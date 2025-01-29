10-те най-добри инструмента за сътрудничество в предприятията през 2025 г.

Независимо дали сте професионалист, фрийлансър или проектен мениджър, знаете колко напрегнато (и удовлетворяващо) може да бъде да работите в екип на предприятие. Проектите на предприятията имат толкова много променливи елементи, че може да бъде предизвикателство да знаете какво се случва по всяко време и дали сте на път да спазите сроковете си.

Тези проекти приличат на пастирство на котки без подходяща структура, така че не можете да си направите сами сътрудничеството в обикновена електронна таблица. Имате нужда от най-добрите инструменти за сътрудничество в предприятието, за да държите всички в екипа си отговорни и да създадете най-добрата работа в живота си. ?

За тази цел ще ви покажем как да изберете най-добрите платформи за сътрудничество в предприятията. Ще ви покажем и 10-те най-добри платформи за сътрудничество в предприятията, техните предимства и недостатъци, оценки и цени, за да вземете най-доброто решение за вашия екип.

Какво трябва да търсите в софтуера за сътрудничество в предприятията?

Всеки екип в предприятието е различен, но всички те имат едно общо нещо: те се занимават с много задачи, хора, проекти и екипи. Имате нужда от платформа за сътрудничество в предприятието, която отговаря на всички изисквания, за да може всеки да бъде на една и съща страница.

Когато имате съмнения, потърсете софтуер за сътрудничество в предприятието с следните функционалности:

Инструменти за визуално мозъчно буряне: Инструменти като бели дъски ви помагат да организирате всичките си големи идеи на едно място. Прегледайте идеите на всички лично или Инструменти като бели дъски ви помагат да организирате всичките си големи идеи на едно място. Прегледайте идеите на всички лично или дистанционно с визуални материали, които са винаги достъпни в облака.

Инструменти за комуникация: Комуникацията е лепилото , което държи екипите в предприятието заедно. Вашият инструмент за сътрудничество в предприятието се нуждае от функция за чат, която е забавна и интуитивна за използване. Тя също така трябва да оставя някакъв вид писмен следа за всички ваши задачи и проекти, така че всеки да може бързо да се ориентира.

Споделяне на файлове в облака: Кой има време да си разменя документи по имейл? Един надежден инструмент за сътрудничество в предприятието ще споделя по сигурен начин информация, уикита и файлове с десетките хора, които работят по вашия проект.

10-те най-добри софтуера за сътрудничество в предприятията

Независимо от вашата индустрия или работния процес, вие се нуждаете от подходящите инструменти, които да подкрепят вашата стратегия за сътрудничество. На пазара има десетки инструменти за сътрудничество, но тези 10 инструмента са нашите лични фаворити за корпоративни екипи. ?

Лесно персонализирайте вашите бели дъски, като добавяте документи, задачи и други елементи.

Без да се хвалим, ClickUp е един от най-добрите софтуери за стратегия за сътрудничество в предприятията и сътрудничество на пазара. Използвайте това едно приложение, за да замените всичко, включително проследяване на задачи, споделяне на знания, бели дъски, табла, чатове на екипа, проследяване на цели, документи и много други.

Ако сте уморени да използвате множество различни инструменти за корпоративно сътрудничество, ClickUp замества Jira, Slack, MS Teams и почти всеки друг инструмент за сътрудничество.

Чрез ClickUp можете да управлявате всички проекти и задачи на едно място – и да, той има възможностите да се справи дори с най-сложните корпоративни проекти. Софтуерът за сътрудничество включва и сътрудничество в реално време за маркиране на хора или групи, превръщане на коментари в задачи и проследяване на напредъка.

ClickUp работи чудесно за малките предприятия, но и екипите в големите компании го обожават. Кажете сбогом на главоболията, свързани с комуникацията между екипите от различни отдели , и визуализирайте напредъка на всеки в един лесен за използване интерфейс. Постигнете целите си по-бързо, извличайте отчети и управлявайте по-гладко корпоративните проекти с платформата за сътрудничество „всичко в едно“ на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

На потребителите, които използват ClickUp за първи път, може да им е трудно да се справят с всички функции на приложението.

