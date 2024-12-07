20-те най-добри приложения за комуникация в екип през 2025 г.

Преди време моят екип се сблъска с препятствие, с което се сблъскват много професионалисти: прекалено много инструменти и недостатъчна яснота. Имахме вериги от имейли за актуализации, приложения за чат за бързи въпроси и дори таблици, с които се опитвахме да проследяваме какво се случва.

Резултатът? Пропуснати съобщения, безкрайни размени на съобщения и нарастващо чувство на неудовлетвореност. Тогава осъзнах, че проблемът не е само в какво комуникираме, а в как комуникираме.

За да решим този проблем, екипът ми в ClickUp и аз прекарахме няколко часа в проучване на най-добрите приложения за комуникация в екип. Въз основа на моя опит и познания, ето моите най-добри предложения.

Готови ли сте да комуникирате като професионалисти? Да започваме! 💪🏼

Най-добрите приложения за комуникация в екип на един поглед

Инструмент Пример за употреба Най-подходящо за ClickUp Универсалната работна платформа Бизнеси от всякакъв мащаб Microsoft Teams Най-доброто с пакета Microsoft 365 Бизнеси от всякакъв мащаб Discord Ангажираност на общността и игри Индивидуални лица, стартиращи компании, геймъри и създатели на съдържание Pumble Екипно сътрудничество и маркетинг Малки и средни отдалечени екипи, маркетинг специалисти Slack Сътрудничество и интеграция в екипа Малки и големи предприятия, стартиращи компании Flock Комуникация и сътрудничество в реално време Малки и средни предприятия Chanty Бизнес съобщения Малки и големи екипи Google Chat Съобщения и сътрудничество Индивидуални лица и фирми Connecteam Комуникация и ангажираност на служителите Служители без бюро, малки и големи предприятия Proofhub Управление на проекти и сътрудничество Малки и средни предприятия Ryver Групов чат и управление на задачи Индивидуални лица и екипи от всякакъв размер Fleep Сътрудничество в екип Разпределени екипи Troop Messenger Сътрудничество в екип Малки и големи предприятия Workplace Вътрешна комуникация Големи организации Trello Управление на проекти Индивидуални лица и малки и средни предприятия Rocket. Chat Сътрудничество в екип Малки и средни предприятия и организации Brosix Сигурни незабавни съобщения Малки и големи предприятия Workvivo Комуникация между служителите Големи фирми RingCentral Ангажираност на служителите и клиентско преживяване Индивидуални лица, малки и средни предприятия и големи предприятия Element Сигурни съобщения и сътрудничество Предприятия и правителства

20-те най-добри приложения за комуникация в екип, които да използвате

Нека разгледаме основните функции, цени и ограничения на 20-те най-добри комуникационни инструмента, които внимателно сме подбрали за вас. ☎️

1. ClickUp (Най-доброто за асинхронна комуникация в екипа)

ClickUp улеснява поддържането на връзка с екипа ви, независимо къде и кога работите. Това е приложение за всичко, свързано с работата, което ви гарантира, че сте на върха на играта си, когато става въпрос за комуникация в екип.

Богатият набор от функции може да ви остави без дъх. Нека ги разгледаме заедно.

ClickUp Chat

Свържете работата и комуникацията си в един безпроблемен интерфейс с ClickUp Chat.

ClickUp Chat е интегриран инструмент за съобщения в ClickUp, който позволява на екипите да комуникират в реално време.

Това, което отличава Chat, е колко естествено се вписва в работния ви процес. Вместо да се разкъсвате между приложение за съобщения и мениджър на задачи, можете да провеждате важните разговори точно там, където се извършва работата. Независимо дали обсъждате последни подробности или обновления по проекта, всичко остава свързано, без да се налага да сменяте контекста.

Това означава, че вече няма да има моменти, в които да се питате „за какво говорехме?“.

ClickUp премести цялата ни комуникация от различни канали като имейли, чатове и WhatsApp на едно място. Така знаем къде да търсим нужната ни информация.

ClickUp премести цялата ни комуникация от различни канали като имейли, чатове и WhatsApp на едно място. Така знаем къде да търсим нужната ни информация.

Чатът интегрира видео и аудио разговори, така че можете да преминавате безпроблемно от писмена комуникация към дискусия на живо, и всичко това в рамките на една и съща платформа.

Освен това, AI в чата помага с:

Отговори на AI: Задайте въпрос в който и да е чат и AI ще ви даде незабавен отговор въз основа на цялата история на чата, както и на данни от свързани приложения като Google Drive, Figma или Salesforce.

AI CatchUp: Наваксайте пропуснатите разговори за миг. Вместо да превъртате всеки чат, AI обобщава ключовите моменти и задачите за действие.

Създаване на задачи с AI: С едно кликване можете да създадете задача от съобщение, а AI автоматично ще генерира заглавието, описанието и линка към оригиналния чат.

ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Brain, за да обобщавате информация, да създавате текстове, да управлявате задачи и много други.

Ако имате няколко теми, които трябва да прегледате, но искате да стигнете направо до същността, можете да използвате ClickUp Brain, за да обобщите бързо разговорите. ClickUp Brain е вграден AI асистент, който извлича информация от всички места, където се извършва вашата работа.

ClickUp Clips

Записвайте видеоклипове директно от работното си място с ClickUp Clips.

Ако вашият екип предпочита асинхронна видео комуникация, можете да използвате ClickUp Clips, за да споделяте бързо записи на екрана с членовете на екипа си с едно кликване, а те могат да ги гледат по-късно, когато им е удобно. Clips може да транскрибира съобщенията от записите на екрана с AI, така че можете да сканирате важните моменти, да кликнете върху времевите отметки, за да преминавате между видеоклиповете, и да копирате фрагменти, които да използвате, където ви е необходимо.

ClickUp Docs

Сътрудничество безпроблемно с ClickUp Docs, за да поддържате организирана комуникацията в екипа

ClickUp Docs е мощен инструмент за комуникация в екип, който позволява на екипите да създават, споделят и сътрудничат по документи в реално време в рамките на ClickUp.

То е идеално за проектни брифинги, бележки от срещи, бази от знания и др., като поддържа цялата важна информация достъпна и организирана. С функциите си за съвместно редактиране, коментари и маркиране, членовете на екипа могат лесно да споделят идеи, да дават обратна връзка и да поддържат дискусии, свързани с релевантни документи.

ClickUp Whiteboards

Обсъждайте идеи и експериментирайте във всички области в ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards предлагат гъвкаво виртуално пространство за дистанционно планиране, мозъчна атака и срещи, което помага на екипите да останат свързани и креативни, независимо къде се намират.

По време на сесиите за планиране членовете на екипа могат да добавят лепящи се бележки, да правят връзки между идеите и дори да свързват елементи от Whiteboard директно със задачи, така че действията, които трябва да се изпълнят, са винаги на един клик разстояние.

Ако се нуждаете от предварително създаден шаблон, за да централизирате всички разговори, съобщения и документи на вашия екип, разгледайте шаблона за вътрешна комуникация на ClickUp. От друга страна, ако комуникирате редовно с екипи от различни отдели и искате да организирате междуфункционална комуникация, шаблонът за комуникационен план на ClickUp ще ви бъде от полза.

Най-добрите функции на ClickUp

Превърнете съобщенията в задачи: Поддържайте екипите в правилната посока с помощта на Поддържайте екипите в правилната посока с помощта на ClickUp Assign Comments , което ви позволява да превърнете всеки коментар в изпълнима задача и да я възложите на член на екипа.

Превърнете коментарите в незабавни задачи и ги възложете на членовете на екипа за максимална продуктивност с ClickUp Assign Comments.

Свържете се с членовете на екипа: Използвайте @mentions, за да привлечете вниманието на колегите си към конкретни задачи.

Получавайте бързи обобщения: Обобщавайте дълги разговори и получавайте ключови изводи с Brain.

Сътрудничество чрез визуализация: Планирайте и обсъждайте идеи безпроблемно с Whiteboards, като предоставите на екипа си визуална платформа за дистанционно сътрудничество, която е пряко свързана с вашите задачи.

Записвайте и споделяйте видеоклипове: Лесно записвайте и споделяйте екранни записи, за да обясните визуално задачите, да дадете обратна връзка или да демонстрирате процеси с помощта на Clips.

Организирайте идеите си: Пишете, редактирайте и сътрудничете си в Docs, което улеснява ефективното управление на подробностите по проектите и обратната връзка от екипа.

Ограничения на ClickUp

Потребителите с ограничени технически познания може да срещнат затруднения при първоначалната настройка и навигация.

Мобилното приложение е с по-малко функции в сравнение с версията за настолни компютри, което може да намали ефективността при работа от разстояние.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (9880+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4260 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp е изключително гъвкав инструмент за управление на проекти, предлагащ солидна персонализация, която се адаптира към работния процес на всеки екип. Интуитивният му интерфейс и богатата на функции платформа, включваща управление на задачи, проследяване на времето и инструменти за сътрудничество, улесняват организирането и изпълнението на проектите. Непрекъснатите актуализации и интеграции гарантират, че той остава ефективно, всеобхватно решение за продуктивност.

ClickUp е изключително гъвкав инструмент за управление на проекти, предлагащ солидна персонализация, която се адаптира към работния процес на всеки екип. Интуитивният му интерфейс и богатата на функции платформа, включваща управление на задачи, проследяване на времето и инструменти за сътрудничество, улесняват организирането и изпълнението на проектите. Непрекъснатите актуализации и интеграции гарантират, че той остава ефективно, всеобхватно решение за продуктивност.

