16-те най-добри инструмента за корпоративна комуникация, които да имате предвид през 2025 г.

Дори когато работите в офиса, ако екипът ви не комуникира достатъчно добре, това ще се отрази на цялостната ви продуктивност и качеството на резултатите.

Отговорът? Инструмент за корпоративна комуникация, който позволява унифицирана комуникация. Тези инструменти ви помагат с изисквания като видеоконферентна връзка, незабавни съобщения, споделяне на файлове, споделяне на екран и други функции за сътрудничество.

Но как да изберете инструмент за корпоративна комуникация за вашия екип? Трябва ли да се фокусирате върху функциите за управление на взаимоотношенията с клиентите или върху подобряването на бизнес комуникациите?

Аз се сблъсках с подобен дилема, когато трябваше да избера инструмент за корпоративна комуникация.

След обширни проучвания и тестове, съставих списък с най-добрите инструменти на пазара. Прочетете, за да разберете кои са препоръчваните от мен опции за общи и специфични нужди.

Как точно избрах най-добрата система за корпоративна комуникация?🤔

Започнете с конкретни изисквания. Повечето инструменти за корпоративна комуникация са създадени, за да отговорят на конкретни предизвикателства. Затова, за да намерите подходящия инструмент, е важно да познавате изискванията и работните процеси на екипа си.

През годините научих, че няколко ключови функции помагат за преодоляване на комуникационните бариери на работното място при вътрешната и външната комуникация. Тези функции включват:

Мгновенни съобщения : Изберете инструмент, който ви позволява да изпращате текстови или чат съобщения незабавно за бързи разговори и актуализации с екипа.

Видеоконферентна връзка: Изберете инструмент, който позволява Изберете инструмент, който позволява асинхронна видеокомуникация с вашите екипи, с ключови функции като споделяне на екран и видео, стаи за почивка и опции за запис, за да максимизирате производителността.

Споделяне на файлове : Дайте приоритет на инструмент за корпоративна комуникация, който има възможност за сигурно споделяне на документи, изображения и други файлове в рамките на вашия екип.

Функции за сътрудничество в екипа : Потърсете инструменти, които имат функции като управление на задачи, планиране на проекти, бяла дъска, сътрудничество по документи и други, които улесняват : Потърсете инструменти, които имат функции като управление на задачи, планиране на проекти, бяла дъска, сътрудничество по документи и други, които улесняват сътрудничеството в реално време.

Силна сигурност : За корпоративно използване изберете комуникационни инструменти, които осигуряват разширени функции за сигурност, включително криптиране, многофакторна автентификация и съответствие със стандартите за поверителност.

Интеграция с други инструменти: Вече не работим в изолация и същото важи и за нашите инструменти. Изберете ефективен инструмент за комуникация, който се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи технологии, независимо дали става дума за софтуер за управление на проекти, CRM или платформи за съхранение в облак.

Като се фокусирахме върху тези ключови функции и важните изисквания за корпоративната комуникация, ние се спряхме на 16 уникални инструмента. Нека разгледаме предимствата и ограниченията на всеки инструмент поотделно.

1. ClickUp (Най-добър за асинхронна комуникация, сътрудничество и управление на проекти)

Ако ме попитате как да измеря ефективната комуникация в една компания, моите параметри биха били производителността и сътрудничеството в екипа.

А инструментът, който управлява и двете? ClickUp.

ClickUp постоянно се нарежда сред най-добрите инструменти за корпоративна комуникация благодарение на своите многофункционални характеристики.

Като всеобхватна платформа за продуктивност, тя предлага унифицирана комуникационна платформа за ефективна вътрешна и външна комуникация. Можете да я използвате, за да обедините всички съобщения на екипа, частни дискусии и коментари в документи или проследяване на конкретни задачи в едно унифицирано работно пространство.

