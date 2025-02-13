15-те най-добри алтернативи и конкуренти на Todoist през 2025 г.

Търсите най-добрите алтернативи на Todoist?

Todoist не е непознат в областта на управлението на проекти – той съществува от 2007 г.!

…Но като едно от най-старите приложения за организация, не би ли било малко остаряло вече?

Въпреки че функцията за списък със задачи е актуализирана, за да отговаря на съвременния (и забързан) ритъм на работа, възрастта й все още личи.

Като цяло, функциите на софтуера за управление на проекти Todoist са доста основни в сравнение с други инструменти и изискват много добавки, за да се справят с ежедневните процеси. И тъй като Todoist е по-подходящ за прости списъци със задачи, отколкото за управление на проекти, задачи и работни процеси, не е необичайно екипите да търсят по-динамични и по-нови алтернативи на Todoist.

Прочетете я, за да се запознаете подробно с ограниченията на Todoist. Освен това ще намерите подробна информация за 15-те най-добри алтернативи, включително предимства, недостатъци, цени, отзиви и много други!

Какво е Todoist?

чрез Todoist

Todoist е инструмент за управление на задачи, който ви позволява да организирате, планирате и сътрудничите по списъци и проекти. Чистият и интуитивен интерфейс го прави привлекателен софтуер както за индивидуални потребители, така и за малки екипи. Някои от най-добрите му функции включват:

Задавайте задачи на себе си или на екипа си

Повтарящи се срокове за задачи

Напомняния за крайни срокове

Проследяване на напредъка

Освен това Todoist е сравнително достъпен, особено за лична употреба. 💸

В допълнение към безплатната версия за основна употреба, Todoist предлага два платени плана за допълнителна функционалност:

Todoist Pro : 4 долара на месец за индивидуални потребители

Todoist Business: 6 долара на потребител на месец за екипи

Не звучи толкова зле, нали? Но когато нещата станат трудни – т.е. когато се занимавате с по-сложни проекти – Todoist може да не ви е достатъчен и ще се наложи да потърсите решение с функции, които надхвърлят общото управление на задачи.

Защо ви е необходима алтернатива на Todoist?

Todoist е добра приложение за управление на задачи, но не е страхотно. * 👀

Ето няколко основни причини за това:

Няма вградена функция за проследяване на времето, с която да управлявате производителността си при изпълнението на задачите.

Не можете да създавате персонализирани статуси, които да съответстват на вашите работни процеси и да ги управляват.

Много от функциите в платените планове на Todoist се предлагат безплатно с други софтуери.

Не е толкова ефективен за работа, която изисква повече от набор от списъци, за да бъде изпълнена.

Безплатната версия вече ограничена до 5 активни проекта... предишният лимит беше 80. 😐

…и още. 😳

Но не се паникьосвайте – носим ви добри новини!

Ние внимателно подбрахме списък с най-добрите алтернативи на Todoist за всеки екип! Нека този списък ви помогне в търсенето на най-доброто и най-продуктивно приложение за управление на проекти за всеки екип. 🙌🏼

Топ 15 алтернативи и конкуренти на Todoist

За щастие, в днешно време на пазара има много инструменти за управление на проекти и сътрудничество – това е огромна индустрия. Така че въпросът не е дали ще намерите алтернатива на Todoist, а кога.

С толкова много опции, от които да избирате, търсенето на най-доброто решение за вашия екип може да отнеме много време, меко казано. Вместо да се изморите от вземането на решения или да сравнявате функциите на софтуера по време на обедната почивка, оставете нас да се погрижим за това.

Ето 15-те най-добри алтернативи на Todoist за екипи от всякакъв размер, бюджет или отрасъл.

1. ClickUp

Управлявайте задачите си в ClickUp Оптимизирайте работния си процес с персонализираните етапи и статуси на ClickUp.

Организирайте и визуализирайте задачите по свой начин в ClickUp – платформа за управление на задачи, създадена да обедини екипите и да ги събере на едно място. Използвайте ClickUp Reminders, за да създавате известия за екипа си за секунди. Напомнянията в ClickUp са лесни за промяна, прикачване на файлове, коментиране, актуализиране и персонализиране.

