Топ 7 алтернативи и конкуренти на LiquidPlanner през 2025 г.

Независимо дали става въпрос за планиране на задачи, управление на ресурсите по проекти или проследяване на крайни срокове, управлението на проекти не е лесна работа.

За щастие, приложенията за управление на проекти като LiquidPlanner са на разположение, за да ви помогнат на всеки етап от процеса.

LiquidPlanner е лесен за използване инструмент за управление на проекти и сътрудничество, който ви позволява да планирате най-добрите и най-лошите сценарии за вашия екип.

Въпреки това, тя не е съвършена.

И вероятно това е причината да търсите най-добрите алтернативи на LiquidPlanner, които са налични днес.

Не се притеснявайте. Търсенето ви свършва тук!

В тази статия ще ви представим седемте най-добри алтернативи на LiquidPlanner, за да ви помогнем да намерите тази, която най-добре отговаря на вашите нужди.

Да започваме!

Защо ви е необходима алтернатива на LiquidPlanner?

LiquidPlanner е SaaS приложение за управление на проекти, което предлага функции като автоматично планиране на задачи, приоритизиране на задачи, оценки за проследяване на времето и други.

Но проектните екипи се нуждаят от надеждни инструменти, които могат да се мащабират заедно с тях.

И това е нещо, което LiquidPlanner просто не е предвидил. 🤷‍♂️

Какво имаме предвид?

За начало, интеграциите на LiquidPlanner са ограничени, тъй като не се интегрира с приложения на трети страни като Slack, GitHub или BitBucket. Освен това, приложението не е лесно за научаване.

Ето още няколко причини, поради които се нуждаете от алтернатива на LiquidPlanner:

1. Ограничен безплатен план и скъпи ценови опции

Въпреки че LiquidPlanner предлага безплатен план, той ви ограничава до три проекта и десет потребители.

Ако решите да изберете платен план, най-достъпният започва от 45 долара на човек на месец.

Именно поради тази причина LiquidPlanner не е подходящо решение за управление на проекти за повечето стартиращи и малки предприятия.

2. Не можете да добавяте подзадачи към задачите си

Лесно е да се усложни прекалено една задача. Но с помощта на списъци за проверка и подзадачи можете да разделите големите задачи на по-малки и да опростите работния си процес.

Проблемът?

LiquidPlanner не ви позволява да добавяте подзадачи към вашите задачи.

Без подзадачи вашият проектен екип ще се сблъска с дълъг списък от задачи без ясна посока!

Някак си като момчешка банда без посока. 😜

3. Не е подходящ за управление на идеи

LiquidPlanner не предлага мисловни карти или концептуални карти, инструмент, който ви позволява да визуализирате, планирате и организирате важни идеи и концепции за проекти.

Това означава, че ако някога сте претоварени с страхотни идеи, няма да можете да ги визуализирате за ефективен брейнсторминг и сътрудничество в екип.

Защо да не проучите алтернатива на LiquidPlanner, която ще подхожда по-добре на вас и вашия проектен екип?

Топ 7 алтернативи на LiquidPlanner

Ето седемте най-добри алтернативи на LiquidPlanner, които са налични днес:

Следете напредъка, управлявайте задачите и работете с екипа си – всичко това от вашата работна среда в ClickUp.

ClickUp е един от най-високо оценените софтуери за продуктивност, сътрудничество и управление на проекти в света, използван от продуктивни екипи в малки и големи организации.

С ClickUp можете да изпращате и получавате имейли директно от задачите в ClickUp и да оптимизирате работните процеси, като интегрирате ClickUp с приложения като Slack, Outlook и други.

По този начин можете да спрете да се давите в приложения и да се носите с едно!

Ключови характеристики на ClickUp

Ето кратък преглед на някои полезни функции на ClickUp:

Предимства на ClickUp

Ограничения на ClickUp

(Все още) няма изглед на таблица в мобилното приложение.

Разгледайте пътната карта на ClickUp, за да видите как постоянно работим за отстраняване на дребни недостатъци.