Споделяйте безпроблемно актуализации по проектите с екипи и клиенти в ClickUp Chat

ClickUp Chat ви позволява да управлявате проекти и бизнес комуникации в един прозорец. С него можете да поддържате връзка с екипа си, да обсъждате дейности, свързани с проекти, и да споделяте актуална информация, без да превключвате между различни инструменти. Интегрираните му функции включват „Link to Task“ (Връзка към задача), която ви позволява да свържете конкретни чат низове със задачи.

Освен това, с ClickUp Chat разговорите ви се провеждат в рамките на един и същ инструмент, което елиминира необходимостта да преминавате към друг инструмент, за да изпращате съобщения на екипа си. Сбогом, превключване!

Записвайте екрана си и споделяйте информация лесно чрез ClickUp Clips

Освен това, можете лесно да записвате и изпращате екранни записи за по-сложни дискусии, като използвате ClickUp Clips. Това добавя повече контекст към вашите дискусии, а вградените AI функции помагат за транскрибиране на вашите съобщения за по-голяма яснота.

Сътрудничество в реално време с колегите ви с ClickUp Whiteboards

Друг аспект на корпоративните комуникационни системи е оптимизирането на работните процеси и позволяването на сътрудничество в реално време. С ClickUp Whiteboards получавате виртуално платно за планиране и сесии за мозъчна атака, които са идеални за отдалечени и хибридни работни места.

Присвойте коментари като задачи за действие с ClickUp

Разбира се, ще има случаи, в които ще искате да добавите допълнителни бележки за някого в документ или задача. Функцията „Assign Comments“ (Присвояване на коментари) на ClickUp е идеална за такива случаи. Тя незабавно създава задача за действие, когато присвоите коментар на някого, независимо дали в документ или в екипна дискусия, като по този начин гарантира, че той няма да бъде пропуснат!

За да обедините всичко това, можете да маркирате текст в коментар или документ и да го „цитирате“, за да добавите коментар с обратна връзка или да потърсите разяснение.

Най-доброто в ClickUp са огромните възможности за шаблони за комуникационни планове, които ви помагат да започнете лесно. Намерих два шаблона, които могат да ви помогнат с корпоративните комуникационни канали: Шаблон за вътрешна комуникация на ClickUp и Шаблон за комуникационен план на ClickUp .

Най-добрите функции на ClickUp

Планирайте проекти, разпределяйте задачи и получавайте актуална информация в реално време за напредъка на вашите екипи, като използвате ClickUp Tasks , за да останете продуктивни.

Добавяйте коментари директно към прикачените файлове към задачите с ClickUp Proofing , което ви помага да предоставите ясен контекст и допълнителна обратна връзка за вашите изображения, видеоклипове, PDF файлове и други документи.

Сътрудничество в реално време с ClickUp Docs , където екипите споделят, редактират и работят заедно върху документи с функции за сигурен контрол на достъпа.

Пренесете сътрудничеството и комуникацията на ново ниво, като обобщавате съобщенията и генерирате подходящи идеи с помощта на ClickUp Brain , AI асистента.

Интегрирайте с над 1000 приложения, за да консолидирате всичките си дискусии, управление на проекти и комуникация в една централизирана платформа.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители споделят, че голямото количество функции е прекалено много за новите членове.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Microsoft Teams (Най-добрият инструмент за бизнес комуникация за екосистемата на Microsoft)

чрез Microsoft

За организации, които вече използват Microsoft 365, Microsoft Teams е естествен избор.

Microsoft Teams е универсален център за корпоративна комуникация, който обединява всичко, от което един екип се нуждае, за да комуникира ефективно: незабавни съобщения, видеоконференции или споделяне на файлове. Той е изключително полезен за вътрешната комуникация в екипа, тъй като цялата комуникация на екипа ви се намира на едно място. Освен това всеки файл, който искате да споделите с членовете на екипа си, може да бъде споделен като линк, което позволява актуализации в реално време и възможност за сортиране на тези файлове в папки.

Това го прави идеалният избор за високо защитена система за корпоративна комуникация, достатъчно гъвкава, за да улеснява ежедневните дейности.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Поддържайте комуникацията си организирана, като създавате канали, специфични за екипа или проекта.