Освен това, ClickUp улеснява управлението на вашите известия, така че можете да ги преглеждате, изчиствате, коментирате и отговаряте от всяко устройство!

Функции

Шаблони за списъци със задачи: Готовите за употреба шаблони на ClickUp могат да бъдат персонализирани, за да оптимизират работния ви процес. Независимо дали става дума за обикновен Готовите за употреба шаблони на ClickUp могат да бъдат персонализирани, за да оптимизират работния ви процес. Независимо дали става дума за обикновен план на проект , изчерпателен списък със задачи или дори списък за въвеждане на нови членове в екипа, нашите шаблони улесняват бързото стартиране.

ClickUp Docs : Създавайте организирани, съвместни и лесно управляеми списъци със задачи. : Създавайте организирани, съвместни и лесно управляеми списъци със задачи.

ClickUp Tasks: С нашия надежден инструмент за управление на задачи планирането, организирането и сътрудничеството по всеки проект става лесно и може да бъде адаптирано към всякакви изисквания. С нашия надежден инструмент за управление на задачи планирането, организирането и сътрудничеството по всеки проект става лесно и може да бъде адаптирано към всякакви изисквания.

Изглед на списък: Създавайте кратки, многофункционални списъци със задачи, за да управлявате удобно мислите и задачите си от всяко място, като се уверите, че никога няма да пропуснете нещо.

Двупосочно свързване: Използвайте функцията за двупосочно свързване на ClickUp, за да свържете всичките си задачи и да навигирате лесно между тях. Използвайте функцията за двупосочно свързване на ClickUp, за да свържете всичките си задачи и да навигирате лесно между тях.

ClickUp Notepad: Записвайте задачите си на момента, форматирайте ги с богати инструменти за редактиране и преобразувайте бележките в проследими задачи, достъпни от всяко място. Записвайте задачите си на момента, форматирайте ги с богати инструменти за редактиране и преобразувайте бележките в проследими задачи, достъпни от всяко място.

ClickUp Brain: Използвайте AI асистента на ClickUp, за да създавате задачи, обобщавате бележки и изготвяте списъци със задачи. Използвайте AI асистента на ClickUp, за да създавате задачи, обобщавате бележки и изготвяте списъци със задачи.

Налични платформи: (Android, iPhone, iPad, Windows, macOS, Linux, уеб)

Създавайте ясни, мултифункционални списъци със задачи, за да управлявате лесно идеите си и да работите отвсякъде, така че никога повече да не забравяте нищо.

Предимства

Недостатъци

Нивото на персонализиране и броят на наличните функции могат да доведат до крива на обучение.

Цени

ClickUp предлага няколко ценови плана:

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на месец за потребител

Бизнес : 12 долара на потребител на месец

Enterprise : Свържете се с ClickUp за персонализирани цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Tick Tick

чрез TickTick

Tick Tick разполага с няколко мощни функции за управление на задачи, което го прави качествен конкурент като алтернатива на Todoist.

Но ако търсите инструмент, който предлага безплатна версия с много полезни функции, може би ще трябва да потърсите другаде.

Сравнете TickTick и Todoist!

Функции

Предимства

Напомняния за графици, както и сигнали, базирани на местоположението

Различни изгледи на календара

Налични за iOS (iPhone и iPad) и Android.

Недостатъци

Без синхронизация с календара

Ограничени възможности за интеграция

Безплатната версия е ограничена до само 99 задачи (бихме искали да е поне кръгло число 😏).

Цени

Базовият план може да бъде надграден до Премиум план за 27,99 долара на година.

Оценки на клиенти

Capterra: 4. 8/5 (80+ отзива)

G2: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на TickTick!

3. Trello

чрез Trello

Trello е софтуер за управление на проекти, известен с уникалните си Kanban табла.

Въпреки това, подобно на поп звездата от 90-те години, Trello е нещо като еднохитов чудо:

Цялото приложение се върти около Kanban.

Всички ваши задачи са карти, които могат да бъдат премествани в различни етапи на проекта.

Използването на Kanban табло за целия цикъл на управление на проекта може да бъде доста предизвикателно, тъй като трябва да се вземат предвид и времевата рамка, графика и отчетите на проекта.

Сравнете Trello и Todoist!

