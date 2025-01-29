10-те най-добри инструмента за сътрудничество в предприятията през 2025 г.

Независимо дали сте професионалист, фрийлансър или проектен мениджър, знаете колко напрегнато (и удовлетворяващо) може да бъде да работите в екип на предприятие. Проектите на предприятията имат толкова много променливи елементи, че може да бъде предизвикателство да знаете какво се случва по всяко време и дали сте на път да спазите сроковете си.
Тези проекти приличат на пастирство на котки без подходяща структура, така че не можете да си направите сами сътрудничеството в обикновена електронна таблица. Имате нужда от най-добрите инструменти за сътрудничество в предприятието, за да държите всички в екипа си отговорни и да създадете най-добрата работа в живота си. ?
За тази цел ще ви покажем как да изберете най-добрите платформи за сътрудничество в предприятията. Ще ви покажем и 10-те най-добри платформи за сътрудничество в предприятията, техните предимства и недостатъци, оценки и цени, за да вземете най-доброто решение за вашия екип.
Какво трябва да търсите в софтуера за сътрудничество в предприятията?
Всеки екип в предприятието е различен, но всички те имат едно общо нещо: те се занимават с много задачи, хора, проекти и екипи. Имате нужда от платформа за сътрудничество в предприятието, която отговаря на всички изисквания, за да може всеки да бъде на една и съща страница.
Когато имате съмнения, потърсете софтуер за сътрудничество в предприятието с следните функционалности:
- Инструменти за визуално мозъчно буряне: Инструменти като бели дъски ви помагат да организирате всичките си големи идеи на едно място. Прегледайте идеите на всички лично или дистанционно с визуални материали, които са винаги достъпни в облака.
- Инструменти за комуникация: Комуникацията е лепилото, което държи екипите в предприятието заедно. Вашият инструмент за сътрудничество в предприятието се нуждае от функция за чат, която е забавна и интуитивна за използване. Тя също така трябва да оставя някакъв вид писмен следа за всички ваши задачи и проекти, така че всеки да може бързо да се ориентира.
- Споделяне на файлове в облака: Кой има време да си разменя документи по имейл? Един надежден инструмент за сътрудничество в предприятието ще споделя по сигурен начин информация, уикита и файлове с десетките хора, които работят по вашия проект.
10-те най-добри софтуера за сътрудничество в предприятията
Независимо от вашата индустрия или работния процес, вие се нуждаете от подходящите инструменти, които да подкрепят вашата стратегия за сътрудничество. На пазара има десетки инструменти за сътрудничество, но тези 10 инструмента са нашите лични фаворити за корпоративни екипи. ?
1. ClickUp
Без да се хвалим, ClickUp е един от най-добрите софтуери за стратегия за сътрудничество в предприятията и сътрудничество на пазара. Използвайте това едно приложение, за да замените всичко, включително проследяване на задачи, споделяне на знания, бели дъски, табла, чатове на екипа, проследяване на цели, документи и много други.
Ако сте уморени да използвате множество различни инструменти за корпоративно сътрудничество, ClickUp замества Jira, Slack, MS Teams и почти всеки друг инструмент за сътрудничество.
Чрез ClickUp можете да управлявате всички проекти и задачи на едно място – и да, той има възможностите да се справи дори с най-сложните корпоративни проекти. Софтуерът за сътрудничество включва и сътрудничество в реално време за маркиране на хора или групи, превръщане на коментари в задачи и проследяване на напредъка.
ClickUp работи чудесно за малките предприятия, но и екипите в големите компании го обожават. Кажете сбогом на главоболията, свързани с комуникацията между екипите от различни отдели , и визуализирайте напредъка на всеки в един лесен за използване интерфейс. Постигнете целите си по-бързо, извличайте отчети и управлявайте по-гладко корпоративните проекти с платформата за сътрудничество „всичко в едно“ на ClickUp.
Най-добрите функции на ClickUp
- Документи: Проектите в предприятията изискват ефективно сътрудничество. ClickUp Docs улеснява съвместното създаване, споделяне и редактиране на документи в реално време с вашия екип.
- Бели дъски: Белите дъски на ClickUp се интегрират безпроблемно с Zoom, така че можете да обсъждате следващата си голяма идея отвсякъде. Освен това, ClickUp превръща белите дъски в проекти с едно натискане на бутон.
- Управление на проекти: Проследявайте времето, добавяйте задачи или документи към проекти, възлагайте действия и създавайте работни процеси с мощните функции за управление на проекти на ClickUp.