Използвайте висококачествени видеоразговори с споделяне на екран, замъгляване на фона и стаи за почивка.

Споделяйте и сътрудничете си по документи, таблици и презентации по сигурен начин.

Сътрудничество с лекота в инструментите на Microsoft Office като Word, Excel и PowerPoint

Ограничения на Microsoft Teams

Потребителският интерфейс е сложен и може да доведе до объркване при първоначалните потребители.

Изисква абонамент за Microsoft 365, което не е идеално, ако не използвате Microsoft Office или като решение за корпоративна комуникация.

Цени на Microsoft Teams

Teams Essentials : 4 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 3/5 (над 15 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9500 отзива)

3. Slack (Най-добрата платформа за асинхронна комуникация в екипа)

чрез Sla ck

Slack се превърна в синоним на екипно съобщаване и това е с основание. Това е силно асинхронен инструмент за комуникация, предназначен да оптимизира комуникацията между екипи, отдели и дори цели организации.

Ако вашият екип разчита на незабавни съобщения и сътрудничество в реално време, каналната структура и низовете на Slack ще поддържат всичко организирано.

Моят фаворит е функцията Canvas, която ми позволява да закачам всички свързани теми на едно място, като по този начин гарантирам, че разговорите няма да се изгубят в джунглата.

Най-добрите функции на Slack

Организирайте разговорите по екипи, проекти или теми с конкретни канали.

Свържете се безпроблемно с инструменти като Google Workspace, ClickUp, Trello и други.

Бързо намирайте минали разговори, файлове и връзки с мощните функции за търсене на Slack.

Преминете от текстови съобщения към гласови или видео разговори с Huddle.

Ограничения на Slack

Безплатната версия има ограничения за историята на съобщенията и съхранението на файлове.

Управлението на известията за всички ваши комуникационни канали става трудно, което обезсмисля целта на инструментите за унифицирана комуникация.

Цени на Slack

Безплатно

Pro : 7,25 $/месец на потребител, фактурирано ежегодно

Business+ : 12,50 $/месец на потребител, фактурирано ежегодно

Enterprise Grid : Персонализирано ценообразуване

Slack Sales Elevate: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,3/5 (над 33 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

4. Google Workspace (Най-добрата интегрирана система за корпоративна комуникация за GSuite)

чрез Google Workspace

Google Workspace е предпочитаният инструмент за потребители, които предпочитат да работят с екосистемата на Google.

Преди известен като G Suite, той обединява всички инструменти на Google за работното място в една кохерентна платформа, включително Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Meet и други.

Това, което ми харесва в G Suite, е възможността да споделям файлове и документи с външни потребители по ефективен начин. Споделям линк само за преглед, така че потребителят да има достъп до съдържанието на документа, без да може да прави промени. Те ще трябва да поискат достъп за редактиране, за да могат да правят промени или актуализации. Тази ефективна функция ви позволява да се насладите на пълен контрол над вашите документи.

Освен това Google Workplace е достъпен от всяко устройство, мобилно или настолно, което ви гарантира, че можете да продължите да работите, дори когато сте в движение.

Най-добрите функции на Google Workspace

Управлявайте безпроблемно имейли, чат и видеоконференции с Gmail и Google Meet.

Сътрудничество по документи, таблици и презентации с Google Docs, Sheets и Slides

Съхранявайте и споделяйте файлове лесно с надеждното решение за съхранение в облака на Google Drive.

Планирайте срещи и събития между екипите с помощта на Google Calendar, с интегрирани известия.

Ограничения на Google Workspace

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с други инструменти за предприятия

Не е идеално, ако се нуждаете от инструмент за корпоративна комуникация за нещо повече от екипни срещи, чатове и гласови повиквания.

