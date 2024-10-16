Разбивка на цените на Slack: Намерете подходящия план за вашия бизнес

Изборът на подходящ инструмент за комуникация може да бъде труден, особено когато се опитвате да балансирате разходите с функциите, от които се нуждае вашият екип.

Намирането на подходящия ценови план на Slack може да бъде объркващо – искате да подобрите сътрудничеството и производителността, без да харчите прекалено много.

Независимо дали сте собственик на бизнес, ръководител на екип или професионалист, трябва да имате ясна представа за това, което предлага всеки план, за да избегнете неудобството да плащате за неизползвани функции или да ви липсват важни такива.

В тази статия ще разгледаме ценовия план на Slack, за да ви помогнем да намерите идеалния план, който отговаря на нуждите и бюджета на вашата организация. 👇

Разбивка на ценовите планове на Slack

Колко струва Slack? Нека разгледаме всичките му различни планове:

Безплатен план

Ако стартирате или ръководите малък екип, безплатният план може да бъде чудесен вариант за основна комуникация без никакви разходи. Безплатният план на Slack покрива основните нужди, включително директни съобщения и ограничени интеграции.

Въпреки това, планът има някои ограничения, които може да не подкрепят напълно дългосрочното развитие на вашия екип, тъй като вашите нужди се променят.

Основни функции:

История на съобщенията и файловете: Ще получите достъп до историята на съобщенията и съхранените файлове от последните 90 дни. Макар че това може да ви е достатъчно засега, може да се превърне в проблем, ако се наложи да търсите по-стари разговори за справка или за целите на съответствието в бъдеще.

Интеграции: Безплатният план ви позволява да свържете до 10 приложения на трети страни, като Google Drive, Office 365 и Trello. Макар това да е полезно за малки екипи, ако вашата организация разчита на широк спектър от инструменти, може да сметнете този лимит за ограничаващ.

Възможности за комуникация: Можете да провеждате само индивидуални аудио и видео срещи, което го прави идеален за бързи проверки или индивидуални срещи. Но ако вашият екип разчита на групови разговори, ще се сблъскате с препятствие, тъй като този план не покрива тези функции.

За кого е предназначен: Безплатният план е идеален за малки екипи, стартиращи компании или организации, които търсят основен инструмент за комуникация на работното място за рутинни задачи. Това е безплатен начин да започнете да използвате Slack, но има ограничения по отношение на историята на съобщенията, интеграциите и възможностите за обаждания.

Професионален план

Ако управлявате малък или среден бизнес и се нуждаете от по-разширени функции, за да подкрепите растящия си екип, планът Pro е чудесен избор.

Той подобрява комуникацията ви с повече функции, като неограничени директни съобщения, аудио и видео срещи и възможност за създаване на персонализирани инструменти за мониторинг за по-добро управление на проектите. Този план е солидна стъпка напред от безплатния план, като предоставя всичко необходимо за повишаване на производителността и сътрудничеството в екипа.

Основни функции:

Неограничен архив на съобщенията: Планът Pro предоставя неограничен достъп до всички директни съобщения и екипни чатове, като гарантира, че важните разговори са винаги на разположение за справка или за нуждите на съответствието.

Неограничени интеграции: Свържете неограничен брой приложения на трети страни, превръщайки Slack в централен хъб за всички ваши инструменти, от управление на проекти до съхранение на файлове.

По-добра комуникация: С Slack Huddles можете да провеждате групови гласови и видео разговори с до 50 участници, което го прави идеален за екипни срещи, бързи проверки или обучения.

Персонализирани правила за съхранение: Задайте персонализирани правила за съхранение на съобщения и файлове, за да се съобразите с политиките и правилата на вашата компания.

Достъп за гости: Сътрудничество с клиенти и подизпълнители по сигурен начин, като им предоставите разширен достъп като гости, гарантирайки, че те могат да работят във вашето работно пространство, без да компрометират сигурността на основното работно пространство на вашия екип.

