ClickUp блог
Чатът не работи. Ние го поправяме.

Чатът не работи. Ние го поправяме.

Zeb Evans
Zeb Evans
17 септември 2024 г.

Времената се промениха. Начинът, по който работим, обаче не се промени – и е крайно време да се промени.

Когато Slack стартира през 2014 г., това предизвика революция. Разпръснатите екипи започнаха да си сътрудничат по-бързо, разговорите процъфтяха и поне възприятието за продуктивност се изстреля до небето.

Но десетилетие по-късно всички знаем, че плащаме висока цена за стила на комуникация, въведен от Slack и подобни платформи.

Въпреки напредъка в управлението на работата, чат приложенията остават изолирани, отделени от инструментите, които използваме за сътрудничество, управление и създаване. Въпреки че Microsoft Teams има „раздели“, самите раздели могат да бъдат и отделни – те са само повърхностно свързани.

Ние постоянно сме затрупани от шум – превключваме между прозорци, избягваме разсейващите фактори и се опитваме да поддържаме реда сред безкрайните сигнали. Невъзможно е да се концентрираме и нереалистично е да поддържаме всичко в ред, когато сме принудени да превключваме между приложения, да чатим на едно място и да управляваме работата си на друго.

В ClickUp винаги сме вярвали, че решението е просто: нашите разговори и работа трябва да се извършват на една и съща платформа. Това създава несравнима продуктивност, яснота и фокус.

Ето защо сме изключително развълнувани да представим ClickUp Chat.

ClickUp Chat ви позволява да провеждате разговори, свързани с работата, директно заедно с вашите задачи, проекти и ресурси, интегрирани в работния ви процес.

Ние не просто създадохме поредното приложение за чат – ние напълно предефинирахме начина, по който екипите си сътрудничат, като създадохме авангардно инструмент за комуникация, предназначен да определи работата за следващото десетилетие.

ClickUp Logo

Едно приложение, което заменя всички останали

© 2026 ClickUp