Цени на Google Workspace

Business Starter : 7,20 $/месец на потребител, фактурирано месечно

Business Standard : 14,40 $/месец на потребител, фактурирано месечно

Business Plus : 21,60 $/месец на потребител, фактурирано месечно

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2: 4,6/5 (над 42 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 15 000 отзива)

5. Zoom (най-добрият инструмент за видеоконферентна връзка)

чрез Zoom

Zoom се използва във всички видове предприятия за взаимодействие с клиенти и вътрешна комуникация в екипа. Аз го използвах многократно по време на пандемията, за да провеждам срещи и да споделям презентации виртуално.

Основно харесвам инструмента заради лекотата на употреба и невероятните му функции.

Той позволява да провеждате висококачествени аудио и видео срещи, да споделяте екрани, да изпращате документи или файлове на участниците и дори да разполагате с виртуални стаи за почивка, за да улесните безпроблемната комуникация и сътрудничество между различните заинтересовани страни.

Той е особено подходящ за големи организации, тъй като поддържа много участници и разполага с отлични функции за успешно провеждане на мащабни уебинари.

Най-добрите функции на Zoom

HD видео и аудио качество за безпроблемни срещи

Споделяйте екрана си с участниците в срещи, уебинари и виртуални събития.

Разделете големите срещи на по-малки групи за по-целенасочени дискусии.

Провеждайте мащабни уебинари с поддръжка за хиляди участници

Приемайте обаждания и участвайте в срещи от мобилните си устройства, използвайки приложението за IOS и Android.

Ограничения на Zoom

Безплатната версия на Zoom ограничава продължителността на срещите до 40 минути и 100 участници.

Функции като големи срещи (над 100 участници), уебинари, аудиоконференции и конферентни зали се предлагат само с премиум плановете.

Цени на Zoom

Основен: 0 $

Pro: 14,99 $/месец на потребител, фактурирано месечно

Бизнес: 21,99 $/месец на потребител, фактурирано месечно

Business Plus: 26,99 $/месец на потребител, фактурирано месечно

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,5/5 (над 55 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 13 000 отзива)

6. RingCentral (Най-добрата телефонна система за корпоративна комуникация)

чрез RingCentral

Ако вашите отдели по продажби, маркетинг или други отдели обикновено прекарват по-голямата част от времето си в разговори по телефона, RingCentral е идеалният вариант за вас.

Тази всеобхватна и унифицирана платформа позволява безпроблемна корпоративна комуникация чрез управление на телефонни разговори, съобщения и видеоконференции под един покрив.

Това, което ми хареса в този инструмент, са комуникационните функции, задвижвани от изкуствен интелект, които ви предоставят персонализирани прозрения за вашите бизнес дискусии. Независимо дали използвате бележки от разговори на живо, превод в реално време или незабавни отговори на запитвания от клиенти, AI асистентът оптимизира операциите и подобрява производителността.

Най-добрите функции на RingCentral

Комбинирайте бизнес телефонни системи, видеоконференции и съобщения в една платформа.

Получете разширени функции за обработка на повиквания, като автоматичен оператор и пренасочване на повиквания.

Интегрирайте с MS Teams, Google Workspace, Salesforce и други инструменти за продуктивност.

Достъп до всички инструменти за комуникация в движение с мощно мобилно приложение за iOS и Android.

Ограничения на RingCentral

По-висока цена за фирми, които не се нуждаят от пълни телефонни функции

Плановете за видеоразговори и уебинари не включват плана за телефонни разговори.

Цени на RingCentral

RingEx Core: 30 USD/месец на потребител, фактурирани месечно

RingEx Advanced: 35 USD/месец на потребител, фактурирано месечно

RingEx Ultra: 45 USD/месец на потребител, фактурирани месечно

RingCentral Contact Center Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за RingCentral

G2: 4. 1/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 300 отзива)

чрез Trello

Ако простата Kanban табло е вашият предпочитан начин за комуникация и проследяване на продуктивността на екипа, трябва да опитате Trello. Този визуален инструмент за управление на проекти помага на екипите да организират задачите и проектите си, използвайки система на карти.