💡 Професионален съвет: Важно е да комуникирате чрез различни формати като текст, аудио и видео, за да избегнете недоразумения, особено когато има езикови или културни различия. Това гарантира яснота и намалява риска от недоразумения.

📖 Прочетете също: 15 безплатни шаблона за план за комуникация по проекти

2. Microsoft Teams (най-доброто за лесна интеграция с Microsoft 365)

Microsoft Teams е добър избор за инструмент за сътрудничество в предприятието, ако работите предимно с Microsoft 365. Той е проектиран да се синхронизира с Word, Excel, PowerPoint и OneDrive, което го прави стандартен избор за бизнеса, който вече е част от екосистемата на Microsoft.

Независимо дали управлявате малък екип или голяма организация, функциите за комуникация и съобщения – от канали до гостуващ достъп – поддържат връзка между всички.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Интегрирайте безпроблемно с приложенията на Microsoft 365 като Word, Excel и др. за споделяне на документи и сътрудничество.

Възможност за видеоконференции в голям мащаб с до 1000 участници с функции като стаи за почивка, анкети на живо и чат в реално време.

Създавайте бележки от срещи с AI, който автоматично записва ключовите точки от дискусията.

Ограничения на Microsoft Teams

Някои проблеми със синхронизацията възникват, когато екипите са влезли в системата както на настолни компютри, така и на мобилни устройства.

Съществуват предизвикателства при интегрирането с инструменти, които не са на Microsoft.

Цени на Microsoft Teams

План Teams Essential: 5 USD/месец на потребител

План Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител

План Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 3/5 (над 15 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 отзива)

🧠 Интересен факт: В Amazon PowerPoint е забранен за срещи. Вместо това екипите използват шестстранични меморандуми, написани в разказен стил. Всички четат документа мълчаливо в началото на срещата, за да се уверят, че всички имат еднакво разбиране преди дискусиите.

3. Discord (Най-доброто за изграждане на общност и неформално сътрудничество)

Първоначално създаден за геймъри, Discord се превърна в инструмент за изграждане на интерактивни дигитални общности, от професионални групи до мрежи от хобисти.

То е най-известно с непринудената си, лесна за ползване гласова и видео комуникация. Въпреки това, този неформален подход към комуникацията може да не е идеален за силно структурирани или корпоративни среди.

Най-добрите функции на Discord

Използвайте персонализирани емоджита, стикери, звукови ефекти и други в гласовите, видео и текстовите си чатове.

Персонализирайте и автоматизирайте рутинните задачи с помощта на ботове с максимална лекота.

Превключвайте между компютър, телефон и дори конзоли, за да останете свързани навсякъде.

Ограничения на Discord

Настройването на Discord сървър е объркващо в началото

Консумацията на ресурси, както на CPU, така и на интернет, е висока.

Цени на Discord

Безплатно

Discord Nitro Classic: 5 USD/месец на потребител

Discord Nitro: 10 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Discord

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Discord?

Discord е приложение за незабавни съобщения за индивидуални и групови чатове, първоначално създадено с мисълта за геймърите като по-директно, гъвкаво и лесно за използване в сравнение с предишни програми като Ventrilo, Mumble или Roger Wilco. Можете да организирате общности в него с множество канали за текстови и гласови съобщения, а то е безплатно. Работи и на различни платформи – уеб, като самостоятелна програма, на телефона ви и др.

Discord е приложение за незабавни съобщения за индивидуални и групови чатове, първоначално създадено с мисълта за геймърите като по-директно, гъвкаво и лесно за използване в сравнение с предишни програми като Ventrilo, Mumble или Roger Wilco. Можете да организирате общности в него с множество канали за текстови и гласови съобщения, а то е безплатно. Работи и на различни платформи – уеб, като самостоятелна програма, на телефона ви и др.

🧠 Интересен факт: Discord започва като „Fates VoIP“ – инструмент за гласова комуникация за геймъри. През 2015 г. е преименуван на Discord, за да привлече по-широка аудитория.

4. Pumble (Най-подходящо за малки екипи с ограничен бюджет)

Pumble е безплатен инструмент за комуникация без скрити такси. Ако сте малък екип, който търси функции, подобни на Slack, без цената, Pumble е правилният избор. Това е проста, но ефективна платформа, която позволява видеоконферентна връзка, основно споделяне на файлове, гласови повиквания, споделяне на екран и др.

Най-добрите функции на Pumble

Изпращайте директни съобщения за лични чатове или групови дискусии.

Организирайте разговорите с помощта на специални канали, за да гарантирате, че дискусиите остават фокусирани.

Планирайте съобщенията, за да достигнат до вашия екип в идеалния момент.

Активирайте верижни разговори, за да улесните ясните и организирани дискусии.