Персонализирани групи потребители: Създавайте персонализирани групи потребители, за да организирате екипи, управлявате разрешения и оптимизирате известията.

Приоритетна поддръжка: Планът Pro предлага приоритетна поддръжка за бързо решаване на вашите проблеми. Идеален за поддържане на работата на вашия екип без значителни прекъсвания.

Тенденции в използването: Аналитичният панел на Slack предоставя информация за основните аналитични функции, включително използване на канали, обем на съобщенията и активност на потребителите.

Други функции: Неограничен брой инструменти за създаване на работни процеси, възможност за съвместна работа върху списъци и документи

За кого е предназначен: Планът Pro е идеален за развиващи се компании, които се нуждаят от усъвършенствани инструменти, за да поддържат екипите си свързани и ефективни. Той е идеален за тези, които се нуждаят от пълни директни съобщения, история на разговорите, повече интеграции със Slack и възможност за организиране на групови срещи.

Цени:

7,25 долара на потребител на месец (при годишно фактуриране)

8,75 $ на потребител на месец (при месечно фактуриране)

План Business+

Създаден за средни и големи предприятия, този план предлага по-добра сигурност, функции за съответствие и административни контроли – идеален за управление на по-сложни организационни нужди.

Основни функции:

Единно влизане (SSO) на базата на SAML: С SSO вашият екип може да влиза безопасно в множество платформи с един комплект идентификационни данни. Това допълнително ниво на сигурност означава, че само оторизираният персонал има достъп до вашата работна среда в Slack.

24/7 поддръжка с 4-часов отговор: Когато нещо се обърка, не можете да си позволите да чакате. С плана Business+ ще получите приоритетна поддръжка с гарантиран 4-часов отговор, за да разрешите бързо всички проблеми.

99,99% SLA за наличност: Slack гарантира 99,99% наличност, осигурявайки минимално прекъсване, за да може екипът ви да работи безпроблемно и да поддържа проектите в график.

Подобрени функции за сигурност: Планът Business+ включва експортиране на данни, интеграция на инструмент за предотвратяване на загуба на данни (DLP) и настройки за съхранение, които могат да се персонализират, за да отговарят на строгите изисквания за защита на данните.

По-голям контрол върху разрешенията: Управлявайте лесно големи екипи, като контролирате кой може да публикува в каналите или да използва споменавания, които уведомяват всички членове, като по този начин каналите за съобщения остават свободни от разсейващи елементи.

Достъп за гости: Сътрудничество с външни партньори като клиенти или подизпълнители, без да напускате Slack, като им предоставяте контролиран достъп до работното си пространство и същевременно запазвате сигурността на вътрешните си данни.

Персонализирани групи потребители: Тази функция ви помага да управлявате ефективно разрешенията и известията, като гарантира, че правилните хора винаги са в течение.

Други функции: Всичко от плана Pro, плюс предоставяне и отнемане на права на достъп за гостуващи акаунти, управление на идентичността и експортиране на данни за всички съобщения.

За кого е предназначен: Планът Business+ дава на бизнеса, който е надраснал плановете Basic и Pro, по-голям контрол над операциите си. Ако вашият бизнес се нуждае от строго спазване на правилата и усъвършенствана сигурност, планът Business+ предлага инструментите, с които да поддържате всичко под контрол. Функции като приоритетна поддръжка и достъп за гости помагат за бързото разрешаване на проблеми и позволяват сигурно сътрудничество с външни партньори, което го прави идеален за компании, работещи с чувствителна информация и мащабни операции.

Цени:

12,50 $ на потребител на месец (при годишно плащане)

15 долара на потребител на месец (при месечно фактуриране)

План Enterprise Grid

Планът Enterprise Grid на Slack (най-скъпият план) е подходящ за големи предприятия с комплексни комуникационни изисквания. За разлика от другите планове, той персонализира цените въз основа на специфичните нужди на вашата организация.

Този план предлага солиден набор от функции, които подобряват сътрудничеството и сигурността в взаимосвързани работни пространства.

