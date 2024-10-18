10-те най-добри интеграции на Microsoft Teams през 2025 г. (Интегриране на ClickUp с Teams)

Хиляди компании по целия свят поддържат връзка чрез Microsoft Teams. Интегриран в Microsoft Office 365, този облачен инструмент комбинира Outlook, Word, Excel и други инструменти в единна работна среда.

В Teams можете да чатите, да организирате срещи и да споделяте файлове, но дори и тогава платформата може да не разполага с всичко, от което се нуждаете. ?

Преминаването между платформи през целия ден прекъсва работния ви процес, затова използвайте интеграциите на Microsoft Teams. Подходящите интеграции пренасят всички любими инструменти, които не са на Microsoft, в каналите на Microsoft Teams за по-добра комуникация и по-лесни работни дни.

Съществуват стотици приложения за Microsoft Teams, но кои са най-добрите варианти за вашата компания?

В този наръчник ще ви дадем обща представа за това, какво да търсите в интеграцията за Microsoft Teams, както и списък с 10-те най-добри приложения и интеграции за Microsoft Teams през 2024 г.

Какво трябва да търсите в интеграциите на Microsoft Teams?

В идеалния случай трябва да търсите интеграции с функционалности, които само приложението Teams не може да предостави. Това включва:

Безпроблемна интеграция в работния процес: Има някои добри инструменти, но не трябва да се налага да правите големи усилия, за да ги впишете в работния си процес. Изберете най-добрите интеграции на Microsoft Teams, които можете да персонализирате или които отговарят на вашите нужди веднага след инсталирането.

Приложения за сътрудничество: Чатът в Teams е добър, но подходящите интеграции правят Teams още по Чатът в Teams е добър, но подходящите интеграции правят Teams още по -подходящ за сътрудничество . Потърсете разширения за съобщения, инструменти за видеоконферентна връзка, мисловни карти или бели дъски за мозъчна атака.

Функции за управление на проекти: Teams не разполага с най-добрата конфигурация за Teams не разполага с най-добрата конфигурация за проследяване на проекти или задачи, затова се уверете, че сте интегрирали солиден инструмент за управление на проекти . Подходящото решение трябва да предлага лесни за използване табла, шаблони и функции за проследяване.

Мащабируемост: Не трябва да се налага да преминавате през сложни процедури, за да добавите нови потребители или проекти към интеграциите си в Microsoft Teams. Изберете интеграции, които улесняват мащабирането.

10-те най-добри интеграции на Microsoft Teams за използване през 2024 г.

Независимо дали се нуждаете от помощ при управлението на проекти, сътрудничеството при дистанционна работа или просто искате да организирате интересни срещи в Teams, има интеграция на Microsoft Teams за това.

1. Интеграция на ClickUp с Microsoft Teams

Използвайте интеграцията на ClickUp с Microsoft Teams, за да намирате и прикачвате лесно задачи директно в разговорите в Teams, така че екипът ви да знае точно какво обсъждате.

Точно така: най-популярната платформа за работа „всичко в едно“ в света се интегрира с Microsoft Teams. Интеграцията на ClickUp с Microsoft Teams ви изпраща известие в Teams при всеки коментар, прикачен файл или промяна в статуса на вашите проекти. Всичко автоматично се прехвърля в чата на Teams по ваш избор, за да не пропуснете нищо.

Ние също се интересуваме от контекста. Богатите разгъваеми прегледи на ClickUp се свързват с описателен текст, който показва на членовете на екипа коя задача обсъждате, без да е необходимо да кликват. Това е много по-добре от линк с куп случайни буквено-цифрови символи. ✨

Не искаме да ви изкушаваме, но можете и да се откажете изцяло от Microsoft Teams и да извършвате цялата си работа и сътрудничество в ClickUp. ClickUp Chat замества всички функции на Teams и дори повече като основен инструмент за управление на проекти.

Започнете с ClickUp Chat Сътрудничество в реално време с помощта на ClickUp Chat, за да съхранявате задачите и разговорите си на едно място.

Чатвайте по време на работа и превръщайте коментарите в задачи с едно кликване. Богати възможности за редактиране са достъпни за всички чатове, така че не се колебайте да добавяте кодови блокове, точки и банери, за да кажете повече с по-малко символи. Това е перфектният инструмент за управление на проекти и интеграция с Microsoft Teams.