Не всички функции на софтуера за управление на проекти са достъпни в плана Free Forever.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Slack

Чрез Slack

Изглежда, че Slack сам по себе си помогна на големи и малки екипи да преминат през пандемията. Тази платформа за сътрудничество в предприятията е преди всичко инструмент за чат, но предлага и няколко допълнителни функции, които улесняват живота ви.

Например, ако искате да проведете бърз разговор, без да създавате нова връзка в Zoom, Huddles на Slack позволява на отдалечените екипи да работят съвместно. В допълнение към лесния за използване чат интерфейс, Slack се интегрира и с приложения на трети страни като Zoom, Salesforce, Google Drive и DropBox.

Най-добрите функции на Slack

Slack Connect ви позволява да сътрудничите сигурно с екипи от други компании.

Slack Canvas позволява създаване на съдържание и обмен на идеи в рамките на приложението Slack.

Slack включва автоматизация на работния процес без необходимост от кодиране.

Ограничения на Slack

Някои потребители казват, че е трудно да се създават групови съобщения в сравнение с други софтуери за сътрудничество.

Има проблеми с последователността между версиите за настолни компютри, мобилни устройства и уеб приложения.

Функциите на софтуера за управление на проекти са недостатъчни в сравнение с другите

Цени на Slack

Безплатно

Предимство: 7,25 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Business+: 12,50 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise Grid: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 31 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 22 000 отзива)

3. Microsoft Teams

Чрез Microsoft

Ако работите в корпоративна компания, вероятно сте добре запознати с работата на Microsoft. Microsoft Teams позволява на корпоративните служители да планират видеоконференции, да приемат телефонни обаждания, да си сътрудничат в Word или PowerPoint в реално време и да чатят помежду си.

Няма нужда да превключвате между различни приложения, за да проследявате проекти, да работите или да сътрудничите с екипа си. Microsoft Teams включва и транскрипции и дори обобщения на срещи, базирани на изкуствен интелект, така че е чудесен за корпоративни екипи, които планират много срещи.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Microsoft Teams се интегрира лесно с други продукти на Microsoft, като Word или Excel, което го прави идеален за корпоративни екипи и бизнес процеси, които вече използват Microsoft за всичко останало.

Teams включва инструменти за уебинари, които опростяват онлайн събитията.

Провеждайте анкети на живо, организирайте игри или забавлявайте участниците с игри за сближаване.

Ограничения на Microsoft Teams

Teams няма смисъл, ако вашата компания разчита на Apple или Google.

Някои потребители споделят, че Teams не е толкова интуитивен, колкото други подобни платформи за сътрудничество.

Цени на Microsoft Teams

Безплатно

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 рецензии)

4. LiquidPlanner

Чрез LiquidPlanner

Били ли сте някога отговорник на проект и сте си помислили: „Бих искал да имам инструмент, който да управлява задачите вместо мен “? Добра новина: инструментът за прогнозно планиране на LiquidPlanner е идеален за симулиране на графиците на проектите, така че вашият екип да спазва сроковете си всеки път.

Този инструмент е идеален за планиране на проекти, управление на бюджети и разпределяне на задачи на членовете на екипите в предприятието. Той включва и проследяване на времето, за да се измерват индивидуалните приноси и ангажираността на служителите.

Най-добрите функции на LiquidPlanner

Функциите за управление на работния процес, като „Балансирана работна натовареност“, дават на всеки равен дял от работата.

Информацията в реално време ви предупреждава за потенциални проблеми с графиците на проектите.

LiquidPlanner не включва функции за чат или видео

Не включва безплатен ценови план.

Цени на LiquidPlanner

Essentials: 15 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Професионална версия: 25 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Ultimate: 35 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за LiquidPlanner

G2: 4. 2/5 (270+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 660 отзива)

5. Chanty

Чрез Chanty

Chanty е платформа за съобщения, която е едно от най-лесните за използване приложения за сътрудничество в предприятията на пазара. Повечето функции са достъпни безплатно, но можете да преминете към абонамент за скромните 3 долара на месец, ако искате роли и разрешения, импорт на данни, групови аудио разговори и споделяне на екрана.