Функции

Лесен за използване интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Разширени списъци за създаване на по-подробни задачи

Trello Power-Ups може да ви помогне да добавите множество функции

Предимства

Отлични функции за екипна работа

Минимална крива на обучение

Списъците за задачи позволяват бърза обратна връзка

Недостатъци

Не показва зависимости между задачите

Ограничено до изглед на Kanban табло

Не е подходящ за големи организации

Цени

Безплатно завинаги: Неограничен брой карти и списъци

Business Class (12,50 долара на потребител/месец): Разширени списъци за задачи и колекция от табла с power-ups

Оценки на клиенти

Capterra: 4,5/5 (над 22 200 рецензии)

G2: 4. 4/5 (над 13 000 рецензии)

Вижте тези алтернативи на Trello!

4. nTask

чрез nTask

nTask е облачен мениджър на задачи и инструмент за управление на проекти, който се фокусира върху управлението на риска и ефективното сътрудничество. Въпреки това, инструмент за продуктивност, предназначен за управление на риска, също може да бъде риск!

Какво, защо?

Това е така, защото ви е необходим инструмент, с който да правите много повече неща, като например да наблюдавате екипа си, да създавате отчети и да се свързвате с други работни инструменти.

За съжаление, nTask не може да направи нито едно от тези две неща.

Функции

Вграден инструмент за организиране, управление и планиране на срещи

Модул за управление на проблеми за идентифициране и решаване на проблеми

Преобразува коментарите в задачи с помощта на Slack

Предимства

Създавайте неограничен брой задачи и елементи в списъка с задачи безплатно

Бързи известия, сигнали и напомняния

Съвместими с вашия iPhone и iPad

Недостатъци

Няма функции за управление на задачи по имейл

Ограничено пространство за съхранение в безплатната версия

Ограничени възможности за интеграция

Цени

Основен безплатен план : включва срещи, времеви графици и проследяване на проблеми

Премиум план (3,99 $ на потребител/месец): Функции от базовия план и масови действия, персонализирани филтри и 5 GB пространство за съхранение

Бизнес план (11,99 $ на потребител/месец): включва премиум функции, както и управление на риска, персонализирани разрешения и 10 GB пространство за съхранение.

Оценки на клиенти

Capterra: 4. 1/5 (90+ отзива)

G2: 4. 4/5 (10+ отзива)

5. Asana

чрез Asana

Asana е друга чудесна (и безплатна) алтернатива на Todoist.

Независимо дали управлявате голям или малък екип, Asana може да ви помогне.

Въпреки това, много от по-полезните им функции, включително неограничен брой задачи, времеви линии и табла, изискват да платите.

Функции

Мощни времеви линии за планиране на задачи

Напомняния и крайни срокове

Важни етапи на задачите за проследяване на значими постижения и събития

Четири изгледа на проекти, включително Kanban ( подобен на Trello

Предимства

Функции за сътрудничество в реално време

Поддържа множество интеграции с трети страни

Налични в iOS App Store (за iPhone и iPad) и Google Play Store.

Недостатъци

Няма офлайн режим

Не е възможно да има няколко изпълнители за една задача.

Мобилното приложение не е на нивото на уеб приложението.

Цени

Основен безплатен план : основни функции, включително изглед на табло, 100 MB пространство за съхранение и изглед на списък

Премиум план (10,99 $ на потребител/месец): включва допълнителни функции като персонализирани полета и етапи

Бизнес план (24,99 $ на потребител/месец): включва допълнителни функции като цели и интеграции

Оценки на клиенти

Capterra : 4,5/5 (над 11 800 рецензии)

G2: 4,3/5 (над 9100 отзива)

Не можете да се решите между Asana и Todoist? Прочетете тези очевидни причини да изберете ClickUp като алтернатива на Asana.

чрез Notion

Notion е повече от приложение за водене на цифрови бележки – това е платформа за сътрудничество, която помага на потребителите да управляват множество проекти, да организират работните си процеси и да си сътрудничат с други хора. Тя предлага набор от мощни инструменти, които помагат на потребителите да следят проектите, задачите, бележките си и др.