Най-добрите функции на ClickUp

Свързани задачи : Лесно свързвайте съобщения със задачи, за да гарантирате, че контекстът остава непроменен.

Синхронизирани теми : Поддържайте синхронизация между чатовете и задачите, така че независимо къде се провеждат дискусиите, всички да са в синхрон.

Взаимоотношения : Автоматично свързвайте задачи или документи, споменати в чатове, като ви предоставя видимост върху всички разговори, свързани с конкретни активи, и обратно.

Публикации : Създавайте по-дълги, асинхронни съдържания в чат нишките и ги категоризирайте като актуализации, съобщения или идеи. С ключовите разговори събрани на едно място, можете да се съсредоточите върху работата си, без да се притеснявате, че ще пропуснете важна информация.

Профили на съотборници и график : Преглеждайте приоритетите на съотборниците си и планирайте срещи директно от чат интерфейса.

AI Answers: Задайте всеки въпрос в чат и : Задайте всеки въпрос в чат и ClickUp Brain ще ви даде незабавни отговори въз основа на историята на чата или информацията от вашата работна среда и свързаните приложения (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce и др.).

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпна само за платени акаунти.

ClickUp има много функции, така че отделете време, за да се запознаете с платформата.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

2. Zoom за Teams

чрез Microsoft

Разбира се, Microsoft Teams има вградена функция за видеоконферентна връзка, но какво става, ако общувате с клиент, който не желае да използва Teams? Просто добавете интеграцията Zoom Microsoft Teams и ще можете да се видите лице в лице за нула време.

Това приложение за комуникация е идеално, ако редовно се срещате със заинтересовани страни извън вашата организация.

Най-добрите функции на Zoom за Teams

Стартирайте, планирайте и се присъединявайте към Zoom срещи от Teams

Интеграцията добавя раздел „Zoom Meetings Teams“ към интерфейса на Teams.

Функцията „Наличност“ на Zoom улеснява намирането на подходящо време за срещи, което е удобно за всички участници.

Използвайте бутона Zoom във всеки чат, за да започнете или насрочите среща с групата.

Ограничения на Zoom за Teams

Това може да не е необходимо, ако вече използвате приложението Microsoft Teams за видеоконферентна връзка.

Някои потребители казват, че трябва да натискат бутона „обаждане“ няколко пъти на различни места, за да могат да се обадят.

Zoom цени

Основни: Безплатни

Pro: 15,99 $/месец на потребител

Бизнес: 19,99 $/месец на потребител

Business Plus: 25 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Zoom оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 53 700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 13 600 отзива)

3. Zapier Acuity Scheduling + Microsoft Teams

чрез Zapier

Acuity Scheduling е онлайн софтуер за планиране на срещи, който ви позволява да планирате срещи, автоматично да контролирате своята наличност и да събирате плащания. Ако искате Acuity да работи добре с приложението Microsoft Teams, ще трябва да използвате тази Zapier връзка, за да интегрирате двете системи чрез API.

След като връзката е установена, данните от срещите ви в Acuity ще се интегрират безпроблемно с календара ви в Teams.

Най-добрите функции на Zapier Acuity Scheduling

Тази интеграция опростява планирането за екипи, работещи с клиенти или предоставящи услуги.

Изискайте попълване на персонализирани формуляри, преди да насрочите среща

Събирайте плащания за резервиране на срещи и събирайте такси от лица, които не се явяват

Създайте страница за планиране с брандиране

Ограничения на Acuity Scheduling

Acuity няма вградена интеграция с Teams, затова трябва да използвате Zapier. Zapier е страхотен, но подобни конектори на трети страни са по-податливи на проблеми.

Понякога Acuity случайно записва срещи, когато не сте на разположение.

Acuity цени

Emerging: 16 $/месец, фактурира се ежегодно

Растящ: 27 $/месец, фактурира се ежегодно

Powerhouse: 49 $/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии на Acuity

G2: 4,7/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 5500 рецензии)

4. InVision Freehand – Whiteboard

чрез Microsoft

MS Teams е подходящ като инструмент за сътрудничество в екип на базата на чат, но какво да направите, ако вашият екип е по-визуален? Интеграцията на InVision Freehand Microsoft Teams е идеална за виртуално сътрудничество. Това приложение за бяла дъска, подходящо за дистанционна работа, включва инструменти за плъзгане и пускане за мозъчна атака, представяне и преглед на идеи.