- Чат: Не карайте екипа си да превключва между таблото за управление на проекти и инструментите за съобщения – съхранявайте всичко на едно място с чат прозореца на ClickUp. Създайте отделни пространства за различни проекти или екипи, споделяйте линкове и обединете всички екипни чатове на едно място.
- Импорт: Имате съществуваща работа в други платформи? Няма проблем. Импортирайте работата си в ClickUp с едно кликване, за да пренесете проекти от други платформи безпроблемно.
- Сигурност и поверителност: Най-важният приоритет на ClickUp е сигурността на данните. Научете повече за ISO сертификатите на ClickUp.
Ограничения на ClickUp
- На потребителите, които използват ClickUp за първи път, може да им е трудно да се справят с всички функции на приложението.
- Не всички функции на софтуера за управление на проекти са достъпни в плана Free Forever.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 5 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Business Plus: 19 $/месец на потребител
- Предприятия: Свържете се с нас за цени
Рейтинги и отзиви за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
2. Slack
Изглежда, че Slack сам по себе си помогна на големи и малки екипи да преминат през пандемията. Тази платформа за сътрудничество в предприятията е преди всичко инструмент за чат, но предлага и няколко допълнителни функции, които улесняват живота ви.
Например, ако искате да проведете бърз разговор, без да създавате нова връзка в Zoom, Huddles на Slack позволява на отдалечените екипи да работят съвместно. В допълнение към лесния за използване чат интерфейс, Slack се интегрира и с приложения на трети страни като Zoom, Salesforce, Google Drive и DropBox.
Най-добрите функции на Slack
- Slack Connect ви позволява да сътрудничите сигурно с екипи от други компании.
- Slack Canvas позволява създаване на съдържание и обмен на идеи в рамките на приложението Slack.
- Slack включва автоматизация на работния процес без необходимост от кодиране.
Ограничения на Slack
- Някои потребители казват, че е трудно да се създават групови съобщения в сравнение с други софтуери за сътрудничество.
- Има проблеми с последователността между версиите за настолни компютри, мобилни устройства и уеб приложения.
- Функциите на софтуера за управление на проекти са недостатъчни в сравнение с другите
Цени на Slack
- Безплатно
- Предимство: 7,25 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Business+: 12,50 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Enterprise Grid: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Slack
- G2: 4,5/5 (над 31 000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 22 000 отзива)
3. Microsoft Teams
Ако работите в корпоративна компания, вероятно сте добре запознати с работата на Microsoft. Microsoft Teams позволява на корпоративните служители да планират видеоконференции, да приемат телефонни обаждания, да си сътрудничат в Word или PowerPoint в реално време и да чатят помежду си.
Няма нужда да превключвате между различни приложения, за да проследявате проекти, да работите или да сътрудничите с екипа си. Microsoft Teams включва и транскрипции и дори обобщения на срещи, базирани на изкуствен интелект, така че е чудесен за корпоративни екипи, които планират много срещи.
Най-добрите функции на Microsoft Teams
- Microsoft Teams се интегрира лесно с други продукти на Microsoft, като Word или Excel, което го прави идеален за корпоративни екипи и бизнес процеси, които вече използват Microsoft за всичко останало.
- Teams включва инструменти за уебинари, които опростяват онлайн събитията.
- Провеждайте анкети на живо, организирайте игри или забавлявайте участниците с игри за сближаване.
Ограничения на Microsoft Teams
- Teams няма смисъл, ако вашата компания разчита на Apple или Google.
- Някои потребители споделят, че Teams не е толкова интуитивен, колкото други подобни платформи за сътрудничество.
Цени на Microsoft Teams
- Безплатно
- Microsoft Teams Essentials: 4 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
Оценки и рецензии за Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (над 13 000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 9000 рецензии)
4. LiquidPlanner
Били ли сте някога отговорник на проект и сте си помислили: „Бих искал да имам инструмент, който да управлява задачите вместо мен “? Добра новина: инструментът за прогнозно планиране на LiquidPlanner е идеален за симулиране на графиците на проектите, така че вашият екип да спазва сроковете си всеки път.
Този инструмент е идеален за планиране на проекти, управление на бюджети и разпределяне на задачи на членовете на екипите в предприятието. Той включва и проследяване на времето, за да се измерват индивидуалните приноси и ангажираността на служителите.
Най-добрите функции на LiquidPlanner
- Функциите за управление на работния процес, като „Балансирана работна натовареност“, дават на всеки равен дял от работата.
- Информацията в реално време ви предупреждава за потенциални проблеми с графиците на проектите.