Харесах възможността на Trello да организира цялата информация за проектите и задачите в гъвкава структура, като Kanban табла, списъци или карти. Това позволява на вашите екипи да знаят какво трябва да правят, да следят напредъка и лесно да разпределят задачите. Освен това, коментарите в картите на Trello могат да се използват за предоставяне на допълнителен контекст или изясняване на съмнения.

Такава лекота на употреба го прави идеален за повечето случаи, било то формална структура или творчески екип, който трябва да разбере своите приоритети.

Най-добрите функции на Trello

Организирайте проекти и задачи с помощта на персонализирани табла, списъци и карти.

Коментарите, прикачените файлове и крайните срокове подобряват комуникацията и сътрудничеството по задачите.

Свържете се със Slack, Google Drive и други популярни инструменти, за да оптимизирате работните процеси.

Използвайте автоматизацията на Butler, за да зададете правила и да автоматизирате повтарящи се задачи.

Ограничения на Trello

Може да не е подходящ за сложни нужди от управление на проекти с напреднали изисквания.

Отличен за управление на проекти, но не е сред най-добрите инструменти за екипно сътрудничество, тъй като му липсват много основни функции за сътрудничество.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 5 USD/месец на потребител

Премиум: 10 $/месец на потребител

Предприятие (от 50 до 5000 потребители): Между 7,38 $/месец и 17,50 $/месец на потребител

Предприятие (повече от 5000 потребители): Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)

8. Asana (Най-добър инструмент за управление на задачите и ангажираност на служителите)

чрез Asana

Ако членовете на вашия вътрешен екип предпочитат да интегрират управлението на проекти с комуникацията, Asana е чудесна платформа за управление на задачи и избягване на недоразумения на работното място.

Тази платформа за управление на проекти ви помага да организирате, проследявате и управлявате задачите си, като гарантира прозрачност на всички дискусии, свързани с тях.

Цялостният подход на Asana към координацията на проекти и комуникацията гарантира, че всички екипи го използват ефективно. Забелязах също, че членовете на екипа, които не са технически специалисти, особено ценят неговия изчистен и лесен за използване интерфейс.

Той позволява на потребителите лесно да създават проекти, да възлагат задачи и да определят крайни срокове без прекалено много помощ.

Най-добрите функции на Asana

Създавайте и възлагайте задачи, определяйте крайни срокове и проследявайте напредъка с лекота.

Превключвайте между изгледи на списък, табло и времева линия, за да отговарят на нуждите на вашия проект.

Автоматизирайте рутинните задачи с Asana Rules, за да оптимизирате работните процеси.

Свържете се със Slack, Microsoft Teams и други инструменти за по-добро сътрудничество.

Ограничения на Asana

Сложен за нови потребители поради богатите си функции

Работата с множество канали, проекти и екипи се усложнява, тъй като липсват функциите на повечето инструменти за комуникация.

Цени на Asana

Лично: 0 $

Стартово ниво : 13,49 $/месец на потребител, фактурирано месечно

Разширено : 30,49 $/месец на потребител, фактурирано месечно

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)

9. Confluence (Най-доброто решение за управление на документацията и знанията)

чрез Confluence

Confluence е мощен инструмент за сътрудничество, предназначен за екипи, за да създават, споделят и управляват документацията по проекти.

Като част от екосистемата на Atlassian, намерих инструмента за изключително полезен за създаване на подробни уикита и ресурси за проекти.

Ако сте като мен и се стресирате, когато погледнете празен лист, Confluence предлага безброй шаблони, от които можете да избирате в зависимост от вашите нужди. Това ви помага да започнете бързо, а можете да използвате и AI редактора, за да попълните празните места, което улеснява пренасянето на мислите ви на хартия (или в този случай – във виртуален документ).

Най-добрите функции на Confluence

Създавайте, споделяйте и управлявайте проектна документация и бази от знания.

Работете заедно с членовете на екипа в реално време

Използвайте пространства, етикети и шаблони, за да поддържате информацията структурирана.