Най-добрите функции на InVision Freehand

Повишете производителността с шаблоните на Freehand

Закачете Freehand whiteboards към всеки канал в Teams

Лесно споделяне на съществуващи Freehand бели дъски по време на среща

Реагирайте на бели дъски с емотикони и лепящи се бележки

Ограничения на InVision Freehand

Някои потребители съобщават за проблеми с прехвърлянето на бели дъски в Teams.

Други казват, че процесът на влизане е изненадващо труден.

InVision Freehand цени

Безплатни

Freehand Pro: 4 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Freehand Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за InVision Freehand

G2: 4. 3/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (730+ отзива)

5. Karma

чрез Microsoft

Ние сме големи фенове на дистанционната работа, но е трудно да се изгради екипна култура, когато всички са разпръснати по четири посоки. Karma е интелигентна интеграция за Microsoft Teams, която преодолява различията между дистанционната работа и изграждането на култура.

Това е приложение за оценяване на служителите, което ви позволява да споделяте обратна връзка, да раздавате бонуси и да следите показателите за ангажираност чрез чатбот инструмент, подобен на Slack. ?

Най-добрите функции на Karma

Превърнете карма точките в реални предимства като безплатно кафе или отпуск

Свържете всяко признание на служител с корпоративните си ценности

Добавете Karmabot към MS Teams, за да развеселявате или награждавате екипа си автоматично.

Създайте малко състезание с класация в реално време

Ограничения на Karma

Някои потребители съобщават за проблеми с ключовата система за стойности на Karma.

Други потребители съобщават за бавна и не особено полезна поддръжка на клиенти в сравнение с други интеграции на приложения в Microsoft Teams.

Карма ценообразуване

3 USD/месец на потребител за минимум пет места, фактурирани ежегодно

Karma рейтинги и рецензии

G2: 4,9/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (3 рецензии)

6. MeisterTask

чрез Microsoft

Microsoft Teams не предлага управление на задачи в стандартната си версия, така че ще ви е необходима интеграция с Microsoft Teams като MeisterTask, за да управлявате всичките си задачи. Тази интеграция пренася целите на проекта, зависимостите между задачите и фийдовете на проекта директно в MS Teams за по-разумно управление на проекти.

Най-добрите функции на интеграцията с MeisterTask

Автоматизирайте повтарящите се стъпки, за да спестите време и да подобрите точността

Проследявайте времето си или анализирайте времевите записи на вашите служители за управление на ресурсите.

Разгледайте таблото с незабавен преглед на отворените задачи, регистри на времето и известия.

Настройте взаимоотношенията и зависимостите между задачите, за да не пропусне никой нищо.

Ограничения на MeisterTask

Някои потребители съобщават за проблеми с фактурирането в MeisterTask.

Други биха искали да предлага диаграми на Гант

MeisterTask цени

Основни: Безплатни

Pro: 12 долара на месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 24 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за MeisterTask

G2: 4,6/5 (над 170 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1100 отзива)

7. Wrike

чрез Microsoft

Управлявате ли проекти в Wrike? Спрете да превключвате между платформи и се възползвайте от интеграцията с Microsoft Teams. Тази интеграция ви позволява да създавате, достъпвате и редактирате всички проекти и задачи в Wrike, без да напускате Teams.

Можете дори да свържете чатовете в Microsoft Teams със задачи и проекти за по-лесно справяне.

Най-добрите функции на Wrike

Достъп до задачите в Wrike като раздел в Microsoft Teams

Публикувайте прегледи на задачите от Wrike в чатовете на Teams с заглавие, изпълнител, статус и краен срок.

Получавайте известия от Wrike в своя акаунт в Teams

Преглеждайте проектите в хронологичен изглед или в диаграма на Гант.

Ограничения на Wrike

Много потребители казват, че Wrike не е лесен за използване, дори и когато е пренесен в MS Teams.

Други казват, че процеси като създаването на формуляри са прекалено сложни.