Цени на ClickUp

ClickUp предлага четири достъпни ценови плана:

Безплатен план завинаги 100 MB пространство за съхранение Неограничен брой задачи Неограничен брой потребители Двуфакторна автентификация

Неограничен план – (5 $ на месец за член) Неограничен – (5 $ на месец за член) Неограничен брой списъци, табла и календари Неограничени интеграции и съхранение Неограничен брой табла Гости и разрешения

Бизнес план – (9 $ на месец за член) Изгледи на времевата линия и персонализирани полета Всички джаджи на таблото – (9 $ на месец за член) Изгледи на времевата линия и персонализирани полета Всички джаджи на таблото Зависимости Мисловни карти

Business Plus – (19 $ на месец за членове) Споделяне на подзадачи в екип в няколко списъка Създаване на персонализирани роли Персонализирани разрешения

Оценки на клиентите на ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

чрез Asana

чрез Asana

Asana е инструмент за сътрудничество и управление на проекти, който ви позволява да планирате, управлявате и организирате задачите и проектите си на едно място.

Платформата е подходяща за лично и професионално управление на задачи и предлага решения за повишаване на производителността и управление на сроковете за ефективно управление на работата.

Този софтуер за управление на проекти обаче не предлага никакви вградени функции за проследяване на времето.

Без отчитане на времето няма да знаете колко сте похарчили за даден проект, а проектните мениджъри няма да могат да създадат точни прогнози за времето за бъдещи проекти.

Основни характеристики на Asana

Задавайте крайни срокове за задачите, за да сте винаги в крак с графика на проекта си.

Създавайте зависимости между задачите, за да свържете важни задачи помежду им.

Разпределяйте задачи чрез коментари към вашите колеги или съотборници

Използвайте персонализирания табло за проекти , за да следите напредъка на проекта.

Предимства на Asana

Интегрира се със Slack, GitHub и Google Drive

Създавайте работни пространства според участието на вашия екип в проекти, отдела или длъжността.

Преглеждайте и управлявайте задачите с изглед на списък, календар и канбан табло.

Добавете подробности към задачите си с подзадачи

Ограничения на Asana

Не е възможно да се възложат една и съща задача на няколко души

Безплатният план не предлага изглед на времевата линия.

Ограничено до експортиране на файлове във формати JSON и CSV

Цени на Asana

Asana предлага три ценови плана:

Основен план – (безплатен) Неограничен брой задачи Неограничен брой проекти Неограничен брой съобщения И още

Премиум план – ($13,49/месец) Времева линия Неограничен брой табла Отчети за неограничен брой проекти И още

Бизнес план – (30,49 $/месец) Портфолиа Цели Работна натовареност И още

Оценки на клиентите на Asana

G2 : 4,3/5 (над 7000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 9000 отзива)

3. Teamwork Project

чрез Teamwork Project

чрез Teamwork Project

Teamwork Project е софтуер за управление на проекти и ресурси.

Тази алтернатива на LiquidPlanner ви позволява да възлагате задачи, да управлявате множество екипни проекти* и да следите напредъка си.

Но в момента, в който загубите интернет връзка, ще трябва да се сбогувате с всички тези функции, тъй като Teamwork няма офлайн режим.

Освен това, не можете да си сътрудничите с екипа си чрез софтуер като Discord, Timely или Zoom.

Невъзможността да се включите в бърз разговор по Zoom или да получите навременни отговори от вашите колеги може да доведе до много несъгласия в екипа ви. 😉

Ключови характеристики на Teamwork Project

Вградена функция за проследяване на времето, която ви помага да спазвате сроковете

Сътрудничество чрез текстови съобщения, чат или файлове

Функциите за натоварване ви дават бърз поглед върху това, с което се занимават вашите колеги, и ви позволяват да управлявате ефективно ресурсите си.

Използвайте етапи, за да определите целите си и да проследявате напредъка

Предимства на Teamwork Project

Филтрирайте календара си въз основа на назначените потребители, видовете събития или дори проектите, по които работите.

Свържете се с колегите си за секунди чрез функцията за чат

Създавайте задачи и подзадачи, за да структурирате работната си натовареност.

Ограничения на Teamwork Project

Не предлага офлайн режим

Резервните копия са достъпни само в MySQL сървъра и трябва да се запознаете с техния формат, за да имате достъп до резервното копие.