Ограничения на LiquidPlanner
- LiquidPlanner не включва функции за чат или видео
- Не включва безплатен ценови план.
Цени на LiquidPlanner
- Essentials: 15 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Професионална версия: 25 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Ultimate: 35 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
Оценки и рецензии за LiquidPlanner
- G2: 4. 2/5 (270+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 660 отзива)
5. Chanty
Chanty е платформа за съобщения, която е едно от най-лесните за използване приложения за сътрудничество в предприятията на пазара. Повечето функции са достъпни безплатно, но можете да преминете към абонамент за скромните 3 долара на месец, ако искате роли и разрешения, импорт на данни, групови аудио разговори и споделяне на екрана.
Chanty предлага основни функции като задачи, индивидуални разговори, обаждания, споделени файлове и връзки, както и фийд за сътрудничество в екипа. Този инструмент не предлага много, но някои корпоративни екипи предпочитат простия потребителски интерфейс, който прави големите проекти по-лесни за управление.
Най-добрите функции на Chanty
- Фрагментите от код правят тази платформа идеална за разработчиците.
- Изберете списък или Kanban табло за преглед на задачите си.
Ограничения на Chanty
- Chanty изисква абонамент за основни функции, като споделяне на екрана, които други решения предлагат безплатно.
- Платформата не ви позволява да заглушавате канали или да задавате съобщения за състоянието
Цени на Chanty
- Безплатно
- Бизнес: 3 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Chanty
- G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)
6. Zoho Projects
Вече използвате Zoho за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)? Ако да, Zoho Projects може да е подходящ избор за вашия екип. Това е платформа, предназначена изцяло за управление на проекти – ако искате да следите работните часове, разходите и етапите, Zoho Projects ще помогне на вашия екип да постигне целите си.
Създавайте диаграми на Гант, за да визуализирате сложни корпоративни проекти и да зададете зависимости, за да спазите сроковете си. Zoho Projects ви позволява дори да персонализирате полетата, така че предлага повече възможности за персонализация от много от най-добрите системи за корпоративно сътрудничество.
Най-добрите функции на Zoho Projects
- Zoho Projects е в облака, така че можете да управлявате задачи и проекти, докато сте в движение.
- Персонализирайте полетата, оформлението, статусите и работните процеси в таблото си за управление.
- Функцията за сътрудничество на Forums е лесен за организиране дневник на разговорите на вашия екип.
Ограничения на Zoho Projects
- Някои потребители считат функцията за съобщения за тромава в сравнение с други платформи за сътрудничество.
- Zoho Projects няма смисъл, ако не използвате пълния пакет Zoho.
Цени на Zoho Projects
- Безплатно: До 3 потребители
- Премиум: 5 $/месец на потребител
- Предприятие: 10 USD/месец на потребител
Рейтинги и отзиви за Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (над 340 рецензии)
- Capterra: 4,3/5 (над 320 рецензии)
7. Todoist
Todoist е инструмент за сътрудничество в предприятията, използван предимно за управление на задачи и проекти. Неговият елегантен и интуитивен интерфейс е хит както сред малките предприятия, така и сред натоварените екипи в големите компании. Лесно добавяйте задачи и ги организирайте в ясни секции, за да съхранявате всички задачи на вашия екип на едно място.
Todoist включва и функции като приоритизиране на задачи, любими задачи и напомняния за задачи с краен срок (за потребители на Pro или Business план). Този инструмент е чудесен за управление на задачи, но не разполага с функции за чат или видеоразговори, както много от другите инструменти в нашия списък.
Най-добрите функции на Todoist
- Визуализации на производителността
- Игрално преживяване с Todoist Karma
- История на отделните членове на екипа
Ограничения на Todoist
- Не включва чат или видео разговори в платформата.
- Трудно е да възстановите завършени задачи, след като са отбелязани като изпълнени.
- Пряките пътища в Todoist са полезни, но изискват време за усвояване.
Цени на Todoist
- Безплатно: До пет проекта и пет потребители
- Предимство: 4 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Бизнес: 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
Рейтинги и отзиви за Todoist
- G2: 4,4/5 (над 750 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 2200 отзива)
8. Jira
Ръководите ли екип за разработка на софтуер? Jira на Atlassian отговаря на уникалните нужди (и предизвикателства) на разработчиците, които разполагат с ограничено време. Независимо дали сте изцяло отдадени на Agile или просто искате хубава Kanban табло, за да управлявате всичките си задачи по разработката, Jira е подходящ за тази задача.