Chanty предлага основни функции като задачи, индивидуални разговори, обаждания, споделени файлове и връзки, както и фийд за сътрудничество в екипа. Този инструмент не предлага много, но някои корпоративни екипи предпочитат простия потребителски интерфейс, който прави големите проекти по-лесни за управление.

Най-добрите функции на Chanty

Фрагментите от код правят тази платформа идеална за разработчиците.

Изберете списък или Kanban табло за преглед на задачите си.

Ограничения на Chanty

Chanty изисква абонамент за основни функции, като споделяне на екрана, които други решения предлагат безплатно.

Платформата не ви позволява да заглушавате канали или да задавате съобщения за състоянието

Цени на Chanty

Безплатно

Бизнес: 3 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Chanty

G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

6. Zoho Projects

Чрез Zoho

Вече използвате Zoho за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)? Ако да, Zoho Projects може да е подходящ избор за вашия екип. Това е платформа, предназначена изцяло за управление на проекти – ако искате да следите работните часове, разходите и етапите, Zoho Projects ще помогне на вашия екип да постигне целите си.

Създавайте диаграми на Гант, за да визуализирате сложни корпоративни проекти и да зададете зависимости, за да спазите сроковете си. Zoho Projects ви позволява дори да персонализирате полетата, така че предлага повече възможности за персонализация от много от най-добрите системи за корпоративно сътрудничество.

Най-добрите функции на Zoho Projects

Zoho Projects е в облака, така че можете да управлявате задачи и проекти, докато сте в движение.

Персонализирайте полетата, оформлението, статусите и работните процеси в таблото си за управление.

Функцията за сътрудничество на Forums е лесен за организиране дневник на разговорите на вашия екип.

Ограничения на Zoho Projects

Някои потребители считат функцията за съобщения за тромава в сравнение с други платформи за сътрудничество.

Zoho Projects няма смисъл, ако не използвате пълния пакет Zoho.

Цени на Zoho Projects

Безплатно: До 3 потребители

Премиум: 5 $/месец на потребител

Предприятие: 10 USD/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за Zoho Projects

G2: 4,3/5 (над 340 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 320 рецензии)

7. Todoist

Чрез Todoist

Todoist е инструмент за сътрудничество в предприятията, използван предимно за управление на задачи и проекти. Неговият елегантен и интуитивен интерфейс е хит както сред малките предприятия, така и сред натоварените екипи в големите компании. Лесно добавяйте задачи и ги организирайте в ясни секции, за да съхранявате всички задачи на вашия екип на едно място.

Todoist включва и функции като приоритизиране на задачи, любими задачи и напомняния за задачи с краен срок (за потребители на Pro или Business план). Този инструмент е чудесен за управление на задачи, но не разполага с функции за чат или видеоразговори, както много от другите инструменти в нашия списък.

Най-добрите функции на Todoist

Визуализации на производителността

Игрално преживяване с Todoist Karma

История на отделните членове на екипа

Ограничения на Todoist

Не включва чат или видео разговори в платформата.

Трудно е да възстановите завършени задачи, след като са отбелязани като изпълнени.

Пряките пътища в Todoist са полезни, но изискват време за усвояване.

Цени на Todoist

Безплатно: До пет проекта и пет потребители

Предимство: 4 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Рейтинги и отзиви за Todoist

G2: 4,4/5 (над 750 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2200 отзива)

8. Jira

Чрез Atlassian

Ръководите ли екип за разработка на софтуер? Jira на Atlassian отговаря на уникалните нужди (и предизвикателства) на разработчиците, които разполагат с ограничено време. Независимо дали сте изцяло отдадени на Agile или просто искате хубава Kanban табло, за да управлявате всичките си задачи по разработката, Jira е подходящ за тази задача.

Ако имате нужда от отчети за производителността и постигнатите резултати на вашия екип, платформи за сътрудничество като Jira предлагат както готови, така и персонализирани шаблони за отчети, които можете лесно да споделите с ръководството. Най-хубавото е, че можете да създадете персонализирани работни процеси, които автоматично да насочват вашия екип през всеки бизнес процес.