Основни функции:

Неограничени работни пространства: Планът Enterprise Grid ви позволява да създавате и управлявате централизирано множество работни пространства в Slack, което е идеално за големи организации с различни отдели или екипи, като същевременно ги поддържа взаимосвързани.

Разширена сигурност и съответствие: Осигурява криптиране на данни, управление на корпоративни ключове, DLP интеграция и съответствие с HIPAA, идеално за индустрии със строги изисквания за защита на данните.

eDiscovery и съдебни задържания: Включва разширени функции за eDiscovery, които позволяват на правните екипи да имат достъп и да съхраняват конкретни комуникации за одити и водене на документация.

Специализирана поддръжка на клиенти: Предлага 24/7 приоритетна поддръжка с време за отговор от четири часа, както и достъп до екипи за успех на клиентите за въвеждане, обучение и оптимизиране на използването на Slack.

Други функции: Всичко от бизнес плана, плюс поддръжка за предотвратяване на загуба на данни, аудит логове, интеграция с Enterprise Mobility Management (EMM), заявка за домейн, персонализирани условия за ползване и др.

За кого е предназначен: Планът Enterprise Grid е идеален за големи предприятия с хиляди служители, които се нуждаят от сигурен, мащабируем и персонализируем инструмент за комуникация и дистанционно сътрудничество. Той е най-подходящ за организации в регулирани сектори като здравеопазване, финанси или държавна администрация, където сигурността на данните и спазването на нормативните изисквания са от голямо значение. Освен това можете да управлявате няколко работни пространства и да получите разширени функции за сигурност. Предлагайки най-изчерпателния набор от функции, този план е премиум опцията за бизнеса, който изисква най-високо ниво на обслужване от своята комуникационна платформа.

Цени:

Персонализирани цени

Ценови планове на Slack: Бързо сравнение

План Цена Основни функции За кого е предназначен Безплатен план Безплатно 90 дни история на съобщенията и файловете До 10 интеграции на Slack Индивидуални гласови и видео разговори Малки екипи, стартиращи компании или организации с основни комуникационни нужди и ограничен бюджет Професионален план 7,25 $ на потребител/месец (фактурира се ежегодно) 8,75 $ на потребител/месец (фактурира се ежемесечно) Неограничен архив на съобщенияНеограничени интеграции на приложенияГрупови разговори с до 50 участнициПерсонализирани политики за съхранение24/7 поддръжка Малки и средни предприятия, които се нуждаят от разширени комуникационни функции и интеграция с множество приложения План Business+ 12,50 $ на потребител/месец (фактурира се ежегодно) 15 $ на потребител/месец (фактурира се ежемесечно) SSO на базата на SAML 24/7 поддръжка с 4-часов отговор 99,99% SLA за наличност Подобрени функции за сигурност Средни и големи предприятия, които изискват подобрена сигурност, съответствие и административен контрол План Enterprise Grid Персонализирани цени Неограничени работни пространства Разширена сигурност и съответствие (HIPAA, DLP) eDiscovery и запазване на доказателства 99,99% наличност на SLADedicated 24/7 поддръжка с 4-часов отговор Големи предприятия с комплексни комуникационни нужди, особено в регулирани сектори като здравеопазване, финанси или държавно управление.

📄 Забележка: Добавката Slack AI е достъпна за плана Pro и по-високите планове.

Как да изберете подходящия план на Slack за вашия екип

Изборът на подходящия план на Slack може да подобри производителността и комуникацията в екипа ви. Тъй като всеки план има свои предимства и недостатъци, изборът на неподходящ план може да доведе до ограничения, които да забавят работата на екипа ви.

Ето как можете да изберете най-добрия план на Slack, като се фокусирате върху факторите, които са най-важни за вашата организация:

1. По размер на екипа

Малки екипи: Плановете Free или Pro са идеални за стартиращи компании или малки екипи. Планът Free предлага основни инструменти за комуникация, докато планът Pro предоставя разширени функции като неограничен архив на съобщения и съхранение на файлове с подобрени интеграции за разрастващи се екипи.

