14 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Rambox

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (30 отзива)

Обичам да имам всичките си приложения на едно място, а софтуерът не е бъгав като други, които съм пробвала.

Обичам да имам всичките си приложения на едно място, а софтуерът не е бъгав като други, които съм пробвала.

5. Beeper (Най-доброто за обединяване на iMessage и други платформи)

чрез Beeper

Имате ли акаунти в няколко платформи за съобщения? Beeper може да ги обедини в едно приложение.

Този инструмент е достъпен за устройства с Android, iOS, Windows и Linux и се свързва с основните платформи (включително iMessage) за всеобхватно преживяване. Потребителският интерфейс също е много интерактивен и лесен за навигация.

Една от най-забележителните характеристики на Beeper обаче е вградената функция за дублиране, която позволява превод на текста на предпочитания от вас език.

Най-добрите функции на Beeper

Комбинира 14 услуги за съобщения като WhatsApp, Telegram и др. в една платформа.

Поддържа богати медийни файлове като изображения, видеоклипове и връзки.

Поддържа SMS съобщения, както и интернет базирани платформи.

Предлага версии както за мобилни устройства, така и за настолни компютри.

Ограничения на Beeper

Липсват разширени възможности за персонализиране

За пълна функционалност е необходим абонамент.

Цени на Beeper

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Beeper

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

чрез Shift

Ако постоянно превключвате между профили в платформа за съобщения, преминете към Shift. Това приложение за съобщения „всичко в едно“ създава отделни работни пространства за лична и бизнес употреба.

С него можете лесно да управлявате акаунтите си в различни платформи за съобщения. Освен това, инструментът улеснява и управлението на имейли. Потребителският интерфейс също е интуитивен; можете да добавяте/премахвате колкото разширения искате.

Най-добрите функции на Shift

Поддържа Gmail, Telegram, Asana и други работни инструменти в един интерфейс.

Предлага синхронизация между настолни и мобилни версии на различни платформи.

Предлага управление на работната среда за по-добра концентрация.

Интегрира се с инструменти на трети страни като Google Drive и Zoom.

Ограничения на смени

Основните функции са достъпни само с платени планове

Редовни проблеми със синхронизацията

Променени цени

Основно: Безплатно завинаги

Разширено: 149 $/година

Екипи: 149 $/година на потребител

Оценки и рецензии за Shift

G2: 4. 3/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,3/5 (310+ отзива)

Обожавам факта, че всичките ми пощенски кутии и комуникации са на едно място. Това улеснява поддържането на реда. Беше лесно да се свържа с всичките си акаунти и буквално го използвам всяка минута от всеки ден!

Обожавам факта, че всичките ми пощенски кутии и комуникации са на едно място. Това улеснява поддържането на реда. Беше лесно да се свържа с всичките си акаунти и буквално го използвам всяка минута от всеки ден!

7. All-in-One Messenger (най-доброто за бърз достъп до приложения за чат)

All-in-One Messenger е всеобхватно софтуерно решение за заети професионалисти. То не само обединява вашите приложения за съобщения, но и ви позволява да търсите по-стари чатове по дата, да управлявате известия, да персонализирате теми и др.

Приложението е много лесно за използване и свикване.

Най-добрите функции на All-in-One Messenger

Поддържа над 40 услуги за съобщения, включително WhatsApp, LinkedIn и Skype.

Предоставя известия в реално време за входящи съобщения.

Разполага с тъмен режим за условия с ниска осветеност.

Поддържа групови чатове, улеснявайки комуникацията в екипа

Ограничения на All-in-One Messenger

Без поддръжка на видео или гласови разговори

Без мобилно приложение

Цени на All-in-One Messenger

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за All-in-One Messenger

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

чрез Station

Друго приложение за съобщения „всичко в едно“, Station, помага да се намали хаосът. Това е инклюзивна платформа, която предоставя достъп до всички ваши приложения за съобщения и професионални инструменти на едно централно място.

С Smart Dock можете да разглеждате важни документи, съобщения и др. Функцията Page Autosleep деактивира неактивните раздели за по-бърза работа. Бонус? Простият потребителски интерфейс на инструмента.

Най-добрите функции на Station

Комбинира над 600 уеб приложения като Instagram, HubSpot и Mailchimp в едно работно пространство.

Предлага интелигентна пощенска кутия за приоритизиране на важните съобщения.