Wrike цени

Безплатни

Team: 9,80 $/месец на потребител

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Pinnacle: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (над 3500 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (над 2500 отзива)

8. Range

чрез Microsoft

Бизнес срещите имат лоша репутация и това е нещо, което Range се опитва да реши. Тази интеграция за Microsoft Teams насърчава връзките, като предоставя на всички по-добра представа за напредъка на проекта.

Членовете на екипа създават ежедневни отчети за плановете за днес и напредъка от вчера, което потенциално премахва необходимостта от едночасова среща всяка сутрин.

Най-добри функции на Range

Range изпраща напомняния в Outlook всяка сутрин за отчитане.

Можете да видите регистрациите на вашите колеги от Teams.

Добавете Range към видеоразговорите и ще можете да видите всички Check-ins в страничната лента.

Използвайте базата данни с въпроси за изграждане на екип на Range, за да се свържете на по-лично ниво.

Ограничения на обхвата

Няколко души съобщават за проблеми с потребителското преживяване.

Други казват, че Range дава грешки, ако забравите да подадете Check-ins за известно време.

Ценови диапазонЦени

Безплатни

Предимства: 8 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (70+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

9. Teamwork

чрез Microsoft

Teamwork е решение за управление на проекти, което се вгражда в акаунта ви в Microsoft Teams. Превключвайте между изглед на табло, изглед на задачи или изглед на диаграма на Гант, за да персонализирате лесно работното си пространство в MS Teams.

Можете дори да получите достъп до файлове, уики бази с информация и публикации на екипа, без да напускате Teams, което го прави добър вариант за отдалечени екипи.

Най-добрите функции на Teamwork

Лесно проследявайте колко време прекарвате за всяка задача и проект

Функции за управление на задачи и клиенти за фактуриране и издаване на фактури

Управлявайте ресурсите и натоварването на екипа си, без да напускате Teams.

Създаване на зависимости и подзадачи

Сътрудничество по доказателства, маркиране на хора в коментари и организиране на съдържание в Teamwork Docs

Ограничения на Teamwork

Ще ви е необходима отделна интеграция на приложението Teamwork за Outlook.

Някои потребители казват, че платформата е неинтуитивна.

Цени за Teamwork

Безплатни

Стартово ниво: 5,99 $/месец на потребител за минимум трима потребители, фактурира се ежегодно

Доставка: 9,99 $/месец на потребител за минимум трима потребители, фактурира се ежегодно

Grow: 19,99 $/месец на потребител за минимум пет потребители, фактурира се ежегодно

Мащаб: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Teamwork

G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

10. Signeasy

чрез Microsoft

Microsoft Teams има много функции, но не разполага с вградено решение за електронен подпис. Вместо да изпращате документи по имейл, използвайте интеграцията Signeasy Microsoft Teams.

Този инструмент качва документи във всички формати и ви предоставя пълна видимост на работните процеси по подписване с известия в чата в реално време. ✍️

Най-добрите функции на Signeasy

Показване на договори в чатовете на Teams

Просто добавете имейла на получателя, за да поискате подпис.

Използвайте мобилното приложение Signeasy, за да изисквате и подписвате документи, докато сте в движение.

Бързо се свържете с колегите си в Teams, ако имате нужда да подпишат договор възможно най-скоро.

Ограничения на Signeasy

Някои потребители имат проблеми с достъпа до Signeasy в Outlook.

Други биха искали да се позволяват масови заявки за подписване.

Signeasy цени

Team: 20 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 30 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Business Plus: 50 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Signeasy

G2: 4. 6/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 450 отзива)

Преосмислете опита си с Teams: изберете ClickUp

Microsoft Teams има много да предложи, но въпреки това тази платформа няма много функции. Разбира се, приложенията и интеграциите разширяват нейната функционалност, но вие нямате време да сглобите система, която да работи за вашия екип.

Изберете инструмент за управление на проекти, който може да направи всичко, като ClickUp. Ние комбинираме приложение за управление на задачи, функции за сътрудничество на отдалечени екипи, комуникация, шаблони за гъвкави екипи и много други в едно работно пространство.

Опитайте ни: Създайте безплатното си работно пространство в ClickUp сега.