Ограничения на Pumble

Няма опция за изпращане на гласови съобщения.

Търсачките се нуждаят от точния ключов низ, за да работят правилно.

Цени на Pumble

Безплатно

Професионален план: 2,49 $/месец на работно място

План за бизнес администрация: 4 USD/месец на работно място

План за предприятия: 7 USD/месец на работно място

Пакет за продуктивност: 13 USD/месец на работно място

Оценки и рецензии за Pumble

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: 4,7/5 (над 180 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Pumble?

Това е лесна за използване услуга и всички наши служители се адаптират към нея много бързо, независимо от възрастта си или нивото си на комфорт с технологиите. Това е забавен и полезен начин да общувате с колегите си от целия екип!

Това е лесна за използване услуга и всички наши служители се адаптират към нея много бързо, независимо от възрастта си или нивото си на комфорт с технологиите. Това е забавен и полезен начин да общувате с колегите си от целия екип!

🔍 Знаете ли, че... Първото видеоразговор се е състоял през 1968 г. по време на Световното изложение чрез Picturephone на AT&T. Въпреки че технологията е била тромава, тя е проправила пътя за съвременните инструменти за видеоконферентна връзка като Zoom и Microsoft Teams.

5. Slack (Най-доброто за сътрудничество и интеграция на работното място)

Slack улеснява връзката с вашия екип чрез канали, теми и директни съобщения. Той е добре известен с интеграциите си с приложения като Google Drive и Salesforce.

Най-голямото предимство на приложението е способността му да се интегрира с почти всеки инструмент за продуктивност, за да автоматизира задачи, да създава персонализирани работни процеси и да организира разговори.

Най-добрите функции на Slack

Създайте канали за организирана комуникация и сегментирайте дискусиите по проекти, теми или отдели.

Персонализирайте известията, за да управлявате фокуса с приоритетни канали или ключови думи, за да намалите разсейването, докато оставате информирани.

Използвайте емотикони и реакции, за да добавите забавен и изразителен елемент към разговорите.

Ограничения на Slack

Безплатната версия ограничава историята на съобщенията до 90 дни.

Без подходяща организация уведомленията стават прекалено много

Цени на Slack

Безплатно

Стандартен план: 7 $/месец на потребител

План Plus: 12,50 $/месец на потребител

План за предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 33 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Slack започна като инструмент за вътрешна комуникация по време на разработването на видеоиграта Glitch. Играта се провали, но комуникационната платформа постигна огромен успех.

6. Flock (Най-доброто за продуктивност на екипа и управление на задачите)

Flock е софтуер за вътрешна комуникация, предназначен за екипи, които ценят функциите за продуктивност. Наред с чата и видеоразговорите, Flock интегрира управление на задачи, анкети, напомняния и споделяне на файлове директно в разговорите ви.

Освен обичайните видеоконференции, съобщения по канали и гласови бележки, Flock предлага напълно използваем пакет за продуктивност и сигурност.

Най-добрите функции на Flock

Достъп до вградени функции за управление на задачи и напомняния, за да създавате, възлагате и проследявате задачи директно в платформата.

Получете вградена интеграция с Google Drive и Dropbox, за да избегнете превключването между приложенията.

Активирайте административни функции като управление на потребителските разрешения от таблото за управление.

Ограничения на Flock

Има ограничение от 10 000 съобщения.

Аудиото и видеото понякога се изкривяват във видео чата.

Цени на Flock

Безплатно

Професионален план: 3 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Flock

G2: 4,4/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Flock?

То е лесно за използване и помага в ежедневната комуникация с работния екип. То също така предоставя възможност за създаване на различни работни пространства и предлага отлични административни инструменти за управление на работните пространства. Flock е много полезно в ежедневната комуникация и се оказва удобно всеки ден.

То е лесно за използване и помага в ежедневната комуникация с работния екип. То също така предоставя възможност за създаване на различни работни пространства и предлага отлични административни инструменти за управление на работните пространства. Flock е много полезно в ежедневната комуникация и се оказва удобно всеки ден.

7. Chanty (Най-доброто за проста комуникация в екипа с вградено управление на задачите)

Chanty е лесен за използване инструмент за комуникация в екип, който комбинира съобщения, гласови и видео разговори с вградена функция за управление на задачи. Можете да чатите с екипа си, да превръщате съобщенията в задачи и да проследявате напредъка – всичко това в една и съща платформа.

Най-добрите функции на Chanty

Достъп до неограничен архив на съобщенията, за да търсите и възстановявате минали разговори без никакви ограничения във времето.

Провеждайте видеоразговори с екипа за безпроблемна комуникация и сътрудничество лице в лице директно в платформата.

Изпращайте гласови съобщения за бързи аудио бележки, което позволява по-бърза комуникация, когато писането не е идеално.