Ако имате нужда от отчети за производителността и постигнатите резултати на вашия екип, платформи за сътрудничество като Jira предлагат както готови, така и персонализирани шаблони за отчети, които можете лесно да споделите с ръководството. Най-хубавото е, че можете да създадете персонализирани работни процеси, които автоматично да насочват вашия екип през всеки бизнес процес.
Най-добрите функции на Jira
- Превключвайте между изгледите на работния процес Scrum или Kanban
- Използвайте инструмента за автоматизация на работния процес с функция „плъзгане и пускане“, за да опростите работата си.
Ограничения на Jira
- Хората, които не са разработчици, може да не намерят софтуера за корпоративно сътрудничество Jira за особено полезен.
- Jira не включва функции за незабавни съобщения или видеоконферентна връзка в сравнение с другите софтуери за сътрудничество в този списък.
Цени на Jira
- Безплатно: До 10 потребители
- Стандартен: 7,75 $/месец на потребител
- Премиум: 15,25 $/месец на потребител
- Предприятия: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Jira
- G2: 4,3/5 (над 5200 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 13 200 рецензии)
9. Wrike
Wrike е популярен инструмент за сътрудничество в предприятията , който обединява няколко екипа в една платформа. С функции, предназначени специално за проверка и одобрение, Wrike е идеален за екипи, които създават съдържание.
Използвайте Wrike, за да разпределяте ресурсите за вашите проекти, да настроите автоматизация на работния процес и да визуализирате задачите в персонализирани табла. Това е един от най-лесно персонализираните софтуери за сътрудничество в предприятията в нашия списък благодарение на функцията „Персонализирани типове елементи“, която ви позволява да създадете своя собствена библиотека с съдържание в Wrike, за да ускорите работния си процес.
Най-добрите функции на Wrike
- Използвайте функцията „Одобрения“, за да създадете документация за одобрената работа в Wrike.
- Wrike се интегрира с 400 други решения
Ограничения на Wrike
- Някои потребители казват, че е твърде обемист за навигация.
- Не включва чат в реално време или видеоразговори.
Цени на Wrike
- Безплатно
- Екип: 9,80 $/месец на потребител
- Бизнес: 24,80 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
- Pinnacle: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Wrike
- G2: 4. 2/5 (над 3400 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 2300 рецензии)
10. RingCentral
RingCentral е безспорно една от най-популярните облачни телефонни системи. Тя е чудесна за всеки бизнес, който обработва много телефонни обаждания, но софтуерът ѝ за сътрудничество в предприятията също е популярен.
След придобиването на инструмента за вътрешна комуникация Glip, RingCentral разшири предлагането си, за да бъде по-съобразено с условията на дистанционната работа.
RingCentral интегрира съобщения, видеоразговори и телефонни разговори в една платформа. За корпоративни предприятия RingCentral се интегрира с приложения на трети страни като Slack и Google Docs. То може дори да проследява показателите на вашите разговори, така че ако управлявате кол център, този инструмент е идеалният избор.
Най-добрите функции на RingCentral
- Функции, базирани на изкуствен интелект, за потапящи срещи
- Поканете вътрешни и външни заинтересовани страни в чатове, за да изработите най-добрата стратегия за сътрудничество в предприятието.
Ограничения на RingCentral
- RingCentral не включва функции за управление на задачи или проекти.
- Включва готови интеграции, но може да се наложи да използвате персонализирана API интеграция за нещо по-специфично.
- Може да отнеме известно време, докато свикнете с софтуера за сътрудничество в предприятията.
Цени на RingCentral
- Основен пакет: 20 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Разширено: 25 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Ultra: 35 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно
Оценки и рецензии за RingCentral
- G2: 4. 1/5 (над 660 рецензии)
- Capterra: 4. 4/5 (360+ отзива)
Повишете екипната работа в дигиталното работно място с ClickUp
Проектите в предприятията имат много подвижни части. Независимо дали сте част от екип в предприятие или сте фрийлансър, който работи с голям екип в предприятие, тези проекти изискват участието на всички.
Изборът на най-добрите решения за сътрудничество в предприятието ще ви помогне да бъдете в крак с задачите си, да завършвате проектите навреме и да опростите работните си процеси.
Защо да се задоволявате с несъвършено решение, когато можете да имате всичко на една и съща платформа? ClickUp спестява време и подобрява сътрудничеството, като събира цялата ви работа – и имаме предвид цялата ви работа – на едно място. ?
Готови ли сте да разберете защо се говори толкова много за него? Създайте първото си работно пространство в ClickUp безплатно, без да е необходима кредитна карта.