По-големи екипи: За организации, които се разрастват с повече служители и сложни работни процеси, плановете Business+ или Enterprise Grid позволяват да се управляват големи потребителски бази и предлагат допълнителен административен контрол.

2. По функции за сигурност и съответствие

Стандартни изисквания за сигурност: Pro Plan предлага основни функции за сигурност като криптиране на данни (в покой и в движение) и двуфакторна автентификация (2FA), което го прави подходящ за екипи, които работят с рутинни бизнес данни.

Разширени изисквания за сигурност: За индустрии, които управляват чувствителна информация, плановете Business+ и Enterprise Grid предлагат SSO на базата на SAML, предотвратяване на загуба на данни (DLP) и съответствие с HIPAA за подобрена защита на данните.

3. Според комуникационните нужди

Основна комуникация: Безплатният план покрива основните нужди от съобщения с 90-дневен лимит за история на съобщенията и файловете. Въпреки това, той може да се окаже недостатъчен за екипи, които се нуждаят от по-мощни инструменти за сътрудничество.

По-комплексни комуникационни нужди: Ако вашият екип се нуждае от групови видеоразговори, неограничени интеграции на приложения и автоматизация на работния процес, планът Pro е незаменим. Планът Business+ добавя разширени инструменти и премиум поддръжка.

4. По бюджет

Икономични решения: Безплатният план е подходящ за екипи с ограничен бюджет, които се нуждаят от основни функции. Pro планът , който започва от 7,25 долара на месец на потребител (фактурира се ежегодно), предлага отлична стойност с разширени функции.

По-висока инвестиция за по-голям контрол: За по-големи екипи, които се нуждаят от солидни функции за сигурност и съответствие, планът Business+ на цена 12,50 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно) или планът Enterprise Grid са по-добри инвестиции.

Представяме ClickUp: по-добрата алтернатива на Slack

Ами ако ви кажем, че има по-добра алтернатива на Slack?

Да, говорим за ClickUp, популярен инструмент за управление на проекти и сътрудничество, който е по-гъвкав.

Макар Slack да е популярен за екипни чатове от известно време, ако търсите нещо, което предлага повече от съобщения, ClickUp ще ви изненада.

Нека видим защо ClickUp превъзхожда Slack:

ClickUp Chat

Тъй като търсим алтернатива на чат платформата, нека започнем с ClickUp Chat.

За разлика от Slack, където чатът е основната функция, ClickUp отива по-далеч, като свързва разговорите ви директно с вашите задачи.

Обединете комуникацията и управлението на работата с ClickUp Chat

С ClickUp Chat всички ваши задачи и разговори се събират на едно място, което елиминира необходимостта да превключвате между приложения като Slack. Вместо да преминавате от един инструмент към друг или да губите контекста, ClickUp обединява чатовете, задачите и файловете на вашия екип в едно работно пространство.

ClickUp се отличава и с това, че ви позволява да преобразувате важни съобщения от чата в задачи, които могат да бъдат изпълнени.

Използвайте ClickUp Assigned Comments, за да държите всички отговорни и в течение.

За разлика от Slack, където ключовите коментари могат да се загубят в низовете, ClickUp предлага полезни функции, като „Assigned Comments“(Присвое ни коментари), за да присвоявате задачи на конкретни членове на екипа и да гарантирате отчетност по всяко време. Започнете разговор навсякъде в работното си пространство, в задачи, документи или директно в чата, и се сбогувайте с таксата за превключване!

Просто маркирайте текст в документ или цитирайте коментар, за да започнете разговор с колегите си.

ClickUp Docs

Сътрудничество в реално време с ClickUp Docs – съхранявайте всички документи по проектите си на едно място.

Докато Slack се отличава в комуникацията, ClickUp Docs прави още една крачка напред, като комбинира комуникацията с документацията, управлението на задачите и организацията на работния процес – всичко това в една платформа.