Свържете се с Jira, Trello и други инструменти за съгласуван работен процес.

Ограничения на Confluence

Проектиран като разширение на инструментите за бизнес комуникация на Altassian, което ограничава възможностите му като самостоятелен инструмент.

Цени на Confluence

Безплатно (до 10 потребители)

Стандартен (11 до 50 000 потребители) : от 6,05 USD/месец до 1,95 USD/месец на потребител, фактурирани месечно

Премиум (от 11 до 50 000 потребители) : от 11,55 USD/месец до 3,46 USD/месец на потребител, фактурирани месечно

Предприятия (повече от 50 000 потребители): Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Confluence

G2: 4. 1/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

10. Discord (Най-добрата платформа за изграждане на общност)

чрез Discord

Discord започна като платформа за геймъри, но се превърна в универсален инструмент за комуникация, подходящ за екипи от всякакъв тип. Функциите му за гласов, видео и текстов чат в реално време са отлични за сътрудничество, особено за отдалечени или динамични екипи.

Този инструмент има възможност да създава канали в рамките на група, което ми помага да оптимизирам дискусиите и да извличам информация по-късно. Мога също да действам като модератор на групата, като определям правила за общността и гарантирам, че хората ги спазват, за да се оптимизира комуникацията и управлението на документи.

Най-добрите функции на Discord

Разделете общността си на няколко секции, като канали за съобщения, канали за етапи, канали за форуми, частни теми, събития и др.

Осъществявайте висококачествени гласови и видео разговори с вашата общност

Споделяйте екрани, получавайте достъп до файлове и ползвайте всички основни функции с груповите си разговори за презентации в реално време.

Интегрирайте приложения на трети страни като GitHub, Google Calendar, Trello и други в каналите си.

Достъп до Discord на различни платформи, било то настолен компютър, смартфон, уеб приложение или друго устройство.

Ограничения на Discord

Може да не е идеален като софтуер за корпоративна комуникация, имайки предвид неговия неформален интерфейс.

Цени на Discord

Discord : Безплатен

Discord Nitro Basic : 2,99 $/месец на потребител, фактурирано месечно

Discord Nitro: 9,99 $/месец на потребител, фактурирано месечно

Оценки и рецензии за Discord

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

11. Dropbox (най-добрият инструмент за споделяне на файлове)

чрез Dropbox

Dropbox е водеща платформа за съхранение и споделяне на файлове, която позволява на екипите да работят ефективно по документи и проекти. Интуитивният й интерфейс позволява на потребителите лесно да качват, споделят и управляват файлове в сигурна среда.

Това, което ми харесва в Dropbox, е възможността да синхронизира файлове между различни устройства, като по този начин гарантира, че членовете на екипа имат достъп до най-актуалните документи, независимо къде се намират.

Най-добрите функции на Dropbox

Достъпвайте файловете си от всяко устройство, като осигурявате гъвкавост за отдалечени и хибридни екипи.

Споделяйте файлове безопасно с опции само за преглед и разширени функции за сигурност, за да защитите данните си.

Коментирайте файлове и искайте обратна връзка директно в платформата.

Ограничения на Dropbox

Функциите за комуникация в Dropbox са ограничени до коментари.

За екипи, които вече използват система за съхранение в облак или инструмент за корпоративна бизнес комуникация, наличието на друг инструмент за споделяне на файлове може да не е целесъобразно.

Цени на Dropbox

Плюс: 11,99 $/месец на потребител, фактурирани месечно

Essentials : 19,99 $/месец на потребител, фактурирано месечно

Бизнес : 18 USD/месец на потребител, фактурирани месечно

Business Plus: 30 USD/месец на потребител, фактурирани ежемесечно

Оценки и рецензии за Dropbox Business

G2: 4. 4/5 (над 27 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 21 000 отзива)

12. Skype (Най-доброто решение за корпоративна комуникация за разговори и съобщения)

чрез Skype

Skype е сред най-старите и най-известни имена в областта на инструментите за комуникация.