Ограничения на Chanty

По-малко интеграции с трети страни в сравнение с конкурентите

Управлението на задачите не разполага с разширени функции като цялостна автоматизация.

Цени на Chanty

Безплатно

Бизнес план: 3 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Chanty

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Chanty?

Chanty предлага бързи съобщения и стабилни аудио/видео разговори, които значително подобриха комуникацията в нашия екип. Планираните съобщения помагат за управлението на разговорите в различни часови зони и поддържат екипите организирани.

Chanty предлага бързи съобщения и стабилни аудио/видео разговори, които значително подобриха комуникацията в нашия екип. Планираните съобщения помагат за управлението на разговорите в различни часови зони и поддържат екипите организирани.

🔍 Знаете ли? В екипната работа комуникацията е ключова за избягване на ефекта на Рингелман, при който индивидуалните усилия намаляват с нарастването на размера на групата. Ясните цели и дискусии могат да смекчат този феномен.

8. Google Chat (най-подходящо за потребители на Google Workspace)

Ако вашият екип вече използва Google Workspace, Google Chat е чудесен вариант за комуникация в екип. Той е интегриран с Gmail, Drive и Calendar, което ви позволява да си сътрудничите безпроблемно.

Google Chat се предлага с пълна интеграция с Gemini, което означава, че можете да получите достъп до най-новите LLM на Google директно в чат интерфейса си.

Най-добрите функции на Google Chat

Получете безпроблемна интеграция с приложенията на Google Workspace за гладко сътрудничество между инструменти като Gmail, Google Drive и Docs.

Използвайте верижни разговори за по-добра организация, като групирате отговорите под конкретни съобщения за по-лесно проследяване.

Улеснете видеоразговорите директно от чат разговорите си с вградена интеграция с Meet.

Ограничения на Google Chat

Gemini е достъпно само с платени планове.

Не е подходящо за потребители или екипи, които не използват Google.

Цени на Google Chat

Безплатно за физически лица

План Business Starter: 6 USD/месец на потребител

Бизнес стандартен план: 12 $/месец на потребител

План Business Plus: 18 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Google Chat

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

G2: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Google Chat?

Google Chat ни позволи да комуникираме ефективно в Google Workspace, но не предлагаше никакви уникални функции, които да го отличават.

Google Chat ни позволи да комуникираме ефективно в Google Workspace, но не предлагаше никакви уникални функции, които да го отличават.

9. Connecteam (Най-доброто за екипи без бюра и мобилни екипи)

Connecteam е платформа за управление на служители, предназначена за екипи, които не работят на бюро. Тя предлага комуникация, планиране и управление на задачи в едно мобилно приложение.

Този инструмент е идеален за търговията на дребно, хотелиерството и логистиката, където служителите не прекарват времето си на бюро, но все пак трябва да останат свързани.

С Connecteam получавате много повече от обикновено изпращане на съобщения.

Най-добрите функции на Connecteam

Централизирайте всички работни контакти чрез чат, фийд или директория.

Получете интегрирано проследяване на времето и планиране на смени

Поддържайте контрол и управлявайте вътрешната комуникация на административно ниво.

Ограничения на Connecteam

Ограничена функционалност за екипи, работещи в офис

Необходими са много подобрения, за да се получи пълен набор от функции.

Цени на Connecteam

Основен план: 29 $/месец за 30 потребители

План за предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4,7/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 350 отзива)

Какво казват реалните потребители за Connecteam?

Приложението е много изчистено и лесно за използване както за администраторите, така и за нашите служители. То централизира редица от нашите процеси, подобрява комуникацията и оптимизира административните задачи.

Приложението е много изчистено и лесно за използване както за администраторите, така и за нашите служители. То централизира редица от нашите процеси, подобрява комуникацията и оптимизира административните задачи.

10. ProofHub (Най-доброто за визуално управление на проекти и текстова комуникация в екипа)

ProofHub е инструмент за управление на проекти с интегрирани комуникационни функции. Той е идеален за екипи, които искат да централизират планирането на проекти и обмена на съобщения.

Инструментът ви позволява да персонализирате работните процеси с множество изгледи, за да отговарят на нуждите на вашия екип – изберете от изглед „Табло“, „Таблица“, „Гант“, „Календар“, „Аз“ и други, за да изясните задачите и крайните срокове.

Най-добрите функции на ProofHub

Проследявайте времето, прекарано в задачите, и задавайте времеви оценки за всяка задача.

Достъп до диаграми на Гант, табла Канбан и проследяване на задачи

Планирайте, проследявайте и управлявайте проекти от всякакъв мащаб без усилие.

