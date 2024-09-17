Чатът не работи. Ние го поправяме.

Времената се промениха. Начинът, по който работим, обаче не се промени – и е крайно време да се промени.

Когато Slack стартира през 2014 г., това предизвика революция. Разпръснатите екипи започнаха да си сътрудничат по-бързо, разговорите процъфтяха и поне възприятието за продуктивност се изстреля до небето.

Но десетилетие по-късно всички знаем, че плащаме висока цена за стила на комуникация, въведен от Slack и подобни платформи.

Въпреки напредъка в управлението на работата, чат приложенията остават изолирани, отделени от инструментите, които използваме за сътрудничество, управление и създаване. Въпреки че Microsoft Teams има „раздели“, самите раздели могат да бъдат и отделни – те са само повърхностно свързани.

Ние постоянно сме затрупани от шум – превключваме между прозорци, избягваме разсейващите фактори и се опитваме да поддържаме реда сред безкрайните сигнали. Невъзможно е да се концентрираме и нереалистично е да поддържаме всичко в ред, когато сме принудени да превключваме между приложения, да чатим на едно място и да управляваме работата си на друго.

В ClickUp винаги сме вярвали, че решението е просто: нашите разговори и работа трябва да се извършват на една и съща платформа. Това създава несравнима продуктивност, яснота и фокус.

Ето защо сме изключително развълнувани да представим ClickUp Chat.

ClickUp Chat ви позволява да провеждате разговори, свързани с работата, директно заедно с вашите задачи, проекти и ресурси, интегрирани в работния ви процес.

Ние не просто създадохме поредното приложение за чат – ние напълно предефинирахме начина, по който екипите си сътрудничат, като създадохме авангардно инструмент за комуникация, предназначен да определи работата за следващото десетилетие.