Първоначално създаден за лична употреба, той се е развил, за да подпомага бизнеса с своите всеобхватни функции, включително видеоразговори, незабавни съобщения и споделяне на файлове.

Все още харесвам Skype заради познатия му интерфейс и лекотата на използване. Той е предпочитан избор за екипи, които търсят проста платформа за комуникация.

Най-добрите функции на Skype

Насладете се на висококачествено видео и кристално чист звук за ефективна комуникация.

Бързо общувайте с членовете на екипа или клиентите в реално време

Изпращайте файлове лесно чрез интерфейса за чат

Провеждайте групови разговори с до 50 участници

Ограничения на Skype

Ограничени интеграции в сравнение с по-новите инструменти за бизнес комуникация

Липсват някои от надеждните мерки за сигурност, необходими за софтуерните решения за бизнеса, което го прави уязвим към хакерски атаки и загуба на данни.

Цени на Skype

Безплатно : Основни функции за съобщения, гласови и видео разговори

Skype Credit : Плащане по изразходване за разговори към стационарни и мобилни телефони

Абонаменти за Skype: Месечни планове за неограничени разговори към определени държави

Оценки и рецензии за Skype

G2: 4. 3/5 (над 23 000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (450+ отзива)

13. Miro (Най-добър инструмент за съвместна работа с бяла дъска)

чрез Miro

Съществуват няколко инструмента за виртуална бяла дъска, но те рядко се равняват на простотата на Miro. Тази платформа за съвместна работа с бяла дъска позволява на екипите да обменят идеи, да планират и да изпълняват проекти в реално време.

За мен беше изключително полезно по време на сесиите за мозъчна атака с отдалечени екипи. Изсипвате идеите и бележките си във виртуалното платно, а Miro AI създава обобщения, диаграми, резюмета и други в рамките на минути. Те ви помагат да структурирате дискусиите и да създадете интерактивни работни процеси, които лесно се добавят към спринтовете на вашия проект или ежедневните ви дейности.

Най-добрите функции на Miro

Създавайте и споделяйте визуални табла за мозъчна атака и планиране на проекти

Достъп до широка гама от шаблони, с които да стартирате проектите си

Свържете се с инструменти като Slack, Google Drive и Microsoft Teams за безпроблемно сътрудничество.

Ограничения на Miro

За някои потребители използването им може да се окаже предизвикателство.

Ограничената офлайн функционалност затруднява достъпа в ситуации с ниска свързаност.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво : 10 USD/месец на потребител, фактурирано месечно

Бизнес : 16 USD/месец на потребител, фактурирани ежемесечно

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1500 отзива)

14. Chanty (Най-добър инструмент за съобщения и комуникация в екипа)

чрез Chanty

Chanty е проста, но мощна приложение за обмен на съобщения в екип, предназначено да подобри комуникацията и сътрудничеството в организацията. То предоставя интуитивна платформа, чрез която екипите могат безпроблемно да споделят съобщения, файлове и идеи.

Харесвам Chanty заради фокуса му върху простотата, което улеснява членовете на екипа да започнат да го използват без да се налага да преминават през дълъг процес на обучение.

Най-добрите функции на Chanty

Участвайте в срещи от всяко устройство – настолен компютър, лаптоп, мобилен телефон или уеб браузър.

Провеждайте видео и аудио срещи с 4K резолюция с поддръжка на до 1000 видео участници и 49 видеоклипа на екрана.

Създавайте и управлявайте задачи заедно с вашите срещи, като задавате крайни срокове и задачи от бележките си от срещите.

Ограничения на Chanty

Ограничени интеграции в сравнение с други инструменти за комуникация

Цени на Chanty

Безплатно

Бизнес: 4 USD/месец на потребител, фактурирани месечно

Оценки и рецензии за Chanty

G2: 4,5/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

15. SurveyMonkey (Най-добър инструмент за проучвания и събиране на обратна връзка)

чрез SurveyMonkey

Може да пропуснете важни идеи и обратна връзка, ако комуникирате предимно чрез имейл или чат.