Ограничения на ProofHub

Ограничени функции за сътрудничество в реално време (без видео/гласови повиквания)

По-малко интеграции в сравнение със специализираните инструменти за съобщения

Цени на Proofhub

Основен план: 45 $/месец (фактурира се ежегодно)

Ultimate Control: 89 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Proofhub

G2: 4,6/5 (над 50 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 100 рецензии)

11. Ryver (Най-подходящо за екипи, които търсят алтернатива на Slack с управление на задачите)

Ryver съчетава функциите на приложението за чат в екип, подобно на Slack, с управление на задачите, което го прави чудесна алтернатива за екипи, които искат по-голям контрол над работните си процеси.

Той предлага верижни разговори, споделяне на файлове и задаване на задачи в една единствена, лесна за използване платформа.

Най-добрите функции на Ryver

Получете интегрирано управление на задачите с екипни чатове

Споделяйте файлове директно от Google Drive, Dropbox или Box.com.

Създавайте персонализирани входящи и изходящи уебхукове и ботове

Ограничения на Ryver

Трудно е да се разбере кой с кого говори в големи разговори.

Мобилното приложение е бавно

Цени на Ryver

Стартови план: 34,50 $/месец за до 12 потребители

Стандартен план: 64,50 $/месец за до 30 потребители

Среден план: 2 $/потребител

План за предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Ryver

G2: 4. 4/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (40+ отзива)

12. Fleep (Най-доброто за комуникация между екипи без имейл)

Fleep е предназначено за екипи, които работят в различни организации. То предоставя възможност за комуникация без да се разчита на електронна поща. Това е инструмент, базиран на чат, който ви позволява да комуникирате с вътрешни екипи и външни партньори на едно място, като по този начин опростява сътрудничеството.

Въпреки това, то не разполага с някои разширени функции, като управление на задачи или интеграция с приложения на трети страни, което го прави по-малко всеобхватно в сравнение с други инструменти.

Най-добрите функции на Fleep

Управлявайте и контролирайте достъпа до информацията за служителите

Маркирайте важни съобщения или връзки с функцията „Pinboard“ (Табло за бележки).

Получете съвместимост с електронна поща за потребители, които не използват Fleep.

Ограничения на Fleep

Има ограничения за размера на изображенията в безплатните акаунти.

Гласовите повиквания са малко нестабилни.

Цени на Fleep

Бизнес план: 5,5 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Fleep

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

13. Troop Messenger (Най-подходящо за малки и средни екипи с нужди от сигурност)

Troop Messenger е предназначено за малки и средни екипи, като дава приоритет на сигурността и лекотата на използване. То предлага незабавни съобщения чрез чат, гласови и видео разговори, както и споделяне на файлове и екран.

Този инструмент е идеален за осигуряване на поверителност на данните и сигурна комуникация, тъй като се хоства на сигурни локални сървъри, което минимизира рисковете за сигурността.

Най-добрите функции на Troop Messenger

Възползвайте се от допълнителната сигурност на локални, самохостинг сървъри.

Изпращайте съобщения с ограничен срок на валидност с функцията Burnout.

Споделяйте текстови файлове, PDF файлове, PPT файлове, изображения, видеоклипове и URL адреси в чатове 1:1 и групови чатове.

Ограничения на Troop Messenger

Няма опция за записване на срещи.

Филтрите в чат зоната остават скрити

Цени на Troop Messenger

Безплатна пробна версия

Премиум план: 1 $/месец на потребител

План за предприятия: 5 USD/месец на потребител

Самостоятелно хостинг: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Troop Messenger

G2: 4,6/5 (над 50 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

14. Workplace (най-подходящо за по-големи предприятия, които искат да се възползват от опит, подобен на този в социалните медии)

Workplace by Meta предлага опит в стила на Facebook за комуникацията в екипа. То е предназначено за по-големи предприятия, които искат познатата социална платформа за вътрешно сътрудничество, с функции като новини, групи и видео на живо.

Workplace се интегрира добре с другите продукти на Meta, като WhatsApp и Instagram. Въпреки това, Workplace ще бъде закрит на 31 май 2026 г.

Най-добрите функции на Workplace

Получете интерфейс, подобен на този на социалните медии, за вътрешна комуникация.

Активирайте стрийминг на живо и групови видеоразговори

Интегрирайте с WhatsApp и други инструменти на Meta

Ограничения на работното място

Платформата ще бъде закрита след две години.

Не е подходящо за по-малки екипи или среди, в които се изисква интензивно управление на проекти.

Цени за работното място

Основен план: 4 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии на Workplace

G2: 4,0/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1300 рецензии)

15. Trello (Най-доброто за визуално управление на задачите и сътрудничество)

Trello е изключително визуален инструмент за управление на проекти, идеален за екипи, които организират задачите си с табла, списъци и карти. Той е интуитивен за планиране на проекти, проследяване на напредъка и сътрудничество в реално време с лесна функция за плъзгане и пускане.

Удобният интерфейс на Trello и таблата в стил Kanban го правят популярен както за индивидуални потребители, така и за екипи.