Осигурява елегантен интерфейс без отвличащи елементи.

Помага за персонализиране на известията за всяко приложение

Ограничения на станцията

Безплатната версия има ограничени функции.

Може да бъде бавно

Цени на станциите

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии на станцията

G2: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Station е вероятно една от платформите, които използвам най-често. Това приложение с прост дизайн ми позволява лесно да превключвам между различни инструменти, като електронна поща и инструменти за управление на задачи, всичко в един прозорец. Освен това, за разлика от подобни приложения като Shift, то е безплатно.

Station е вероятно една от платформите, които използвам най-често. Това приложение с прост дизайн ми позволява лесно да превключвам между различни инструменти, като електронна поща и инструменти за управление на задачи, всичко в един прозорец. Освен това, за разлика от подобни приложения като Shift, то е безплатно.

9. Slack (с добавки) (Най-доброто за подобрено сътрудничество в екипа)

чрез Slack

Slack е добре известно приложение за съобщения. То се използва предимно за подобряване на сътрудничеството в екипа, а неговите функции оправдават това.

Slack помага за автоматизиране на рутинни задачи, създаване и организиране на канали за различни екипи, провеждане на екипни разговори, споделяне на екрани и много други. Инструментът е проектиран много ефективно, с лесна навигация и потребителски интерфейс.

Най-добрите функции на Slack

Предлага интеграция с инструменти като Google Drive, Trello и GitHub.

Разполага с мощна функция за търсене на съобщения и файлове.

Поддържа гласови и видео разговори

Синхронизира съобщенията и известията между устройствата.

Ограничения на Slack

Може да бъде прекалено обемно

Някои интеграции са трудни за настройка.

Безплатно завинаги

Pro: 7,25 $/месец

Business+: 12,50 $/месец

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (33 640+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 450 отзива)

Страхотен инструмент, който ни позволява да прилагаме на практика това, което препоръчваме на нашите клиенти.

Страхотен инструмент, който ни позволява да прилагаме на практика това, което проповядваме, когато работим с нашите клиенти.

10. Mattermost (Най-доброто за сигурни съобщения на корпоративно ниво)

чрез Mattermost

Mattermost не е типично приложение за съобщения „всичко в едно“. То е по-скоро платформа за сътрудничество.

С помощта на това приложение можете да създавате канали и да си сътрудничите с отдалечения си екип, за да обсъждате проекти, графици и други теми. Платформата е известна със своята сигурност и възможност за персонализиране. Можете да избирате интеграциите си, да хоствате платформата самостоятелно и да персонализирате елементите на приложението.

Най-добрите функции на Mattermost

Поддържа съобщения в реално време с низови разговори.

Предлага интегритет и съответствие на корпоративно ниво.

Предлага управление на ролите на потребителите за организиране на екипа.

Интегрира се с CI/CD инструменти като Jenkins и GitHub.

Ограничения на Mattermost

Изисква технически познания

Редовни проблеми с производителността

Цени на Mattermost

Безплатно завинаги

Професионална версия: 10 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Mattermost

G2: 4. 3/5 (330+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 160 отзива)

Mattermost е най-добрата платформа, на която можем да организираме срещи и да комуникираме с членовете на екипа. Освен това тя предлага различни функции като канали, споделяне на файлове, споделяне на екран и др.

Mattermost е най-добрата платформа, на която можем да организираме срещи и да комуникираме с членовете на екипа. Освен това, тя предлага различни функции като канали, споделяне на файлове, споделяне на екран и др.

➡️ Прочетете още: Използване на етикета за чат в екип на работното място за оптимално сътрудничество

Изберете най-доброто приложение за съобщения „всичко в едно“ – използвайте ClickUp!

Използването на едно приложение за комуникация има много предимства. То ви помага да бъдете продуктивни, ефективни и, най-важното, да сте в синхрон с всичко, което се случва. Въпреки това, нещата могат бързо да се объркат, ако не изберете всеобхватно и организирано приложение за съобщения.

Затова изберете ClickUp. С неговите надеждни характеристики и функционалности и мощен пакет за управление на работата, ClickUp може да ви помогне лесно да управлявате всичките си лични и професионални чатове и приложения за съобщения.

Не чакайте – изтеглете ClickUp още днес. За повече подробности, разгледайте ClickUp или се регистрирайте за безплатен пробен период!