С Notion потребителите могат бързо да създават списъци за проверка, да възлагат задачи на членовете на екипа, да задават крайни срокове, да вграждат медийни файлове и документи и др. Notion предлага дори собствена функция за база данни, с която екипите могат да съхраняват данните си по организиран начин.

Това улеснява потребителите да намерят бързо нужната им информация, без да се налага да претърсват множество файлове или папки.

Функции

Функция за бързо търсене, с която можете да преглеждате информацията си и лесно да намирате това, от което се нуждаете.

Възможности за персонализиране на разрешенията за роли и известията

Множество работни пространства за разделяне на различни видове съдържание

Зависимости между задачи, подзадачи и приоритизиране

Notion AI за обобщаване на бележки и други нужди, свързани с AI асистент за писане

Предимства

Повтарящи се задачи с предварително определени интервали

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Мощно споделяне на документи

Недостатъци

Липса на свързаност между работните пространства

Възможностите за разширена персонализация са ограничени в сравнение с другите инструменти в този списък.

Цени

Notion предлага четири ценови опции:

Безплатен план : съвместно работно пространство, основни анализи на страниците, 7-дневна история на страниците и др.

План Plus (8 долара на потребител/месец) : Неограничен брой блокове за екипи, 30-дневна история на страниците, 100 покани за гости и др.

Бизнес план (15 долара на потребител/месец) : Частни пространства за екипи, 90-дневна история на страниците, 250 покани за гости и др.

План за предприятия (за подробности се свържете с Notion): Разширени анализи и контрол на работната среда, мениджър : Разширени анализи и контрол на работната среда, мениджър за успех на клиентите , 500 покани за гости и др.

Оценки на клиенти

Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)

G2: 4. 6/5 (над 1000 рецензии)

Сравнете Notion и Todoist!

7. OmniFocus

чрез Omni Group

OmniFocus е популярен инструмент за управление на задачи, създаден от The Omni Group, за да ви помогне да следите работата си, проектите си и др. Той е проектиран да бъде лесен за използване, като предоставя интуитивен интерфейс, който позволява на потребителите бързо и лесно да организират задачите и дейностите си.

Като позволява на потребителите да разделят проектите на по-прости действия с помощта на папки, контексти и етикети, OmniFocus гарантира, че задачите винаги се проследяват и организират. Може да се използва и за настройка на напомняния, за да не пропуснете краен срок или да не забравите важна задача.

Функции

Безплатна, криптирана синхронизация за съхранение на данни на няколко устройства

Forecast показва действията и събитията в календара по ред

Групово редактиране за избор на няколко действия и едновременно редактиране

Персонализирана странична лента за организиране на перспективите

Предимства

Потребителският интерфейс е модерен и интуитивен.

Персонализиран начален екран за платени потребители

Светъл и тъмен фон

Недостатъци

Няма инструменти за визуализация като диаграми на Гант.

Платформата не е оптимизирана за операционна система Windows.

Цени

В зависимост от операционната ви система и случая на употреба, OmniFocus предлага няколко ценови опции. Свържете се с OmniFocus за повече подробности.

Оценки на клиенти

Capterra: 4,7/5 (над 60 рецензии)

G2: 4. 6/5 (50+ отзива)

Разгледайте тези най-добри алтернативи на OmniFocus!

8. Any. do

Any. do е приложение за управление на задачи с прост и интуитивен дизайн, което ви помага да свършите повече работа. То е идеално за заети професионалисти, студенти и всеки, който иска да бъде по-продуктивен. С Any. do можете лесно да създавате задачи, да задавате крайни срокове и напомняния и да правите списъци с нещата, които трябва да свършите.

Можете също да споделяте задачи с други хора и да сътрудничите по проекти. Освен това, вградената в приложението функция за напомняне на базата на местоположението ще ви напомни, когато сте близо до мястото на задачата, така че никога повече няма да забравите важна задача!

Функции

Дейност на борда, за да видите кой работи кога, кога и какво се е променило

Поддръжка на различни платформи за чат с няколко членове на екипа

Лесни за използване шаблони, с които да започнете

Еднократни, повтарящи се и локационни напомняния

Предимства

Основен организатор за личен график и събития

Портал за поддръжка, който помага при въпроси, свързани с платформата

Интелигентни списъци за пазаруване за безплатни и премиум потребители

Недостатъци

Не е подходящ за потребители на Microsoft 365, тъй като не се интегрира с Microsoft Calendar.