Ограничен безплатен план, който ви позволява да управлявате само два проекта

Цени на Teamwork Project

Teamwork Project предлага три ценови плана:

Безплатен план завинаги Основно управление на проекти и задачи Важни събития Съобщения И още

Deliver plan – ($12,5/потребител/месец) Шаблони за проекти Проследяване на времето и фактуриране Агилен изглед с работни потоци И още

Шаблони за проекти

Проследяване на времето и фактуриране

Агилен изглед с работни потоци

И още

Шаблони за проекти

Проследяване на времето и фактуриране

Агилен изглед с работни потоци

И още

Grow plan – ($22,5/потребител/месец) 50 шаблона за проекти Персонализирани полета – ($22,5/потребител/месец) 50 шаблона за проекти Персонализирани полета Управление на портфолио от проекти И още

50 шаблона за проекти

Потребителски полета

Управление на портфолио от проекти

И още

50 шаблона за проекти

Потребителски полета

Управление на портфолио от проекти

И още

Оценки на клиентите на Teamwork Project

G2: 4. 4/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Teamwork!

чрез Zoho Projects

чрез Zoho Projects

Zoho Projects е един от най-големите конкуренти на LiquidPlanner днес, защото е страхотен инструмент за управление на проекти!

Лесният за използване интерфейс на приложението, ефективните цени и добрите мобилни приложения (за iOS и Android) го правят подходящ софтуер за управление на работата за малки и средни предприятия.

За съжаление, с безплатния план можете да управлявате само до два проекта. 😬

И тогава е време да преминете към платен план...

Ще помогне ли това приложение на вашия екип да подобри уменията си за управление на проекти?

Да видим:

Основни характеристики на Zoho Projects

Вижте как задачите се свързват една с друга чрез зависимости между задачите.

Използвайте напомняния за задачи, за да не пропускате крайни срокове.

Записвайте времето, прекарано от всеки член на екипа по задачите си

Следете напредъка на проекта с таблото за задачи

Предимства на Zoho Projects

Следете графиците и визуализирайте напредъка с диаграми на Гант

Добавете персонализирани статуси към задачите си, за да отбележите как напредват.

Идентифицирайте проектите с лекота, като им добавяте етикети.

Ограничения на Zoho Projects

Безплатният план е ограничен до трима потребители.

Липсва интеграция с приложения на трети страни като Zoom, Timely или Discord.

Не предлага приоритетни джаджи, които да ви помогнат да приоритизирате по-добре работата си.

Цени на Zoho Projects

Zoho Projects предлага два ценови плана:

Безплатен план До два проекта До трима потребители Просто проследяване на задачите Програма за преглед на диаграми на Гант

Премиум план – ($5/потребител/месец) До 50 потребители Неограничен брой проекти 20 шаблона за проекти Прикачване на файлове до 100 GB И още

Оценки на клиентите на Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 200 отзива)

5. Pivotal Tracker

чрез Pivotal Tracker

чрез Pivotal Tracker

Pivotal Tracker е една от най-добрите алтернативи на LiquidPlanner с множество функции за управление на работата.

Това е чудесна платформа за гъвкави екипи за разработка на софтуер и предлага множество интеграции с приложения на трети страни като GitLab, Slack и Timely.

Въпреки това, що се отнася до функциите за проследяване, приложението има няколко недостатъка. Например, приложението не предлага функции за проследяване на времето.

Може ли това приложение да продължи да играе ключова роля за успеха на вашия проектен екип?

Нека разберем:

Основни характеристики на Pivotal Tracker

Персонализирайте известията си, за да получавате само желаните от вас сигнали, и ги филтрирайте по проекти.

Организирайте задачите и историите, като добавите към тях етикети, които могат да се търсят.

Използвайте списъци със задачи, за да разделите задачите на управляеми стъпки.

Използвайте споменавания на екипа, за да уведомявате и възлагате задачи на екипа по проекта.

Предимства на Pivotal Tracker

Очакваното време за всяка задача позволява на мениджърите да планират и разпределят задачите с лекота.

Проследявайте напредъка на задачите си с контролни списъци

Подходящ за гъвкаво управление на проекти

Ограничения на Pivotal Tracker

Безплатният план е ограничен до пет потребители.

на Гант Не предлага диаграми

Не можете да възлагате задачи на конкретни собственици

Цени на Pivotal Tracker

Pivotal Tracker предлага три ценови опции:

Безплатен план До пет сътрудници Неограничени основни функции Неограничен брой места само за четене Ограничение до 5 проекта

Стартови план – ($10/месец) До 10 сътрудници Фиксирана цена Неограничен брой проекти И още

Стандартен план – ($6,50/сътрудник/месец) Неограничен брой потребители Управление на забавени задачи Поддръжка на Scrum Агилен изглед с работния процес И още

Оценки на клиентите на Pivotal Tracker

G2 : 4. 1/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 100 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Pivotal Tracker!