Най-добрите функции на Trello

Възползвайте се от табла в стил Kanban за визуално проследяване на задачите и премествайте задачите в персонализирани колони.

Използвайте Power-Ups за автоматизиране на задачи и интегриране с други инструменти.

Свържете приложенията, които вашият екип вече използва, с вашия работен процес в Trello.

Ограничения на Trello

Това не е по същество инструмент за комуникация, а е по-скоро ориентирано към визуализация на проекти и управление на задачи.

Няма вградена зависимост между задачите, което затруднява проследяването на множество проекти.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен план: 5 USD/месец на потребител

Премиум план: 10 $/месец на потребител

План за предприятия: Започва от 17,50 $/месец за 50 потребители

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 500 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 рецензии)

16. Rocket. Chat (Най-подходящо за екипи, които търсят отворен код и високо персонализируем инструмент)

Rocket. Chat е платформа за комуникация с отворен код за правителствени операции, отбрана и предприятия с критична инфраструктура. Тя предлага чат в реално време, гласови и видеоконференции, стабилна интеграция с платформи, съвместими с Matrix-протокола, както и възможност за хостинг на собствени сървъри за допълнителна сигурност.

Rocket. Най-голямото предимство на Chat е неговата гъвкавост – можете да настроите платформата, за да отговаря на специфичните нужди и изисквания за сигурност на вашия екип.

Най-добрите функции на Rocket. Chat

Възможност за автоматизирани и подпомагани от агенти взаимодействия с потребителите чрез предпочитаните от тях канали

Възползвайте се от локален хостинг за контрол и сигурност на данните, като се уверите, че вашата чувствителна информация остава в рамките на вашата организация.

Конфигурирайте персонализирани роли и се възползвайте от персонализирана система за разрешения на потребители.

Ограничения на Rocket. Chat

За нетехническите потребители има стръмна крива на обучение.

Липсва полезна документация

Цени на Rocket. Chat

Стартови план: Безплатен

Професионален план: 4 $/месец на потребител

План за предприятия: Персонализирани цени

Rocket. Chat – оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Rocket. Chat?

Използвах RocketChat за известно време заради опциите за импортиране и свързване със Slack. Честно казано, работи доста добре. Външният вид не беше толкова приятен, но имаше много възможности за персонализиране.

Използвах RocketChat за известно време заради опциите за импортиране и свързване със Slack. Честно казано, работи доста добре. Външният вид не беше толкова приятен, но имаше много възможности за персонализиране.

💡 Професионален съвет: Създайте система за „комуникационни партньори“, която свързва членовете на екипа, за да преглеждат заедно важни съобщения или актуализации. Този подход насърчава сътрудничеството и разнообразни гледни точки за яснота. Проверката за разбиране помага да се открият потенциални пропуски в комуникацията, преди те да се влошат.

17. Brosix (Най-доброто за сигурна комуникация с отдалечени екипи)

Асинхронната работа промени начина, по който си сътрудничим. Въпреки това, сигурността остава основен проблем при дистанционната работа. Brosix е комуникационен инструмент, проектиран с оглед на строгите изисквания за сигурност.

Функциите за сигурност включват криптирани съобщения, гласови и видео разговори, споделяне на екран и прехвърляне на файлове. Независимо дали обсъждате чувствителни проекти или просто се нуждаете от надежден чат за екипа, Brosix ви подкрепя със своята сигурна инфраструктура.

Най-добрите функции на Brosix

Записвайте действията на потребителите с мониторинг и преглед на потребителската активност.

Управлявайте централизирано мрежовите дейности на екипа, състоянието на мрежата и разрешенията на потребителите.

Създайте своя собствена частна мрежа за екипи с криптиран трансфер на данни.

Ограничения на Brosix

Сигналите не винаги са навременни

Груповите чатове са премахнати и заменени с Rooms, което води до неудобства.

Цени на Brosix

Стартъп план: Безплатен

Бизнес план: 4 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Премиум план: 6 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Brosix

G2: 4,7/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 70 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Brosix?

То е самостоятелно; можете да създавате групи и разрешения. Лесно е за настройка и употреба. Има много нови функции, като например профилна снимка, която се показва заедно с името.

То е самостоятелно; можете да създавате групи и разрешения. Лесно е за настройка и употреба. Има много нови функции, като например профилна снимка, която се показва заедно с името.

📖 Прочетете също: Как асинхронната работа променя сътрудничеството

18. Workvivo (Най-доброто за ангажираност на служителите и вътрешна комуникация)

Workvivo е модерна социална интранет мрежа, създадена да повиши ангажираността и комуникацията на служителите. Запознатият интерфейс улеснява свързаността и сътрудничеството в екипа.