За тази цел е идеално да използвате алтернатива на електронната поща, която ще позволи на членовете на екипа да организират по-добре мислите си и дори да споделят анонимни отзиви.

SurveyMonkey прави точно това, като ви позволява да създавате анкети, да събирате обратна връзка и да анализирате данните по-добре.

Използвал съм го за създаване на анкети, за да събера обратна връзка от екипа, информация за удовлетвореността на клиентите и дори маркетингови проучвания. Въпреки че са прости и лесни за попълване, отговорите се превръщат в реалистични доклади и анализи, които оказват влияние върху бизнеса. Можете също да споделите тези отговори с други заинтересовани страни, което ще ви помогне да вземете решения, основани на данни, въз основа на отговорите от анкетата и получените анализи.

Най-добрите функции на Survey Monkey

Създавайте персонализирани анкети, използвайки различни формати на въпроси и лесен за използване интерфейс.

Анализирайте резултатите с вградените функции за отчитане и анализиране.

Разпращайте анкети по имейл, социални медии или линкове към уебсайтове.

Достъп до готови шаблони за бързо създаване на анкети

Ограничения на Survey Monkey

Ограничените функции в безплатната версия ограничават дълбочината на проучванията.

Може да има ограничения по отношение на подробната информация, което изисква да експортирате данните си към външен аналитичен инструмент.

Цени на Survey Monkey

Индивидуална предимство: 39 $/месец

Индивидуален стандарт: 99 $/месец

Индивидуален Premier: 119 $/месец

Team Advantage : 25 USD/месец на потребител

Team Premier : 75 USD/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Survey Monkey

G2: 4. 4/5 (над 20 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 10 000 отзива)

16. Jitsi (Най-добрият инструмент за комуникация в облака с отворен код)

чрез Jitsi

За тези, които обмислят безплатни и отворени инструменти за бизнес комуникация, Jitsi е фантастичен вариант. Този отворен инструмент за видеоконферентна връзка предлага безплатно решение за виртуални срещи и дори позволява провеждането на разговори без създаване на профил.

Jitsi, въпреки че е платформа с отворен код, е лесна за използване от потребители без технически познания. Интерфейсът е лесен за употреба. Инструментът е достъпен на различни платформи, включително Android, iOS, Linux, macOS и Windows.

Най-добрите функции на Jitsi

Напълно отворен код инструмент за видеоконферентна връзка, което го прави по-мащабируем и евтин.

Участвайте във видеоразговори, без да се налага да се регистрирате или да създавате профил, с основни функции като набиране, запис и други.

Възможност за провеждане на поверителни срещи с достъп, защитен с парола, която може да се разпространява по частен канал.

Ограничения на Jitsi

Ограничени функции в сравнение с другите инструменти за комуникация, използвани в индустрията за дигитални работни места.

Повечето от конкурентите му предлагат по-добро обслужване на клиентите, а отстраняването на проблеми се основава до голяма степен на модел за самообслужване с подкрепата на общността на разработчиците.

Цени на Jitsi

Безплатно

Оценки и рецензии за Jitsi

G2: 4. 3/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (70+ отзива)

➡️ Прочетете още: Как да подобрите комуникацията на хибридното работно място

Опростете комуникационния хаос с ClickUp

Въпреки че съществуват няколко опции за комуникация между отдалечени екипи и хибридни работни места, всеки инструмент е насочен към конкретна бизнес област. С все по-голямата популярност на дистанционната работа, намирането на решения, поддържащи синхронна и асинхронна комуникация в различни часови зони, е от жизненоважно значение.

Най-добрият инструмент не се отличава с излишни функции, а ви помага да изградите цялостни системи за корпоративна комуникация, които отговарят на всички ваши основни изисквания.

Това е мястото, където ClickUp блести с своите всеобхватни функции за управление на проекти, комуникация и сътрудничество.

Регистрирайте се в ClickUp и се насладете на мощността на унифицирана платформа за комуникация.