Ограничена безплатна версия за основни нужди от управление на проекти

Цени

Any.do предлага три ценови опции:

Безплатен план : напомняния, календар, синхронизиране на устройства и др.

Премиум план (3 $/месец годишно) : повтарящи се задачи, цветни етикети, напомняния за местоположение и др.

План за екипи (5 $/месец годишно): Работно пространство за сътрудничество, неограничен брой табла за проекти, над 100 шаблона за работни процеси и др.

Оценки на клиенти

Capterra: 4. 4/5 (над 150 отзива)

G2: 4. 1/5 (180+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Any.do!

9. Google Keep

чрез Google Keep

Google Keep е безплатен инструмент за водене на бележки и създаване на списъци, разработен от Google, който улеснява записването, съхранението и споделянето на идеи в движение. Той позволява на потребителите бързо да си водят бележки, да създават списъци и чеклисти, да задават напомняния, да качват снимки, да си сътрудничат с приятели и семейство, да запазват уеб страници за по-късно четене и др.

Приложението предлага и редица опции за персонализиране, включително възможност за промяна на шрифтове и цветове, добавяне на изображения и аудио клипове, създаване на етикети за категории и др. Достъпно е както за iOS, така и за Android устройства.

Функции

Възможности за разпознаване на изображения, за да превърнете снимки в текстови бележки

Синхронизиране между различни устройства

Списъци с функция „плъзгане и пускане” за приоритизиране на задачите

Система за етикетиране за категоризиране на задачите

Предимства

Прост и интуитивен потребителски интерфейс

Интегрира се с приложенията на Google Suite

Споделяйте бележки и списъци с други хора

Недостатъци

Пространството може да бъде ограничено в зависимост от капацитета на вашия Google акаунт.

Ограничени функции за съвместна работа по задачи

Цени

Google Keep е безплатен с акаунт в Google.

Оценки на клиенти

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

G2: Н/Д

10. Meistertask

чрез MeisterTask

Meistertask е софтуер за управление на проекти, създаден да оптимизира комуникацията в екипа ви. С Meistertask можете да създавате проекти, задачи и папки, за да поддържате работата си организирана и лесна за намиране. Приложението предлага и разнообразни функции, които ви помагат да извлечете максимума от управлението на задачите си, включително етикети, крайни срокове, известия и други.

Можете също да си сътрудничите с членовете на екипа по задачи и проекти за по-голяма ефективност. Meistertask е отличен избор за свободни професионалисти, екипи и фирми от всякакъв мащаб.

Функции

Визуални табла за задачи за проследяване на напредъка

Възможности за сътрудничество в реално време

Интеграция със Slack и други приложения

Персонализирани работни процеси

Предимства

Лесен за използване интерфейс както за индивидуални потребители, така и за екипи

Подробни отчети за проследяване на напредъка по задачите

Интегрира се с популярни приложения за продуктивност като Trello и Slack.

Недостатъци

Ограничени възможности за интеграция в безплатния план

Повтарящите се задачи са платена функция.

Цени

Основен план (безплатен) : До три проекта, неограничен брой членове на проекта, персонализирани табла за проекти и др.

Професионален план (8,25 $/месец : Неограничен брой проекти, автоматизации, ограничения за WIP и др.

Бизнес план: ($20,75/месец): Отчети за дейността, роли и разрешения, персонализирани полета и др.

Оценки на клиенти

Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)

G2: 4. 6/5 (над 160 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на MeisterTask!

11. Azendoo

чрез Azendoo

Azendoo е инструмент за управление на проекти, който предоставя на потребителите ефективен начин за организиране, проследяване и съвместна работа по проекти. Той помага на екипите да останат фокусирани върху задачите, които имат за изпълнение, и да управляват работната си натовареност по организиран начин. Удобният за ползване интерфейс на Azendoo позволява на потребителите бързо да създават задачи, да ги възлагат на членове на екипа си и да определят крайни срокове.

Интуитивните табла за задачи с функция „плъзгане и пускане” помагат на потребителите да следят напредъка с един поглед и да са в крак с представянето на екипа си. Приложението предлага и мощни възможности за отчитане, така че екипите да могат да получат информация за това колко добре работят заедно.