Най-добрите функции на Jira

Превключвайте между изгледите на работния процес Scrum или Kanban

Използвайте инструмента за автоматизация на работния процес с функция „плъзгане и пускане“, за да опростите работата си.

Ограничения на Jira

Хората, които не са разработчици, може да не намерят софтуера за корпоративно сътрудничество Jira за особено полезен.

Jira не включва функции за незабавни съобщения или видеоконферентна връзка в сравнение с другите софтуери за сътрудничество в този списък.

Цени на Jira

Безплатно: До 10 потребители

Стандартен: 7,75 $/месец на потребител

Премиум: 15,25 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4,3/5 (над 5200 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 13 200 рецензии)

9. Wrike

Чрез Wrike

Wrike е популярен инструмент за сътрудничество в предприятията , който обединява няколко екипа в една платформа. С функции, предназначени специално за проверка и одобрение, Wrike е идеален за екипи, които създават съдържание.

Използвайте Wrike, за да разпределяте ресурсите за вашите проекти, да настроите автоматизация на работния процес и да визуализирате задачите в персонализирани табла. Това е един от най-лесно персонализираните софтуери за сътрудничество в предприятията в нашия списък благодарение на функцията „Персонализирани типове елементи“, която ви позволява да създадете своя собствена библиотека с съдържание в Wrike, за да ускорите работния си процес.

Най-добрите функции на Wrike

Използвайте функцията „Одобрения“, за да създадете документация за одобрената работа в Wrike.

Wrike се интегрира с 400 други решения

Ограничения на Wrike

Някои потребители казват, че е твърде обемист за навигация.

Не включва чат в реално време или видеоразговори.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 9,80 $/месец на потребител

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Pinnacle: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (над 3400 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2300 рецензии)

10. RingCentral

Чрез RingCentral

RingCentral е безспорно една от най-популярните облачни телефонни системи. Тя е чудесна за всеки бизнес, който обработва много телефонни обаждания, но софтуерът ѝ за сътрудничество в предприятията също е популярен.

След придобиването на инструмента за вътрешна комуникация Glip, RingCentral разшири предлагането си, за да бъде по-съобразено с условията на дистанционната работа.

RingCentral интегрира съобщения, видеоразговори и телефонни разговори в една платформа. За корпоративни предприятия RingCentral се интегрира с приложения на трети страни като Slack и Google Docs. То може дори да проследява показателите на вашите разговори, така че ако управлявате кол център, този инструмент е идеалният избор.

Най-добрите функции на RingCentral

Функции, базирани на изкуствен интелект, за потапящи срещи

Поканете вътрешни и външни заинтересовани страни в чатове, за да изработите най-добрата стратегия за сътрудничество в предприятието.

Ограничения на RingCentral

RingCentral не включва функции за управление на задачи или проекти.

Включва готови интеграции, но може да се наложи да използвате персонализирана API интеграция за нещо по-специфично.

Може да отнеме известно време, докато свикнете с софтуера за сътрудничество в предприятията.

Цени на RingCentral

Основен пакет: 20 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Разширено: 25 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Ultra: 35 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за RingCentral

G2: 4. 1/5 (над 660 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (360+ отзива)

Повишете екипната работа в дигиталното работно място с ClickUp

Проектите в предприятията имат много подвижни части. Независимо дали сте част от екип в предприятие или сте фрийлансър, който работи с голям екип в предприятие, тези проекти изискват участието на всички.

Изборът на най-добрите решения за сътрудничество в предприятието ще ви помогне да бъдете в крак с задачите си, да завършвате проектите навреме и да опростите работните си процеси.

Защо да се задоволявате с несъвършено решение, когато можете да имате всичко на една и съща платформа? ClickUp спестява време и подобрява сътрудничеството, като събира цялата ви работа – и имаме предвид цялата ви работа – на едно място. ?

Готови ли сте да разберете защо се говори толкова много за него? Създайте първото си работно пространство в ClickUp безплатно, без да е необходима кредитна карта.