Използвайте функции като ClickUp Collaboration Detection, история на версиите и безпроблемна интеграция със задачите, за да създадете проектна схема с вашите колеги и да възлагате задачи по проекта директно от вашите документи. Документите се предлагат с богати елементи за форматиране, като банери и възможности за вграждане, което ви позволява да персонализирате външния вид на документите и да добавяте изображения и връзки към тях.

А най-хубавото? Можете да организирате страниците като вложени елементи и да ги категоризирате допълнително в различни ClickUp пространства, като използвате папки и етикети.

🌈Знаете ли, че... Team Liquid, популярна марка в областта на електронните спортове, използва ClickUp, за да увеличи ефективността си с 3 пъти. Основните предизвикателства, пред които бяха изправени, включваха разединени екипи, работещи с различни инструменти, недоразумения в комуникацията и лоша документация. Чрез обединяването на четири различни инструмента в ClickUp, те оптимизираха работните процеси, подобриха сътрудничеството в екипа и постигнаха по-добра видимост на своите проекти. Тази промяна доведе до 100% приемане на ClickUp в цялата организация и спомогна за впечатляващ 10-кратен растеж на компанията само за четири години.

ClickUp Brain

Повишете производителността с ClickUp Brain – получавайте интелигентни предложения, обобщения на задачите и автоматизация, за да оптимизирате работата си.

ClickUp Brain предлага повече от просто обобщения на задачите – това е пълен AI асистент, вграден директно във вашето работно пространство. С над 100 предварително създадени подсказки, той автоматизира всичко – от писането на съдържание до обобщаването на дълги дискусии, като повишава производителността чрез рационализиране на задачите на едно място.

Това намалява необходимостта от външни приложения и повишава производителността чрез безпроблемна интеграция на AI възможности с управление на проекти, документация и проследяване на задачи.

За разлика от Slack AI, който се фокусира главно върху комуникационните низове, ClickUp Brain се интегрира с целия ви работен процес, което го прави идеален за екипи, управляващи сложни проекти и множество инструменти. Slack AI се ограничава само до обобщаване на разговорите или помагане за намиране на бързи отговори.

Всички тези функции правят ClickUp най-добрият конкурент на Slack.

Цени на ClickUp

Безплатният план на ClickUp е доста щедър, като предлага 100 MB пространство за съхранение, неограничен брой задачи и достъп до повечето функции. Нашите планове с абонамент започват от само 7 долара на месец на потребител (фактурират се ежегодно) и предлагат неограничено пространство за съхранение и разширени инструменти.

В сравнение, както е подробно описано в нашето ръководство ClickUp vs Slack, безплатният план на Slack е по-ограничен, особено по отношение на историята на съобщенията и ограниченията за съхранение. Стартовата цена за плана Slack Pro в САЩ е 8,75 долара на потребител (фактурира се месечно). Ако търсите платен план, с който да максимизирате бюджета си, цените на ClickUp предлагат по-голяма гъвкавост и стойност за екипите.

ClickUp предлага повече за по-малко

ClickUp е швейцарският армейски нож на работните пространства – има всичко, от което се нуждаете, на едно място.

Можете да чатите, да управлявате задачи, да следите времето и дори да работите с документи, без да напускате платформата. Това е чудесен начин да намалите претоварването с инструменти и да поддържате всичко организирано.

От друга страна, Slack се стреми да поддържа нещата прости. Той е лесен за използване и е идеален, ако имате нужда от ясна, безпроблемна комуникация. Но ако вашият екип се нуждае от нещо повече, може да се наложи да комбинирате Slack с други инструменти за управление на проекти.

Така че, ако сте фен на Slack, може би си струва да разгледате ClickUp. Той може да се окаже всеобхватното решение, за което не сте знаели, че се нуждаете – което ще направи работния ви живот много по-достъпен и може би дори по-забавен.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и се убедете сами защо ClickUp може да бъде по-добър избор.