Функции

Мощна търсачка за намиране на задачи, разговори, документи, теми и хора

Бутон „Добави анкета“, за да получите мнението на екипа си по дадена тема

Интеграция с Cisco Spark за гласови и видео разговори и споделяне на екран

Закачени разговори в горната част на изгледа на дейността по дадена тема

Предимства

Разговорите по имейл могат да се превърнат в бележка в Evernote

Директни съобщения

Повтарящи се задачи

Недостатъци

Шаблоните за проекти са платена функция.

Ограничени функции за съвместна работа по задачи

Цени

Свържете се с Azendoo за цени.

Оценки на клиенти

Capterra: 4,6/5 (над 60 рецензии)

G2: 4. 2/5 (50+ отзива)

12. Zoho Projects

чрез Zoho Projects

Zoho Projects е онлайн инструмент за управление на проекти от Zoho, световноизвестен лидер в областта на бизнес софтуера. Той помага на екипите да управляват ефективно своите проекти и ресурси чрез функции като списъци със задачи, диаграми на Гант, времеви графики и други.

С Zoho Projects потребителите могат лесно да си сътрудничат с други екипи или лица, да проследяват напредъка по задачите, да ги приоритизират и да получават информация в реално време за напредъка на проекта. Интерфейсът е изключително интуитивен и позволява персонализиране на работния процес по проекта. Освен това, с мобилното приложение потребителите имат достъп до своите проекти отвсякъде.

Функции

Табла със задачи, персонализирани работни процеси и известия в реално време

Софтуер за автоматично проследяване на грешки

Инструмент за планиране и проследяване за Scrum екипи

Персонализирани отчети от всеки набор от данни

Предимства

Създадени за екипи от всякакъв размер

Множество приложения и разширения, които можете да използвате за по-добро преживяване

Безпроблемна интеграция с други продукти на Zoho

Недостатъци

Липса на офлайн достъп

Трудна крива на обучение за пълно персонализиране на работните пространства

Цени

Безплатен план (до 3 потребители) : Два проекта, ограничено пространство за съхранение, управление на задачи и др.

Премиум план (5 долара на месец за потребител) : Неограничен брой проекти, диаграми на Гант, подзадачи и др.

План „Enterprise“ (10 долара на месец на потребител): 120 GB пространство за съхранение, табло за портфолио, правила за работния процес на задачите и др.

Оценки на клиенти

Capterra: 4. 2/5 (над 200 отзива)

G2: 4. 3/5 (над 300 рецензии)

чрез Teamwork Projects

Teamwork Projects е мощен и интуитивен инструмент за управление на проекти, който позволява на екипи от всякакъв размер да организират ефективно задачите си и да управляват проектите си от начало до край. Той предоставя цялостен набор от инструменти за екипна работа, управление на ресурси, автоматизация и отчитане.

С Teamwork Projects потребителите могат да следят сроковете и напредъка в реално време, да възлагат задачи на членовете на екипа, да си сътрудничат с външни заинтересовани страни и да интегрират различни инструменти на трети страни.

Функции

Проста функция „плъзгане и пускане” за преоценка на приоритетите в работата

Функция „Планирано срещу действително“ за по-добро планиране на работата

Изглед на табло за автоматизиране на повтарящи се работни процеси и визуализиране на задачите по проекта

Предимства

Високо персонализируеми и лесни за използване

Интеграции с популярни инструменти на трети страни

Възможности за проследяване на времето

Недостатъци

Отчетите за изразходваните ресурси и интегрираният чат за екипа са платени функции.

Не предлага офлайн режим в приложението за настолни компютри.

Цени

Безплатен план Forever (до 5 потребители/план) : Проследяване на времето, ограничен преглед на капацитета на работната натовареност, ограничено създаване на екипи и др.

План „Deliver“ (9,99 $ на потребител/месец) : Формуляри за приемане, фактуриране, екипи на ниво проект и др.

Grow план (17,99 $ на потребител/месец) : изглед на Kanban табло, интегриран чат за екипа, етикети на ниво задача и др.