чрез Basecamp

чрез Basecamp

Ако се нуждаете от инструмент за сътрудничество, който да помогне на членовете на вашия отдалечен екип с онлайн управление на проекти, това е за вас!

Basecamp обаче има фиксирана цена от 99 долара на месец.

Така че, дори и да сте малък екип или стартираща компания, ще плащате 99 долара на месец за функции, които може би дори няма да използвате!

Имате ли малък екип, който не е убеден в Basecamp?

Ето шестте най-добри инструмента за стартиращи компании , които можете да разгледате като алтернатива.

Основни характеристики на Basecamp

Използвайте списъци със задачи, пътни карти на проекти и канбан табла, за да планирате и приоритизирате задачите си.

Използвайте автоматичните проверки, за да създавате повтарящи се въпроси за проследяване на напредъка на вашия екип.

Използвайте календара на екипа, за да следите споделените роли и крайни срокове.

Защитете поверителността на проекта си, като присвоявате разрешения на базата на задачи, екипи и проекти на отделни потребители.

Предимства на Basecamp

Създавайте списъци със задачи и задавайте крайни срокове, за да управлявате по-добре работния си процес.

Концентрирайте се само върху личните си задачи, като използвате менюто „Моите неща“.

Календарният изглед улеснява проследяването на крайните срокове.

Ограничения на Basecamp

Няма вградена функция за проследяване на времето

Няма функции за приоритизиране на задачите

Няма вграден изглед на диаграма на Гант и не можете да създавате зависимости между задачи и крайни срокове.

Цени на Basecamp

Basecamp предлага два ценови плана:

Basecamp личен план До три проекта До 20 потребители 1 GB пространство за съхранение

Basecamp бизнес план – ($99/месец) 500 GB пространство за съхранение Екипни проекти Разширен достъп за клиенти Шаблони за проекти И още

Оценки на клиентите на Basecamp

G2 : 4. 1/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 10 000 отзива)

чрез Microsoft Project

чрез Microsoft Project

Microsoft Project е софтуер за управление на проекти, който ви позволява да планирате и анализирате вашите проекти.

Няма безплатен план, но MS Project предлага 30-дневен пробен период.

Ами платените планове?

Най-евтиният им платен план не предлага решение за настолен клиент, което означава, че няма да можете да получите достъп до проектите си без интернет връзка. 😅

IFC чрез GIPHY

Основни характеристики на Microsoft Project

Използвайте интеграцията с Microsoft Teams за сътрудничество в екип

Функции за планиране и график на проекти

Предварително създадени отчети за проследяване на напредъка

Съавторство на задачи и проекти с колеги

Предимства на Microsoft Project

Планирайте и управлявайте сложни проекти, използвайки зависимости между задачите

Проследявайте всичките си ресурси и наблюдавайте напредъка им с помощта на изгледа на времевата линия на проекта.

Създавайте персонализирани табла с подробни отчети

Ограничения на Microsoft Project

Няма безплатна версия.

Не е съвместим с компютри, на които не е инсталиран платеният софтуер.

Ограничено до интеграции със Skype, Outlook или други приложения на MS Project.

Цени на Microsoft Project

Microsoft Project предлага три ценови плана:

Project Plan 1 – (10 USD/потребител на месец) Начална страница на проекта Изглед на таблица Изглед на табло Изглед на времева линия (Gantt)

Project Plan 3 – (30 $/потребител на месец)

Десктоп клиент (до пет компютъра)

Управление на ресурсите

Подаване на табели за отчитане на работното време

И още

Project Plan 5 – (55 USD/потребител на месец) Избор и оптимизация на портфолио Управление на търсенето Планиране и управление на ресурсите на предприятието И още

Оценки на клиентите на Microsoft Project

G2 : 4/ 5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 1200 отзива)

Не ви се струва, че Microsoft Project прави някакви презентации?

Вижте 15-те най-добри алтернативи на Microsoft Project .

Време е да преминете към алтернатива на LiquidPlanner!

Въпреки че LiquidPlanner е добър онлайн инструмент за управление на проекти, той има и своите недостатъци.

За щастие, има много безплатни софтуерни инструменти за управление на проекти, които предлагат повече функции за по-малко пари!

И макар че споменахме няколко добри алтернативи на LiquidPlanner, ClickUp е безспорно най-комплексното софтуерно решение за управление на проекти.

Защо да се задоволявате с олекотена версия, когато можете да имате истинската сделка?

Опитайте ClickUp безплатно още днес