Функции като актуализации в реално време, чат съобщения, споделяне на файлове, стрийминг на живо и дори подкасти спомагат за създаването на динамична и свързана работна среда. Приложението се интегрира и с инструменти като Slack, Microsoft Teams и Zoom.

Най-добрите функции на Workvivo

Управлявайте фийд, подобен на този в социалните медии, за да споделяте новини и поздрави.

Използвайте системата за признание и награди, за да повишите морала

Интегрирайте с над 40 HR инструмента като Zoom, BambooHR, Workday, Sage HR и др.

Ограничения на Workvivo

Не е подходящо за подробно управление на проекти

Може да отвлича вниманието, ако се използва прекалено често за социални актуализации.

Цени на Workvivo

Бизнес план: Започва от 20 000 долара за 250-2000 служители

План за предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Workvivo

G2: 4,8/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)

Какво казват реалните потребители за Workvivo?

Обичаме Workvivo Ul и имаме много пространства, където да общуваме с хора със сходни интереси. Нашата компания публикува всички новини, които се случват наоколо, и особено обичаме пространството Meme, където прекарваме повечето си време.

Обичаме Workvivo Ul и имаме много пространства, където да общуваме с хора със сходни интереси. Нашата компания публикува всички новини, които се случват наоколо, и особено обичаме пространството Meme, където прекарваме повечето си време.

19. RingCentral (Най-доброто за видеоконференции и бизнес комуникация)

RingCentral е облачен комуникационен център, който обхваща всичко – от бизнес телефонни системи до видеоконферентни разговори и съобщения в екипа. Той е лесен за използване и се интегрира с популярни приложения като Google Workspace и Microsoft 365.

Инструментът е идеален за хибридна комуникация на работното място. Той предлага неограничени разговори в САЩ и Канада, видеоконференции за до 200 души и функции като запис на разговори и преобразуване на гласови съобщения в текст.

Най-добрите функции на RingCentral

Възможност за висококачествени видеоконференции с до 200 участници

Проследявайте и докладвайте за качеството на обслужването, използването на системата и други ключови показатели за ефективността.

Лесно интегриране с Microsoft 365, Google Workspace, Slack и над 100 други приложения.

Ограничения на RingCentral

Използването им изисква дълъг процес на обучение.

В мобилното приложение понякога се появяват бъгове.

Цени на RingCentral

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за RingCentral

G2: 4/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)

20. Element (Най-доброто за отворена и децентрализирана комуникация)

Element е отворен код инструмент за комуникация, изграден върху мрежата Matrix. Той е предназначен за екипи, които искат децентрализирана комуникация, без да разчитат на сървъри на трети страни.

Една от отличителните характеристики на Element е способността му да работи в среди с висока степен на сигурност с опции за разгръщане с въздушна изолация и сигурни гранични шлюзове. Освен това децентрализираната архитектура гарантира, че в мрежата няма единна точка на отказ.

Най-добрите функции на Element

Персонализирайте мрежовите конфигурации и разрешения с Element Server Suite

Създайте мрежи, които отговарят на вашите изисквания, като използвате отворения стандарт Matrix.

Достъп до връзки с други платформи като Slack, IRC и други

Ограничения на елементите

Все още няма гласови съобщения в системата.

Липсва система за гласови съобщения от типа „натисни и говори“

Цени на Element

Стартови план: Безплатен за до 200 потребители

Бизнес план: 5 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

План за предприятия: 10 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Суверенен план: Персонализирани внедрявания

Оценки и рецензии на Element

G2: 4,3/5 (25+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Element?

Изберете Element. Достъпно е на всяка платформа. Windows, OSX, Linux, Android, iOS. Можете да го използвате и в уеб браузър. Отворен код и криптиране от край до край. Освен това не се изисква мобилен номер за регистрация. Можете дори да хоствате свой собствен Element сървър.

Изберете Element. Достъпно е на всяка платформа. Windows, OSX, Linux, Android, iOS. Можете да го използвате и в уеб браузър. Отворен код и криптиране от край до край. Освен това не се изисква мобилен номер за регистрация. Можете дори да хоствате свой собствен Element сървър.

ClickUp: Вашето цялостно решение за безпроблемно сътрудничество

Приложенията за комуникация в екип могат да повлияят положително или отрицателно на ефективността на работата ви. Изборът на подходящото приложение за комуникация в екип зависи от вашите конкретни нужди, независимо дали става въпрос за безпроблемно сътрудничество, сигурна комуникация или повишена продуктивност.

Но ако все още не сте сигурни и искате най-доброто от двата свята, с ClickUp няма да сгрешите.

Чатът е вграден в платформата ви за управление на проекти, така че не е необходимо да превключвате между приложения или да губите концентрация. Можете да чатите с екипа си в реално време, да споделяте файлове и дори да свързвате задачи директно в разговорите.

Поддържайте разговора и напредъка в работата. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!