Скала план (свържете се с Teamwork за подробности): Персонализирани отчети, 10 000 автоматизирани действия на месец, неограничен брой проекти и др.

Оценки на клиенти

Capterra: 4,5/5 (над 700 рецензии)

G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Teamwork!

чрез Redbooth

Redbooth е облачно базирано средство за управление на задачи, създадено да помага на екипите да си сътрудничат и да изпълняват задачите си. Това е платформа, която позволява на организации от всякакъв мащаб лесно да управляват проекти, задачи, комуникация и документи на едно централно място.

С Redbooth екипите могат лесно да разпределят задачи, да получават актуализации в реално време, да проследяват напредъка и да измерват успеха. Освен това Redbooth се интегрира с популярни инструменти като Slack, Dropbox и Google Apps, за да улесни още повече сътрудничеството.

Функции

Диаграми на Гант и списъци със задачи

Персонализирани работни пространства

Отчети и анализи

Предимства

Kanban табла за планиране и проследяване на всички ваши задачи

Подробни отчети за производителността, за да се запознаете с статуса на задачите и изразходваното време

По-голяма прозрачност при делегирането на задачи в екипа ви

Недостатъци

Сложна крива на обучение за по-сложни функции

Няма функции за цели, интелигентни известия или присвоени коментари

Цени

Безплатен план : задаване на потребители и крайни срокове, 2 GB пространство за съхранение, експортируеми диаграми на Гант и др.

Професионален план (9 долара на месец за потребител) : Зависимости между задачите, проследяване на времето, HD видеоконференции и др.

Бизнес план (9 долара на месец за потребител) : Разширени подзадачи, Redbooth за Outlook, отчети за тенденции и др.

План за предприятия (за подробности се свържете с Redbooth): Поддръжка по телефона, обзор на времевата линия, неограничени работни пространства и др.

Оценки на клиенти

Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)

G2: 4. 4/5 (90+ отзива)

15. Microsoft Planner

чрез Microsoft Planner

Microsoft Planner е инструмент за управление на задачи и проекти, разработен от Microsoft, достъпен на платформата Microsoft 365. Той ви позволява да създавате планове, да възлагате задачи, да споделяте файлове, да комуникирате и да си сътрудничите с други потребители, както и да проследявате напредъка. С този лесен за използване инструмент екипите могат да управляват работата си по-ефективно и ефикасно.

За да се гарантира, че всички са на една и съща страница, функцията за групов чат на Planner ви позволява да комуникирате и да си сътрудничите с други потребители в реално време. Можете също да публикувате актуализации, да споделяте файлове, да качвате изображения или видеоклипове и да създавате анкети, за да получите обратна връзка от екипа си.

Функции

Синхронизиране на събития в календара с Microsoft Outlook

Файлове, списъци за проверка и функции за етикетиране в Kanban таблата

Имейл известия, за да държите всички в течение за задачите и крайните срокове

Преглед на графика, достъпен в календарите

Предимства

Безпроблемна интеграция с набора от инструменти на Microsoft, като Teams

Ясен и интуитивен интерфейс за по-гладко преживяване

Мобилно приложение за достъп в движение

Недостатъци

Няма известия в приложението

Ограничени възможности за персонализиране на известията

Цени

В зависимост от вашите нужди (за дома или за бизнеса), Microsoft Planner предлага няколко варианта на планове.

Оценки на клиенти

Capterra: 3,9/5 (над 80 рецензии)

G2: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Управлявайте задачите си с алтернативи на Todoist!

Намирането на подходяща алтернатива на Todoist не трябва да бъде трудна задача. 🧹

Всяка от тези 15 алтернативи на Todoist ще предложи поддръжката, характеристиките и функционалността, за които вашият екип е мечтал. Особено една от тях – ClickUp. 🙂

Защо? Множество мощни функции за управление на проекти, включително неограничен брой задачи, множество изгледи на проекти, списъци за проверка, автоматизации, проследяване на времето и много други, всичко това в безплатния план на ClickUp! 🤯

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Освен това, ClickUp е с вас на всеки етап с стотици готови шаблони за всеки случай на употреба, над 1000 интеграции и изчерпателна поддръжка, за да ви помогне да използвате платформата по най-продуктивния възможен начин.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да пренесете задачите си на следващото ниво!